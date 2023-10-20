ستساعدك المقالة التالية: 11 نصيحة للتواصل مع مسوقي البحث
باعتباري مبتدئًا نسبيًا في الصناعة، تمكنت من تكوين صداقات مع خبراء، وأن أصبح مساهمًا في Search Engine Journal والفوز بجهاز iPod. ليس سيئًا بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا من جاكسونفيل بولاية فلوريدا والذي كان يبحث عن تغيير في حياته المهنية منذ ستة أشهر فقط.
كيف فعلت ذلك؟
أود أن أعزو نجاحي في التواصل إلى المظهر الجيد. لسوء الحظ، لا يجذب ذوو الشعر الأحمر سوى نسبة صغيرة من السكان (نسبة أكبر نرفضها في الواقع)، لذا، سأعطي الفضل في التواصل النشط عبر قنوات متعددة وأن أكون صادقًا مع هويتي.
فيما يلي 11 خطوة بسيطة للمساعدة في نشر اسمك:
- حضور المؤتمرات وورش العمل. لقد قمت فقط بزيارة SES Chicago 2006، لكن تصوراتي وممارساتي اليومية بعد المؤتمر تختلف كثيرًا عن ريا قبل المؤتمر. كيف ذلك؟ مثال واحد فقط، قمت بإزالة نفسي من القوائم البريدية الموجهة للمبيعات وبدأت في الحصول على الأخبار من المصدر.
- ابحث بنشاط عن الفرص الاجتماعية. بمجرد أن تكون في مؤتمر، ابحث عن الحانة المحلية، واطلب مشروبًا وانتظر حتى يظهر أي شخص يرتدي أفضل ما في الويب، أو قميص ليزا أو أي قميص آخر ذي صلة بالصناعة. عندما يفعلون ذلك، توقع أنه نظرًا لأنك على الأرجح لا تشارك في النكتة، فسوف تحتاج إلى تقديم نفسك. ضع في اعتبارك أن داني سوليفان، تمامًا مثل بريتني سبيرز، لا يعرف من أنت حتى لو كنت تقرأ منشوراته وتشاهد صور عائلته لعدة أشهر. عندما تتحلى بالجرأة أخيرًا لتقترب من شخص ما (ربما بعد ساعتين من شرب عصير التفاح واقتراحك من أحد مشجعي الدببة المخمورين)، فمن المحتمل أن يكون مُحسنو محركات البحث ودودين مثل ديفيد تيمبل وفرانك واتسون وأندريا شوميكر بالنسبة لي.
- اجمع بطاقات العمل ولا تنس إحضار بطاقاتك الخاصة! في أقرب فرصة ممكنة، انتقل إلى LinkedIn وابدأ في تكوين صداقات مع الأفراد الذين قابلتهم للتو.
- اشترك في مدوناتهم. إلى جانب كونهم أشخاصًا رائعين جدًا، فعادةً ما يكون لديهم شيء ذكي ليقولوه ويجب أن تقرأه.
- شارك في المحادثة. إذا كان لدى شخص ما مدونة بها ميزة التعليقات، فهو يريد رأيك حقًا. يحب المدونون معرفة جمهورهم ويتم تشجيعهم من خلال تعليقاتك (ما لم تكن مخيفًا أو غير مرغوب فيه).
- تمامًا مثل أفضل ممارسات تحسين محركات البحث/الدفع لكل نقرة (SEO/PPC)، يمكنك الاستفادة من الفرص المحلية. وهذا يعني العثور على مجموعات في منطقتك لتبادل الأفكار والحيل الخاصة بالتجارة. إذا كان لديك مجموعة Refresh أو BarCamp في المنطقة، فهي بداية رائعة. أيضا، تحقق من MeetUp.com للتجمعات المحلية. تقدم منطقتي الصغيرة وحدها ما يلي ضمن “الإنترنت والتكنولوجيا” – مجموعات CSS وPHP ومطوري الألعاب ومحترفي الويب.
- ينضم MyBlogLog. حتى لو لم يكن لديك مدونة، فهذه طريقة رائعة لمعرفة من يقرأ ماذا وما إذا كنت تفوت بعض الكتاب العظماء الآخرين. يمكنك أيضًا الفوز بجهاز iPod أو klog أو موعد مع كريس هولي.
- انضم إلى ماي سبيس، Facebook، Flickr، StumbleUpon، وما إلى ذلك. انضم إلى كل شبكة اجتماعية ممكنة وقم ببناء شخصية. لديك ما يعجبك وما لا يعجبك، فليكن معروفًا. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يربطون الأشياء باسمك أو صورتك، زاد احتمال تذكرهم لك.
- المساهمة في المنتديات. إذا كان لديك سؤال، اطلب المشورة من زملائك! من المحتمل أنهم كانوا هناك وفعلوا ذلك عندما يتعلق الأمر بمعظم المواقف ويمكن أن يكونوا مورداً لا يقدر بثمن. تمامًا مثل المدونين، يرغب المشاركون في المنتدى في إثارة محادثة جيدة والحصول على تعليقات.
- ابدأ مدونتك الخاصة كلمة تحذير، إذا لم يكن لديك شيء مميز لتقوله، فلا تقله! شخص ما لديه بالفعل وربما فعل ذلك بسلطة أكبر. إذا كنت تشعر أنك قادر على جلب شيء جديد إلى الطاولة، فابدأ في الكتابة وإذا كان جيدًا فسوف يتم ملاحظتك. فقط أسأل ليزا.
- وأخيرا، شطف وكرر. ومع قيامك بإجراء تحسينات كبيرة في التعرض والفهم والخبرة، ستجد عقبات أكبر أمامك. كن متواضعًا وعُد دائمًا إلى الأساسيات.