ستساعدك المقالة التالية: 12 طريقة للحصول على بطاقات غاز مجانية وتوفيرها في المضخة في عام 2023

مع ارتفاع أسعار الغاز إلى السقف ، أصبح ملء مضخات الغاز الآن أكثر تكلفة من المعتاد.

إذا كنت تبحث عن طرق للحصول على بطاقات بنزين مجانية وتوفير المال في المضخة ، فقد قمنا بتغطيتك.

يمكنك أيضًا العثور على طرق أخرى لتوفير المال على النفقات اليومية الأخرى في هذا الدليل التفصيلي.

كيفية الحصول على بطاقات غاز مجانية

تتمثل إحدى طرق الحصول على بطاقات غاز مجانية عبر الإنترنت في الانضمام إلى منصة استطلاع مدفوعة.

تدفع لك هذه المواقع لتقديم آرائك حول مواضيع مختلفة ، ويمكنك استرداد أرباحك مقابل بطاقات هدايا الغاز ، والنقد عبر PayPal ، والمكافآت الأخرى.

إذا لم تقدم الشركة بطاقة الغاز المفضلة لديك ، فيمكنك استبدال بطاقات الهدايا عبر الإنترنت ببطاقة غاز باستخدام مواقع بيع بطاقات الهدايا مثل Card Swap أو Gift Card Granny.

على سبيل المثال ، بطاقات هدايا غاز Petro Canada وبطاقات هدايا غاز Shell وبطاقات هدايا غاز Canadian Tire شائعة.

1.

Swagbucks

Swagbucks هي أشهر منصة للمكافآت في العالم وموقع “الحصول على أموال”.

يكافأ الأعضاء عندما يجيبون على استطلاعات الرأي ، ويلعبون الألعاب عبر الإنترنت ، ويشاهدون إعلانات الفيديو ، ويتسوقون عبر الإنترنت ، ويتصفحون الإنترنت ، والمزيد.

يرسل هذا الموقع أكثر من 7000 بطاقة هدايا يوميًا ودفع أكثر من 850 مليون دولار لأعضائه.

تشمل خيارات بطاقات الهدايا بطاقات الغاز من Esso وغيرها.

2. مسح Junkie

تدور مهمة Survey Junkie حول كسب المكافآت مقابل آرائك الصادقة.

عندما تصبح عضوًا ، فأنت مدعو للمشاركة في دراسات أبحاث السوق ومجموعات التركيز.

يمكن استبدال النقاط التي تكسبها ببطاقات الهدايا أو نقدًا عبر PayPal أو التحويل المصرفي.

انضم إلى Survey Junkie.

3. المسوحات ذات العلامات التجارية

Branded Surveys هو موقع مسح آخر مدفوع الأجر يقدم بطاقات هدايا مجانية بالإضافة إلى مكافآت نقدية.

سترسل هذه المنصة فرص الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني ، ويمكنك أيضًا المشاركة في التحديات اليومية واستطلاعات الرأي والمزيد.

يمكنك صرف أرباحك بدءًا من 500 نقطة أو 5 دولارات.

تشمل خيارات بطاقة الهدايا Walmart و eBay و Amazonو Airbnb والعديد من الآخرين.

انضم إلى الاستطلاعات ذات العلامات التجارية.

4.

PrizeRebel

PrizeRebel عبارة عن منصة مسح مجانية مثل Swagbucks و Survey Junkie.

لديها أكثر من 10 مليون عضو ودفعت لهم أكثر من 21 مليون دولار ، حسب موقعها على الإنترنت.

تكسب على هذا النظام الأساسي من خلال إكمال الاستطلاعات ومشاهدة مقاطع الفيديو وإحالة الأصدقاء والمشاركة في المسابقات.

تشمل خيارات بطاقات الهدايا بطاقات هدايا الغاز بقيمة 10 دولارات و 25 دولارًا.

انضم إلى PrizeRebel أو اقرأ تقييمي.

5.

Ipsos i-Say

يتم تشغيل منصة المكافآت هذه من قبل شركة Ipsos ، وهي شركة أبحاث سوق عالمية.

تكسب نقاطًا للإجابة على الاستطلاعات والمشاركة في استطلاعات الرأي. يمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط ببطاقات الهدايا الشهيرة ، بما في ذلك بطاقات هدايا الغاز.

قم بزيارة Ipsos i-Say.

6. لايفبوينتس

لدى LifePoints أعضاء في 40 دولة ، بما في ذلك كندا. مثل لوحات أبحاث السوق الأخرى في هذه القائمة ، يمكنك الانضمام مجانًا وكسب النقاط.

استبدل هذه النقاط بسهولة ببطاقات الهدايا أو صرف النقود عبر PayPal.

قم بزيارة LifePoints Canada.

كيفية التوفير في الغاز

هناك العديد من الطرق الأخرى للحصول على غاز مجاني أو خفض نفقات الغاز.

7. استخدم GasBuddy

GasBuddy هو موقع على الإنترنت وتطبيق جوّال يساعدك في العثور على أرخص غاز في منطقتك.

وهي تعمل في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

وفقًا لموقعها على الويب ، تساعد GasBuddy سائقي السيارات على توفير ما يقرب من مليار دولار سنويًا.

8. استخدم بطاقة الائتمان كاش باك للحصول على الغاز

ستمنحك أفضل بطاقات ائتمان الغاز نقاطًا أو استردادًا نقديًا في كل مرة تدفع فيها مقابل الغاز في المضخة.

تشمل أفضل بطاقات ائتمان الغاز في كندا:

بطاقة اليوسفي لاسترداد الأموال

المكافآت: اكسب ما يصل إلى 2٪ استرداد نقدي غير محدود في ما يصل إلى 3 فئات للإنفاق و 0.50٪ على جميع المشتريات الأخرى.

عرض ترحيبي: احصل على استرداد نقدي إضافي بنسبة 10٪ على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي للإنفاق في أول شهرين (بقيمة 100 دولار أمريكي) ؛ 1.95٪ معدل تحويل الرصيد لمدة 6 أشهر.

اسعار الفائدة: 19.95٪ للمشتريات والتحويلات والسلف النقدية.

رسوم سنوية: 0 دولار

9. انضم إلى برنامج مكافآت محطات الوقود

انضم إلى برنامج مكافآت محطات الوقود واكسب غازًا مجانيًا لسيارتك.

تمنح برامج الولاء نقاطًا أينما كنت تشتري البنزين أو تدفع مقابل غسيل السيارات. يقدم البعض أيضًا خصومات على الغاز.

تشمل برامج مكافآت محطات الوقود في كندا:

10. شراء الغاز العادي

إذا لم تكن سيارتك مطالبة باستخدام غاز ممتاز ، فيمكنك توفير المال عن طريق شراء غاز عادي منخفض الأوكتان بدلاً من ذلك.

11. قيادة مركبة موفرة للوقود

قم بشراء سيارة كهربائية لتقليل تكاليف الغاز ، أو قم بقيادة سيارة هجينة للتوفير في المضخة.

يمكنك أيضًا خفض نفقات الغاز من خلال:

تخفيف البنزين والفرامل أثناء القيادة

إزالة البضائع غير الضرورية

استخدام زيت المحرك المناسب

صيانة سيارتك بانتظام

الحد من الخمول الخاص بك

قم بنفخ إطارات سيارتك إلى مستويات الضغط الموصى بها.

12. شراء بطاقات هدايا الغاز بأسعار مخفضة

يمكنك العثور على بطاقات هدايا وقسائم الغاز المخفضة عبر الإنترنت على مواقع مثل CardCash و GiftCard Granny.

يمكنك أيضًا البحث عن كوبونات الغاز عبر الإنترنت.

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