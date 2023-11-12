ستساعدك المقالة التالية: 11 أفضل الأعمال الجانبية للمتقاعدين: احصل على 20000 دولار إضافية سنويًا

5. كن مؤثرا

هل يمكنك إنشاء وتنمية مجتمع عبر الإنترنت يهتم بك؟ ربما تؤثر على كيفية اتخاذ الناس لقرارات الشراء؟

يعد التسويق عبر المؤثرين أيضًا نشاطًا جانبيًا آخر عالي الأجر يجب مراعاته إذا كنت تريد التقاعد مبكرًا.

يمكنك أن تكون مؤثرا على Instagram, تيك توك, موقع YouTube, Facebook, سناب شاتأو أي موقع تواصل اجتماعي آخر وكسب المال.

إذا كان بإمكانك التأثير على الأشخاص لشراء الأشياء التي تعجبك، فيمكنك الاستفادة من ذلك والكسب من مجتمعك.

يمكنك كسب المال السلبي من خلال المنشورات الدعائية والتسويق التابع وشراكات العلامات التجارية وعرض الإعلانات كمؤثر.

يمكنك أيضًا تحقيق إيرادات عن طريق بيع المنتجات والخدمات كمؤثر.

عادة، يقوم المؤثر المتوسط ​​بعمل أي شيء بينهما 30000 دولار إلى 10000 دولار كل سنة.

6. التسويق بالعمولة

التسويق بالتبعية هو صخب جانبي ممتاز آخر. يمكنك أن تكون مسوقًا تابعًا وتكسب دخلاً من الترويج للعلامات التجارية ومنتجات أو خدمات الآخرين.

هناك العديد من الطرق لإدارة أعمال التسويق التابعة لك. يمكنك إنشاء مدونة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للشركات التابعة لك.

مع قنوات مثل تيك توك, Instagram، و موقع YouTube، يمكنك كسب دخل سلبي جيد من خلال العمل كمسوق تابع.

وفق باب زجاجي، متوسط ​​دخل المسوق بالعمولة يبلغ 66029 دولارًا كل سنة.

7. إنشاء المحتوى الرقمي

الطلب على المحتوى الرقمي ينمو بمعدل فلكي. وفق تقرير الأسواق العالمية، يتمتع سوق المحتوى الرقمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14%ومن المتوقع أن تنمو بمقدار 594.11 مليار دولار.

يمكنك الاستفادة من سوق إنشاء المحتوى الرقمي والحصول على مغرفة من الكعكة. الربح من صنع فيديوهات اليوتيوب, Facebookومقاطع فيديو TikTok و Instagram بكرات.

يمكنك أيضًا الربح من خلال إنشاء دورات تدريبية عبر الإنترنت والإعلان والتبرعات وبيع سلعك.

وفق ZipRecruiter، تستطيع فعل 4087 دولارًا شهريًا في المتوسط ​​كمنشئ محتوى رقمي.

8. البث الصوتي

إذا كنت لا تعيش تحت الصخرة التي يضرب بها المثل، فمن المحتمل أنك استمعت إلى البودكاست. يمكنك بدء بودكاست إذا كنت جيدًا في التحدث أمام الجمهور أو تحب إنشاء محتوى صوتي.

لإنشاء بودكاست ناجح، ركز على المجال المناسب وقم بإشراك جمهورك وتنميته.

يمكنك بعد ذلك تحقيق الدخل من البودكاست الخاص بك من خلال التسويق بالعمولة والإعلانات والمحتوى المدعوم والتبرعات وبيع منتجاتك الرقمية مثل الدورات التدريبية.

على سبيل المثال، آخر بودكاست على اليسار يجعل 88044 دولارًا شهريًا من باتريون فقط.

وفق إعلان طاقم الممثلين، تستطيع فعل 18 دولارًا لكل 1000 مستمع لعرض إعلان مدته 30 ثانية أو 25 دولارًا لكل ألف ظهور لعرض إعلان مدته 60 ثانية على البودكاست الخاص بك.

9. العمل الحر عبر الإنترنت

بدءًا من إنشاء المحتوى والتصميم وحتى البرمجة، هناك آلاف وفرص العمل الحر عبر الإنترنت التي يمكنك القيام بها. يمكن أن يكسبك العمل الحر عبر الإنترنت ما يعادل دخلك من وظيفة عادية أو أكثر، ويمكنك التقاعد مبكرًا والسفر حول العالم والقيام بأشياء ممتعة.

وفق حتى العمل، يكسب الكاتب المستقل متوسطًا قدره 42000 دولار كل سنة. يمكن أن يحقق تطوير الويب المستقل دخلًا يصل إلى 90000 دولارًا سنويًا تقريبًا، وفقًا لموقع Upwork.

والخبر السار هو أنه يمكنك العمل بشكل مستقل بدوام جزئي عبر الإنترنت والانتقال إلى وظيفة بدوام كامل، مما يجعلها عملاً جانبيًا مثاليًا عالي الأجر.