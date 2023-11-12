ستساعدك المقالة التالية: 14+ أفضل الخطوط عيد الحب

المشاركة تعنى الاهتمام!

هل أنت مدون، صاحب عمل، مدير وسائل التواصل الاجتماعي أو مؤثر؟

هل تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter، إلخ)؟

حسنًا، عيد الحب على الأبواب، لذا الآن هو الوقت المثالي لبدء إنشاء وجدولة المنشورات ذات الصلة بعيد الحب!

والطريقة الرائعة للتأكد من أن منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي لعيد الحب مثالية هي استخدام خطوط عيد الحب المذهلة!

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل خطوط عيد الحب. يمكنك تثبيت هذه الخطوط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث يمكنك استخدامها في Microsoft Word وAdobe Photoshop وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا تحميلها على Canva وStencil وCrello وأدوات التصميم الأخرى (على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إصدار احترافي للقيام بذلك) .

الآن، إذا لم تقم بتثبيت خط على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول لديك من قبل، فقد يبدو الأمر مربكًا أو صعبًا. لا تقلق – إنه في الواقع سريع وسهل! تحقق من الفيديو الموجود أسفل قائمة أفضل الخطوط لتعرف الطريقة.

وبالحديث عن تلك القائمة، ها هي – أفضل الخطوط لعيد الحب.

هل تبحث عن صفقة رائعة بشكل خاص؟ ثم فكر في هذا حزمة الخط عيد الحب، والذي يتضمن 4 من خيارات الخطوط في قائمتنا – Valentine Kisses وGirlfriend وCupid وLove Letters.

وإذا كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة في تثبيت الخطوط الجديدة، فسيوضح لك هذا الفيديو كيفية القيام بذلك: