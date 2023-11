ستساعدك المقالة التالية: 100 مطالبة من ChatGPT يجب أن تعرفها وأفضل الممارسات لاستخدامها

باعتبارك مالكًا تجاريًا أو محترفًا، فإنك تواجه تحديًا مثيرًا للاهتمام ألا وهو إنشاء محتوى إبداعي ومفيد وعالي الجودة. وصدق أو لا تصدق، أنت لست وحدك.

وفقًا لـ Semrush، يعد إنشاء المزيد من المحتوى بشكل أسرع وتوليد أفكار المحتوى أمرًا ضروريًا اثنان من أكبر التحديات التي يواجهها مسوقو المحتوى.

لحسن الحظ، هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه أدوات مثل ChatGPT.

ChatGPT هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي (AI) يعمل على تغيير قواعد إنشاء المحتوى. إنها ديناميكية وفعالة وتبقى هنا. ولكن على الرغم من أن ChatGPT يعد موردًا قويًا، فإن الاستفادة منه تتطلب فهمًا عميقًا لمكوناته الأساسية، ألا وهي المطالبات.

يعد فهم كيفية كتابة المطالبات الفعالة مفيدًا للمسوقين والمهنيين في أي مجال، بدءًا من المطورين ومصممي تجربة المستخدم وحتى مندوبي المبيعات.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع بعض أفضل المطالبات لـ ChatGPT لمساعدتك في استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه مثل المحترفين. لقد قمنا بتصنيفها حسب الصناعة حتى تتمكن من العثور بسرعة على المنتج المناسب لاحتياجاتك. ستجد أيضًا أفضل الممارسات وأدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية لرفع مستوى المحتوى الخاص بك بشكل أكبر.

دعنا نذهب اليها.

كيف يعمل ChatGPT؟

ChatGPT هو نموذج لغة ذكاء اصطناعي يستخدم قوة خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء المحتوى. لكن الطريقة التي تعمل بها مثيرة للاهتمام للغاية.

لقد تم تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص على الإنترنت. لكنه ليس مثل محرك البحث. عند كتابة مطالبة أو سؤال، لا يخرج ChatGPT ويجلب المعلومات من الإنترنت. وبدلاً من ذلك، فهو يتذكر الأنماط التي تعلمها خلال مرحلة التدريب لتوليد استجابة شبيهة بالإنسان تكون متماسكة وسياقية.

لذا، تخيل أنك تجري محادثة مع صديق جيد القراءة بشكل لا يصدق ولديه موهبة تقديم رؤى مفيدة بناءً على ما تعلمه دون البحث عن معلومات جديدة أثناء الدردشة.

فوائد استخدام ChatGPT

ChatGPT هي أداة مفيدة بشكل لا يصدق لجميع أنواع محترفي الأعمال.

يمكنه صياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة وإنشاء منشورات مدونة وكتابة أوصاف المنتج وتوليد أفكار المنتج وإجراء أبحاث السوق وكتابة البرامج النصية للعروض التقديمية وحتى المساعدة في الإستراتيجية.

وهذا ليس حتى نصفه.

فيما يلي 4 فوائد لاستخدام ChatGPT كمحترف أعمال:

زيادة كفاءة العمل

يمكن أن يؤدي استخدام ChatGPT إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية، مما يسمح لشركتك بتركيز الوقت والمال والموارد على المهام الإستراتيجية بدلاً من المهام الروتينية أو المتكررة. في الواقع، تظهر الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على ذلك رفع الإنتاجية بنسبة 14%.

على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق إنشاء المزيد من المحتوى عالي الجودة بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة الخطوط العريضة وصياغة العناوين الجذابة والأقسام التفصيلية.

وبالمثل، يمكن لمحترفي الموارد البشرية الاستفادة من ChatGPT لتبسيط عملية التوظيف. ويمكنهم استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لصياغة أسئلة الفحص الأولية وتقييم الإجابات، مما يوفر وقتًا ثمينًا للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا.

احصل على المساعدة الإبداعية

يعمل ChatGPT كمساعدك الإبداعي الشخصي، حيث يساعدك على توليد أفكار مبتكرة واستكشاف وجهات نظر جديدة. استخدمها لتعزيز حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة نسخة ذكية من البريد الإلكتروني، وصياغة صفحات مقصودة مقنعة، وحتى صياغة عبارات الحث على اتخاذ إجراء.

على سبيل المثال، قد تنفد أفكار التسميات التوضيحية لمقالك القادم Instagram بريد. قم بتغذية معلومات حول منشورك إلى ChatGPT ويمكن أن توفر لك العديد من الأمثلة على التسميات التوضيحية التي يمكنك استخدامها أو تعديلها.

يمنحك هذا نقطة انطلاق ممتازة للعمل بالإضافة إلى الإلهام.

خذ خطوة إلى الأمام من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على صوت علامتك التجارية ورسائلها. سنستكشف المزيد حول كيفية القيام بذلك في الأمثلة السريعة أدناه.

تحسين خدمة العملاء

​​إن ChatGPT ليس مجرد تطبيق ذكي، بل إنه بمثابة مندوب خدمة عملاء بدوام كامل لا ينام أبدًا. فهو يعرف ما يريده عملاؤك ويعرف كيف يقدمه لهم. على سبيل المثال، يمكنه معالجة اللغة الطبيعية وفهم نية المستخدم والإجابة على الأسئلة مثل الخبير.

يمكنك دمج ChatGPT باعتباره برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي في موقع الويب الخاص بك لتقديم دعم شبيه بالإنسان وتحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم. يمكن أن يتكيف نموذج اللغة أيضًا مع الاحتياجات والتفضيلات الفردية، مما قد يساعدك على تقديم تجارب مستخدم مخصصة.

أفضل جزء؟ إنه متاح 24/7. وهذا يعني أنه يمكنك تلبية احتياجات عملائك من خلال دعم سريع للغاية حتى خارج ساعات العمل.

تحليل البيانات واستخراج الرؤى

هل تعلم شركات مثل Amazon و نيتفليكس استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدم وتصميم توصيات مخصصة؟ ليس من المستغرب أن يكون لديهم مثل هذه معدلات التفاعل والتحويل المذهلة.

مع ChatGPT، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه. يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي التدقيق في كميات كبيرة من البيانات وتحليلها للحصول على رؤى مفيدة. سواء كان الأمر يتعلق باتجاهات السوق أو سلوك العملاء أو التحليل التنافسي، يستطيع ChatGPT معالجة هذه المعلومات بسرعة وكفاءة.

وهذا لا يساعدك فقط على اتخاذ قرارات مستنيرة ولكنه يساعد أيضًا في تحديد الفرص والتهديدات في مجال عملك أو صناعتك.

6 أفضل الممارسات والاحتياطات عند استخدام المطالبات

يمكن لأي شخص استخدام ChatGPT. ولكن ليس كل شخص قادر على الاستفادة منه بشكل صحيح.

لتعظيم مخرجات أداة الذكاء الاصطناعي، هناك بعض أفضل الممارسات والاحتياطات التي يجب وضعها في الاعتبار.

فيما يلي بعض أهم النصائح لدينا:

أفضل الممارسات

تقديم تعليمات واضحة: إن الدقة في تعليماتك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. على سبيل المثال، إذا كنت تريد وصفًا لمنتج مكون من 100 كلمة بنبرة مرحة، فقل ذلك. كلما كانت تعليماتك أكثر وضوحًا، كلما كان الإخراج أفضل.

إن الدقة في تعليماتك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. على سبيل المثال، إذا كنت تريد وصفًا لمنتج مكون من 100 كلمة بنبرة مرحة، فقل ذلك. كلما كانت تعليماتك أكثر وضوحًا، كلما كان الإخراج أفضل. استخدم النهج التكراري: مع الذكاء الاصطناعي، نادرًا ما تحصل على الإجابة المثالية في محاولتك الأولى. استمر في تعديل مطالباتك، وتعلم من الردود وأنشئ حلقة تعليقات للتحسين المستمر. يشجع هذا النهج التكراري على التعلم ويمكّنك من ضبط الذكاء الاصطناعي ليناسب احتياجاتك الخاصة.

مع الذكاء الاصطناعي، نادرًا ما تحصل على الإجابة المثالية في محاولتك الأولى. استمر في تعديل مطالباتك، وتعلم من الردود وأنشئ حلقة تعليقات للتحسين المستمر. يشجع هذا النهج التكراري على التعلم ويمكّنك من ضبط الذكاء الاصطناعي ليناسب احتياجاتك الخاصة. قم بتجربة المطالبات ذات النهايات المفتوحة: إن السماح للذكاء الاصطناعي بالتحكم في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى نتائج إبداعية ربما لم تفكر فيها في البداية. قم بالاختبار والتجربة لاستكشاف وجهات نظر وأفكار جديدة وتوسيع المحتوى الخاص بك إلى مستويات جديدة.

احتياطات

تجنب مشاركة البيانات الحساسة: لا تقم أبدًا بتضمين أي شكل من أشكال البيانات الحساسة، سواء كانت شخصية أو مالية أو خاصة، ضمن مطالباتك. يمكن لـ ChatGPT استخدام هذه المعلومات لأغراض التدريب، مما يعرضك لخطر المساس بخصوصيتك وأمانك. على سبيل المثال، قام مهندسو سامسونج بتسريب أسرار تجارية عن غير قصد أثناء استخدام ChatGPT للمساعدة في البرمجة. يعد هذا الحادث الواقعي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى إبقاء المعلومات الحساسة بعيدًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

لا تقم أبدًا بتضمين أي شكل من أشكال البيانات الحساسة، سواء كانت شخصية أو مالية أو خاصة، ضمن مطالباتك. يمكن لـ ChatGPT استخدام هذه المعلومات لأغراض التدريب، مما يعرضك لخطر المساس بخصوصيتك وأمانك. على سبيل المثال، قام مهندسو سامسونج بتسريب أسرار تجارية عن غير قصد أثناء استخدام ChatGPT للمساعدة في البرمجة. يعد هذا الحادث الواقعي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى إبقاء المعلومات الحساسة بعيدًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي. مراجعة المحتوى والإشراف عليه: الذكاء الاصطناعي هو أداة تتطلب الإشراف البشري. قم دائمًا بمراجعة مخرجات ChatGPT للتأكد من توافقها مع صورة علامتك التجارية والإرشادات الأخلاقية وتوقعات الجمهور. يمكن أن يؤدي الإشراف أيضًا إلى منع نشر المحتوى الذي قد يكون ضارًا أو مسيئًا.

الذكاء الاصطناعي هو أداة تتطلب الإشراف البشري. قم دائمًا بمراجعة مخرجات ChatGPT للتأكد من توافقها مع صورة علامتك التجارية والإرشادات الأخلاقية وتوقعات الجمهور. يمكن أن يؤدي الإشراف أيضًا إلى منع نشر المحتوى الذي قد يكون ضارًا أو مسيئًا. التحقق من صحة المعلومات والتحقق من صحتها: على الرغم من قاعدته المعرفية الواسعة، فإن ChatGPT غير قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والكاذبة. دائماً التحقق من محتوى الذكاء الاصطناعيوالتحقق من البيانات التي ينشئها وإجراء فحص روتيني للحقائق لضمان مصداقية ودقة المحتوى الخاص بك.

كيفية كتابة مطالبات ChatGPT

المطالبات هي العنصر السري الذي يفتح الإمكانات الكاملة لـ ChatGPT. إنها بمثابة توجيهات إرشادية للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إبداعي وذي صلة.

فيما يلي قائمة ببعض أفضل مطالبات ChatGPT لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أداة الذكاء الاصطناعي هذه. ما عليك سوى نسخها ولصقها لتحسين الاستجابات التي تحصل عليها من البرنامج.

لا تنس تخصيص مطالبات ChatGPT الرائعة هذه للأعمال التجارية أو المنتجات أو الخدمات الخاصة بك عند الحاجة.

مطالبات ChatGPT للتسويق

1. ساعدني في كتابة عنوان الصفحة المقصودة [product/service] الذي له الفوائد التالية [list benefits].

2. يرجى تزويدي بقائمة بأفضل عناوين مدونات تحسين محركات البحث (SEO). [your niche].

3. لتوسيع نطاق علامتي التجارية، بدأت YouTube قناة. العلامة التجارية على وشك [details of your product/service]. أعطني 5 أفكار فيديو يمكنني إنشاء محتوى عليها.

4. ساعدني في كتابة بريد إلكتروني خاص بخصم عيد الميلاد [brand name] الذي يبيع [product/service]. احتفظ بها ل [specify word count].

5. أريد الترويج لمدونتي مجانًا. المدونة تدور حول [write brief information on the product/service you offer]. هل يمكنك أن تعطيني 5 أفكار قابلة للتنفيذ حول كيفية القيام بذلك؟

6. شارك 5 إبداعات Instagram بكرات أفكار لعلامتي التجارية المتخصصة في [list brand or products USP].

7. ساعدني في كتابة مقالة مكونة من 160 حرفًا لمنشور مدونتي على [topic].

8. اكتب تعليقًا طويلًا لـ Instagram الصورة بالوصف التالي: [describe the photo].

9. اكتب تفصيلاً [product/niche]- النشرة الإخبارية ذات الصلة.

10. إنشاء استراتيجية تسويقية مفصلة لإطلاق [details of niche/brand/product] في سوق تنافسية.

مطالبات ChatGPT للأعمال

1. أنا أقدم [mention your USP or product/service details]وأنا حاليًا على اتصال مع عميل محتمل يتعامل معه [describe their business]. أرغب في تقديم عرض تقديمي مخصص لهم، هل يمكن أن تخبرني بالمواضيع التي يجب أن أغطيها في العرض التقديمي؟

2. توليد أفكار لإشراك أنشطة بناء الفريق لفريقي [business size].

3. قم بإنشاء خريطة طريق لنقل بياناتي [business type] إلى منظمة بعيدة أولاً.

4. ساعدني في التخطيط لمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تتوافق مع قيم علامتي التجارية: [list brand’s value proposition].

5. أركض [details of your brand’s niche] باسم [brand name]. أريدك أن تقوم بصياغة خطة نمو استراتيجية واسعة النطاق لمساعدتي في توسيع نطاق أعمالي إلى أسواق جديدة.

6. أفكر في الاستثمار فيها [software or product name]. هل يمكن أن تخبرني كيف سيساعد ذلك عملي الذي يتعامل فيه [describe your business]؟

7. بسبب خطأ تشغيلي، لم تتمكن شركتي من تسليم مشروع إلى عميل مهم للغاية. ساعدني في صياغة رسالة بريد إلكتروني بخصوص التغيير في الجدول الزمني للمشروع.

8. تصميم برنامج ولاء عملاء مميز لشركتي [product/service].

9. قم بالعصف الذهني حول الطرق التي يمكنني من خلالها تحقيق هدفي [describe your business] أكثر صديقة للبيئة.

10. أخطط لعقد اجتماع للفريق يركز على [details of the meeting]. سأكون ممتنًا لبعض الأمثلة عما يجب أن يتضمنه جدول الأعمال.

مطالبات ChatGPT للمحتوى والمقالات

1. قم بإنشاء قائمة بموضوعات المدونة الجذابة لموقع الويب الخاص بي للشهرين القادمين. أنا أنشر [specify number] قطعة من المحتوى كل [day/week]. والموقع عباره عن [mention your industry/field/niche].

2. كيف يمكنني تحسين SEO لمقالاتي على موقعي [mention your niche] مدونة؟

3. اكتب تدوينة مكونة من 2000 كلمة على [enter your topic/theme].

4. اكتب سطرًا ونصًا مقنعين لموضوع البريد الإلكتروني للترويج لأحدث منشور على مدونتي. المدونة تدور حول [briefly describe your blog post].

5. اكتب وصفًا تعريفيًا مقنعًا لمنشور مدونتي بعنوان: “[enter your blog title]”. احتفظ بها ل [character limit] الأعلى.

6. قم بإنشاء نص مقنع لحلقة بودكاست حول [mention your topic].

7. كيف يمكنني الاستفادة بشكل فعال من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لصالحي [specify your product/service/niche] لبناء الثقة والأصالة؟ قدم أمثلة على أنواع المحتوى والاستراتيجيات لتشجيع عملائي على المساهمة.

8. اكتب منشورًا جذابًا على LinkedIn للترويج لأحدث مقال في مدونتي: [enter your blog title].

9. كيف يمكنني استخدام المحتوى بشكل فعال لرعاية العملاء المتوقعين ونقلهم عبر مسار تحويل المبيعات الخاص بي [specify your product/service/niche]؟

10. هل يمكنك مساعدتي في إنشاء تقويم محتوى به [specify number] منشورات شهرية للكلمة الرئيسية: “[enter your keyword]”.

مطالبات ChatGPT لتطوير الويب

1. ابحث عن خطأ في الكود التالي: [paste code].

2. أنا بصدد إنشاء موقع ويب لشركة صغيرة [business description] وأنا أبحث عن اقتراحات حول أفضل السبل لتنظيمه باستخدام WordPress.

3. تصميم صفحة رئيسية جذابة لصفحتي [describe your product/service] موقع إلكتروني.

4. تقديم طرق لتحسين وقت تحميل موقع الويب الخاص بي الذي يتعامل فيه [describe your product/service].

5. اقتراح ميزات لتحسين تجربة المستخدم على جهازي [type of business] موقع إلكتروني.

6. قم بتطوير دليل إمكانية الوصول لجعل [describe your brand and/or the products and services you offer] أكثر شمولا.

7. هل يمكنك الاستمرار في كتابة كود JavaScript التالي لي؟ [paste code]

8. اكتب برنامج Python النصي لاستخراج البيانات منه [website name] ل [business purpose].

9. قم بإنشاء مقتطف CSS لـ a [specify design feature] على بلدي [specify web page].

10. اكتب استعلام SQL لجلبه [specify data] من وجهة نظري [type of database].

مطالبات ChatGPT للمبيعات

1. أريد تقديم برنامج إحالة لـ [specify your product/service]، فإن الفوائد تشمل ما يلي: [list benefits]. كيف يمكنني عرضه على عملائي الحاليين؟

2. ساعدني في صياغة عرض مقترح المبيعات [describe your product/service] ل [potential client].

3. كيف يمكنني صياغة رسالة ترويجية لعرض الجمعة البيضاء على جميع عروض شركتنا؟ نحن نتعامل في المقام الأول [list the products or services you offer].

4. هل يمكنك مساعدتي في إنشاء برنامج نصي فعال لترويج مكالمات المبيعات [describe your product/service at length]؟

5. قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني باردة تقدم شركتي إلى عميل محتمل، وتسلط الضوء على كيفية الاستفادة من عروضنا. وهنا ما نحن متخصصون في: [specify the benefits of your product/service].

6. أحتاج إلى بعض الأفكار الإبداعية لتحسين مبيعاتي [product/service] للعملاء الحاليين. هل يمكنك المساعدة؟

7. ضع خطة مبيعات كاملة لمساعدتي في استعادة اهتمام العملاء المفقودين بها [product/service].

8. هل يمكنك تقديم بعض الأفكار حول كيفية إجراء مفاوضات ناجحة للبيع [describe your product/service]؟

9. قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني إلى عملائي الحاليين تحدد فيها زيادة السعر [product/service].

10. ساعدني في كتابة رسالة شكر للعميل الذي قام بالشراء للتو [product/service].

مطالبة ChatGPT للتحليلات

1. هل يمكنك المساعدة في إنشاء تقرير تحليلي من موقعي؟ [specify software/dataset] الذي يعكس أداء بلدي [product/service] خلال الربع الأخير؟

2. لدي بيانات عن بلدي [product/service] المبيعات ولكنها غير منظمة. كيف يمكنني تنظيم هذه البيانات وتحليلها للحصول على رؤى مفيدة؟

3. كيف يمكنني الاستفادة من تحليلات الويب لتحسين التواجد الرقمي لشركتي [business type]؟

4. أحتاج إلى التنبؤ بالمبيعات الخاصة بي [describe brand/niche] للأشهر الستة المقبلة. كيف يمكنني استخدام تحليلات البيانات لتحقيق ذلك؟

5. ما هي بعض التحديات التي قد أواجهها في تنفيذ عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات في عملي؟ [business type]؟

6. هل يمكنك تقديم ملخص حول كيفية إعداد تتبع التحويل في Google Analytics لموقعي [product/service]؟

7. اقتراح طرق لتصور اتجاهات البيانات الخاصة بي [product/service] لعرض الفريق.

8. أريد تقليل تقلبات العملاء بالنسبة لي [type of business/specify niche]. هل يمكنك اقتراح نهج تحليلي لتحديد العوامل المسببة لذلك؟

9. ما هي أهم مؤشرات الأداء الرئيسية؟ [specify your niche/industry]، وما هي صيغة حساب كل منها؟

10. ما هي أفضل أدوات التحليل التي يمكنني استخدامها لتتبع أداء عملي [product/service]؟

مطالبات ChatGPT لحملات البريد الإلكتروني

1. ل [business name]، أريد إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء الذين تخلوا عن عربة التسوق الخاصة بهم أثناء الشراء [product/service]. كيف يجب أن أتعامل مع هذا؟

2. الرجاء مساعدتي في كتابة سلسلة رسائل إلكترونية تعليمية تهدف إلى تعليم العملاء كيفية استخدام خدماتنا [mention your niche/product/service] أكثر فعالية. وهذه قائمة بإمكانياته: [list use-case and benefits].

3. أنشئ بريدًا إلكترونيًا جذابًا بعنوان “نحن نفتقدك” للعملاء الذين لم يتفاعلوا مع أعمالنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. صفقاتنا التجارية في [list your company offerings].

4. أعمالنا التي تتعامل فيها [details of niche/brand/product] نمر حاليًا ببعض التغييرات الداخلية وقد أوقفنا خدماتنا لفترة من الوقت. ما هي الطريقة الجيدة لإبلاغ عملائنا بهذا الإيقاف المؤقت عبر البريد الإلكتروني؟

5. هل يمكنك مساعدتي في كتابة بريد إلكتروني للدعوة [business name] العملاء للمشاركة في استطلاع حول لدينا [product/service]؟

6. أعمل على بريد إلكتروني خاص بعيد الأم [mention brand name] الذي يبيع [product/service]. هل يمكنك مساعدتي في المحتوى؟

7. نحن في [business name]، لديهم بيع فلاش على [mention product/services]. هل يمكنك مساعدتي في صياغة بريد إلكتروني جذاب للترويج لهذا البيع؟

8. اكتب 10 أشكال مختلفة وجذابة لسطر الموضوع الخاص بي [niche/product/service/topic]-نشرة إخبارية تحت عنوان.

9. اقترح طرقًا لاستخدام أتمتة البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين [type of business].

10. بلدي [mention your business/niche] تخطط لاستضافة ندوة عبر الإنترنت. ساعدني في صياغة سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تدعو الحضور وتذكيرهم ومتابعتهم. واقترح أيضًا استراتيجية لتوقيت رسائل البريد الإلكتروني هذه.

مطالبات ChatGPT لتصميم تجربة المستخدم

1. أقوم بتصميم تطبيق جوال لـ [target audience]. كيف يمكنني أن أجعل عملية الإعداد بسيطة وجذابة؟

2. أقوم بتطوير أ [type of website/app]. هل يمكنك اقتراح بعض مبادئ التصميم التي تركز على المستخدم لتوجيه عملية التصميم الخاصة بي؟

3. اقتراح بعض الاستراتيجيات لتقليل معدل الارتداد على موقعي [type of e-commerce site] باستخدام تقنيات تصميم تجربة المستخدم.

4. قدم بعض الاقتراحات لتصميم عملية دفع تركز على تجربة المستخدم لـ UX [type of e-commerce site].

5. ما هي بعض الطرق لتصميم تجربة بحث بديهية لموقعي؟ [website type or niche]؟

6. كيف يمكنني تطبيق مبادئ إمكانية الوصول للتأكد من أن بياناتي [type of website] هل هي شاملة ومتاحة لجميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات؟

7. كيف يمكنني استخدام مبادئ الجشطالت في تصميم تجربة المستخدم الخاصة بي [specify website type]؟

8. ساعدني في إنشاء شخصية شاملة للمستخدم النموذجي لموقعي [type of service/product/website/niche]. ما هي احتياجاتهم ودوافعهم ونقاط الألم؟ كيف يمكن لتصميمي أن يعالج هذه العوامل لتوفير تجربة مستخدم متميزة؟

9. ما هي أفضل الممارسات لتصميم النماذج على موقعي [type of website/app] لتحسين تجربة المستخدم؟

10. أريد إجراء اختبارات تجربة المستخدم على جهازي [website/app]. هل يمكنك اقتراح استراتيجية اختبار، بما في ذلك أنواع الاختبارات التي يجب أن أستخدمها، وكيفية تعيين المشاركين وكيفية تحليل النتائج وتطبيقها؟

مطالبات ChatGPT لخدمة العملاء

1. أقوم بتدريب فريق خدمة العملاء الخاص بي ليكون أكثر تعاطفاً. هل يمكن أن تولد [specify number] البرامج النصية لشكاوى العملاء الشائعة في [mention your niche/industry/field] قطاع

2. عملي، [business name]، حدث فشل في الخدمة مؤخرًا. نحن نتعامل في [describe your product/service]. كيف يمكنني الاستفادة من مفارقة استرداد الخدمة لتحويل ذلك إلى تجربة إيجابية للعميل؟

3. أعمل على وضع سياسة إرجاع لـ [describe your product service]. يرجى تقديم نموذج لسياسة الإرجاع القياسية المناسبة لعملي.

4. هل يمكنك تقديم دليل خطوة بخطوة حول كيفية تعامل فريقي مع العميل الغاضب؟ [specific situation]؟

5. أبحث عن أنشطة تدريبية جذابة لفريق خدمة العملاء الخاص بي. يمكنك ان تقترح [specify number] التمارين التي تركز على التحسين [specific skill]؟

6. عملي، [mention name]، يتعامل في [specify product/service offerings]. ما هي المقاييس الرئيسية التي يجب أن أتتبعها لقياس فعالية فريق خدمة العملاء الخاص بي؟ وأيضًا، كيف يمكنني تطبيق هذه المقاييس لتحسين خدماتنا؟

7. ما هي بعض الخطوات العملية التي يمكنني اتخاذها لتعزيز ثقافة تتمحور حول العملاء داخل المنظمة؟

8. تبيع علامتنا التجارية العناصر التالية: [list product/service offerings]. منتجنا البطل هو [specify product] لكننا نريد زيادة مبيعات المنتجات الأخرى أيضًا. كيف يمكن لوكلاء خدمة العملاء أن يبيعوا منتجات إضافية ويبيعوها بفعالية دون أن يبدوا انتهازيين؟

9. ما هي التقنيات التي يجب أن أستخدمها لتخصيص تفاعلات العملاء؟

10. كيف يمكنني الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لخدمة العملاء وبناء سمعة أفضل عبر الإنترنت؟

مطالبات ChatGPT للتجارة الإلكترونية

1. ترك أحد العملاء مراجعة سلبية على موقعي [type of product]. هل يمكنك مساعدتي في صياغة رد احترافي وعاطفي؟

2. قم بتوفير برنامج نصي لاكتشاف الروابط المعطلة وإصلاحها [mention your e-commerce website].

3. منتج ذو حركة مرور عالية على موقع الويب الخاص بي، [product name]، لقد نفد المخزون للتو. كيف يمكنني توصيل ذلك إلى المستخدمين الموجودين حاليًا على صفحة المنتج تلك لمنع الإحباط والارتداد

4. قم بصياغة وصف منتج مقنع يسلط الضوء على الميزات والفوائد الرئيسية [describe your product].

5. قام أحد عملائنا بعملية شراء كبيرة ولكنه أعادها، معربًا عن عدم رضاه عن الجودة. هل يمكنك مساعدتي في صياغة رسالة بريد إلكتروني للاعتذار والتعويض قد تحولهم إلى عملاء متكررين؟

6. أرغب في إعداد برنامج تسويق تابع لمتجري الإلكتروني. ما هي الخطوات الأساسية التي يجب أن أتبعها؟

7. لاحظت أن العملاء غالبًا ما يضيفون المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بهم ولكنهم لا يكملون عملية الشراء. هل يمكنك اقتراح استراتيجية لإعادة استهداف هؤلاء العملاء وزيادة معدل التحويل؟ نحن نتعامل في [specify product/service/niche].

8. التوصية ببعض الأدوات لإدارة المخزون على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي. نحن متخصصون في [list your product offerings].

9. نحن نقدم الجديد [describe your product/service] على موقعنا للتجارة الإلكترونية. هل يمكنك مساعدتي في إعلان إطلاقه؟

10. علامتنا التجارية متخصصة في [describe your product/service]. ما هي بعض استراتيجيات تسويق التجارة الإلكترونية الناجحة التي يمكننا تكرارها لتنمية أعمالنا؟

ChatGPT ليست أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة المتوفرة. في Wix، لدينا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لمساعدتك على تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتحقيق نتائج رائعة.

فيما يلي ثلاث من أدواتنا المفضلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للشركات:

معالج العلامة التجارية

تم تصميم أداة تصميم العلامة التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Wix لتبسيط عملية إنشاء محتوى علامتك التجارية عن طريق استخراج أصول علامتك التجارية وتخزينها وتطبيقها في دقائق.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى موقع الويب الخاص بك والسماح للذكاء الاصطناعي بالعمل. سيقوم معالج العلامة التجارية تلقائيًا بسحب شعارك وخطوطك وألوانك وإنشاء مجموعة مكونة من أكثر من 40 نموذجًا جميلاً ومخصصًا مزودة بأصول علامتك التجارية. مذهل، أليس كذلك؟

اختر من أي نوع محتوى تقريبًا لإنشاء مواد مطبوعة ورقمية تتماشى مع هوية علامتك التجارية، بما في ذلك التقارير والعروض التقديمية وصور الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو والمزيد.

مولد الصور بالذكاء الاصطناعي

يعد Wix’s AI Image Generator أداة مفيدة تساعدك على إنشاء صور جذابة وفريدة من نوعها للمحتوى الخاص بك. كل ما عليك فعله هو إدخال الكلمات الرئيسية، وسيقوم منشئ الصور بإنتاج مجموعة من الصور عالية الجودة ذات الصلة باحتياجاتك.

يؤدي هذا إلى تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن الصورة المثالية بشكل كبير. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بصياغة سلسلة من Instagram منشورات حول “الحياة المستدامة”، يمكنك استخدام AI Image Generator للعثور سريعًا على مجموعة متنوعة من الصور التي تتوافق مع موضوعك.

AI مولد النص وكاتب النص

يعد منشئ النصوص AI الخاص بـ Wix أداة قوية لتبسيط عمليتك الإبداعية. أطلق العنان لأفكارك الإبداعية وأنتج مسودتك الأولى في غضون ثوانٍ. ما عليك سوى إدخال مطالبة ومشاهدة أفكار المحتوى والنصوص والتسميات التوضيحية والعناوين الرئيسية والمزيد من النوافذ المنبثقة. يمكنك تحسين النص الخاص بك أو إنشاء المزيد من الأفكار وإضافتها إلى العروض التقديمية والتقارير والرسوم البيانية والكتيبات ورسومات الوسائط الاجتماعية ومغناطيسات الرصاص وما إلى ذلك.

قم بإنشاء محتوى مذهل باستخدام ChatGPT وWix

هل تعرف ما هو أفضل من إنشاء محتوى نصي باستخدام ChatGPT؟ الاستفادة من منصة التصميم المبتكرة الخاصة بـ Wix لتصور هذا المحتوى وتخصيصه ومشاركته.

يمكّنك هذا التحرير والسرد القوي من إنشاء محتوى عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إنها مجموعة الأدوات المثالية التي تمنحك ميزة تنافسية وتساعدك على التواصل بشكل أفضل وجذب العملاء.

تعرف على المزيد حول كيفية استخدام Wix for Teams للارتقاء بالمحتوى الخاص بك وجذب جمهورك وتحقيق أهداف العمل في جميع الأقسام.