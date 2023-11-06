ستساعدك المقالة التالية: 13 كتاب أعمال يجب على رواد الأعمال قراءتها

المعرفة هي مفتاح النجاح. وينطبق هذا بشكل خاص على رواد الأعمال، حيث أن الحكمة المشتركة في الكتب يمكن أن تكون لا تقدر بثمن لكل من مؤسس الشركة الناشئة وصاحب العمل المتمرس. من استراتيجيات النمو التي تم اختبارها عبر الزمن إلى الرؤى العميقة حول القيادة والابتكار، تتمتع هذه الجواهر الأدبية بالقدرة على تشكيل الطريقة التي يتعامل بها رواد الأعمال مع التحديات والفرص.

سواء كنت تبحث عن الإلهام، أو تسعى إلى صقل مهاراتك القيادية، أو ببساطة تتطلع إلى توسيع عقليتك الريادية، فإن الكتب هي مورد لا بد منه لتمكينك وإرشادك في رحلتك الريادية. للتوصية ببعض الأشياء المفضلة لديهم، يجيب قادة الأعمال في مجلس رواد الأعمال الشباب (YEC) على السؤال التالي:

“ما هو كتاب الأعمال الذي يجب أن يكون على قائمة قراءته لكل رجل أعمال، ولماذا؟ ما هي الدروس التي سيتعلمونها؟”

فيما يلي أهم توصياتهم.

1. “بوذا والقوة: الفن الروحي السري للنجاح في العمل”

“إن كتاب فيشن لاخياني “بوذا والقوة: الفن الروحي السري للنجاح في العمل” لا ينبغي قراءته مرة واحدة فقط، بل سنويًا. يساعدك الكتاب على اكتشاف النجاح، والأهم من ذلك، جذبه من خلال مواءمة العمل مع هدفك. عندما يحدث هذا، يمكنك الاستفادة من بئر عميق من التحفيز والمرونة والإبداع. وهذا يفتح الطريق أمام ضغوط أقل ونمو طويل المدى. ~ رون ليباك, ContentMender

2. “فن العمل الأقل: وصفة أحد رواد الأعمال لحياة جميلة”

يعد كتاب “فن العمل الأقل” لآري ميزل كتاب أعمال استثنائيًا حول كيفية تفويض المهام بشكل صحيح وتجنب الإرهاق. وهو يكتب عن كيفية التحسين والأتمتة والتفويض بحيث يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لمعظم المهام اليومية، مما يتيح لك الوقت للعمل في عملك بدلاً من ذلك. ~ راشيل بيدر, اضغط على التدليك الحديث

3. “الذكاء الاصطناعي الشامل: كيف تحقق الشركات الذكية مكاسب كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي”

“إذا كنت مهتمًا بالذكاء الاصطناعي – ومن ليس كذلك هذه الأيام؟ – أقترح قراءة كتاب “All-in On AI: How Smart Companies Win Big With Artificial Intelligence” بقلم نيتين ميتال وتوماس دافنبورت. يوضح هذا الكتاب كيف تقوم الشركات “بكل شيء” في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاح. أعتقد أن هذا الكتاب يعد مصدرًا ممتازًا للمبتدئين والمحترفين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون في الحصول على منظور واقعي حول الذكاء الاصطناعي من حيث صلته بالأعمال التجارية. ~ دامان جيت سينغ, FunnelKit

4. “المدارات اللامركزية: قصة الإيريديوم”

“أقترح كتاب “المدارات اللامركزية: قصة الإيريديوم” بقلم جون بلوم. إنها قصة شبكة إيريديوم الفضائية، وهو مشروع ضخم فاشل تم إنقاذه من النسيان من خلال تألق ريادة الأعمال. يستكشف الكتاب تعقيدات إطلاق شركة اتصالات عالمية، والتغلب على العقبات التنظيمية والتعامل مع التحديات المالية لتحقيق النجاح رغم كل الصعاب. ~ فيكاس أغراوال, إنفوبراندز

5. “ابدأ بالسبب: كيف يلهم القادة العظماء الجميع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”

“أحد الكتب التي يجب على كل رائد أعمال قراءتها هو كتاب “ابدأ مع لماذا” للكاتب سايمون سينك. إنه كتاب عظيم يحتوي على العديد من النقاط الرئيسية. ومع ذلك، فإن ما يجعل قراءته مثيرة للاهتمام لرواد الأعمال هو أن الكتاب يناقش أهمية معرفة الهدف من وراء وجود الأعمال التجارية، ويساعد في تنمية ثقافة قوية مع القيادة والكفاءة لتحديد الأهداف وتحقيقها. ~ ستيفاني ويلز, أشكال هائلة

6. “10x أسهل من 2x: كيف يحقق رواد الأعمال من الطراز العالمي المزيد من خلال عمل أقل”

“هناك كتاب جديد رائع بعنوان “10x أسهل من 2x” بقلم دان سوليفان، وهو مخصص لرواد الأعمال. إنه يوضح أن التفكير بشكل كبير والوصول إلى أهداف 10x أسهل بكثير من اتخاذ خطوات صغيرة للأمام. وذلك لأنه ينتهي بك الأمر إلى التركيز على الخطوات الأكثر أهمية التي تحقق معظم النتائج. لها أساس نفسي وهي قراءة رائعة. ~ سيد بلخي, WPBeginner

7. “المانح: قصة قصيرة عن فكرة عمل قوية”

“”The Go-Giver: A Little Story About a Powerful Business Idea” هو كتاب أعمال كتبه بوب بورغ وجون ديفيد مان. إنها قصة عن قوة العطاء. تعد قوة العطاء وأهمية الشبكات من المفاهيم الحاسمة التي يجب على جميع الأشخاص فهمها إذا كانوا يخططون للنجاح كرائد أعمال. أقرأها أو أستمع إليها مرتين في السنة! ~ زين ستيفنز, بروتيا المالية

8. “عادات المليون دولار: ممارسات قوية مثبتة لمضاعفة دخلك ثلاث مرات”

“يعد كتاب “عادات المليون دولار” بقلم بريان تريسي خيارًا ممتازًا لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بناء عادات إيجابية وتحقيق النجاح من خلال رؤية كيف فعل الآخرون ذلك في التاريخ الحديث. يقوم المؤلف بعمل ممتاز في تقديم النصائح العملية للقادة في جميع الصناعات ومن ثم ربطها بأمثلة من العالم الحقيقي. ~ كريس كريستوف, MonsterInsights

9. “صفقات المشاريع: كن أكثر ذكاءً من محاميك وصاحب رأس المال المغامر”

“أحد الكتب التي أوصي بها رواد الأعمال هو كتاب “Venture Deals” من تأليف براد فيلد وجيسون مندلسون. تم توضيح عملية رأس المال الاستثماري بأكملها بإيجاز، بدءًا من أوراق الشروط وهياكل الصفقات وحتى جولات التفاوض اللاحقة. سيساعدك هذا الكتاب على تقليل التخفيف وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد عند زيادة رأس المال. ~ جاك بيركنز, المدير المالي Hub

10. “معضلة المبتكر: عندما تتسبب التقنيات الجديدة في فشل الشركات الكبرى”

“أحد الكتب التي يجب أن يضعها كل رجل أعمال في قائمة قراءته هو “معضلة المبتكر” للكاتب كلايتون إم كريستنسن. يشرح هذا الكتاب التحديات التي تواجهها الشركات عندما تظهر التقنيات الثورية في السوق. لقد ساعدني ذلك على معرفة أن احتياجات العملاء تتطور وأن انقطاع التكنولوجيا الحالية أمر لا مفر منه، ولكنك لا تزال بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والعمليات الحالية. ~ أندرو مونرو, التابعة WP

11. “فكر وازدد ثراءً”

“الكتاب الكلاسيكي ولكنه لا يزال يقدم الكثير من المعرفة هو كتاب “فكر وتصبح ثريًا” لنابليون هيل. تمت كتابته في عام 1937 ولكنه لا يزال يتناول الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدمر العمل، وهو طريقة تفكيرك. فهو يحتوي على نصائح عملية ويتناول بعض المفاهيم الأساسية التي نجحت آنذاك والآن. ~ باروخ لابونسكي, رتبة آمنة

12. “الأب الغني والأب الفقير: ما يعلمه الأغنياء لأطفالهم عن المال ولا يعلمه الفقراء والطبقة الوسطى!”

“لقد تعلمت الكثير من كتاب “الأب الغني والأب الفقير” لروبرت تي كيوساكي. أعتقد أن هذا الكتاب مليء بالمعلومات القيمة، ولديه طريقة مثيرة للاهتمام لبدء شغف التطوير الذاتي والعمل الجاد والتفكير الريادي. وتكمن قيمته في الكشف عن الثغرات الموجودة في بعض النصائح التي نسمعها كثيرًا حتى يتم قبولها كمعرفة عامة. ~ تايلر براي, أجزاء مقطورة TK

13. “كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس”

“”كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس” بقلم ديل كارنيجي هو نوع الكتاب التأسيسي الذي يجب على كل رجل أعمال قراءته. هذا لأنه، بغض النظر عما إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا أو المطاعم، فإن كل شيء يدور حول خدمة الناس. الناس هم العملاء. وبالتالي، فإن اتباع نهج أكثر تعاطفاً مع الناس سيجعلك دائمًا أكثر نجاحًا، حيث سيصبح هؤلاء الأصدقاء الجدد أو الأشخاص المتأثرون عملاء. ~ آندي كاروزا, ناتشوناتشو