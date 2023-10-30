ستساعدك المقالة التالية: 12 طرق واقعية لسداد ديونك بسرعة

أنا لا أحب أن يكون لدي أي نوع من الديون.

وبما أنني لا أحب فكرة أن أكون مدينًا لأي شخص بالمال، فإنني أفعل كل ما بوسعي لتجنب ذلك.

ومع ذلك، في بعض الأحيان ليس لدي خيار سوى أن أتحمل ذلك. على سبيل المثال، قبل عدة سنوات، كانت سيارتي في محطتها الأخيرة وقمت بتمويل سيارة نيسان جوك 2013.

في ذلك الوقت، كنت أعمل في منصب تسويقي مبتدئ ولم يكن لدي أي أموال إضافية لأضعها في شراء سيارتي. لقد قمت بسداد الحد الأدنى فقط من أقساط قرض السيارة لمدة 48 شهرًا حتى حصلت على وظيفة كتابة مستقلة لدى وكالة سيارات محلية. وبفضل هذا العمل الجانبي، تمكنت من سداد قرض سيارتي خلال عام واحد فقط.

إذا كنت تعاني من الديون وتأمل في سدادها بسرعة، فاعلم أن هناك عددًا من الطرق الواقعية التي يمكنك من خلالها القيام بذلك.

12 خطوة يمكنك اتخاذها لسداد ديونك بسرعة

إذا كنت ترغب في سداد الديون بسرعة، فمن المهم أن تكون متحمسًا. اكتب لماذا تريد الخروج من الديون. ربما ترغب في الادخار من أجل الدفعة الأولى لشراء منزل أو وضع المزيد من المال في حساب 401(ك).

أو ربما تأمل في دفع جزء من تكاليف التعليم الجامعي لطفلك أو السفر كثيرًا. قم بتعليق كل ما كتبته على ثلاجة مطبخك أو مرآة حمامك حتى يكون لديك تذكير مرئي بـ “لماذا” لإبقائك متحفزًا للوصول إلى هدفك.

1. أضف إجمالي ديونك

اجمع أحدث بياناتك لجميع بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بك.

بعد ذلك، قم بإعداد قائمة بجميع ديونك وقم بتضمين اسم الدائن والرصيد الإجمالي والحد الأدنى للدفعة الشهرية وسعر الفائدة لكل ديون. قم بإجمالي جميع ديونك حتى تعرف المبلغ المستحق عليك وما تحتاج إلى سداده.

2. تحديد استراتيجية سداد الديون الخاصة بك

بمجرد حصولك على قائمة بجميع ديونك بالإضافة إلى الحد الأدنى من أقساطها الشهرية وفوائدها، سيتعين عليك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في استخدام استراتيجية انهيار الديون أو استراتيجية كرة الثلج للديون لسدادها.

انهيار الديون

تهدف استراتيجية الانهيار الجليدي للديون إلى توفير أكبر قدر من الأموال في الفوائد مع مرور الوقت. باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكنك تحديد أولويات ديونك بأعلى أسعار الفائدة. وإليك كيف يعمل:

الخطوة 1: قم بإدراج ديونك بالترتيب من أعلى إلى أدنى سعر فائدة.

الخطوة 2: بعد سداد الحد الأدنى من الأرصدة على جميع ديونك الأخرى كل شهر، استثمر أكبر قدر ممكن من الأموال الإضافية في دينك بأعلى سعر فائدة.

الخطوه 3: بمجرد سداد الدين بأعلى سعر فائدة، ركز على الدين الذي لديه أعلى سعر فائدة تالي. خذ الأموال الإضافية التي استخدمتها لسداد الدين الأول وأضفه إلى الحد الأدنى للدفع لهذا الدين حتى يتم سداده.

الخطوة 4: استمر في هذه العملية حتى يتم سداد جميع الديون.

كرة الثلج الديون

باستخدام استراتيجية كرة الثلج للديون، ستسدد أصغر ديون لديك أولاً ثم تطبق الدفعات التي كنت تستخدمها لسداد أصغر دين تالٍ. تسمح لك هذه الإستراتيجية ببناء الزخم أو “كرة الثلج” لمدفوعاتك أثناء سداد كل دين. تعمل استراتيجية كرة الثلج الخاصة بالديون على النحو التالي:

الخطوة 1: قم بإعداد قائمة بجميع ديونك ورتبها من الأدنى إلى الأعلى رصيدًا.

الخطوة 2: ضع أكبر قدر ممكن من الأموال الإضافية في سداد ديونك بأقل رصيد مع سداد الحد الأدنى من الرصيد لجميع ديونك الأخرى كل شهر.

الخطوه 3: بعد سداد أصغر ديون لديك، خذ الأموال التي كنت تستخدمها لسداد هذا الدين وقم بتطبيقها على الدين صاحب الرصيد الأدنى التالي. استمر في دفع الحد الأدنى على الآخرين.

الخطوة 4: التزم بهذه العملية حتى تسدد جميع ديونك.

إذا كنت تريد توفير أكبر قدر ممكن من المال كفوائد على ديونك، فقد يكون سيل الديون هو الأكثر منطقية. ولكن إذا كنت تشعر بالإرهاق بسبب ديونك وتحتاج إلى الاحتفال بالمراحل الرئيسية لتبقى متحفزًا، فقد تكون كرة ثلج الديون خيارًا أفضل.

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3. أنشئ ميزانية صالحة للعيش ولكن بسيطة

وضع الميزانية هي واحدة من أفضل الطرق للتحكم في أموالك، كما أن الميزانية الصالحة للعيش ولكن البسيطة هي أداة قوية يمكن أن تساعدك على سداد ديونك بسرعة. لإنشاء واحدة، اتبع الخطوات التالية:

اكتشف أين أنفقت المال في الماضي: استخدم بيانات البنك وبطاقة الائتمان الخاصة بك من الأشهر القليلة الماضية لفهم أين تذهب أموالك عادةً. للقيام بذلك، قم بإنشاء فئات مثل الطعام والمطاعم والرهن العقاري وقم بتدوين المبلغ الذي أنفقته في كل فئة.

تخلص من النفقات غير الضرورية: بمجرد تصنيف إنفاقك، فقد حان الوقت لخفض النفقات غير الأساسية مثل تشغيل ستاربكس الصباحي أو اشتراك الكابل من ميزانيتك. النفقات غير الضرورية هي أي شيء يمكنك العيش بدونه.

قم بإدراج نفقاتك الأساسية الجديدة وقم بإضافتها: الآن، ستقوم بإنشاء ميزانية أساسية بناءً على النفقات التي لا يمكنك خفضها مثل دفعات الرهن العقاري أو الإيجار والمرافق والبقالة. من المفترض أن توفر لك هذه الميزانية الأساسية الجديدة المزيد من المال لسداد ديونك كل شهر.

ضع في اعتبارك أن الالتزام بميزانية بسيطة هو وضع مؤقت. بمجرد سداد ديونك، يمكنك إضافة الأشياء غير الضرورية مرة أخرى إلى ميزانيتك.

4. تحويلات رصيد بطاقة الائتمان

إذا كنت تعاني من الكثير من ديون بطاقة الائتمان، فقد يكون تحويل رصيد بطاقة الائتمان فكرة جيدة. تحويل رصيد بطاقة الائتمان هو أ نوع توحيد الديون حيث تقوم بتحويل أرصدة بطاقتك الائتمانية ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان جديدة بمعدل فائدة أقل.

هناك بعض بطاقات تحويل الرصيد التي تقدم معدل فائدة سنوية بنسبة 0% لفترة زمنية محدودة، لذا إذا سلكت هذا الطريق، فابحث عن هذه الأنواع من البطاقات. من خلال تحويل الأرصدة من بطاقات ائتمان متعددة إلى بطاقة واحدة، يمكنك الاستفادة من دفعة واحدة يمكن التحكم فيها وتوفير الكثير من الفوائد.

إذا قررت استخدام تحويل رصيد بطاقة الائتمان لمساعدتك على سداد ديونك بشكل أسرع، فتأكد من فهم جميع الرسوم التي قد ترتبط بها. تفرض معظم البطاقات رسوم تحويل رصيد تتراوح بين 3% و5% من المبلغ المحول. سيؤدي هذا إلى زيادة إجمالي الرصيد الذي تحتاج إلى سداده.

ضع في اعتبارك أيضًا طول الوقت الذي ستستغرقه لسداد الرصيد. لنفترض أنك عثرت على بطاقة بها عرض تمهيدي بنسبة APR بنسبة 0% لمدة 15 شهرًا. إذا لم تكن واثقًا من قدرتك على سداد ديون بطاقتك الائتمانية خلال 15 شهرًا، فمن المحتمل ألا تكون هذه البطاقة خيارًا جيدًا حيث من المحتمل أن يرتفع سعر الفائدة بشكل كبير بعد 15 شهرًا.

إذا اخترت تحويل رصيد بطاقة الائتمان، فلا تستخدم البطاقة للإنفاق الجديد لأن معدل الفائدة السنوية (0%) لن ينطبق على المشتريات الجديدة وقد تغرق نفسك في الديون بشكل أكبر.

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5. ابحث عن أموال إضافية في ميزانيتك لاستخدامها في سداد الديون

حتى لو لم يكن لديك دخل مرتفع، يمكنك العثور على أموال إضافية في ميزانيتك لاستخدامها في سداد الديون باستخدام بعض الأدوات المختلفة.

تقليم هو تطبيق يمكنه مساعدتك في التفاوض بشأن فواتيرك حتى تتمكن من توفير المزيد من المال. باستخدام Trim، يمكنك أيضًا إلغاء الاشتراكات غير المرغوب فيها واسترداد النقود أثناء التسوق.

أموال الصواريخ هو تطبيق آخر يمكنه تحديد وإلغاء الاشتراكات غير المرغوب فيها وتقليل فواتيرك. يمكن أن يساعدك أيضًا في تحصيل المبالغ المستردة مقابل الرسوم وانقطاعات الخدمة والعثور على عروض أفضل على الخدمات التي تستخدمها حاليًا.

6. بيع الأشياء الخاصة بك

من المحتمل أن يكون لديك أشياء في منزلك لا تحتاجها أو تريدها. إذا عثرت على قرص مضغوط أو لعبة أو كتاب أو عنصر إلكتروني تعلم أنك لن تستخدمه مرة أخرى، فقم ببيعه Decluttr. إذا وجدت أي ملابس لم تعد ترتديها، فيمكنك استخدام thredUP أو Poshmark أو Tradesy لبيعها.

كريغسليست, Facebook تعد مبيعات السوق والساحات خيارات أخرى إذا كنت تفضل البيع محليًا. بمجرد بيع الأشياء الخاصة بك، استثمر الأموال التي كسبتها في سداد ديونك.

7. ابحث عن نشاط جانبي

إذا كنت تعمل في وظيفة بدوام كامل، فاكتشف كيف يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية. على سبيل المثال، قد ترغب في طلب زيادة في الراتب أو العمل في نوبات عمل إضافية. إذا لم يكن هذا خيارًا، فقد يكون العمل الجانبي أو الوظيفة التي يمكنك العمل بها بالإضافة إلى وظيفتك بدوام كامل فكرة رائعة.

من التدوين والكتابة المستقلة إلى تأجير سيارتك أو بدء مخبز منزلي، لا يوجد نقص في فرص العمل الجانبي المتاحة. يمكنك استخدام أرباحك الجانبية للتخلص من الديون بسرعة.

8. احصل على وظيفة موسمية أو بدوام جزئي

في حين أن العمل الجانبي يمنحك الحرية في تحديد المبلغ الذي تريد العمل فيه وكسبه، فإن الوظيفة الموسمية أو بدوام جزئي تتطلب من صاحب العمل اتخاذ هذه القرارات نيابةً عنك. إذا كنت تفضل وظيفة موسمية أو بدوام جزئي، فإن متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والبنوك هي أماكن جيدة للبحث فيها.

من خلال استثمار الأموال التي تكسبها من وظيفتك الموسمية أو بدوام جزئي في سداد ديونك، يمكنك الخروج من الديون بشكل أسرع.

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9. استخدم المكاسب غير المتوقعة لسداد الديون

المكاسب غير المتوقعة هي أموال غير متوقعة قد تتلقاها. على الرغم من أنه من غير المرجح أن تفوز باليانصيب، إلا أن هناك فرصة أكبر لحصولك على مكاسب غير متوقعة مثل استرداد الضرائب أو المكافأة الضخمة أو نقود عيد الميلاد أو التسوية القانونية أو الميراث الكبير.

على الرغم من أنه قد يكون من المغري استخدام هذه الأموال في عطلة أحلامك أو شراء سيارة جديدة، إلا أن وضعها في قروض الطلاب وأقساط السيارة والرهن العقاري سيساعدك على سداد ديونك بشكل أسرع.

يمكنك استخدام جزء من المال لعلاج نفسك وتخصيص الباقي للدين، أو إنفاق كل المال على دينك واستخدامه كحافز للتفاخر بمجرد سداد دينك.

10. قروض توحيد الديون

يتضمن قرض توحيد الديون الحصول على قرض جديد بسعر فائدة ثابت واستخدام الأموال من القرض لسداد قرض واحد أو أكثر على أقساط خلال فترة محددة. تسمح لك هذه الإستراتيجية بتجميع ديونك الحالية في دفعة شهرية واحدة مريحة وبسعر فائدة أقل.

قد يكون هذا خيارًا إذا كان لديك قدر هائل من الديون ولم يحالفك الحظ في الاستراتيجيات الأخرى التي ذكرناها.

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11. الإفلاس

إذا كنت غارقًا في الديون، فقد ترغب في التفكير في الإفلاس. يمكن أن يساعدك الفصل السابع إذا كان لديك دخل قليل أو معدوم (المال المتبقي بعد دفع النفقات والضرائب الأساسية).

خلال الفصل السابع من الإفلاس، تقوم ببيع معظم ممتلكاتك حتى تتمكن من سداد ديونك الحالية. في حين أنه يمكن أن يوفر لك بعض الراحة من محصلي الديون، إلا أنه قد يتسبب في فقدان منزلك أو سيارتك أو أصول مهمة أخرى.

إذا لم تكن مؤهلاً للفصل 7 وتحصل على دخل كافٍ، فقد يكون الفصل 13 هو الحل. يمكن أن يمنحك الفرصة لتسديد دفعة واحدة موحدة لديونك من خلال خطة سداد تستمر عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات.

يجب أن تفهم أن الإفلاس لن يساعدك في سداد ديون مثل قروض الطلاب وإعالة الأطفال والنفقة والديون الضريبية. ومع ذلك، يمكن الإفلاس رعاية الفواتير الطبيةوديون بطاقات الائتمان والديون الأخرى غير المضمونة.

12. غير عاداتك

يمكن أن تساعدك التغييرات البسيطة في نمط الحياة على تحقيق أسلوب حياة خالٍ من الديون. على سبيل المثال، إذا كنت تدخن، أقلع عن التدخين واستخدم الأموال التي كنت تنفقها عادةً على السجائر لسداد الديون.

تتراوح تكلفة علبة السجائر بين 4.50 دولارًا و12.50 دولارًا حسب المكان الذي تعيش فيه. إذا افترضت أن متوسط ​​التكلفة لكل حزمة هو 7 دولارات، فقد تكلفك حزمة واحدة يوميًا أكثر من 200 دولار شهريًا. تخيل لو قمت بوضع هذا المبلغ في الدين بدلاً من ذلك.

إذا كنت تخرج لتناول الغداء مع زملائك في العمل كل يوم، فاحزم أمتعتك بدلًا من ذلك. قم بإلغاء الاشتراك في النشرات الإخبارية الترويجية من متاجرك المفضلة إذا كانت تغريك بإجراء عمليات شراء غير ضرورية. فكر في السلوكيات التي جعلتك تقع في الديون وقم بتغييرها للخروج وتجنب الديون في المستقبل.

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البقاء متحفزًا هو المفتاح لسداد الديون بسرعة

إذا وجدت طرقًا لتحفيز نفسك طوال رحلة سداد الديون، فمن المرجح أن تنجح. عندما تشعر أنك تريد الاستسلام، فكر في كيف ستكون حياتك بدون ديونك.

ابذل كل جهد للتحلي بالصبر، واستخدم نجاح الآخرين الذين تعرفهم كحافز لك، وكافئ نفسك في كل مرة تدفع فيها 500 دولار، أو 1000 دولار، أو أكثر. أ أداة مجانية لتتبع الديون يمكن أن يساعدك أيضًا في معرفة مدى تقدمك وتحفيزك على الاستمرار.

تذكر أنه لا يوجد شيء يستحق الحصول عليه يأتي بسهولة وأن أسلوب الحياة الخالي من الديون ليس استثناءً.

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