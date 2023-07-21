ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل خدمة VPN 2023: وفقًا لخبراء الأمن

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هل تبحث عن بعض الطرق لجعل اتصالك آمنًا؟ هل تحتاج للوصول إلى محتوى غير متوفر في منطقتك؟ هل استخدام VPN هو الخيار الوحيد المتبقي لك؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يناسبك!

نحن نعيش في عالم حديث حيث تكون المعلومات المتاحة عبر الإنترنت سلعة. كل شيء من العناصر الإجرامية إلى الحكومة يمكنه رؤية ما تفعله عبر الإنترنت. لحسن الحظ ، يمكنك تجنب الكثير من هذه المراقبة باستخدام أفضل خدمات VPN المتاحة. من الصعب دائمًا العثور على أفضل أداة لاحتياجاتك.

يريد بعض الأشخاص دائمًا الحفاظ على أمان معلومات أعمالهم الشخصية ، بينما يرغب الآخرون في العثور على المواقع المحجوبة في منطقتهم وإلغاء حظرها. كما يرى أي شخص ، ليس من السهل اختيار أفضل VPN لعملك أو لاستخدامك الشخصي. في هذه السيناريوهات ، لا داعي للارتباك بشأن اختيار أو اختيار خدمة VPN.

نحن نقدم أفضل خدمات VPN لضمان الأمان الدائم وإلغاء حظر المحتوى المحظور جغرافيًا. لا حاجة للاختيار. ستتمكن بسهولة من تأمين تجربة تصفح الإنترنت الخاصة بك وضمانها. تعتمد توصياتنا دائمًا على سعر VPN ، وإمكانياتها ، والفوائد التي يمكن أن تقدمها VPN لك أو لشركتك.

ما هي خدمة VPN؟

تقوم التهديدات المختلفة دائمًا بتوزيع بياناتك عند تصفح الإنترنت أو البحث فيه. دائمًا ما تكون بيانات المستخدم حساسة ، ولا يرغب أي مستخدم مطلقًا في مشاركة المعلومات الشخصية مثل معلومات بطاقة الائتمان وكلمة المرور وسجل المتصفح.

للحصول على فرصة لإخفاء بياناتك من جميع أنواع المتسللين والمهاجمين الذين يجلسون هناك لسرقة معلوماتك أو بياناتك ، فأنت بحاجة إلى بعض الأمان قبل الاتصال بالإنترنت باستخدام بياناتك وبياناتك على شبكة الويب العالمية. تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات من عالم الإنترنت لإخفاء هويتك. في هذه الحالة ، تعد الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) هي أفضل شريك ورفيق لتخزين جميع البيانات لجميع المواقف المذكورة أعلاه.

تخفي VPN عناوين IP الخاصة بك عند تصفح الإنترنت حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إلى بياناتك. تحمي تقنية التشفير من طرف إلى طرف من خروقات البيانات. تخلق الشبكة الافتراضية الخاصة طبقة من الأمان فقط عند القيام بأنشطة مختلفة عبر الإنترنت. إنه يخفي عنوان IP الحقيقي الخاص بك من مزود خدمة الإنترنت ومواقع الويب التي تتصل بها. على هذا النحو ، تظل هويتك مجهولة على شبكة الويب العالمية. أنت في منطقة أو موقع آخر أثناء الاتصال بشبكة VPN.

كيف تعمل خدمة VPN؟

تستخدم خدمات VPN بروتوكولًا متقدمًا مثل WireGuard وتقنيات التشفير مثل تشفير AES 256 بت. البروتوكول هو مجرد تعليمات لجهاز كمبيوتر يخبر الأجهزة بكيفية الاتصال بالخوادم. تستخدم VPN بروتوكول نفق لنقل المعلومات الضرورية إلى المواقع المتصلة.

يتم تشفير المعلومات المحددة في الوسط وفك تشفيرها عندما تصل إلى خادم VPN. ثم يتم إرسالها عبر نفق افتراضي ، ويتم ترجمة عنوان IP الأصلي إلى عنوان IP آخر. لذلك ، يصبح من الصعب على مزودي خدمة الإنترنت والمتتبعين تتبع نشاطهم عبر الإنترنت.

هل يعمل VPN؟

لا يزعم مقدمو خدمة VPN أنهم شرعيون بنسبة 100٪. لهذا السبب ، نصف خدمات الشبكة الافتراضية المشروعة بنسبة 100٪ ، وتعمل وفقًا لمطالباتك ، وتحافظ على المعلومات الحساسة في مأمن من التهديدات عبر الإنترنت وأنواع مختلفة من التهديدات.

كيف أختار أفضل VPN؟

هناك العديد من الخيارات لخدمات VPN. قمنا بتضييق نطاق بعض الخيارات من خلال التركيز على أهم الميزات ، مثل:

سرعة VPN

أمان VPN

تشفير قوي من طرف إلى طرف

سهل الاستخدام

وظيفة P2P لشبكة VPN

سعر VPN

ابحث عن خدمة VPN مع خدمات سريعة للحفاظ على اتصالك يعمل بسلاسة ، وميزات أمان قوية للحفاظ على خصوصية اتصالك ، وميزات بسيطة تمنعك من كره شبكات VPN. ابحث أيضًا عن ملف يوفر مشاركة ملفات P2P ويضمن تكلفة معقولة.

إيجابيات وسلبيات استخدام VPN:

بعض إيجابيات وسلبيات استخدام خدمة VPN مذكورة أدناه:

الايجابيات:

تشفير AES-256 بت من طرف إلى طرف.

يمكن لشبكة VPN فتح مكتبات Netflix بسهولة.

الوصول إلى المواقع المحجوبة جغرافيًا بنقرة واحدة فقط.

ستكون تجارب التصفح الخاصة بك سلسة للغاية وآمنة للغاية.

سلبيات:

تتباطأ سرعة الإنترنت ولا تظل ثابتة.

أفضل خدمات VPN لعام 2023:

هنا قائمة 20+ أفضل خدمات VPN للشبكة الافتراضية الخاصة في 2023 و 2024.

Surfshark Pure VPN NordVPN ExpressVPN PrivadoVPN CyberGhost IP تتلاشى VyprVPN ProtonVPN GooseVPN StrongVPN تسريع خبأني AVG Secure VPN الوصول إلى الإنترنت الخاص VikingVPN

1.

Surfshark – VPN رقم 1 لخدمات VPN:

مع Surfshark ، يمكنك بسهولة تنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية بسرعة دون خوف من الانتقام.

نظرًا للعدد غير المحدود من الأجهزة لكل اشتراك ، قدمت VPN عنوان IP مختلفًا في كل مرة تتصل بها ، مما يجعل التتبع صعبًا للغاية.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد استخدام نفس عنوان IP ، فقد كان هذا أيضًا خيارًا. بالإضافة إلى ذلك ، يقع Surfshark في البلدان التي ليست أعضاء في 5 Eyes و 9 Eyes و 14 Eyes ، مما يتيح Netflix بالإضافة إلى السيول.

يوفر Surfshark دعمًا واسعًا للتطبيقات قيد التشغيل Windowsو Mac و Androids و iOS و FireTV وأجهزة التوجيه. يمكن تكوين أجهزة إضافية ، مثل وحدة التحكم في الألعاب ، لـ Surfshark VPN من خلال إعدادات DNS.

على وجه التحديد ، يتيح للمستخدمين السماح بقائمة مواقع الويب والتطبيقات المحددة لتجاوز VPN تلقائيًا. يمكن أن تكون هذه الميزة مهمة لبعض تطبيقات الأعمال. أكبر فائدة يقدمها Surfshark هي دعم غير محدود للأجهزة. توفر شركة Surfshark أيضًا ميزة حظر الإعلانات وحظر المتعقب والحماية من الفيروسات كجزء من برامجها.

يستخدم PureVPN حوالي 750 خادمًا في جميع أنحاء العالم ويمكنه الوصول إلى كل خادم من جميع خطط الحزمة. أحد أعظم عوامل الجذب هو توافر نطاق ترددي غير محدود. يمكن لأي شخص بث وتنزيل ما يحلو له دون أي رسوم إضافية أو قيود على البيانات.

يجعل PureVPN من السهل إلغاء حظر محتوى Netflix ، Amazon مقاطع الفيديو المميزة وأفلام Hulu. إذا كنت تبحث عن VPN تقوم على الفور بإلغاء حظر المحتوى المقيد جغرافيًا ، فيمكنك دائمًا الاعتماد على PureVPN. يقع مقر PureVPN في هونغ كونغ ، ولا تتحمل 5 أو 9 أو 14 عينًا مسؤولية تنفيذ VPN ، مما يجعلها آمنة وموثوقة للغاية.

تقدم الشركة خطط أسعار تنافسية وتغطي العديد من أنواع الدفع ، بما في ذلك الطرق عبر الإنترنت والعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، تتم تغطية جميع الخدمات بضمان استرداد الأموال لمدة 7 أيام.

3.

NordVPN – أفضل VPN لخدمات VPN:

يُعتقد أن NordVPN هي أكثر شبكات الأمان الخاصة شيوعًا. إنه يحمي المستخدمين من ما يصل إلى 6 أجهزة في وقت واحد ويدعم جميع أنظمة التشغيل الشائعة. مع أكثر من 3600 خادم في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى VPN الخاص بك في أي مكان تقريبًا.

إن الشيء الرائع الذي يحبه العديد من العملاء في NordVPN هو طرق التشفير المزدوجة والقدرة على استخدام Bitcoins للدفع مقابل خدمات VPN. في شبكة VPN هذه ، يمكنك أيضًا الوصول إلى إمكانات نظير إلى نظير ، وسرعة عالية ، ومفتاح إيقاف سريع يعمل على إيقاف تشغيل النظام على الفور.

تعتبر NordVPN واحدة من أفضل العلامات التجارية وأكثرها شهرة في مجال VPN وتوفر العديد من الاتصالات المتزامنة مع ستة اتصالات عبر الشبكة. توفر الشركة أيضًا خيارًا مخصصًا لتغيير IP لاتصال VPN آخر. مثل ExpressVPN ، يتميز NordVPN بميزة Kill Switch التي تمنح المستخدمين مزيدًا من الخصوصية والأمان.

4.

ExpressVPN – أفضل VPN لخدمات VPN:

أثبت ExpressVPN باستمرار أنه أحد خدمات VPN السريعة منذ عام 2009 ويعمل بنشاط على تعزيز جهوده الأمنية. تستفيد الشركة من تقنية Trusted Server التي قدمتها ExpressVPN لضمان عدم وجود سجلات لنشاط العملاء عبر الإنترنت. تتمتع خدمة ExpressVPN بسجل حافل من الاستيلاء على الخوادم من قبل الوكالات الحكومية التي وافقت على سياسة Zero-log في الأمان.

يحتوي ExpressVPN على ميزة مفتاح القفل المريح التي تحافظ على بيانات المستخدم الخاصة بك في نفق VPN آمن في حالة فشل اتصال VPN. ومن الجدير بالذكر أن ExpressVPN يقدم دعمًا ممتازًا للعملاء. راجع تعليمات الإعداد وصفحة الأسئلة الشائعة لمزيد من المعلومات. في حالة حدوث مشاكل ، يتوفر دعم الدردشة الحية على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع.

5. PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة.

لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

6.

CyberGhost – خدمات VPN:

توفر خدمة CyberGhost لمستخدميها أكثر من VPN. كما يوفر نظامًا يبقي المستخدمين بعيدًا عن المواقع الضارة من خلال مقارنة العنوان بقواعد البيانات المخصصة. إنه يعمل مثل Google في مراقبة عناوين URL المعروفة بمشاركة البرامج الضارة والأنشطة الإجرامية الأخرى.

كما يمنح CyberGhost المستخدمين إمكانية دفق محتوى Netflix وتشغيل الألعاب عبر الإنترنت دون مشاكل تأخير. تم إصدار CyberGhost لأول مرة في عام 2004 ، لكنه تطور إلى مستوى جديد حيث وسع من قدراته. تسعى الشركة باستمرار للحصول على أفضل تجربة للمستخدم وتواصل إضافة ميزات جديدة من خلال التحديثات والتصحيحات.

يمكن توصيل خمسة أجهزة بسهولة في نفس الوقت مع الحماية بواسطة تشفير 256-بت AES القياسي من طرف إلى طرف. تشمل الميزات الإضافية الأخرى حماية تسرب DNS ، والسرعة العالية ، وعرض النطاق الترددي غير المحدود ، والوصول إلى أكثر من 1250 خادمًا في جميع أنحاء العالم. اتصل بالشركة للحصول على ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا إذا لم تكن سعيدًا. هذا منفصل عن الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام الذي تحصل عليه عند تثبيت التطبيق.

7.

IP Vanish – VPN رخيصة لخدمات VPN:

تعد IP Vanish VPN واحدة من أكثر خدمات الأمان والخصوصية المتاحة شيوعًا. من المعروف أنه يوفر أسرع سرعة ممكنة. توفر الخطة المميزة أكثر من 40000 عنوان IP مشترك وأكثر من 850 خادم VPN في 60 دولة. هذا التطبيق قوي ، لكن لديه الكثير لنتعلمه ويحتاج إلى تحديد بعض مشكلات الاستخدام البسيطة. لا يبدو أن بعض الخوادم موجودة في الموقع المعلن عنه ، ولا تحتوي تطبيقات iOS على مفتاح القفل.

لنفترض أنك بحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة توفر إمكانات شاملة مثل الأمان والمعلومات المحمية وإلغاء حظر المحتوى المحظور جغرافيًا على الإنترنت. في هذه الحالة ، تتمتع شبكة VPN هذه بتقنية تشفير متقدمة وتستخدم Netflix.

يمكنك بعد ذلك إلغاء قفل محتوى مكتبتك الموجودة في المملكة المتحدة وإلغاء حظر مواقع الويب التي يتعذر الوصول إليها في منطقتك. إذا كنت بحاجة إلى 10 اتصالات متزامنة وضمان 30 يومًا لاسترداد الأموال ، فجرّب IPVanish.

إذا كانت السرعة مهمة بالنسبة لك ، فقد تكون VyprVPN خدمة مطلوبة. تقوم المنظمات بإنشاء الترميز الخاص بها المصمم خصيصًا للعمل على النظام. هذا يعني أنه تم تحسينه بالكامل لتقديم أفضل تجربة ممكنة.

يتيح هذا النظام سرعة غير محدودة ونطاق ترددي عريض للقيام بكل ما تحتاجه على الإنترنت ، من التحقق من رسائل البريد الإلكتروني إلى ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. تحتوي خدمة VyprVPN أيضًا على واحدة من أفضل مجموعات عناوين IP لمستخدمي أكثر من 700 خادم. يأتي VyprVPN أيضًا مع خيار Kill Switch.

هذا يعني أن بياناتك ستكون في مكان آمن وصارم وآمن ، حتى في حالة فقد الاتصال من VPN. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن VyprVPN أنك ستقوم بإلغاء حظر المحتوى المقيد جغرافيًا في منطقتك. بمساعدة خادم الشبكة العالمية لـ VyprVPN ، يمكنك بسهولة إلغاء حظر خدمة بث Netflix.

9.

ProtonVPN:

توفر خدمة ProtonVPN أمانًا وخصوصية بطيئين ومجانيين. ومع ذلك ، يمكن للمرء الاختيار من بين العديد من الحسابات المحدثة الأخرى التي تضيف السرعة والميزات في كل خطوة. في الوقت نفسه ، تتم حماية جميع أنواع الاتصالات دائمًا بواسطة تشفير 256-بت AES من طرف إلى طرف. نظرًا لوجود ProtonVPN فعليًا في سويسرا ، فهي محمية بقوانين خصوصية لا مثيل لها في العديد من أنحاء العالم المختلفة.

يتم تخزين الخوادم الأساسية في مخبأ تحت الأرض ، وتقوم الشركة بتسليم الأجهزة إلى هذه المرافق بنفسها ، لذلك يتم حماية البيانات أيضًا على مستويات الأجهزة. خدمة ProtonVPN هي شبكة افتراضية خاصة مدفوعة من قبل العملاء تهتم باستمرار بأمان وخصوصية مستخدميها أثناء تصفح الإنترنت.

ساعدت شبكات VPN أيضًا ملايين الأشخاص من خلال حماية تجربة تصفحهم والبحث على شبكة الويب العالمية. يعد ProtonVPN سهل الاستخدام للغاية ، وسرعة الخادم جنبًا إلى جنب مع مجموعته ، “مسرع VPN” ، تتجاوز 10 جيجابت / ثانية.

10. Goose VPN:

تعد GOOSE مزودًا هولنديًا للشبكات الخاصة الافتراضية منذ عام 2015.

GooseVPN خالي من البروتوكول ، وفي نفس الوقت ، يتيح ازدهار الشبكات التي تتصدر الأقران.

يمكنك استخدامه على عدد غير محدود من الأجهزة ، من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب / أجهزة الكمبيوتر إلى أجهزة تلفزيون Android.

يمكنك أيضًا إضافة حماية من الفيروسات وجدار الحماية لتلبية احتياجات التصفح الخاصة بك مقابل دولار واحد شهريًا. لا يفكر الجميع في حماية أنفسهم أثناء استخدام VPN. قتل الإوزة Switch، Smart-Safe ، يحمي عنوان IP والأجهزة الخاصة بك في حالة انقطاع الاتصال بخادم VPN. لن يتصل جهازك بالإنترنت حتى يتم إعادة إنشاء اتصالات VPN.

خدمة GooseVPN لديها خطط أسعار معقولة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من “الأمبيرات” خلف اتصالهم بالإنترنت. يحتوي على حزمة تجريبية مدتها 30 يومًا للتأكد من أنه النظام المناسب لك قبل إرسال الأموال. تعد برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية بمثابة نقطة إضافية ، خاصة إذا رأيت علامات تدل على أنه تم العبث ببياناتك.

11. StrongVPN:

يتم تشغيل خدمة StrongVPN بواسطة أكثر من 650 خادمًا في 20 دولة مختلفة. نحن ندعم ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا من خلال استضافة شبكات جديدة ومحسنة للأداء. بغض النظر عن نوع جهازك ، سيساعدك هذا النظام في الحفاظ على أمان تصفح الإنترنت لديك.

كما يوحي الاسم ، فإن سياسات VPN قوية جدًا أيضًا. إنه يوفر لمستخدميه إرشادات عدم الاحتفاظ بالسجلات ويدعي أن هناك 100 شخص لتقديم كل هذه الميزات. يتم توفير VPN مع بروتوكولات WireGuard و IKEv2 و OpenVPN مع DNS قوي مضمّن في الحزمة. كما أنه يحافظ على سلامة المستخدمين في شبكات WIFI العامة. لذلك ، يمكن للمستخدمين تصفح الإنترنت بسهولة دون مواجهة مشكلة اختراق البيانات.

12. تسريع:

يعرف الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم المحمولة بشكل أساسي كاتصال الإنترنت الأساسي مدى أهمية السرعة. مع Speedify VPN ، يتم دمج النظام مع قوة الإشارات الخلوية مع اتصالات WiFi. يؤدي ذلك إلى إنشاء اتصالات أسرع وأكثر موثوقية مع مقاطعة أقل.

باستخدام VPN ، يمكنك استخدام اتصالات متعددة لتحسين الأداء بشكل ملحوظ. تسهل تقنية حدود القناة الخاصة بـ VPN الجمع بين WiFi والبيانات الخلوية والإيثرنت والهاتف السلكي والأقمار الصناعية وغيرها من الاتصالات في اتصال واحد قوي.

تقدم Speedify خدمة VPN مجانية ولكنها محدودة بسعة 1 جيجابايت من البيانات / الشهر. ومع ذلك ، فإن الأمر يستحق الاستثمار إذا كان بإمكانك مشاركته مع شبكة WiFi لتقليل عرض النطاق الترددي LTE. يتمثل أحد أهداف الشركة في الحفاظ على أمان VPN مع توفير ضعف أداء VPN القياسي (شبكة افتراضية خاصة).

13. Hide.me:

Hide.me هي شركة معروفة في صناعة VPN توفر الاشتراكات والخيارات المجانية.

يوفر لك الإصدار المجاني من VPN الوصول إلى خمسة خوادم ، بما في ذلك كندا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا.

Hide.me هو نظام لا يضمن سجلات تخزين البيانات.

ليس عليك فقط إعطاء أي شيء للضباط لأنه لا يوجد نظام لتسجيل أنشطتك. أيضًا ، إذا كنت بحاجة إلى وكيل متصفح مجاني ، فقم بإتاحته لمؤسستك على موقع الويب الخاص بك. يوفر هذا النظام خدمة VPN سريعة ومجانية ، مما يحد من عدد البيانات شهريًا إلى 2 جيجابايت.

افترض أنك تخطط لمشاهدة بعض مقاطع الفيديو المكثفة. بخلاف ذلك ، يمكنك الدفع مقابل الخدمات المتميزة المماثلة لمنتديات VPN الأخرى. خدمة Hide.me هي شبكة افتراضية خاصة بدون سجلات ولا تخزن معلومات حول النشاط عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

14. AVG Secure VPN:

هناك بعض المشكلات المتعلقة بتنزيل وتثبيت AVG Secure VPN. بفضل ميزاته البسيطة والبديهية ، يعمل البرنامج بسلاسة. يمكنك الاتصال بسهولة بالموقع الذي يناسبك أو تحديد موقع معين من قائمة الخادم.

يوفر AVG Secure VPN تشفير AES256 قويًا وسرعات تنزيل معقولة ووصولًا موثوقًا به إلى Netflix و BBC iPlayer. ومع ذلك ، فإن خطط اشتراك الشركة باهظة الثمن وقد تجمع الكثير من البيانات. في حين أن خدمة VPN هذه كافية للبث ، لا يوصى بها للمستخدمين الذين لديهم متطلبات خصوصية صارمة.

15. الوصول إلى الإنترنت الخاص:

قد لا يكون Private Internet Access VPN الأقل تكلفة أو الأسرع أو الأقوى ، ولكنه مزود خدمة VPN مع ميزات جيدة كافية لضمان مكان في قائمة المرشحين. يحظى Private Internet Access بثقة العديد من العلامات التجارية الكبرى على الإنترنت ، وهو عبارة عن نفق خدمة VPN يركز على الخصوصية والأمان والوظائف الفائقة.

كما أن لديها أرخص أسعار للباقات مقارنة بالشبكات الخاصة الأخرى. يحتوي تطبيق Private Internet Access VPN على أكثر من 3000 خادم من 33 دولة ، مما يساعد على إخفاء هويتك على الإنترنت.

يُعتقد أيضًا أنه أحد أفضل تطبيقات VPN Windows، و VPN لديها أيضًا ميزات أخرى مثل الحد الأقصى للسرعة وحظر الإعلانات والمزيد. يدعم شبكة WiFi المشفرة من نظير إلى نظير ويمنع الإعلانات وأجهزة التتبع. كمكافأة إضافية ، فإنه يحظر أيضًا أنواعًا مختلفة من البرامج الضارة ، مما يجعله تطبيقًا لمكافحة البرامج الضارة ويحمي اتصال VPN الخاص بك.

16. VikingVPN:

نظام آخر للأمان عالي السرعة وتوفير الخصوصية يجب مراعاته هو Viking VPN. يستفيد الاتصال من اتصال جيجابت عالي السرعة للسرعة والموثوقية. يستخدم Viking VPN أيضًا المزيد من الموارد لعرض النطاق الترددي للعميل ، لذلك تعمل جميع الاتصالات بشكل أفضل ، بغض النظر عن النشاط.

يمكن استخدام خدمات VikingVPN من أجل Windows أنظمة الكمبيوتر ، Mac و Androids و iOS و Ubuntu Linux. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام VikingVPN مع أجهزة توجيه DDWRT و Tomato. عند الاتصال ، يتم وضع النطاق الترددي الأولي تلقائيًا على الخادم الأمثل. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم Viking VPN خوادم معدنية فقط.

هذا يعني أن الخوادم الافتراضية والأجهزة الافتراضية غير مسموح بها ، و “100٪ من الموارد” متاحة. يستخدم VikingVPN جدار حماية HMAC 2048 بت للحفاظ على خصوصية بياناتك مع حمايتها من الاتصالات الواردة. هناك جانب آخر يميز هذه الشركة وهو حركة المرور المزيفة ، مما يؤدي إلى مزيد من التعتيم على الحركات عبر الإنترنت.

افكار اخيرة:

نظرًا لأننا نعيش في عالم متصل كبير حيث الخصوصية والأمان ضروريان للحفاظ على سلامة الأفراد من الاختراقات المحتملة ، فإن إيجاد طريقة لحماية حياتنا الرقمية أمر مهم ، ولهذا السبب أصبحت خدمات VPN أكثر شيوعًا. نأمل أن تتمكن من العثور على VPN المناسب الذي يمكنك الوثوق به من خلال هذا الدليل.

تحمي VPN أنشطة التصفح عبر الإنترنت والبيانات الشخصية من الأطراف الثالثة والمتسللين ومحاولات البرامج الضارة. تعمل أفضل خدمات VPN على إخفاء هوية وجودك عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك. يمكنك عادة الاختيار من بين آلاف الخوادم حول العالم.

يمكنك بسهولة تنزيل التورنت بشكل مجهول واستخدام خدمات البث من أي مكان في العالم. إذا كنت لا تستخدم VPN ، فسيتم نشر عنوان IP الخاص بك وموقعك. يسمح هذا لمزود خدمة الإنترنت بتسجيل كل محفوظات المستعرض وإعادة بيعها أو تسليمها أثناء أمر الاستدعاء (أو أقل). إذا كنت لا تزال لا تملك VPN ، فاحصل على واحدة الآن. لن تندم على ذلك.