ستساعدك المقالة التالية: 15 أفضل خيارات Lightroom المخصصة لحفلات الزفاف
المشاركة تعنى الاهتمام!
هل تدير مدونة زفاف؟ هل تدير مشروعًا تجاريًا عبر الإنترنت لبيع منتجات الزفاف؟ هل أنت مدير وسائل التواصل الاجتماعي ولديك عميل متخصص في حفلات الزفاف؟ هل أنت في مجال الزفاف؟ هل تقوم باستمرار بإنشاء رسومات لـ Twitter, Facebook, Pinterest, Instagramوما إلى ذلك والتي هي تحت عنوان الزفاف؟
لكل هذه السيناريوهات وأكثر، ستستفيد من الحصول على هذه الإعدادات المسبقة لحفل الزفاف!
تعد الإعدادات المسبقة – أو إعدادات Lightroom المسبقة على وجه التحديد – طريقة سهلة للغاية لتغيير مظهر صورك (مثل تفتيحها وإضافة نغمات أكثر دفئًا وما إلى ذلك). بمجرد تثبيت الإعدادات المسبقة الخاصة بك، يمكنك حرفيًا تعديل صورك بنقرة واحدة! وتثبيت الإعدادات المسبقة ليس بالأمر الصعب. لقد قمنا بتضمين بعض مقاطع الفيديو في الأسفل لنوضح لك كيفية القيام بذلك.
الإعدادات المسبقة لحفل الزفاف في قائمتنا هي الأفضل لصور الزفاف الاحترافية والجميلة التي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب. تحقق من هذه الإعدادات المسبقة وابحث عن الإعدادات التي تناسب علامتك التجارية (أو حفل زفاف معين).
يرجى ملاحظة – إذا كان لديك فقط تطبيق Lightroom Mobile المجاني، أو إذا كنت تفضل استخدام سطح المكتب/الكمبيوتر المحمول الخاص بك فقط، فتأكد من شراء حزمة محددة مسبقًا تتضمن ما تريده. ما عليك سوى التحقق من تفاصيل العنصر لمعرفة ما ستتضمنه عملية الشراء.
- الإعدادات المسبقة لغرفة الزفاف الريفية – تضيف إعدادات Lightroom المسبقة الأكثر مبيعًا شعورًا دافئًا ومريحًا إلى صور زفافك. يمكنك الحصول على 16 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom CC وPhotoshop CC بالإضافة إلى 16 إعدادًا مسبقًا للهاتف المحمول لأجهزة iPhone وAndroid.
- 300 إعدادات مسبقة لبرنامج Lightroom للزفاف – إذا كنت تبحث عن مجموعة كبيرة من الإعدادات المسبقة لحفلات الزفاف، فهذه هي الحزمة المناسبة لك! ستتمكن من الوصول إلى 300 إعداد مسبق جميل ورائع. Note أن هذه الإعدادات المسبقة مخصصة لإصدار سطح المكتب من Lightroom فقط (وليس الهاتف المحمول).
- الإعدادات المسبقة لـ Boho Wedding Lightroom – أضف إحساسًا رائعًا ومتجدد الهواء إلى صور زفافك باستخدام إعدادات Lightroom المسبقة هذه (للجوال وPhotoshop CC).
- الإعدادات المسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول من Kodak Wedding Lightroom – تعد هذه الحزمة المعدة مسبقًا (16 كمبيوتر مكتبي و16 هاتفًا محمولاً) طريقة رائعة لإضفاء المزيد من السطوع على صور زفافك الداكنة.
- الإعدادات المسبقة لغرفة الزفاف الخضراء – هذه طريقة ممتازة لإنشاء صبغات مختلفة من اللون الأخضر في صور زفافك. تعد هذه الإعدادات المسبقة خيارًا جيدًا بشكل خاص إذا كان لديك الكثير من اللون الأخضر في محيطك (مثل حفل زفاف في الهواء الطلق). تتضمن الحزمة إعدادات مسبقة لـ Lightroom Mobile وسطح المكتب.
- الإعدادات المسبقة لسطح المكتب ليوم الزفاف – تشتمل حزمة الإعدادات المسبقة لسطح المكتب Lightroom على 5 إعدادات مسبقة مختلفة: يوم الزفاف، وحفل يوم الزفاف، وغروب يوم الزفاف، وهدوء يوم الزفاف، وصباح يوم الزفاف. كما أنها بأسعار معقولة جداً!
- إعدادات Lightroom لحفلات الزفاف النابضة بالحياة – إذا كنت ترغب في إضافة مظهر حيوي إلى صور حفل الزفاف الخاصة بك، فهذه الحزمة المعدة مسبقًا تناسبك! يتضمن 16 إصدارًا لسطح المكتب (Lightroom CC وPhotoshop CC) و16 إصدارًا للجوال (iPhone وAndroid). ولتوفير القليل من المال، يمكنك التفكير في الحصول على حزمة صغيرة لحفلات الزفاف النابضة بالحياة لـ 6 إعدادات مسبقة بدلاً من 16.
- الإعدادات المسبقة لفصل الشتاء في Lightroom – استخدم إعدادات Lightroom العشرة هذه لتفتيح وتعزيز درجات الألوان الشتوية دون الإضرار بألوان البشرة في صور زفافك. تغطي هذه الحزمة المعدة مسبقًا كلا من سطح المكتب والهاتف المحمول.
- الإعدادات المسبقة لـ Moody Wedding Lightroom – تمنح إعدادات Lightroom المذهلة هذه صور الزفاف إحساسًا يشبه الفيلم. تعمل بعض الإعدادات المسبقة الستة عشر بشكل أفضل مع الضوء الناعم، والبعض الآخر يعمل بشكل أفضل مع الضوء القاسي. تتضمن هذه الحزمة إعدادات مسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول.
- الإعدادات المسبقة لحفل زفاف سطح المكتب على شكل قلبين – مع هذه الحزمة المعدة مسبقًا، ستحصل على 5 إعدادات مسبقة جميلة: قلبان، قلبان متجدد الهواء، قلبان مشرقان، غابة قلبان واحتفال قلبان.
- الإعدادات المسبقة لـ Lightroom الخاصة بالزفاف – أضف المزيد من السطوع على صور زفافك باستخدام إعدادات Lightroom الـ 16 الأكثر مبيعًا (بما في ذلك سطح المكتب والهاتف المحمول). يمكنك أيضًا اختيار أ حزمة زفاف مشرقة صغيرة مع 6 إعدادات مسبقة.
- الإعدادات المسبقة لـ Farmhouse Lightroom لسطح المكتب و متحرك – هاتان الحزمتان (واحدة لسطح المكتب وواحدة لـ Lightroom للجوال) ستضفي على صور زفافك طابعًا ريفيًا ودافئًا. تعمل الإعدادات المسبقة بشكل جيد بشكل خاص مع صور الزفاف الخارجية (وجميع الصور الخارجية حقًا).
- إعدادات Lightroom الخاصة بحفلات الزفاف على الشاطئ – تعمل حزمة Lightroom المعدة مسبقًا هذه بشكل جيد على جميع الصور، وخاصة صور الشاطئ وصور الزفاف – والأهم من ذلك كله، صور زفاف الشاطئ! يمكنك الحصول على 16 إعدادًا مسبقًا لـ Lightroom لـ Lightroom CC وPhotoshop CC، و16 إعدادًا مسبقًا للهاتف المحمول لـ Android وiPhone.
- الإعدادات المسبقة لحفل الزفاف لايت – تعد حزمة Lightroom المعدة مسبقًا مثالية لصور حفلات الزفاف والخطوبة والأزواج. بالنسبة لسطح المكتب، ستحصل على 3 إعدادات مسبقة للألوان، وإعداد مسبق واحد بالأبيض والأسود، و5 أدوات (Add Grain +، وAuto WB، وCream Highlights، وOrange Skin Fix +، وOrange Skin Fix ++). هل تستخدم لايت روم موبايل؟ ستحصل على 3 إعدادات مسبقة للألوان وإعداد مسبق واحد بالأبيض والأسود.
- الإعدادات المسبقة لسطح مكتب الزفاف الريفي – هذه الإعدادات الستة المسبقة مخصصة لسطح المكتب فقط. يمكنك إضافة إحساس فريد ومريح ودافئ إلى صور زفافك الصريحة.
وإذا كنت تبحث عن مساعدة في تثبيت الإعدادات المسبقة:
كيفية تثبيت إعدادات Lightroom لسطح المكتب:
كيفية تثبيت إعدادات Mobile Lightroom المسبقة (iPhone):
كيفية تثبيت إعدادات Mobile Lightroom المسبقة (Android):