ستساعدك المقالة التالية: 13 نصيحة رائعة لإنشاء نسخة بريدك الإلكتروني

فيما يلي بعض الاعتبارات التي يجب التفكير فيها عند إنشاء نسخة بريد إلكتروني رائعة. لقد تم استخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني على مر العصور، ولكن الآن فقط يستطيع المسوقون استغلال إمكاناته بشكل كامل. حوالي 90% من المتسوقين عبر الإنترنت فتح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم كل يوم.

نصائح حول إنشاء نسخة البريد الإلكتروني

هل تعرف ماذا تكتب لعملائك؟ ومن خلال النقر على هذه الأرقام، يمكنك بالتأكيد الحصول على ما يكفي من تحويلات المبيعات. لكن عليك أولاً مراعاة هذه النصائح عند إنشاء نسخة بريد إلكتروني تجذب انتباه عملائك. إذًا، من أين تبدأ؟

ما يريده عملاؤك

يجب عليك وضع النسخة ذات الصلة التي تلبي احتياجاتهم. يجب أن يجيب على ما يبحثون عنه في المنتج أو الخدمة ولماذا، من بين جميع الشركات، يجب عليهم إجراء معاملات معك.

ما يحبط عملائك

هل تعرف ما الذي ينفر عملائك؟ ربما تكون خدمة عملاء الشركة أو ضماناتها وضماناتها التي لم تحدث أبدًا. الآن، أخبر عملائك بما يمكنك تقديمه لهم لتقليل إحباطاتهم.

من هم منافسيك؟

ما هي الشركات التي تبيع منتجات مثل منتجاتك؟ كيف يمكنك أن تكون مختلفا؟ لا تريد أن يرى عملاؤك المحتملون أو عملاؤك نفس نسخة البريد الإلكتروني أو العناصر التي عرضها منافسوك.

أهداف نسخ البريد الإلكتروني

ما هو الغرض من نسختك وكيف تريد أن يستجيب العملاء لرسائلك؟ إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما ستكتبه للجمهور، فلن يكون هناك أمل كبير في تحويلهم إلى عملاء.

جعل عنوانا عظيما

العنوان والعنوان الممل من شأنه أن يجعل عملائك يتثاءبون ويتركونه دون فتحه. هل تريد ذلك؟ لا! كل عنوان تمت صياغته له جاذبية نفسية وعاطفية لعملائك المحتملين. حتى إذا كنت لا تعرف كيفية إنشاء عنوان يجذب الانتباه، يمكنك دائمًا البحث على الويب عن مصادر مجانية مثل SEOpressor أو CoSchedule.

اعرف نبرة صوتك

هل هي مضحكة أم جادة؟ اسمح لعملائك بمعرفة نيتك من خلال تحديد نغمة النسخة. إذا كنت تريد أن تبدو ذا مصداقية، فلا تجعل نسختك مربكة جدًا للعملاء المحتملين.

أخبر قصة ذات اهتمام إنساني

يمكن أن تكون لك أو قد تكون لعميل سابق، أيًا كان الأمر، يمكن أن تكون القصة ذات الاهتمام الإنساني طريقة رائعة لإثارة المشاعر والثقة لدى عملائك. إذا رأوا أن شخصًا آخر قد تأثر بمنتجاتك، فمن المحتمل أن يحاولوا ذلك أيضًا.

أضف إثباتًا اجتماعيًا

يحتاج العملاء إلى التأكد من أن عملك شرعي. امنحهم شهادات أو تقييمات للمنتجات أو رابطًا لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يثق المتسوقون في الأعمال التجارية حيث يمكنهم رؤية قائمة الأنشطة الخاصة بك.

اجعلها عاجلة

إن جعل منتجك وخدماتك محددة زمنيًا سيجعل عملائك يندفعون إلى شرائها. ومن خلال إضافة إحساس بالإلحاح بسعر مخفض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التحويلات على الفور.

التخطيط والتصميم

ألا تعلم أن التخطيط والتصميم يمكن أن يساعدا في تمييز نسخة بريدك الإلكتروني عن بقية النسخ؟ قد لا نتحدث عن القواعد النحوية والإملائية هنا، ولكن من المفيد الإشارة إلى التركيز والتوازن في البريد الإلكتروني الخاص بالمبيعات.

هذه بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند إرسال بريد إلكتروني إلى قائمة المشتركين لديك.

ضمان منتجاتك

البيع بدون ضمان المنتج يمكن أن يفقدك بعض العملاء. علاوة على ذلك، فإن معظم الأشخاص لا يطلبون استرداد كامل المبلغ الذي اشتروه للمنتج. قدم لعملائك ضمانًا لفترات زمنية أطول. تشير الدراسات إلى أن الشركات تحقق عوائد أقل بحلول ذلك الوقت!

أتمتة البريد الإلكتروني

من شأن برنامج أتمتة البريد الإلكتروني أن يجعل نسختك تظهر بشكل جميل من خلال السمات والجوانب المخصصة أو القالب. لقد قام برنامج أتمتة البريد الإلكتروني بالفعل بتضمين بعض عبارات النسخ الشائعة التي تحتاج فقط إلى تعديلها. لذلك، يمكنك الآن بسهولة إنشاء نسخة تجذب انتباه القراء.