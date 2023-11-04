ستساعدك المقالة التالية: 12 من أفضل خيارات استضافة WordPress المُدارة

سيخبرك بعض المطلعين على صناعة التكنولوجيا أن استضافة WordPress المُدارة هي مجرد تكلفة إضافية يجب تجنبها، ولكن من المحتمل أن يتمكن هؤلاء الأشخاص أنفسهم من أداء معظم المهام المرتبطة بإدارة موقع ويب أثناء نومهم. هذا ببساطة ليس هو الحال بالنسبة للكثيرين الآخرين، واختيار خدمة استضافة WordPress مُدارة يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والمتاعب في المستقبل.

ما هي الاستضافة المدارة لـ WordPress؟

ما هي الاستضافة المدارة لـ WordPress؟ يُطلق على شركة استضافة WordPress المُدارة اسم خدمة الكونسيرج لاستضافة الويب، حيث يتم التعامل مع الجوانب الفنية لتشغيل مواقع WordPress بواسطة المضيف.

على الرغم من أن WordPress يقدم واحدة من أبسط الطرق لإعداد مدونة أو موقع ويب، فإن معظم خطط الاستضافة تترك العمل الشاق لأصحاب مواقع الويب، الذين قد لا يكون لديهم الخبرة الفنية لإدارة صفحات الويب الخاصة بهم وتأمينها وتحسين سرعتها بشكل مناسب.

من خلال اختيار خدمة استضافة WordPress المُدارة، يمكن لأصحاب المواقع السماح للمضيف بالقلق بشأن أداء مواقعهم الإلكترونية بينما يركزون على إنشاء المحتوى وتسويق جهودهم. سيهتم مضيف WordPress المُدار بالمهام الفنية التي تتعامل مع حركة المرور غير المقيدة، والتخزين المؤقت من جانب الخادم، والبيئات المرحلية، والنسخ الاحتياطي اليومي، وخيارات المتعاون وSSL، على سبيل المثال لا الحصر، مع توفير الدعم الفني.

ما هي فوائد استضافة WordPress المُدارة؟

توفر استضافة WordPress المُدارة لأصحاب مواقع الويب وظائف وفوائد إضافية تجعل إدارة مواقع WordPress الخاصة بهم أسرع وأسهل، مع تعزيز السرعة والأداء والأمان بشكل عام. سيتم مكافأة مالك الأعمال الصغيرة الذي يختار خدمة استضافة WordPress مُدارة بالمزايا التالية:

إعداد وإدارة موقع بسيط – عندما يختار مالك شركة صغيرة خدمة استضافة مُدارة، يتم تثبيت WordPress تلقائيًا مع المكونات الإضافية القابلة للتطبيق. يمكن لمالك الموقع بعد ذلك إدارة موقعه على الويب باستخدام لوحة معلومات مخصصة تركز على WordPress، على عكس الخيارات المزدحمة المتوفرة غالبًا مع لوحة معلومات عامة تستخدمها منصات مختلفة.

تعزيز الأمن – التهديدات الأمنية لا تتوقف أبدًا، ولكن ما هو مقدار الوقت الذي يتعين على صاحب الأعمال الصغيرة العادي تخصيصه لأمان موقع WordPress الخاص به؟ حتى تثبيت المكونات الإضافية وبرامج الأمان الأخرى وتحديثها يستغرق وقتًا وجهدًا مستمرين. من خلال اختيار حزمة استضافة WordPress مُدارة، يعتني المضيف بأمان الموقع، ويكتشف الهجمات الضارة، ويزيل البرامج الضارة، ويصلح الأضرار التي يسببها المتسللون.

سرعات تحميل أسرع – يتم تحميل المواقع التي يستضيفها موفر خدمة WordPress المُدار بشكل عام بشكل أسرع بكثير من منافسيها نظرًا لأن موفر الاستضافة المُدار يستخدم مراكز بيانات ذات مواقع استراتيجية حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتعامل موفر استضافة WorldPress المُدار مع تحسين أداء الموقع للتأكد من أن كل شيء مضبوط على السرعات المثلى في جميع الأوقات.

قابلية التوسع البسيطة – الهدف من أي شركة صغيرة أو موقع ويب هو النمو، ولكن ماذا يحدث عندما ترتفع حركة المرور؟ سيتعين على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستخدمون الاستضافة المشتركة الترقية إلى خوادم مخصصة بمجرد أن يبدأوا في تجاوز أهداف حركة المرور الخاصة بموقعهم على الويب، والتي يمكن أن تكون مهمة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، توفر استضافة WordPress المُدارة إمكانية التوسع بدون متاعب دون توفير الوقت والجهد اللازمين لعملية الترحيل.

صيانة خالية من القلق – يوفر أصحاب الأعمال الصغيرة الوقت والمال عن طريق اختيار خدمة استضافة WordPress مُدارة لأن المضيف يدير صيانة موقع الويب الخاص بهم، بما في ذلك التحديثات والأمان والنسخ الاحتياطية. بدلاً من تحديث كل شيء تلقائيًا بمجرد توفر السمات والمكونات الإضافية الجديدة، ستقوم خدمة استضافة WordPress المُدارة بتحديث المنتجات فقط عندما يتم اختبارها واستقرارها. وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق تصحيحات الأمان فورًا قبل أن تتاح الفرصة للهجوم من قبل الأشكال الجديدة من البرامج الضارة. يقوم المضيفون أيضًا بعمل نسخ احتياطية تلقائيًا لمواقع الويب وإدارة تخزين تلك النسخ الاحتياطية، مما يوفر الوقت والكوارث المحتملة دون شراء خيارات متميزة إضافية.

دعم متميز – في حين أن بعض مقدمي خدمات الاستضافة المشتركة يقدمون دعمًا للمستخدم، فإن معظم مستخدمي WordPress يُتركون لأجهزتهم الخاصة. من خلال اختيار خدمة استضافة WordPress المُدارة، يتمكن مالكو الموقع من الوصول إلى الدعم عالي المستوى لمساعدتهم على معالجة أي مشكلات فنية بكفاءة وفعالية.

منهجيتنا لاختيار أفضل استضافة WordPress المُدارة

عندما شرعنا في تحديد أفضل خيارات استضافة WordPress المُدارة لأصحاب الأعمال الصغيرة، فإننا نركز على مزيج من الأداء والدعم وميزات القيمة المضافة. وإليك كيفية تقييم مدى ملاءمة هذه الخدمات:

الأداء ووقت التشغيل (10/10)

بالنسبة لأي عمل تجاري عبر الإنترنت، فإن مدة تشغيل موقع الويب غير قابلة للتفاوض. نحن نقيّم المضيفين الذين يقدمون أجهزة عالية الأداء، مُحسّنة لـ WordPress، مع سجل حافل من أوقات التشغيل شبه المثالية الأعلى على مقياسنا.

دعم العملاء (9/10)

يعد دعم العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة أمرًا حيويًا. نحن نبحث عن خدمات استضافة WordPress المُدارة التي توفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع مجموعة متنوعة من طرق الاتصال بما في ذلك الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني.

ميزات الأمان (9/10)

تعد بروتوكولات الأمان القوية ضرورية للحماية من انتهاكات البيانات والتهديدات السيبرانية. نحن نفضل المضيفين الذين يقدمون نسخًا احتياطية منتظمة، وفحصًا للبرامج الضارة، وحماية متقدمة لجدار الحماية.

قابلية التوسع (8/10)

مع نمو عملك، يجب أن تنمو استضافتك معك. نحن نبحث عن خيارات الاستضافة التي توفر قابلية التوسع بسهولة حتى تتمكن من ترقية مواردك دون التعرض لوقت التوقف عن العمل.

سهولة الاستخدام (8/10)

تعد لوحة التحكم البديهية والعمليات المبسطة لإدارة عمليات تثبيت WordPress والمكونات الإضافية والتحديثات أمرًا أساسيًا لرواد الأعمال الذين يعانون من ضائقة زمنية.

التسعير والقيمة (7/10)

التكلفة هي عامل مهم للشركات الصغيرة. نحن نوازن بين أسعار خدمات الاستضافة والميزات والأداء الذي تقدمه لضمان حصولك على قيمة مقابل أموالك.

أدوات المطور والإضافات (7/10)

تعد الأدوات الإضافية مثل البيئات المرحلية وتكامل Git وخدمات ترحيل الموقع مهمة أيضًا، خاصة للشركات التي تقوم بتطوير مواقعها أو تكرارها بشكل مستمر.

النظام البيئي والمكونات الإضافية (6/10)

يضيف مضيف WordPress المُدار الذي يوفر نظامًا بيئيًا غنيًا من السمات والمكونات الإضافية الراحة، ويضمن التوافق وربما يقلل التكاليف المرتبطة بتصميم الموقع ووظائفه.

12 أفضل خيارات استضافة WordPress المُدارة

هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بموفري استضافة الويب، فمن الصعب اختيار أفضل مزود دون إجراء مقارنة شاملة لاستضافة WordPress المُدارة. ما هي خدمة استضافة WordPress المُدارة المناسبة لموقع الويب الخاص بشركتك الصغيرة؟

ولمساعدتك على اتخاذ القرار، ألقينا نظرة فاحصة على 12 من أفضل شركات استضافة WordPress المُدارة:

1. سايت جراوند

أحد موفري خدمات استضافة WordPress المُدارة الأكثر شهرة والأفضل تقييمًا، SiteGround يوفر بساطة ومرونة استضافة WordPress المُدارة دون قيود خدمات الاستضافة المُدارة التقليدية. تشتهر SiteGround بالخوادم السريعة التي تدعمها منصة Google Cloud، وأمان موقع WordPress الفائق، وتحديثات WordPress التلقائية، والنسخ الاحتياطية المجانية، وأدوات المطورين التي يمكن الوصول إليها، ودعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

التسعير: في الوقت الحالي، تقدم Siteground خصمًا بنسبة 73% على خدمات استضافة WordPress المُدارة. تتراوح الأسعار من 3.99 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا لموقع ويب واحد و10 جيجابايت من مساحة الويب و10000 زائر شهريًا إلى 10.69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لعدد غير محدود من مواقع الويب و40 جيجابايت من مساحة الويب و400000 زائر شهريًا.

2. استضافة InMotion

يقدم InMotion حلول استضافة WordPress قابلة للتطوير لتلبية متطلبات موقع الويب الخاص بالشركات الصغيرة. في الحركة يتميز بـ WordPress المتوقف مسبقًا لإعداد سريع وسهل، وSSL مجاني وإدارة بسيطة باستخدام أداة إنشاء صفحات السحب والإفلات المتوافقة مع سمات WordPress.

يتمتع المستخدمون المتقدمون بدعم واجهة سطر أوامر WordPress، والذي يتيح لهم إدارة مواقع WordPress الخاصة بهم باستخدام أسطر الأوامر.

التسعير: يختلف نظام تسعير InMotion اعتمادًا على مدة اشتراك المستخدم. يمكن للمستخدمين الاشتراك على أساس شهري مقابل 25.99 دولارًا، والذي يضم ما يصل إلى ستة مواقع ويب و200 جيجابايت من مساحة تخزين SSD، ولكن يمكنهم التوفير عند الاشتراك لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام. من خلال شراء اشتراك لمدة 3 سنوات، يستطيع مستخدمو InMotion الوصول إلى أسعار خطة استضافة WordPress المُدارة التي تتراوح من 5.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لموقع ويب واحد و50 جيجابايت من مساحة تخزين SSD إلى 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لما يصل إلى ستة مواقع ويب و200 جيجابايت من مساحة تخزين SSD.

3. دريم بريس

يقدم موفر استضافة الويب الشهير DreamHost DreamPress خطة استضافة WordPress مُدارة وموثوقة ومثبتة. المواقع التي يستضيفها دريم بريس تتميز بسرعات تحميل أعلى من المتوسط ​​وتبقى مستقرة مع حركة مرور عالية، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى لوحة تحكم مخصصة وSSL مجاني.

التسعير: تبدأ خطة استضافة WordPress المُدارة بواسطة DreamPress، والتي تم تصميمها لعدد يصل إلى 100000 زائر شهريًا وتتضمن 30 جيجابايت من مساحة تخزين SSD، بسعر 12 دولارًا شهريًا. يمكن للمستخدمين الترقية إلى الخطط التي تحتوي على المزيد من الميزات، مثل خطة DreamPress Pro، والتي تم تصميمها لما يصل إلى مليون زائر شهريًا وتتضمن 120 جيجابايت من مساحة تخزين SSD، مقابل 71.95 دولارًا شهريًا.

4. بلوهوست

تفتخر خدمة الاستضافة الموثوقة بواحدة من أقدم الأصول، حيث بدأت في عام 1996، وهي الآن واحدة من أكبر شركات استضافة WordPress المُدارة. يتمتع مستخدمو Bluehost بدعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجدار الحماية الأمني ​​الموثوق به، والنطاقات المجانية، وSSL وCDN.

التسعير: تتضمن خطط Bluehost كل ما يلزم لبدء موقع WordPress احترافي، بدءًا من 19.95 دولارًا شهريًا. تشتمل جميع الخطط على مواقع ويب ونطاقات وتخزين ويب غير محدودة، ولا تحتوي خطط Bluehost على حدود لحركة المرور.

يمكن ترقية الخطط إلى ما يصل إلى 49.95 دولارًا أمريكيًا لتشمل خيارات مثل تكامل PayPayl ودعم Blue Sky Chat.

5. محرك الفسفور الأبيض

المواقع التي يستضيفها محرك الفسفور الأبيض تم وصفها عمليًا بأنها مقاومة للاختراق، وتشتهر شركة استضافة WordPress المُدارة بخدمة العملاء المتميزة. توفر استضافة WordPress المُدارة بواسطة WP Engine تحديثات أمنية تلقائية ونسخًا احتياطية يومية وتخزينًا مؤقتًا تلقائيًا ونقاط استعادة بنقرة واحدة. يعتبر خيارًا مثاليًا للمستخدمين الأقل ارتياحًا للجانب الفني لإدارة الأعمال التجارية الصغيرة.

التسعير: يقدم WP Engine مجموعة متنوعة من الخطط لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة المختلفة. تتراوح الخطط من 20 دولارًا شهريًا، والتي تدعم موقع ويب واحدًا يضم 25000 زائر شهريًا وتتضمن 10 جيجابايت من التخزين، إلى 50 دولارًا شهريًا لاستضافة WordPress المُدارة التي تدعم ثلاثة مواقع ويب تضم 75000 زائر شهريًا وتتضمن 15 جيجابايت من التخزين.

6. الويب السائل

الويب السائل هي شركة رائدة موثوقة في مجال استضافة الويب، وتشتهر الشركة بخدمة العملاء المتميزة، والتي تسميها الشركة “الدعم البطولي”. تم تصميم خوادم استضافة WordPress المُدارة من Liquid Web لتحقيق السرعة والأداء والأمان، ويستمتع المستخدمون بميزات مثل التحديثات التلقائية ولوحة التحكم البديهية.

التسعير: تبدأ خطط استضافة WordPress المُدارة من Liquid Web بسعر 13.30 دولارًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، ثم 19 دولارًا شهريًا بعد ذلك، والتي تدعم موقع ويب واحدًا وتتضمن 14 جيجابايت من التخزين. تزداد أسعار الخطط مع المزيد من الميزات بما يصل إلى 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 موقعًا و100 جيجابايت من مساحة التخزين.

7. كينستا

مشغل أصغر في مرحلة استضافة WordPress المُدارة، كينستا تشتهر بمنصة الاستضافة عالية الجودة ومنصتها المُحسّنة للغاية والمصممة خصيصًا لـ WordPress. بالإضافة إلى ذلك، تدعم خدمة الاستضافة عددًا كبيرًا من الزوار، مما يجعلها مثالية للتوسع التلقائي للشركات الصغيرة الناجحة.

التسعير: تبدأ خطط Kinsta المتخصصة بسعر 30 دولارًا شهريًا لخدمة استضافة WordPress المُدارة التي تدعم موقع ويب واحدًا يضم 25000 زائر شهريًا وتتضمن 10 جيجابايت من مساحة القرص. تتوفر خطط مميزة تتراوح أسعارها بين 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر، والتي تتضمن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، إلى 400 دولارًا أمريكيًا شهريًا للخطة التي تدعم 40 موقعًا إلكترونيًا مع 600000 زائر شهريًا وتتضمن 60 جيجابايت من مساحة القرص.

8. نيم شيب

تم تصميم خدمات استضافة WordPress المُدارة من Namecheap لتسهيل وسرعة إعداد موقع ويب جديد للشركات الصغيرة. يعتمد أصحاب المواقع على Namecheap استمتع بلوحة تحكم سهلة الاستخدام لإدارة موقع الويب بسهولة وكفاءة وأداء فائق وأوقات تحميل أسرع بثلاث مرات تقريبًا من موقع WordPress القياسي مع الاستضافة المشتركة.

التسعير: بعد تجربة مجانية مدتها 30 يومًا، تبدأ خطط استضافة WordPress المُدارة من Namecheap بسعر 3.88 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا لأول موقع ويب يضم ما يصل إلى 50000 زائر شهريًا، ويتضمن 10 جيجابايت من مساحة تخزين SSD. يمكن للمستخدمين ترقية خطتهم لدعم المزيد من حركة المرور وتضمين المزيد من الميزات مثل SSL وCDN مجانًا، بما يصل إلى 11.88 دولارًا شهريًا لـ 500000 زائر موقع ويب شهريًا و100 جيجابايت من مساحة تخزين SSD.

9. بريسلاب

تتميز Presslabs باستضافة WordPress مُدارة عالية الأداء والمعروفة بسرعتها وأمانها وموثوقيتها. مصمم لأصحاب مواقع الويب مع أخذ النمو السريع في الاعتبار، بريسلابز يستضيف العملاء الذين يتوقعون ارتفاع حركة المرور في المستقبل القريب، وتتميز لوحات المعلومات عالية التخصص بأدوات مصممة للذكاء والتطوير السلس.

التسعير: تبدأ خطط استضافة WordPress المُدارة المتميزة من Presslabs بسعر 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 150000 مشاهدة للصفحة، بالإضافة إلى 30 سنتًا إضافيًا لكل 1000 مشاهدة إضافية للصفحة، وتتضمن الخطة 5 جيجابايت من التخزين. مقابل 599 دولارًا شهريًا، يمكن لناشري الويب الوصول إلى خدمة استضافة WordPress المُدارة التي تدعم ما يصل إلى مليون مشاهدة للصفحة بالإضافة إلى 10 سنتات لكل 1000 مشاهدة إضافية للصفحة. تتميز هذه الخطة أيضًا بسعة تخزينية تبلغ 100 جيجابايت.

10. ووردبريس VIP

ووردبريس VIP عبارة عن نظام أساسي سحابي مُدار بالكامل يوفر للمستخدمين إرشادات الخبراء ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومراجعة التعليمات البرمجية المتخصصة. يقوم عملاء WordPress VIP فقط بإرسال الكود الخاص بهم إلى فريق VIP، الذي يقوم بمراجعة كل سطر وتنبيه المستخدم بأي مشكلات. تقوم VIP أيضًا بتوظيف مهندسين لمراقبة أي مشكلات وتصحيحها بشكل استباقي نيابة عن العملاء. تتضمن الخطط القياسية CDN والنسخ الاحتياطي كل ساعة وتصحيحات الأمان والبنية التحتية المُدارة وإدارة النطاق والمزيد.

التسعير: تبدأ خطط WordPress VIP القياسية بسعر 2000 دولار شهريًا، على الرغم من أن التكاليف تختلف بناءً على عوامل مثل حركة المرور الشهرية المتوقعة وعدد التطبيقات واتفاقيات مستوى الخدمة. يجب على العملاء الاتصال بـ WordPress VIP للحصول على عرض أسعار محدد لمؤسستهم.

11. هوست جيتور

يقدم موفر استضافة WordPress المُدار مجموعة من خيارات الاستضافة ذات الأسعار المعقولة. تتميز أداة إنشاء مواقع الويب الخاصة بـ HostGator بميزة السحب والإفلات سهلة الاستخدام وتقدم مجموعة متنوعة من السمات.

تتميز المواقع التي تستضيفها HostGator بأوقات تحميل أسرع بما يصل إلى 2.5 مرة من مواقع الاستضافة المشتركة المماثلة، ويمكن للعملاء الوصول إلى واجهة قائمة على السحابة حيث يمكنهم إدارة النسخ الاحتياطية الخاصة بهم، والوصول إلى جميع حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم وتخصيص النطاق الترددي للخادم، إلى جانب خدمات الاستضافة الأخرى خيارات.

التسعير: الآن بعد خصم أكثر من 60%، تتراوح خطط استضافة WordPress المُدارة من HostGator من 2.64 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر، والتي تدعم موقع ويب واحدًا، إلى 5.08 دولارًا أمريكيًا في الشهر، والتي تدعم مواقع ويب غير محدودة وتتضمن ترقيات وميزات إضافية مثل IP المخصص وأدوات تحسين محركات البحث المجانية.

12. دولاب الموازنة

تُعرف خدمة استضافة WordPress المُدارة من Flywheel بسرعة خوادمها، ويستمتع عملاؤها بإدارة المشاريع المتخصصة وأدوات التعاون الجماعي. دولاب الموازنة تقدم أيضًا لعملاء استضافة WordPress المُدارة ميزات مثل خدمة الدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وSSL وCDN المجانية والتخزين المؤقت والبيئات المرحلية وعمليات الترحيل المساعدة.

التسعير: تبدأ خطط استضافة WordPress المُدارة من Flywheel بسعر 15 دولارًا شهريًا لدعم موقع WordPress واحد يضم 5000 زائر شهريًا، وتتضمن مساحة تخزينية تبلغ 5 جيجابايت. تزداد الخطط مع حركة المرور الإضافية والميزات إلى 200 دولار شهريًا لما يصل إلى 30 موقعًا و400000 زائر شهريًا مع مساحة تخزين تبلغ 50 جيجابايت. يمكن للعملاء التوفير عن طريق شراء خططهم على أساس سنوي.

ملخص لأفضل خيارات استضافة WordPress المُدارة

خدمة الاستضافة، التسعير الشهري، الزوار الشهريين، التخزين، الميزات الخاصة SiteGround 3.99 دولار – 10.69 دولار 10,000 – 400,000 10 جيجابايت – 40 جيجابايت خوادم Google Cloud، دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، نسخ احتياطية مجانية استضافة إن موشن 5.99 دولارًا – 17.99 دولارًا – 50 جيجابايت – 200 جيجابايت دعم SSL مجاني وWordPress CLI دريم بريس 12 دولارًا – 71.95 دولارًا 100,000 – 1 مليون 30 جيجا – 120 جيجا تحميل سريع، SSL مجاني بلوهوست 19.95 دولارًا – 49.95 دولارًا – غير محدود نطاق مجاني، SSL، CDN محرك الفسفور الأبيض 20 دولارًا – 50 دولارًا 25,000 – 75,000 10 جيجابايت – 15 جيجابايت النسخ الاحتياطية اليومية، والتخزين المؤقت التلقائي الويب السائل 13.30 دولارًا – 149 دولارًا – 14 جيجا – 100 جيجا الدعم البطولي، لوحة القيادة الأمثل كينستا 30 دولارًا – 400 دولارًا 25,000 – 600,000 10 جيجا – 60 جيجا مُحسّن لـ WordPress، ضمان استعادة الأموال Namecheap 3.88 دولار – 11.88 دولار 50,000 – 500,000 10 جيجابايت – 100 جيجابايت سهل الاستخدام، وتحميل أسرع 3 مرات بريسلابز 99 دولارًا – 599 دولارًا ما يصل إلى 1M مشاهدة الصفحة 5 جيجابايت – 100 جيجابايت أدوات متخصصة عالية الأداء ووردبريس VIP الاتصال للحصول على الاقتباس – – مراجعة كود الخبراء والدعم الاستباقي هوست جيتور 2.64 دولار – 5.08 دولار – – أوقات تحميل سريعة، واجهة سحابية دولاب الموازنة 15 دولارًا – 200 دولارًا 5000 – 400000 5 جيجابايت – 50 جيجابايت أدوات إدارة المشاريع، خدمة الدردشة المباشرة

Note: يشير “-” إلى خيارات غير محددة أو متغيرة تعتمد على الخطة المحددة أو متطلبات العميل. للحصول على معلومات دقيقة وحديثة، يوصى بزيارة موقع الويب الخاص بكل مزود، حيث قد تتغير الأسعار والعروض بمرور الوقت.

الماخذ الرئيسية

تعمل استضافة WordPress المُدارة كخدمة كونسيرج، حيث تتعامل مع التشغيل الفني لتشغيل مواقع WordPress حتى يتمكن مالكو المواقع من التركيز على إنشاء المحتوى وتسويقه. إنه مزيج مثالي من الراحة والأداء والدعم المصمم لتخفيف الأعباء الفنية عن أصحاب مواقع الويب.

بعد تقييم العديد من الخدمات، إليك خمس نقاط رئيسية يجب مراعاتها عند اختيار أفضل استضافة WordPress مُدارة لشركتك:

الأداء ووقت التشغيل: يكمن أساس خدمة الاستضافة الجيدة في أدائها وموثوقيتها. يجب أن يوفر مضيف WordPress المُدار أجهزة وتقنية محسنة خصيصًا لـ WordPress مع سجل حافل بأوقات تشغيل شبه مثالية.

يكمن أساس خدمة الاستضافة الجيدة في أدائها وموثوقيتها. يجب أن يوفر مضيف WordPress المُدار أجهزة وتقنية محسنة خصيصًا لـ WordPress مع سجل حافل بأوقات تشغيل شبه مثالية. دعم الخبراء: يعد الوصول إلى دعم العملاء ذوي الخبرة والاستجابة أمرًا لا يقدر بثمن. ابحث عن الخدمات التي تقدم دعمًا على مدار الساعة، ومن الأفضل استخدام طرق اتصال متعددة بما في ذلك الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني.

يعد الوصول إلى دعم العملاء ذوي الخبرة والاستجابة أمرًا لا يقدر بثمن. ابحث عن الخدمات التي تقدم دعمًا على مدار الساعة، ومن الأفضل استخدام طرق اتصال متعددة بما في ذلك الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني. تعزيز الأمن: الأمن السيبراني هو مصدر قلق متزايد. ستتعامل أفضل خدمات الاستضافة المُدارة بشكل استباقي مع أمان موقعك من خلال النسخ الاحتياطية المنتظمة وفحص البرامج الضارة والحماية المتقدمة لجدار الحماية.

الأمن السيبراني هو مصدر قلق متزايد. ستتعامل أفضل خدمات الاستضافة المُدارة بشكل استباقي مع أمان موقعك من خلال النسخ الاحتياطية المنتظمة وفحص البرامج الضارة والحماية المتقدمة لجدار الحماية. سهولة القياس: يجب أن تنمو استضافتك مع عملك. اختر مقدمي الخدمات الذين يسهلون ترقية خطة الخدمة الخاصة بك دون توقف أو انقطاع الخدمة.

يجب أن تنمو استضافتك مع عملك. اختر مقدمي الخدمات الذين يسهلون ترقية خطة الخدمة الخاصة بك دون توقف أو انقطاع الخدمة. الإدارة الشاملة: اختر خدمة استضافة تهتم بجميع جوانب إدارة موقع الويب بما في ذلك التحديثات والصيانة والنسخ الاحتياطية، مما يسمح لك بالتركيز على إدارة أعمالك.

يقدم كل مزود استضافة WordPress المُدار ميزات فريدة وهياكل تسعير. من الضروري الموازنة بين هذه الأمور واحتياجات عملك للعثور على الخيار الأنسب.

تذكر أن الخيار الأفضل سيوفر توازنًا متناغمًا بين الأداء والدعم وميزات القيمة المضافة، المصممة وفقًا لمتطلباتك المحددة.