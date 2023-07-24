12 طريقة لتنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك (وتكون أقل اعتمادًا على بحث Google) في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 12 طريقة لتنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك (وتكون أقل اعتمادًا على بحث Google) في عام 2022

سواء كنت تدير نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت أو تقوم بالتدوين للمتعة فقط ، فإن أحد المقاييس التي من المحتمل أن تراقبها باهتمام هو حركة المرور على موقع الويب الخاص بك. بدون زوار موقعك ، لن تحقق أهداف مدونتك. أدخل: دليل اليوم حول كيفية تنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك.

تعتمد العديد من مواقع الويب بشكل كبير على Google في حركة المرور الخاصة بهم. وعلى الرغم من أهمية Google بشكل كبير ، إلا أنك لا تريدها أن تكون مصدر الزيارات الوحيد لك.

على الرغم من كونك رائعًا في تحسين محركات البحث (SEO) ، فقد يؤدي تحديث خوارزمية واحد من Google إلى القضاء على الكثير من حركة المرور التي اكتسبتها بشق الأنفس.

للحفاظ على قوة مدونتك ، فأنت تريد أن يكون لديك مصادر متعددة للزيارات.

بهذه الطريقة ، حتى إذا انخفض نوع واحد من حركة المرور ، فسيظل لديك الكثير من زوار الموقع. في هذه المقالة ، سأوجهك إلى الأنواع الرئيسية لحركة المرور التي يمكن أن يحصل عليها موقع الويب الخاص بك … وأشرح كيف يمكنك تنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك (كميزة ذكية في إستراتيجية مدونتك العامة).

على استعداد للبدء؟ دعنا نحفر.

كيفية تنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك (12 طريقة) في عام 2022

ضيف الإرسال قيادة الفكر وسائل التواصل الاجتماعي للمدونين الاستفادة من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك كن ضيف بودكاست أجب على استفسارات HARO يذكر النشرة الإخبارية التجارية عبر البريد الإلكتروني التحدث في المؤتمرات (عبر الإنترنت وشخصيًا) اعرض محطات الأخبار المحلية على القصص إنتاج مقاطع فيديو لـ YouTube ووسائل التواصل الاجتماعي استخدام منصات البث مثل Twitch الموضوعات المستهدفة ، وليس الكلمات الرئيسية

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ما هي مصادر الحركة؟

حركة المرور لا تتعلق فقط بمحركات البحث. في الواقع ، هناك ستة مصادر رئيسية للزيارات ، وهناك فرصة جيدة لأنك تحصل بالفعل على زيارات من بعضها على الأقل.

حركة المرور العضوية

تأتي حركة المرور العضوية من محركات البحث. إنها حركة المرور إلى الموقع التي تحصل عليها عندما يكتب شخص ما ما يريد معرفته – مثل “كيفية زراعة الطماطم” – وينقر على نتيجة.

بالنسبة للعديد من المدونين والشركات عبر الإنترنت ، تمثل حركة المرور العضوية نسبة كبيرة من زوارهم. وبينما يمكن أن تأتي حركة المرور العضوية من أي محرك بحث ، فمن الناحية العملية ، سيكون معظمها من بحث Google.

سير مستقيم

حركة المرور المباشرة هي عندما يأتي شخص ما مباشرة إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق كتابة عنوان URL الخاص بك (أو النقر فوق إشارة مرجعية).

يتضمن هذا النوع من الزيارات الكثير من الزوار المخلصين المتكررين: الأشخاص الذين يحبون العودة إلى موقعك مرارًا وتكرارًا.

قد تحصل أيضًا على حركة مرور مباشرة إذا قمت بالإعلان عن موقع الويب الخاص بك في المجلات المطبوعة أو على بطاقات العمل أو من خلال الكلام الشفهي.

سيكتب الأشخاص عنوان URL الخاص بك للوصول إلى موقعك ، لكنك لن تعرف بالضرورة ما الذي دفعهم للقيام بذلك.

حركة الإحالة

تأتي حركة الإحالة من مواقع الويب الأخرى – عادةً من المدونين الزملاء. مع هذا النوع من حركة المرور ، قام الزائر بالنقر فوق ارتباط للوصول إلى موقعك.

قد يكون هذا الرابط من مدون يذكر أو يقتبس من إحدى مشاركات مدونتك. يمكن أن يكون من قائمة المدونات المفضلة لشخص ما.

أو قد يكون من سيرتك الذاتية في منشور ضيف كتبته (سنناقش نشر الضيف قريبًا).

حركة البحث المدفوعة

تأتي حركة البحث المدفوعة من الإعلانات التي تضعها في بحث Google (أو على محركات البحث الأخرى). تظهر هذه الإعلانات أعلى نتائج البحث العادية (العضوية) ، مما يعني أنها غالبًا ما ينقر عليها المستخدمون.

يمكن أن يكون هذا النوع من حركة المرور على موقع الويب مهمًا للغاية للعديد من الشركات عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإنه يكلف المال.

أنت تدفع رسومًا مقابل كل شخص ينقر على رابط موقع الويب الخاص بك في الإعلان – حتى لو لم يشتروا أي شيء منك.

حركة البريد الإلكتروني

تأتي حركة مرور البريد الإلكتروني من الأشخاص الذين ينقرون على ارتباط في رسالة بريد إلكتروني. عادةً ما يكون هذا بريدًا إلكترونيًا أرسلته – على الرغم من أنه قد يكون أيضًا من ذكر في رسالة إخبارية بالبريد الإلكتروني لشخص آخر.

يجد العديد من المدونين أن حركة مرور البريد الإلكتروني تولد مبيعات أكثر من الأنواع الأخرى من حركة المرور. ذلك لأن الأشخاص الموجودين في قائمة بريدك الإلكتروني يعرفونك بالفعل ، على الأقل قليلاً – ومن المحتمل جدًا أن يروا بريدك الإلكتروني.

(مع مصادر حركة المرور الأخرى ، مثل وسائل التواصل الاجتماعي. لن يرى جميع متابعيك كل منشور.)

حركة المرور الاجتماعية

تأتي حركة المرور الاجتماعية من الشبكات الاجتماعية مثل Twitterو Facebookو Pinterest، و Instagram. ينقر شخص ما على ارتباط ، وتثبيت ، ونشر ، وما إلى ذلك ، ثم يأتي إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن يكون هذا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك – ولكن في كثير من الحالات ، سيجد المدونون أن الكثير من حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي من المنشورات والدبابيس والتغريدات والمشاركات وما إلى ذلك من المدونين والمؤثرين الآخرين الذين لديهم جمهور أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفية تنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك في عام 2022

هناك العشرات من الطرق المختلفة الممكنة لتنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك. أدناه ، قمت بإدراج أفضل مصادر حركة المرور لمعظم المدونين. بالطبع ، إذا كنت تحصل على زيارات جيدة ومستهدفة من مصدر آخر ، فاستمر في استخدامها أيضًا.

1. ضيف الإرسال

إحدى الطرق الرائعة للحصول على حركة مرور مجانية على موقع الويب هي نشر ضيف على مدونات الآخرين.

تتيح لك كتابة منشور ضيف طرح أفكارك أمام القراء الذين لم يسبق لهم رؤيتك من قبل (وهذا يمكن أن يرتبط جيدًا بالقيادة الفكرية ، والتي سنناقشها لاحقًا).

عندما تكتب منشور ضيف ، ستتاح لك الفرصة لإضافة “سيرة ذاتية” قصيرة عن نفسك – يتم نشر هذا عادةً في نهاية المنشور الخاص بك.

يمكنك استخدام سيرتك الذاتية للرجوع إلى مدونتك أو ، أفضل من ذلك ، بقطعة على مدونتك ترتبط بمنشور الضيف الخاص بك.

يعد تدوين الضيف أحد أفضل مصادر حركة المرور للإحالة … ولكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد.

يمكن أن يؤدي نشر الضيف أيضًا إلى تعزيز مُحسّنات محرّكات البحث ، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور العضوية ، حيث تحصل على روابط خلفية من مواقع الويب عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تكتب لمدونة أكبر من مدونتك ، فمن المحتمل أن تحصل منشورك على المزيد من المشاركات الاجتماعية … تجلب حركة المرور الاجتماعية إلى مدونتك.

2. قيادة الفكر

مصطلح “قيادة الفكر” يعني التعبير عن الأفكار التي تعكس خبرتك في مجال عملك.

يميل قادة الفكر إلى كتابة منشورات مدونة ومقالات وحتى كتب مثيرة للجدل ، وربما مثيرة للجدل. هذا يؤدي إلى اقتباسهم والإشارة إليهم من قبل الآخرين في مجالهم.

إذا تمكنت من إنشاء سمعة كقائد فكري ، فمن المحتمل أن تجد أنك تحصل على المزيد من زيارات الإحالة من المدونين الآخرين المرتبطين بك.

قد يكون من الصعب جذب الانتباه الذي تحتاجه عندما لا تكون مدونتك الخاصة معروفة جيدًا ، لذلك قد ترغب أيضًا في نشر منشورات الضيف المتعلقة بأفكارك واهتماماتك الأساسية.

3. وسائل التواصل الاجتماعي للمدونين

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رائعًا ليس فقط لحركة المرور المجانية على موقع الويب ولكن أيضًا للأفكار والاتصالات. يسمح بإجراء محادثة ثنائية الاتجاه بسهولة أكبر من التدوين.

على مدار العقد الماضي ، وجد العديد من المدونين أن المناقشة التي جرت في وقت ما في قسم التعليقات في مدوناتهم قد انتقلت الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

من المحتمل أن تجد أنه من الأكثر فاعلية التركيز على موقع واحد أو اثنين فقط من مواقع التواصل الاجتماعي ، بدلاً من محاولة مواكبة الكثير من المواقع المختلفة.

اختر منصات الوسائط الاجتماعية التي تناسب جمهورك المستهدف ومكانة التدوين – على سبيل المثال ، Pinterest يعد أمرًا رائعًا إذا كان لديك مدونة متعلقة بالحرف أو الطعام.

Instagram مثالي لمدونات أسلوب الحياة.

4. الاستفادة من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك

إذا لم تكن قد بدأت بالفعل في إنشاء قائمة بريدك الإلكتروني ، فاجعل من أولوياتك إعداد واحدة. ستكون قائمة بريدك الإلكتروني مصدرًا ذا قيمة كبيرة لحركة المرور (والدخل) مع نمو مدونتك.

لزيادة حركة المرور من قائمة بريدك الإلكتروني ، تأكد من إرسال بريد إلكتروني وإعلام القراء بمشاركات المدونة الجديدة. يقوم العديد من المدونين بذلك عن طريق إرسال “دعابة” في كل مرة ينشرون فيها تدوينة جديدة.

بدلاً من إرسال المنشور بالكامل عبر البريد الإلكتروني ، يطرحون سؤالاً أو اقتباسًا من المنشور أو يقدمون وعدًا بشأن ما سيكسبه القارئ من قراءته.

يشجع هذا الأشخاص في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك على النقر فوق الارتباط لقراءة المنشور بالكامل – وبالتالي زيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

5. كن ضيف بودكاست

بغض النظر عن مكانة مدونتك ، فمن المؤكد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين بدأوا البث الصوتي في مساحتك الخاصة. تواصل مع أي ضيوف مميز وعبر عن رغبتك في المشاركة في العرض. ستحتوي بعض ملفات البودكاست على نموذج يمكنك ملؤه لتقديم طلب.

يتيح لك كونك ضيفًا في بودكاست إخبار المستمعين عن نفسك وعن مدونتك ، بالإضافة إلى إعطائك فرصة لمشاركة أفكارك. إنها أيضًا فرصة رائعة للتواصل مع مضيف البودكاست وأي زملاء من الضيوف في الحلقة الخاصة بك. يجب أن تحصل على رابط إلى موقعك في ملاحظات العرض.

6. أجب على استفسارات HARO

HARO هي اختصار لعبارة Help a Reporter Out. هذه المنصة هي في الأساس قائمة بريدية ضخمة يمكنك التسجيل فيها ، واختيار مجالات خبرتك.

ثلاث مرات في اليوم ، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على قائمة طويلة من الاستفسارات – أسئلة للمقالات التي يعمل عليها الصحفيون.

من خلال الإجابة على الاستفسارات ، لديك فرصة أن يتم اقتباسك (وربطك) في الصحافة.

يميل مراسلو HARO إلى الحصول على أ كثير من الردود ، لذا حاول أن تذهب إلى أبعد من ذلك في أن تكون مفيدًا – فهذا يزيد من فرصك في نشر إجابتك.

تأكد من تقديم ما يطلبونه بالضبط ، وقم بتضمين أي إضافات ، مثل صورة الرأس وعنوان URL وروابط الوسائط الاجتماعية حتى يتمكن المراسل من تسليمها بسهولة.

7. التجارة الإلكترونية النشرة الإخبارية مذكورة

تريد الحصول على المزيد من حركة البريد الإلكتروني؟ شارك مع مدون آخر في مجال تخصصك وتداول الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني. سيتحدثون عنك وعن مدونتك في رسالتهم الإخبارية … وسترد الجميل.

هذه طريقة رائعة للحصول على زيادة فورية في حركة المرور ، وتنمية جمهورك والتعرف على الاسم في مكانتك.

حتى إذا لم ينقر القراء على الفور للوصول إلى موقع الويب الخاص بك ، فقد يتذكرون جيدًا اسمك في المرة التالية التي يسمعون فيها أنك ذكرت في مدونة أو في رسالة إخبارية … وسيأتون في النهاية للتحقق من موقعك.

8. التحدث في المؤتمرات (عبر الإنترنت وشخصيًا)

كونك متحدثًا في المؤتمر هو طريقة رائعة أخرى لتأسيس قيادة فكرية … ويمكنه جذب حركة المرور إلى مدونتك بسرعة.

إنها أيضًا طريقة جيدة لتحقيق المبيعات ، خاصة إذا كنت تتحدث عن موضوع وثيق الصلة بمنتجك أو خدمتك.

سواء كنت تتحدث عبر الإنترنت أو شخصيًا ، فسيتم نشر تفاصيلك على موقع المؤتمر على الويب – مما يسهل على الأشخاص النقر للوصول إلى موقع الويب الخاص بك.

9. اعرض المحطات الإخبارية المحلية على القصص والنصائح

تريد أن تكون في الأخبار؟ تبحث محطات الإذاعة المحلية (والصحف المحلية) دائمًا عن القصص. تواصل معنا وأخبرهم بقصتك – أو دعهم يعرفون عن خبرتك وقدم لهم النصيحة.

قد لا تحصل على اندفاع مفاجئ في حركة المرور ، ولكن هذه طريقة رائعة لتعزيز بيانات الاعتماد والمصداقية.

يبدو أيضًا مثيرًا للإعجاب لقرائك الحاليين ، لذلك لا تنس إخبار قائمة بريدك الإلكتروني ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهورهم في الأخبار.

10. إنتاج مقاطع فيديو لـ YouTube ووسائل التواصل الاجتماعي

يفضل الكثير من الناس المشاهدة بدلاً من القراءة … إذا كنت لا تلبي احتياجاتهم ، فستفقد جزءًا كبيرًا من جمهورك.

جرب إنشاء مقاطع فيديو لـ YouTube (أو لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك). يمكنك حتى تحويل بعض أكثر منشورات المدونة شيوعًا إلى مقاطع فيديو ، مثلما فعلت بمفردي YouTube قناة.

اجعل محتوى الفيديو قصيرًا ومركّزًا ، وقم دائمًا بتضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لإعادة الأشخاص إلى مدونتك.

تأكد من كتابة وصف تفصيلي لكل مقطع فيديو: هذا يزيد من احتمالية عثور الأشخاص عليه عند البحث عن هذا النوع من المعلومات ، ويمنحك الفرصة لتضمين روابط إلى منشورات المدونة ذات الصلة على موقعك.

11. استخدام منصات البث مثل Twitch

طريقة أخرى رائعة لجذب الجمهور هي استخدام منصات البث مثل Twitch.

بينما قد تعتقد ذلك Twitch مخصصة للألعاب فقط ، وهناك الكثير من الفئات الأخرى ، مثل البرامج الحوارية (حلقات النقاش والبودكاست) ، والطبخ ، والإبداع (الفن ، والرسوم المتحركة ، والتصميم ، وما إلى ذلك).

يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للعثور على جمهور أكبر والتواصل معه.

قبل أن تبدأ البث ، تأكد من أن اتصالك بالإنترنت مناسب للوظيفة. ستحتاج إليها لتكون قادرًا على بث فيديو مباشر بجودة لائقة. إذا كان الاتصال بطيئًا ، فالتزم بالتسجيل المسبق وتحميل مقاطع الفيديو إلى مواقع مثل YouTube.

12. المواضيع المستهدفة ، وليس الكلمات الرئيسية

يقوم الكثير من المدونين بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وينتجون منشورات تم تحسينها بعناية لمصطلح بحث معين. يمكن أن يكون هذا وسيلة قوية لجلب حركة المرور العضوية.

لكن خوارزميات Google تركز بشكل متزايد على الموضوعات ، وليس الكلمات الرئيسية – وبفعل الشيء نفسه ، يمكنك الحصول على المزيد من حركة المرور العضوية.

إذا كان لديك بالفعل الكثير من المنشورات ، فإن الطريقة الرائعة لتحقيق أقصى استفادة منها هي تجميعها في مواضيع. ستكون هذه عادةً أضيق قليلاً من فئات مدونتك.

تريد تنظيم محتوى مدونتك للحصول على صفحة “محور” مركزية لكل موضوع ترتبط بجميع المحتويات الأخرى الخاصة بك حول نفس الموضوع.

ابدأ في تنويع مصادر حركة المرور الخاصة بك اليوم

إذا كانت كل حركة المرور الخاصة بك تقريبًا تأتي من بحث Google ، فقد حان الوقت بالتأكيد لبدء التنويع. كلما زادت تنوع مصادر حركة المرور الخاصة بك ، زادت مرونة مدونتك

بالإضافة إلى ذلك ، حتى القليل من الزيارات من بعض المصادر (مثل البريد الإلكتروني) ستجلب في كثير من الأحيان مبيعات أكثر من حجم كبير من زيارات محرك البحث.

هذا الأسبوع ، اختر واحدة على الأقل من الأفكار المذكورة أعلاه لتجربتها على مدونتك.

وإذا لم يتم تشغيل مدونتك بعد (أو إذا كنت عالقًا) ، فلا داعي للقلق! لدي دليل كامل حول كيفية بدء مدونة لمساعدتك في إعداد كل شيء في 10 – 15 دقيقة فقط.