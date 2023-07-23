ستساعدك المقالة التالية: +15 أعلى إحصائيات سفر رجال الأعمال لعام 2023: التكاليف والمخاوف

الآن بعد أن عادت الأمور إلى طبيعتها ببطء ، بدأت رحلات العمل في العودة.

سواء كنت أحد المسافرين من رجال الأعمال المخضرمين الذين اضطروا للبقاء في المنزل بسبب الوباء أو مجرد موظف مستقل يحب العمل أثناء السفر ، فأنت تريد الاطلاع على إحصائيات سفر العمل هذه.

ستمنحك هذه الإحصائيات فكرة أفضل عن الاتجاه الذي يتجه إليه سوق السفر التجاري العالمي. ستعرف ما يمكن توقعه في العامين المقبلين.

إحصائيات سفر العمل – اختيارات المحرر

سوف يقضي المسافر العادي من رجال الأعمال في الولايات المتحدة حوالي 949 دولارًا في رحلة عمل.

في رحلة عمل. 50٪ من الإنفاق على سفر الأعمال يذهب نحو السكن والنقل الجوي.

من الإنفاق على سفر الأعمال يذهب نحو السكن والنقل الجوي. 81٪ من مسافري الأعمال يخلطون بين رحلات العمل والترفيه.

من مسافري الأعمال يخلطون بين رحلات العمل والترفيه. رحلات العمل إلى نيويورك هي الأغلى تقريبًا 1633 دولارًا أمريكيًا .

. من المتوقع أن يصل سوق الأعمال العالمي 791.9 مليار دولار بحلول عام 2026.

إحصائيات سفر العمل الرئيسية

إحصائيات سفر العمل التالية هي كل ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تخطط للقيام برحلات عمل مرة أخرى. وهي تتضمن معلومات عن التكلفة التي يمكن أن تكلفها رحلة عمل وكيف كانت تبدو الصناعة قبل انتشار الوباء.

حتى أن هناك إحصاءات السفر التي قد تفاجئك مثل عدد المسافرين من رجال الأعمال الذين يرغبون في مواصلة القيام برحلات الشركة.

يتم إنفاق 949 دولارًا في المتوسط ​​على رحلات العمل لكل رحلة.

سوف يقضي المسافر العادي من رجال الأعمال في الولايات المتحدة حوالي 949 دولارًا على رسوم الطيران والإقامة والمصروفات الأخرى. هذا يجعل متوسط ​​تكلفة السفر المحلي ليكون 111.7 مليار دولار سنويا.

مقابل كل دولار يتم إنفاقه ، ستشاهد الشركات عادةً أ 2.90 دولار زيادة الأرباح و أ 9.50 دولارات أمريكية ارتفاع في الإيرادات.

المصدر: Emburse Certify

كان من المتوقع أن تنمو توقعات الإنفاق على سفر الأعمال بمقدار 842 مليار دولار بعد COVID.

في فبراير 2021 ، توقعت جمعية سفر رجال الأعمال أن تنمو صناعة سفر الأعمال بها 21٪. كان التفاؤل بسبب انتشار لقاحات Covid-19.

كان من المتوقع أيضًا أن ينمو الإنفاق على سفر الأعمال إلى 842 مليار دولار في نفس العام وفقًا لتوقعات BTI الصادرة عن الرابطة العالمية لسفر الأعمال.

المصدر: رويترز

يستحوذ السكن والتنقل على 50٪ من إنفاق السفر للعمل.

50٪ من الإنفاق على سفر الأعمال يذهب نحو السكن والنقل الجوي.

خارج ال 334.2 مليار دولار التي تنفق في رحلات العمل ، 94 مليار دولار يذهب نحو السكن و 70 مليار دولار للنقل الجوي.

تشمل المصاريف الأخرى 66 مليار دولار للأغذية والمشروبات ، 22 مليار دولار للبيع بالتجزئة ، 17 مليار دولار للترفيه أو التسلية ، و 65 مليار دولار لمصاريف النقل الأخرى.

المصدر: العودة إلى تقرير الأعمال

61٪ من الشركات تدمج الأنشطة الترفيهية في رحلات العمل.

وجدت دراسة استقصائية أن 81٪ من مسافري الأعمال ينخرطون في “الترفيه” أو الأعمال الممزوجة بالترفيه.

61٪ دمج الأنشطة الترفيهية في رحلات العمل الخاصة بهم. 41٪ تمديد السفر التجاري ليشمل الرحلات الترفيهية. 33٪ سيحجز إجازة حول رحلة عمل.

المصدر: وطني

من المرجح أن يمزج جيل الألفية بين سفر العمل والترفيه.

من المرجح أن يمزج المسافرون من رجال الأعمال من جيل الألفية بين الترفيه والعمل في 86٪. هناك Gen Xers يمارسون أنشطة ترفيهية أثناء رحلات العمل في 76٪.

جيل طفرة المواليد ليسوا متخلفين عن الركب 73٪.

المصدر: وطني

90٪ يرغبون في مواصلة السفر للعمل لبقية حياتهم المهنية.

90٪ من المستجيبين الذين شملهم الاستطلاع يريدون الاستمرار في رحلات عمل لبقية حياتهم المهنية. 62٪ ذهبوا ليقولوا إنهم يجدون السفر بغرض العمل ممتعًا.

المصدر: Sleep Junkie

الوظائف التي يدعمها سفر رجال الأعمال في الولايات المتحدة كانت 500000 في عام 2020.

في عام 2019 ، كان هناك 1.9 مليون وظيفة مدعومًا بشكل مباشر بسفر العمل في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، انخفض هذا الرقم إلى 500000 في عام 2020.

اعتبارًا من عام 2021 ، تحسن الرقم إلى 550.000 وظائف. فُقدت العديد من الوظائف ولم يتم استردادها بعد.

المصدر: US Travel

نيويورك هي الأغلى في رحلات العمل.

رحلات العمل إلى نيويورك هي الأغلى تقريبًا 1633 دولارًا أمريكيًا. تليها سان فرانسيسكو (1،603 دولارات) ، بوسطن (1،552 دولارًا) ، سياتل (1441 دولارًا)، واشنطن العاصمة (1429 دولارًا) ولوس أنجلوس (1،395 دولارًا أمريكيًا).

المدينة الأقل تكلفة هي أورلاندو في 963 دولارًا.

المصدر: Motus

إحصاءات سفر الأعمال المتعلقة بالوباء

تم تعليق سفر الشركات أثناء الوباء. تم إلغاء رحلات العمل الدولية والمحلية لأنه كان على الجميع البقاء في المنزل.

أدى هذا إلى انخفاض الإنفاق على رحلات العمل. ستعطينا هذه الإحصائيات لمحة عن كيفية تأثر الإنفاق على السفر لأغراض العمل في العامين الماضيين.

خسر سوق السياحة 1.4 تريليون دولار ل 1.9 تريليون دولار في الإنفاق على السفر.

انخفض السفر الدولي في جميع أنحاء العالم في عام 2020 بمجرد ظهور الوباء. نزلت من قبل 58٪ ل 78٪.

خسر سوق السياحة 1.4 تريليون دولار ل 1.9 تريليون دولار في الإنفاق على السفر.

المصدر: تقرير صناعة السفر رأساً على عقب

أصاب الوباء رحلات العمل أكثر من أوقات الفراغ.

وفقًا لأحد التقارير ، من المتوقع أن تنخفض الرحلات الترفيهية لعام 2020 24٪. ومع ذلك ، كان من المقرر أن تنخفض رحلات العمل بنفس القدر 60٪.

في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020 ، انخفض الإنفاق على السفر للمسافرين من رجال الأعمال الدوليين والمحليين في الولايات المتحدة 77٪ مقارنة بالعام السابق. هذه خسارة كاملة لـ 162 مليار دولار لاقتصاد الولايات المتحدة.

المصدر: العودة إلى تقرير الأعمال

انخفض الإنفاق على سفر الأعمال من 26٪ إلى 14٪ في الولايات المتحدة.

قبل اندلاع الوباء ، كان الإنفاق على سفر الأعمال مسؤولاً عن ذلك 26٪ من إجمالي الإنفاق على السفر في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، بحلول نهاية عام 2021 ، انخفضت هذه النسبة إلى 14٪.

في نهاية عام 2021 ، ظل الإنفاق على سفر الأعمال عند مستوى 41٪ من إجمالي إنفاق 2019.

المصدر: US Travel

إحصاءات رحلات العمل بعد الوباء

يستعد السفر بغرض العمل للعودة الآن بعد تخفيف قيود Covid-19. ولكن كيف ستبدو رحلة العمل في الأشهر والسنوات القادمة؟

هذه الإحصائيات الخاصة بسفر العمل مخصصة للمسافرين من رجال الأعمال الذين يرغبون في معرفة إلى أين تتجه الصناعة. هل يمكنهم توقع المزيد من رحلات العمل؟ أو هل سيتعين على مديري سفر الشركات التراجع عن الإنفاق على سفر الشركات؟

62٪ من الشركات متفائلة بأن سوق سفر رجال الأعمال سوف يتعافى في الأشهر الستة المقبلة.

تفكر الشركات ببطء في عودة رحلات العمل. في استطلاع أغسطس 2020 ، 62٪ من المشاركين في الاستطلاع على مستوى الشركات من اتحاد النقل الجوي الدولي كانوا يتوقعون أن يتعافى سوق السفر التجاري في الأشهر الستة المقبلة.

ومع ذلك ، هذا انخفض من 92٪ مرة أخرى في يونيو من نفس العام.

في وقت المسح ، 60٪ علق من المستجيبين جميع الرحلات غير الضرورية. 16٪ علقت جميع الرحلات الدولية غير الضرورية. 9٪ علقت جميع السفر. 3٪ علقت جميع الرحلات الدولية. 6٪ فقط تعليق السفر الدولي إلى البلدان الخطرة.

المصدر: تقرير صناعة السفر رأساً على عقب

بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن يصل سوق الأعمال العالمي إلى 791.9 مليار دولار.

من المتوقع أن يصل سوق الأعمال العالمي 791.9 مليار دولار بحلول عام 2026. من المتوقع أن يصل سوق الولايات المتحدة 231.4 مليار دولار بحلول ذلك الوقت بينما ستكون الصين في 48.8 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تنمو اليابان عند 2.2٪ بينما كندا ستكون في 3.1٪. من المتوقع أن تنمو ألمانيا في 2.4٪.

المصدر: ReportLinker

قد يتسبب التباعد الاجتماعي في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 54٪.

وفقًا لمجموعة صناعة الطيران IATA ، فإن الإجراءات المتعلقة بالوباء مثل ترك المقعد الأوسط للطائرة فارغًا من أجل التباعد الاجتماعي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في 54٪ في تذاكر الطيران.

ولجعل الأمور أسوأ ، رفع أجرة السفر 54٪ لا تضمن الربحية.

المصدر: فوربس

مصادر إحصاءات السفر التجاري

خاتمة

هذا يختتم نظرتنا إلى إحصاءات سفر العمل.

يعود سفر الأعمال العالمي ببطء بعد جائحة كوفيد ، ومع ذلك ، مع قيود التباعد الاجتماعي على الطائرات ، يتوقع معظم المسافرين من رجال الأعمال ارتفاعًا في أسعار التذاكر في مرحلة ما.

إذا كنت قد استمتعت بالقراءة من خلال منشور إحصاءات سفر العمل الخاص بنا ، فراجع إحصائياتنا الأخرى: