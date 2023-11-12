ستساعدك المقالة التالية: 11 طريقة لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت ربما لم تفكر فيها

هل تبحث عن بعض أفضل الطرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت خارج وظيفتك الروتينية؟ سواء كنت تعمل في وظيفة تقليدية من الساعة 9 إلى 5 أو تعمل ليلاً وعطلات نهاية الأسبوع لتكملة دخلك، يبدو أنه يمكن للجميع الاستفادة من المزيد من النقود.

تحقق من هذه القائمة من الطرق الفريدة لكسب المال قبل الاشتراك في نوبة عمل أخرى لتوصيل البقالة. يتطلب العديد منها إبداعك، في حين أن البعض الآخر لا يمثل نشاطًا جانبيًا نموذجيًا. في حين أن بعض هذه الأفكار لكسب المال هي طرق بسيطة لكسب 20 دولارًا إضافيًا شهريًا لوضعها في حساب التوفير الخاص بك، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكسبك مئات أو آلاف الدولارات، ويمكن للآخرين أيضًا مساعدتك في إنشاء مشروعك التجاري الجانبي.

تعرف على أفضل الطرق لملئ جيوبك بالنقود:

1. قم بمهمة بسيطة واكسب!

يمكن للناس استخدام smartphones، أو ستزودك الشركة بماسح ضوئي مجاني للرموز الشريطية بعد الانضمام إلى Nielson Consumer Panel. الآن، يمكنك مسح UPCs الموجودة على ظهر كل منتج عندما تذهب للتسوق وإرسال بياناتك إلى Nielsen.

ستمنحك شركة Nielsen نقاط هدايا يمكنك استخدامها للحصول على الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والأدوات المنزلية وحتى ألعاب الأطفال التي يسهل الوصول إليها.

كلما زاد الوقت الذي تقضيه في اللوحة، زادت فرص حصولك على نقاط للحصول على الجوائز. سيتم أيضًا إدخالك في العديد من مسابقات اليانصيب التي تنظمها اللجنة، وستكون الإجازات والسيارات الجديدة من بين الجوائز.

2. اسمح لشخص ما بالبقاء في شقتك طوال الليل

هل لديك غرفة احتياطية؟ يمكنك أيضًا إدراجها في القائمة إير بي إن بي لمعرفة ما إذا كان يمكنك كسب بعض المال منه. إذا كنت مضيفًا جيدًا وموقعًا جذابًا، فقد تجني مئات، إن لم يكن آلاف، الدولارات بهذه الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم Airbnb بإدراج الشقق والغرف الفردية وبيوت الضيافة، ويمكنك حتى إدراج أريكة؛ هذا شيء عظيم بالتأكيد! يمكن لبعض التدابير السهلة التمييز بين تجربة رائعة وأقل من مثالية.

هذه بعض الاقتراحات:

أ. اجعل المساحة الخاصة بك متاحة عندما يكون الطلب عليها مرتفعًا في منطقتك. تتبادر إلى ذهنك على الفور المؤتمرات والأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

ب. كن مضيفًا لطيفًا من خلال تزويد منزلك بالعناصر التي تجدها في الفندق – ورق التواليت والصابون والمناشف. أدخل معلوماتك التفصيلية في حاسبة Airbnb للحصول على تقدير مجاني للإيرادات.

3. قم بتحويل مجموعة صور iPhone الخاصة بك إلى أموال نقدية

هل أنت مصور من ذوي الخبرة؟ يمكنك كسب أموال إضافية دون أن تصبح مصورًا فوتوغرافيًا بدوام كامل إذا كان لديك جهاز iPhone وعين للتصوير الفوتوغرافي.

ستحتاج أيضًا إلى الوصول إلى المناظر القابلة للتسويق. فواب هو تطبيق يسمح لك بتحويل صور iPhone الخاصة بك إلى أموال.

وفيما يلي كيف يعمل: تقوم بالتسجيل للحصول على حساب بعد تنزيل البرنامج المجاني. يمكنك التقاط صورة ممتازة ونشرها في سوق Foap. يدفع شخص ما 10 دولارات مقابل حق استخدام صورتك، وقد ربحت 5 دولارات.

ستربح 5 دولارات في كل مرة تبيع فيها صورتك، حيث يمكنك بيعها 20 مرة بشكل فردي، ويمكنك الحصول على 100 دولار في محفظتك خلال خمس دقائق فقط من عملك. حتى الآن، الأمر جيد جدًا، أليس كذلك؟ على الرغم من أن لديها بعض القيود.

بالنسبة للمبتدئين، يجب على مطوري Foap الموافقة على صورتك. لن يتم طرحه في السوق إذا كان صغيرًا جدًا أو محببًا أو باهتًا (فكر: غير قابل للتسويق). وماذا عن تلك رائعتين Instagram الصور؟ كما أنهم لا يقبلون تلك. إليك كل ما تحتاج إلى ملاحظته.

4. احصل على استرداد نقدي من بطاقتك الائتمانية

هل أنت الشخص الذي لا يستخدم بطاقة ائتمان المكافأة؟ أنت تخسر الأموال المجانية في معاملاتك الروتينية. هل تريد أن يحدث معك مرة أخرى؟ مستحيل! لذا، كل ما عليك فعله الآن هو التأكد من عدم الإسراف في مشترياتك – وسداد قيمة البطاقة في نهاية كل دورة فوترة.

إليك واحدة نحبها: ال بطاقة تشيس فريدوم غير المحدودة يسمى. ما هو استحقاقها للشهرة؟ ستحصل على استرداد نقدي بنسبة 1.5% على جميع المشتريات، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 150 دولارًا إذا أنفقت 500 دولار خلال 90 يومًا من الانضمام. لا تنتهي صلاحية حوافز الاسترداد النقدي، ولا توجد رسوم سنوية. هنا يمكنك التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان مدتها 15 شهرًا بمعدل فائدة أولي يبلغ 0%. لذا، مرة أخرى، إنها إحدى الطرق الذكية لكسب المزيد من المال عبر الإنترنت.

5. مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة – طرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت

هل يروقك راتب 60 دولارًا في الساعة؟ ماذا عن التمتع بالمرونة للعمل من المنزل مع مساعدة الآخرين أيضًا في مساعيهم؟ وفقًا لصاحب العمل ومحاسب قانوني معتمد، بن روبنسون، الذي يرشد الآخرين لكي يصبحوا محاسبًا افتراضيًا من خلال دورته التدريبية عبر الإنترنت – “إطلاق أعمال محاسب“، وهي فائدة العمل في مهنة محاسب.

ولا، لست بحاجة إلى أن تكون محاسبًا قانونيًا معتمدًا (CPA) لتنجح في هذه الصناعة. أيضًا، في هذا العالم الحقيقي المليء بالمشاكل، سوف يساعدك إذا كنت ملتزمًا للغاية بمساعدة أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي مهارات الكمبيوتر الأساسية.

إنها فرصة رائعة للأمهات ربات المنزل، وجيل الألفية المتخرجين حديثًا من الكلية، وأي شخص آخر يتطلع إلى كسب أموال حقيقية أثناء العمل من المنزل.

6. ابدأ الاستثمار مثل صندوق التحوط (بقيمة 500 دولار)

يُنظر إلى صناديق التحوط باعتبارها وسيلة استثمارية ثرية وعدوانية وإستراتيجية وذكية ــ وهي بعيدة عن متناول الأغلبية منا. ولأن أغلب صناديق التحوط تحتاج إلى حد أدنى من الاستثمار قدره 250 ألف دولار للانضمام إليها، فإنها تعمل كأندية خاصة للأثرياء، مع حبل مخملي يفصلهم عن المستثمرين العاديين.

يدعي تيتان أنه حتى لو لم يكن لديك ربع مليون دولار، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالمرح.

كل ما تحتاجه هو 500 دولار للبدء. على سبيل المثال، تيتان هي أداة استثمارية سهلة الاستخدام ومريحة وفعالة في محاكاة الإجراءات المالية لأفضل صناديق التحوط.

علاوة على ذلك، استنادًا إلى جميع صناديق التحوط (المحدودة) التي قمت بشرائها. ونتيجة لذلك، فإنها تستثمر أموال مستثمريها في محفظة تضم أفضل 20 سهمًا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد تيتان أن هذه الأسهم تكتسب آفاق النمو على المدى الطويل وأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسين المشاركين لشركة Titan هم جميع المديرين السابقين لصندوق التحوط الذين يستثمرون الآن بكثافة ويركزون على محافظهم الاستثمارية في Titan. وهذه هي نفس الأسهم التي ستدعمونها. 1% من الرسوم السنوية هو ما تكسبه الشركة من استثمارك.

7. المشاركة في الدراسات السريرية لكسب المال

إن إجراء فحص الحساسية أو اختبار لقاحات جديدة يمكن أن يدر على بعض الأشخاص آلاف الدولارات كل عام. يتم القيام بهذا النوع من “العمل” في كثير من الأحيان في عطلات نهاية الأسبوع أو في أوقات قريبة من جداول عملهم، ولا يتطلب أي مهارات أو معرفة خاصة.

لقد تم تسجيلهم في التجارب السريرية والبحثية للأدوية والأدوات والعلاجات الطبية الجديدة. كما يتم دفع مبلغ كبير لهم مقابل ذلك.

يجب أن يتراوح عمرك بين 18 و60 عامًا، وليس لديك أي تاريخ مرضي خطير أو مشاكل دوائية حتى لو لم يكن لديك أي مرض أو حالة قيد الدراسة، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول أو السرطان أو حب الشباب. وفقا للدراسة، يمكن لأي شخص أن يبقى بصحة جيدة.

يتم تحديد المبلغ الذي تكسبه حسب طول مدة العلاج ومدى توغله – ويلعب “عامل اللمس” دورًا مهمًا في أرباحك.

يتم تصنيف معظم التجارب على أنها تحقيقات المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. تبحث دراسات المرحلة الأولى في مدى أمان العلاج، في حين تدرس أبحاث المرحلة الثانية والثالثة فعاليته. نظرًا لأن معظم الأدوية في دراسات المرحلة الأولى لم يتم تقييمها على البشر بعد، فلا تشارك في تجارب المرحلة الثانية والثالثة إلا إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية.

قم بإلقاء نظرة على كل ما يجب أن تعرفه. المجالات التي يمكنك البحث فيها عن الفرص هي:

8. تحميل YouTube أشرطة فيديو

هل تمتلك هاتف ذكي أو كاميرا فيديو؟ فرقعة على! الآن، لديك كل ما تحتاج إليه لكسب المال YouTube.

يرجى إنشاء مقطع فيديو وتحميله وتحقيق الدخل منه ببضع نقرات والبدء في إعلامك Facebook الأصدقاء حول هذا الموضوع. اشطفيه، ثم ارغيه، ثم كرري ذلك. لن تجني الملايين، لكن قد تولد دخلاً جانبيًا جيدًا. تحميل الفيديوهات على YouTube هي واحدة من أفضل الطرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت.

نحن نتحدث عن الكاتب ستيف جيلمان الذي قام منذ سنوات مع زوجته بإعداد برنامج من 10 حلقات قام ببطولته ستيف – “Ultralight Backpacking”. كان لدى كل منهما كاميرا، لذلك كانت مجانية لهما. لم تنتشر مقاطع الفيديو الخاصة بحقائب الظهر هذه على نطاق واسع، لكنها حققت ربحًا تدريجيًا يزيد عن 1000 دولار على مر السنين.

فتح أ YouTube الحساب وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك مجاني تمامًا. علاوة على ذلك، يمكنك الانضمام إلى “YouTube برنامج الشريك“، ومن ثم يمكنك إعداد Google AdSense في حسابك أو على مقاطع الفيديو الخاصة بك للاستفادة من أرباح ضخمة منها.

يقوم بإدراج الإعلانات في مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا، وتحصل على أموال في كل مرة ينقر فيها شخص ما على الإعلان أو يشاهده في بعض المواقف. لديك خيار الاطلاع على معايير تحقيق الدخل من الفيديو في Google لمعرفة نوع الأفلام أو المحتوى المؤهل فيها. ويجب أن تكون بشكل عام مناسبة للعائلة وتحتوي على المواد الخاصة بك.

اختر موضوعًا متعلقًا بهوايتك أو شغفك. إذا كنت تريد أن ينتشر المحتوى أو الفيديو الخاص بك بسرعة كبيرة، فيجب عليك التركيز على مقدار الأموال التي تكسبها والتي يتم تحديدها بدقة من خلال فهمك ومهاراتك للإعلان عن أفلامك أو الترويج لها، أو في الواقع، يمكنك معرفة ذلك من خلال التعلم أيضًا. ولكي نكون صادقين، فإن المواضيع التي تغطيها تساهم كثيرًا في انتشار الفيديو الخاص بك. وتذكر أيضًا أنه لكي تتمكن من كسب الكثير من المال، ستحتاج إلى قدر كبير من حركة المرور.

9. عرض البلازما الخاصة بك للبيع

هل فكرت يومًا في طرح جسدك في السوق؟ هذا ليس هو الحال. يمكنك بيع البلازما الخاصة بك لتحقيق الربح، وهي فرصة لكسب المال وفي نفس الوقت مساعدة الآخرين المحتاجين.

يستغرق هذا الإجراء ساعتين تقريبًا ويحتاج إلى إبرة، لكنه بسيط ومباشر. وفي نفس الوقت، عندما تكون منشغلاً بمشاهدة التلفاز أو قراءة بعض الكتب المثيرة أو المثيرة، تعمل آلة على جمع دمك ومن ثم فصل البلازما.

حسنًا، إنه يثير اهتمامك بالتأكيد. لمزيد من البدائل جوجل “مركز البلازما + [your city]”واطلب من أصدقائك تقديم توصيات – تقدم العديد من المراكز مكافآت تسجيل الإحالة. لكي تصبح مؤهلاً لذلك، يجب عليك:

إذا كنت ترغب في المشاركة، فيجب أن يكون عمرك أكبر من 18 عامًا.

يجب أن تتمتع بصحة جيدة بشكل عام

يجب أن يكون وزنك 110 جنيهًا على الأقل.

ما رأيك، كم يمكن أن تكسب من خلال التبرع بالبلازما؟ في كثير من الأحيان، تدفع لك مراكز التبرع بالبلازما ما بين 20 إلى 30 دولارًا في كل زيارة، بالإضافة إلى العطلات التي تصل إلى مرتين في الأسبوع.

10. الطريقة الذكية لبيع المجوهرات المصنوعة يدوياً أو السلع الحرفية عبر الإنترنت

يقوم مصممو المجوهرات بإنشاء مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأقراط والقلائد والأساور والخواتم. وستجد بلا شك سوقًا لما تفعله. سواء كان عملك مرتبطًا بالبلاط القديم أو الخربشة أو اللباد أو المعدن أو قرون الغزلان أو رافعات الأوريجامي.

الآن، ما رأيك في المبلغ الذي ستتمكن من كسبه؟ حسنًا، هذا يعتمد على ما تبيعه، والأهم من ذلك، المكان الذي تبيع فيه (القصر الذي تقدر قيمته أكثر).

إذا وضعت الأشياء الخاصة بك في السوق مثل إيتسي، على سبيل المثال، سيتعين عليك دفع بعض التكاليف، بما في ذلك رسوم المعاملة بنسبة 5%. ومع ذلك، فإن Etsy يجذب ملايين العملاء، لذا قد يكون التعرض جديرًا بالاهتمام. مهما فعلت، ضع في اعتبارك عدم التقليل من سعر العناصر الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد الوقت ورسوم الإدراج والشحن والمواد والعديد من الرسوم الأخرى.

يمكنك بيع العديد من الحرف اليدوية، لكن يجب أن تكون استراتيجيًا في أسلوبك. عندما بدأت Lena Gosik-Wolfe في البداية في بيع أدوات تقطيع البسكويت المخصصة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، كان بعض البائعين يواجهون مشكلة في تنمية شركاتهم. ونتيجة لذلك، أنشأت شركة ثانية لمساعدة الحرفيين في بيع بضائعهم عبر الإنترنت. وربما تكون إحدى أفضل الطرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض الاقتراحات:

كن على دراية بجمهورك المستهدف – اكتشف من قد يكون مهتمًا بشراء أغراضك.

– اكتشف من قد يكون مهتمًا بشراء أغراضك. ركز أكثر على تطوير علامتك التجارية – إنه يحدث فرقًا بالفعل عندما يكون لديك صفحة Etsy مع وجود الكرز في الأعلى هو مظهرها الفريد. يتم إعطاء المظهر نظرة نهائية مع الشعار الأصلي للشركة وتصميمها وألوانها وصورة الغلاف.

– إنه يحدث فرقًا بالفعل عندما يكون لديك صفحة Etsy مع وجود الكرز في الأعلى هو مظهرها الفريد. يتم إعطاء المظهر نظرة نهائية مع الشعار الأصلي للشركة وتصميمها وألوانها وصورة الغلاف. الصور وأوصاف المنتج ويجب أن.

يلاحظ العميل فرقًا كبيرًا عندما تكون الصور واضحة ومضاءة بشكل رائع، وتعرض تفاصيل المنتج.

11. إنشاء كتاب إلكتروني

يمكنك تأليف كتاب إذا كنت خبيرًا في مجالك أو لديك قصة حياة مثيرة للاهتمام لترويها. ومع ذلك، ليس هناك شرط لإرساله إلى جميع دور النشر الكبرى في نيويورك.

Amazon’س Kindle تتيح لك تقنية النشر المباشر نشر الكتب الإلكترونية بنفسك. ستيف جيلمان، وهو كاتب حصل على 2000 دولار من Kindle الكتاب الاليكتروني.

بدأ يكسب 350 دولارًا شهريًا بعد النشر Amazon. ما هو الجزء الأفضل؟ وحتى بعد أشهر وسنوات، كان لا يزال يكسب المال. يتم تحديد المبلغ الذي تجنيه من خلال عدة عوامل، بما في ذلك السعر الذي تسوق به كتابك وعدد النسخ المباعة. على سبيل المثال، بالنسبة للكتب الإلكترونية التي تتراوح أسعارها بين 2.99 دولارًا و9.99 دولارًا، Amazon يدفع ما يصل إلى 70٪ إتاوات للمؤلفين.

يمكنك تجربة إحدى هذه الطرق لكسب المال عبر الإنترنت ومعرفة ما إذا كان بإمكانك قلب الطاولة بنفسك. تأكد من استخدام هذه الأموال الإضافية إلى أقصى إمكاناتها بمساعدة الميزانية.