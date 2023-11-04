ستساعدك المقالة التالية: 14 من أفضل تطبيقات الوظائف لإدراج وظائفك المفتوحة

أفضل تطبيقات البحث عن عمل لا تفيد الباحثين عن عمل فقط. يمكن للشركات التي تتطلع إلى ملء الوظائف الشاغرة نشر قوائمها وجذب أفضل المواهب باستخدام هذه المنصات. بمجرد تحديد المؤهلات والواجبات ذات الصلة لفرص العمل التالية، إليك بعض التطبيقات التي يمكنك من خلالها نشر الوظائف وتنمية فريقك.

منهجيتنا: أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف لعملك

يتطلب اختيار أفضل تطبيقات الوظائف اتباع نهج استراتيجي، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يجب عليهم تحسين جهود التوظيف الخاصة بهم. نحن نركز على العديد من المعايير الرئيسية التي تؤثر على خياراتنا، بهدف ضمان عملية توظيف مثمرة.

مجموعة من الميزات (9/10)

يجب أن يقدم تطبيق الوظيفة مجموعة من الميزات التي تلبي الجوانب المختلفة لعملية التوظيف، بدءًا من نشر إعلانات الوظائف وحتى التواصل مع المرشحين وجدولة المقابلات.

قاعدة المستخدمين والوصول (10/10)

تعد قدرة التطبيق على الوصول إلى جمهور واسع وملائم أمرًا بالغ الأهمية. نحن نبحث عن منصات ذات قاعدة مستخدمين كبيرة، مما يزيد من فرص العثور على الشخص المناسب لهذا الدور.

التخصص الصناعي (8/10)

تتطلب بعض الأدوار موهبة متخصصة. نحن نأخذ في الاعتبار ما إذا كان تطبيق الوظائف يلبي احتياجات صناعات محددة ومدى فعاليته في ربط الشركات المتخصصة بالمحترفين المؤهلين.

كفاءة التكلفة (7/10)

بالنسبة للشركات الصغيرة، تعتبر الميزانية دائمًا أحد الاعتبارات. نقوم بتقييم تكلفة نشر الوظائف والعائد على الاستثمار من حيث نوعية وكمية المرشحين المتلقين.

سهولة الاستخدام (9/10)

يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. تعد التجربة المباشرة والخالية من المتاعب أمرًا حيويًا لإدارة عملية التوظيف بكفاءة.

التكامل مع أنظمة الموارد البشرية (8/10)

نحن نبحث عن التطبيقات التي يمكن أن تتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الحالية لتبسيط سير عمل التوظيف، مما يسهل تتبع المتقدمين وإدارة البيانات.

تصفية المرشحين وإدارتهم (9/10)

توفر أفضل تطبيقات الوظائف خيارات تصفية متقدمة لفرز المرشحين وأدوات إدارة قوية للحفاظ على تنظيم عملية التوظيف.

تحسين الأجهزة المحمولة (9/10)

في عالم اليوم الذي يعتبر الهاتف المحمول أولًا، يجب تحسين التطبيق بالكامل لاستخدام الهاتف المحمول، مما يضمن إمكانية التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في أي وقت وفي أي مكان.

14 من أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف لنشر الوظائف الشاغرة

يتطلب العثور على أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف أولاً تعلم جميع الخيارات، وهذا يتضمن كيفية إبراز إعلانات الوظائف بالإضافة إلى كيفية الإعلان عن وظيفة. كما أنه لن يضر الحصول على نصائح حول الإعلان عن وظيفة من زملائك.

يجب على مديري التوظيف تصفح الخيارات للنظر في المكان الذي قد يبحث فيه الباحثون عن عمل مثاليون عن الفرص.

ويجب عليهم أيضًا التفكير في الميزات التي من شأنها مساعدتهم في فرز المرشحين، مثل مرشحات الكلمات الرئيسية أو اختبارات المهارات.

فيما يلي أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف لإعلانات الوظائف الخاصة بشركتك.

1. تطبيق البحث عن الوظائف بالفعل

متاح على: آي أو إس، أندرويد

بالفعل هو أكبر مجمع للوظائف في العالم. ويعرض مجموعة من الوظائف من لوحات الوظائف الرئيسية. لذلك فهي جذابة بشكل خاص للباحثين عن عمل الذين يبحثون عن الكثير من الفرص. يساعد مستخدمو المنصة البالغ عددهم 59.4 مليون مستخدم شهريًا الشركات على الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرشحين.

يقوم تطبيق البحث عن الوظائف إنديد بتجميع المرشحين معًا لتسهيل عملية الفرز. يمكنك أيضًا إضافة أسئلة الفرز، ووضع علامة على المتقدمين، ومراسلة الأشخاص وإجراء مقابلات معهم مباشرة على النظام الأساسي. التطبيق متاح مجانا. ولكن يمكنك الدفع مقابل القوائم الدعائية لزيادة الرؤية.

2. تطبيق البحث عن الوظائف CareerBuilder

متاح على: آي أو إس، أندرويد

CareerBuilder هو موقع توظيف شهير يقدم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول للباحثين عن عمل. وهذا يسمح بمجموعة من المرشحين على أي جهاز تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق ميزة الواقع المعزز التي تتيح للباحثين عن عمل العثور على الفرص في مجتمعهم المحلي. لذلك قد يكون البيع مناسبًا بشكل خاص للشركات في الشارع الرئيسي.

إذا كنت تنشر وظائف بانتظام، فيمكنك الاشتراك في خطة شهرية تتراوح من 219 دولارًا إلى 599 دولارًا. أو يمكنك الدفع لكل وظيفة أو إضافة رسوم إضافية لتعزيز الوظائف.

3. تطبيق ZipRecruiter للبحث عن الوظائف

متاح على: آي أو إس، أندرويد

ZipRecruiter هو موقع ويب شهير للبحث عن الوظائف ويحتوي أيضًا على تطبيقات متاحة على App Store وGoogle Play. يتيح تطبيق البحث عن الوظائف هذا للباحثين عن عمل حفظ معلوماتهم والتقدم للوظائف بنقرة واحدة. كما أنه يجعل التواصل والتحديثات بين المتقدمين والشركات سلسًا من خلال التنبيهات الآلية.

بالنسبة للشركات، يمكنك نشر قوائم الوظائف الجديدة مجانًا. ويتم تجميعهم في منصات توظيف متعددة. يمكنك بعد ذلك إدارة المرشحين وتقييمهم في لوحة تحكم واحدة.

4. Facebook وظائف

متاح على: آي أو إس، أندرويد

Facebook تقدم لوحة الوظائف على موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول. منذ Facebook لديه 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا، ويمكنك الوصول إلى أي شخص تقريبًا عن طريق نشر وظائفك هنا. يمنحك هذا فرصة أفضل للعثور على الوظائف المطابقة ذات الصلة والتواصل معهم حيث يقضون الوقت بالفعل.

كل ما تحتاجه هو أ Facebook صفحة الأعمال للبدء. ويمكنك نشر الوظائف مجانا. ومن ثم يمكنك الترويج لفرص عمل جديدة على صفحتك ببضع نقرات فقط. يتيح لك ذلك التواصل بسهولة مع أولئك الذين يتابعون أعمالك عبر الإنترنت – لذلك قد تكون وظيفة أحلامهم هي العمل في شركتك.

5. ينكدين

متاح على: آي أو إس، أندرويد

ينكدين هي واحدة من أفضل الوجهات عبر الإنترنت للعثور على وظائف والتواصل مع المهنيين الآخرين. إنها مثالية لبناء ثقافة الشركة وإيجاد أفضل المواهب في مجال عملك.

يتميز تطبيق LinkedIn بمجتمع نشط من المحترفين الذين يتابعون العلامات التجارية التي يرغبون في التواصل معها ويتفاعلون معها. بمجرد التسجيل وإنشاء ملف شخصي على LinkedIn لعملك، يمكنك نشر الوظائف مجانًا أو الدفع مقابل الترويج لها.

6. سناجاجوب

متاح على: آي أو إس، أندرويد

Snagajob هو موقع ويب وتطبيق يركز على الموظفين كل ساعة. يمكنك نشر قوائم الوظائف بدوام كامل وجزئي. ويمكن للمتقدمين البحث عن طريق الكلمة الرئيسية أو الموقع. هناك أيضًا ميزة الخريطة وتنبيهات الوظائف لمساعدة المتقدمين والشركات على التواصل.

تم تحسين قوائم الوظائف لـ Google لتحسين الرؤية ومشاركتها عبر لوحات الوظائف المتعددة. السعر بسيط عند 89 دولارًا شهريًا. وتقدم الشركة ضمان استعادة الأموال إذا لم تتمكن من شغل منصبك.

7. العمل من أي مكان

متاح على: آي أو إس، أندرويد

العمل من أي مكان هو تطبيق وظائف للعمل عن بعد من إنديد. تم تصميم التطبيق بشكل أساسي للأجهزة اللوحية. ويتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على فرص العمل عن بعد فقط. ومع ذلك، قد تكون بعض الوظائف بعيدة جزئيًا فقط.

بالنسبة لأصحاب العمل، يتيح لك تطبيق الوظائف الوصول إلى الباحثين عن عمل من خارج مجتمعك المحلي، ولكنهم يبحثون عن عمل عن بعد. انها مدعومة من الواقع. لذا يمكنك استخدام نفس الواجهة عند نشر الوظائف. ما عليك سوى تحديد أن فرصتك بعيدة للحصول على رؤية على هذا التطبيق أيضًا.

8. باب زجاجي

متاح على: آي أو إس، أندرويد

باب زجاجي هو أكثر من مجرد محرك بحث عن الوظائف. يعرض الموقع أيضًا مراجعات الشركة ومعلومات حول الرواتب وثقافة الشركة التي يشاركها الموظفون الحاليون والسابقون. هذا مثالي للباحثين عن عمل الذين يبحثون عن فرص عمل طويلة الأمد. لذلك يمكن لأصحاب العمل الذين لديهم سجل إيجابي استخدام هذا التطبيق لجذب المرشحين الذين يبقون في مكانهم.

بالإضافة إلى مراجعات أصحاب العمل ومعلومات الشركة، يسمح تطبيق الوظائف للمرشحين بتحديث ملفاتهم الشخصية. وهذا يسمح لهم بالتقدم بسرعة. ولكنه يوفر لك أيضًا رؤى إضافية حول ما قد يقدمه كل شخص لعملك وثقافتك.

9. الوحش

متاح على: آي أو إس، أندرويد

وحش كان أحد أفضل محركات البحث عن الوظائف منذ إطلاقه في عام 1999. وتقدم الشركة الآن أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف التي تتيح للأشخاص التقدم مباشرة من أجهزتهم المحمولة. يتلقى المرشحون توصيات مخصصة ويمكنهم حفظ سيرتهم الذاتية وخطاب التقديم عبر الإنترنت للتقدم للوظائف بسرعة. وهذا يعني المزيد من المرشحين ذوي الصلة لأصحاب العمل للاختيار من بينها.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح Monster للمرشحين بتحديث ملفاتهم الشخصية. حتى تحصل على معلومات شخصية لاتخاذ خيارات توظيف أفضل. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الاشتراكات المدفوعة، تتراوح من 279 دولارًا إلى 649 دولارًا شهريًا، مع توفر تجارب مجانية.

10. العمل

متاح على: آي أو إس، أندرويد

حتى العمل يعد أحد أفضل تطبيقات البحث عن عمل للعاملين لحسابهم الخاص. لذلك يمكن للشركات استخدامه للعثور على مرشحين لمشاريع محددة و/أو أعمال تعاقدية مستمرة. يمكنك إضافة معلومات حول مشروعك على التطبيق وتلقي المقترحات من المتخصصين المعنيين. ثم يمكنك الدردشة والتوظيف مباشرة من المنصة. وبدلاً من ذلك، يمكنك تصفح الملفات الشخصية للعاملين المستقلين للعثور على المساعدة ذات الصلة دون الحاجة إلى نشر وظيفة.

باستخدام الخطة الأساسية، يمكنك نشر الوظائف على Upwork مجانًا. أنت تدفع فقط رسوم معالجة بنسبة 3 بالمائة بناءً على تكلفة المشروع.

11. النرد

متاح على: آي أو إس، أندرويد

حجر النرد هو تطبيق للبحث عن عمل مخصص للعاملين في مجال التكنولوجيا. يمكنك نشر فرص لدعم تكنولوجيا المعلومات أو المطورين أو أي مسمى وظيفي له علاقة بالتكنولوجيا. ويمكن للمتقدمين البحث عن طريق الكلمات الرئيسية، وحفظ الوظائف، والتقدم مباشرة في التطبيق.

يبلغ سعر الإعلان عن وظيفة واحدة على Dice 495 دولارًا. أو يمكنك التوفير عن طريق الدفع مقابل قوائم متعددة في وقت واحد. يصل النرد إلى أكثر من مليون زائر كل شهر. ويتم إرسال الفرص إلى مواقع العمل الأخرى أيضًا.

12. محرك البحث عن الوظائف LinkUp

متاح على: دائرة الرقابة الداخلية

LinkUp هي أداة للبحث عن الوظائف تجمع الفرص من مواقع الشركة الإلكترونية. توفر الشركة أيضًا بيانات العمل والمشورة المهنية للباحثين عن عمل. يمكن أيضًا للشركات استخدام العديد من هذه الأدوات عبر الإنترنت لتوجيه ممارسات التوظيف الخاصة بها.

نظرًا لأن LinkUp يزحف ببساطة إلى الويب للبحث عن الفرص، فإنك لا تدفع مقابل نشر الوظائف على تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب. قد تتم فهرسة الفرص ذات الصلة على موقع الويب الخاص بك بدلاً من ذلك.

13. علم الوظيفة

متاح على: ذكري المظهر

Job Aware هو تطبيق للبحث عن عمل مع واجهة مستخدم وميزات بسيطة. يمكن للمتقدمين البحث حسب الموقع أو الكلمة الرئيسية. ثم يقوم التطبيق بتوجيههم إلى موقع الويب حيث يمكنهم التقديم مباشرة.

هذه أداة أخرى للبحث على الأجهزة المحمولة. لذلك لا يقدم أصحاب العمل الفرص مباشرة إلى هذا التطبيق. ولكنه قد يساعد البعض في الوصول إلى المزيد من المتقدمين الذين يستخدمون جهازًا محمولاً يعمل بنظام Android فقط.

14. جوب ستريت

متاح على: آي أو إس، أندرويد

جوب ستريت هي أداة للبحث عن عمل مخصصة للفرص في جميع أنحاء آسيا. وظائف تمتد قطاعات ومواقع متعددة. وقد يقدم البعض فرصًا للعمل عن بعد.

يسمح التطبيق للمتقدمين بتحميل سيرتهم الذاتية وإضافة معلومات الملف الشخصي. لذلك يستطيع مدير التوظيف الخاص بك بسهولة تحديد أفضل الخيارات لكل منصب.

كيفية العثور على أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف لعملك

يعد العثور على تطبيق البحث عن الوظائف المناسب لشركتك أمرًا بالغ الأهمية لجذب أفضل المواهب. لا يتعلق الأمر فقط بنشر قائمة الوظائف؛ يتعلق الأمر بالتواصل مع المرشحين المحتملين حيث من المرجح أن يكونوا منخرطين ومهتمين. إليك كيفية التركيز على أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف التي تلبي احتياجات عملك:

حدد المرشح المستهدف : ضع في اعتبارك المؤهلات المحددة ومستوى الخبرة والخبرة الصناعية التي تبحث عنها. حدد تطبيقات البحث عن الوظائف التي يتردد عليها المحترفون في مجال عملك أو تلك التي تلبي المهارات المتخصصة المطلوبة لهذا الدور.

: ضع في اعتبارك المؤهلات المحددة ومستوى الخبرة والخبرة الصناعية التي تبحث عنها. حدد تطبيقات البحث عن الوظائف التي يتردد عليها المحترفون في مجال عملك أو تلك التي تلبي المهارات المتخصصة المطلوبة لهذا الدور. تقييم مدى وصول التطبيق : ابحث عن التطبيقات ذات الوصول الواسع إذا كنت تريد مجموعة كبيرة من المتقدمين. ومع ذلك، إذا كنت تسعى إلى الجودة أكثر من الكمية، فقد تكون منصة متخصصة في مجال عملك أو منصة تستهدف مستويات مهنية معينة أكثر فعالية.

: ابحث عن التطبيقات ذات الوصول الواسع إذا كنت تريد مجموعة كبيرة من المتقدمين. ومع ذلك، إذا كنت تسعى إلى الجودة أكثر من الكمية، فقد تكون منصة متخصصة في مجال عملك أو منصة تستهدف مستويات مهنية معينة أكثر فعالية. تقييم ميزات المشاركة : اختر تطبيقًا يجذب الباحثين عن عمل بشكل نشط من خلال التنبيهات والإشعارات والتوصيات. كلما كانت المنصة أكثر تفاعلية، زادت فرص أن تجذب قائمة الوظائف الخاصة بك انتباه المرشح المناسب.

: اختر تطبيقًا يجذب الباحثين عن عمل بشكل نشط من خلال التنبيهات والإشعارات والتوصيات. كلما كانت المنصة أكثر تفاعلية، زادت فرص أن تجذب قائمة الوظائف الخاصة بك انتباه المرشح المناسب. النظر في نسبة التكلفة إلى المنفعة: توفر بعض تطبيقات البحث عن الوظائف منشورات مجانية مع خيار الدفع مقابل الميزات المميزة، مثل زيادة الرؤية أو التحليلات المتقدمة. قم بموازنة الفوائد المحتملة مقابل التكلفة للتأكد من توافقها مع ميزانية التوظيف الخاصة بك.

تذكر أن أفضل تطبيق للبحث عن عمل لشركتك لن يقتصر على الوصول إلى جمهور كبير فحسب، بل سيجذب أيضًا النوع المحدد من المرشحين الذين تأمل في جذبهم.

ملخص أفضل تطبيقات الوظائف

اسم التطبيق متاح في الميزات البارزة والتسعير إنديد تطبيق البحث عن الوظائف آي أو إس، أندرويد أكبر مجمع للوظائف، وفرز سهل، وأسئلة الفرز، والرسائل والمقابلة على المنصة قوائم مجانية مدعومة متاحة تطبيق البحث عن الوظائف CareerBuilder آي أو إس، أندرويد ميزة الواقع المعزز للعثور على الوظائف المحلية، وهي مناسبة لمختلف الأجهزة 219 دولارًا – 599 دولارًا شهريًا أو الدفع لكل وظيفة تطبيق ZipRecruiter للبحث عن الوظائف آي أو إس، أندرويد تطبيق بنقرة واحدة، وتنبيهات آلية، وتجميع لمنصات متعددة حرية النشر وإدارة المرشحين في لوحة القيادة Facebook وظائف آي أو إس، أندرويد الوصول إلى قاعدة مستخدمين واسعة، متكاملة مع صفحات الأعمال، نشر الوظائف مجانًا خيارات مجانية لتعزيز القوائم ينكدين آي أو إس، أندرويد المجتمع المهني، وعرض ثقافة الشركة، ونشر الوظائف مجانًا مع خيارات الترقية يتوفر ترويج مجاني ومدفوع سناجاجوب آي أو إس، أندرويد التركيز على الموظفين كل ساعة، وقوائم بدوام كامل/جزئي، وميزة الخريطة، وتنبيهات الوظائف 89 دولارًا شهريًا، ضمان استعادة الأموال العمل من أي مكان آي أو إس، أندرويد مدعوم بالفعل، ومُحسَّن للكمبيوتر اللوحي لقوائم العمل عن بُعد تتوفر ميزات مجانية ومدفوعة بالفعل باب زجاجي آي أو إس، أندرويد مراجعات أصحاب العمل، ورؤية ثقافة الشركة، وتحديثات الملف الشخصي للمرشح الاتصال للحصول على التسعير وحش آي أو إس، أندرويد محرك بحث عن الوظائف طويل الأمد، وتوصيات شخصية للمرشحين 279 دولارًا – 649 دولارًا شهريًا، تتوفر تجارب مجانية حتى العمل آي أو إس، أندرويد التركيز على العمل المستقل، ومقترحات المشاريع، والتواصل والتوظيف داخل التطبيق النشر مجاني، رسوم المشروع 3% حجر النرد آي أو إس، أندرويد صناعة التكنولوجيا المتخصصة، وميزات الملف الشخصي لمقدم الطلب 495 دولارًا أمريكيًا/قائمة فردية، تتوفر خصومات على الحزمة محرك البحث عن الوظائف LinkUp دائرة الرقابة الداخلية المجاميع من مواقع الشركة، تقدم بيانات العمل مجاني، مفهرسة من مواقع الشركة علم الوظيفة ذكري المظهر واجهة مستخدم بسيطة، البحث عن الكلمات الرئيسية/الموقع، توجهك للتقديم على موقع الشركة مجاني، مفهرسة من مواقع الشركة جوب ستريت آي أو إس، أندرويد التركيز على السوق الآسيوية، وامتداد القطاع الواسع، والفرص البعيدة الاتصال للحصول على التسعير

ما هو أفضل تطبيق للبحث عن عمل؟

يعتمد أفضل تطبيق للعثور على وظيفة على ما تبحث عنه. ومع ذلك، يعتبر إنديد بشكل عام واحدًا من أفضل تطبيقات الوظائف في جميع الصناعات. تتمتع بأكبر مدى وصول، مما يتيح لك الوصول إلى سوق عمل شامل. يمكنك أيضًا التنقل في جزء كبير من عملية التوظيف داخل التطبيق أو على موقع الويب.

ما هي أفضل تطبيقات التوظيف لتوظيف الخريجين؟

يجب أن تجذب أفضل تطبيقات التوظيف لتوظيف الخريجين المهنيين الشباب من خلال واجهة بسيطة والكثير من الفرص الوظيفية برواتب تنافسية. فيما يلي بعض الخيارات الشائعة لدى الباحثين عن عمل:

بالفعل

ينكدين

Facebook وظائف

باب زجاجي

ما هي تطبيقات التوظيف الأكثر شعبية؟

يمكن لتطبيقات البحث عن الوظائف الأكثر شيوعًا أن تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى المزيد من الموظفين المحتملين. يمكن أن يتغير عدد المستخدمين على كل منصة. لكن حاليًا، إليك أهم المنصات:

بالفعل

Facebook وظائف

ينكدين

CareerBuilder

ما هو أفضل تطبيق وظائف مجاني؟

يعد ZipRecruiter أحد أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف لنشر وظائف جديدة. يحتوي على واجهة بسيطة وتسهل على كل باحث عن عمل العثور على وظائف. إنه متاح على منصات متعددة ويجمع القوائم إلى منصات متعددة.