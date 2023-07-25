ستساعدك المقالة التالية: 13 من أفضل المواقع والتطبيقات مثل OfferUp للمبيعات السريعة!

إذا كنت ترغب في بيع شيء ما مقابل نقود سريعة ، فإن OfferUp هي واحدة من أكثر المنصات شيوعًا التي يمكنك استخدامها.

ومع ذلك ، فإن هذا السوق أيضًا تنافسي للغاية بين البائعين. وإذا كنت تبيع عبر الإنترنت ، فإنك تدفع 1.99 دولارًا أو 12.9٪ رسوم بيع نهائية!

بسبب المنافسة والرسوم ، من الأفضل أحيانًا استخدام بدائل OfferUp للعثور على المزيد من المشترين.

لذلك أقوم اليوم بتغطية بعض من أفضل التطبيقات مثل OfferUp التي يمكنك استخدامها لقلب الأشياء مقابل المال.

دعنا نذهب اليها.

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أفضل المواقع والتطبيقات مثل OfferUp

هناك الكثير من التطبيقات والمواقع مثل OfferUp هناك. بعضها أفضل إذا كنت تريد نقودًا سريعة من خلال عملية بيع شخصية بينما البعض الآخر أفضل من OfferUp للبيع عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر بعض الأسواق أفضل لأنواع معينة من المنتجات أو لفئات متخصصة أكثر من غيرها.

لذا ، فكر في نوع المنتج الذي تبيعه وما إذا كنت تفضل ذلك شخصيًا أو عبر الإنترنت. ثم اختر بعض المواقع والتطبيقات مثل OfferUp التي لها معنى.

1. Facebook المتجر

أحد أفضل مواقع الويب مثل OfferUp التي يمكنك استخدامها هو Facebook المتجر.

لقد بعت بالفعل العديد من الأشياء Facebook السوق من قبل ، بما في ذلك بعض الأثاث القديم والجيتار. إنها دائمًا منصة البيع الخاصة بي نظرًا لوجود العديد من المشترين المحليين.

مثل OfferUp ، فإن إنشاء قائمة مجاني تمامًا. وهناك عدد من الأشياء الرائجة التي يمكن بيعها Facebook يحب:

عليك التفاوض والتواصل مع المشترين ، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.

ولكن بمجرد الاتفاق على السعر ومكان الاجتماع ، يمكنك كسب المال بسرعة ولن تضطر إلى دفع أي رسوم بيع.

يمكنك البيع عبر الإنترنت والموافقة على الشحن إلى المشترين ، ولكن Facebook السوق هو حقًا للمبيعات المحلية. يمكنك قراءة منشورنا على FB Marketplace vs OfferUp للحصول على تحليل كامل لهاتين المنصتين.

2. مركاري

إذا كنت ترغب في البيع عبر الإنترنت ، فإن Mercari هي واحدة من أفضل التطبيقات مثل OfferUp الموجودة هناك.

بمجرد تنزيل التطبيق المجاني ، يكون إنشاء قائمة مثل OfferUp تمامًا. كل ما عليك فعله هو تحميل بعض الصور وكتابة عنوان ووصف وتحديد السعر الخاص بك.

من هناك ، يمكن للمشترين الاتصال بك لطرح الأسئلة أو للتفاوض على الأسعار.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك بيعها على Mercari ، مع فئات شائعة تشمل:

كتب

ملابس

مستحضرات التجميل

إلكترونيات

السلع المنزلية

ألعاب الأطفال

ألعاب وأجهزة الفيديو

الساعات والساعات الذكية

رسوم Mercari أقل أيضًا من OfferUp و تدفع 10٪ من أسعار البيع النهائية كرسوم.

يدفع المشترون أيضًا مقابل الشحن في معظم الأوقات ، على الرغم من أن إحدى حيل Mercari الشائعة هي تقديم شحن مجاني لجذب المزيد من المشترين.

يمكنك قراءة منشورنا على OfferUp vs Mercari للحصول على مقارنة كاملة بين هذين التطبيقين المبيعين.

3. Swappa

إذا كان لديك بعض الأجهزة الإلكترونية القديمة للتخلص منها ، فإن Swappa هو أحد أفضل المواقع مثل OfferUp التي يمكنك استخدامها.

يتيح لك سوق إعادة بيع الإلكترونيات هذا بيع مجموعة متنوعة من المنتجات مثل:

Apple الساعات وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء

الكاميرات

وحدات تحكم الألعاب مثل Xbox أو PS5

التكنولوجيا المنزلية مثل Amazon أجهزة Echo و Google Home

ايباد

آيفون

ماك بوك

ألعاب الفيديو

كل ما عليك فعله هو إدخال المنتج الذي تبيعه على Swappa. يمنحك متوسط ​​سعر السوق ، ويمكنك بعد ذلك اختيار البيع في سوق Swappa أم لا.

ميزة Swappa vs OfferUp هي أنك تدفع 3٪ فقط من رسوم البائع مع Swappa عند إجراء عملية بيع.

تحصل أيضًا على أموال من PayPal ، والتي توفر الحماية لكل من المشترين والبائعين من خلال PayPal.

4. كريغزلست

Craigslist هو أحد أقدم المواقع المبوبة وأكثرها شعبية. لذلك ، مما لا يثير الدهشة ، إنه أيضًا موقع ممتاز مثل OfferUp يمكنك استخدامه.

لا توجد زخرفة مع Craigslist ؛ ما عليك سوى سرد شيء ما للبيع وتحديد السعر والبدء في التفاوض مع المشترين في منطقتك.

ميزة البيع على Craigslist هي أنه يمكنك العثور على مشترين بسرعة والمبيعات كلها نقدية.

الجانب السلبي هو أنك ربما تضطر إلى التعامل مع المساومة أكثر قليلاً وإيجاد الوقت والمكان للقاء المشتري الخاص بك.

ولكن لبيع المنتجات أو الأشياء الشهيرة مثل الذهب أو الفضة أو الأجهزة ، فهو بديل موثوق جدًا لـ OfferUp.

5. لوكانتو

Locanto هو موقع شهير آخر مثل OfferUp وهو موقع ويب ذو نمط مبوب مشابه لموقع Craigslist.

يمكنك إدراج أي شيء معروض للبيع على Locanto ، وهو متاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

إنشاء منشور مبوب مجاني ، ويمكنك تضمين الصور في قائمتك وتحديد الأسعار الخاصة بك.

لدى Locanto أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى ، بما في ذلك الأحداث المجتمعية والمواعدة المحلية. لكنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة لبيع الأشياء مقابل المال السريع.

أنت لا تدفع رسوم البائع أيضًا ، مما يجعله بديل OfferUp فعال من حيث التكلفة.

6. Poshmark

عندما يتعلق الأمر ببيع الملابس والإكسسوارات ، فإن Poshmark هو أحد أفضل التطبيقات مثل OfferUp هناك.

منصة إعادة البيع هذه متخصصة في الملابس النسائية والاكسسوارات والأحذية وحقائب اليد.

لا يزال بإمكانك بيع سلع أخرى على Poshmark مثل السلع المنزلية أو ملابس الرجال والأطفال ، ولكن من الأفضل بيع الملابس والإكسسوارات ذات العلامات التجارية.

يشبه إنشاء القوائم إلى حد كبير OfferUp ، ويمكنك تحميل الصور وإنشاء وصف لما تبيعه.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين OfferUp و Poshmark في كيفية عمل الرسوم.

تفرض Poshmark رسومًا مختلفة على البائعين اعتمادًا على سعر البيع النهائي:

مبيعات أقل من 15 دولارًا : رسم ثابت قدره 2.95 دولار.

: رسم ثابت قدره 2.95 دولار. مبيعات تزيد عن 15 دولارًا: Poshmark يأخذ 20٪ في العمولات.

يجعل نموذج الرسوم هذا Poshmark أغلى من OfferUp في كثير من الحالات.

ومع ذلك ، يمكنك العثور على مشترين للعلامات التجارية المصممة بسرعة أكبر ، لذلك قد يكون الأمر يستحق القسط. توفر Poshmark أيضًا ملصق شحن مدفوع مسبقًا ، لذلك لا تدفع مقابل الشحن.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات والمواقع مثل Poshmark.

7. VarageSale

VarageSale هو “بيع المرآب عبر الإنترنت” الذي يجعل من السهل البيع عبر الإنترنت ومحليًا تمامًا مثل OfferUp.

تعمل المنصة أيضًا في ثلاث خطوات بسيطة:

انضم إلى مجتمعك المحلي بعد إنشاء حساب. تحقق من حساب VarageSale الخاص بك عن طريق الاتصال Facebook. ضع قائمة بالعناصر المعروضة للبيع وتلتقي بالمشترين المحليين.

يبيع الناس أنواعًا من الأشياء على VarageSale ، وخاصة الملابس والسلع المنزلية والألعاب. لكنه سوق محلي حيث يذهب أي شيء تقريبًا.

وأفضل جزء في VarageSale vs OfferUp هو أن VarageSale لا تتقاضى أي رسوم في وقت كتابة هذا التقرير.

8. 5 أميال

تطبيق بيع شائع آخر يمكنك استخدامه بدلاً من OfferUp هو 5miles.

كما يوحي الاسم ، فإن 5miles تقدم خدماتها في الغالب للأشخاص الذين يرغبون في شراء وبيع الأشياء في منطقتهم. لذلك إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، يجب أن تجد الكثير من العملاء المحتملين.

ويتيح لك 5miles بيع أي شيء تقريبًا ، بما في ذلك:

الجانب السلبي الرئيسي لـ 5miles مقابل OfferUp هو أن الأسعار مربكة بعض الشيء.

تحصل على بعض القوائم المجانية شهريًا لفئات معينة ولكن بعد ذلك تدفع 4.99 دولارًا مقابل قوائم إضافية. وللحصول على قوائم منتظمة لمعظم المنتجات ، يكلف 1.99 دولارًا لكل 7 أيام.

لا تفرض 5miles رسومًا على البائع ، ولكنها تتقاضى 4.9٪ عند سحب الأموال إلى حسابك المصرفي.

بشكل عام ، ليست فعالة من حيث التكلفة مثل OfferUp أو Facebook سوق للمبيعات المحلية. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون أرخص إذا انتهى بك الأمر بشحن منتجاتك إلى شخص ما.

9. موقع ئي باي

من المستحيل الحصول على قائمة بأفضل المواقع مثل OfferUp دون تضمين eBay.

يُعد موقع eBay أحد أشهر الأسواق في العالم. ويتيح لك أيضًا البيع لملايين المشترين النشطين حول العالم أو محليًا من خلال إعلانات eBay المبوبة.

الميزة الرئيسية لـ eBay هي أنه يمكنك بيع أي شيء تقريبًا.

كما أنها مفيدة جدًا لبيع المزيد من العناصر المتخصصة ؛ فكر في عناصر مجمعة عشوائية مثل Beanie Babies أو بطاقات كرة السلة.

الجانب السلبي من البيع على موقع eBay هو أنه يتقاضى 12.9٪ من رسوم البائع لمعظم الفئات.

لكن بعض الفئات تقع في نطاق 5٪ فقط ، ومرة ​​أخرى ، يمكنك الوصول إلى عدد أكبر من المشترين على eBay مما تفعله مع OfferUp.

يمكنك تقديم شحن مجاني ، ولكن ليس من غير المألوف أن يدفع المشترون مقابل الشحن على موقع eBay.

قراءة إضافية – eBay مقابل Mercari – ما هو الأفضل للبائعين؟

10. Listia

موقع آخر شهير مثل OfferUp هو Listia ، وهو موقع مزادات مجاني.

يعد هذا أيضًا أحد البدائل الفريدة لـ OfferUp نظرًا لكيفية عمل المكافآت / المدفوعات.

باستخدام Listia ، يمكنك إنشاء قوائم مجانية للأشياء التي تريد بيعها. يستخدم موقع الويب تنسيق المزاد ، لذلك يقوم المشترون بالمزايدة على سلعك.

عندما تبيع شيئًا ما على Listia ، فإنك تكسب نقاطًا. يمكنك بعد ذلك استبدال النقاط بمكافآت مثل بطاقات الهدايا المجانية وأدوات المطبخ والإلكترونيات والمزيد.

إنه بصراحة أكثر منافسي OfferUp إرباكًا في رأيي ، لكن شكل المزاد يمكن أن يكون أكثر إثارة من البيع بسعر ثابت.

تتيح لك Listia أيضًا البيع بأسعار ثابتة ، وبشكل عام ، فهي واحدة من أكثر منصات البيع تنوعًا وفريدة من نوعها.

11. كاروسيل

إذا كنت لا تزال تبحث عن تطبيقات أخرى مشابهة لـ OfferUp ، فيمكنك دائمًا محاولة البيع على Carousell.

يتيح لك تطبيق Android و iOS هذا إنشاء قوائم بسرعة لما تريد بيعه ، وتشمل الفئات الشائعة:

السيارات والممتلكات

موضة

المنزل والمعيشة

الهوايات والألعاب

الجوالات والالكترونيات

يمكنك أيضًا اختيار مقابلة المشترين شخصيًا أو شحنها إليهم ، كما يمكنك تحديد من يدفع تكاليف الشحن.

في الوقت الحالي ، لا يتقاضى Carousell سوى رسوم البائع في بلدان معينة ، والموقع الإلكتروني مربك قليلاً أكثر من OfferUp.

ومع ذلك ، لا تزال طريقة سريعة لتحويل الفوضى إلى نقود يمكنك استخدامها إذا لم يكن OfferUp يحقق لك مبيعات.

12. Wallapop

مثل OfferUp ، Wallapop هو موقع وتطبيق إعلانات مبوبة محلي آخر حيث يمكنك بيع أشياء لأشخاص في منطقتك.

إذا كنت تعيش في أوروبا ، فإن Wallapop هو أحد أفضل التطبيقات مثل OfferUp الموجودة هناك. يتوفر تطبيق البيع القائم على اللغة الإسبانية في المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال والعديد من البلدان الأخرى.

تشمل الأشياء المشهورة التي يمكن بيعها على Wallapop:

هاتف خليوي

إلكترونيات

أثاث

مستلزمات المنزل والحديقة

ادوات رياضية

أجهزة التلفاز وأجهزة التحكم

الإدراج مجاني مثل OfferUp ، ويمكنك تنسيق المبيعات عن طريق مراسلة المشترين المحليين. ويتوفر تطبيق Wallapop لنظامي التشغيل Android و iOS وهو سهل الاستخدام مثل OfferUp أيضًا.

13. Oodle

أحد المواقع النهائية مثل OfferUp الذي يمكنك استخدامه لبيع الأشياء هو موقع Oodle ، وهو موقع ويب آخر للإعلانات المبوبة.

مثل مواقع الويب المبوبة الأخرى ، يبيع الأشخاص أي شيء تقريبًا على Oodle بما في ذلك:

البطاقات

كلاب

عناصر الموضة

أثاث

الادوات

مجوهرات

المعدات الرياضية مثل الدراجات المستعملة أو المعدات الرياضية

ألعاب الفيديو والالكترونيات

تلتقي بالمشترين شخصيًا ، لذا تكون المبيعات نقدًا ، مما يتيح لك تجنب رسوم البائع المرتفعة عبر الإنترنت.

نصائح لاستخدام المواقع والتطبيقات مثل OfferUp

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل مواقع الويب والتطبيقات مثل OfferUp ، إليك بعض النصائح للبائع التي يمكنك وضعها في الاعتبار لزيادة احتمالات نجاحك!

1. تحميل صور عالية الجودة

لأي بديل OfferUp ، من المهم تحميل العديد من الصور عالية الجودة لمنح المشترين مزيدًا من الثقة.

يريد الناس أن يعرفوا بالضبط ما يدفعون مقابله ، لذا فإن الصور مهمة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تبيع أشياء عبر الإنترنت وعليك شحن منتجاتك إلى المشتري.

وإذا كنت تبيع ملابس ، فحاول التقاط صور لأشياء مثل العلامة ولشخص يرتديها حتى يتمكن المشتري من رؤية كل التفاصيل.

2. أسعار منافسة البحث

قبل تحديد أسعارك ، ابحث كمشتري واطلع على البائعين الآخرين الذين يبيعون سلعهم.

لا تحتاج إلى تقويض السوق بالكامل لتحقيق النجاح. لكن لا ينبغي أن تكون أغلى بكثير من أي بائع آخر لنفس السلع أو البضائع المماثلة.

3. اكتب أوصافًا متعمقة

عند استخدام أسواق مثل OfferUp ، يمكن أن تؤدي كتابة وصف متعمق إلى إنشاء أو كسر قائمتك.

تساعدك الأوصاف في إقناع المشتري بأن عليه التسوق معك. ويمكن للأوصاف أيضًا أن تساعد قوائمك في الحصول على مرتبة أعلى في محركات البحث في السوق عندما يبحث الأشخاص عن الشيء المحدد الذي تبيعه.

تشمل المعلومات المهمة التي يمكنك وضعها في الاعتبار في الأوصاف الخاصة بك:

الأحجام

مواد

الحالة (جديدة ، مثل الجديدة ، جيدة ، فقيرة ، معيبة)

الألوان

ماركة

عمر المنتج

إذا كان لديك منزل خالٍ من الحيوانات الأليفة أو خالٍ من التدخين

حتى التفاصيل مثل ما إذا كان هناك شيء يأتي في العبوة الأصلية يمكن أن يكون مهمًا. وإذا كنت تبيع مقتنيات مثل بطاقات Yugioh أو بطاقات Magic كمثال ، فيمكنك حتى ذكر التصنيف.

فيما يلي مثال على وصف OfferUp الرائع على قائمة لحقيبة يد:

حقائب اليد والملابس والأشياء الأكثر مبيعًا على OfferUp ، لكن هذا البائع يحتل مرتبة عالية في السوق لأنه يكتب أوصافًا رائعة.

يتضمن هذا الوصف معلومات حول الحجم ولون العلامة التجارية ومزايا المنتج والحالة ، مما يمنح المشترين الكثير من المعلومات.

قراءة إضافية – أفضل العروض المأجورة.

4. التواصل مع المشترين بسرعة

البيع عبر الإنترنت تنافسي. لذلك عندما تتلقى رسالة من المشتري ، قم بالرد في أسرع وقت ممكن.

ليس عليك إضاعة الوقت مع عروض الكرات المنخفضة. ولكن للأسئلة الجادة والمشترين ، كن في الوقت المناسب وباحتراف لتأمين البيع قبل المضي قدمًا.

5. تعرف السعر الأدنى الخاص بك

تعد المساومة جزءًا لا مفر منه من البيع باستخدام تطبيقات مثل OfferUp. ولكن يجب أن تعرف أقل سعر على الإطلاق ترغب في البيع من أجله وأن تكون حازمًا عند التفاوض.

قراءة إضافية – أفضل الأشياء التي يجب رهنها مقابل المال.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة أفضل التطبيقات والمواقع مثل OfferUp في بيع أغراضك بسرعة حتى تتمكن من جني الأموال عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

لقد بعت الكثير من الأشياء عبر الإنترنت على مر السنين. ولكن أحد أهم الأشياء بالنسبة للبائعين هو استخدام منصة حسنة السمعة لتجنب عمليات الاحتيال والعثور على مشترين بسرعة.

وتذكر: يمكنك دائمًا استخدام العديد من بدائل OfferUp لزيادة عدد المشترين الذين يرون قائمتك.

لقد صنعت بالفعل ملف YouTube فيديو يوضح بعض تطبيقات البيع ومواقع الويب المفضلة لدي والتي يمكنك استخدامها كبدائل OfferUp. يتضمن هذا الفيديو أيضًا بعض العلامات الحمراء التي يجب على البائعين الانتباه إليها ، لذا أقترح التحقق من ذلك.

و من يعلم؛ بعد القليل من المبيعات ، قد تجد أنك تحب إعادة البيع وتحويل هذا إلى صخب جانبي جديد.

حظا سعيدا!

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