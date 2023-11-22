ستساعدك المقالة التالية: 11 أفضل قوالب مقترحات الوظائف لمساعدتك في تسجيل المواهب الجديدة أو العاملين لحسابهم الخاص

تعد مقترحات الوظائف أمرًا صعبًا، لكنها ضرورية للغاية لنجاح التوظيف.

تمامًا كما ينسج الراوي الآسر بين الشخصيات المثيرة للاهتمام والسرد المقنع، فإن مقترح الوظيفة الذي يتم تنفيذه جيدًا يجذب المرشحين المحتملين من خلال عرض الصفات الفريدة التي تقدمها شركتك إلى الطاولة.

يمكن أن يساعدك تنفيذ مقترح العمل المُعد جيدًا في جذب أفضل المواهب وتبسيط عملية التوظيف وتحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك بكفاءة ونجاح.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في أساسيات مقترحات الوظائف وأفضل الممارسات لضمان أن يكون عرضك على أعلى مستوى. وسنزودك أيضًا بالنماذج للبدء في العمل وتحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك بثقة!

قبل أن نتعمق، إليك مجموعة قصيرة من 8 قوالب مقترحات وظائف سهلة التحرير يمكنك تحريرها ومشاركتها وتنزيلها باستخدام Wix. عرض المزيد من القوالب أدناه:

جدول المحتويات

ما هو اقتراح الوظيفة؟

يمكن أن يُحدث اقتراح العمل المُعد جيدًا فرقًا كبيرًا عند توظيف مواهب جديدة أو التعاقد مع موظفين مستقلين.

ولكن ما هو بالضبط اقتراح العمل؟

ببساطة، اقتراح العمل هو وثيقة تحدد بشكل كامل جميع تفاصيل عرض العمل. إنها بمثابة دعوة رسمية للأفراد للانضمام إلى فريقك أو التعاون في مشروع ما.

فكر في عرض العمل باعتباره عرض مبيعات لشركتك أو مشروعك. إنه مثل تقديم حزمة جذابة تعرض المزايا والفرص التي تنتظر المرشحين المحتملين.

إن اقتراح العمل الجيد لا يجذب انتباه الأفراد الموهوبين فحسب، بل يساعدهم أيضًا على تصور أنفسهم كجزء من فريقك. والأهم من ذلك، أنه يضع الأساس لعلاقة عمل ناجحة ومتبادلة المنفعة.

ما الذي يجب تضمينه في اقتراح الوظيفة الخاص بك؟

يعد صياغة اقتراح عمل مقنع أمرًا ضروريًا لجذب أفضل المواهب أو المستقلين المهرة للانضمام إلى فريقك. لمساعدتك في إنشاء مقترح عمل جيد الصياغة، إليك العناصر الأساسية التي يجب أن تفكر في تضمينها.

معلومات عنا

في هذا القسم الأول، قدم نظرة عامة تسلط الضوء على جوهر شركتك والفرص المثيرة التي تنتظر المرشحين المحتملين. قم بوصف مهمة شركتك ورؤيتها وقيمها، مع التركيز على كيفية توافق الدور مع هذه المبادئ الأساسية.

يعد قسم “حول” أيضًا مكانًا رائعًا لتقديم الفريق الذي سيعملون معه، وعرض خبراتهم وتعزيز الشعور بالتعاون.

تفاصيل المشروع

في هذا القسم الثاني، تعمق في تفاصيل الوظيفة نفسها. ابدأ بوصف وظيفي مفصل يوضح المسؤوليات والمؤهلات وأي مهارات أو خبرة ضرورية.

هذا هو المكان المثالي لرسم صورة واضحة لما تستلزمه الوظيفة لمساعدة المرشحين على فهم التوقعات.

بعد ذلك، قم بتوضيح الخدمات أو التسليمات المرتبطة بالدور.

وصف نطاق المشروع والأهداف والنتائج المرجوة. قم بتوفير جدول زمني أو معالم رئيسية حتى يتمكن المرشحون من قياس مدة المشروع والمواعيد النهائية المحتملة. سيمكنهم ذلك من تقييم مدى توفرهم وملاءمتهم لهذا الدور.

إن أمكن، يعد قسم “تفاصيل المشروع” أيضًا أفضل مكان لتقديم ملخص الأسعار. سيقدر المستقلون، على وجه الخصوص، تفاصيل هيكل التعويضات أو ترتيبات الرسوم. كن شفافًا بشأن كيفية التعامل مع الدفع وأي تفاصيل مالية أخرى يجب أن يكونوا على علم بها.

البنود و الظروف

قسم “الشروط والأحكام” هو المكان الذي تحدد فيه الجوانب الرسمية لمقترح الوظيفة. معالجة شروط الدفع، وتحديد السعر المتفق عليه والتكرار وطريقة الدفع وتحديد أي توقعات للفواتير أو الجداول الزمنية بوضوح لضمان عملية دفع سلسة.

في هذا القسم، يجب عليك أيضًا مناقشة تغطية المسؤولية والتأمين إذا كانت ذات صلة بالدور أو المشروع. توضيح الجهة المسؤولة عن أي أضرار أو مشكلات محتملة قد تنشأ أثناء المشروع. ويساعد ذلك في تحديد توقعات واضحة وحماية كلا الطرفين، وتجنب المشكلات أو سوء الفهم لاحقًا.

قم بتضمين أي مسائل تعاقدية أو قانونية أخرى، مثل اتفاقيات عدم الإفصاح أو حقوق الملكية الفكرية أو أي بنود محددة تتعلق بسياسات صناعتك أو شركتك. تأكد من شرح هذه المصطلحات بطريقة مباشرة، وتجنب المصطلحات المعقدة للغاية – أو إذا كنت تستخدمها، فاشرحها.

قم بتحسين مواد الموارد البشرية الخاصة بك والتواصل مع العناصر المرئية

اجعل فريقك متحمسًا مع العروض التقديمية التفاعلية وكتيبات الموظفين

مع العروض التقديمية التفاعلية وكتيبات الموظفين

إنشاء رؤى حول التوظيف الخاص بك وعمليات إدارة المواهب مع تصور البيانات

وعمليات إدارة المواهب مع تصور البيانات احتفظ بجميع مستندات الموارد البشرية على العلامة التجارية وجميلة، من عقود العمل إلى سياسات الشركة

اشتراك. انه مجانا.

11 نموذجًا لعروض الوظائف يمكنك استخدامها

الآن بعد أن عرفت العناصر الأساسية لمقترح الوظيفة، فإن الخطوة التالية هي معرفة كيفية إنشاء قالب مقترح الوظيفة. لقد قمنا بتجميع 11 نموذجًا لمقترحات الوظائف يمكنك تخصيصها في Wix.

تركز القوالب على أنواع وظائف محددة، ولكن يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك بغض النظر عن الوظيفة التي ترغب في إنشاء مقترح لها.

سنشارك أيضًا بعض نصائح التصميم لمساعدتك على تخصيص القوالب بسهولة. دعونا الغوص في!

1 اقتراح وظيفة المسوق الرقمي

ينضح قالب مقترح الوظيفة هذا بالبساطة والنظافة من خلال نظام الألوان الأبيض والبرتقالي. يستخدم النقاط والصور لتوضيح النقاط الرئيسية بشكل فعال، مما يجعلها جذابة بصريًا وسهلة الفهم.

عند العمل باستخدام هذا القالب، لن تقلق أبدًا بشأن الإملاء بفضل المدقق الإملائي المدمج. يقوم تلقائيًا بفحص النص الخاص بك بحثًا عن أي كلمات بها أخطاء إملائية ويقترح كيفية تغييرها. إذا رأى أن كلمتك بها أخطاء إملائية بشكل غير صحيح، فيمكنك أيضًا اختيار إضافة الكلمة “الجديدة” إلى قاموسك.

2 اقتراح وظيفة أخصائي تكنولوجيا المعلومات

مع المظهر الصناعي الداكن، يبرز قالب مقترح الوظيفة هذا. فهو يشتمل على أيقونات لتعزيز التمثيل البصري للمعلومات، مما يوفر مظهرًا عصريًا وأنيقًا يلفت الانتباه.

إذا كنت تريد إضفاء الإثارة على السمة الصناعية لهذا القالب، فقم بدمج الرسومات ثلاثية الأبعاد والعناصر المتحركة. لدى Wix مكتبة واسعة يمكنك إضافتها إلى مقترح عملك ببضع نقرات فقط. وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة رسومات متحركة ثلاثية الأبعاد لجعلها أكثر روعة.

3 اقتراح وظيفة الموارد البشرية

استعد لتجربة جذابة بصريًا باستخدام قالب مقترح وظيفة الموارد البشرية هذا. يتميز التصميم النظيف بألوان نابضة بالحياة، مما يخلق جوًا من المرح والحيوية. فهو يتضمن جميع المكونات الأساسية لمقترح الوظيفة، مما يضمن عرضًا شاملاً وجذابًا للوظيفة أو المشروع.

لجعل هذا القالب أكثر نشاطًا، فكر في تنفيذ الرسوم المتحركة مثل تحريك الكائنات داخل وخارج الشاشة. وهذا يجعل اقتراحك يبدو أكثر تفاعلية.

4 اقتراح وظيفة مدير المبيعات

من خلال عرض صورة احترافية، يجمع قالب اقتراح وظيفة مدير المبيعات هذا بين مزيج من الألوان الخضراء والصور بالأبيض والأسود. تصميمه النظيف ينقل إحساسًا بالرقي، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من الصناعات ويظهر الاهتمام بالتفاصيل.

سيعمل مديرو المبيعات مع الكثير من البيانات، بدءًا من الجداول ووصولاً إلى الرسوم البيانية، لذا يمكنك تنفيذ بعض من ذلك في مقترح عملك. يمكنك بسهولة إنشاء جدول داخل مستند Wix الخاص بك وربطه بورقة بيانات خارجية بحيث يتم تحديث الجدول مباشرة أثناء تغيير البيانات في الورقة.

5 اقتراح وظيفة المدير الإبداعي

تم تصميم قالب مقترح الوظيفة هذا لإثارة الإعجاب، وهو يجسد جوهر المدير الإبداعي. إنه ينضح بأجواء أنيقة وفنية، تذكرنا بعلامة تجارية راقية. إن الجاذبية البصرية والعناصر الفنية تجعله خيارًا مثاليًا لعرض الأفكار الإبداعية وجذب أفضل المواهب الإبداعية.

لإعطاء مقترحك دفعة إضافية، يمكنك استخدام أدوات Wix لجعله تفاعليًا. بهذه الطريقة، ينقر المرشح بسلاسة على جميع المعلومات، مما يضمن تجربة مقترحات الوظائف الأكثر شمولاً على الإطلاق.

6 اقتراح الوظيفة التنفيذية

يُظهر قالب مقترح الوظيفة هذا جمالية كلاسيكية مع مزيج من خطوط serif وsans-serif. إنه يشبه كتيبًا جميلاً يجمع بين الأناقة والاحترافية. على الرغم من قصر طوله، إلا أنه مليء بالمعلومات الأساسية، مما يجعله موجزًا ​​ومؤثرًا.

إذا كنت لا تحب الخطوط serif وsans-serif المستخدمة في هذا القالب، فيمكنك تغييرها بسهولة إلى واحد من مئات الخطوط الأخرى المتوفرة في Wix لتتناسب مع علامتك التجارية تمامًا.

7 اقتراح وظيفة استشاري

يقدم قالب مقترح الوظيفة هذا، المليء باللون الأخضر النابض بالحياة، تصميمًا منعشًا وملفتًا للنظر. فهو يستخدم نقاطًا أقصر بدلاً من النصوص الطويلة، مما يسهل المسح السهل والفهم السريع. البساطة والوضوح البصري يجعلان منه خيارًا سهل الاستخدام.

الألوان الخضراء النابضة بالحياة تظهر بالفعل في هذا القالب، ولكنها يمكن أيضًا أن تكون أرجوانية أو زرقاء أو صفراء – أيًا كان ما تريد. يساعدك Wix في الواقع على إنشاء لوحة الألوان الخاصة بك، والتي يمكنك بعد ذلك تطبيقها بسهولة على أي مستند تعمل عليه.

8 اقتراح وظيفة مدير المنتج

بأجوائه المظلمة والخطيرة، ينقل قالب مقترح الوظيفة هذا إحساسًا بالاحترافية. فهو يشتمل على صور مخزنة جميلة تعزز جاذبيته البصرية. إن الجمع بين التصميم المتطور والمرئيات عالية الجودة يخلق عرضًا تقديميًا مؤثرًا.

إذا كنت تريد أن تظهر الصور بالطريقة التي تريدها تمامًا، فيمكنك الاختيار من مكتبتنا الخاصة بالصور المخزنة المجانية. أو فكر في استبدالها بالصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ صور الذكاء الاصطناعي المجاني من Wix. وهذا سيجعل القالب يناسب علامتك التجارية بشكل أفضل!

9 اقتراح وظيفة مدير المشروع

يتميز قالب اقتراح وظيفة مدير المشروع هذا بألوان زاهية وخفيفة، وهو يبعث الطاقة والإيجابية. فهو يستخدم بشكل فعال النقاط النقطية والكتل النصية لتنظيم المعلومات، مما يضمن الوضوح وسهولة القراءة. تصميمه النابض بالحياة يجذب الانتباه ويترك انطباعًا دائمًا لدى المرشح.

على الرغم من أن قالب اقتراح الوظيفة هذا قد تم إنشاؤه في البداية لوظيفة مدير مشروع، إلا أنه يمكنك تخصيصه ليناسب أي نوع من الوظائف. يمكن أن يكون بمثابة قالب اقتراح وظيفة بناء، أو قالب اقتراح وظيفة محرر فيديو، أو قالب اقتراح وظيفة مدير الخدمات اللوجستية – سمها ما شئت.

بمجرد الانتهاء من اقتراح الوظيفة الخاص بك، يمكنك ببساطة تنزيله للحصول على نسخة متاحة بسهولة للعروض التقديمية دون الاتصال بالإنترنت. وبدلاً من ذلك، يقدم Wix ميزة المشاركة التي تمكنك من مشاركة مقترح الوظيفة مع المرشح دون عناء.

10 اقتراح وظيفة الرئيس التنفيذي

يشع قالب مقترح الوظيفة هذا بأجواء ممتعة ومبهجة، مما يثير شعورًا بالبهجة. تم تصميم التخطيط لسهولة المسح، مما يسمح بإبراز النقاط الرئيسية دون عناء. العناصر المرئية المفعمة بالحيوية والجذابة تجعله خيارًا رائعًا لجذب المرشحين المحتملين.

بالنسبة لمنصب الرئيس التنفيذي، قد يكون لديك الكثير من المرشحين المختلفين وتريد فحصهم في كل جانب، بما في ذلك مدى جديتهم في التعامل مع اقتراح وظيفتك. سوف تساعدك أدوات التحليلات الخاصة بـ Wix! وباستخدام التحليلات، يمكنك أيضًا معرفة مقدار الوقت الذي قضاه المرشح في النظر إلى المستند.

11 اقتراح وظيفة خدمة العملاء

يتبنى هذا القالب أسلوبًا بسيطًا ويتفوق في بساطته. فهو يقدم المعلومات الضرورية بشكل فعال دون أي تشتيتات غير ضرورية. يضمن تصميمه النظيف عرضًا تقديميًا واضحًا ومركّزًا، مما يتيح للمحتوى أن يحتل مركز الصدارة.

نظرًا لأن هناك الكثير من الأشياء المختلفة التي تدخل في دور خدمة العملاء، فقد تكون هناك تفاصيل في الاقتراح تحتاج إلى تغييرها بمرور الوقت. هذا هو ما تعتبر ميزة الحقول الديناميكية مثالية له. تسمح لك الحقول الديناميكية بتغيير محتوى أي حقل نصي بسرعة مع مرور الوقت.

أفضل ممارسات اقتراح الوظيفة

للتأكد من أن مقترح الوظيفة الخاص بك يبرز ويجذب انتباه المرشحين المحتملين بشكل فعال، إليك أفضل خمس ممارسات يجب عليك تنفيذها.

قم بتخصيص اقتراحك للجمهور

حجم واحد لا يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بمقترحات الوظائف. خذ الوقت الكافي لفهم تفضيلات واهتمامات ودوافع الأشخاص الذين تحاول الوصول إليهم من خلال الاقتراح. ثم قم بتخصيصه من خلال تسليط الضوء على جوانب محددة لها صدى لدى الفرد الذي تقترب منه.

على سبيل المثال، إذا كنت تستهدف مرشحًا يتمتع بخلفية قوية في إدارة المشاريع، فيمكنك التأكيد على كيف يوفر الدور المقترح فرصًا للقيادة والتعاون بين الوظائف لاستخدام خبراتهم.

يمكن أن تكون إضافة الصور إلى اقتراحك أيضًا طريقة فعالة لتخصيص اقتراحك للجمهور، وهذه المرة بجعله جذابًا لهم بصريًا. تضم مكتبة صور Wix أكثر من مليون صورة لمساعدتك على البدء.

حدد بوضوح عرض القيمة

قم بتوصيل القيمة والمزايا الفريدة التي تأتي مع قبول عرض العمل. اعرض ما يميز شركتك عن غيرها، سواء كانت ثقافة الشركة النابضة بالحياة أو فرص النمو أو المشاريع المثيرة.

ساعد المرشحين على تصور التأثير الذي يمكنهم إحداثه من خلال الانضمام إلى فريقك والتأكيد على كيفية توافقهم مع أهداف مؤسستك.

ولتوضيح نقاط مثل القيمة التي يمكن أن يجلبها المرشح إلى المؤسسة، يمكنك تنفيذ تصورات البيانات مثل أشرطة التقدم وأجهزة القياس الشعاعية والمصفوفات السكانية.

تقديم اقتراح جيد التنظيم

تأكد من أن اقتراحك منظم جيدًا وسهل التنقل فيه. استخدم العناوين والعناوين الفرعية والنقاط لتقسيم المعلومات إلى أجزاء سهلة الهضم. وهذا يساعد المرشحين على تحديد التفاصيل الأساسية بسرعة وفهم تدفق الاقتراح.

فكر في استخدام الرموز لمساعدة القارئ على فهم محتوى أقسام أو نقاط معينة في غمضة عين. ولمساعدتك على طول الطريق، لدى Wix مكتبة أيقونات واسعة النطاق تضم أكثر من 10000 رمز متجه عالي الجودة.

تسليط الضوء على الاحتراف والاهتمام بالتفاصيل

يعد اقتراح الوظيفة الخاص بك بمثابة مقدمة لشركتك وكيفية إدارة أعمالك. انتبه إلى القواعد النحوية والإملائية والكفاءة المهنية الشاملة في كتابتك. تأكد مرة أخرى من دقة كافة التفاصيل.

إن إظهار الاهتمام بالتفاصيل لا يُظهر التزامك فحسب، بل يغرس أيضًا الثقة في المرشح بشأن احترافك.

لجعل مقترح الوظيفة الخاص بك يبدو أكثر احترافية، فإن جعله يتوافق مع العلامة التجارية لمؤسستك أمر لا بد منه. لحسن الحظ، من السهل جدًا القيام بذلك! ما عليك سوى استخدام معالج العلامة التجارية Wix. ما عليك سوى إعداده حسب أصول علامتك التجارية المهمة عبر عنوان URL لموقع الويب الخاص بك ولن يكون لديك أبدًا مستند لا يناسب علامتك التجارية مرة أخرى.

تشجيع التواصل في الاتجاهين

تعزيز الحوار المفتوح وتشجيع الأسئلة والتعليقات من المرشحين المحتملين. أوضح أنك ترحب بالاستفسارات أو المناقشات. يخلق هذا النهج إحساسًا بالشفافية ويظهر أنك تقدر التعاون ومدخلات المرشح. إن الاهتمام باستفساراتهم يمكن أن يساعد في خلق أجواء إيجابية منذ البداية.

أفضل طريقة لإجراء تواصل ثنائي الاتجاه، أو حتى متعدد الاتجاهات، حول الاقتراح المستمر في جميع الأوقات هي استخدام أدوات التعاون الموجودة داخل Wix. إنها تسمح لك بالحفاظ على الحوار مع زملاء العمل، أو في هذه الحالة، المرشحين، طوال الوقت. ستتاح للمرشح الفرصة لطرح سؤال عليك تحديدًا عندما يحتاج إلى توضيح.

احصل على أقصى استفادة من عرض العمل الخاص بك مع Wix

تعد صياغة مقترح عمل مقنع أمرًا بالغ الأهمية لجذب أفضل المواهب أو إشراك المستقلين المهرة. فهو يتضمن فهم احتياجات وتفضيلات جمهورك المستهدف، وتحديد عرض القيمة الفريدة الخاصة بك وإنشاء خطة استراتيجية للتواصل بشكل فعال مع المرشحين المطلوبين.

الآن أنت تعرف ما هو عرض العمل وأفضل الممارسات لإنجاحه. وكثمرة ثمينة على الكعكة، قمنا بمشاركة قوالب المقترحات للبدء في كتابة مقترحات الوظائف الخاصة بك. الآن حان الوقت للوصول إلى العمل.

بإمكان Wix مساعدتك في تقديم مقترحات العمل الخاصة بك بشكل أفضل من أي وقت مضى. هذه الأداة استثنائية لأنها تجمع بين جميع ميزات التصميم في واحدة. يحتوي على محرر سهل الاستخدام وقوالب وأصول تصميم متنوعة وأدوات لتصور البيانات وميزات التعاون والمزيد. سجل اليوم وابدأ في تخصيص قالب اقتراح الوظيفة الخاص بك الآن!