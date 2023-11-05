ستساعدك المقالة التالية: 10 قروض تجارية للمحاربين القدامى

تؤثر الشركات المملوكة للمحاربين القدامى بشكل كبير على مشهد الأعمال الصغيرة، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي. سوف تستكشف هذه المقالة عشرة قروض تجارية صغيرة للمحاربين القدامى، مع تسليط الضوء على كيف يمكن لهذه الموارد المالية أن تساعد رواد الأعمال المخضرمين على النجاح في مشاريعهم.

ما هو قرض الأعمال الصغيرة للمحاربين القدامى؟

قروض الأعمال الصغيرة للمحاربين القدامى هي أدوات مالية مصممة خصيصًا لتكريم خدمة الأفراد العسكريين من خلال منحهم مكانة في عالم ريادة الأعمال. ومن خلال فهم التحديات والمزايا الفريدة لرواد الأعمال المخضرمين، توفر هذه القروض رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه، وغالبًا ما يكون بشروط أكثر فائدة من قروض الأعمال التقليدية. وإليكم نظرة تفصيلية:

شروط القروض المتخصصة : انخفاض أسعار الفائدة : غالبًا ما تتم مكافأة المحاربين القدامى بأسعار فائدة أقل نسبيًا. وهذا يمكن أن يترجم إلى وفورات كبيرة على مدى عمر القرض. فترات سداد ممتدة : إدراكًا للعقبات التي تعترض إنشاء مشروع تجاري جديد، يمكن أن يكون لهذه القروض جداول زمنية أطول للسداد، مما يخفف العبء المالي الشهري على المقترض.

: دعم وموارد إضافية : التدريب وورش العمل : العديد من المؤسسات التي تقدم مثل هذه القروض توفر أيضًا للمحاربين القدامى إمكانية الوصول إلى التدريب وورش العمل في مجال الأعمال. يمكن أن تكون هذه مفيدة في مساعدتهم على التنقل في عالم الأعمال. برامج الإرشاد : يمكن للمحاربين القدامى في كثير من الأحيان الاستفادة من برامج الإرشاد، وربطهم مع رواد الأعمال ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم التوجيه. فرص التواصل : كونك جزءًا من مجتمع رواد الأعمال المخضرمين يمكن أن يفتح الأبواب أمام فعاليات وفرص التواصل المختلفة، مما يساعد الشركات على النمو والازدهار.

: مجموعة متنوعة من خيارات القروض : قروض بدء التشغيل : بالنسبة للمحاربين القدامى الذين هم في بداية رحلتهم في ريادة الأعمال، هناك قروض مصممة خصيصًا للمساعدة في إطلاق أعمالهم. تمويل المعدات : يمكن للمحاربين القدامى الاستفادة من القروض المصممة خصيصًا لشراء المعدات الحيوية لعملياتهم التجارية. قروض رأس المال العامل : تم تصميمها لتلبية نفقات التشغيل اليومية للشركة، مما يضمن الأداء اليومي السلس.

: الأهلية والوثائق : دليل الخدمة : تتطلب معظم هذه القروض وثائق أو إثبات الخدمة في الجيش. خطة عمل : قد يطلب المقرضون خطة عمل مفصلة لفهم جدوى فكرة العمل وإمكانية نجاحها. التحقق من درجة الائتمان : في حين أن بعض البرامج قد تقدم التساهل، فإن الدرجة الائتمانية الجيدة يمكن أن تسهل في كثير من الأحيان شروط قرض أفضل.

: فوائد إضافية : الإعفاء من الرسوم : قد يتنازل بعض المقرضين عن رسوم معينة، مثل رسوم الطلب أو الإنشاء، للمحاربين القدامى. خدمات استشارية : بصرف النظر عن الموارد التي تركز على الأعمال التجارية، قد يتمكن المحاربون القدامى أيضًا من الوصول إلى الخدمات الاستشارية، مما يساعد في التطوير الشخصي والمهني.

: مؤسسات الإقراض البارزة : مكتب SBA لتطوير أعمال المحاربين القدامى (OVBD) : أنها توفر برامج متعددة، بما في ذلك برنامج قرض ميزة المحاربين القدامى. الاتحادات الائتمانية والبنوك الخاصة بالمحاربين القدامى : تركز بعض المؤسسات المالية بشكل حصري على العملاء القدامى والعسكريين، وتقدم منتجات وخدمات مخصصة.

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قروض الأعمال الصغيرة للمحاربين القدامى لا تتعلق فقط بالمساعدة المالية؛ إنها نظام دعم شامل مصمم لضمان نجاح رواد الأعمال المخضرمين. من خلال النظر في مثل هذا القرض، يمكن للمحاربين القدامى الاستفادة من الفوائد والموارد لتحقيق أحلامهم التجارية.

أنواع القروض التجارية المتاحة للمحاربين القدامى

عندما يتعلق الأمر بقروض الأعمال المصممة للمحاربين القدامى، هناك العديد من الخيارات التي يجب مراعاتها. وتختلف هذه عن قروض الأعمال الصغيرة القياسية من حيث متطلبات وشروط الأهلية. فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية:

قروض الأعمال المخضرمة SBA

تلعب إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دورًا محوريًا في مساعدة المحاربين القدامى على تأمين تمويل الأعمال. فيما يلي الجوانب الرئيسية:

القروض المضمونة من SBA: تضمن SBA جزءًا من القرض، مما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المقرضون ويحتمل أن يسمح للمحاربين القدامى بالحصول على مبالغ أكبر من القروض أو شروط أكثر ملاءمة.

تضمن SBA جزءًا من القرض، مما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المقرضون ويحتمل أن يسمح للمحاربين القدامى بالحصول على مبالغ أكبر من القروض أو شروط أكثر ملاءمة. برنامج مزايا المحاربين القدامى في SBA: يقدم هذا البرنامج إعفاءات من الرسوم وخصومات للمحاربين القدامى على قروض SBA، مما يجعلها في متناول الجميع.

يقدم هذا البرنامج إعفاءات من الرسوم وخصومات للمحاربين القدامى على قروض SBA، مما يجعلها في متناول الجميع. برامج تدريبية: يمكن للمحاربين القدامى الاستفادة من برامج التدريب والاستشارة التي ترعاها SBA لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال.

يمكن للمحاربين القدامى الاستفادة من برامج التدريب والاستشارة التي ترعاها SBA لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال. أسعار خاصة: قد يقدم المقرضون التابعون لـ SBA أسعارًا مناسبة للمحاربين القدامى. على سبيل المثال، يتنازل برنامج Veterans Advantage عن الرسوم على قروض SBA Express، مما يخفف الأعباء المالية عن المحاربين القدامى.

قروض الأعمال الناشئة للمحاربين القدامى

تم تصميم قروض الأعمال الناشئة المصممة للمحاربين القدامى للمساعدة في إطلاق مشاريع جديدة. وهي تختلف عن قروض الأعمال الصغيرة العادية من حيث أنها غالبًا ما تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الخبرة العسكرية وخطط العمل دون سجل مالي سابق. توفر هذه القروض للمحاربين القدامى الأساس المالي اللازم لبدء رحلاتهم في مجال ريادة الأعمال.

كيفية اختيار أفضل القروض التجارية للمحاربين القدامى

عند خوض مغامرة في عالم قروض الأعمال الصغيرة، خاصة إذا كنت خبيرًا مخضرمًا، فمن الأهمية بمكان أن تتخذ قرارًا مستنيرًا يتوافق مع رؤية عملك ووضعك المالي. للقيام بهذا الاختيار، سيساعد اتباع نهج منهجي، حيث تقوم بتقييم معايير متعددة، في اختيار الأفضل. فيما يلي نظرة أعمق على العوامل التي يجب مراعاتها:

معايير الأهلية : التحقق من الخدمة : تأكد من حصولك على الوثائق اللازمة لإثبات خدمتك العسكرية. حالة الأعمال : بعض القروض مصممة للشركات الناشئة والبعض الآخر للشركات القائمة. اعرف أين يقف عملك. مستوى الرصيد : تحقق مما إذا كان هناك حد أدنى لمتطلبات درجة الائتمان ومكانتك بالنسبة إليه.

: اسعار الفائدة : ثابت مقابل متغير : فهم ما إذا كان السعر ثابتًا (يظل كما هو طوال مدة القرض) أو متغيرًا (يمكن أن يتغير بناءً على ظروف السوق). مقارنة : قم بالتسوق ومقارنة أسعار الفائدة التي يقدمها المقرضون المختلفون للعثور على السعر الأكثر تنافسية. تكاليف مخفية : تأكد من أن السعر ليس منخفضًا بشكل مغري فقط ليتم تعويضه برسوم أو تكاليف مخفية.

: مبلغ القرض : احتياجات العمل : قم بتقدير مقدار المال الذي تحتاجه حقًا. يمكن أن يؤدي الاقتراض أكثر من اللازم إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة. نطاق المقرض : تحقق مما إذا كان المُقرض يمكنه تقديم المبلغ الذي تبحث عنه. قد يكون لدى البعض حدود قصوى لمبالغ القروض.

: شروط السداد : مدة : فكر في المدة التي سيتعين عليك فيها سداد القرض. قد تعني الفترات الأطول دفعات شهرية أصغر ولكنها قد تؤدي إلى دفع المزيد من الفوائد بمرور الوقت. المرونة : ابحث عن الخيارات التي تسمح بالسداد المبكر دون غرامات، في حالة رغبتك في سداد الدين عاجلاً. فترات السماح : يقدم بعض المقرضين فترات سماح قبل استحقاق الدفعة الأولى، مما قد يكون مفيدًا للشركات في مراحلها الأولية.

: الدعم المتاح : الخدمات الاستشارية : يقدم بعض المقرضين المشورة التجارية أو الإرشاد كجزء من حزمة القروض الخاصة بهم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لرواد الأعمال الناشئين. فرص التواصل : يمكن للمقرضين الذين لديهم مجتمعات مخضرمة قوية توفير فعاليات أو منصات للتواصل. التدريب وورش العمل : تحقق مما إذا كان المُقرض يقدم ورش عمل أو ندوات عبر الإنترنت أو دورات يمكن أن تساعد في نمو الأعمال وإدارتها.

: المراجعات والسمعة : الشهادات – التوصيات : ابحث عن التقييمات من رواد الأعمال المخضرمين الآخرين الذين حصلوا على قروض من المُقرض المحتمل. الاعتماد الاكاديمي : تحقق مما إذا كان المُقرض معتمدًا من قبل جمعيات صناعية أو هيئات تنظيمية معترف بها. خدمة الزبائن : يمكن لخدمة العملاء سريعة الاستجابة والمفيدة أن تجعل عملية القرض أكثر سلاسة وسهولة في الإدارة.

: ميزات إضافية : إمكانية الوصول عبر الإنترنت : في العصر الرقمي الحالي، يمكن أن يؤدي وجود منصة عبر الإنترنت أو تطبيق جوال إلى تسهيل إدارة القروض. هياكل الرسوم : كن على علم برسوم الطلب ورسوم الخدمة وأي رسوم أخرى قد تكون مرتبطة بالقرض.

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تتطلب الرحلة لاختيار أفضل قرض تجاري صغير للمحاربين القدامى بحثًا دقيقًا واستبطانًا. من خلال التركيز على العوامل المذكورة أعلاه ومواءمتها مع رؤية عملك، يمكنك الحصول على قرض يعزز طموحاتك في مجال ريادة الأعمال مع ضمان استقرارك المالي.

هل تقدم وزارة شؤون المحاربين القدامى قروضًا تجارية؟

لا تقدم إدارة المحاربين القدامى (VA) قروضًا تجارية مباشرة من VA. وبدلا من ذلك، يمكن للمحاربين القدامى الحصول على تمويل الأعمال من خلال إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، التي توفر برامج قروض متخصصة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المحاربين القدامى. عادةً ما تقدم قروض SBA هذه شروطًا ودعمًا أكثر ملاءمة للشركات المملوكة للمحاربين القدامى.

كيف يمكن للمحارب القديم التأهل للحصول على قرض تجاري؟

يتطلب تأمين قرض تجاري كمحارب قديم تلبية مؤهلات محددة. دعونا نتعمق في هذه المعايير:

أهمية درجة الائتمان الجيدة

تعتبر درجة الائتمان القوية أمرًا محوريًا في الموافقة على القرض لأنها تعرض جدارتك الائتمانية للمقرضين.

متطلبات محددة لدرجة الائتمان لقروض VA وVA للشركات الصغيرة

بالنسبة لقروض VA وقروض الشركات الصغيرة، تختلف متطلبات درجة الائتمان. عادةً ما تسعى البنوك التقليدية إلى الحصول على درجة ائتمانية تبلغ 680 أو أعلى للحصول على قروض أعمال VA. قد يقبل البائعون عبر الإنترنت عشرات من 600 للحصول على قروض تجارية صغيرة.

لماذا تعتبر الضمانات مهمة في تأمين قرض الأعمال الصغيرة المخضرم

غالبًا ما تكون الضمانات، وهي أصل تتعهد به كضمان للقرض، مطلوبة. فهو يعطي المقرضين الطمأنينة في حالة التخلف عن السداد.

دور خطة العمل الصلبة

تعد خطة العمل جيدة التنظيم أمرًا بالغ الأهمية عند التقدم بطلب للحصول على قرض، خاصة بالنسبة للمحاربين القدامى في برنامج المساعدة الانتقالية. وهو يحدد استراتيجية عملك والتوقعات المالية.

أسعار SBA للمحاربين القدامى

تقدم إدارة الأعمال الصغيرة برامج قروض مختلفة للمحاربين القدامى، ولكل منها أسعار فائدة وشروط مميزة. تتراوح معدلات قروض SBA من 6٪ إلى 9.5٪، في حين أن قروض الكوارث الاقتصادية للإصابات الاقتصادية الاحتياطية العسكرية لديها معدل فائدة ثابت بنسبة 4٪. يقدم المقرضون من القطاع الخاص، مثل National Funding، خيارات مختلفة بمعدلات تتراوح من 8% إلى 30%. سيساعدك البحث الشامل في العثور على أفضل خيار قرض يناسب احتياجات عملك.

أفضل 10 قروض للأعمال الصغيرة للمحاربين القدامى في عام 2023

دعونا نلقي نظرة على مجموعة متنوعة من الموارد المالية، بدءًا من قروض SBA إلى المقرضين عبر الإنترنت، والمصممة خصيصًا لتمكين رواد الأعمال المخضرمين من خلال خيارات التمويل.

1. قروض SBA

ال إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) تقدم برامج قروض متنوعة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة، بما في ذلك الشركات المخضرمة. غالبًا ما تتميز هذه القروض بشروط مواتية وأسعار فائدة منخفضة، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا فيه.

2. الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري

البحرية الفيدرالية يقدم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض التجارية. أنها توفر قروض الأعمال لأجل، وخطوط الائتمان، وقروض SBA، بأسعار تنافسية ودعم شخصي لرواد الأعمال المخضرمين.

3. على سطح السفينة

على سطح السفينة متخصصة في الإقراض عبر الإنترنت، وتوفير الوصول السريع إلى القروض التجارية وخطوط الائتمان. أنها توفر عمليات تقديم مباشرة وخيارات تمويل قصيرة الأجل مناسبة للمحاربين القدامى.

4. صندوق الصندوق

صندوق الصندوق هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت تقدم تمويل الفواتير وخطوط الائتمان للشركات الصغيرة. يوفر حلول تمويل سريعة ومرنة للشركات المملوكة للمحاربين القدامى.

5. بلوفين

بلوفين هو مُقرض عبر الإنترنت يقدم خطوط ائتمان تجارية وتمويل الفواتير. فهي توفر سهولة الوصول إلى رأس المال، والذي يمكن أن يكون ذا قيمة للمحاربين القدامى الذين يبحثون عن الدعم المالي.

6. بمصداقية

بمصداقية هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم قروض رأس المال العامل والسلف النقدية التجارية للشركات الصغيرة، بما في ذلك تلك المملوكة للمحاربين القدامى. يركزون على حلول التمويل السريعة.

7. سمارت بيز

سمارت بيز هو سوق عبر الإنترنت يربط أصحاب الأعمال الصغيرة بالبنوك التي تقدم قروض SBA. إنها تعمل على تبسيط عملية طلب قرض SBA، مما يجعلها في متناول المحاربين القدامى.

8. خط ائتمان أمريكان إكسبريس للأعمال

أمريكان اكسبريس تقدم خطوط ائتمان الأعمال لمساعدة رواد الأعمال على إدارة تدفقاتهم النقدية وتمويل احتياجات الأعمال المختلفة. يمكن لمنتجاتهم المالية أن تفيد أصحاب الأعمال المخضرمين.

9. بنك بي إن سي

بنك بي ان سي توفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض التجارية وخطوط الائتمان وتمويل المعدات. أنها توفر حلولًا مخصصة ودعمًا للشركات المملوكة للمحاربين القدامى.

10. دائرة التمويل

دائرة التمويل هي عبارة عن منصة إقراض عبر الإنترنت تربط الشركات الصغيرة بالمستثمرين. أنها توفر قروض لأجل بأسعار تنافسية، مما يجعلها خيار تمويل محتمل للمحاربين القدامى.

المُقرض/وصف البرنامج: أنواع القروض المقدمة، ميزات خاصة للمحاربين القدامى قروض SBA وكالة اتحادية تقدم قروضًا بشروط مواتية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة، بما في ذلك المحاربون القدامى. القروض التجارية الصغيرة المختلفة انخفاض أسعار الفائدة، وشروط مواتية الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري اتحاد ائتماني يقدم مجموعة من الخدمات المالية مع دعم متخصص لقدامى المحاربين. القروض التجارية لأجل، وخطوط الائتمان، وقروض SBA أسعار تنافسية ودعم شخصي على سطح السفينة مُقرض عبر الإنترنت يركز على الوصول السريع إلى التمويل. القروض التجارية، وخطوط الائتمان تطبيق سريع، خيارات قصيرة المدى صندوق الصندوق منصة على الإنترنت تقدم حلول تمويل مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة. تمويل الفاتورة، خطوط الائتمان خيارات تمويل سريعة ومرنة بلوفين المقرض عبر الإنترنت يوفر خيارات تمويل مريحة. خطوط ائتمان الأعمال، وتمويل الفواتير سهولة الوصول إلى رأس المال بمصداقية شركة FinTech متخصصة في حلول التمويل السريع. قروض رأس المال العامل، والسلف النقدية التجارية التركيز على التمويل السريع سمارت بيز سوق عبر الإنترنت يعمل على تبسيط عملية طلب قرض SBA. قروض SBA عملية تطبيق SBA المبسطة خط ائتمان أمريكان إكسبريس للأعمال منتج مالي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات التدفق النقدي والتمويل لرواد الأعمال. خطوط الائتمان التجارية منتجات مالية مخصصة بنك بي ان سي يقدم البنك عددًا كبيرًا من الخدمات المالية مع حلول مخصصة للشركات. القروض التجارية، وخطوط الائتمان، وتمويل المعدات الحلول والدعم الشخصي دائرة التمويل منصة على الإنترنت تربط الشركات بالمستثمرين. قروض طويلة الأجل أسعار فائدة تنافسية

اعتبارات إضافية للمحاربين القدامى الذين يبحثون عن قروض تجارية

إن تأمين قرض تجاري كخبير مخضرم ينطوي على أكثر من مجرد تلبية معايير الأهلية. دعونا نستكشف بعض العوامل الحيوية:

التخطيط المالي قبل التقدم بطلب للحصول على قرض

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض، يجب على المحاربين القدامى التأكد من أن وضعهم المالي سليم. يتضمن ذلك تقييم الائتمان الشخصي وإدارة الديون ووضع خطة مالية واضحة للشركة.

المزايا الضريبية للشركات المملوكة للمحاربين القدامى

قد تكون الشركات المملوكة للمحاربين القدامى مؤهلة للحصول على مزايا أو إعفاءات ضريبية، مثل الخصومات أو الائتمانات، والتي يمكن أن تخفف عبء سداد القروض. تختلف هذه المزايا حسب الموقع وهيكل العمل، لذا يُنصح باستشارة متخصص في الضرائب.

بدائل لقرض الأعمال المخضرم

وبصرف النظر عن القروض، يمكن للمحاربين القدامى استكشاف خيارات تمويل بديلة مثل المنح أو التمويل الجماعي أو المستثمرين الملائكيين. ولكل منها إيجابياته وسلبياته، لذا ابحث جيدًا للعثور على أفضل ما يناسب عملك.

برامج تدريب ريادة الأعمال المخضرم

يمكن للمحاربين القدامى الاستفادة من برامج التدريب المتخصصة على ريادة الأعمال لتعزيز فطنتهم التجارية. تشمل بعض البرامج البارزة تدريب المحاربين القدامى على ريادة الأعمال (VET)، وبرنامج ريادة الأعمال للمحاربين القدامى (VEP)، وBoots to Business، والتي تقدم رؤى ومهارات قيمة لنجاح الأعمال.

مراكز التوعية التجارية للمحاربين القدامى

تلعب مراكز التوعية التجارية للمحاربين القدامى (VBOCs) دورًا محوريًا في دعم المحاربين القدامى في تأمين القروض التجارية والمساعدات المالية الأخرى. إنهم يقدمون خدمات التدريب والمشورة والتوجيه على الصعيد الوطني، مما يجعلهم مصدرًا قيمًا لرواد الأعمال المخضرمين الطموحين.

دراسات الحالة: قصص نجاح أصحاب الأعمال الصغيرة المخضرمين

دعونا نستكشف قصص نجاح رواد الأعمال المخضرمين الذين حصلوا على القروض وقاموا بتوسيع أعمالهم. استخدم جيمسون باين، مالك شركة Paine’s Patio في ماساتشوستس، الإرشاد وقرض SBA من خلال VETRN لفتح موقع ثانٍ، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 50%. تمكن ديفيد هينسون، صاحب شركة Total Package Express في ممفيس بولاية تينيسي، من الوصول إلى صندوق قروض المحاربين القدامى، مما سمح له بتوسيع أعماله وزيادة الإيرادات بنسبة 30% وخلق فرص عمل للمحاربين القدامى. تسلط هذه الحالات الضوء على تأثير التدريب والتمويل والإرشاد المخصص لرواد الأعمال المخضرمين.

الأسئلة الشائعة: قروض الأعمال للمحاربين القدامى

ما مدى صعوبة حصول أصحاب الأعمال المخضرمين على قرض تجاري؟

قد يكون الحصول على قرض تجاري كخبير مخضرم أمرًا صعبًا نظرًا لاختلاف معايير الأهلية ومتطلبات درجة الائتمان التي يحددها المقرضون. ذلك يعتمد على الظروف المالية الفردية. بالإضافة إلى برامج المحاربين القدامى، قد يكون بعض الأفراد مؤهلين للحصول على برامج أخرى، مثل قروض الأعمال التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أو قروض أعمال الأقليات، أو قروض الأعمال الصغيرة للأقليات.

ما المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه من خلال قرض الأعمال VA؟

يختلف مبلغ القرض الذي يمكنك الحصول عليه من خلال قرض أعمال VA بناءً على عوامل مثل الجدارة الائتمانية وخطة العمل وسياسات المُقرض. وتتراوح هذه القروض عادة من بضعة آلاف من الدولارات إلى عدة ملايين.

هل هناك أي منح متاحة للشركات المملوكة للمحاربين القدامى؟

نعم، تتوفر العديد من منح الأعمال الصغيرة للمحاربين القدامى من خلال مختلف الوكالات والمنظمات. تشمل بعض الخيارات البارزة Hivers and Strivers، وبرنامج الأعمال الصغيرة المملوكة للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة في الخدمة، وجائزة Street Shares Foundation Veteran Small Business Award، ومؤسسة الخدمة الثانية، ومنح Warriors Rising Small Business Grants.

كيف تجد شركة مملوكة لأحد المحاربين القدامى لتشتري منها؟

لتحديد الشركات المملوكة للمحاربين القدامى لدعمها، يمكنك استكشاف الدلائل مثل الرابطة الوطنية للأعمال المملوكة للمحاربين القدامى (NaVOBA) أو مواقع الويب مثل BuyVeteran.com. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن الشركات التي تعرض شعار “مملوك للمحاربين القدامى” أو استفسر مباشرة عند التسوق أو البحث عن الخدمات. هناك أيضًا العديد من الامتيازات للمحاربين القدامى، للراغبين في شراء نموذج يقدر مهارات المحاربين القدامى العسكريين في مجال الأعمال.