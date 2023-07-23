ستساعدك المقالة التالية: 11 من أفضل البدائل والمنافسين لتحسين محركات البحث لـ PowerSuite لعام 2023

هل تبحث عن برنامج تحسين محركات البحث مثل SEO PowerSuite لتعزيز إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك؟ لقد حصلت على تغطيتها!

في هذا المنشور ، سنقارن بين أفضل بدائل SEO PowerSuite في السوق. تشترك جميع مجموعات الأدوات أدناه في ميزات مشابهة لـ SEO PowerSuite ويمكن أن تساعد في جميع مهام تحسين محرك البحث نفسها.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي الكثير منهم بمزايا إضافية تجعلهم أكثر ملاءمة لعملك.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ!

Note: SEO PowerSuite هو حل برنامج تحسين محركات البحث (SEO) قابل للتنزيل مع بعض الميزات التي تعمل في السحابة. جميع البرامج التي تتناولها هذه المقالة هي أدوات قائمة على الويب ، بصرف النظر عن Netpeak Spider.

أفضل بدائل SEO PowerSuite – ملخص

TL ؛ DR:

ترتيب SE – الأفضل لمعظم المستخدمين. توازن كبير بين الميزات والقدرة على تحمل التكاليف. مانجولس – الأفضل للمبتدئين. بسيط وبأسعار معقولة. سمراش – الأفضل لمحترفي تحسين محركات البحث وعملاء المؤسسات.

# 1 – ترتيب SE

ترتيب SE هو البديل المفضل لكبار المسئولين الاقتصاديين SEO PowerSuite. إنه نظام أساسي رائع متعدد الإمكانات قائم على السحابة مع ميزة مماثلة تم تعيينها لـ SEO PowerSuite.

مثل SEO PowerSuite ، يهدف SE Ranking إلى أن يكون حلًا واحدًا لبرامج تحسين محركات البحث (SEO) ، مع جميع الأدوات التي تحتاجها لعمليات التسويق عبر الإنترنت اليومية التي يتم دمجها بالكامل في نظام أساسي واحد قوي.

يمكنك استخدامه لتخطيط حملتك ، واكتشاف كلمات رئيسية جديدة ، وإجراء هندسة عكسية لاستراتيجيات منافسيك ، وتتبع مواقع الترتيب الخاصة بك ، والعثور على فرص جديدة لبناء الروابط ، وإجراء عمليات تدقيق على الموقع ، وغير ذلك الكثير. يسمح لك تكامل Google Analytics بعرض جميع بياناتك من داخل SE Ranking.

ولكن على عكس SEO PowerSuite ، يمكنك القيام بكل ذلك على السحابة من خلال متصفح الويب الخاص بك ، لذلك لن تضطر إلى تنزيل أي برنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يأتي تصنيف SE مع الكثير من أدوات تحسين محركات البحث – وهناك الكثير من الثناء عليها – لكننا نحب الأداة بشكل خاص.

إنها واحدة من أفضل أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية التي رأيناها مع واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تصفية رائعة وجميع المقاييس الأكثر أهمية (حجم البحث وتكلفة النقرة وصعوبة الكلمات الرئيسية). وبفضل قاعدة بيانات الكلمات الرئيسية الضخمة 7B + الخاصة بـ SE Ranking ، فهي قادرة على الكشف عن فرص الكلمات الرئيسية التي تفتقدها الأنظمة الأساسية الأخرى.

كما أن لديها واحدة من أكبر قواعد بيانات الروابط الخلفية التي اختبرناها.

ميزة أخرى نحبها هي. يساعدك على البقاء منظمًا من خلال إنشاء خارطة طريق لمساعدتك في تحقيق أهداف تحسين محركات البحث الخاصة بك. تتيح لك قوائم التحقق معرفة المهام التي ما زلت بحاجة إلى القيام بها لتحسين موقعك. يتم تقسيم هذه المهام إلى تحسين محركات البحث على الصفحة ، وتحسين محركات البحث خارج الصفحة ، وخطوات ما قبل التشغيل ، وما إلى ذلك.

يحتوي SE Ranking على أداة تتبع تصنيف كاملة الميزات تعد واحدة من أفضل الأدوات في السوق. يمكنك استخدامه لمراقبة التصنيفات عبر محركات البحث مثل Google و Bing و Yahoo والمزيد.

أيضًا مثل SEO PowerSuite ، يمثل تصنيف SE قيمة ممتازة مقابل المال. إنها أرخص بكثير من الحلول المتكاملة الرائدة الأخرى ، حيث تبدأ الخطط بثلث تكلفة أكبر منافسيها.

هناك أيضًا ميزات إضافية مثل مراقبة تغيير الصفحة ، ومراقبة الروابط الخلفية ، ومدقق تحسين محركات البحث على الصفحة ، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المتاحة في الخطط ذات المستوى الأعلى.

بصرف النظر عن كونه حلاً ميسور التكلفة للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين ، فهو أيضًا رائع للوكالات بفضل أداة إنشاء التقارير القوية وميزة التسمية البيضاء وعناصر إنشاء قوائم العملاء المحتملين.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات مجموعة أدوات SEO كاملة يمكن تحسين تقديرات حجم البحث عن الكلمات الرئيسية قيمة كبيرة مقابل المال مناسب لجميع أنواع المستخدمين واجهة بديهية قاعدة بيانات ضخمة من الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية

التسعير

تبدأ خطط تصنيف SE من 23.52 دولارًا شهريًا ، اعتمادًا على الميزات والكلمات الرئيسية التي تحتاجها ، والتكرار الذي تخطط لاستخدامه ، وطول فترة اشتراكك. استخدم الآلة الحاسبة في صفحة تسعير تصنيف SE للحصول على عرض أسعار مخصص بناءً على احتياجاتك.

اقرأ مراجعة تصنيف SE.

# 2 – مانجولس

مانجولس هو بديل آخر متعدد الإمكانات ميسور التكلفة لـ SEO PowerSuite. يتميز بسهولة الاستخدام وواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين.

هناك الكثير من أوجه التشابه بين Mangools و SEO PowerSuite. يقدم كلاهما الكثير من الميزات المجمعة في مجموعة من “مجموعات الأدوات” ، كل منها يركز على منطقة مختلفة من تحسين محركات البحث.

على SEO PowerSuite ، فإن مجموعات الأدوات هذه هي متتبع الرتبة ومدقق مواقع الويب و SEO SpyGlass و LinkAssistant. في Mangools ، هم KWFinder و SERPChecker و SERPWatcher و LinkMiner و SiteProfiler.

كما خمنت على الأرجح ، فإن KWFinder هي مجموعة أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بـ Mangools. استخدمه للعثور على كلمات مفتاحية غنية وعصرية منخفضة الصعوبة وحجم بحث مرتفع.

مثل جميع أدوات Mangools ، فهي سهلة الاستخدام للغاية. ما عليك سوى البحث عن كلمة رئيسية أو موضوع أساسي لإحضار عدد كبير من الكلمات الرئيسية ذات الصلة من قاعدة بيانات Mangools 2.5B القوية ، ثم فرزها للعثور على أفضل الفرص.

بدلاً من ذلك ، ابحث عن مجال لمعرفة الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك بالفعل ، ثم اختر أفضلها التي تعتقد أنه يمكنك التنافس عليها.

إذا كنت تريد التعمق أكثر ، يمكنك أيضًا الحصول على أحجام البحث التاريخية لتقييم الاتجاهات طويلة المدى وتحديد الموضوعات الموسمية. إذا كنت تدير حملة محلية لتحسين محركات البحث ، فيمكنك تغيير الإعدادات للعثور على كلمات رئيسية خاصة بالموقع والحصول على نتائج محلية دقيقة على مستوى المدينة.

جميع الأدوات الأخرى سهلة الاستخدام. يمكنك استخدام SERPChecker لتحليل SERPs المحلية عبر أكثر من 50 ألف موقع ، في حين أن تتبع الكلمات الرئيسية أصبح سهلاً باستخدام SERPWatcher حتى تتمكن من تتبع موضع ترتيب الكلمات الرئيسية العضوية بمرور الوقت.

يمكن أن يساعدك LinkMiner في العثور على فرص روابط خلفية جديدة وتخطيط حملات بناء الروابط الخاصة بك ، كما أن Site Profiler هو حل تحليل منافس بسيط ولكنه قوي. استخدمه للتحقق من سلطة أي موقع ، واكتشاف أفضل محتوى لتوليد حركة المرور ، وتقييم ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص به ، والمزيد.

Mangools ليس سهل الاستخدام فحسب ، بل إنه أيضًا ميسور التكلفة للغاية. الخطط منخفضة التكلفة والواجهة البسيطة تجعلها أفضل بديل لـ SEO PowerSuite للمبتدئين.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات واجهة بسيطة يفتقر إلى الميزات المتطورة / المتقدمة سهل الاستخدام مقاييس الكلمات الرئيسية محدودة خمس مجموعات أدوات في واحد وبأسعار معقولة جدا

التسعير

خطة مجانية متاحة. تبدأ الخطط المدفوعة من 29 يورو شهريًا ، وتوفر 35 ٪ مع اشتراك سنوي. تقدم Mangools سياسة استرداد كامل لمدة 48 ساعة.

اقرأ مراجعة Mangools.

# 3 – سمراش

سمراش هي مجموعة تسويق عبر الإنترنت رائدة في المجال. يعتبر على نطاق واسع المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بأدوات تحسين محركات البحث ، مع بيانات وميزات أكثر من منافسيها. إنه أفضل بديل لـ SEO PowerSuite للمسوقين الجادين ومستخدمي المؤسسات الذين لديهم ميزانية أكبر للعمل معهم.

بشكل عام ، هناك أكثر من 40 أداة في Semrush ، تغطي مجموعة كاملة من تحسين محركات البحث. يمكنك استخدامه للبحث عن الكلمات الرئيسية ، وتحليل الروابط الخلفية ، وتحسين المحتوى ، وتدقيق الموقع ، وتتبع الترتيب ، والبحث التنافسي ، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها ، تقدم Semrush أيضًا أدوات لتحليل قدرة شرائية (PPC) ، وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، وفروع أخرى للتسويق الرقمي. هذا يجعله حلاً تسويقيًا أكثر شمولاً من SEO PowerSuite.

لقد وجدنا دائمًا أن Semrush دقيقة للغاية وموثوقة. إنه يوفر رؤى أعمق ويتميز بميزات أكثر تطوراً وتقدماً من معظم الأدوات الأخرى ، وهذا ينعكس في السعر. إنها ليست رخيصة ولكن إذا كانت لديك الميزانية المخصصة لها ، فهي تستحق كل بنس.

هناك وظائف إضافية متاحة مثل أداة Traffic Analytics ، مثل الويب المشابه. يمكنك استخدامه للكشف عن جميع أنواع الرؤى حول حركة مرور موقع منافسيك ، بما في ذلك الزيارات الشهرية ومعدل الارتداد والمزيد.

كل ما قيل ، قد يكون مبالغة بالنسبة للمبتدئين. إذا كنت تحتاج فقط إلى الوصول إلى الميزات الأساسية ولا تحتاج إلى كل الأجراس والصفارات التي تقدمها Semrush ، فربما لا تستحق التكلفة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات أكثر من 40 أداة لتحسين محركات البحث و PPC و SMM والمحتوى والمزيد. يمكن أن تكون واجهة المستخدم صعبة التنقل أحدث الميزات قد يكون مبالغة بالنسبة للمبتدئين أكبر قاعدة بيانات رؤى عميقة حدود الاستخدام السخية

التسعير

يمكنك تجربة Semrush بحساب مجاني محدود أو نسخة تجريبية مجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 129.95 دولارًا شهريًا.

اقرأ مراجعتنا عن Semrush.

# 4 – سيربستات

سيربستات هي منصة أخرى لتحسين محركات البحث الكل في واحد يمكنها القيام بمعظم نفس الأشياء مثل SEO PowerSuite. يأتي مع أكثر من 30 أداة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بشكل إجمالي وبعض الميزات الفريدة التي لن تجدها في أي مكان آخر.

يمكن استخدام مجموعة أدوات SE Ranking لتحليل الكلمات الرئيسية ، وتحليل المنافسين (في كل من البحث العضوي والمدفوع) ، وتتبع الترتيب ، وتدقيق الموقع ، والتدقيق على الصفحة الواحدة ، وتحليل الروابط الخلفية ، وزحف SERP ، والمزيد.

هناك نوعان من الميزات الفريدة التي نحبها حقًا. الأول هو . إنها أداة تحسين محركات البحث (SEO) الأولى في السوق والتي تمنحك قائمة باستعلامات البحث الشائعة في مناطق محددة. وإذا صدقت ادعاءات Serpstat ، فلن تجد أي شيء مشابه في أي مكان آخر.

التالي هو. يتيح لك تجميع الكلمات الرئيسية وثيقة الصلة ببعضها البعض بحيث يمكنك إنشاء منشور عمود حول موضوع واسع وتصنيفه لعشرات من عمليات البحث طويلة السلسلة في نفس الوقت بدلاً من استهداف واحدة فقط. تميل هذه الطريقة إلى العمل بشكل أفضل من استهداف الكلمات الرئيسية المفردة الآن منذ أن أصبحت خوارزمية Google ذكية بما يكفي لتقييم السلطة الموضعية.

ميزة أخرى أحببناها هي التقرير. يمكن الوصول إليه من أداة تحليل الروابط الخلفية ، فهو يخبرك بجميع المواقع الخطرة التي ترتبط بموقعك حتى تتمكن من تحديد الروابط التي قد ترغب في إزالتها أو التنصل منها.

نحن أيضًا نحب حقًا جميع ميزات بحث PPC في Serpstat ، وأداتها هي واحدة من أفضل المدققين على الصفحة الذين رأيناهم.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات قيمة جيدة مقابل المال باهظة الثمن لعدة مستخدمين تقارير قوية قاعدة بيانات Backlink أصغر من أمثال Semrush و SE Ranking لكنها تتحسن خصائص فريدة أكثر من 30 أداة قاعدة بيانات ضخمة للكلمات الرئيسية

التسعير

تبدأ الخطط من 45 دولارًا شهريًا إذا قمت بالتسجيل لمدة 24 شهرًا أو أكثر. يمكنك تجربتها مجانًا مع وصول محدود.

# 5 – WebCEO

WebCEO عبارة عن مجموعة أدوات تسويق رقمية تتيح لك الوصول إلى أكثر من 23 أداة من المستوى الاحترافي في نظام أساسي واحد. إنه أمر رائع للتحليل التنافسي على مستوى الوكالة ويأتي مع إمكانات إعداد تقارير قوية.

يأتي مع جميع الميزات نفسها التي تتوقعها من أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد. استخدمه لإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، وإجراء عمليات تدقيق متعمقة لكبار المسئولين الاقتصاديين ، والتحقق من الروابط الخلفية ، ومراقبة التصنيفات ، وإجراء بحث عن المنافسين ، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ، وتنفيذ حملات بناء الروابط.

إنه مثالي لكل من العاملين لحسابهم الخاص والفرق ، مع بعض الميزات التي تركز على الوكالة مثل أداة إنشاء قوائم العملاء المحتملين ، وإدارة المشاريع والمهام المجمعة ، والإشعارات الآلية ، وتقارير تحسين محركات البحث الجميلة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات أكثر من 23 أداة لتحسين محركات البحث (SEO) ، و PPC ، وأبحاث المنافسين ، و SMM. يمكن أن يكون UX أفضل 90+ تقارير متعمقة خطط متعددة المستخدمين مبالغ فيها قليلاً مجموعة الميزات المتقدمة

التسعير

تبدأ الخطط من 33 دولارًا في الشهر. تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

# 6 – Morningscore

صباحي هو حل آخر رائع لبرامج تحسين محركات البحث (SEO) للمبتدئين. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام للغاية وهو مصمم لجعل تحسين محركات البحث (SEO) بسيطًا.

لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا لاستخدام Morningscore. كل شيء واضح حقًا وليس هناك منحنى تعليمي قريب.

يأتي مزودًا بمجموعة من الأدوات سهلة الاستخدام للبحث عن الكلمات الرئيسية وإدارتها ، وتتبع الرتب ، وتحليل المنافسين ، ومراقبة الروابط الخلفية ، ومراجعة مواقع الويب ، وإعداد التقارير.

أروع شيء في Morningscore ، مع ذلك ، هو ميزته. إنها أداة ألعاب تساعدك على البقاء متحمسًا للعمل على مهام تحسين محركات البحث (SEO) المملة.

يمكنك إما إضافة مهامك الخاصة أو استخدام المهام المقترحة التي توفرها الأداة. ثم يخبرك بالقيمة النقدية لكل مهمة بالأرقام النقدية. على سبيل المثال ، قد تكون إحدى المهام “إنشاء رابط واحد بقيمة 70+” ، وقد يكون ذلك بقيمة 1،342 دولارًا أمريكيًا في عائد الاستثمار.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات التحفيز المدمج يفتقر إلى بعض مقاييس الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية الهامة سهل الاستخدام ليست متقدمة مثل بعض مجموعات الأدوات الأخرى قيمة كبيرة مقابل المال يعيّن قيمة نقدية لمهام تحسين محركات البحث

التسعير

تبدأ الخطط بسعر 65 دولارًا في الشهر أو 650 دولارًا في السنة. يمكنك البدء باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

# 7 – SpyFu

SpyFu هو بديل آخر رائع لتحسين محركات البحث PowerSuite ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأبحاث المنافسين. إنه يضم بعضًا من أقوى إمكانات التحليل التنافسي ويمكن أن يساعدك في الكشف عن ثروة من البيانات حول استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) و PPC لدى منافسيك.

كل ما عليك فعله هو إدخال مجال منافس للكشف على الفور عن إستراتيجية التسويق عبر البحث بالكامل. يمكنك عرض جميع الروابط الخلفية الأكثر قيمة ، واستخراج معلومات الاتصال الخاصة بهم ، وإضافتها إلى حملات بناء الروابط الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، انظر إلى كل كلمة رئيسية يتم ترتيبها في البحث العضوي وكيف تغيرت مواقعهم في الترتيب بمرور الوقت. يمكنك أيضًا إجراء هندسة عكسية لإستراتيجية البحث المدفوعة بالكامل ومعرفة كل كلمة رئيسية اشتروها على إعلانات Google وجميع الاختبارات المنقسمة التي أجروها على الإطلاق.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات أدوات بحث منافس قوي مجموعة الميزات ليست واسعة مثل حلول الكل في واحد الأخرى أدوات تحليل SEO & PPC عظيم لبناء الارتباط

التسعير

تبدأ الخطط من 8 دولارات شهريًا فقط إذا استفدت من عرض الوقت المحدود (انظر صفحة التسعير للحصول على التفاصيل). خلاف ذلك ، تبدأ الخطط من 33 دولارًا في الشهر.

# 8 – Ahrefs

Ahrefs هي واحدة من أكثر منصات تحسين محركات البحث شيوعًا في السوق. إنه موجود جنبًا إلى جنب مع Semrush كشركة رائدة في الصناعة ، مع أكثر برامج زحف الويب نشاطًا وبعض الميزات الأكثر تطورًا.

يمكنك استخدام Ahrefs لكل ما تتوقعه: البحث عن الكلمات الرئيسية ، تحليل الروابط الخلفية ، تدقيق الموقع ، بحث تسويق المحتوى ، إلخ.

بينما تدعم أداة تتبع الترتيب Ahrefs Google فقط ، فإن أجزاء أخرى من الأداة تدعم محركات البحث المتعددة. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام أداة Keyword Explorer لإنشاء كلمات رئيسية لمحركات بحث متعددة. يتضمن ذلك Google و Bing و Yandex و Yahoo و Seznam والمزيد.

جميع أدواته متقدمة للغاية وبياناته دقيقة بشكل لا يصدق بفضل قواعد البيانات الضخمة التي يتم تحديثها يوميًا.

هناك مشكلة واحدة فقط: السعر.

عادة ، ستحتل Ahrefs المرتبة الأولى في هذه القائمة. لكن السبب في تعطلها حتى الآن يرجع إلى ممارسات الفوترة الحالية. لقد قاموا مؤخرًا بتغيير الطريقة التي يفرضون بها رسومًا على العملاء ويقومون الآن بفوترة الفواتير تلقائيًا ، وهو ما لا يسعد المستخدمون به.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن خططهم مبالغ فيها بشكل لا يصدق. تحصل فقط على 500 تقرير لكل مستخدم شهريًا حتى على خطة Enterprise ، والتي تكلف ما يقرب من ألف دولار شهريًا – وهذا مجرد جنون.

للمقارنة ، يسمح Semrush بـ 3000 تقرير يوميًا عن أدنى خطة لديهم.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات أكثر برامج زحف الويب نشاطًا يتقاضى تلقائيا عن الزيادات قواعد بيانات ضخمة مبالغ فيها مجموعة أدوات قوية لا توجد نسخة تجريبية مجانية الخيارات المتقدمة

التسعير

تبدأ الخطط بسعر 83 دولارًا أمريكيًا في الشهر إذا تم إصدار فاتورة بها سنويًا. لا توجد نسخة تجريبية مجانية متاحة وسيتم تحصيل رسوم إضافية منك تلقائيًا إذا تجاوزت حدود خطتك. 500 تقرير شهري متضمن في السعر الأساسي لكل خطة.

# 9 – ونشر

ونشر هو أفضل بديل لـ SEO PowerSuite’s Rank Tracker. على عكس الأدوات الأخرى في هذه القائمة ، فهو ليس حلاً متعدد الإمكانات. إنه يركز بشكل أساسي على تتبع الرتب – وهو يفعل ذلك جيدًا حقًا.

يتميز بواجهة بسيطة للغاية. يمكنك استخدامه لمراقبة مراكز الترتيب الخاصة بك أو منافسيك ، من خلال التحديثات اليومية والتنبيهات التلقائية عندما يتغير شيء ما.

يتيح لك تتبع الكلمات الرئيسية عرض ما يصل إلى 6 أشهر من سجل الترتيب لأي كلمة رئيسية وإضافة عدد غير محدود من المستخدمين إلى حسابك ، بغض النظر عن خطتك.

يتضاعف Wincher أيضًا كأداة بحث عن الكلمات الرئيسية. يمكنك استخدامه لاكتشاف كلمات رئيسية جديدة كبيرة الحجم لم تكن تعلم بوجودها.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات حل مرن وقوي لتتبع الرتب ليس حلاً الكل في واحد بسعر معقول لا توجد ميزة تحليل الروابط الخلفية بيانات الترتيب اليومية تنبيهات تلقائية

التسعير

تبدأ خطط Wincher من 24 يورو في الشهر. يمكنك تجربتها مجانا.

# 10 – كاشف الكلمات الرئيسية

كاشف الكلمات الرئيسية هو بديل رائع آخر لمتتبع تصنيف SEO PowerSuite. مثل Wincher ، فهو يتضمن أدوات للبحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع الترتيب ، بالإضافة إلى أدوات إضافية للبحث التنافسي وتحليل الروابط الخلفية.

Keyword Revealer هي أيضًا واحدة من أكثر الأدوات بأسعار معقولة في هذه القائمة. على الرغم من السعر المنخفض التكلفة ، إلا أنها لا تزال تفتخر بكمية هائلة من البيانات. هناك 3 مليارات كلمة رئيسية و 10 تريليون رابط خلفي تم الزحف إليه في قاعدة البيانات الخاصة به.

يمكنك استخدام أداة البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على مصطلحات بحث سهلة الترتيب مع القليل من المنافسة. الأداة عبارة عن ميزة أنيقة تسهل استكشاف أفكار مواضيع جديدة وتجميعها في صوامع.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات عظيم للبحث عن الكلمات الرئيسية يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة قاعدة بيانات ضخمة لأفكار الكلمات الرئيسية لا توجد قدرات تدقيق الموقع خطط ميسورة التكلفة للغاية أدوات متعددة لتحسين محركات البحث في جهاز واحد

التسعير

يمكنك البدء بخطة مجانية محدودة. تبدأ الخطط المدفوعة بـ 12.50 دولارًا فقط (150 دولارًا تدفع سنويًا).

# 11 – نتبيك العنكبوت

أخيرًا وليس آخرًا ، لدينا نتبيك العنكبوت—أفضل بديل لمدقق موقع الويب SEO PowerSuite.

Netpeak Spider هو الحل الوحيد لبرنامج تحسين محركات البحث في هذه القائمة الذي لا يعمل في السحابة. مثل SEO PowerSuite ، يمكنك تنزيله على سطح المكتب لاستخدامه.

إنه برنامج زحف SEO قوي يمكنك استخدامه لتدقيق SEO اليومي وكشط مواقع الويب. سيحلل موقعك بالكامل للتحقق من وجود مئات من مشكلات التحسين الشائعة ، مثل الروابط والصور المعطلة والمحتوى المكرر ، ثم يوضح لك كيفية إصلاحها.

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء خرائط مواقع XML ، وإنشاء تقارير PDF لمراجعة التسمية البيضاء ، وإجراء عمليات التدقيق الإملائي ، واستخراج البيانات من مواقع الويب ، والمزيد.

بالنسبة إلى مُحسنات محركات البحث الفنية – يعد Netpeak Spider أحد أفضل الأدوات المتاحة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات سلبيات تدقيقات قوية للموقع يتطلب التنزيل مكشطة الويب الشاملة ليس حلاً الكل في واحد الزحف إلى مجالات متعددة تقارير البطاقة البيضاء

التسعير

يمكنك التسجيل واستخدام إصدار محدود من Netpeak Spider مجانًا. تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 18.20 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

الأسئلة الشائعة حول بدائل SEO PowerSuite

ما هو SEO PowerSuite؟

SEO PowerSuite هو حل برمجي متكامل لتحسين محركات البحث يعمل على سطح المكتب. يمكنك تنزيل مجموعة الأدوات على جهازك واستخدامها لمراقبة أداء تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك مثل تصنيفات الكلمات الرئيسية ، ومراقبة الروابط الخلفية ، واكتشاف الكلمات الرئيسية ، وتشغيل عمليات تدقيق الموقع ، وغير ذلك الكثير.

إنه مصمم لتقديم جميع الميزات التي يحتاج المسوقون إلى تصنيفها على محركات البحث مثل Google.

ما هي الأدوات والميزات التي يمتلكها SEO PowerSuite؟

يتكون SEO PowerSuite من أربع مجموعات أدوات رئيسية ، لكل منها العشرات من الميزات للمساعدة في عمليات تحسين محركات البحث المختلفة. يتم تنزيل مجموعات الأدوات هذه وتشغيلها كتطبيقات منفصلة على سطح المكتب.

الأدوات الأربعة هي:

مدقق الموقع . كما خمنت على الأرجح ، هذه هي مجموعة أدوات تدقيق تحسين محركات البحث الخاصة بـ SEO PowerSuite. يمكن أن يساعدك على تحليل موقع الويب الخاص بك بحثًا عن المشكلات ويوضح لك كيفية إصلاحها من أجل تعزيز تصنيفاتك.

. كما خمنت على الأرجح ، هذه هي مجموعة أدوات تدقيق تحسين محركات البحث الخاصة بـ SEO PowerSuite. يمكن أن يساعدك على تحليل موقع الويب الخاص بك بحثًا عن المشكلات ويوضح لك كيفية إصلاحها من أجل تعزيز تصنيفاتك. المقتفي رتبة . يتيح لك هذا التطبيق مراقبة مواقع الترتيب الخاصة بك في SERPs من أجل تقييم أداء مُحسنات محركات البحث لديك – ولكن هذا ليس كل شيء. يتضاعف أيضًا كحل بحث عن الكلمات الرئيسية ويأتي مع العديد من الميزات لمساعدتك في تحديد فرص الكلمات الرئيسية الجديدة وتقييمها. تكامل مع Google Analytics و / أو Google Search Console لتحليل أعمق.

. يتيح لك هذا التطبيق مراقبة مواقع الترتيب الخاصة بك في SERPs من أجل تقييم أداء مُحسنات محركات البحث لديك – ولكن هذا ليس كل شيء. يتضاعف أيضًا كحل بحث عن الكلمات الرئيسية ويأتي مع العديد من الميزات لمساعدتك في تحديد فرص الكلمات الرئيسية الجديدة وتقييمها. تكامل مع Google Analytics و / أو Google Search Console لتحليل أعمق. SEO SpyGlass . هذه هي مجموعة أدوات بناء الروابط الخاصة بـ SEO PowerSuite. يمكّنك من عرض ملف تعريف الارتباط الخاص بك ، والعثور على أقوى مجالات الإحالة التي تشير إلى موقعك ، وإجراء هندسة عكسية لاستراتيجيات بناء الروابط الخاصة بمنافسيك.

. هذه هي مجموعة أدوات بناء الروابط الخاصة بـ SEO PowerSuite. يمكّنك من عرض ملف تعريف الارتباط الخاص بك ، والعثور على أقوى مجالات الإحالة التي تشير إلى موقعك ، وإجراء هندسة عكسية لاستراتيجيات بناء الروابط الخاصة بمنافسيك. مساعد الارتباط. هذه أداة توعية تساعدك على التنقيب عن فرص بناء روابط جديدة ، والعثور على معلومات الاتصال لجميع آفاقك ، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني.

ما هي عيوب SEO PowerSuite؟

يعد SEO PowerSuite أداة رائعة ، لكن لها عيوبها. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك ترغب في استخدام بديل بدلاً من ذلك:

يعمل على سطح المكتب الخاص بك. بينما يحب بعض الأشخاص واجهة سطح المكتب ، فإن العيب هو أنك بحاجة إلى جهاز كمبيوتر سريع لتشغيل عمليات كثيفة الموارد ، ومن الصعب جدولة عمليات تدقيق الموقع.

بينما يحب بعض الأشخاص واجهة سطح المكتب ، فإن العيب هو أنك بحاجة إلى جهاز كمبيوتر سريع لتشغيل عمليات كثيفة الموارد ، ومن الصعب جدولة عمليات تدقيق الموقع. يمكن أن تكون واجهة المستخدم أفضل. من واقع خبرتي ، فإن واجهة مستخدم SEO PowerSuite صعبة بعض الشيء ويصعب التعود عليها. هناك أيضًا بعض الميزات التي يصعب استخدامها بشكل خاص ، مثل محرر البريد الإلكتروني.

من واقع خبرتي ، فإن واجهة مستخدم SEO PowerSuite صعبة بعض الشيء ويصعب التعود عليها. هناك أيضًا بعض الميزات التي يصعب استخدامها بشكل خاص ، مثل محرر البريد الإلكتروني. كابتشا مزعجة ما لم تدفع مبالغ إضافية. إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من SEO PowerSuite ، فقد تجد أنه يتعين عليك إدراج CAPTCHAs يدويًا في بعض الأحيان من أجل تشغيل عمليات التحقق. يمكنك التغلب على هذا من خلال دفع مبلغ إضافي مقابل خدمة مكافحة CAPTCHA ، لكن هذا ليس مثاليًا.

هل هناك أي أدوات أخرى لتحسين محركات البحث على سطح المكتب مثل SEO PowerSuite؟

SEO PowerSuite هو الحل الوحيد لكبار المسئولين الاقتصاديين لسطح المكتب الشامل الذي نعرفه. تعمل معظم مجموعات الأدوات المماثلة الأخرى في السحابة.

ومع ذلك ، هناك عدد قليل من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الأخرى لسطح المكتب والتي ليست حلولًا شاملة ولكنها يمكن أن تساعد في مهام محددة.

على سبيل المثال ، Netpeak Spider هي أداة سطح مكتب تعمل على Windows ويمكن أن تساعد في عمليات تدقيق تحسين محركات البحث اليومية. وبالمثل ، يعد Netpeak Checker أداة أخرى لتحسين محركات البحث على سطح المكتب لكشط SERP وتجميع البيانات. يمكنك تنزيل كليهما على جهازك.

العثور على أفضل بدائل SEO PowerSuite لاحتياجاتك

يوجد لديك – أفضل بدائل SEO PowerSuite للمساعدة في حملات تحسين محركات البحث الخاصة بك.

يمكن أن تقدم كل مجموعة أدوات في هذه القائمة إضافة رائعة إلى مجموعتك التسويقية عبر الإنترنت ، ولكن إذا لم يكن لديك الوقت لتجربتها جميعًا ، فلا يمكنك أن تخطئ في اختياراتنا الثلاثة الأولى. إليك تذكير بما كان هؤلاء:

ترتيب SE هو أفضل بديل لـ SEO PowerSuite بشكل عام. يقدم ميزات مماثلة لـ SEO PowerSuite وهو مثالي لجميع أنواع المستخدمين ، من رواد الأعمال المنفردين إلى وكالات التسويق. مانجولس هو الخيار الأفضل للمبتدئين. إنه سهل الاستخدام للغاية ويقدم قيمة ممتازة مقابل المال ، مع مجموعة من الخطط ذات الأسعار المعقولة. سمراش هو أفضل بديل لـ SEO PowerSuite للمؤسسات ومحترفي تحسين محركات البحث. إنه يوفر البيانات الأكثر دقة وأوسع مجموعة ميزات ، مع أدوات مدمجة أكثر مما ستجده في أي مكان آخر.

أثناء وجودك هنا ، لماذا لا تصقل معرفتك بتحسين محركات البحث؟ تحقق من تقريرنا حول أهم إحصائيات واتجاهات تحسين محركات البحث لعام 2023.

وإذا كنت لا تزال تحاول العثور على أدوات تحسين محركات البحث المناسبة لاحتياجاتك ، فلدينا تقارير أخرى تستحق المراجعة:

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