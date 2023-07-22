ستساعدك المقالة التالية: 10+ من أفضل برامج تحرير الفيديو لـ TikTok 2023: وفقًا للخبراء

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برنامج تحرير الفيديو هو أي برنامج قادر على تحرير أو تعديل أو إنشاء أو معالجة ملف فيديو أو فيلم. باستخدام محرر الفيديو ، يمكنك إزالة أقسام من الفيديو ، أو قص مقطع فيديو وترتيبه لمنحه تدفقًا أفضل ، أو إضافة تأثيرات لتحسين الفيديو.

برنامج تحرير الفيديو أو محرر الفيديو هو برنامج يستخدم لأداء تحرير الفيديو بعد الإنتاج لتسلسلات الفيديو الرقمية على نظام تحرير غير خطي. لقد حلت محل أدوات تحرير أفلام السليلويد التقليدية المسطحة وآلات تحرير أشرطة الفيديو التناظرية.

يخدم برنامج تحرير الفيديو العديد من الأغراض ، مثل صناعة الأفلام والتعليقات الصوتية والتحرير العام لمحتوى الفيديو.

يسمح TikTok لمستخدميه بإنشاء مقاطع فيديو لهم ومشاركتها لاكتساب شعبية. نظرًا لأن TikTok عبارة عن منصة شائعة ، فهناك العديد من محرري الفيديو TikTok في السوق لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.

تحتوي محررات الفيديو TikTok على الكثير من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء مقاطع فيديو TikTok التي تبرز بين الحشود وتسمح لك أيضًا بتعديل مقاطع فيديو TikTok. يمكنك إنشاء مقطع فيديو فريد يعرض مهاراتك بشكل جميل باستخدام تطبيقات تحرير الفيديو من TikTok.

وجد أن مقطع فيديو TikTok الذي تم تعديله جيدًا أكثر جاذبية ويمكنه جمع المزيد من الإعجابات والتي بدورها ستساعد في تعزيز شعبيتك. لذلك سنناقش هنا بعضًا من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو من TikTok في السوق والتي يمكن أن تساعدك في إخراج أفضل مقاطع فيديو TikTok إلى النظام الأساسي.

ما هي مكونات برامج تحرير الفيديو؟

يعتمد برنامج NLE عادةً على واجهة الخط الزمني حيث يتم ترتيب الأقسام التي تنقل تسجيلات فيديو الصور ، والمعروفة باسم المقاطع ، في تسلسل وتشغيلها. يقدم NLE مجموعة من الأدوات لقص ، وربط ، وقطع ، وترتيب المقاطع عبر الخط الزمني.

نوع آخر من المقاطع هو مقطع نصي ، يُستخدم لإضافة نص إلى مقطع فيديو ، مثل شاشات العنوان أو اعتمادات الفيلم. يمكن أيضًا مزج المقاطع الصوتية ، مثل مزج مقطع صوتي مع مؤثرات صوتية متعددة.

عادةً ما يتم تقسيم المخطط الزمني إلى صفوف متعددة على المحور الصادي لتشغيل مقاطع مختلفة في نفس الوقت ، بينما يمثل المحور السيني وقت تشغيل الفيديو.

يمكن تنفيذ تأثيرات مثل الانتقالات على كل مقطع ، مثل تأثير التلاشي المتقاطع الذي ينتقل من مشهد إلى آخر.

التصدير:

نظرًا لأن محرري الفيديو يمثلون مشروعًا بتنسيق ملف خاص بالبرنامج ، يحتاج المرء إلى تصدير ملف الفيديو لنشره.

بمجرد اكتمال المشروع ، يمكن للمحرر بعد ذلك التصدير إلى الأفلام بتنسيقات متنوعة في سياق قد يتراوح من تنسيقات شريط البث إلى ملفات الفيديو المضغوطة للنشر على الويب (مثل منصة الفيديو عبر الإنترنت أو الوسائط البصرية لموقع الويب الشخصي أو المحفوظة على الأجهزة المحمولة.

لتسهيل التحرير ، يحتوي الفيديو المصدر عادةً على دقة أعلى من الإخراج المطلوب. لذلك ، يجب تصغير حجم الفيديو عالي الدقة أثناء التصدير ، أو بعد التصدير في عملية تُعرف باسم تغيير الحجم.

تأثير بصري:

يسمح مفتاح Chroma ، الذي يتم إجراؤه عادةً باستخدام شاشة خضراء ، بالظهور مركبًا على الخلفية.

مع تقدم تحرير الفيديو الرقمي ، أصبحت التأثيرات المرئية ممكنة وهي جزء من مجموعة الأدوات القياسية ، والتي توجد عادةً في البرامج الاحترافية والمستهلكة.

تتمثل إحدى القدرات الشائعة في القيام بتقنيات التركيب مثل مفتاح chroma أو مفتاح luma ، من بين أمور أخرى ، مما يسمح للأشياء المختلفة بالظهور كما لو كانت في نفس المشهد.

نوع مختلف من التأثيرات المرئية هو التقاط الحركة. يمكن لبرنامج مثل Blender إجراء التقاط الحركة لجعل الكائنات المتحركة تتبع حركات الممثل.

ما هي فوائد برامج تحرير الفيديو؟

تقوم مقاطع الفيديو بتشغيل العرض للعلامات التجارية هذه الأيام. نظرًا لأن الشركات تتجه نحو محتوى الفيديو ، تستثمر العلامات التجارية أيضًا في موارد مختلفة لصنع الفيديو. من السهل التغاضي عن الفوائد الهائلة لوجود برنامج لتحرير الفيديو في ترسانتك.

بالنسبة للعديد من الشركات التي تبحث عن ميزات حل نظام أساسي للفيديو ، تحظى ميزات مثل الأمان والتحليلات والأدوات التفاعلية وإدارة الفيديو بمعظم الاهتمام. لكن حقيقة الأمر هي أن أداة تحرير الفيديو هي جزء لا غنى عنه في أي منصة فيديو وهي شيء تريد التفكير فيه بجدية عند البحث عن حل يناسبك.

هناك العديد من الفوائد لتحرير الفيديو للشركات. يمكن أن يساعد تحرير الفيديو الشركات في إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي ، والتي يمكن أن تساعد بدورها في جذب العملاء والاحتفاظ بهم. يمكن أن يساعد تحرير الفيديو أيضًا الشركات في توفير الوقت والمال من خلال السماح لهم بإعادة استخدام اللقطات وإنشاء مقاطع فيديو بسرعة أكبر.

من خلال الجمع بين هذا مع نظام أساسي للفيديو بديهي يمكّنك أيضًا من إنشاء محتوى الفيديو الخاص بك وإدارته وتوزيعه في نظام أساسي سهل الاستخدام وموثوق ، فأنت في طريقك إلى الفائز.

ما هي أهمية برامج تحرير الفيديو؟

يجب أن يتبع الفيديو الجيد ، سواء كان فيديو موسيقيًا أو فيديو حملة تسويقية أو فيديو شركة أو أي شيء آخر ، 3 مراحل مهمة:

ما قبل الإنتاج إنتاج مرحلة ما بعد الإنتاج

مرحلة ما بعد الإنتاج هي في المقام الأول مرحلة التحرير. لكن لماذا يعد تحرير الفيديو مهمًا؟ لست هنا لأخبرك أن تحرير الفيديو هو الأهم من بينها جميعًا. أنا هنا لأخبرك أنه بدونها ، ستترك في فوضى كاملة. صحيح أن جميع أدوار إنتاج الفيديو مهمة.

بدون مصور جيد ، تسقط صورتك. بدون مخرج جيد ، مشاهدك مشوشة ومربكة. ولكن بدون محرر ، لم يعد من الممكن تجميع جميع الجوانب الأخرى لإنتاج الفيديو معًا لإنشاء التحفة الفنية التي تحاول إنشاءها. لفهم هذه النقطة بشكل أفضل ، إليك بعض الأسباب التي تجعل تحرير الفيديو مهمًا للغاية:

التدفق المثالي:

يمكن أن يكون فيلمك (قصير أو طويل) مذهلاً بدون أخطاء تقريبًا أو مجال للتحسين حتى عملية ما بعد الإنتاج ؛ ومع ذلك ، فإن التدفق الذي تفكر فيه يعتمد كليًا على عمل المحررين مع المخرج والمصور السينمائي.

هل سبق لك أن قمت بتصوير مشهد ما عندما أدى فجأة شيء غير متوقع وغير متوقع تمامًا إلى تدميره؟ على سبيل المثال ، إذا انطفأ ضوء ، يجب استبداله والبدء من جديد. قد يكون التدفق الذي حصلت عليه رائعًا ، لكن يمكن تشويشه في غمضة عين.

عندما يتلقى المحرر اللقطات ، فإن هدفه الأساسي هو جعلها سلسة ومنظمة قدر الإمكان. في الأساس ، يريدون احتواء التدفق الذي أنشأته. كمحرر ، فإن وظيفتهم هي تحقيق ذلك (بالاشتراك مع المخرج والمنتج والمصور السينمائي وأي شخص آخر يشارك في هذه القرارات بالطبع). إنه يلتقط هذا التدفق من خلال القطع والسرعة والصوت الذي يصنع فيلمًا مذهلاً.

قطع طريقك إلى النجاح:

في تحرير الفيديو ، من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية لتحقيق التدفق المثالي هي من خلال عمليات القطع. لا يعد الانقطاع في حد ذاته أمرًا صعبًا: يمكنك اختيار وقت البدء ووقت الانتهاء ، وهناك تذهب ، لقد ذهب. لكن هذا ليس كل ما يدخل في قطع.

لجعل تدفق الفيديو الخاص بك بشكل مثالي ، يجب عليك قص اللقطات في الوقت المناسب. التوقيت أمر بالغ الأهمية! قم بقصها في وقت مبكر جدًا وستنتهي بتوقف مفاجئ لم يكن الجمهور يتوقعه. قم بقصها بعد فوات الأوان وينتهي بك الأمر بلقطة يبدو أنها ستستمر إلى الأبد.

تبديل التروس … أو المشاهد:

الانتقالات تصنع الفارق في العالم إلى مشهد. في بعض الأحيان ، بدون انتقال ، ينتهي بك الأمر بفوضى سريعة الإيقاع لا يرغب أحد في مشاهدتها. يجعل تحرير الفيديو هذه الانتقالات سلسة وأنيقة.

التدفق الذي يحاول المحرر الحفاظ عليه هو ما يجعل الفيلم رائعًا ، والانتقالات (بالتزامن مع القص) هي وسيلة للحفاظ على وتيرة الفيلم. مع التحكم في السرعة ، يمكن للمحرر التركيز على التغييرات المهمة بنفس القدر ، مثل التحرير المستمر ، والتلوين ، والطبقات ، وتحرير الصوت.

المنسي: تحرير الصوت:

ما هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تسمع كلمة “تحرير”؟ سأخمن أنك لم تجيب بالأصوات والتعليقات الصوتية. يعتقد الجميع أن تحرير الفيديو هو الجزء المرئي. على الرغم من أن هذا صحيح ، إلا أنها ليست القصة كاملة. تحرير فيلم بحيث تتدفق الصور لا يعني بالضرورة تدفق الصوت أيضًا.

يمكن أن يكون ضبط مستويات الصوت ومزامنة المقاطع الصوتية مع مقاطع الفيديو مجرد نزهة في الحديقة ؛ ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن يصنع فيلمك كما هو مخطط له تمامًا. تحرير الصوت هو الطريقة التي يمكن بها لفيلمك ضبط الحالة المزاجية وإثارة المشاعر من جمهورك. إن استبدال مقطع صوتي بآخر غير مقصود يمكن أن يفتح عينيك حقًا على ما يفعله تحرير الصوت لنا حقًا.

لتوجيه نقطة تحرير الصوت واختيار الأصوات إلى المنزل ، انظر إلى هذا الفيديو الخاص بمشهد نادي Matrix باستخدام… مقاربة مختلفة للصوت. على الرغم من أنه قد يكون متطرفًا بعض الشيء ، إلا أنه يوضح أهمية تحرير الصوت.

إذا كنت قد بدأت للتو في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك يوميًا ، فإن برنامج تحرير الفيديو المجاني يعد هدية. لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة ، ستحتاج إلى برنامج لتحرير الفيديو يمكن أن يساعدك في استخراج الصوت من فيلم أو إضافة صوت جديد أو قص اللقطات أو دمج العديد من ملفات الفيديو.

أفضل برامج تحرير الفيديو لـ TikTok 2023:

تتضمن القائمة التالية بعض الأمثلة على أفضل برامج تحرير الفيديو لـ TikTok في 2023 و 2024.

أوبن شوت. Lightworks. موفي كينماستر باختصار موفافي CapCut زوميرانج طابع الصوت فيديو شو

1.

OpenShot – محرر فيديو TikTok رقم 1 لعام 2023:

OpenShot هي أداة لتحرير الفيديو تعمل على أنظمة التشغيل الثلاثة الرئيسية: Windowsو Mac OS X و Linux. هذا البرنامج يجعل من الممكن حفظ مشروع فيديو على Windows ثم افتحه لاحقًا في Linux.

نظرًا لأنه يدعم السحب والإفلات ، فإن تكامل سطح المكتب مع OpenShot سهل للغاية ، وهو بسيط مثل سحب الملفات من مدير الملفات المفضل لديك إلى OpenShot.

يمكنك إجراء العديد من التغييرات على المقاطع في المخطط الزمني ببضع نقرات بالماوس فقط. يمكن أن يساعدك OpenShot إذا كنت بحاجة إلى تغيير حجم صورة أو تغيير حجمها أو قصها أو التقاطها أو قطعها. هناك 400 انتقال متاح في OpenShot ، مما يسمح لك بالانتقال من مقطع إلى التالي بسلاسة.

الايجابيات:

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام. ممتاز للمحررين المبتدئين. Windowsو Mac و Linux كلها مدعومة. لديك الكثير من الفسحة عندما يتعلق الأمر بتعديل المقاطع.

سلبيات:

قد تكون مراحل الإعداد المختلفة معقدة. هناك تأخر عرضي ، مما يجعلك تنتظر لفترة قصيرة.

2.

Lightworks – أفضل برامج تحرير فيديو TikTok:

Lightworks هو أحد التطبيقات التي يمكن تشغيلها Windowsأو Mac أو Linux ، لكن دعم التنسيق الأصلي مفيد. تدعم Lightworks مجموعة متنوعة من برامج الترميز ، بما في ذلك ProRes و RED R3D و AVCHD و Avid DNxHD.

تسمح Lightworks للمستخدمين بتغيير الألوان الأساسية والثانوية والتشويش واللون غير اللامع والأقنعة من خلال بنية خط أنابيب GPU. تشجع Lightworks أيضًا العمل الجماعي من خلال وظيفة مشاركة المشروع المفيدة للغاية.

تريد متابعة تحرير مقاطع الفيديو أثناء استيراد مجموعة من المحتوى إذا كنت ترسل مقاطع فيديو إلى منصات مثل YouTube. يسمح لك Lightworks بالقيام بذلك وتصدير ملفين بالتنسيق المفضل لديك في نفس الوقت. تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا للسرعة.

الايجابيات:

يدعم Lightworks مجموعة كبيرة من التنسيقات الأصلية. مثالي للاستيراد في الخلفية ، والعرض ، وتحسين سرعة التصدير. تسمح بنية GPU الأكثر قوة وسرعة بنظام تشغيل أسرع.

سلبيات:

تأثيرات النص لرسوم متحركة العنوان ليست مذهلة بشكل خاص. لديك ثلاث شركات مصنعة فقط للاختيار من بينها لدعم إدخال / إخراج الأجهزة.

3. موفي:

إذا كنت تريد استخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة لتحرير الفيديو ، فإن iMovie هو السبيل للذهاب. يشتمل هذا البرنامج على أدوات أساسية لتحرير مقاطع الفيديو والصور والقدرة على استيراد البيانات من التخزين السحابي أو الأجهزة المحلية.

إذا كان لديك جهاز MacBook Pro ، فيمكنك استخدام iMovie مع Touch Bar ، وهو فريد من نوعه. يمكن أن يساعدك استخدام iMovie على MacBook Pro في تسريع جلسات معالجة الفيديو بدقة 4K التي تستغرق وقتًا طويلاً.

في iMovie ، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من التأثيرات المرئية ، بما في ذلك تقسيم الشاشة والصورة داخل الصورة والعديد من تأثيرات الشاشة الخضراء. يمكنك حتى تسريع المشاهد للسماح للمشاهدين بتخطيها. يمكن أن يمنح ما لا يقل عن 13 مرشحًا مختلفًا للفيديو فيلمك طابعًا مسرحيًا أكثر ، مثل مظهر العصر الصامت.

الايجابيات:

واجهة المستخدم بسيطة. يدعم دقة 4K ، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو بأسلوب سينمائي. خيارات سرعة iMovie مذهلة ، مما يتيح ضبط سرعة المشهد بشكل مثالي.

سلبيات:

لا توجد خيارات كثيرة للتحكم في الإخراج. متوفر فقط على أجهزة Mac.

خاتمة:

TikTok عبارة عن منصة وسائط تتيح لمستخدميها عرض مهاراتهم واكتساب شعبية من خلال تحميل مقاطع فيديو فريدة إلى الملفات الشخصية. لذا ، فإن جودة مقاطع الفيديو لا تقل أهمية عن المهارات المعروضة. هذا هو السبب في أننا قمنا بإدراج أفضل محرري فيديو TikTok في السوق الذين يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو TikTok رائعة.

تحتوي تطبيقات تحرير الفيديو TikTok هذه على جميع الميزات والوظائف اللازمة لجعل مقاطع فيديو TikTok تبرز بين الجمهور ، وكذلك تحرير فيديو TikTok لجعله أكثر جاذبية. كلما كان الفيديو أفضل ، زاد عدد الجمهور.

يمكنك استخدام أي من محرري فيديو TikTok لإنشاء مقاطع فيديو TikTok بنفسك في غضون وقت قصير.