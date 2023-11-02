ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل موضوعات Genesis Child لعام 2023

يعد إطار عمل Genesis لـ WordPress واحدًا من أكثر الإطارات شهرة على نطاق واسع بين مالكي مواقع الويب والمدونين.

ترجع شعبيتها إلى حد كبير إلى الكود النظيف والحد الأدنى الذي ينتج عنه سرعات تحميل أسرع للموقع.

للتوافق مع هذا الإطار القوي، يمكن استخدام سمات Genesis الفرعية لتحسين التصميم العام لموقعك – ​​وتحويله بجهد قليل إلى موقع أنيق وعملي في نفس الوقت.

من ناحية، يشكل الإطار اللبنات الأساسية لموقعك، بينما تسمح لك السمات الفرعية بتخصيص التصميم والتخطيط والميزات. والأكثر من ذلك، يمكن تحقيق الكثير من هذا بمعرفة قليلة جدًا بالبرمجة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، تغطي هذه القائمة بعضًا من أفضل موضوعات سفر التكوين للأطفال حتى الآن.

فهي لا تقدم فقط بعضًا من أفضل التصميمات المرئية في نظام WordPress البيئي، ولكنها تتيح لك أيضًا الاستفادة مما يقدمه Genesis Framework.

Note: تتوفر سمات StudioPress عن طريق شراء Genesis Pro. يتضمن ذلك الوصول إلى جميع سمات Genesis الأخرى التي أنشأتها StudioPress والمكون الإضافي الجديد الخاص بكتل Gutenberg. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول عليها مجانًا من خلال أن تصبح أحد عملاء WP Engine.

أفضل سمات Genesis Child لـ WordPress

1. اختراق برو

يعد Breakthrough Pro قالبًا صغيرًا وأنيقًا للأطفال يستهدف مواقع الإعلان والتسويق. فهو يجمع بين لوحة الألوان الجريئة والكثير من المساحة البيضاء، مما يجعله خيارًا رائعًا لجذب عملائك القادمين.

ينقسم تخطيط الصفحة الرئيسية الرئيسية إلى أقسام واضحة، مما يسهل على الزوار التنقل فيها. تجذب العناوين الجريئة الانتباه على الفور، كما تساعد مناطق الصورة الرئيسية على جذب الانتباه إلى أسفل الشاشة. تتكون الصفحة أيضًا من 9 مناطق عناصر واجهة مستخدم مرنة لإدراج معلوماتك بسهولة. يمكن تغييرها ودمجها بأي عدد من الطرق لتناسب علامتك التجارية.

التصميم موحد في جميع أنحاء جميع الأزرار وجداول التسعير والمتجر والمحفظة والموضوع بأكمله متوافق مع التجارة الإلكترونية، مما يجعل من السهل تضمين متجر على موقع الويب الخاص بك.

تم تحسين Breakthrough Pro أيضًا من خلال دعم الميزات الخاصة لمحرر WordPress Gutenberg الجديد. يتضمن ذلك كتل محتوى واسعة وكاملة العرض، وتصميم الكتل، والألوان المخصصة، وأحجام الخطوط المخصصة، وتصميم محرر الواجهة الخلفية ليتناسب مع الواجهة الأمامية لموقع الويب الخاص بك.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

2. الثورة برو

يعد هذا قالبًا فرعيًا مثاليًا للمدونين والمستقلين والشركات على حدٍ سواء، كما أن التصميم بأكمله سهل التثبيت والإعداد. يتم تحقيق ذلك باستخدام الإعداد التلقائي واستيراد المحتوى التجريبي. كل ما عليك فعله هو النقر على “إعداد صفحتك الرئيسية” بمجرد تثبيت السمة وتنشيطها للبدء.

نقطة البيع الرئيسية لـ Revolution Pro هي استخدامها لكتل ​​Gutenberg في بناء الصفحة الرئيسية. من خلال استخدام محرر Gutenberg بالإضافة إلى التصميم البسيط للموضوع، يمكنك إنشاء مجموعات لا حصر لها من الكتل. وهذا يضع قوة التصميم بين يديك.

مع دعم التجارة الإلكترونية وخيار الرؤوس القابلة للتخصيص، هناك الكثير مما يقدمه هذا المظهر لأي مدونة متخصصة.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

3. جوهر برو

Essence Pro هو موضوع مذهل من Genesis للأطفال يلبي نمط الحياة والمدونات الصحية.

يضم 6 مناطق مختلفة لعناصر واجهة المستخدم، ويمكنك بسهولة مزج الأدوات ومطابقتها لإنشاء صفحة رئيسية فريدة لك. يعد المكون الإضافي Genesis Enews Extended الموصى به أحد هذه الأدوات التي تقوم بإدراج نموذج الاشتراك في قائمتك البريدية بسلاسة. ولأن Essence Pro يتضمن تصميمًا لهذا البرنامج الإضافي، فإنه سيتوافق مع بقية عناصر التصميم الخاصة بك. وغني عن القول أن هذا الموضوع الفرعي تم تحسينه للعمل مع Gutenberg.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

4. السلطة برو

تدور أحداث Authority Pro حول مساعدتك على بناء الثقة مع عملائك وجمهورك. ومع ذلك، تهدف الصفحة الرئيسية البسيطة والواضحة لهذا التصميم إلى إبراز تجربتك وخبرتك بشكل مثالي.

بدءًا من الأعلى إلى الأسفل، سيتم جذب انتباهك على الفور من خلال شريط المعلومات الغامق الذي يمكن تخصيصه ليناسب رسائلك الخاصة. الانتقال للأسفل عبارة عن سلسلة من مناطق عناصر واجهة المستخدم، التي تم وضعها بشكل مثالي للكشف عن المزيد من المعلومات عنك وعن خدماتك. بينما يستضيف الجزء السفلي من الصفحة مناطق لأحدث المشاركات ودعوة واضحة للعمل.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

5. أحادية اللون برو

إذا كان امتلاك موقع سهل الاستخدام وحضور رقمي قوي أمرًا مهمًا بالنسبة لك، فقد يكون Monochrome Pro هو الحل. يحتوي هذا المظهر على لوحة ألوان أحادية اللون، مع التركيز على المساحة البيضاء والطباعة الجميلة.

تنقسم الصفحة الرئيسية إلى أربع مناطق لعناصر واجهة المستخدم، ومنطقة مقدمة رئيسية، ومنطقة لخدماتك، وقسم لشعارات العملاء، ومنطقة أحدث منشورات المدونة. وبطبيعة الحال، يمكنك تغيير المعلومات الخاصة بكل قسم باستخدام مجموعة مختلفة من الأدوات.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

6. إنفينيتي برو

ستستمتع الشركات الرقمية التي تبحث عن حل أنيق لموقعها على الويب بـ Infinity Pro بحضورها الأنيق وسريع الاستجابة.

باعتبارها واحدة من أكثر إصدارات StudioPress مرونة حتى الآن، فإن هذا الموضوع الفرعي مليء بالميزات بما في ذلك 13 منطقة ضخمة لعناصر واجهة المستخدم ودعم التجارة الإلكترونية. تتضمن قوالب الصفحة صفحات التقاط العملاء المتوقعين والمدونة والصفحات المقصودة والصفحات الجماعية. أطلق العنان لمزيد من الوظائف باستخدام محرر Gutenberg المدعوم بالكامل واستمتع بثلاثة تخطيطات مختلفة لضمان تميز موقع الويب الخاص بك عن الآخرين.

سعر: متاح عبر عضوية Genesis Pro – 360 دولارًا سنويًا

7. نجاح ماي

Mai Success عبارة عن سمة فرعية تابعة لجهة خارجية تم تصميمها لدعم كل من الأعمال التجارية عبر الإنترنت والشركات التقليدية.

باستخدام الصفحة الرئيسية لمناطق عناصر واجهة المستخدم المرنة، يتيح لك الجمع بين العديد من عناصر واجهة مستخدم WordPress الشائعة والوظائف الأساسية لإنشاء مظهر ومظهر خاصين بالعلامة التجارية. تم تضمين مجموعة متنوعة من قوالب الصفحات المخصصة، بما في ذلك قالب مصمم خصيصًا لـ Beaver Builder. بينما يوجد أيضًا دعم لـ WooCommerce، إلى جانب محفظة مدمجة.

سعر: تكلفة نجاح ماي هي 99 دولارًا سنويًا. وهذا يشمل إطار سفر التكوين.

8. كوكد برو

إليك موضوعًا فرعيًا للمدونين الذين لديهم شغف بالطهي ويرغبون في مشاركة وصفاتهم مع العالم. يجمع Cook’d Pro بين المزيج المثالي من التصميم سريع الاستجابة والبساطة لإنشاء مظهر شهي مع التركيز على التصميم النظيف.

يحتوي Cook’d Pro على فهرس وصفات مدمج يسمح لك بإنشاء فهارس وصفات متعددة دون لمس أي رمز. ويمكنك استكمال وصفاتك بمساحات مذهلة لوضع الصور في جميع أنحاء الموضوع.

هناك مواضع استراتيجية لمنطقة عناصر واجهة المستخدم لاستكمال نماذج الاشتراك وتصميم الرموز الاجتماعية والمزيد. يجعل Cook’d إنشاء موقع الويب المثالي للطهي أمرًا سهلاً، وإذا لم يكن الطبخ هو الشيء المفضل لديك، فمن السهل التكيف مع أي نوع آخر من المدونات.

سعر: يبلغ سعر حزمة Cook’d Pro وGenesis Framework 75 دولارًا.

9. أسباير برو

يعد Aspire Pro خيارًا فريدًا لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم. مثالي لكل من العلامات التجارية التجارية والشخصية، يتميز موضوع Genesis Child هذا بتصميم عالي التأثير مع مناطق قابلة للتخصيص للصفحة الرئيسية والتذييل لعرض معلوماتك. يوفر دعم Gutenberg تجربة تحرير سلسة وتوفر المحفظة المضمنة لوحة رائعة لعرض عملك.

سعر: Aspire Pro عبارة عن سمة Genesis تابعة لجهة خارجية وتتضمن Genesis Framework كجزء من الحزمة بسعر 74 دولارًا.

10. مرحبا! طليعة

إذا كنت ترغب في بناء علامتك التجارية الشخصية وخبرتك، مرحبًا! Pro لديه كل الأدوات التي تحتاجها. يضع هذا الموضوع اسمك ورسالتك في مركز الصدارة حتى تتمكن من الترحيب بهم وجذبهم إلى رسائل علامتك التجارية الفريدة.

يأتي هذا المظهر الفرعي التابع لجهة خارجية مزودًا بـ 6 قوالب صفحات مخصصة بما في ذلك المحفظة، إلى جانب العديد من مناطق عناصر واجهة المستخدم في الصفحة الرئيسية والتذييل. يعد التصميم الخاص بـ Gutenberg أيضًا بمثابة مكافأة كبيرة، بينما تخلق الصفحة الرئيسية التي تركز على الصور مظهرًا أوليًا دافئًا وترحيبيًا.

سعر: مرحبًا! تبلغ تكلفة Pro 127 دولارًا وتتضمن Genesis Framework في الحزمة.

11. استوديو ماي

يعد Mai Studio أحد سمات Genesis الفرعية الضرورية للوكالات والشركات الإبداعية. من خلال الاستفادة من مناطق أدوات الصفحة الرئيسية والتي يوجد الكثير منها، يمكنك إنشاء صفحة رئيسية تخبر العملاء المحتملين بالضبط بما يحتاجون إلى معرفته حول عملك.

توفر قوالب الصفحات الخمس والمحفظة خيارات مرنة لتحسين موقع الويب الخاص بك.

يتميز التصميم بتدرج قوي وحديث مع خيار استخدام الفيديو في منطقة البطل. ومن السهل تضمين متجر على موقعك من خلال تصميم ودعم التجارة الإلكترونية. وأخيرًا، ستضمن منطقة الحث على اتخاذ إجراء طريقة سهلة للأشخاص للاستفسار عن خدماتك.

سعر: تبلغ تكلفة حزمة سمات Mai Studio التي تتضمن Genesis Framework 99 دولارًا سنويًا.

12. ماركت برو

إذا كنت تبحث عن قالب WordPress أكثر أنوثة في الأسلوب والذي يلبي أيضًا احتياجات رواد الأعمال الطموحين، فإن Market Pro يعد خيارًا رائعًا. يعد موضوع الطرف الثالث هذا مثاليًا لمساعدتك في جذب الانتباه في العالم الرقمي والتكيف مع تغير الأشياء وتقدمها.

يتميز Market Pro بصفحة رئيسية تتكون من 9 مناطق عناصر واجهة مستخدم مرنة، تم تصميمها لعرض نطاق واسع من المحتوى من خلال استخدام عناصر واجهة المستخدم. يمكن أن تتضمن هذه العناصر شريط تمرير مميزًا وصفحات مميزة ونماذج الاشتراك في البريد الإلكتروني والمنتجات ومنشورات المدونة. قم بدمجها بأي طريقة تريدها لإنشاء صفحة رئيسية رائعة مليئة بأفضل محتوى لديك.

إن الشيء العظيم في هذا الموضوع هو أنه تم تحسينه بواسطة Gutenberg. وهذا يعني أنه عند إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام محرر Gutenberg، يمكنك الاستفادة من العديد من كتل المحتوى لتحسين تخطيطك وتنسيقه. والأكثر من ذلك، أنها ستحافظ على نفس التصميم المتسق طوال الوقت.

سعر: يأتي Market Pro مزودًا بـ Genesis Framework بسعر 129 دولارًا.

13. عشاق الطعام برو

يجب أن يكون Foodie Pro واحدًا من أكثر موضوعات Genesis للأطفال شيوعًا والمناسبة لمجموعة واسعة من المدونات والمواقع الإلكترونية.

من خلال 3 صفحات رئيسية و5 مناطق لعناصر واجهة المستخدم على مستوى الموقع، يمكنك إنشاء موقع ويب يحتوي على أي مجموعة من عناصر واجهة المستخدم التي تبدو حديثة وبسيطة. 3 قوالب صفحات مخصصة للمدونة، الصفحة الافتراضية وصفحة الأرشيف، مفيدة بشكل خاص للمدونين الذين لديهم أرشيف كبير من المشاركات. تضمن مناطق الحث على اتخاذ إجراء الموضوعة بشكل جيد وجود طريقة دائمًا لإغراء القراء بالاشتراك. ومن خلال أداة تخصيص السمات، يمكنك تصميم وتلوين موقع الويب الخاص بك بما يناسب قلبك.

سعر: تبلغ تكلفة Foodie Pro 75 دولارًا وتتضمن Genesis Framework.

14. ماي بروسبر

إذا كان عملك يريد أن يترك انطباعًا دائمًا، فإن ماي بروسبر ترفع المستوى بتصميمها المعاصر ووظائفها الحديثة.

لا يأتي موضوع الطرف الثالث هذا مزودًا باستيراد تجريبي بنقرة واحدة فحسب، بل يتضمن أيضًا دعم AMP وقوالب الصفحات المخصصة لمنشئي الصفحات وخريطة الموقع والصفحة المقصودة والمزيد.

أضف محفظتك لعرض عملك على صفحة محفظة أنيقة واستفد من التصميم الخاص بالتجارة الإلكترونية والأسئلة الشائعة والتسعير وGutenberg. بفضل خيارات عناصر واجهة المستخدم المرنة للصفحة الرئيسية، يوفر هذا المظهر كل ما تحتاجه الشركة لإنشاء موقع ويب قوي وعملي.

سعر: Mai Prosper عبارة عن حزمة سمات تابعة لجهة خارجية تتضمن Genesis Framework. يكلف 99 دولارًا في السنة.

15. المكرر برو

قد يجد رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى بناء علامة تجارية تصمد أمام اختبار الزمن الأساس المثالي مع Refined Pro. يقدم موضوع الطرف الثالث هذا من Restored 316 Designs تصميمًا أنيقًا ومناسبًا تمامًا للمدونين.

تتميز الصفحة الرئيسية لـ Refined بـ 6 مناطق عناصر واجهة مستخدم مرنة والموضوع متوافق مع WooCommerce لبدء متجرك بسهولة. تساعد لوحة الألوان الناعمة والدافئة على أن يبدو التصميم منزليًا وترحيبيًا.

سيضمن التثبيت التلقائي للمكونات الإضافية عمل الأشياء على الفور. وسيعمل تصميم نماذج Convert Kit على إبقاء تصميم موقعك يبدو سلسًا وموحدًا. كمكافأة، يأتي Refined Pro بتخصيصه الخاص Pinterest قالب PSD.

سعر: تبلغ تكلفة Refined Pro 129 دولارًا. تم تضمين إطار التكوين.

16. كيك ستارت برو

إذا كنت في المراحل الأولى من إطلاق مشروع تجاري ناشئ، فراقب Kickstart Pro لاستخدامه على موقع الويب الجديد الخاص بك. يحتوي هذا الموضوع الفرعي ذو الطاقة العالية على مجموعة واسعة من الميزات التي ستساعد في بدء مشروعك الناشئة.

أنشئ موقع الويب الخاص بك بسهولة باستخدام 3 صفحات رئيسية و4 مناطق عناصر واجهة مستخدم مرنة واختر من بين مجموعة مختارة من قوالب الصفحات المعدة مسبقًا للبدء. لديك أيضًا خيار استخدام شريط تمرير الصفحة الرئيسية وقسم مميز بالمدونة.

تم تصميم هذا المظهر للعمل مع العديد من مكونات WordPress الإضافية الشائعة بما في ذلك نماذج Gravity وشهادات WooThemes. تعرض منطقة الأدوات الصديقة لخريطة Google موقعك للشركات التقليدية. ومع دعم صورة الخلفية، يمكنك استخدام صور مذهلة كاملة العرض في أعلى صفحاتك.

سعر: تبلغ تكلفة Kickstart Pro 59 دولارًا وتأتي مع Genesis Framework.

ما هو إطار سفر التكوين؟

Genesis Framework عبارة عن منصة تستخدم لإنشاء موقع الويب الخاص بك. إنه يشبه في كثير من النواحي قالب WordPress التقليدي ولكنك لا تحتاج إلى تنشيطه. يحتاج ببساطة إلى تحميله على موقع الويب الخاص بك.

تم تضمين Genesis Framework مع عملية شراء السمة الفرعية من StudioPress.com.

ما هو موضوع الطفل؟

فكر في سمة فرعية مثل الطبقة العليا من التعليمات البرمجية الموجودة فوق Genesis Framework.

السمة الفرعية هي مجرد مظهر مرئي يستخدم لتغيير شكل سمة Genesis Framework الافتراضية. ويمكن استخدامه أيضًا لتوسيع وظائف Genesis Framework.

ستقوم بتنشيط السمة الفرعية الخاصة بك تمامًا مثل أي سمة أخرى، ستحتاج فقط إلى التأكد من تثبيت Genesis Framework بالفعل على موقع الويب الخاص بك

هل تأتي المواضيع الفرعية مع Genesis Framework المضمنة؟

تشتمل أي سمات فرعية تم شراؤها من StudioPress.com على Genesis Framework. ستتطلب السمات الفرعية التي تم شراؤها من جهات خارجية أن تقوم بشرائها أولاً من موقع StudioPress.

ما هي فوائد استخدام المواضيع الطفل؟

عادةً، عندما يتم تحديث سمة WordPress، سيتم مسح أي تخصيصات قمت بها لملفات مثل ملف function.php، أو أي تغييرات أخرى خارج إعدادات السمة العادية.

باستخدام قالب فرعي، يمكنك التأكد من الاحتفاظ بأي تعليمات برمجية أضفتها يدويًا إلى قالبك عندما يطرح المطور تحديثًا.

كما أنه أمر رائع للمطورين الذين يرغبون في تبسيط عملية إنشاء مواقع الويب لعملائهم.

الأفكار النهائية حول موضوعات سفر التكوين هذه

يأتي إنشاء مدونة أو موقع ويب مع الكثير من التحديات.

ما هي أحدث اتجاهات التصميم؟ هل يجب أن تحصل على سمة سريعة الاستجابة للجوال؟ ما هي المرونة المتاحة؟ هل سيكون موقع الويب الخاص بك سريعًا؟

تساعد سمات Genesis في حل الكثير من هذه التحديات – فهي يتم تحميلها بسرعة وتستجيب للجوال. ويتم دعم وصيانة Genesis Framework بشكل جيد.

لذا، إذا كنت تبحث عن سمة خفيفة الوزن تبدو رائعة خارج الصندوق – فجرّب أحد سمات Genesis الفرعية هذه.

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