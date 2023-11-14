ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح حول إنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من حياتنا. يشارك المستخدمون المحتوى للتواصل مع أقرانهم، وتأييد علاماتهم التجارية المفضلة، ومشاركة آرائهم مع العالم. يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من هذه الشعبية لجذب العملاء المحتملين وتعزيز تواجدهم عبر الإنترنت أيضًا.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء محتوى جذاب. في هذا المنشور، سنشارك نصائح الخبراء من محترفي التسويق المشهورين حول صياغة محتوى الوسائط الاجتماعية الذي يجذب الجماهير ويحفز أعمالك. قراءة سعيدة!

لماذا يشارك المستخدمون المحتوى؟

يشارك المستخدمون محتوى الوسائط الاجتماعية لأسباب عديدة. وفقًا لدراسات مختلفة، إليك بعض أهم الدوافع التي لدى الأشخاص عند مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي:

1. يوفر محتوى إعلاميًا وترفيهيًا للقراء الآخرين.

عندما نرى شيئًا نعتقد أن أصدقائنا أو عائلتنا سيستمتعون به أو يجدونه مفيدًا، فإننا نشاركه معهم. لا يضيف المحتوى المعلوماتي قيمة لحياتنا فحسب، بل يوفر أيضًا منظورًا جديدًا وحكايات مفيدة من المعلومات التي قد تكون مفيدة.

على سبيل المثال، أ دراسة 2017 يكشف أن 5 من أصل 10 منشورات الأكثر انتشارًا في ذلك العام كانت تدور حول حيل حياتية عملية. في حين كان المحتوى الثالث الأكثر مشاركة هو مقال إخباري حصري حول وفاة أحد المشاهير.

2. إنه يمثل مشاعرنا أو مزاجنا أو شخصيتنا

في العصر الرقمي، أصبحت ملفاتنا الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا لنا لمشاركة أفكارنا ومشاعرنا. عندما نغضب من شخص ما أو شيء ما، فمن المحتمل أن تتحدث عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. أو إذا واجهت اقتباسًا يتوافق مع قيمك ومعتقداتك، فلا يمكننا الضغط على زر المشاركة بشكل أسرع.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نشارك المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا ل دراسة نيويورك تايمز، يقوم 68% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة المحتوى لمنح الأشخاص فكرة أفضل عن هويتهم وما يهتمون به.

3. يمكننا من التواصل مع أحبائنا

في هذه الأوقات المزدحمة، لا يمكن للمرء دائمًا إجراء محادثة هاتفية طويلة مع الأشخاص المقربين منه. ولكن بنقرة واحدة، يمكنك أن ترسل إليهم منشورًا أو صورة ميمي ستعيد تأسيس هذا الاتصال. يمكننا مشاركة آرائنا وتجاربنا معهم أو مجرد الضحك على صورة سخيفة!

دراسة قام بها مركز بيو للأبحاث ويشير أيضًا إلى أن الآباء يستخدمون نطاقًا واسعًا من منصات التواصل الاجتماعي، وأن ما يصل إلى 74% منها يستخدمونها Facebook.

4. لدعم قضية يؤمنون بها أو لتأييد العلامة التجارية التي يحبونها

نود النشر عن الأسباب التي ندعمها لزيادة الوعي أو التأثير على الآراء. الشيء نفسه ينطبق على العلامات التجارية. عندما نحب علامة تجارية ما، نريد أن يعرف المزيد من الأشخاص مدى روعتها أيضًا. إحصائيات تشير أيضًا إلى أن ما يصل إلى 36٪ من Instagram المستخدمين و35% Twitter يستخدم المستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة العلامات التجارية والشركات. من المرجح أن يشارك هؤلاء المستخدمون المحتوى ذي العلامة التجارية أيضًا.

5. الحصول على الشعور بتحقيق الذات

من خلال مشاركة المحتوى، نشعر بمزيد من الارتباط والأهمية. نشعر أن لدينا شيئًا نساهم به، وهذا شعور جيد دائمًا.

6. إدارة المعلومات

وفقًا لنفس دراسة نيويورك تايمز، قال 85% من الأشخاص إنهم فهموا الأشياء وعالجوها بشكل أفضل بعد قراءة منشورات الآخرين عنها. قال حوالي 73% من هؤلاء الأشخاص إنهم أصبحوا أكثر قدرة على استيعاب المعلومات بعد مشاركة منشورات من أشخاص آخرين. يساعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء الأشخاص على إدارة المعلومات وفهمها فور وصولها.

7. العاطفة

عندما يروق لنا شيء عاطفيًا، فإننا نميل إلى مشاركة المنشور. وفقا لجونا بيرجر بحث، حظيت المشاركات الإيجابية بمزيد من التفاعل بينما زادت المشاعر السلبية من انتشارها. المشاركات الحزينة، ومع ذلك، خفضت ذلك. واحد يذاكر ووجد أيضًا أن الحملات الإعلانية ذات المحتوى العاطفي البحت تؤدي ضعف أداء الحملات التي تحتوي على رسالة عقلانية بحتة.

8. للحصول على حافز

عندما تنشر الشركات عن الهدايا أو مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها عمومًا تنشئ CTA تطلب من القراء مشاركة صفحتهم أو منشوراتهم. يقوم العديد من القراء بذلك للحصول على فرصة للفوز بالهدية/الجائزة.

في الواقع، أ استطلاع كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن أكثر من 90% من العلامات التجارية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الهدايا.

ما الذي يجعل محتوى الوسائط الاجتماعية جذابًا؟

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في جعل منشور وسائل التواصل الاجتماعي جذابًا. وهنا عدد قليل:

1. تلبية احتياجات جمهورك

ما نوع المشاركات التي تستجيب لها قاعدة المعجبين بك؟ هل يستمتعون بالمشاركات المضحكة أم الجادة؟ هل هم عارضة أو المهنية؟ قم بصياغة منشوراتك وفقًا لأسلوبها وخاطبها بصيغة المتكلم للتواصل معها بشكل أفضل.

2. إبقائها قصيرة

القراء لديهم فترات اهتمام قصيرة. سيتم قياس اهتمامهم من خلال أول 3 إلى 4 كلمات في مشاركتك، لذا اخترهم بعناية. وإذا كان عليهم النقر على زر “اقرأ المزيد”، فمن المحتمل أنهم لن يفعلوا ذلك. القاعدة الأساسية الجيدة هي استخدام أي مكان من 100 إلى 250 حرفًا.

3. أضف صورة

تحصل المنشورات التي تحتوي على صور على إعجابات أكثر من تلك التي لا تحتوي عليها. ومن المعروف أيضًا أن العناصر المرئية الملونة تزيد من رغبة الأشخاص في قراءة المنشور من خلاله 80%.

الصور تجعل مشاركاتك أكثر جاذبية. أنها تعزز تجربة المستخدم. وفقًا للبحث، فقد ثبت باستمرار أن المنشورات التي تحتوي على صور ملونة وجذابة تحصل على مشاركات ونقرات أكثر من المحتوى الآخر.

4. وجود دعوة للعمل

يمكنك إشراك الأشخاص بشكل أكبر في منشوراتك من خلال طرح سؤال عليهم، ومطالبتهم بإبداء الإعجاب بالمحتوى الخاص بك أو مشاركته، وحتى إعداد استطلاع للرأي.

5. الرموز التعبيرية هي أفضل صديق لك

الصور المرئية الصغيرة الملونة تجعل المنشور مميزًا. يضيفون أجواء ودية وغير رسمية إلى صفحتك. تمامًا مثل الصور، تبدو جذابة.

6. الوسوم

تعمل هذه الكلمات الرئيسية القابلة للنقر على زيادة ظهور منشوراتك، مما يسمح لك بزيادة مدى وصولك بين الجماهير.

كيفية كتابة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي

مع كل الجهد الذي تبذله في صفحتك على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنك تريد جني الفوائد. لذلك قمنا بتجميع بعض النصائح الأكثر تغييرًا في قواعد اللعبة من خبراء التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على رفع مستوى عملية إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية لديك.

1. مارك شيفر: “قم بتطوير جمهورك.”

وفقًا لخبير التسويق مارك شيفر، عندما تكون قد بدأت للتو في مجال تخصصك، فمن الأفضل أن تفعل ذلك التركيز أكثر على تنمية جمهورك أولاً بدلاً من كتابة المحتوى.

إذا نظرت إلى Twitter، فهو يصنف الأشخاص في قوائم حسب مجالاتهم أو مواقعهم. على سبيل المثال، قد تكون ضمن قائمة خبراء التسويق. يمكنك البحث في هذه القوائم للعثور على شخص مؤثر في مجال تخصصك. وبعد ذلك، اتبع متابعيهم، وسيتبعك بعضهم في النهاية.

يمكنك أيضًا استخدام هذه القوائم للبقاء على اطلاع دائم بالمحادثات التي يجريها الأشخاص. Twitter يحتوي أيضًا على خيار بحث متقدم، والذي يسمح لك بالبحث عن الأشخاص والتواصل مع الجمهور أو المجموعة السكانية التي تلبي علامتك التجارية احتياجاتها.

Twitter يعد أمرًا ضروريًا لمساعدة عملك في جذب العملاء المحتملين لأنه يساعدك في العثور على العملاء المحتملين. يمكنك البدء في البحث عن هؤلاء الأشخاص Twitter وبناء علاقات أقوى معهم في نهاية المطاف باستخدام منصات التسويق الأخرى.

نصيحة أخرى يقدمها لنا شيفر هي التأكد من أننا ننشر في الوقت المناسب. تريد أن يصل منشورك إلى الحد الأقصى من الجمهور، ولا يمكنك القيام بذلك إلا عن طريق النشر في الوقت الذي يكون فيه جمهورك أكثر نشاطًا. قد يعني هذا أنك ستنشر طوال اليوم، لكن تأكد من ترك فاصل زمني يتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة واحدة بين كل مشاركة.

2. إيمي بورترفيلد: “قم ببناء علاقة فورية وخلق صلة”.

في الحياة الواقعية، نتواصل مع الأشخاص الذين يشاركوننا اهتماماتنا. الشيء نفسه ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لإيمي بورترفيلد، يجب أن يبدو المحتوى الخاص بك ودودًا وشخصيًا. بمعنى أنه يجب عليك كتابة منشوراتك وكأنك تتحدث إلى صديق جيد.

وهذا يشجع الناس على التواصل معك وتطوير علاقة ثقة معك. بمجرد تطوير هذه المشاركة، يجب عليك الاستمرار في تقديم محتوى ملائم وجذاب وقابل للتنفيذ لجمهورك.

ادعم منشوراتك بأدلة تثبت مدى نجاح نصيحتك، ولا تنس تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في نهاية منشوراتك.

3. إيان كليري: “استخدم الإعلانات الاجتماعية”.

وفقًا لإيان كليري، استهداف جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي واكتساب معجبين جدد عن طريق إنشاء إعلانات “مثل الصفحة” التي ستظهر في خلاصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم. سيساعد هذا أيضًا في دفعهم إلى مدونتك وزيادة التفاعل مع علامتك التجارية.

4. نيل شيفر: “تحليل المحتوى السابق”.

بدلاً من النظر إلى التحليلات بعد نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ينصحنا نيل شيفر أن ننظر إليها مسبقًا. تحقق من البيانات التاريخية من مواقع تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة نوع المنشورات التي حققت نجاحًا بالفعل مع شعبية وسائل التواصل الاجتماعي.

للقيام بذلك، ما عليك سوى كتابة الكلمة الرئيسية ذات الصلة بمنشورك، وستعرض لك معظم المنصات قائمة بالمحتوى الأكثر مشاركةً لهذه الكلمة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن نجاح المحتوى يختلف باختلاف منصة التواصل الاجتماعي، يمكنك تصنيف المحتوى الخاص بك حسب نوع الشبكة الاجتماعية وإنشاء المنشورات وفقًا لذلك. تتيح لك بعض الأنظمة الأساسية أيضًا الاطلاع على المحتوى بناءً على الوقت حتى تتمكن من الحصول على المحتوى الذي كان شائعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ومحاكاته.

5. مات نافارا: “تفاعل مع جمهورك”.

من الشائع جدًا أن تتفاعل العلامات التجارية مع جمهورها لحملة معينة ثم تتوقف عند هذا الحد.

وفقًا لمات نافارا، يجب على مديري وسائل التواصل الاجتماعي التفاعل مع الجمهور يوميًا، سواء كان ذلك يعني مراسلتهم على انفراد أو الرد على التعليقات. إن القيام بذلك باستمرار يمكن أن يساعدك على بناء علاقة وعلاقات مع عملائك.

6. مادالين سكلار: “اعرف مهمتك وما تمثله”.

تقول مادالين سكلار إن امتلاك إحساس جيد برؤيتك ورسالتك لعلامتك التجارية يساعدك على الظهور بطريقة أفضل. عندما تعرف قيمك ونوع العلامة التجارية التي تبنيها، فإنك تنمي المزيد من الثقة تلقائيًا. وهذه الثقة جذابة.

ركز على دمج أهدافك وقيمك في المحتوى الخاص بك كل يوم. بهذه الطريقة، ستجذب الجمهور المناسب إلى ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

7. مايك ألتون: “إظهار السلطة”.

وفقًا لمايك ألتون، فإن تعيين نفسك كسلطة مختصة في مجال عملك سوف يوصلك إلى أبعد من ذلك. إذا كنت تدون عن الطعام، فتأكد من أن منشوراتك مليئة بصور الطعام الشهية أو الوصفات المبتكرة. إذا كنت مدونًا للأزياء، فيجب عليك نشر صور جذابة بصريًا.

من خلال تحميل المواد ذات الصلة وعالية الجودة، ستتمكن بسرعة من ترسيخ مكانتك كسلطة في مجال عملك.

8. ماري سميث: “إنشاء أ Facebook صفحة المعجبين.”

Facebook يستخدمه يوميًا 300 مليون مستخدم بمعدل 55 دقيقة يوميًا. هذا كثير من الاهتمام! تقول ماري سميث إنه يجب عليك الاستفادة من هذه المشاركة من خلال بدء صفحة المعجبين الخاصة بك.

يجب أن تبدأ ببناء قائمة الاشتراك الخاصة بك لجهات اتصال البريد الإلكتروني، وبيع المنتجات، وتعزيز خدمة العملاء، وزيادة الوصول إلى مجتمعك. تأكد أيضًا من تقديم نفسك كمصدر موثوق في مجالك.

تقول ماري سميث أن هناك ست خطوات عندما يتعلق الأمر بإنشاء الكمال Facebook الصفحة، وهي كما يلي:

لديك هدف: لماذا تصنع هذه الصفحة؟ هل هو لزيادة الوعي بالعلامة التجارية أو إطالة قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ ومن خلال تحديد أولويات أهدافك، يمكنك تصميم صفحتك وفقًا لذلك.

لماذا تصنع هذه الصفحة؟ هل هو لزيادة الوعي بالعلامة التجارية أو إطالة قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ ومن خلال تحديد أولويات أهدافك، يمكنك تصميم صفحتك وفقًا لذلك. إنشاء استراتيجية التصميم: على سبيل المثال، إذا قررت أنك تريد زيادة قائمة جهات اتصال بريدك الإلكتروني، فستحتاج إلى أن يكون لديك خيار الاشتراك في صفحتك.

على سبيل المثال، إذا قررت أنك تريد زيادة قائمة جهات اتصال بريدك الإلكتروني، فستحتاج إلى أن يكون لديك خيار الاشتراك في صفحتك. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة لصفحتك: استخدم مصفوفة المحتوى لنشر مشاركاتك. اعرض مجموعة متنوعة من المنشورات التي تتضمن الروابط والصور ومقاطع الفيديو. يمكنك نشر محتوى المدونين الآخرين أيضًا.

استخدم مصفوفة المحتوى لنشر مشاركاتك. اعرض مجموعة متنوعة من المنشورات التي تتضمن الروابط والصور ومقاطع الفيديو. يمكنك نشر محتوى المدونين الآخرين أيضًا. روج لصفحتك: هناك العديد من الطرق لبناء قاعدة المعجبين بك، مثل وجود مقطع فيديو على صفحتك المقصودة يشرح الغرض من صفحة المعجبين الخاصة بك ولماذا يجب أن تصبح عضوًا.

هناك العديد من الطرق لبناء قاعدة المعجبين بك، مثل وجود مقطع فيديو على صفحتك المقصودة يشرح الغرض من صفحة المعجبين الخاصة بك ولماذا يجب أن تصبح عضوًا. ارتباط: المشاركة أمر حيوي لإنشاء علاقة مع جمهورك. قم بالرد على عملائك بنبرة ودية وشخصية.

المشاركة أمر حيوي لإنشاء علاقة مع جمهورك. قم بالرد على عملائك بنبرة ودية وشخصية. تحويل: بمجرد قيامك بجمع عدد كبير من المتابعين، فأنت تريد تحويل هؤلاء المتابعين إلى مشترين وعملاء. هنا يمكنك إجراء CTA من خلال تقديم خصومات أو رموز قسيمة أو تشجيعهم على التسجيل في الأحداث.

9. براين كارتر: “إذا كنت لا تشارك مقاطع الفيديو، ولكن منافسيك يفعلون ذلك، فهذا يعني أن لديهم أداة إقناع لا تمتلكها أنت.”

وفقًا لبريان كارتر، تعد مقاطع الفيديو إحدى أكثر الأدوات فعالية للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. مقاطع الفيديو التوضيحية هي مقاطع فيديو مختصرة تذكر مشكلة ما وحلاً لتلك المشكلة. عادةً ما تكون قصيرة جدًا (من 60 إلى 90 ثانية).

اجعل الفيديو الخاص بك جذابًا قدر الإمكان من خلال إنشاء قصة حول المشكلة. ضع منتجك/خدمتك في دائرة الضوء من خلال إظهار مدى فعالية التخلص من المشكلة. مع هذه، سوف تحصل بالتأكيد على العملاء في أي وقت من الأوقات!

قم بإنهاء الفيديو بـ CTA تطلب منهم شراء منتجك أو الاتصال بك.

10. مارشا كولير: “ركز على العملاء”.

بدلًا من جعل صفحتك تبدو وكأنها صفحة أعمال، امنحها لمسة شخصية. انشر كما لو كانت هذه صفحة شخصية. يثق العملاء في الأشخاص أكثر من الشركات، لذلك سيساعدك هذا على المدى الطويل.

استمع إلى تعليقات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذه الطريقة، يمكنك تحسين استراتيجيتك لجذب جمهور أكبر. علاوة على ذلك، سيحترمونك لأنك تضع آرائهم في الاعتبار.

الحد الأدنى

وفقًا للخبراء، تحتاج إلى منح القراء تجربة مخصصة وبناء ثقتهم من خلال محتوى عالي الجودة يتوافق مع قيمك كعلامة تجارية. يعد التفاعل مع جمهورك أمرًا ضروريًا أيضًا في إقامة علاقة مع عملائك.

ينشر الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عديدة، سواء كان ذلك لجذب الانتباه أو مشاركة المنشورات التي تمثل آرائهم. إذا كنت تريد أن يتحدث الأفراد عنك، فأنت بحاجة إلى نشر محتوى جذاب يتحدث إلى جمهورك. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن تضع تعليقات الجمهور في الاعتبار للتأكد من أنك تفوز بالجماهير وتعزز قاعدة المعجبين بك.

نأمل أن تساعدك هذه النصائح على تعزيز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي. تذكر، بدلاً من إنشاء العديد من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا يمكنك إدارتها، يمكنك تركيز إستراتيجية طويلة المدى على منصة واحدة والقطع شوطًا طويلاً بها!

إذا كان لديك أي أسئلة، اتركها في التعليقات أدناه. حظ سعيد!