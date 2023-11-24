ستساعدك المقالة التالية: 13 سببًا شائعًا لفشل الشركات الصغيرة

العمل سهل في البداية، لكن تشغيله ليس لضعاف القلوب. لكي يأخذ عملك نحو النجاح، يحتاج المالكون إلى التخفيف من المخاطر الخاصة بالشركة.

ريادة الأعمال ليست موروثة، لكي يصبح أصحاب الأعمال ناجحين يحتاجون إلى تعلم جميع المهارات التي تتطلبها أعمالهم.

وفقًا لإدارة الأعمال الصغيرة، فإن 30% فقط من الشركات الصغيرة يمكنها الاستمرار لأكثر من 10 سنوات، و50% يمكنها أن تشق طريقها حتى 5 سنوات ولكن بعد ذلك تبطل سببها، أما الـ 20% المتبقية من الشركات الصغيرة فتفشل في البداية. سنة البدء.

تأتي حياة أي عمل تجاري مع سلسلة من العقبات، ولكن لحماية أصحاب الأعمال الجدد أو المؤسسين يحتاجون إلى قيادة العمل بعيدًا عن أي فشل تجاري متوقع. لذا إليكم التعرف على تلك الأسباب.

دعونا نناقش بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الشركات الصغيرة والمتوسطة:

1. عقبات التمويل:

الشرط الأكثر شيوعًا لأي عمل تجاري أو السبب الأكثر شيوعًا لماذا تفشل الشركات الصغيرة هو نقص التمويل أو استثمار رأس المال.

لا يمكن للأعمال التجارية أبدًا تنمية استثمار رأس المال الأولي. لمواكبة الأنشطة اليومية بما في ذلك؛ كشوف مرتبات التمويل ؛ النفقات الثابتة والنفقات العامة حتى لا يتخلف أي بائع عن السداد.

من المهم لأي مالك أن يتناغم مع إيرادات الشركات من بيع منتجك وخدماتك. مع توليد الإيرادات، من المهم للمالكين تعديل أسعار منتجاتهم.

في أي صناعة، تكون المنافسة عالية جدًا لذا يحتاج المالكون إلى العمل على جذب عملاء جدد.

تواجه أي شركة أعمال صغيرة في مرحلة البدء الكثير من التحديات أثناء العثور على التمويل لمنتجها، وإيجاد استراتيجية التسويق الصحيحة، وتقديم المنتج إلى السوق.

هناك عدة طرق للعثور على التمويل مثل التمويل الملائكي، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والبنوك التقليدية؛ إذا كنت تبحث عن بعض الإرشادات، فهناك دائمًا بعض المدربين والاستشاريين في مجال الأعمال الذين يمكنهم مساعدتك في حل المشكلات المتعلقة بعملك.

2. الإدارة غير الكافية:

الإدارة عنصر مهم آخر في العمل. في حين أن العقبات المالية إذا تم حلها مرة واحدة لن تزعجك لبعض الوقت، فإن الإدارة أمر مطلوب في الأنشطة اليومية.

الإدارة غير الكافية هي واحدة من الأكثر شيوعا أسباب فشل المشاريع الصغيرة.

يتمتع أصحاب الأعمال بمواهبهم الكافية لبيع المنتج بجميع المعلومات حول المنتج، وهم يعرفون عملائهم وكل شيء عنهم.

إن القدرة على البيع ليست هي الشيء الوحيد المهم لإدارة الأعمال التجارية. عندما ينمو العمل، فإنه يتغير من وظيفة لشخصين إلى مؤسسة بأكملها، لإدارة الأشخاص هناك حاجة إلى شخص لديه بعض الخبرة في بناء الفريق وإدارة الفريق.

إن التعامل مع مجموعة كاملة من المنظمات ليس بالمهمة السهلة، ولكن ليس من المستحيل تعلمها على مدى فترة من الزمن. إن صاحب العمل الذكي غير قادر أو لديه وقت أقل لالاستعانة بمصادر خارجية لهؤلاء الأشخاص للقيام بهذه الأنشطة.

أي صاحب عمل يرغب في رؤية فريق قوي، الشخص الذي يعمل على رؤية الشركة ورؤيتك، يحتاج إلى بناء فريق يشعر فيه الناس بالراحة، وحيث يشعر الناس بأنهم مسموعون، وحيث يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه. ومن ثم، لإنشاء مثل هذا الفريق، عندما لا يكون لديك الوقت للتغاضي عن فريقك، ابحث عن شخص يمكنه ملء خطواتك.

3. تخطيط الأعمال غير الفعال:

في الحياة أو العمل، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل الشخص يستمر ولا ينظر إلى الوراء أبدًا هو الرؤية. الرؤية هي عنصر أساسي للنمو وفي الأعمال التجارية، إذا لم يكن لديك رؤية فإن كل تخطيطك سوف ينهار. هناك نوعان من خطط الأعمال: الأول مخصص لـ المدى القصير وآخر هو ل طويل الأمد.

يمكن أن يتراوح المدى القصير بين 5-10 سنوات بينما يتراوح المدى الطويل بين 10-20 سنة. حقيقة مثيرة للاهتمام حول مؤسس باناسونيك، كونوسوكي ماتسوشيتا، خطط لرؤيته للـ 250 عامًا القادمة والتي تم تقسيمها إلى 10 سنوات. كان السبب وراء قيامه بإعداد خطة للـ 250 عامًا القادمة هو إبقاء الشركة مركزة على هدف واحد. ويشهد العالم كله نمو الشركة.

لتجنب أي تراجعات في الأعمال التجارية، من المهم أن يكون لدى جميع رواد الأعمال فهم قوي لهذه الصناعة. هناك حاجة لإنشاء نموذج وبنية تحتية تجعلك تعمل في نفس الاتجاه. كل قرار يتخذه المالك يجب أن يكون في الهدف.

4. حوادث التسويق:

في بعض الأحيان، يعرف مخترع المنتج أو الخدمة أفضل ما في المنتج، ولكن بغض النظر عن مدى أهمية منتجك أو جودته، إذا لم يحصل على التسويق المثالي الذي يستحقه منتجك، فلن يكون منتجًا ناجحًا أبدًا. لا ينبغي للشركات أبدًا التقليل من تكلفة التسويق حتى في الأيام الأولى لعملك.

في الواقع، في الجزء الأول من تسويق الأعمال، يلعب التسويق دورًا حاسمًا للغاية إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار يمكن أن يسبب فشل الأعمال. إنه الوقت الذي يمكنك فيه تنمية عملائك المخلصين. إنه الوقت المناسب للوصول إلى جمهورك المستهدف وزيادة تحويلات المبيعات.

Nykaa هي علامة تجارية سمع عنها الجميع، ويجب عليك أنت أو الأشخاص المحيطين بك طلب المنتجات من هذه المواقع. عندما بدأ Falguni Nayar مع Nykaa هناك مقابل كل عملية شراء يقومون بها من التطبيق، كان عليهم إنفاق أموال إضافية ولكن الآن بعد أن أصبح لديهم قاعدة عملاء مخلصين.

في الآونة الأخيرة، أصبحت Nykaa من بين عدد قليل من الشركات التي تحقق أرباحًا والتي تم إدراجها في الاكتتاب العام. من المهم جدًا توعية الأشخاص بمنتجك وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال المسار الصحيح للتسويق.

5. الفشل في فهم سلوك العملاء اليوم:

كل منتج يتم تقديمه في السوق لا يستغرق وقتًا للعثور على منافسيه. يمكن بيع أي منتج حسب الحاجة أو الرغبة ولكن هناك شيء واحد وهو أن مفتاح البيع ويمكن أن يكون سببًا في فشل العديد من الشركات الصغيرة هو عندما لا يفهم البائع سلوك العميل.

حتى لا يتم بيع منتجك وهو ما لا يرغب عملاؤك في بيعه مع التراجع مما سيؤثر على عملك. في عالم اليوم، أصبح لدى العميل حرية الاختيار بين عدد من المنتجات، وبالتالي فإن فهم ما يحتاجه العملاء وتغيير منتجك حسب طلب العميل هو المصدر الوحيد للتواجد في السوق على المدى الطويل.

6. عدم أتمتة العملية:

هناك العديد من الأنشطة اليومية التي تحدث في الأعمال التجارية، حيث يتوسع عملك ويتغير من بداية بسيطة إلى مؤسسة بأكملها، تعد أتمتة الأعمال أمرًا في غاية الأهمية. هناك مستويات من مجالات العمل في أي منظمة.

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الإدارة التشغيلية: حيث يتم تكليف الأشخاص بالعمل مع مجموعة من القواعد وعليهم أداء مهامهم اليومية. الإدارة التكتيكية: يضم هذا المستوى أشخاصًا تتمثل مهمتهم في مراقبة مرؤوسيهم والتخطيط لجعل الفريق يستمر في التحرك. تنفيذي: هؤلاء هم الأشخاص الذين هم على رأس أي منظمة. عملهم هو الاستمرار في التخطيط للمستقبل واتخاذ قرارات قوية.

لا يمكن أن يكون هذا المخطط الهيكلي ناجحًا إلا إذا قمت بإنشاء تنسيق أتمتة داخل مؤسستك. وتشمل هذه مؤشرات الأداء الرئيسية، وإجراءات التشغيل القياسية، وتحليل الطلب على الوظائف. هناك العديد من استشارات الأعمال التي تزودك بهذه العناصر الأساسية لمؤسستك على أساس الطلب الخاص بك وصناعتك.

سيساعدك هذا في إنشاء مؤسسة، حيث سيتلقى في يوم توجيه أي موظف جديد الوصف الوظيفي الخاص به، ولن تكون هناك حاجة إلى تدريب إضافي وحاجة مستمرة إلى رئيس لتوجيهه. وهذا سيتيح للمالكين مزيدًا من الوقت لاتخاذ بعض القرارات الجيدة وتنمية أعمالهم.

7. نقص البيانات:

لا يفهم العديد من أصحاب الأعمال الجدد الحاجة إلى جمع البيانات. سيساعدك جمع البيانات على تخزين وتحليل المعلومات ذات الصلة المهمة بعملائك الحاليين والمحتملين.

الشركات العملاقة الكبرى مثل ستاربكس، وتاتا، وريلاينس لديها بيانات منذ سنوات، وبمساعدة هذه البيانات، فإنها تتنبأ بالمستقبل، وفي بعض الأحيان تحدد المستقبل.

في إحدى النقاط السابقة نفهم سلوك العملاء. تساعد البيانات في فهم نفس مفهوم الإحصائيات. يمكن أن يكون نقص البيانات أحد أكبر أسباب فشل الشركات الصغيرة.

8. عدم الالتزام بالتعلم:

حتى لو كنت صاحب العمل الأكثر نجاحًا في مجال عملك بأكمله، فإن الحاجة إلى فهم المزيد والمزيد من المعلومات ستساعد عملك على عدم الانهيار.

يبحث أصحاب الأعمال الناجحون باستمرار عن طرق أفضل للتعامل مع العملاء. إنهم يبتكرون باستمرار. ويتعلمون كيفية تنفيذ العملية لزيادة فعالية الأنشطة اليومية.

تبلغ قيمة وارن بافيت الصافية 11.590 كرور روبية وهو أحد أكبر المستثمرين على وجه الأرض. وليس من له علم مثله إلا يقضي أيامه كلها في قراءة الكتب وطلب العلم.

9. نقص رأس المال الاحتياطي:

“الأعمال” هي كلمة أخرى لمرادفات عدم اليقين، فالعمل لا يمكن أن يظل كما كان أبدًا. لذلك هناك حاجة لرأس المال الاحتياطي، رأس المال الاحتياطي هو احتياطي نقدي تحتفظ به أي منظمة مع نفسها. يمكن إنقاذ حالة عدم اليقين في العمل من خلال رأس المال الاحتياطي هذا الذي قد يجعلك لا تفشل أبدًا.

السؤال الأكبر هو مقدار المبلغ الذي يجب حجزه في صندوق رأس المال هذا. هذا يعتمد على صناعتك وتكلفة منتجك. يمكن أن يكون العمل محفوفًا بالمخاطر وصعبًا، وبالتالي إذا لم يكن عملك مزودًا برأس مال احتياطي فسوف يفشل عملك.

10. التقليل من المنافسة:

دعونا نفهم هذا الموضوع بمثال، الدهانات الآسيوية لديها بيانات لأكثر من 50 عامًا، ومع ذلك، كلما ظهرت منافسة جديدة يحاول فهم إيجابياتها وتجميعها في أعمالها.

في أي مرحلة من مراحل عملك، إذا كنت ترغب في رؤية عملك ينمو ولا تفشل أبدًا في التقليل من شأن منافسيك. سيشتري العملاء ما يشعرون أنه الأفضل لهم، لذا احرص دائمًا على تحديث منتجك وتوجيه ما يريده عملاؤك بشكل غير مباشر.

11. الافتقار إلى التفرد والقيمة:

دخول صناعة جديدة أو قديمة إذا لم يكن لديك التميز في عملك، فإن عملك لن يستمر على المدى الطويل. وهذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الشركات. إن وجود عنصر أو إدارة غير عادية لا يكفي لمؤسستك لتلبية طلبات العميل وتحقيق الإنجازات.

أنت في صحبة جيدة بالمرصاد وليس من الصعب الصمود أمام منافسيك دون أن يكون لديك حافز خاص.

12. النمو السريع والإفراط في التوسع:

الزمن لا يتوقف عند أحد، وبالمثل فإن التقدم في الأعمال ينمو بسرعة بقدر ما يتطلب الأمر الاستقرار. التغيير المستمر مطلوب لأنه إذا اخترت عدم التغيير مع مرور الوقت، فسوف يتركك الوقت خلفك ويمضي قدمًا.

إن الطريق إلى النجاح وعدم الفشل أبدًا في العمل هو من خلال الحفاظ على الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى وعدم الإفراط في التوسع لأن ذلك قد يؤدي إلى إجهاد الموظفين وانخفاض الروح المعنوية والقتال بين أعضاء فريقك السابق. فريق موحد.

13. نموذج الأعمال غير المربح:

بكلمات بسيطة، إذا اتخذت القرار الخاطئ فسوف يفشل عملك. إذا اخترت نموذج عمل غير مربح، فلن يصل المشروع إلى توقعاتك مما سيؤدي إلى فشل العمل.

نماذج الأعمال غير المربحة هي تلك التي يكون فيها استهلاك التصنيع والإنتاج أكثر مما سيدفعه لك عميلك. إنتاجيتك في العمل هي دخلك من المهام، ناقص تكاليفك.

كلما كانت النتيجة جديرة بالملاحظة، كلما كنت أكثر إنتاجية. المتغيرات التي تؤثر على الفوائد تشمل الاهتمام بالمنتجات الخاصة بك، وتكلفة صنعها، والاقتصاد العام، والمعارضة التي تواجهها.

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خاتمة:

في الختام، ما سبق هو الأسباب الرئيسية لفشل العديد من الأعمال. النقطة الأكثر أهمية هي مواكبة السوق والتغلب على المشاكل اليومية ولكن التركيز على هدفك الرئيسي.

سيساعد ذلك عملك على النمو والوصول إلى النجاح الذي يستحقه. في الواقع، تقوم الشركات المستقلة بالقصف بشكل متكرر إلى حد ما، إلى النقطة التي يكون لديك فيها فرصة بنسبة 50/50 لإنجاز العمل في العام الماضي.

مهما كان الأمر، من المهم أن تأخذ نظرة ثاقبة على ماهيتهم، لمعرفة حالتهم الفريدة، وعدم السماح لهم بمنعك من السعي إلى تحسين عملك بشكل غير مبرر.