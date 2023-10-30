ستساعدك المقالة التالية: 14 طرق ذكية لتوفير المال على البقالة

هناك بعض الأشياء التي يحتاج الجميع إلى إنفاق المال عليها، مثل السكن والمرافق والطعام.

وفقا لمكتب إحصاءات العمل، في عام 2017، أنفق المواطن الأمريكي العادي 3008 دولارات على الطعام المعد في المنزل. الزوجين المتوسطين؟ 7,500 دولار في السنة.[1]

يبلغ هذا المبلغ حوالي 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا إذا كنت تسافر بمفردك، و625 دولارًا أمريكيًا إذا كنت تنفق على اثنتين. وإذا كنت تقوم بإطعام جيش صغير من الأطفال فإن الرقم يرتفع أكثر.

لكن الخبر السار هنا هو أن هناك العديد من الطرق لتوفير المال في محلات البقالة.

بغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه الآن، هناك دائمًا طرق يمكنك من خلالها خفض فاتورة البقالة. فيما يلي 14 نصيحة تسوق مستوحاة من الخبراء ستساعدك على القيام بذلك.

ابدأ بالتخطيط للمستقبل

صدق أو لا تصدق، بعض أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتوفير المال في محلات البقالة تبدأ حتى قبل أن تطأ قدمك المتجر.

1. استخدم تطبيق استرداد النقود للبقالة أو امتداد المتصفح

خضروات تطبيقات استرداد النقود هي طريقة رائعة لتوفير المال الذي تنفقه على الطعام كما أنها سهلة الاستخدام للغاية.

كروجر، أسد الغذاء، ألبرتسون، سمها ما شئت. مع مكافآت دولار سبراوت – وهو ملحق لمتصفح سطح المكتب متاح لمتصفح Chrome أو Safari – ستكسب ما يصل إلى 5% استردادًا نقديًا (أو أكثر) في العديد من محلات البقالة الأكثر شهرة في أمريكا.

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لا توجد أي عوائق يمكن تجاوزها ولا توجد عروض مزعجة للاختيار والتحميل مثل التطبيقات الأخرى الموجهة للبقالة. ما عليك سوى استرداد النقود مجانًا في كل مرة تقوم فيها بتقديم طلبك، إلى الأبد.

إذا وصل رصيدك إلى 5 دولارات من أرباح الاسترداد النقدي، فسوف تتلقى مبالغ نقدية مدفوعة إلى حساب PayPal الخاص بك في الشهر التالي. افضل حتى الآن، مكافآت دولار سبراوت يقوم بمسح الويب والبحث عن رموز العروض الترويجية ورموز القسيمة التي يمكن تطبيقها على سلة التسوق الخاصة بك. إذا وجدت واحدة، يمكنك تطبيقها عند الخروج بنقرة زر واحدة.

يمكنك تكديس أرباحك فوق الكوبونات والخصومات المتوفرة بالفعل في المتجر والتي تجدها.

نصيحة محترف: إذا كنت مسؤولاً عن الائتمان، فإن إضافة بطاقة ائتمان استرداد نقدي مع مدخرات البقالة القوية يمكن أن تساعدك على زيادة مدخراتك.

تطبيق ممتع آخر هو مكافآت التسوق NCPMobile. ليس عليك أيضًا تحميل عروضك مسبقًا قبل الذهاب للتسوق. تهتم شركة Nielsen (الشركة الأم) أكثر بما اشتريته، حتى تتمكن من اكتشاف العناصر الشائعة في محلات البقالة ومساعدة الشركات على تسويقها بشكل أكثر فعالية. ستكسب نقاطًا مقابل مسح مشترياتك الأسبوعية، وسيتم إدخالك تلقائيًا في مسابقات يانصيب أسبوعية وشهرية وربع سنوية تصل قيمتها إلى 10000 دولار.

2. خطط لوجباتك

إذا سبق لك أن مررت بتجربة الوقوف جائعًا أمام ثلاجة مفتوحة مع مجموعة متنوعة عشوائية من المكونات في أحد ليالي الأسبوع، فسوف تحب التخطيط للوجبات.

قبل أن تذهب لشراء البقالة، خذ 15 دقيقة للجلوس وإلقاء نظرة على إعلانات متجر البقالة الخاص بك. يمكنك العثور على معظم إعلانات البقالة والخصومات عبر الإنترنت. قم بتخطيط وجباتك للأسبوع حتى تعرف بالضبط ما هي المكونات التي يجب عليك تناولها في وقت مبكر.

بهذه الطريقة، لن تواجه أبدًا تجربة الثلاجة المحبطة هذه مرة أخرى. كما أنك لن تهدر المزيد من الطعام عندما يصبح سيئًا، وستوفر المال عن طريق تجنب تناول الطعام خارج المنزل عندما تنفد الخيارات المتاحة لك.

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3. قم بعمل قائمة

إذا كنت قد خططت بالفعل لوجباتك، فإن الجزء التالي سيكون سهلاً – قم بإعداد قائمة. إن وجود قائمة في متناول يدك يبقيك على المسار الصحيح عندما تذهب إلى متجر البقالة ويمنعك من نسيان مكوناتك.

حتى لو كنت تحتاج فقط إلى عدد قليل من العناصر، فلا يزال من الجيد إنشاء قائمة. يمكنك إنشاء قائمة على قطعة ورق قديمة الطراز أو استخدام العشرات من تطبيقات القائمة المتوفرة عليها smartphones.

4. اختر الوقت المناسب

ربما سمعت أشخاصًا يقولون إنه لا ينبغي عليك الذهاب للتسوق من البقالة وأنت جائع لأنك أكثر عرضة لإنفاق المال. لكن هل تعلم أن الذهاب لشراء البقالة أثناء النعاس يمكن أن يدفعك أيضًا إلى إنفاق المزيد من المال؟[2]

حاول الذهاب للتسوق بعد تناول وجبة كاملة والحصول على ليلة نوم جيدة.

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كيفية توفير المال على البقالة في المتجر

بمجرد وصولك إلى المتجر، هناك الكثير من الطرق للقيام بشراء البقالة بميزانية محدودة.

5. قم بتوصيل البقالة الخاصة بك

قد لا تكون هذه نصيحة لتوفير المال للجميع، ولكنها في بعض الحالات يمكن أن تكون منقذًا للحياة. إذا كنت تميل بسهولة إلى رمي الحلوى والوجبات الخفيفة في سلة التسوق الخاصة بك، فإن اختيار استخدام خدمة توصيل البقالة سيزيل هذا الطعم.

وبالمثل، إذا كنت تنسى دائمًا التخطيط لوجباتك وإعداد قائمة قبل الذهاب للتسوق، فإن توصيل البقالة قد يجبرك على القيام بهذه الأشياء. وإلا، كيف ستعرف أي البقالة يجب عليك الحصول عليها؟

يمكنك استخدام خدمات توصيل الوجبات التي يقدمها متجر البقالة الخاص بك، أو خدمات مثل إنستاكارت. تقدم العديد من المتاجر أيضًا خدمات استلام البقالة، مثل قائمة النقر الخاصة بـ Kroger، حيث يقوم شخص ما باختيار طلبك وتقوم أنت باستلامه. قد يكون هذا بديلاً أرخص لتوصيل البقالة.

6. فكر في الدفع نقدًا

لقد ثبت أن الدفع ببطاقة الائتمان يجعلك على الأرجح تنفق المزيد، في حين أن الدفع نقدًا له تأثير معاكس.[3] ويرى الباحثون أن السبب في ذلك هو أن الدفع ببطاقات الائتمان يبعدك عن واقع الدفع بالنقود الباردة والصعبة.

لذا، في المرة القادمة التي تتسوق فيها، فكر في التوقف عند ماكينة الصراف الآلي مسبقًا.

7. انضم إلى برنامج الولاء للمتجر

معظم برامج الولاء في المتاجر مجانية وسهلة الاشتراك فيها. وفي المقابل، ستحصل على أسعار مخفضة على مجموعة من العناصر دون أي جهد من جانبك باستثناء مسح بطاقة الولاء الخاصة بك أو إدخال رقم هاتفك. تقدم بعض برامج الولاء لمتاجر البقالة خصومات على الوقود في محطة الوقود ذات العلامة التجارية المشتركة.

8. تسوق للمبيعات

كل أسبوع، تقوم محلات البقالة بتخفيضات على عناصر محددة. غالبًا ما تكون هذه عناصر موسمية يمكن أن تكون طازجة ولذيذة بشكل خاص. يمكنك استخدام مبيعات متجر البقالة لتنويع قائمتك الأسبوعية من خلال تخطيط وجباتك حول العناصر المخفضة. يمكنك أيضًا استخدامه كتحدي لتجربة مكونات ووصفات جديدة.

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9. شراء المواد الغذائية العامة

كما هو الحال مع الأدوية الموصوفة، غالبًا ما تكون المواد الغذائية العامة أرخص بكثير. على الرغم من أنك قد تكون مخلصًا لعلامة تجارية معينة، إلا أنك ستتفاجأ غالبًا بمدى جودة الإصدار العام.

من المفيد على الأقل المحاولة عدة مرات لمعرفة ما إذا كان بإمكانك فطام نفسك عن المنتج الأرخص. إذا كنت تحب الإصدار العام، فسوف توفر المال في كل مرة تشتريه – خاصة بالنسبة للمواد الأساسية الروتينية مثل المعكرونة والتوابل والحبوب.

10. لا تنسى القسائم

تعد القسائم واحدة من أقدم الطرق وأكثرها شهرة لتوفير المال في محلات البقالة. هناك طن من أماكن للعثور على كوبونات.

يقوم الكثير من الأشخاص بوضع الكوبونات بشكل عشوائي على طاولات الدخول أو في سياراتهم، وينسونها عندما يحتاجون إليها بالفعل. ولكن إذا تعلمت فعلا كيفية القسيمة وإنشاء إستراتيجية كوبونات قوية، لن تزيد احتمالية تذكر قسائمك فحسب، بل ستزيد احتمالية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة. قم بإقران قسيمة مع تخفيضات على نفس العنصر لمضاعفة التوفير.

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11. اطلب فحص المطر

أحد المبادئ الأساسية لتسوق البقالة ذو الميزانية المحدودة هو شراء الأطعمة المعروضة للبيع. ولكن ماذا يحدث إذا نفدت؟ هذا لا يعني أنك لم يحالفك الحظ. في الواقع، يمكنك أن تطلب “فحص المطر”. ستحصل عادةً على قصاصة من الورق تتيح لك شراء العنصر لاحقًا، عندما يعود إلى المخزون، بسعر البيع.

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كيفية توفير المال على الطعام في المنزل

لا يتوقف التوفير بمجرد شراء البقالة ومغادرة المتجر. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لزيادة قيمة ما اشتريته بالفعل.

12. وجبات الطعام دفعة واحدة وتجميدها

إذا كنت تكره الطبخ أو ليس لديك الوقت لإعداد وجبة عشاء كاملة كل ليلة، فقد يكون تجميع وجباتك وتجميدها هو الشيء المناسب لك.

أفضل طريقة لزيادة مدخراتك إلى الحد الأقصى في هذا المجال هي تخطيط وجباتك وفقًا لما هو معروض للبيع. بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بثمار مدخراتك مرارًا وتكرارًا، حتى بعد انتهاء عملية البيع.

13. قم بشراء الفريزر ومخزن المؤن الخاص بك

على الرغم من أنه قد يكون من المحبط عدم العثور على أي شيء سوى كيسين من المعكرونة، وعلبة من زبدة الفول السوداني، وثلاثة قشور تاكو في مخزن المؤن الخاص بك، إلا أنه يمكنك اختيار النظر إلى الأمر على أنه تحدي.

ما الذي يمكنك تحضيره من مطبخك بناءً على المكونات المتوفرة لديك بالفعل، على طريقة توب شيف؟ اجعله موعدًا ممتعًا مع زوجتك أو تحدي أطفالك.

14. تجنب الوجبات المطبوخة مسبقاً

من السهل شراء الوجبات المطبوخة مسبقًا والأطعمة الجاهزة. ولكن يمكنك توفير المال عن طريق شراء المكونات الخام بدلا من ذلك. طعم الطعام المطبوخ في المنزل يتفوق دائمًا على الطعام المطبوخ مسبقًا، وسوف تتعلم مهارة جديدة أيضًا.

تعلم الطبخ يمكن أن يكون ممتعًا. هناك العديد من الفصول المجانية المتاحة عبر الإنترنت، مثل مهارات هذا السكين واحدة. هذه هي الخطوة الأولى نحو تعلم الطبخ في المنزل. يمكنك أيضًا حضور دروس الطبخ عبر الإنترنت أو شخصيًا.

ابحث عن متاجر مستلزمات المطبخ في منطقتك إذا لم تكن هناك أي مدارس طهي قريبة. Pinterest يعد مكانًا رائعًا للعثور على وصفات جديدة عندما تكون مستعدًا لبدء التجربة.

اجعل تسوق البقالة أمرًا ممتعًا بميزانية محدودة

لا ينبغي أن يكون توفير المال على محلات البقالة أمرًا عائقًا. ليس عليك أن تستسلم لحياة الرامين الرخيص والجبن المطبوخ.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها جعل إعداد ميزانية الطعام أكثر متعة:

تتبع مقدار الأموال التي تقوم بحفظها

قم بإجراء مسابقات لتخطيط الوجبات مع زوجتك لمعرفة من يمكنه توفير المزيد (مع الاستمرار في التخطيط لقائمة لذيذة)

اطلب من أطفالك المساعدة في التخطيط والتسوق والطهي

بغض النظر عن الطريقة التي تقوم بها بتقسيمها، فإن العثور على طرق للتوفير في مشترياتك من البقالة سيساعد في تحقيق أرباحك النهائية ويترك المزيد من المال للآخرين. الأهداف المالية والأشياء التي تهتم بها حقًا.

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