ستساعدك المقالة التالية: 12 امتياز السيارات

هل تتطلع إلى أن تصبح رئيس نفسك؟ ربما تعمل في شركة مثل Christian Brothers أو Snap-on Tools في صناعة السيارات؟ هذه المدونة تدور حول امتيازات السيارات. ما هي تكاليف الاستثمار وأيها أفضل؟ وكل شيء آخر تحتاج إلى معرفته.

ما هو امتياز السيارات؟

يغطي امتياز السيارات مجموعة من الخدمات المختلفة. اعتمادًا على العلامة التجارية، يمكن لعملائك طلب خدمات الإطارات أو الإصلاحات والمبيعات. تقدم بعض فرص الامتياز أشياء مثل تظليل النوافذ.

النقطة المهمة هي أن هناك مجموعة متنوعة من خيارات خدمة السيارات المتضمنة في أحد هذه الامتيازات.

صناعة امتياز السيارات في عام 2022

هذا النوع من خدمة السيارات مطلوب دائمًا. في هذه الفئة، توجد صناعات امتياز إصلاح السيارات مثل Midas وMeineke يساهم أكثر من 100 مليار دولار سنويا للاقتصاد.

تعد خدمات الاستراحة جزءًا مهمًا آخر من قطاع السيارات هذا. فيما يلي بعض الإحصائيات و انهيار بالتصنيف.

لماذا يجب أن تفكر في الحصول على امتياز السيارات؟

تحظى هذه الأنواع من خدمات الإصلاح بشعبية كبيرة. إن امتيازات السيارات مملوكة محليًا، لذا فهي فرصة عظيمة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الأعمال ليس رخيصًا.

لذا، إليك خمسة أسباب تجعل رواد الأعمال يرغبون في المشاركة في هذه الخدمات.

لا تحتاج إلى المهارات الميكانيكية

لا يحتاج أصحاب الامتياز إلى معرفة كيفية إصلاح المركبات بأنفسهم. يحتاج هذا الاستثمار إلى مهارات التواصل والتفويض وإدارة الأعمال. ليس من المهم أن تعرف كيفية إصلاح السيارة.

هذه الامتيازات لديها الكثير من العملاء

تعتبر امتيازات السيارات استثمارًا جيدًا. لأن هناك الكثير من السيارات في البلاد. مائتان وأربعة وثمانون مليوناً المركبات على وجه الدقة. وسيحتاجون جميعًا إلى العمل في الواجهة الأمامية، أو تغيير الزيت، أو حتى إصلاح إطار مثقوب في مرحلة ما في المستقبل.

هذه الأعمال ثابتة

تعمل فرص الامتياز هذه في الأسواق الجيدة والسيئة. يمكنك تقديم خدمة تغيير الزيت وغيرها من الخدمات للسيارات الجديدة والمستعملة. يمكن للعملاء توفير ما يتقاضاه الوكلاء مقابل الخدمة. في السوق الهابطة، يرغب العملاء في إصلاح السيارات القديمة.

هذه الامتيازات مألوفة

الجميع يعرف هذه الشركات وما تفعله الامتيازات في هذه الصناعة. السيارات والمركبات الأخرى موجودة منذ أكثر من مائة عام. والمستهلكون على دراية بامتيازات العلامات التجارية الكبرى. وتقع بعض هذه الامتيازات في مناطق التسوق السكنية.

عملاء السيارات يدفعون على الفور

هذا النوع من الاستثمار هو مشروع مالي سليم. أصحاب امتياز السيارات ليس لديهم مخزون كبير. إنهم يطلبون قطع غيار السيارات وتقدم معظم الشركات خدمات الدفع الفوري. لا توجد حسابات القبض.

تابع القراءة للحصول على قائمة بأفضل امتيازات السيارات. تدور هذه القائمة حول نوع فرصة الامتياز التي تقدم عروض العناية بالسيارات.

أعلى امتيازات السيارات

1. أدوات التثبيت

المفاجئة على الأدوات هي شركة رائدة في صناعة الامتياز. هناك اختبار لمعرفة ما إذا كنت مناسبًا للعمل التجاري. بالإضافة إلى تفاصيل الشراكة الممتازة. مثل حقيقة أنه يمكنك أن تتوقع دفع مبلغ يتراوح بين 175,146 دولارًا أمريكيًا إلى 411,941 دولارًا أمريكيًا كاستثمار إجمالي. ليس هناك رسوم الإعلان. تحتوي الأدوات الإضافية أيضًا على خيارات تمويل مثل Snap-on Credit.

2. الإخوة المسيحيون

أي استثمار امتياز في صناعة السيارات يحتاج إلى أوراق اعتماد للنجاح. شركة كريستيان براذرز للسيارات لديه لهم. حصل هؤلاء المحترفون على جوائز من أمثال JD Power.

إجمالي الاستثمار المتطور هو 641.000 ألف دولار. تتطلب الشركة الحد الأدنى لصافي القيمة 250 ألف دولار. هل أنت مهتم بشركة Christian Brothers ولكنك لا تعرف شيئًا عن المركبات؟ 85% من الأشخاص الذين يقومون بالاستثمار ليس لديهم خبرة في مجال السيارات. سبب وجيه آخر للتفكير في العمل مع Christian Brothers.

3. إطارات كبيرة

تسلط هذه الشركة الضوء على الممارسات الجيدة من خلال نموذج عمل مثبت. تحصل على منطقة امتياز مصممة لبيع الإطارات. إنه استثمار جيد مع أكثر من 465 موقعًا في 25 ولاية. وماركة محترمة. إطارات كبيرة يا كما يقدم خدمات السيارات بالإضافة إلى ملحقات الإطارات مثل العجلات.

4. كارستار

هذه واحدة من أفضل امتيازات السيارات لإصلاح هياكل السيارات. توفر خدمة السيارات هذه إصلاح الانبعاجات بدون طلاء والمساعدة في الحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هنا الرابط ل كارستار معلومات فرصة الامتياز.

5. ميداس

ميداس هو اسم كبير في صناعة السيارات. أنها توفر تخفيضًا بنسبة 50٪ في رسوم الامتياز للمستجيبين الأوائل والمحاربين القدامى. تبلغ رسوم الامتياز 35 ألفًا والعائد الشهري 10٪. تقدم شركة السيارات هذه أكثر من 100 خدمة إصلاح سيارات في أمريكا الشمالية.

6. مينيكي

يتراوح الاستثمار الأولي من 123.000 دولار إلى 572.000 دولار تقريبًا. يقدم امتياز العناية بالسيارات خدمة إصلاح السيارات كاملة الخدمات في العديد من المواقع. مينيكي يحصل رواد الأعمال على لوحة معلومات KPI عند قيامهم بشراء حق الامتياز.

7. قطع غيار السيارات العظيمة

هناك فرص امتياز مختلفة متاحة. مثل متخصصي محلات الخدمة ووكلاء السيارات وتجار الإطارات وموزعي الزيوت. هناك رسوم التدريب والامتياز التي تتراوح من 22500 دولار إلى 57500 دولار. قطع غيار السيارات الجبارة الامتيازات تأتي مع التسويق وغيرها من الأدوات.

8. أمكو.

يقدم أصحاب الامتياز خدمة تتضمن إصلاحات ناقل الحركة وميزات أخرى. تتراوح التكلفة الإجمالية لإحدى شركات الإصلاح هذه من 223,600 دولار إلى 330,500 دولار. يتضمن استثمار رجل الأعمال آمكو مبلغ التأمين. تقدم هذه العلامة التجارية أيضًا خدمات الصيانة والإصلاح على الفرامل وتكييف الهواء.

9. جي دي بايدر

هذه إحدى فرص امتياز السيارات التي تتعامل مع جزء آخر من الصناعة، وهو بيع المركبات. تقوم هذه الشركات بتمويل السيارات المستعملة للمستهلكين. يمكن العثور على التمويل في نفس الموقع. يستثمر المحترفون 50 ألف دولار في العملية الأولى. تشمل المسؤوليات المالية مبلغ 1500 دولار شهريًا للإعلانات. تعرف على المزيد حول فرصة الامتياز هذه من موقع إلكتروني.

10. الصيانة المتقدمة.

هل تبحث عن شركة امتياز للتخصص في الشاحنات؟ الصيانة المتقدمة هي فرصة امتياز السيارات بالنسبة لك. تتضمن أرقام الاستثمار متطلبات نقدية سائلة بقيمة 75000 دولار. أنها توفر أعمال الإصلاح والصيانة الطارئة للشاحنات. تعمل علامة السيارات هذه في مجال الأعمال منذ عام 2006.

11. أوتولاب

امتياز آخر لصناعة السيارات يستحق النظر إليه. يحتوي كتالوجهم على مجموعة من خدمات السيارات العامة. الاختبار التلقائي المالية من خلال طرف ثالث. ستحتاج إلى استثمار أولي قدره 130.750 دولارًا. وتم تأسيسها في عام 1989.

12. محرك ن ستايل

تقوم هذه الشركة بتجديد السيارات المستعملة. محرك ن ستايل لديها مواقع من كاليفورنيا إلى تكساس إلى ميشيغان. يقدمون خصمًا للمحاربين القدامى بنسبة 25٪ من رسوم الامتياز الخاصة بهم.

كيفية اختيار أفضل امتياز لبدء مشروعك التجاري في مجال السيارات

إن اتخاذ القرار الأفضل عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الاستثمار في الامتياز هو عملية مستمرة. فيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك في اختياراتك المتعلقة بصناعة السيارات.

ابحث في مراجعة أعمال الامتياز

يمكنك طلب الوصول إلى قائمة أفضل الامتيازات. كما تقدم مجلة Franchise Business Review رؤى وموارد بالإضافة إلى دليل المشتري. بالإضافة إلى الأكاديمية وأدوات بدء الأعمال الأخرى. هناك فئة لكل مرحلة في رحلتك.

تعرف على الشركة الأم

يعد فهم الشركة الأم جزءًا مهمًا من استثمارك. اكتشف متى تأسست العلامة التجارية للبدء. البدء في النظر إلى موقعه على الانترنت. يجب عليهم تقديم الدعم في مجال العلاقات العامة والإعلان والتسويق.

تأكد من شرح العمليات والمنتجات والعلامات التجارية. بالطبع، أنت بحاجة إلى تفاصيل حول حجم استثمارك.

لا تنس البحث عن صورتهم وسمعتهم. معرفة من هو السوق المستهدف. هذه نقطة انطلاق جيدة أخرى عندما تفكر في الامتياز. إن إنفاق الكثير من المال على هذا الاستثمار يعد أمرًا كبيرًا. تريد أن تتأكد من أنك تقوم بتوصيل عربة الامتياز الخاصة بك إلى مكان حسن السمعة.

يتقدم

هناك بضع خطوات لهذه العملية عندما تنظر إلى امتياز خدمة السيارات. تساعدك عملية التقديم على اتخاذ القرارات الصحيحة. يبدأ بالتحقيق الأولي والمقابلة الأولى. إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنك الانتقال إلى أسفل القائمة إلى ما يسمى بيوم الاكتشاف.

التوقيع على اتفاقية الامتياز

إن امتلاك حق الامتياز يتعلق بالأعمال الورقية أيضًا. قبل أن تختار الأدوات اللازمة للعمل على إطارات عميلك، ستحتاج إلى طلب اتفاقية امتياز والتوقيع عليها. هذا ال عقد ملزم قانونا. ويغطي جوانب مثل الإتاوات والرسوم الأخرى. وتشمل المجالات الأخرى سياسات شؤون الموظفين والتزاماتك الإعلانية.

ما هي تكلفة فتح امتياز لقطع غيار السيارات؟

فيما يلي بعض نطاقات الأسعار المقدرة حسب الفئة.

تقول الأبحاث أنه يمكنك فتح موقع Midas جديد بمبلغ يصل إلى 424000 دولار. أو ما يصل إلى 75000 دولار لتحويل متجر حالي.

تتراوح تقديرات تحديد المخزون من 75000 دولار إلى 150000 دولار.

الامتيازات America.com يضع إجمالي الاستثمار لمشروع Snap-on Tools بمبلغ 169.503 دولارًا.

فيما يلي بعض المتوسطات لجميع التكاليف المختلفة. بشكل عام، تتراوح مدفوعات ورسوم بدء التشغيل من عشرات الآلاف إلى أكثر من مليون دولار أو أكثر. تعرف على تكلفة الموظفين.

هل امتياز السيارات مربح؟

اذهب مع أ اسم كبير الامتياز وستحصل على ما متوسطه 350 ألف دولار سنويًا راقب مؤشرات الأداء. مثل متوسط ​​الأرباح ومتوسط ​​المبيعات ومتوسط ​​نسبة المبيعات إلى الاستثمار.

تذكر أن تبحث عن واحد يقدم خدمات موسمية. مثل خدمات الفرامل لرحلة برية صيفية. وإصلاحات التدفئة في الشتاء. بالإضافة إلى الأشياء غير الضرورية مثل تظليل النوافذ.

ما هو امتياز السيارات الذي يحقق أكبر قدر من المال؟

كونك رئيسًا في امتياز Big O Tyres يدر عليك أموالًا أكثر من المالكين الآخرين. الراتب الأساسي هو 78,880 دولارًا لأصحاب الامتياز في هذه الصناعة. يحصل مالك إطارات Big O على مبلغ 110,289 دولارًا. وهذا أعلى بنسبة 28٪.

يتم تشغيل هذه الامتيازات في 25 ولاية مختلفة. طلب المزيد من المعلومات هنا.

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