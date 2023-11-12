ستساعدك المقالة التالية: 14+ أفضل الخطوط عيد الحب
المشاركة تعنى الاهتمام!
هل أنت مدون، صاحب عمل، مدير وسائل التواصل الاجتماعي أو مؤثر؟
هل تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter، إلخ)؟
حسنًا، عيد الحب على الأبواب، لذا الآن هو الوقت المثالي لبدء إنشاء وجدولة المنشورات ذات الصلة بعيد الحب!
والطريقة الرائعة للتأكد من أن منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي لعيد الحب مثالية هي استخدام خطوط عيد الحب المذهلة!
لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل خطوط عيد الحب. يمكنك تثبيت هذه الخطوط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث يمكنك استخدامها في Microsoft Word وAdobe Photoshop وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا تحميلها على Canva وStencil وCrello وأدوات التصميم الأخرى (على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إصدار احترافي للقيام بذلك) .
الآن، إذا لم تقم بتثبيت خط على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول لديك من قبل، فقد يبدو الأمر مربكًا أو صعبًا. لا تقلق – إنه في الواقع سريع وسهل! تحقق من الفيديو الموجود أسفل قائمة أفضل الخطوط لتعرف الطريقة.
وبالحديث عن تلك القائمة، ها هي – أفضل الخطوط لعيد الحب.
- عيد الحب قبلات الخط الثنائي – ستعمل هذه الخطوط مع جميع منشوراتك في عيد الحب! ستحصل على خط Valentine، وإصدار خط Valentine البديل مع شكل قلب مرفق بكل حرف، وخط Kisses، وخط Kisses البديل مع القلوب المضمنة. يعد خط Valentine and Kisses رائعًا عند إقرانه معًا وكذلك عند استخدامه بشكل منفصل.
- مستحضرات تجميل أدوربس – هل تبحث عن خط عيد الحب الشبابي والمرح؟ إذن Totes Adorbs مثالي لك! العديد من الرسائل تشمل قلوب رائعتين.
- خط طيور الحب – هذا الخط السعيد له لهجات قلب رائعة.
- صديقة النصي الخط – تم تصميم هذا الخط النصي اللطيف خصيصًا لعيد الحب وحفلات الزفاف!
- خط عيد الحب – هذا خط جميل ومزخرف بموضوع عيد الحب.
- الخط قصة حب – الخط الناعم واللطيف مثالي للنصوص القصيرة والأحجام الكبيرة.
- كن لي الخط – باستخدام هذا الخط، تحصل على نسخة صلبة ونسخة مخططة، وكلاهما به قلوب لطيفة أعلى الحروف.
- مرحبًا فالنتين فونت – خط ممتع مكتوب بخط اليد، يتضمن خط Hi Valentine لهجات على شكل قلب ونقاط.
- سحابة تسعة الخط – قواطع القلب تجعل هذا الخط الرائع مميزًا!
- الخط المحبوب – يمكنك الحصول على نسختين من هذا الخط ذي الأحرف الكبيرة: نسخة صلبة ونسخة تحتوي على قلوب على الأحرف.
- خط سهم كيوبيد – تتناسب تمامًا مع موضوع عيد الحب، وقد تم إصابة حروف هذا الخط المزخرف بسهم كيوبيد.
- الخط لوفبيت – تماشيًا مع موضوع نبض القلب، تكون الحروف مصحوبة بقلوب صغيرة.
- الحب والأشياء الخط – خط نصي جميل مثالي لكل الأشياء التي تحبها.
- الخط أوتي – يأتي هذا الخط الرائع مع خيارات خطوط القلب على كل حرف صغير.
- كن خط قلبي – بهذا الخط الجميل، يتم وضع كل حرف (كبير وصغير) داخل قلب.
- الخط المحبوب – يتضمن هذا الخط الفاخر زخارف على شكل قلب.
- رسائل حب – يحتوي هذا الخط اللطيف على نقاط نقطية وقلب لحرف “o”.
- الخط الحبيبة الكبيرة – يحتوي هذا الخط الممتع المليء بالنقاط والقلب على نسخة مجوفة ونسخة أكثر صلابة.
- الخط حمى الحب القلب – مع Love Fever، يمكنك الحصول على 6 إصدارات مختلفة من خط القلب هذا. ستكون متأكدًا من العثور على شكل يناسب جميع مشاريع عيد الحب الخاصة بك.
- باقة خطوط عيد الحب + الإضافات – استمتع بمزيد من الخيارات مع هذه الحزمة المكونة من 9 خطوط مختلفة ومتميزة. وكمكافأة، ستحصل أيضًا على 32 رسمًا تتضمن قلبًا.
هل تبحث عن صفقة رائعة بشكل خاص؟ ثم فكر في هذا حزمة الخط عيد الحب، والذي يتضمن 4 من خيارات الخطوط في قائمتنا – Valentine Kisses وGirlfriend وCupid وLove Letters.
وإذا كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة في تثبيت الخطوط الجديدة، فسيوضح لك هذا الفيديو كيفية القيام بذلك: