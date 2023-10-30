ستساعدك المقالة التالية: 11 خطوة لتحقيق الحرية المالية على أي مستوى دخل

بالنسبة لكثير من الناس، تحقيق الحرية المالية هو الحلم النهائي.

الحرية المالية تعني أن تكون قادرًا على اختيار الطريقة التي تقضي بها وقتك. هذا يعني أنه يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستعمل أم لا.

يمكنك السفر حول العالم أو أن تكون شخصًا في المنزل. يمكن أن تكون خزانتك مليئة بأحذية المصممين أو يمكنك قضاء كل عطلة نهاية الأسبوع في حقيبة الظهر – أو كليهما.

في نهاية المطاف، الحرية المالية تعني أن لديك ما يكفي من المال المدخر لدعم نمط الحياة الذي تختاره، مهما كان شكله بالنسبة لك.

11 خطوة لتحقيق الحرية المالية

قد يبدو امتلاك الوسائل اللازمة لعيش الحياة وفقًا لشروطك بمثابة حلم بعيد المنال. ومع ذلك، هناك بعض الخطوات التي تم اختبارها عبر الزمن والتي يمكنك اتخاذها لجعل الحرية المالية حقيقة واقعة.

1. حدد الحرية المالية لك

الحرية المالية تبدو مختلفة بالنسبة للجميع. لا يحتاج بعض الأشخاص إلى توفير ملايين الدولارات ليعيشوا أسلوب حياتهم المثالي. قد يرغب الآخرون في الحصول على قيمة صافية محددة أو مبلغ من الدخل السلبي قبل أن يعتبروا أنفسهم أحرارًا ماليًا.

من أجل تحقيق الحرية المالية، عليك أن تحدد كيف تبدو بالنسبة لك. الخطوة الأولى هي خلق رؤيتك للحرية المالية. ما هو السبب؟ بمعنى آخر، ما هو هدفك من الرغبة في أن تصبح حراً مالياً؟

هل يتضمن مستقبلك الحر ماليًا العمل بدوام جزئي، أو بدوام كامل، أو عدم العمل على الإطلاق؟ هل الحرية المالية تعني السفر على نطاق واسع أو قضاء أيام هادئة في القراءة على الأريكة؟ قم بكتابة الإجابات على هذه الأسئلة، وقرر كيف تبدو نسختك من الحرية المالية. بمجرد حصولك على هذه الإجابات، يمكنك البدء في إنشاء خطة الحرية المالية الخاصة بك.

2. تحديد الأهداف المالية

الآن بعد أن عرفت كيف تبدو الحرية المالية بالنسبة لك، فقد حان الوقت لتخطيط الطريق للانتقال من حيث أنت الآن إلى حيث تريد أن تكون. جزء من ذلك يعني تعيين الخاص بك الأهداف المالية.

إذا كانت فكرتك عن الحرية المالية تعني عدم العمل مرة أخرى، فما مقدار المال الذي تحتاجه للتقاعد؟ بمجرد معرفة هذا الرقم، ما هو الجدول الزمني الخاص بك للوصول إلى هناك وكيف ستفعل ذلك؟

هل ستحقق دخلاً سلبياً من خلال الاستثمار العقاري؟ بدء وتنمية الأعمال التجارية عبر الإنترنت؟ هل تشق طريقك نحو أعلى سلم الشركات وتستثمر غالبية راتبك؟

هناك طرق عديدة للتقاعد المبكر. اختر المسار الأكثر منطقية بالنسبة لك، ثم اكتب خطتك لتحقيق ذلك.

3. تعرف على صافي ثروتك

الآن بعد أن عرفت هدفك المالي بالضبط، فقد حان الوقت للقيام بذلك احسب صافي ثروتك وانظر مدى قربك من الوصول إليه.

يتم حساب صافي القيمة عن طريق طرح التزاماتك (ما تدين به على شكل دين) من أصولك (ما تمتلكه وله قيمة، مثل النقد والاستثمارات والممتلكات وما إلى ذلك). يمكنك حفظ كل ما تجنيه، ولكن إذا لم تتزايد ثروتك الصافية، فأنت لا تقترب من هدفك.

إذا لم تكن الرياضيات هي موطن قوتك، أو إذا كنت تفضل عدم قضاء الوقت في إجراء هذه العملية الحسابية بنفسك، فيمكنك استخدام أداة مجانية عبر الإنترنت مثل Personal Capital للقيام بهذه المهمة نيابةً عنك. يرتبط Personal Capital بحساباتك ويتتبع التزاماتك وأصولك في الوقت الفعلي. كما أنه يتتبع إنفاقك وينشئ نظرة عامة حتى تتمكن من معرفة أين تذهب أموالك بالضبط.

4. تتبع النفقات الخاصة بك

الآن بعد أن حددت أهدافك المالية، فإن أفضل طريقة للوصول إليها هي أن تفعل ذلك تتبع النفقات الخاصة بك. يتيح لك تتبع نفقاتك معرفة أين تذهب أموالك ويوضح لك المجالات التي يمكن أن يتحسن فيها إنفاقك.

أهم شيء يجب ملاحظته هو مدى توافق إنفاقك مع أهدافك. هل تنفق المال على أشياء لا تحدث فرقًا كبيرًا في نوعية حياتك بينما يمكنك وضع هذه الأموال في تحقيق هدفك المتمثل في تحقيق الحرية المالية؟

تطبيقات الميزانية مثل Personal Capital تجعل تتبع نفقاتك أقل استهلاكًا للوقت من استخدام جدول بيانات أو قلم وورقة. للبدء، ستحتاج إلى إنشاء حساب رأس مال شخصي مجاني. ثم قم بمزامنة حسابك البنكي مع التطبيق. سيتم استيراد معاملاتك تلقائيًا وعرضها في رسوم بيانية ومخططات سهلة القراءة.

5. قم بإعداد الميزانية

بعض الناس لا يحبون كلمة الميزانية. ولكن عندما يكون لديك هدف كبير مثل الحرية المالية، فإن الميزانية جزء مهم من تحقيق هذا الهدف.

بغرض اصنع ميزانية، أنشئ قائمة بجميع دخلك ونفقاتك الشهرية. يمكنك أيضًا تضمين بنود في ميزانيتك مثل المتعة أو الترفيه. إذا كنت لا تعرف المبلغ الذي يجب تخصيصه لكل فئة، فراجع كشوفات حسابك المصرفية خلال الأشهر القليلة الماضية لمعرفة ما تنفقه عادةً.

بمجرد تحليل إنفاقك وتتبع نفقاتك، يجب أن تكون في طريقك للحفاظ على ميزانية يمكن أن تساعدك في الوصول إلى هدفك المالي النهائي.

6. أنفق بوعي

بمجرد أن تعرف أهدافك، اسأل نفسك ما إذا كان إنفاقك الحالي يعكس تلك القيم والأهداف. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاجتهد في الإنفاق بوعي أكبر حتى تتمكن من متابعة حياة خالية من المخاوف المالية.

7. إنشاء خطة سداد الديون

سوف تعيقك الديون ذات الفائدة المرتفعة عن بناء الثروة وزيادة صافي ثروتك. لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى نحو الوصول إلى هدفك المتمثل في الحرية المالية هي وضع خطة لتحقيق ذلك سداد أغلى ديونك. تتضمن بعض خطط سداد الديون الشائعة طريقة كرة الثلج أو طريقة الانهيار الجليدي.

الخطوة الأولى عادة هي التوقف عن تراكم الديون ذات الفائدة المرتفعة. ثم، قم بسداد ديونك واحدًا تلو الآخر واعمل بجد لتقليلها.

هناك طريقتان رئيسيتان للعمل على تحقيق هدف سداد ديونك. أولا، يمكنك البحث عن طرق لتوفير المال، مثل القيام بتحدي عدم الإنفاق، أو تناول الطعام بالخارج بشكل أقل، أو استبدال سيارتك بموديل قديم.

الخيار الآخر هو البحث عن طرق لكسب المزيد من المال. يمكنك القيادة لصالح شركة Uber في المساء وعطلات نهاية الأسبوع، أو الاستعانة ببعض العملاء المستقلين الذين يكتبون أو يقومون بأعمال المساعدة الافتراضية، أو بيع بعض الأشياء في منزلك التي لم تعد تستخدمها.

يركز معظم الناس على جانب واحد فقط من المعادلة. ومع ذلك، فإن أسرع طريقة للوصول إلى أهدافك هي مهاجمتها من كلا الطرفين. ابحث عن أسهل الطرق لتوفير المال دون تغيير نمط حياتك بشكل جذري، ثم ركز على زيادة دخلك.

8. خطط للادخار على المدى القصير

جزء كبير من تحقيق الحرية المالية هو توفير المدخرات لتغطية النفقات الصغيرة والكبيرة. يمكنك التخطيط للادخار على المدى القصير باستخدام ما يسمى بأموال الغرق.

غرق الأموال مخصصة للنفقات التي تقع خارج ميزانيتك الشهرية العادية. قد يشمل ذلك دفع التأمين على السيارة كل ستة أشهر أو دفع ضرائب الممتلكات الخاصة بك مرة واحدة في السنة. الاستخدام الشائع الآخر لصرف الأموال هو مظروف إصلاح السيارة، خاصة إذا كنت تقود سيارة تقطع مسافات طويلة. يمكنك أيضًا إنشاء صندوق استثماري لتوفير مدخرات العطلات.

يساعد استنزاف الأموال على استقرار ميزانيتك من خلال التخطيط للنفقات غير المنتظمة. وبهذه الطريقة لن تضطر إلى الدخول في المزيد من الديون عندما تأتي هذه النفقات.

9. زيادة دخلك

يمكنك فقط خفض إنفاقك كثيرًا. ولهذا السبب فإن زيادة دخلك تعد من أفضل الخطوات التي يمكنك القيام بها لتحقيق الحرية المالية الحقيقية.

إذا كنت موظفًا بأجر، فتأكد من التفاوض على راتبك قبل تعيينك وأيضًا طوال حياتك المهنية. تذكر أنه ليس عليك انتظار المراجعة السنوية الخاصة بك حتى يمنحك رئيسك زيادة بنسبة 5٪. بدلا من ذلك، يمكنك أن تطلب واحدة في أي وقت.

اجمع الأدلة لتوضيح سبب حصولك على زيادة. تتبع مساهماتك الأكثر قيمة في الشركة، بما في ذلك الأفكار التي جلبتها إلى الحياة ورسائل البريد الإلكتروني من العملاء الراضين.

إذا كنت ترغب في إثبات أنك تستحق المزيد من المال، فيمكنك تعلم مهارات جديدة، والتطوع لتحمل مسؤوليات إضافية، وحضور التدريب لتحسين مجموعة مهاراتك. إذا وصلت إلى الحد الأقصى مع صاحب العمل الحالي، فلا تخف من التوسع والبدء في البحث عن فرص في مكان آخر.

هناك أيضًا فرص لا حصر لها لكسب المال بالإضافة إلى وظيفتك العادية. يمكنك استخدام المهارات التي اكتسبتها من العمل لدى صاحب العمل لتولي عملاء مستقلين أو الاختيار من بين عدد لا يحصى من المهام الجانبية، مثل توصيل البقالة باستخدام Instacart أو التدريس عبر الإنترنت.

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10. قم بتنمية أموالك

الآن بعد أن أصبح لديك قدرة قوية على إدارة أموالك يومًا بعد يوم، فقد حان الوقت لتتعلم كيفية تنمية أموالك. وهذا يعني التعلم كيف تبدأ الاستثمار، حتى لو كنت مبتدئا.

يمكنك القيام بذلك عن طريق قراءة كتب التمويل الشخصي، والتعمق في المدونات الاستثمارية، وتجربة مبالغ صغيرة من المال تطبيقات الاستثمار.

بمرور الوقت، ستتعلم بعض مصطلحات الاستثمار الأساسية، وكيفية عمل الفائدة المركبة، والفرق بين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة. سيساعدك هذا على تنمية أموالك التي كسبتها بشق الأنفس بمرور الوقت. ضع في اعتبارك أن الاستثمار في السوق هو نهج طويل المدى لبناء الثروة، وليس أسلوبًا للثراء السريع.

11. مواصلة التعلم

وأخيرا، عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحرية المالية، فإن المعرفة هي القوة. استمر في القراءة والتعلم قدر الإمكان.

هناك العديد من الكتب حول التمويل الشخصي (الميزانية، الاستثمار، كسب المزيد، بدء الأعمال التجارية، وما إلى ذلك) هناك. خذ الوقت الكافي للاستثمار في نفسك واكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة حول هذه المواضيع. وبهذه الطريقة، لن تحقق الحرية المالية فحسب، بل ستتعلم أيضًا كيفية الحفاظ عليها وتنميتها على طول الطريق.

بالإضافة إلى القراءة، إحدى أفضل الطرق لمواصلة تعليمك هي العثور على مرشد جيد. ابحث عن شخص قام بما تريد القيام به – سواء كان ذلك كذلك بناء الدخل السلبي من خلال الاستثمار العقاري أو إنشاء وتوسيع نطاق الأعمال بملايين الدولارات – والتعلم منها. استمع لنصائحهم وافعل كما يقولون. إن إحاطة نفسك بهذا النوع من الأشخاص سيكون له تأثير عميق على نجاحك.

الحرية المالية تستحق العمل

كثير من الناس يحلمون بالحرية المالية، ولكن ليس الجميع على استعداد لبذل جهد للوصول إلى هذه الغاية. ومع ذلك، إذا قمت بالبحث، وقضيت وقتًا في تثقيف نفسك حول هذه العملية، وعملت بجد، فهذا ممكن تمامًا.

من المريح معرفة أنه مع الحرية المالية، يمكنك ترك عملك في أي وقت وتكون قادرًا على إعالة نفسك. ستكون هناك بالتأكيد لحظات قد يكون فيها إعداد الميزانية وسداد الديون أمرًا صعبًا أو مرهقًا. ومع ذلك، فإن كل هذا الألم يستحق العناء في النهاية عندما تصبح أخيرًا حرًا ماليًا.