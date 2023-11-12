ستساعدك المقالة التالية: 15 أفضل خيارات Lightroom المخصصة لحفلات الزفاف

المشاركة تعنى الاهتمام!

هل تدير مدونة زفاف؟ هل تدير مشروعًا تجاريًا عبر الإنترنت لبيع منتجات الزفاف؟ هل أنت مدير وسائل التواصل الاجتماعي ولديك عميل متخصص في حفلات الزفاف؟ هل أنت في مجال الزفاف؟ هل تقوم باستمرار بإنشاء رسومات لـ Twitter, Facebook, Pinterest, Instagramوما إلى ذلك والتي هي تحت عنوان الزفاف؟

لكل هذه السيناريوهات وأكثر، ستستفيد من الحصول على هذه الإعدادات المسبقة لحفل الزفاف!

تعد الإعدادات المسبقة – أو إعدادات Lightroom المسبقة على وجه التحديد – طريقة سهلة للغاية لتغيير مظهر صورك (مثل تفتيحها وإضافة نغمات أكثر دفئًا وما إلى ذلك). بمجرد تثبيت الإعدادات المسبقة الخاصة بك، يمكنك حرفيًا تعديل صورك بنقرة واحدة! وتثبيت الإعدادات المسبقة ليس بالأمر الصعب. لقد قمنا بتضمين بعض مقاطع الفيديو في الأسفل لنوضح لك كيفية القيام بذلك.

الإعدادات المسبقة لحفل الزفاف في قائمتنا هي الأفضل لصور الزفاف الاحترافية والجميلة التي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب. تحقق من هذه الإعدادات المسبقة وابحث عن الإعدادات التي تناسب علامتك التجارية (أو حفل زفاف معين).

يرجى ملاحظة – إذا كان لديك فقط تطبيق Lightroom Mobile المجاني، أو إذا كنت تفضل استخدام سطح المكتب/الكمبيوتر المحمول الخاص بك فقط، فتأكد من شراء حزمة محددة مسبقًا تتضمن ما تريده. ما عليك سوى التحقق من تفاصيل العنصر لمعرفة ما ستتضمنه عملية الشراء.

وإذا كنت تبحث عن مساعدة في تثبيت الإعدادات المسبقة:

كيفية تثبيت إعدادات Lightroom لسطح المكتب:

كيفية تثبيت إعدادات Mobile Lightroom المسبقة (iPhone):

كيفية تثبيت إعدادات Mobile Lightroom المسبقة (Android):