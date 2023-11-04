ستساعدك المقالة التالية: 15 أفضل برامج جرد الأعمال الصغيرة للشركات الصغيرة

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قد يكون التنقل في مشهد خيارات برامج مخزون الشركات الصغيرة للعثور على أفضل ما يناسبها أمرًا صعبًا. ومع ذلك، يمكن للنظام الصحيح تحويل إدارة المخزون من مهمة معقدة إلى عملية سلسة. في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل 15 خيارًا لبرامج جرد الشركات الصغيرة المتاحة اليوم. دعنا نستكشف هذه الخيارات بشكل أكبر لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

ماذا يفعل برنامج إدارة المخزون؟

يعد برنامج إدارة المخزون ضروريًا للعديد من الشركات للحفاظ على مستويات المخزون المثلى وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء. فيما يلي خمس ميزات رئيسية لبرنامج إدارة المخزون:

إدارة المستودعات

يساعد برنامج إدارة المخزون الشركات على تتبع مخزونها عبر المستودعات والمواقع المختلفة.

بيانات المخزون

تساعد البيانات في الوقت الفعلي حول مستويات المخزون والمبيعات والشحنات الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المخزون.

تنبيهات انخفاض المخزون

تساعد الإشعارات التلقائية لمستويات المخزون المنخفضة الشركات على تجنب نفاد المخزون وتحسين معدلات تلبية الطلبات.

قدرات مسح الباركود

يعمل برنامج إدارة المخزون المزود بإمكانيات مسح الباركود على تبسيط عملية إدارة المخزون وتقليل الأخطاء.

التقارير المتقدمة

يوفر برنامج إدارة المخزون مع ميزات إعداد التقارير المتقدمة رؤى حول معدلات دوران المخزون، والمهل الزمنية للطلبات، والمقاييس المهمة الأخرى.

تأكد من الرجوع مرة أخرى والاطلاع على هذا الفيديو التكميلي “كيفية إدارة المخزون لشركة صغيرة مصنوعة يدويًا” لمعرفة كيفية استخدام الأشخاص لبرنامج مخزون الأعمال الصغيرة في سيناريوهات العالم الحقيقي.

لماذا يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى نظام إدارة المخزون؟

يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى نظام لإدارة المخزون لتتبع مستويات المخزون بدقة، وتبسيط تنفيذ الطلبات، وتحسين سلسلة التوريد. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التكاليف وتحسين التدفق النقدي ويؤدي في النهاية إلى زيادة الربحية.

اختيار أفضل برنامج لإدارة المخزون للشركات الصغيرة: منهجيتنا

يعد اختيار برنامج المخزون المناسب للشركات الصغيرة أمرًا حيويًا لإدارة مستويات المخزون وتتبع المبيعات وتخطيط المشتريات. فيما يلي كيفية تقييم برامج المخزون، ويتم تصنيفها على مقياس من 1 إلى 5، مع كون الرقم 5 هو الأكثر أهمية:

سهولة الاستخدام (5/5): واجهة سهلة الاستخدام

الإعداد السريع وعملية الإعداد

الملاحة والعمليات بديهية قدرات التكامل (4/5): التوافق مع برامج الأعمال الأخرى (مثل المحاسبة ونقاط البيع)

مزامنة سلسة للبيانات

توفر واجهة برمجة التطبيقات لعمليات التكامل المخصصة تتبع المخزون في الوقت الحقيقي (5/5): تحديثات دقيقة وفي الوقت الحقيقي لمستوى المخزون

إخطارات إعادة الطلب التلقائية

قدرات تتبع متعددة المواقع التقارير والتحليلات (4/5): ميزات التقارير الشاملة

لوحة تحكم قابلة للتخصيص مع المقاييس الرئيسية

رؤى تعتمد على البيانات لتحسين المخزون قابلية التوسع (4/5): القدرة على استيعاب نمو الأعمال

المرونة في إضافة منتجات ومستخدمين ومواقع جديدة

خطط تسعير قابلة للتطوير دعم العملاء (4/5): توافر وجودة خدمة العملاء

الوصول إلى موارد التدريب والبرامج التعليمية

قنوات الدعم (البريد الإلكتروني، الهاتف، الدردشة) فعالية التكلفة (4/5): أسعار شفافة وتنافسية

خطط تسعير مختلفة لأحجام الأعمال المختلفة

توفر النسخة التجريبية أو التجريبية المجانية التنبؤ بالمخزون (3/5): أدوات للتنبؤ بالطلب والتخطيط

تحليل الموسمية والاتجاهات

إعادة تخزين التوقعات إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول (3/5): تطبيق جوال أو واجهة سهلة الاستخدام للجوال

إمكانية الوصول على الأجهزة المختلفة (smartphones، أجهزة لوحية)

تكافؤ الوظائف مع إصدار سطح المكتب الأمان والموثوقية (5/5): أمان وتشفير قوي للبيانات

نسخ احتياطية منتظمة ووقت تشغيل موثوق

الامتثال للوائح حماية البيانات ذات الصلة

من خلال التقييم الدقيق لكل حل من حلول برامج المخزون وفقًا لهذه المعايير، فإننا نسعى جاهدين لتزويد أصحاب الأعمال الصغيرة بمجموعة مختارة من الأدوات التي لا تعمل فقط على تبسيط إدارة مخزونهم ولكن أيضًا تدعم كفاءتهم التشغيلية ونمو أعمالهم.

15 من أفضل برامج إدارة المخزون للشركات الصغيرة

لقد قمنا بتجميع 15 من أفضل أنظمة إدارة المخزون وخيارات البرامج للشركات الصغيرة، ولكل منها ميزات فريدة وخطط تسعير.

1. سين7

سين7 عبارة عن حل برمجي لإدارة المخزون ومنصة للنمو تعمل على أتمتة إدارة الطلبات الشاملة عبر قنوات مبيعات متعددة. وهو يقدم حلين: Cin7 Omni للمبيعات عبر أي قناة وCin7 Core للعمليات المبسطة.

2. جرد زوهو

مخزون زوهو يوفر برنامج إدارة المخزون مع عمليات تكامل متعددة المنصات، وتتبع شامل، وخيارات شحن متعددة، وتكاملات المحاسبة/إدارة علاقات العملاء، وإدارة المستودعات. ويقدم خطط تسعير مختلفة وإمكانية الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول.

3. جرد التدفق

مخزون التدفق يعمل البرنامج على تبسيط إدارة المخزون للشركات في جميع أنحاء العالم من خلال مسح الباركود وتلبية الطلبات وتتبع المخزون في الوقت الفعلي. فهو يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، بدون رسوم إعداد، ويتكامل مع أكثر من 95 منصة.

4. أوردورو

أوردورو هي عبارة عن منصة شاملة للتجار عبر الإنترنت، تقدم شحنًا بأسعار معقولة وتتبع المخزون في الوقت الفعلي وإدارة الطلبات الموحدة. لقد حصلت على جوائز الأداء الأفضل وتقدم خطط تسعير مرنة.

5. برايت بيرل

برايتبيرل يقدم نظام تشغيل للبيع بالتجزئة لأتمتة العمليات وتخطيط المخزون وتحليلات المبيعات وعمليات التكامل. تستخدمها أكثر من 5000 علامة تجارية لإدارة اضطرابات سلسلة التوريد واغتنام فرص النمو. يتم توفير دعم الخبراء.

6. مطعم لايت سبيد (أبسيرف)

مطعم لايت سبيد (U-Series) عبارة عن منصة إدارة شاملة لشركات المطاعم بما في ذلك تلك التي لها مواقع متعددة. ويتضمن حلولاً للأجهزة والدعم وتحديثات التطبيقات. أدى الاستحواذ على Upserve في عام 2020 إلى تحسين عروض Lightspeed للتجار في جميع أنحاء العالم.

7. حوض السمك

حوض السمك يوفر برنامج ERP مرنًا لإدارة عمليات المخزون والتخزين والتصنيع بكفاءة. فهو يوفر رؤية في الوقت الفعلي، ومنصة جاهزة للامتثال، وعمليات تكامل مع أدوات الأعمال الشائعة، بما في ذلك QuickBooks وSalesforce وShopify.

8. كويك بوكس ​​يستشعر

الكتب السريعة على الانترنت يتتبع المخزون من خلال التحديثات والتقارير في الوقت الفعلي، بما في ذلك تنبيهات انخفاض المخزون وإشعارات الطلبات المتأخرة. إنه يتزامن مع التطبيقات الشائعة ويقدم رؤى حول المخزون من خلال تقارير متنوعة. توفر الخطط Plus والمتقدمة ميزات إضافية.

9. لايت سبيد للبيع بالتجزئة

لايت سبيد للبيع بالتجزئة تقدم نظام نقاط البيع الكامل لإدارة قنوات المبيعات والمخزون والتحليلات في منصة واحدة. يتضمن ميزات مثل الدفع السريع، وإدارة المخزون، وتحليلات البيع بالتجزئة، ومعالجة الدفع المتكاملة، والتكامل مع برامج الأعمال الأخرى.

10. بترتيب

بلطف هو برنامج لإدارة المخزون مصمم للشركات الصغيرة. فهو يوفر ميزات مثل تنظيم المخزون وإدارته وإعداد التقارير ومزامنته عبر الأجهزة. ويتضمن أيضًا تطبيقًا للهاتف المحمول لتتبع المخزون. يقدم Sortly نسخة تجريبية مجانية مع خطط تسعير متعددة.

11. برامج المحاسبة FreshBooks

كتب طازجة تقدم برامج المحاسبة والفواتير للشركات من جميع الأحجام. وتشمل أدواتها الفواتير، وبرامج المحاسبة، والمدفوعات، والنفقات، وتتبع الوقت، والمشاريع، وإعداد التقارير. يتكامل FreshBooks مع أكثر من 100 تطبيق ويوفر الدعم من فريق ذو خبرة عالية. إنه يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا وحصل على تقييم ممتاز بناءً على تقييمات العملاء.

12. فيكو

فيكو، وهو برنامج شحن مجاني، يقدم أسعارًا منخفضة وأدوات أتمتة وجرد لتبسيط عملية الاختيار والتعبئة والشحن. التكامل مع Amazon يوفر فوائد مثل الأسعار المخفضة وأمن البيانات. تتضمن ميزات الطاقة التحكم في المخزون والاختيار عبر الهاتف المحمول والتحليلات.

13. كاتانا

كاتانا هو برنامج تصنيع قائم على السحابة يوفر إدارة المخزون والإنتاج والمحاسبة وإدارة البيانات في الوقت الفعلي ويتكامل مع أدوات الأعمال المختلفة. فهو يوفر تحكمًا كاملاً في أرضية المتجر وإدارة الطلبات متعددة القنوات. يتراوح العملاء من صانعي الهوايات إلى الشركات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

14. شيب بوب ميرشانت بلس

ShipBob’s Merchant Plus يوفر حلول إدارة مخزون المستودعات السحابية الشاملة التي تعمل على تبسيط المخزون والطلب والاختيار والتعبئة والنقل وإعداد التقارير والتحليلات. يتيح خيار التنفيذ المختلط للبرنامج للشركات الوصول إلى السعة المتاحة عبر أكثر من 40 مستودعًا تابعًا لشركة ShipBob حول العالم.

15. نتسويت

إدارة المخزون NetSuite هو برنامج يوفر رؤية فورية للمخزون عبر جميع المواقع وقنوات البيع، مما يسمح للشركات بتقليل التكاليف مع تلبية توقعات العملاء. فهو يقوم بأتمتة تتبع المخزون والتخطيط القائم على الطلب ويقلل من العمليات اليدوية والتحديات والتعامل المفرط. السعر عبارة عن رسوم ترخيص سنوية مع وحدات اختيارية ورسوم تنفيذ لمرة واحدة.

فيما يلي لقطة سريعة لهذه الخيارات في شكل جدول لسهولة الرجوع إليها:

رقم البرنامج الميزات الرئيسية التسعير 1 سين7 إدارة الطلبات الشاملة، حلان: Omni وCore الاتصال للحصول على التفاصيل 2 مخزون زوهو عمليات تكامل متعددة المنصات، وتتبع شامل، وخيارات شحن متعددة، وتكاملات المحاسبة/إدارة علاقات العملاء، وإدارة المستودعات خطط مختلفة 3 مخزون التدفق مسح الباركود، وتلبية الطلبات، وتتبع المخزون في الوقت الحقيقي، وتجربة مجانية لمدة 14 يومًا الاتصال للحصول على التفاصيل 4 أوردورو الشحن بأسعار معقولة، وتتبع المخزون في الوقت الحقيقي، وإدارة الطلبات الموحدة خطط تسعير مرنة 5 برايتبيرل أتمتة العمليات وتخطيط المخزون وتحليلات المبيعات والتكامل الاتصال للحصول على التفاصيل 6 مطعم لايت سبيد (أبسيرف) منصة إدارة شاملة وحلول للأجهزة والدعم وتحديثات التطبيقات الاتصال للحصول على التفاصيل 7 حوض السمك برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لعمليات المخزون والتخزين والتصنيع الاتصال للحصول على التفاصيل 8 كويك بوكس ​​يستشعر تتبع المخزون من خلال التحديثات والتقارير في الوقت الفعلي، والمزامنة مع التطبيقات الشائعة الخطط الإضافية والمتقدمة 9 لايت سبيد للبيع بالتجزئة نظام نقاط البيع لإدارة قنوات البيع والمخزون والتحليلات الاتصال للحصول على التفاصيل 10 بلطف تنظيم المخزون وإدارته وإعداد التقارير عنه ومزامنته عبر الأجهزة تجربة مجانية مع خطط تسعير متعددة 11 برامج المحاسبة فريش بوكس الفواتير، برامج المحاسبة، المدفوعات، النفقات، تتبع الوقت، المشاريع، إعداد التقارير تجربة مجانية لمدة 30 يوم 12 فيكو أسعار منخفضة، وأتمتة، وأدوات جرد للاختيار والتعبئة والشحن الاتصال للحصول على التفاصيل 13 كاتانا برامج التصنيع المستندة إلى السحابة للمخزون والإنتاج والمحاسبة وإدارة البيانات في الوقت الفعلي الاتصال للحصول على التفاصيل 14 شيببوب ميرشانت بلس إدارة مخزون المستودعات السحابية الكل في واحد الاتصال للحصول على التفاصيل 15 NetSuite الرؤية في الوقت الحقيقي للمخزون، تقلل التكاليف، وتقلل من العمليات اليدوية رسوم الترخيص السنوية مع الوحدات الاختيارية ورسوم التنفيذ لمرة واحدة

تذكر: للحصول على أسعار محددة، يوصى بالاتصال بموفر البرنامج مباشرةً، حيث يفضل البعض تخصيص التكلفة وفقًا لحجم العمل واحتياجاته.

ما هي تكلفة برامج إدارة المخزون للشركات الصغيرة؟

يمكن أن تختلف تكلفة برامج إدارة المخزون للشركات الصغيرة بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل. يمكن أن يعزى هذا الاختلاف في التكلفة إلى طبيعة البرنامج نفسه وحجم وتعقيد عمليات عملك.

فيما يلي تفصيل أكثر تفصيلاً:

خصائص البرامج: تتأثر تكلفة البرنامج بشكل كبير بالميزات التي يقدمها. قد توفر برامج إدارة المخزون الأساسية وظائف بسيطة مثل تتبع مستويات المخزون وإنشاء التقارير الأساسية، في حين قد توفر الأنظمة الأكثر تقدمًا ميزات مثل البيع متعدد القنوات، والتقارير المتقدمة، والتكامل مع أنظمة الأعمال الأخرى، والتحليلات التنبؤية، وأتمتة العمليات المعقدة. كلما كانت الميزات أكثر تعقيدًا، كلما زادت التكلفة على الأرجح. عدد المستخدمين: غالبًا ما يتناسب سعر برنامج إدارة المخزون مع عدد المستخدمين أو تراخيص المستخدم التي تحتاجها. بالنسبة للشركات الصغيرة التي لديها فريق صغير، قد لا يؤثر ذلك بشكل كبير على التكلفة. ومع ذلك، مع نمو الفريق، يمكن أن تزيد التكلفة. نموذج النشر: يمكن أن يؤثر أيضًا الاختيار بين البرامج المحلية والبرامج السحابية على السعر. غالبًا ما تتطلب الحلول داخل الشركة استثمارًا مقدمًا أكبر لشراء البرنامج وتثبيته، ولكن قد تكون لها تكاليف مستمرة أقل. من ناحية أخرى، عادةً ما تكون للحلول المستندة إلى السحابة تكاليف أولية أقل ولكنها تتطلب رسوم اشتراك شهرية أو سنوية. دعم البائع والتحديثات: يتقاضى بعض البائعين رسومًا إضافية مقابل خدمات الدعم والتحديثات المنتظمة للبرنامج. من المهم اعتبار هذا جزءًا من التكلفة الإجمالية. التدريب والتنفيذ: اعتمادًا على مدى تعقيد البرنامج، قد تكون هناك تكاليف مرتبطة بتدريب الموظفين على استخدامه وتنفيذه في عملك.

بالنظر إلى هذه المتغيرات، قد يتكلف برنامج إدارة المخزون الأساسي ما يصل إلى 50 دولارًا شهريًا، في حين أن الأنظمة الأكثر تعقيدًا ذات الميزات المتقدمة يمكن أن تكلف عدة مئات من الدولارات شهريًا. في بعض الحالات، يمكن أن تصل التكاليف إلى الآلاف شهريًا للأنظمة واسعة النطاق والمتكاملة تمامًا.

شيء آخر مهم يجب أن تتذكره هو أنك تحتاج إلى برنامج جرد مرن وقابل للتطوير للشركات الصغيرة إذا كنت تخطط لتنمية أعمالك. ولذلك، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا جوانب أخرى غير التكلفة، مثل قابلية التوسع وسهولة الاستخدام وقدرات التكامل.

اختيار البرنامج المناسب لتتبع المخزون

يتضمن اختيار برنامج تتبع المخزون المناسب لشركتك مراعاة الاحتياجات الفريدة لشركتك، مثل عدد المنتجات وقنوات البيع والمستودعات. على سبيل المثال، قد تركز الشركات التي تبيع على مواقع السوق على أدوات إدارة المخزون على موقع eBay، في حين يجب على الشركات التي لها موقع فعلي التركيز على ميزات تتبع المخزون شخصيًا. تشمل العوامل المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها سهولة استخدام البرنامج والتكلفة ودعم العملاء.

الخط السفلي

إن امتلاك برنامج إدارة المخزون المناسب يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة في التغلب على مشكلات إدارة المخزون وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء. تقدم أفضل 15 خيارًا لبرامج جرد الشركات الصغيرة التي حددناها في هذه المقالة مجموعة من الميزات وخطط التسعير التي تناسب احتياجات الأعمال المختلفة. من خلال الاستثمار في تطبيقات إدارة المخزون ودمجها مع برامج الفواتير، يمكن للشركات تبسيط عملية إدارة مخزون التجزئة الخاصة بها والتركيز على النمو، بدلاً من التركيز على تكلفة بدء عمل تجاري.

الأسئلة الشائعة حول برامج إدارة المخزون للشركات الصغيرة

ما هو أفضل برنامج لتتبع المخزون؟

يعتمد أفضل برنامج لإدارة المخزون على الاحتياجات المحددة لشركتك. تشمل الخيارات الشائعة Zoho Inventory وCin7 وInFlow Inventory. تأكد من البحث عن برامج أخرى لإدارة المخزون لاتخاذ قرار مستنير خاص باحتياجات عملك.

هل لدى Quickbooks نظام جرد؟

نعم، يقدم QuickBooks نظام جرد يتتبع مستويات المخزون والتكاليف والمبيعات. ومع ذلك، قد لا يكون مناسبًا للشركات ذات الاحتياجات المعقدة لإدارة المخزون.

ما هي أفضل طريقة لتتبع المخزون للشركات الصغيرة؟

أفضل طريقة لتتبع المخزون للشركات الصغيرة هي استخدام برنامج إدارة المخزون الذي يوفر ميزات مثل التتبع في الوقت الفعلي، وتنبيهات انخفاض المخزون، والتحليلات. إذا كانت ميزانيتك منخفضة، فقد ترغب في البحث عن خيارات برامج إدارة المخزون المجانية.

ما هي أسهل طريقة لتتبع المخزون؟

أسهل طريقة لتتبع المخزون هي استخدام برنامج إدارة المخزون لمسح الباركود. وهذا يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويقلل الأخطاء. تعد البرامج مثل Wasp Inventory Control وEZOfficeInventory سهلة الاستخدام وتوفر إمكانات مسح الباركود.