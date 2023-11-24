ستساعدك المقالة التالية: 10 مبادئ أساسية للحفاظ على تحفيز الموظفين وتفاعلهم

كيفية تحفيز موظفيك وإشراكهم: المبادئ الأساسية العشرة.

يتطلب الأمر الكثير من العمل من جانب أصحاب العمل لإبقاء موظفيهم متحمسين ومتفاعلين، ويتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الالتزام والاهتمام. من أجل تعظيم إمكانات الموظفين، لا يمكن لأصحاب العمل أن يديروا ظهورهم لموظفيهم.

ومع ذلك، فإن تحفيز الموظفين لا يتطلب دائمًا لفتات كبيرة أو الكثير من الجهد – فهناك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن لأصحاب العمل القيام بها لخلق جو من التحفيز. ماذا تفعل للإبقاء على موظفيك منخرطين؟

1. اعقد اجتماعات منتظمة مع الفريق…ولكن ليس كثيرًا!

تُبقي الاجتماعات المنتظمة للفريق وقاعة المدينة الموظفين على اطلاع بالتطورات والأهداف والغايات؛ لكن لا تغرقهم في تلبية الطلبات!

لتحفيز الموظفين، يعد التواصل المستمر أمرًا ضروريًا عبر مجموعة متنوعة من القنوات. إذا كنت تواجه مشكلة في تنسيق الاجتماعات وجهًا لوجه، فاستخدم قنوات أخرى، مثل الشبكة الداخلية أو المجلة الداخلية للسماح للأشخاص بمعرفة ما يحدث.

عندما لا تكون على علم بما يجري، فمن السهل أن تشعر بأنك غير محترم. إذا كنت لا تشعر أنك على اطلاع، فسوف تجد صعوبة في التفاعل مع مكان عملك. وبدون معرفة ما تعمل من أجله، قد يكون من الصعب الاستمرار في المهمة.

2. حشد أعضاء الفريق لمساعدة زملائهم الموظفين

عندما يتعثر أحد الموظفين في مهمة ما، قم بحشد الفريق لمساعدته ومساعدته في حلها. خذ بعض الوقت واقضي بعض الوقت في تبادل الأفكار – قد تساعد العقول الجديدة والرؤية الجديدة في التوصل إلى أفكار أو طرق جديدة لتنفيذ الاقتراحات التي تم رفضها مسبقًا.

هناك ثقافة سلبية في مكان العمل عندما لا يتمكن الأشخاص من طلب المساعدة من أشخاص آخرين خوفًا من الظهور بمظهر سيئ – أو عندما يتم تجاهل طلبات المساعدة. تتطلب ثقافة مكان العمل الرائعة التعاون والعمل الجماعي.

3. أكد على أهمية الاعتناء بأنفسهم

الإجهاد، سواء حدث داخل أو خارج مكان العمل، له تأثير كبير على تحفيز موظفيك. كصاحب عمل، يجب عليك تشجيع موظفيك على الاعتناء بأنفسهم من خلال ممارسة الرياضة والتغذية من خلال تنظيم أحداث صحية ونشطة وتناول الطعام الصحي والمياه المعبأة، بدلا من مشروبات الكافيين والكعك في الاجتماعات.

تأكد من أن برنامج مزايا الموظفين الخاص بك يقدم فوائد الصحة والعافية التي يتم توصيلها والترويج لها بشكل صحيح. ومن المهم أيضًا أن نأخذ اعتلال الصحة على محمل الجد، بما في ذلك الصحة العقلية، وأن نتقبل عندما يحتاج الموظفون إلى إجازة.

4. قم بإعطاء تعليقات فردية منتظمة

من السهل أن يشعر موظفوك بالإحباط عندما يشككون في قدراتهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى المغادرة عندما يفقدون الدافع. لذا، من المهم تقديم تعليقات منتظمة بشكل فردي تتيح لهم معرفة مدى جودة أدائهم، وما يتعين عليهم القيام به لتحسينه.

إن الجزء الأساسي من مكان العمل الذي يتسم بالجاذبية والتحفيز هو الجزء الذي يمنح الأشخاص إمكانية الوصول إلى مديريهم وكبار قادتهم للحصول على تعليقات كهذه – فالشعور وكأنك على مسافة بعيدة ليس أمرًا جيدًا لأي شخص.

5. تعرف على موظفيك

فكرة المكافأة الواحدة لن تروق للجميع، لذا اقض بعض الوقت في التعرف على موظفيك. عندما تريد تحفيز موظفيك ومكافأتهم، يمكنك استخدام استبيان التحفيز – أو طرح أسئلة عليهم مثل “ما الذي يحفزك على العمل هنا؟” أو “ما نوع الحوافز التي ستختارها كمكافأة؟” على القهوة.

في كثير من الأحيان، لا تفهم الشركة الأكبر حقًا ما يحفز موظفيها ويشركهم إلا بعد مغادرتهم. صحيح أن مقابلة الخروج ستزودك برؤية لا تقدر بثمن حول طبيعة العمل في الشركة، ولكن لماذا الانتظار حتى ذلك الحين؟

كل فرد فريد من نوعه، لذلك سيكون لكل فرد احتياجات مختلفة لما يحفزه بشكل أفضل.

6. قل شكرًا لك

عندما يبذل موظفك قصارى جهده في مشروع ما أو يحقق هدفًا متفقًا عليه بشكل متبادل، فلا يوجد شيء أفضل من شكر شخصي بسيط. إذا اعترفت على الفور بما فعله موظفك، ولماذا تم تقديره، فيمكن أن يكون ذلك حافزًا كبيرًا.

هناك طريقة رائعة أخرى لإظهار تقديرك للعمل الذي تم إنجازه بشكل جيد وهي الاعتراف بالموظف أثناء اجتماع الموظفين أو من خلال برنامج رسمي للتعرف على الموظفين. إن ثقافة الشكر اليومية ضرورية لتحفيز الموظفين ومشاركتهم، ولتعزيز ثقافة تحتفل بالنجاح بجميع أشكاله.

7. جداول عمل مرنة

من خلال تقديم جداول عمل مرنة، يمكنك مساعدة موظفيك على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، مما يقلل من التوتر والإجازات المرضية. على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى تقديم مناوبات، فإن السماح ببعض المرونة – مثل البدء والانتهاء بعد 15 دقيقة لاستيعاب إدارة المدرسة – يمكن أن يعني الكثير لموظفيك.

8. ترشيحات نظير إلى نظير

إذا كان لديك خطة للتعرف على الموظفين، فتأكد من تضمين ترشيحات الأقران.

غالبًا ما يُنظر إلى ترشيحات الأقران على أنها ذات قيمة أكبر للموظفين لأنها تأتي من زملاء شاهدوا بشكل مباشر المساهمة التي قدمها موظفك. وهذا يعني أيضًا أن التقدير يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يأتي من الإدارة فقط – ففي نهاية المطاف، حتى أفضل مدير في العالم لا يمكنه متابعة كل شيء يقوم به كل عضو في فريقه بشكل جيد كل يوم. اطلب من المُرشِح أن يشرح ما فعله زميله كجزء من ترشيحه لعرض أفضل الممارسات.

9. تعرف على موظفيك

يمكنك تحفيز الإنتاجية وتعزيزها من خلال تكريم موظفك لإنجاز محدد أو مساهمة مستمرة. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها مكافأة موظفك دون خسارة أموال في جيبك. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل ترك ملاحظة على مكتب الموظف لديك.

10. تشجيع المشاركة

كلما أمكن، قم بإشراك فريقك في عملية صنع القرار. عندما يشارك أعضاء الفريق في اتخاذ القرارات، يمكنهم الشعور بالتحكم في مصيرهم ويكون لهم رأي في كيفية تحقيق الفريق لأهدافه وغاياته، وهو أمر حيوي لإبقاء الناس متحمسين لتحقيق النجاح.

زملائي من رواد الأعمال، هذه هي المبادئ الذهبية التي يجب أن أعيش بها للحفاظ على تحفيز الموظفين وتفاعلهم.