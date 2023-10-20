ستساعدك المقالة التالية: 11 نصيحة للتواصل مع مسوقي البحث

باعتباري مبتدئًا نسبيًا في الصناعة، تمكنت من تكوين صداقات مع خبراء، وأن أصبح مساهمًا في Search Engine Journal والفوز بجهاز iPod. ليس سيئًا بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا من جاكسونفيل بولاية فلوريدا والذي كان يبحث عن تغيير في حياته المهنية منذ ستة أشهر فقط.

كيف فعلت ذلك؟

أود أن أعزو نجاحي في التواصل إلى المظهر الجيد. لسوء الحظ، لا يجذب ذوو الشعر الأحمر سوى نسبة صغيرة من السكان (نسبة أكبر نرفضها في الواقع)، لذا، سأعطي الفضل في التواصل النشط عبر قنوات متعددة وأن أكون صادقًا مع هويتي.

فيما يلي 11 خطوة بسيطة للمساعدة في نشر اسمك: