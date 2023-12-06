ستساعدك المقالة التالية: 12 أفضل ملحقات Chrome للإنتاجية

هناك أشياء كثيرة نحتاج إلى المساعدة للسيطرة عليها. واحد منهم هو مستوى الإنتاجية لدينا. قد لا يكون الانضباط وحده كافيًا للتغلب على عوامل التشتيت. في معظم الأوقات نحتاج إلى الأدوات المناسبة لسحبها.

كشف تقرير صادر عن شركة Fast Company أنه بمجرد خروج شخص ما عن مهمة ما بسبب المقاطعة، يستغرق الأمر في المتوسط ​​23 دقيقة و15 ثانية للعودة إلى المسار الصحيح. ما يعنيه هذا هو أنه إذا كنت مشتتًا فسوف تخسر أكثر من ساعة تقريبًا إذا كنت مشتتًا 4 مرات أثناء المهمة.

جوهر الإنتاجية

الإنتاجية تزيد من احتمالية نجاحك. وبما أن الجميع يسعى إلى تحقيق إنجازات رائعة والوصول إلى مستويات أعلى في مستقبلهم، فإن الإنتاجية في الأشياء التي نقوم بها هي أقصر رحلة للوصول إلى الذروة.

الإنتاجية هي قدرتك على إنجاز الأمور بفعالية وكفاءة. بالمعنى الواسع، جوهر الإنتاجية هو الحصول على المزيد من الموارد المتاحة لديك، وهو ما يعني تخصيص وقتك في المهام أو الأنشطة أو المسؤوليات التي ستوفر لك عوائد عالية.

في النهاية، يمكنك توفير الوقت، وكسب المزيد من المال، والعيش بصحة جيدة، وإحداث تأثير أكبر على الحياة.

نظرًا لأن معظم مهامنا المهمة تحدث على متصفح الكمبيوتر الخاص بنا، فسوف أعرض لك أفضل 12 امتدادًا لمتصفح Chrome لزيادة الإنتاجية.

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أفضل إضافة إنتاجية لمتصفح Chrome للعمل

ما الذي يفعله قادة المجموعة؟

يساعدك قادة المجموعة على تحويل عملاء جدد على الفور Facebook قم بتجميع الأعضاء في عملاء محتملين في برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضل لديك.

كيف يساعد؟

يعمل قادة المجموعة من Facebook مجموعة. بمجرد إعداد الثلاثة Facebook أسئلة المجموعة التي تريد أن يجيب عليها الأعضاء الجدد عند انضمامهم، تأكد من أن السؤال الأخير يطلب عناوين بريدهم الإلكتروني.

لقد قمت بتثبيت ملحق Chrome Group Leads وقمت بتوصيل تنسيق ورقة Google المقدم وربطه ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم توجه إلى طلبات الأعضاء الجدد، وحدد عوامل التصفية الخاصة بك، ثم اضغط على زر الموافقة على الكل.

تلقائيًا، ستشاهد إضافة جميع معلومات العملاء المحتملين إلى ورقة Google الخاصة بك، وستتم تعبئة قائمة بريدك الإلكتروني برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين بنقرة واحدة فقط.

لماذا هو عظيم.

يعد ملحق Chrome هذا رائعًا لأنه يوفر عليك عناء جمع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتركين يدويًا من حسابك Facebook مجموعات. يقوم بذلك تلقائيًا لتوفير الوقت والمال.

ما الذي يفعله Google Keep؟

Google Keep عبارة عن مفكرة متزامنة تسمح لك بحفظ الملاحظات النصية والصوتية والصور وصفحات الويب بسرعة والاتصال بمحرك Google.

كيف يساعد

يتيح لك ملحق Google Keep Chrome الاحتفاظ بملاحظاتك وبياناتك المهمة بتنسيق منظم. يمكنك إنشاء قائمة بالأشياء التي تنوي القيام بها في يوم معين. وعندما تفعل ذلك، يمكنك ترميزها بالألوان وحتى تصنيفها وتثبيتها في الأعلى حتى تتمكن من الوصول إلى الملاحظات المهمة بسرعة.

يمنحك هذا الملحق القيمة المضافة المتمثلة في حفظ ملاحظاتك حسب الموقع، بحيث إذا كان لديك مهمة مرتبطة بمكان معين، على سبيل المثال، تريد غسل ملابسك عندما تصل إلى المنزل، فيمكنك تعيين تذكير لـ يطالبك عندما تصل إلى المنزل.

لماذا هو عظيم؟

يعد Google Keep Chrome Extension رائعًا لأنه مجاني تمامًا ويحتوي على عدد غير محدود من الملاحظات، سواء كانت نصية أو صوتية. كما أنه سهل الاستخدام ويحتوي على تذكير مفيد.

ما الذي يفعله برنامج “الاستمرار في التركيز”؟

ملحق Stay Focused Chrome عبارة عن ملحق لحظر التطبيقات ومواقع الويب يساعدك في الحفاظ على ضبط النفس والإنتاجية وتتبع العمل بشكل أفضل من خلال تحسين تركيزك والتخلص من جميع عوامل التشتيت.

كيف يساعد؟

عندما تركز بشدة على مهامك، يقوم التطبيق مؤقتًا، كما قمت بتعيينه، بحظر أي تطبيق أو موقع ويب طلبت حظره. كما أنه يضع قيودًا على الوصول إلى هاتفك لتقليل إدمان الهاتف.

لذلك لن تظهر إشعارات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي هذه، في أحسن الأحوال، يمكنك ضبط استخدامات الوسائط الاجتماعية لتقول 10 دقائق كل ساعة.

لماذا هو عظيم؟

هذا التطبيق رائع لأن استخدامه سيساعدك على التركيز على عملك وزيادة وقت دراستك وقضاء وقت ممتع مع عائلتك.

ما يفعله النحوي؟

إن ملحق Grammarly Chrome هو امتداد يضمن أن كل ما تكتبه خالي من الأخطاء. فهو يكشف تلقائيًا عن الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم واختيار الكلمات والأخطاء النمطية في كتابتك، ويقترح عملًا أفضل يناسبك.

كيف يساعد؟

يعمل هذا الامتداد من خلال وجود خوارزميات مخصصة تحدد الأخطاء المحتملة في النص الخاص بك وتقترح تصحيحات خاصة بالسياق فيما يتعلق بالنحو والتهجئة والاستخدام والألفاظ والأسلوب وعلامات الترقيم وحتى الانتحال.

يذهب التطبيق إلى أبعد من ذلك قليلاً ليشرح السبب وراء كل تصحيح، حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان سيتم تصحيح المشكلة أم لا وكيفية ذلك.

لماذا هو عظيم؟

يعد ملحق Grammarly Chrome رائعًا لأنه إصدار مجاني ولا بأس به جدًا. لا يلزمك أن تكون خبيرًا في الكمبيوتر لاستخدامه والاستمتاع به. يمكن استخدامه من منصات مختلفة، على هاتفك، كتطبيق سطح مكتب، وبالطبع كملحق.

ما الذي يفعله AdBlock؟

يسمح لك ملحق AdBlock Chrome بحظر صفحات الويب ومواقع الفيديو عبر الإنترنت. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إدراج المواقع وأنواع الإعلانات في القائمة البيضاء.

كيف يساعد؟

يعمل AdBlock تلقائيًا عن طريق حظر الإعلانات التي قمت بتعيينها مسبقًا على القائمة البيضاء. يحتوي على نظام اشتراك يسمح لك بتخصيص تجربة تصفح الويب الخاصة بك بحيث تظهر في متصفحك فقط الإعلانات التي تهمك.

يمكن أيضًا إزالة روابط الوسائط الاجتماعية وصفحات الويب التي لا تعجبك، وهذا سيحميك من المخاطر المحتملة أو هجمات البرامج الضارة.

لماذا هو عظيم؟

يعد ملحق Chrome هذا رائعًا لأنه يقوم بتحديث نفسه بانتظام لمساعدتك في محاربة أحدث طرق عرض الإعلانات.

أفضل امتداد لمتصفح Chrome للإنتاجية للطلاب

بالنسبة للطلاب، الإنتاجية أمر ضروري. سيساعدك ذلك على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق هدفك الأكاديمي. سيكون محورًا لمساعدتك على التفوق في الحياة.

ما الذي يفعله Last Pass؟

يساعدك Last Pass على إنشاء كلمات مرور آمنة لجميع حساباتك على الإنترنت بسهولة ويتيح لك الوصول إليها بسهولة. كطلاب، لأنكم صغار وساذجين ولا تعرفون أهمية الحفاظ على معظم هذه الأشياء آمنة. من المحتمل أن تعبث ببياناتك المهمة مثل كلمة المرور وبعض الرموز الأكاديمية الأخرى.

كيف يساعد؟

يساعدك هذا الملحق من خلال إتقان كلمة المرور الخاصة بك. فهو يحفظ جميع أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك وسيقوم بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى مواقعك ومزامنة كلمات المرور الخاصة بك في كل مكان تحتاج إليه. لديه وظيفة إدارة جميع بياناتك المؤمنة من قبو بسيط وقابل للبحث ويسمح لك بإرفاق المستندات وملفات PDF والصور والصوت ككل إذا كنت بحاجة إلى تأمينها.

لماذا هو عظيم؟

يعد ملحق Chrome هذا رائعًا لأنه يسمح لك بالخروج بسرعة عند إجراء أي معاملات نظرًا لقدرته على إضافة بطاقات الائتمان وملفات تعريف التسوق الخاصة بك بسرعة.

ما الذي يفعله برنامج ستريمت بومودورو؟

يفرض عليك ملحق Google Chrome هذا التركيز. يفرض عليك سير عمل مدته 25 دقيقة. خلال تلك الفترة، لا شيء يهم إلا ما تفعله. يسمح باستراحة لمدة 5 دقائق كل 25 دقيقة. يمكنك الآن تكرار ذلك حسب الضرورة.

كيف يساعد؟

يعمل هذا الامتداد عن طريق رفع مستوى الإنتاجية لديك من خلال تحقيق التوازن بين جودة وكمية سير عملك. أنت لا تطغى على العمل الطويل. تمر في البداية بتدفق مدته 25 دقيقة دون تشتيت انتباهك، ثم تسترخي مرة أخرى باستراحة مدتها 5 دقائق.

لماذا هو عظيم؟

يعد تطبيق Pomodoro الصارم أمرًا رائعًا لأنه يساعد على صحتك البدنية من خلال عدم السماح لك بالجلوس لفترة طويلة. إنه يجبرك على سرقة 5 دقائق من الوقت للتجول وتمديد ظهرك. كما أنه يساعدك على الخروج من عقلية الكمال. تظل ثابتًا بمقدار العمل الذي تقوم به، ثم يمكنك لاحقًا تخصيص المزيد من الوقت لإصلاح الأمور.

ما الذي تفعله Lightshot؟

Lightshot عبارة عن أداة لقطة شاشة بسيطة ومريحة تتيح لك تحديد منطقة من سطح المكتب لديك وإضافة تعديلات على الصور والتركيز عليها، ثم إرسالها إلى أصدقائك أو تحميلها على خادم.

كيف يساعد؟

Lightshot هي أسرع طريقة لالتقاط لقطة شاشة قابلة للتخصيص. يحتوي على واجهة بسيطة توفر لك جميع الأدوات اللازمة لإضافة تأثير إلى لقطة الشاشة الخاصة بك كما أنه خفيف الوزن. كما يسمح لك بتحديد أي جزء من صفحتك وحفظه على القرص المحلي الخاص بك أو تحميله على السحابة.

لماذا هو عظيم؟

يعد ملحق Chrome هذا رائعًا لأنه يتيح لك البحث عن لقطات شاشة مماثلة ويمكنك أيضًا نسخ لقطة شاشة إلى الحافظة الخاصة بك.

ما الذي يفعله Bit.ly؟

يعد Bit.ly Chrome Extension أداة مفيدة تعمل على إزالة الروابط الطويلة. يساعدك على تقصير وتخصيص الروابط الخاصة بك بنقرة واحدة. باستخدامه، يمكنك إنشاء روابط بت ذات مجال فريد وتخصيص النصف الخلفي من روابط البت الجديدة، كل ذلك ضمن الامتداد.

كيف يساعد؟

يعمل ملحق Chrome من خلال مساعدتك على تقصير الروابط الخاصة بك. ثم يقوم بقياس تأثير الروابط الخاصة بك أثناء مشاركتها. كما أنه يسهل الوصول إلى الرابط الخاص بك حيث يمكنك وضع علامة تجارية عليه باسم شركتك واسم الدورة التدريبية التي تروج لها. كما يمكن الوصول إلى البيانات الخاصة بأي من روابط البت التي تقوم بإنشائها من خلال الامتداد مباشرة من خلال تطبيق Bitly على هاتفك المحمول.

لماذا هو عظيم؟

يعد الامتداد رائعًا لأنه يسمح لك بإرسال الروابط مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو توصيلها بجهازك Facebook و Twitter حسابات لسهولة المشاركة من خلال Bitly.

ما الذي يفعله الحفظ؟

يساعدك ملحق Chrome Memorize على حفظ الأفكار أو الأسئلة القصيرة حتى يمكن تسجيلها في العقل الباطن. كطلاب، قد تكون هذه طريقة جيدة لمساعدتك في تعلم الكلمات الرئيسية التي تشكل جزءًا من التعريفات.

كيف يساعد؟

يساعدك هذا التطبيق خفيف الوزن على تذكر تلك المعلومات المملة التي قد لا تكون سهلة بالنسبة لك. يساعدك على تكرار مفهوم معين كل 10 دقائق حتى يصبح جزءًا منك. إنه يعمل عن طريق تحديد الأسئلة والفاصل الزمني الذي تريد أن يكرر فيه السؤال نفسه.

لماذا هو عظيم؟

التطبيق رائع حيث أن الأسئلة تخلط نفسها وتستمر في المحاولة حتى تحصل على الأسئلة بشكل صحيح أو حتى تنقر على إيقاف.

ما xtab تفعل؟

يضمن ملحق Chrome هذا تحديد الحد الأقصى لعدد علامات التبويب التي يمكنك فتحها في نفس الوقت. فهو يتيح لك تعيين حد المختبر الخاص بك ويجبرك على تحديد الأولويات واختيار علامة التبويب التي تريد إزالتها بمجرد أن تكون على وشك تمديد الحد الخاص بك. الشيء الجيد هو أنك حددت أولويتك لتكون علامة التبويب الأقل استخدامًا (الافتراضي)، والأقل وصولاً، والأقدم.

كيف يساعد؟

بعد تثبيت الامتداد وعدم تغيير الإعدادات الافتراضية، سيقوم الامتداد بإغلاق أي علامات تبويب مفتوحة تتجاوز الحد الأقصى البالغ 20 علامة تبويب. ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان لديك 30 علامة تبويب مفتوحة عند تثبيت الامتداد، فإن علامة التبويب التالية التي تفتحها ستزيل علامات التبويب العشرة الإضافية. ومع ذلك، يمكنك تغيير إعدادات هذا الامتداد لاستيعاب المزيد من علامات التبويب أو أقل.

لماذا هو عظيم؟

يعد هذا الامتداد رائعًا لأنه بدلاً من ذلك يمنع علامات التبويب الجديدة من الفتح بالكامل بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ويسمح لك بتثبيت علامات التبويب مثل علامات التبويب التي تقوم بتشغيل الصوت، ولن يتم فتح علامات التبويب التي لم تقم بزيارتها من قبل أو التي تم فتحها في الخلفية مغلق.

ما الذي يفعله الزخم؟

يساعدك ملحق Chrome الزخم على استبدال صفحة علامة التبويب الجديدة بلوحة معلومات شخصية تتضمن المهام والطقس والإلهام الذي يعزز روحك أثناء العمل.

كيف يساعد؟

يساعد الامتداد على الهدوء ويلهمك لتكون أكثر إنتاجية. سيوفر لك التركيز اليومي على الصورة وتتبع المهام الخاصة بك. كما أنه يساعدك على التخلص من عوامل التشتيت والتغلب على المماطلة من خلال التذكير بتركيزك.

لماذا هو عظيم؟

يعد هذا الامتداد رائعًا لأنه يساعدك على رؤية توقعات الطقس والحصول على هدف يومي والتركيز ويساعدك على تتبع المهام من خلال المهام.

افكار اخيرة

في هذا العالم الصاخب عبر الإنترنت حيث يصرخ الجميع، كل الأعمال التجارية لكي يتم سماعها، من المهم إسكات الإلهاء حتى يتمكن المرء من إحداث تأثير على حياته الشخصية.

لكي تكون منتجًا، عليك أن تتمسك بالأدوات التي ستساعدك على التحرر من عوامل التشتيت.