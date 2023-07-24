ستساعدك المقالة التالية: 14 من أفضل أدوات تحسين محركات البحث AI لتحسين تصنيفك في عام 2023 دليل لتعزيز تصنيفات SERP بسرعة باستخدام هذه الأدوات الرائعة

قد يبدو تحسين محركات البحث (SEO) محيرًا ، بل ومثيرًا للقلق عندما تكون جديدًا في عالم التدوين والأعمال التجارية عبر الإنترنت. يدخل: أدوات AI SEO وكيف يغيرون الصناعة إلى الأبد.

إذا لم تكن جديدًا تمامًا ، فربما تكون قد استوعبت بعض أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) الرئيسية … ولكن ربما اكتشفت أيضًا أن تحسين محتوى موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث قد يستغرق بعض الوقت.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه أدوات تحسين محركات البحث AI. لن توفر لك الوقت فحسب ، بل ستقطع أيضًا التخمين – مع التأكد من عدم تفويت أي فرص عند إنشاء محتوى تريد ترتيبه جيدًا في Google.

14 من أفضل أدوات تحسين محركات البحث AI في عام 2023 (لتعزيز تصنيفات SERP)

RightBlogger: مجموعة أدوات الكتابة والتسويق والذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث أداة الكلمات الرئيسية (RyRob): أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية جاسبر: إنشاء محتوى AI ، يتكامل مع Surfer SEO Surfer SEO: تحسين شامل على الصفحة Clearscope: تحسين على الصفحة مع عمليات تكامل سهلة MarketMuse: إنشاء وإستراتيجية محتوى تحسين محركات البحث (SEO) Semrush: مجموعة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) والمزيد (PPC ، وسائل التواصل الاجتماعي) Scalenut: يغطي دورة حياة محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بالكامل Frase: برنامج البحث والكتابة لتحسين محركات البحث AISEO: مجموعة أدوات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي وكبار المسئولين الاقتصاديين CanIRank: توصيات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي Wordlift: رسم بياني معرفي مخصص Alli AI: التحسين التلقائي لمحتوى موقع الويب Outranking: كتابة المحتوى والتحسين

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

ما هي أدوات تحسين محركات البحث AI (أدوات تحسين محركات البحث للذكاء الاصطناعي)؟

أدوات AI SEO هي تطبيقات وبرامج يدوية تتيح لك إنشاء محتوى موقع ويب محسّن لمحركات البحث. يكتب بعضهم المحتوى نيابة عنك ، بمجرد مطالبة بالإضافة إلى بضع نقرات. لن يقوم الآخرون بإنشاء محتوى ، ولكن بدلاً من ذلك يساعدك في إعادة كتابة مسودتك الحالية لتحسينها بشكل أفضل.

ستجد أيضًا الكثير من أدوات تحسين محركات البحث AI التي تنفذ مهام مُحددة لتحسين محركات البحث ، مثل مساعدتك في البحث عن الكلمات الرئيسية أو التعامل مع الجوانب التقنية لتحسين محركات البحث.

3 أساسيات مهمة لكبار المسئولين الاقتصاديين لفهمها

إذا كنت جديدًا في مجال تحسين محركات البحث ، فهناك الكثير لتتعلمه – وأنا أعلم مدى صعوبة هذا الشعور. أوصي بإلقاء نظرة على دليلي الكامل لاستراتيجيات تحسين محركات البحث في المدونة ، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك ، فإليك الأساسيات المطلقة التي يجب معرفتها.

1. يبدأ تحسين محركات البحث دائمًا بالبحث عن الكلمات الرئيسية

أولاً ، يبدأ مُحسنات محركات البحث (SEO) بالبحث عن الكلمات الرئيسية. أنت دائمًا تقوم بالتحسين لكلمة رئيسية معينة – لا يمكنك فقط تحسين جزء من المحتوى بشكل عام.

يعني البحث عن الكلمات الرئيسية العثور على كلمة رئيسية من المحتمل أن يكتبها جمهورك المستهدف في Google.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع حافظات هواتف ، فقد تستهدف كلمات رئيسية مثل أو.

عندما يكتب شخص ما في Google ، فأنت تريد أن تحتل مقالتك مرتبة عالية قدر الإمكان في SERP (صفحة نتائج محرك البحث).

عند اختيار كلماتك الرئيسية المستهدفة ، يجب عليك اختيار الكلمات الرئيسية التي تتمتع بقدر معقول من الزيارات ، ولكن ليس الكلمات الرئيسية التي لن تتاح لك فرصة ترتيبها مطلقًا. عادةً ما يعني ذلك اختيار الكلمات الرئيسية التي تتكون من 3-4 كلمات.

2. أنت بحاجة إلى الكتابة للأشخاص أولاً (وليس محركات البحث)

في بعض الأحيان ، يدرك المدونون وأصحاب الأعمال عبر الإنترنت فكرة خاطئة مفادها أن مُحسّنات محرّكات البحث تدور حول الكتابة بطريقة خاصة وغريبة لمحركات البحث. يختارون كلمة رئيسية ويستخدمونها عمليًا في كل جملة – مما يجعلهم يكتبون بطريقة متقنة لا يرغب أحد في قراءتها.

اكتب للناس أولاً: يجب أن يقدم موقع الويب الخاص بك تجربة مستخدم رائعة. قم بصياغة مقال سهل وجذاب للقراءة (سيضعك كاتب مقالتي المجانية عن الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح). عندما تقوم بالتحرير ، تأكد من أنك استخدمت كلمتك الرئيسية حيث يكون ذلك منطقيًا – لكن لا تشعر أنك بحاجة إلى تكراره مرارًا وتكرارًا. ستحصل محركات البحث على الفكرة!

3. يجب أن تكون الكلمة الرئيسية الخاصة بك موجودة في الأماكن الرئيسية

بالطبع ، هناك بعض الأماكن التي يكون فيها من المهم بشكل خاص استخدام كلمتك الرئيسية الأساسية إذا كنت تريد الظهور في مرتبة عالية في تصنيفات البحث العضوية. أهمها:

عنوان مشاركتك (خاصة عنوان SEO / meta ، والذي يمكن أن يكون مختلفًا عن العنوان الذي يظهر في الصفحة نفسها).

الوصف التعريفي لمنشورك.

من الجيد أيضًا استخدام كلمتك الرئيسية في عنوان فرعي واحد أو أكثر داخل منشورك ، في المحتوى الرئيسي عدة مرات (حسب الاقتضاء ، لا تسرف في العرض) ، وفي عنوان URL لمنشورك. استخدم أدوات تحسين محركات البحث (AI SEO) الذكية مثل منشئ عنوان مدونتي للتوصل إلى عناوين رئيسية ملائمة لتحسين محركات البحث لمشاركات مدونتك.

اختياراتي: 14 من أفضل أدوات تحسين محركات البحث AI

دعنا نلقي نظرة على أفضل أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

1.

RightBlogger: مجموعة أدوات الكتابة وتحسين محركات البحث

RightBlogger هي أداة كتابة المحتوى التي تعتمد على تحسين محركات البحث (SEO) المفضلة لدي ، لأنه حسنًا – جزء من قلبي قد بذل في بنائه مع صديقي آندي ونحن فخورون حقًا بأدوات تحسين محركات البحث AI التي قمنا بتحسينها في الداخل.

لقد قمنا ببناء RightBlogger لحل بعض إحباطاتي الخاصة بكتابة المحتوى ، ولذا فقد زودته بأدوات مفيدة لمساعدة المدونين وأصحاب الأعمال المشغولين على تحسين محتواهم لمحركات البحث.

يمكنك استخدام RightBlogger بجميع أنواع الطرق ، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ SEO ، فإن بعض الميزات التي ستحبها أكثر هي:

كاتب المقال. يمكن لهذه الأداة إنشاء منشورات مدونة لك ، باتباع أفضل وأحدث ممارسات تحسين محركات البحث. لجعله أسرع ، يمكنك إنشاء موضوعاتك / كلماتك الرئيسية ومخطط تفصيلي باستخدام أدوات أخرى داخل RightBlogger.

يمكن لهذه الأداة إنشاء منشورات مدونة لك ، باتباع أفضل وأحدث ممارسات تحسين محركات البحث. لجعله أسرع ، يمكنك إنشاء موضوعاتك / كلماتك الرئيسية ومخطط تفصيلي باستخدام أدوات أخرى داخل RightBlogger. أداة البحث عن الكلمات الرئيسية. هذه نسخة معززة من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي. ما عليك سوى إدخال كلمة أو عبارة وسيقوم RightBlogger بإعطائك جميع البيانات التي تحتاجها (بما في ذلك الحجم وتكلفة النقرة والمنافسة).

هذه نسخة معززة من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي. ما عليك سوى إدخال كلمة أو عبارة وسيقوم RightBlogger بإعطائك جميع البيانات التي تحتاجها (بما في ذلك الحجم وتكلفة النقرة والمنافسة). عنوان التعريف وأدوات الوصف التعريفي. هل تحتاج إلى كتابة مجموعة كاملة من عناوين تحسين محركات البحث وأوصاف التعريف لمنشورات مدونتك؟ قم بقص كل الأعمال القانونية باستخدام أداة الأتمتة سهلة الاستخدام هذه: ما عليك سوى إدخال موضوعك أو كلمتك الرئيسية.

هل تحتاج إلى كتابة مجموعة كاملة من عناوين تحسين محركات البحث وأوصاف التعريف لمنشورات مدونتك؟ قم بقص كل الأعمال القانونية باستخدام أداة الأتمتة سهلة الاستخدام هذه: ما عليك سوى إدخال موضوعك أو كلمتك الرئيسية. أداة مجموعة الكلمات الرئيسية. تعد هذه الميزة الأنيقة مثالية لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث بأسلوب “المحور والتحدث” ، حيث يكون لديك “محور” أساسي به جزء كبير من السلطة حول موضوع ما ، ثم مجموعة من “المتحدثين” التي تدخل في التفاصيل حول جوانب أصغر من هذا الموضوع.

سعر: 29.99 دولارًا في الشهر أو 299 دولارًا في السنة (مما يمنحك شهرين مجانًا). يمنحك هذا الوصول الكامل إلى جميع الميزات ويمكنك إنشاء العديد من الكلمات كما تريد ، بلا حدود.

2. أداة الكلمات الرئيسية (RyRob): أداة مجانية للبحث عن الكلمات الرئيسية

أداة البحث عن الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مجانية تمامًا وتستخدم نفس البيانات مثل الإصدار الأكثر تقدمًا من أداة الكلمات الرئيسية داخل RightBlogger.

تحصل على عمليات بحث غير محدودة والوصول إلى جميع ميزات أداة الكلمات الرئيسية دون دفع سنت. لست بحاجة إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو أي معلومات شخصية أيضًا.

لأداة الكلمات الرئيسية خياران:

المستكشف: أدخل الكلمة الرئيسية للبدء وستحصل على مجموعة من البيانات حول الكلمات الرئيسية المتشابهة ، بما في ذلك حجم البحث وتقييم المنافسة (صعوبة الكلمات الرئيسية).

أدخل الكلمة الرئيسية للبدء وستحصل على مجموعة من البيانات حول الكلمات الرئيسية المتشابهة ، بما في ذلك حجم البحث وتقييم المنافسة (صعوبة الكلمات الرئيسية). الأفكار: إنشاء كلمات رئيسية بناءً على موضوع (يتم تشغيل هذا بواسطة ChatGPT AI من OpenAI). إذا كنت تواجه صعوبة في ابتكار أفكار للمحتوى ، فهذه هي الأداة المناسبة لك.

مهما كنت رائعًا في مُحسنات محركات البحث ، فليس هناك فائدة كبيرة في تحسين مقالة بشكل مثالي لكلمة رئيسية لا تحظى بأي حركة مرور – أو واحدة لديها الكثير من الزيارات ولكن أيضًا قدراً لا يُصدق من المنافسة. باستخدام أداة الكلمات الرئيسية ، يمكنك معرفة الكلمات الرئيسية التي تستحق وقتك ومواردك.

سعر: حر

3. جاسبر: إنشاء محتوى AI ، يتكامل مع Surfer SEO

Jasper هي أداة كتابة قوية وشائعة بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لإنشاء محتوى طويل الشكل بسرعة. عند إنشاء مقال في Jasper ، يمكنك تعيين كلمات رئيسية ، وسيقوم Jasper تلقائيًا بدمج هذه الكلمات – مما يساعدك على صياغة منشور جيد التحسين.

إذا كنت تريد أن تذهب أبعد من ذلك ، يمكنك دمج Jasper مع Surfer لتمكين “وضع تحسين محركات البحث”. يُظهر لك هذا بعد ذلك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بـ Surfer داخل Jasper ، مما يتيح لك رؤية المصطلحات التي تحتاج إلى إضافتها إلى منشورك بالضبط من أجل تحسين نقاط المحتوى الخاصة بك.

يمكنك أيضًا استخدام Jasper لمجموعة من محتويات AI الأخرى ، مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني وكتابة الإعلانات والمزيد. يمكنه أيضًا التعامل مع إدخال البيانات واستفسارات خدمة العملاء – ويمكنه تحديد المواعيد لك – مما يجعله وسيلة رائعة لتنظيم سير العمل في مجالات متعددة من عملك.

سعر: من 24 دولارًا شهريًا (يتم إصدار الفاتورة سنويًا) ، مما يمنحك ما يصل إلى 20000 كلمة يتم إنشاؤها / شهرًا. بعض الميزات تكلف أكثر.

4. سيرفر سيو: تحسين شامل على الصفحة

لا يقوم Surfer SEO بإنشاء محتوى: بدلاً من ذلك ، فهو يساعدك على تحسين المحتوى الموجود لديك بالفعل وتحسين حركة المرور العضوية الخاصة بك. يمنحك درجة من 100 لتظهر لك مدى جودة المحتوى الخاص بك حاليًا ، من حيث تحسين محركات البحث ، ويقدم توصيات محددة حول طول المحتوى والصور والعناوين والكلمات / العبارات لاستخدامها (باستخدام معالجة اللغة الطبيعية ومعالجة اللغة الطبيعية).

يمكنك استخدام Outline Builder إذا كنت تعمل على قطعة من البداية: يؤدي هذا إلى إنشاء عناوين فرعية فريدة لك ويتيح لك هيكلة مقالتك بسهولة.

يتكامل Surfer SEO مع Jasper ، إذا كنت ترغب في استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الخاص بك وتحسينه.

سعر: من 49 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا). يغطي هذا ما يصل إلى 120 مقالة محسّنة و 240 صفحة مدققة كل عام.

5.

Clearscope: تحسين على الصفحة مع عمليات تكامل سهلة

مثل SurferSEO ، يساعد Clearscope منشورات مدونتك في الظهور بشكل أعلى في محركات البحث ، من خلال إعطائك توصيات محددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتغييرات.

يمنحك Clearscope درجة متدرجة — هنا في RyRob ، أهدف دائمًا إلى نقل مشاركاتي إلى أعلى درجة ، A ++. إذا لم يكن لديك متسع من الوقت لتحسين المحتوى ، فقد يكون التصوير للحصول على A- أو A كافيًا لدفع مشاركتك مباشرة إلى أعلى نتائج بحث Google.

يمكنك دمج Clearscope مع كل من محرّر مستندات Google و WordPress ، مما يجعلها سهلة الاستخدام في أي مكان تريد فيه صياغة المحتوى.

يوفر Clearscope أيضًا أدوات أخرى ، مثل السماح لك بمراجعة المحتوى الحالي. يمكنك أيضًا استخدام Clearscope للبحث عن الكلمات الرئيسية ، لإنشاء مخططات المحتوى ، والمزيد ، مما يجعلها أداة تسويق رقمية مفيدة حقًا.

سعر: تبلغ تكلفة Clearscope من 170 دولارًا شهريًا ، مما يمنحك 10 تقارير محتوى و 20 صفحة مخزون للمحتوى.

6.

MarketMuse: إنشاء وإستراتيجية محتوى تحسين محركات البحث (SEO)

يساعدك MarketMuse في إجراء بحث حول محتوى B2C ، بدعم من AI.

إنها أداة رائعة لتحسين محركات البحث AI إذا كنت تريد الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد ، مع البحث عن الكلمات الرئيسية / الموضوعات ومراجعة المحتوى كلها داخل التطبيق.

تساعدك عمليات تدقيق المحتوى في معرفة المحتوى الحالي الذي يجب التركيز عليه – حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يجب تحديده حسب الأولوية في خطة تسويق المحتوى الخاصة بك ككل.

عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الجديد ، يساعدك MarketMuse في إنشاء مجموعات المحتوى (الكثير من الصفحات ذات الصلة المرتبطة بالروابط الداخلية). يمكنك أيضًا استخدامه لإجراء تحليل محتوى لما يفعله منافسوك ، حتى تتمكن من معرفة كيفية سد هذه الفجوات.

سعر: لدى MarketMuse خطة مجانية أساسية تمنحك رؤى محدودة على مستوى الصفحة. تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا في الشهر.

7.

Semrush: مجموعة من أدوات تحسين محركات البحث والمزيد (PPC ، وسائل التواصل الاجتماعي)

تم تصميم Semrush لمساعدتك في مجموعة كاملة من المهام التسويقية ، وليس فقط تحسين محركات البحث (SEO): فهو يغطي أيضًا PPC والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تركز أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها على مساعدتك في العثور على كلمات رئيسية (وطنية ومحلية) ، وفهم هدف البحث ، وتتبع تصنيفات البحث الخاصة بك في SERPs ، وتحليل الروابط الخلفية لمنافسيك للعثور على فرص لتنفيذ بناء الروابط الخاصة بك.

بدلاً من اتباع نهج صفحة تلو صفحة بحتة ، تمتلك Semrush أدوات لمساعدتك في إجراء عمليات تدقيق كاملة لموقع الويب. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء وجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية ، ومراقبة مواقع منافسيك عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، والمزيد ، بالإضافة إلى استخدامه لمساعدة جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

سعر: تكاليف Semrush من $ 99.95 / شهر ، تدفع سنويًا. يتيح لك هذا إنشاء ما يصل إلى 5 مشاريع وتتبع 500 كلمة رئيسية ومشاهدة 10000 نتيجة لكل تقرير.

8.

Scalenut: يغطي دورة حياة محتوى SEO بالكامل

يصف Scalenut نفسه بأنه “مساعدك في الذكاء الاصطناعي”.

إنه مصمم للتعامل مع دورة حياة محتوى تحسين محركات البحث بالكامل.

يمكنك استخدام Scalenut للحصول على خطة كلمات رئيسية لمكانتك (إنشاء خطة محتوى بنقرة واحدة فقط) ، مع مجموعات مواضيع مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك Scalenut أيضًا إجراء تحليل المنافسين وصياغة محتوى مُحسَّن لكبار المسئولين الاقتصاديين عالي الجودة ومراجعة المحتوى الخاص بك وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ، لدى Scalenut أيضًا أدوات لإنشاء نسخة تسويقية مثل أوصاف المنتج (لمواقع التجارة الإلكترونية) ، والتحقق من الانتحال ، والمزيد.

سعر: تكاليف Scalenut من 23 دولارًا في الشهر ، تُسدد سنويًا. يتضمن ذلك ما يصل إلى 100000 كلمة AI شهريًا وإنشاء 5 مقالات عن تحسين محركات البحث / شهرًا.

9.

Frase: برنامج بحث وكتابة SEO

Frase هي أداة رائعة لتحسين محركات البحث AI لإنشاء محتوى جديد (باستخدام كاتب محتوى AI المدمج) أو لتحسين المحتوى في المنشورات التي كتبتها بالفعل.

يمكنك استخدام Frase لتوضيح مقالتك ، ثم بمجرد أن تكون سعيدًا بالخطوط العريضة ، يمكنك أن تطلب من Frase “الكتابة عن هذا” لكل قسم. إذا كنت تفضل ، بالطبع ، يمكنك كتابة بعض أو كل الأقسام بنفسك.

يحتوي Frase أيضًا على أدوات لتحليل فرص المحتوى الجديدة ومساعدتك على تحديث المحتوى الخاص بك وتحسينه بمرور الوقت.

سعر: تكاليف Frase من 12.66 دولار شهريًا ، تدفع سنويًا. يتيح لك ذلك كتابة ما يصل إلى 4 مقالات وتحسينها شهريًا وإنشاء ما يصل إلى 4000 كلمة AI شهريًا.

10.

AISEO: مجموعة أدوات مساعد الكتابة على محركات البحث (SEO) والذكاء الاصطناعي (الموقع هنا)

تقدم AISEO مجموعة كاملة من الأدوات والقوالب المفيدة لإنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث.

يمكنك إنشاء منشورات مدونة باستخدام مساعد الكتابة الطويل ، أو استخدام مُحسِّن سهولة القراءة لجعل المحتوى الحالي الخاص بك أكثر قابلية للقراءة.

يمكنك إنشاء محتوى الأسئلة والأجوبة (والذي لديه القدرة على الترتيب في قسم “المزيد لأسأل” من Google في SERP) وغير ذلك الكثير.

هناك أيضًا أداة إعادة صياغة مفيدة جدًا إذا كنت تريد تجنب وجود محتوى مكرر ولكنك تحتاج إلى الكتابة عن مواضيع مماثلة في عدة صفحات مختلفة من موقعك. (يمكن أن يؤثر المحتوى المكرر على تصنيفات محرك البحث الخاص بك.)

AISEO ليس راسخًا مثل أدوات تحسين محركات البحث الأخرى المذكورة أعلاه ، ولكنه ذو قيمة كبيرة ويمكنك تجربته مجانًا.

سعر: AISEO مجاني للبدء به ، ثم تكلفته من 15 دولارًا في الشهر. يمنحك هذا ما يصل إلى 50000 كلمة AI.

11.

CanIRank: توصيات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستخدم CanIRank قوة الذكاء الاصطناعي لمنحك توصيات إجراءات محددة: يمكنك بعد ذلك معالجة هذه الأمور بنفسك أو استخدام عملية بنقرة واحدة لتفويض الإجراءات إلى مستشار تحسين محركات البحث.

ينصب تركيز CanIRank على الحصول على النتائج: معرفة التغييرات التي ستحدث فرقًا بسرعة. يمكنك أيضًا البحث بشكل أعمق مع CanIRank ، ومعرفة أن الصفحات الأخرى مرتبة أعلى من موقعك … ومعرفة ما يلزم للتغلب عليها.

تجمع CanIRank البيانات والمقاييس من أدوات تحسين محركات البحث الأخرى ، باستخدام التعلم الآلي (AI) لتقديم رؤى وتوصيات شخصية. يمكنك تجربتها مجانًا ومعرفة كيف يمكن أن تؤثر على إستراتيجيتك التسويقية.

سعر: من 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يمنحك 5 تقارير كلمات رئيسية / يوميًا ، و 3 تقارير تحسين محركات البحث / اليوم ، و 25 فكرة محتوى لكل تقرير).

12.

Wordlift: رسم بياني معرفي مخصص

تم تصميم Wordlift لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من ميزات الرسم البياني والمخطط المعرفي من Google ، مع الأدوات التي تساعدك على إضافة البيانات المنظمة إلى موقع الويب الخاص بك.

يستخدم أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسم بياني معرفي لعملك ، وترميز الكيانات حسب الموضوعات والفئات والمناطق.

يمكنك توصيل Wordlift بمجموعة من التطبيقات الأخرى ، بما في ذلك WooCommerce و Google Analytics و Google Sheets والمزيد.

سعر: من 49 يورو شهريًا (حوالي 54 دولارًا أمريكيًا في الشهر) ، تُدفع سنويًا. يمنحك هذا 10 أنواع مخططات وموقع ويب واحد.

13.

Alli AI: التحسين الآلي لمحتوى موقع الويب

Alli AI هي أداة مفيدة يمكنك استخدامها لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث لموقعك تلقائيًا (يمكنك الموافقة على / تعديل توصياته من لوحة القيادة ، ولا يتعين عليك قبول كل ما تقترحه).

إذا كنت تتطلع إلى إجراء تحسينات كبيرة لتحسين محركات البحث على مستوى الموقع ، فإن Alli AI يعمل على تسريع العملية بشكل كبير. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك نشر الآلاف أو حتى الملايين من تحسينات كود OnPage.

يعمل Alli AI مع أي منشئ مواقع ويب تقريبًا. يتم تحديث الخوارزميات الخاصة به تلقائيًا مع تغير أفضل ممارسات تحسين محركات البحث بمرور الوقت.

سعر: من 249 دولارًا شهريًا ، والتي تغطي ما يصل إلى 10 مواقع و 1000 كلمة رئيسية و 2500 صفحة.

14. التفوق: كتابة المحتوى والتحسين

Outranking عبارة عن مجموعة أدوات رائعة من جميع النواحي لابتكار كلمات رئيسية وإنشاء ملخصات وتنفيذ الكتابة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على تحسين SEO على الصفحة ويمكنه أيضًا تتبع تصنيفات موقع الويب الخاص بك (وتصنيفات الصفحات الفردية).

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنشاء مخططات مُحسّنة لتحسين محركات البحث ثم تنشئ ملخصات محتوى مفصلة وعالية الجودة للكتاب. يمكنه كتابة المحتوى لك بالإضافة إلى مساعدتك في تحسينه لترتيب أكبر عدد ممكن من الكلمات الرئيسية.

سعر: بدءًا من 40.83 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تدفع سنويًا) ، مما يتيح لك كتابة وتحسين ما يصل إلى 4 مقالات شهريًا.

جرب أدوات تحسين محركات البحث AI لتحسين تصنيفات محرك البحث بشكل كبير

يجعل برنامج AI SEO إنشاء محتوى سريعًا وسهلاً ومن المؤكد أنه سيحتل مرتبة جيدة في Google (ومحركات البحث الأخرى).

يمكن أن تساعد الأدوات المذكورة أعلاه في عملية تحسين محركات البحث بأكملها: من البحث عن الكلمات الرئيسية والاستراتيجية إلى إنشاء ملخصات ومخططات تفصيلية إلى إنشاء محتوى تحسين محركات البحث الكامل.

يمكنك استخدامها لتحسين المحتوى الموجود على موقعك ، والاستفادة إلى أقصى حد من عملك الشاق للمساعدة في زيادة ظهورك في Google.

إذا لم تكن قد أنشأت مدونتك بعد ، أو إذا كنت تبدأ مشروعًا جديدًا ، فراجع دليلي لبدء مدونة. يأخذك خطوة بخطوة من خلال إعداد مدونة WordPress. تم تصميم WordPress نفسه مع وضع مبادئ تحسين محركات البحث الرئيسية في الاعتبار ، لذا فهو نظام أساسي رائع لاستخدامه إذا كنت حريصًا على الحصول على أكبر عدد ممكن من زيارات محرك البحث.