ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل VPN لأجهزة iPhone أو iOS 2023: وفقًا لخبراء الأمن

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أفضل VPN على iPhone يكفي لحماية تصفح هاتفك المحمول. تعتبر أجهزة Android بشكل عام أكثر عرضة لهجمات القرصنة ، ولكن أجهزة iOS معرضة أيضًا للخطر. يكاد يكون هذا صحيحًا إذا كنت تستخدم جهازك لأغراض العمل وحماية وتأمين بياناتك الأكثر خصوصية أو حساسية.

في السنوات الأخيرة ، أصبح الحفاظ على الخصوصية وتأمين المعلومات الشخصية جزءًا كبيرًا من Appleلكن عملاق كوبرتينو لم يطلق VPN الخاص به على iPhone حتى الآن. لذلك ، الأمر متروك لك للحصول على أفضل VPN لجهاز iPhone الخاص بك.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من الخيارات. عند دمجه مع أداة تعقب نظام iOS الجديدة ، يمكنك تحسين ملفات Apple الأجهزة المزودة بـ iPhone VPN ، المصممة خصيصًا لتقديم أفضل خدمة وسرعة اتصال. ومع ذلك ، فإن iOS VPN لا يقتصر فقط على الحفاظ على الخصوصية.

يستخدم الكثير منا الآن أجهزة iPhone و iPad كأجهزة البث الأساسية لدينا ، وتتيح لنا شبكات VPN الوصول إلى المحتوى المحظور جغرافيًا من بلدان أخرى على مواقع الويب مثل Netflix و BBC iPlayer و Disney + والمزيد.

ما هي الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)؟

تقوم التهديدات والمتسللين المختلفين بتوزيع بياناتك الثمينة عند تصفح الإنترنت أو البحث فيه. دائمًا ما تكون بيانات المستخدم حساسة ، ولا يريد المستخدم أبدًا مشاركة المعلومات الخاصة مثل معلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور وسجل التصفح.

لتأمين البيانات وإخفائها عن جميع أنواع المتسللين والمهاجمين الموجودين دائمًا هناك ، فأنت بحاجة إلى بعضها قبل الاتصال بالإنترنت باستخدام بياناتك وبياناتك على الويب في جميع أنحاء العالم. تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات من عالم الإنترنت لإخفاء هويتك. في هذه الحالة ، تعد الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) هي أفضل شريك ورفيق لتخزين جميع البيانات لجميع المواقف المذكورة أعلاه.

تخفي خدمة VPN عناوين IP الخاصة بك عند تصفح الإنترنت ، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لأي شخص. تحمي تقنية التشفير من طرف إلى طرف من خروقات البيانات. تخلق الشبكة الافتراضية الخاصة طبقة من الأمان فقط عند القيام بأنشطة مختلفة عبر الإنترنت. إنه يخفي عنوان IP الخاص بك من مزود خدمة الإنترنت ومواقع الويب التي تتصل بها. على هذا النحو ، تظل هويتك مجهولة على شبكة الويب العالمية. يبدو أنك في موقع آخر أثناء اتصالك بشبكة VPN.

كيفية ضبط VPN على iPhone و iPad

يعد تثبيت VPN على جهاز iPhone / iPad أمرًا سهلاً ويستغرق حوالي 10 دقائق فقط من البداية إلى النهاية.

لتعيين VPN واستخدامه على جهاز iPhone / iPad ، اتبع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل في شركة VPN التي اخترتها عبر موقع الويب الخاص بهم. انتقل إلى متجر التطبيقات وابحث عن مكالمة مزود VPN المعني. انقر فوق “الحصول” والمصادقة على التنزيل. بمجرد تثبيت VPN ، افتح تطبيق VPN وقم بتسجيل الدخول لاستخدام تفاصيل حسابك. عند المطالبة ، انقر فوق “السماح” لعرض ملف تكوين خدمة VPN ، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك للمصادقة. سيتم الآن تثبيت خدمة VPN بشكل فعال لجهازك.

لماذا تحتاج إلى VPN قيد التشغيل Apple/ أجهزة iOS:

تعد حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت على شبكة WiFi عامة غير آمنة أحد أكثر الأسباب شيوعًا لاستخدام VPN. لكن هذه مجرد واحدة من عدة فوائد.

الشبكات الافتراضية الخاصة هي برامج متعددة الاستخدامات تعمل على تحسين خصوصية iPhone وأمانه وحتى خيارات الترفيه.

مع أفضل VPN لنظام iOS ، يمكنك:

تجاوز الرقابة والوصول إلى الإنترنت في البلدان الخاضعة للرقابة ، مثل الصين.

والوصول إلى الإنترنت في البلدان الخاضعة للرقابة ، مثل الصين. إخفاء الويب وسجل التصفح من مزودي خدمة الإنترنت والحكومات والأطراف الخارجية الأخرى المتطفلة.

من مزودي خدمة الإنترنت والحكومات والأطراف الخارجية الأخرى المتطفلة. إخفاء عناوين IP الخاصة بك والوصول إلى الإنترنت في البلدان الخاضعة للرقابة ، مثل الصين.

والوصول إلى الإنترنت في البلدان الخاضعة للرقابة ، مثل الصين. يؤمن شبكات WiFi العامة غير الآمنة لمنع هجمات man-in-the-middle (MITM) وهجمات البرامج الضارة أو القرصنة.

لمنع هجمات man-in-the-middle (MITM) وهجمات البرامج الضارة أو القرصنة. يفتح تدفق المواقع لمشاهدة المحتوى المخفي المحظور مسبقًا ، مثل US Netflix و BBC iPlayer.

أفضل شبكات VPN لأجهزة iPhone أو iOS في عام 2023:

هنا قائمة أفضل شبكات VPN لأجهزة iPhone أو iOS في 2022 و 2023.

Surfshark PureVPN NordVPN ExpressVPN PrivadoVPN CyberGhost IPVanish VyprVPN PrivateVPN الوصول إلى الإنترنت الخاص خبأني Windscribe ProtonVPN TunnelBear

1.

Surfshark – VPN رقم 1 لأجهزة iPhone أو iOS:

خدمة Surfshark هي خدمة VPN ميسورة التكلفة لأجهزة iPhone ومليئة بالقيمة.

خدمة تدفق آمنة وسريعة وغير محظورة ، تعتبر VPN ذات الأسعار التنافسية أيضًا واحدة من الأسماء الجديدة في سوق VPN.

هذه الخدمة رخيصة الثمن وموثوقة ، مما يجعلها حلاً مثاليًا لأي شخص يبحث عن قيمة حقيقية لميزانيته.

يمكن أيضًا تنزيل تطبيق Surfshark iOS للجوال من متجر التطبيقات ببضع نقرات.

يحتوي على مفتاح القفل ، ويدعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 10.3 أو أحدث ، ويسمح لك باختيار البروتوكول الذي تريد استخدامه. يدعم هذا التطبيق OpenVPN و WireGuard وكذلك IKEv2. هذه مكافأة كبيرة. أكبر نقطة بيع لـ Surfshark هي إمكانية الوصول إلى اتصالات متزامنة غير محدودة.

يمكن لعملاء Surfshark الاختيار من بين أكثر من 3200 خادم موجود في 65 دولة مختلفة ، وكلها سريعة للغاية. قم بتشغيل مكالمات VoIP وتشغيلها والانضمام إليها بأقل جهد ممكن. يسمح أيضًا باستخدام Torrenting على جميع خوادم Surfshark. يعيش Surfshark في جزر فيرجن البريطانية. هذا عامل مشجع عندما تكون الخصوصية أولوية. لحسن الحظ ، يأخذ Surfshark VPN الأمان والخصوصية على محمل الجد.

يتخطى الموفر مؤهلاته باعتباره VPN بدون سجلات ؛ قام مدقق مستقل بالتحقق من صحة ادعاءاته ويستخدم شبكة خادم محرك أقراص صلبة ذات ذاكرة وصول عشوائي فقط. يحتوي تطبيق Surfshark على نظام التشغيل iOS على مفتاح إيقاف التشغيل. لذلك ، إذا تعطل اتصال VPN ، فلن يتم تسريب عنوان IP الفعلي للجهاز وسيُعلم مزود خدمة الإنترنت بما تفعله.

PureVPN هي خدمة VPN مقرها هونغ كونغ تعمل منذ عام 2006. الاحتفاظ بالبيانات ليس إلزاميًا في هونغ كونغ. لا يقوم PureVPN بتخزين بيانات المستخدم.

تقبل هذه الخدمة المدفوعات عبر منصات متعددة ، بما في ذلك بطاقات الائتمان الرئيسية وبيتكوين أو العملات المشفرة و Alipay و CashU والعديد من المنصات الأخرى ، بما في ذلك Starbucks و Walmart وبطاقات الهدايا الأخرى. تقدم PureVPN ضمان استرداد الأموال لمدة 7 أيام على جميع خطط الأسعار. ومع ذلك ، لن يتم رد المدفوعات التي تتم من خلال قنوات معينة (كما هو مذكور في الموقع).

لمستخدمي PureVPN الجدد ، تم تكوين هذا البرنامج لتحديد بروتوكول الأمان الذي يبدو أفضل تلقائيًا. يمكن للمستخدمين المتقدمين الاختيار من بين جميع البروتوكولات المتاحة مثل PPTP و L2TP و SSTP و OpenVPN و IKEv2. تمتلك PureVPN أيضًا بروتوكولًا مخصصًا يسمى بروتوكول Stealth Protocol.

كل من هذه البروتوكولات لديها تصنيف للأمان والسرعة. يوفر PureVPN حماية أمنية متقدمة مثل 256-bit AES وحماية DDoS و NAT Firewire. يحتوي PureVPN أيضًا على بعض العيوب. مرت هذه الخدمة بتجربة سيئة مع Netflix ، ولا يوجد حظر إعلانات.

3.

NordVPN – أفضل VPN لأجهزة iPhone أو iOS:

تمتلك خدمة NordVPN أحد أسهل تطبيقات VPN للاستخدام. باستخدام هذا التطبيق ، يمكنك إلغاء حظر أي محتوى مقيد وحماية / تأمين خصوصيتك عبر الإنترنت بنقرة واحدة فقط. يتوافق NordVPN مع طرز iPhone المختلفة من 5S إلى 12 Mini وهو مدعوم على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11.0 وما فوق. إذا كنت قد استخدمت عميل سطح المكتب NordVPN ، فستجد أن لوحة القيادة / واجهة iOS متشابهة جدًا ، والتنقل بنفس السهولة.

تعد NordVPN خدمة موثوقة توفر وصولاً ثابتًا إلى المحتوى في جميع أنحاء العالم ، ومن المؤكد أن إمكانات DNS الذكية المضمنة بها تجعل الأمر أكثر حلاوة. يعد Nord مثاليًا للعائلات لأنه يتيح لك تثبيت البرامج على ما يصل إلى 6 أجهزة تقريبًا في وقت واحد.

من السهل جدًا استخدام NordVPN على iPhone ، ويرجع ذلك أساسًا إلى خريطة العالم الكبيرة التي تعرض مواقع الخوادم التي لا تعد ولا تحصى عبر المسامير. إنها تشبه إلى حد كبير لوحة تحكم خرائط Google ، لذلك من السهل جدًا النقر فوق دبوس البلد الذي تريد الاتصال به.

يستخدم تطبيق VPN iOS في الغالب IKEv2 جنبًا إلى جنب مع تشفير AES 256 بت ، وهو يستحق جائزة في كتابي. كما أن لديها مفتاح قتل مدمج. يعد NordVPN سريعًا جدًا لدرجة أنه مثالي لأي شخص يرغب في الاستمتاع بالبث عالي الدقة والألعاب.

4.

Express VPN – أفضل VPN لأجهزة iPhone أو iOS:

لا يوجد العديد من شبكات VPN المعروفة بخلاف دعاة الخصوصية والأمان ، على الرغم من أن ExpressVPN يمكن القول إنه واحد منهم ، ومن السهل معرفة السبب.

لقد قدم مقدمو الخدمة مثالًا جيدًا على مدى العقود الماضية ، حيث قدموا خدمات غنية بالميزات لا تعرض الأمان للخطر.

تعد ExpressVPN أكثر مما تحتاج إليه تقريبًا ، لذلك غالبًا ما يتم إضافتها إلى قائمة المرشحين المختارة.

تتمتع ExpressVPN بسمعة طويلة الأمد من حيث السرعة الفائقة والموثوقية وميزات الأمان البديهية. سهل الاستخدام للمبتدئين ، يحتوي تطبيق iOS للجوال على جميع الأدوات التي تحتاجها لحماية بياناتك من المتسللين ومزودي خدمة الإنترنت والحكومات.

ExpressVPN متوافق مع iOS 14 و 13 و 12 ويمكن استخدامه على أجهزة iPhone 12 و 11 و SE و XS والمزيد. لا يبدو تطبيق ExpressVPN iOS رائعًا فحسب ، بل إنه يضمن أيضًا حماية جهاز iPhone الخاص بك عند الاتصال بأي شبكة WiFi خاصة أو عامة أو التبديل إلى البيانات الخلوية. تختار هذه الخدمة تشفير AES 256 بت فائق الأمان.

هذا يمنع الأطراف الثالثة مثل مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) والأشرار المحتملين من التجسس على حركة المرور. بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم ExpressVPN بسياسة صارمة لعدم وجود سجلات تم التحقق من صحتها من قبل مدقق مستقل. هذا يلخص أن VPN لا يحتفظ بالنشاط أو سجلات الاتصال.

5.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

6.

CyberGhost – iPhone أو iOS VPN:

لقد كانت خدمة CyberGhost VPN المفضلة لدينا لبعض الوقت ، ولا عجب أن لديها نطاقًا مفيدًا يزيد عن 10 ملايين مشترك. تغطي الشركة الأساسيات بالكامل ، بما في ذلك أكثر من 7000 خادم في أكثر من 90 دولة ، وتطبيقات لـ Windows، وأجهزة Mac ، و iOS ، و Android ، والتورنت المصرح به ، ودعم الدردشة الحية السريعة.

تخفي واجهة المستخدم الواضحة وسهلة الفهم محيطًا من الميزات الرائعة. يتيح لك ذلك الاتصال تلقائيًا بالخادم المفضل وتشغيل تطبيقات معينة (مثل المتصفح الافتراضي في الوضع السري) عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مكافأة إضافية مفيدة حقًا.

يسعدنا أن نعلن أن إلغاء حظر موقع الويب كان نقطة قوة أخرى لـ CyberGhost في الماضي وقد تمت إعادة النظر فيه في اختبارات البث. يمكنك الوصول إلى US Netflix و BBC iPlayer و Amazon Prime و Disney Plus من خلال خادمها. في مناطق مثل كندا والمملكة المتحدة ، لم يكن الوصول إلى محتوى Netflix الحصري متاحًا ، ولكنه ليس نادرًا بالنسبة لشبكة VPN 2021. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا وسعر مناسب (خاصة إذا كنت على استعداد لتجربته) ، لا يزال CyberGhost VPN يستحق فرصة.

7.

IPVanish – أفضل VPN مجاني:

لطالما كانت خدمة IPVanish مؤدية موثوقة وجديرة بالثناء في اختبار VPN لسنوات عديدة. تتضمن الخدمة أكثر من 40000 عنوان IP مشترك ، وأكثر من 70 موقعًا بها أكثر من 1900 خادم VPN (وآخذ في الازدياد) ، وحركة مرور P2P غير مُقاسة ، واتصالات متزامنة غير محدودة ، ودعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والمزيد. هناك بعض الإحصائيات الرائعة. أحب الوصول إليه مباشرة من تطبيق Android أو iOS على هاتفي عندما يتعلق الأمر بالدعم.

IPVanish لديه أمان أو خصوصية ذكية (تشفير AES256 ، مفتاح القفل ، حماية تسرب DNS و IPv6) لتلبية الفاتورة كخيار جيد لحماية البيانات. يعد تطبيق Android VPN سمة خاصة من سمات IPVanish ، مع إعدادات وخيارات أكثر بكثير من معظم منافسيها. يمكن تهيئته إلى التكوين المثالي.

يستخدم كل من Nord و Express و Hotspot بروتوكولات الأمان الخاصة بهم ، لذلك يبدو أن IPVanish متخلفة قليلاً في التحديث والسرعة.

IPVanish لا تدعي أنها أفضل صديق لك وتبين أن الاختبار الأخير واجه مشكلة في إلغاء حظر معظم ملفات Amazon عروض Prime Video أو Disney Plus أو Netflix.

ولكن ، إذا كنت بحاجة إلى اتصالات متزامنة دون عوائق وأداء التطبيق وتكوينه ، فاستفد من خدمة VPN هذه.

وإذا كان أي شخص منكم غير راضٍ ، فستحصل على ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

8.

VyprVPN – VPN رخيص لأجهزة iPhone أو iOS:

VyprVPN هي شبكة VPN المثالية لـ iPhone لنظام iOS باستخدام الأفراد في مكتب ProPrivacy. هذا التطبيق المتطور مليء بميزات مذهلة ويعمل على الخادم الخاص بك. تمتلك VyprVPN أكثر من 700 خادم ، وهي مثالية لتزوير موقعك للوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.

يقوم VyprVPN بتشغيل جميع أجهزته التي تعالج العديد من مشكلات سرعة الشبكة والموثوقية. هناك أيضًا خدمة VyprVPN DNS اختيارية. هذه أخبار جيدة لأي شخص يحاول إلغاء حظر عروض Netflix ، YouTube، والخدمات المماثلة على أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS.

تطبيق VPN iPhone متوافق مع Apple iOS 8 وما فوق ولديه العديد من الميزات المفيدة التي تجعل الأمان أسهل. على سبيل المثال ، تقوم خدمة VyprVPN تلقائيًا بتشفير بياناتك عند الاتصال بشبكة WiFi غير معروفة.

هذا مفيد بشكل خاص أثناء التنقل. فريق خدمة عملاء VyprVPN متاح على مدار 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، ويمكن الاتصال به عن طريق البريد الإلكتروني ، أو النموذج عبر الإنترنت ، أو الدردشة الحية. إذا كان لديك بعض الأجهزة الأخرى التي تريد حمايتها وتأمينها ، فإن VyprVPN يوفر ما يصل إلى 5 اتصالات متزامنة ، وهو أمر ممكن.

لا تضر خدمة VyprVPN بالأمان وتحمي تطبيقاتك بتشفير AES 256 بت القوي المتوافق مع معايير الصناعة. يمكن لمستخدمي IOS أيضًا الاختيار بين بروتوكولات IKEv2 و WireGuard للاستمتاع بـ VyprVPN و DNS التابع لجهة خارجية.

9.

PrivateVPN:

PrivateVPN هو أفضل VPN لجهاز iPhone الخاص بك إذا كانت لديك ميزانية محدودة. إمكانيات إلغاء الحظر والبث في هذه الشبكة الافتراضية الخاصة لا مثيل لها وتكلفتها أقل من 2 دولار شهريًا. توفر خدمة PrivateVPN سياسة عدم وجود سجلات قوية وآمنة. ومع ذلك ، فهذه أيضًا حقيقة أن الخدمة موجودة فعليًا في السويد.

هناك قوانين الاحتفاظ بالبيانات في هذا البلد. ومع ذلك ، فإن PrivateVPN يتصل بنا ، وقرارهم بالبقاء في الدولة يرجع جزئيًا إلى الوصول الكامل إلى مركز البيانات المركزي. يمتلك برنامج PrivateVPN أكثر من 200 خادم في 63 دولة مختلفة. هذا مبلغ متواضع ، لكن قد تعتقد أنه أقل بكثير من شبكات VPN الأخرى في هذه القائمة.

يوفر PrivateVPN تشفير OpenVPN خارج الصندوق مباشرة ، حتى تتمكن من الحفاظ على الحماية سواء كنت تستخدم Apple iPhone أو iPad في العمل أو المنزل أو في الأماكن العامة. يتيح PrivateVPN حركة مرور P2P ، لذا فإن التشفير مفيد أيضًا إذا كنت تبحث عن التورنت (والتورنت هي حلم PrivateVPN بفضل سرعات الخادم الممتازة!). يوفر PrivateVPN أداءً ممتازًا لمقدمي الخدمة الأصغر ، حيث يوفر ما يزيد عن 6 اتصالات متزامنة والاستفادة من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام.

10. الوصول إلى الإنترنت الخاص:

خدمة PIA أو Private Internet Access هي شبكة VPN آمنة أو خاصة لمستخدمي iPhone و iOS. للحفاظ على كل شيء Apple الأجهزة آمنة ، يمكنك الاستفادة من سياسات عدم الاحتفاظ بالسجلات والتشفير الجيد. يعد الوصول إلى الإنترنت الخاص (يُطلق عليه أيضًا PIA) خدمة رائعة وجيدة فيما يتعلق بأمنه وسهولة استخدامه.

يمكن لأي شخص يستخدم iOS 11 أو إصدار أحدث تنزيل تطبيق Private Internet Access iOS لتعزيز خصوصيته ، سواء كانوا يستخدمون هواتفهم في المنزل أو في العمل أو في إجازة. نمت شبكة خادم VPN الخاصة بـ PIA بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 20000 خادم من 74 دولة مختلفة.

يطمئن PIA VPN المستخدمين من خلال مطالبات عدم وجود سجلات مثبتة من المحكمة. يمكنك اختبار PIA على أجهزتك واختبار نفسك مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. يوفر PIA تطبيقات لجميع الأنظمة الأساسية والمواقع الإلكترونية ، مما يتيح شبكات VPN على أكثر من 10 أجهزة متزامنة.

لذلك فهو يعمل على أجهزة iPhone أو iPad أو MacBooks أو Android أو Windows أجهزة الكمبيوتر ، لذا فهي مثالية لأي شخص يريد حماية جميع أجهزته في عائلته أو منزله. كما أن للوصول الخاص إلى الإنترنت بعض العيوب لأنه لم يتم إلغاء حظر Netflix وخدمة دعم العملاء بطيئة.

11. Hide.me:

في جولة اختبار VPN الأخيرة ، يعد Hide.me VPN إدخالًا جديدًا وقد دخل تقريبًا في المرتبة 15. إخفاء. خدمتي هي مزود VPN صغير في ماليزيا. هذا هو أحد الإصدارات القليلة التي تأتي مع إصدار مجاني لائق (وإن كان محدودًا) متاحًا لاستخدام التطبيق على هواتف iOS.

يتيح لك ذلك الاختيار من بين مواقع متعددة أثناء استخدام مفتاح الحماية من تسرب DNS والقفل. يمكن لأي شخص أيضًا استخدام الإصدار المجاني من hiding.me VPN للتورنت. يخفي. أعمل بشكل مستقل في صناعة هادئة ومعقدة مع شركات قابضة ومن يملك ومن يمتلك ويب معقدًا.

يمكنك استخدام هذه الخدمة لإلغاء حظر iPlayer بنجاح من موقع Netflix الأمريكي غير المتوفر مؤخرًا و Amazon مكتبات رئيسية في المملكة المتحدة وخارجها. يخفي. إنه متوسط ​​ويأتي مع ضمان استرداد الأموال بشكل منتظم لمدة 30 يومًا.

يوفر تطبيق Hide.me لنظام التشغيل iOS شبكة افتراضية خاصة مجانية تمامًا لبقية حياتك. يوفر تطبيق iOS حدًا مجانيًا لنقل البيانات يبلغ 10 جيجابايت يمكنك تمديده كل شهر. أفضل جزء في VPN هو أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكنك فيها تجديد خطتك المجانية. وهذا يجعلها شبكة VPN مجانية مدى الحياة. في المقابل ، تقل سرعة التحميل بنسبة 45٪ فقط.

لذلك ، فهو يختلف عن SoftEther ، وهو غير مخصص للتشفير. لذلك مع WireGuard ، يمكنك الحصول على سرعات لا تصدق دون التضحية بالسلامة. يستخدم Hide.me VPN خادم DNS الخاص به. لذلك ، تتم حماية استعلامات DNS وتأمينها بنفس مستوى التشفير من طرف إلى طرف مثل اتصالات VPN عند الاتصال بالشبكة.

12. Windscribe:

أفضل VPN مجاني لأجهزة iOS يعمل مع US Netflix & Hulu. خدمة Windscribe هي أفضل شبكة VPN مجانية لأجهزة iPhone و iPad. إنها الشبكة الافتراضية الخاصة الآمنة الوحيدة التي تعمل مع تطبيقات البث مثل Netflix وتأتي مع 10 جيجابايت من البيانات الشهرية المجانية. تأتي شبكة VPN هذه أيضًا مع أمان وخصوصية قويين ، وتشفير AES256 ، وتطبيقات أصلية لأجهزة iPhone و iPad.

إذا كنت بحاجة إلى شبكة افتراضية خاصة متقدمة دون دفع سنتات ، فإن Windscribe VPN هو الخيار الأفضل. دفق محتوى ترخيص الخدمات عبر الإنترنت حسب منطقتها ، لذلك يعتمد المحتوى المتاح على موقع عنوان IP الحالي الخاص بك. بعد الاختبار المنتظم لـ 68 VPN ، وجدنا أن Windscribe كانت خدمة VPN المجانية الوحيدة على iPhone أو iOS التي تعمل مع USNetflix.

خدمة Windscribe المجانية ليست بنفس سرعة الخادم المتميز ، لكنني تمكنت من الاستفادة من شاشة XDR الخاصة بـ iPhone لبث العروض التلفزيونية والأفلام على 4K UHD. يعد تطبيق Windscribe لنظام iOS سهل الاستخدام إذا كنت تستخدم جميع الخيارات القياسية. يتم استخدام زر الطاقة الكبير للاتصال أو قطع الاتصال بشبكة VPN ، ويعرض التطبيق بشكل ملائم موقع الخادم المتصل وعنوان IP الجديد. دعم التطبيق لـ Taptic Engine على iPhone جيد أيضًا.

هذه شبكة VPN لنظام iOS مجانية وسريعة بدون أي قيود على استخدام البيانات. خدمة ProtonVPN هي شبكة VPN موثوقة ومقرها سويسرا وتقدم ميزات أمان قوية. وخلافًا لشبكات VPN المجانية الآمنة الأخرى ، لا تضع ProtonVPN حدودًا للبيانات ، لذا يمكنك بسهولة تشفير جميع حركات المرور في أي وقت.

على الرغم من وجود خوادم مجانية فقط في البلدان الثلاثة المختلفة ، إلا أن هذه الخوادم موزعة جيدًا لتوفير سرعات عالية وموثوقة. خدمة ProtonVPN فريدة من نوعها حيث يمكنك استخدام أكبر قدر ممكن من البيانات مجانًا. هذا هو الخيار الوحيد إذا كنت بحاجة إلى برنامج VPN مجاني يمكنك الاستمرار فيه في أي وقت.

تُظهر أحدث نتائج اختبار السرعة أن ProtonVPN هو أسرع شبكة VPN مجانية متاحة على الإنترنت. يحد برنامج ProtonVPN من وظائف وقدرة الخطة المجانية عن طريق منع الوصول إلى مواقع البث بدلاً من فرض حدود السرعة والنطاق الترددي. سيمنعك هذا من استخدام نطاق ترددي غير محدود وسرعات عالية للبث ، ولكنه سيكون مقايضة عادلة مع الخدمات المجانية.

تعتبر ProtonVPN أيضًا هي الأكثر أمانًا أو خصوصية ، حيث توفر VPN مجانية لأجهزة iPhone و iPad. يستخدم تشفير 256 بت من طرف إلى طرف ويفيد المستخدمين من الحد الأدنى من التسجيل ، على غرار المشتركين المدفوعين. يقع مقر ProtonVPN فعليًا في سويسرا ، وهي دولة لديها قوانين خصوصية قوية وليست جزءًا من تحالف العيون الـ 14. ومع ذلك ، فمن الخداع أن تطبيق ProtonVPN لنظام iOS لا يتضمن مفتاح القفل.

14. TunnelBear:

تقع خدمة TunnelBear VPN في كندا. تتصل هذه الخدمة تلقائيًا بجهاز iPhone الخاص بك وتبقى متصلة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع. في وضع التنبيه ، هناك نوع من حماية الاتصال ، TunnelBear VPN ، يحظر جميع البيانات الواردة والصادرة غير الآمنة حتى يتم إنشاء الاتصال (في حالة انقطاع الاتصال). هذه الخدمة لديها خوادم في أكثر من 20 دولة.

يمكنك أيضًا تشغيل 5 أجهزة بحساب واحد. يوفر الإصدار المجاني 500 ميغا بايت من البيانات شهريًا ويسمح لجميع الخوادم باستثناء الخوادم الأسترالية. لزيادة حد بياناتك الشهرية إلى 1 غيغابايت ، يمكنك التغريد عن شركتك. غرد شهريًا للحصول على النطاق الترددي.

مع العديد من أدوات منع الإعلانات والمتتبع والإجراءات المضادة المتقدمة ، يبدو أن TunnelBear VPN تمتلك أكثر تقنيات VPN لحظر المسار وحظر الإعلانات تقدمًا عبر الإنترنت. هذا مناسب للباحثين الذين يحتاجون إلى التأكد من عدم متابعتهم عبر الإنترنت.

وفقًا لـ TunnelBear ، فإن “أدوات منع الإعلانات” تحميك من التتبع عبر الإنترنت ، والذي تتجاهله “أدوات حظر الإعلانات” الأخرى. إنهم يحظرون تتبع البريد الإلكتروني وبصمات الأصابع وتتبع الموجات فوق الصوتية واستغلال Adobe Flash. هذه الخدمة تحمي من تسرب DNS.

افكار اخيرة

أصبح اختيار أفضل خدمات VPN لأجهزة iPhone الخاصة بك أسهل. بناءً على احتياجاتك أو أولوياتك أو مخاوفك أو طبيعة العمل الذي تقوم به ، يمكنك بسهولة الاختيار والاختيار من هذه القائمة لأفضل الشبكات الافتراضية الخاصة.

يُزعم أن جميع شبكات VPN الخمسة عشر في هذه القائمة المعينة لديها سياسة عدم تسجيل الدخول. لذلك يجب أن تكون سلامتك سليمة. يجب ألا يصل إليك مرسلو البريد العشوائي ؛ يجب رفع القيود الجغرافية. يجب أن تكون خاليًا من الحكومات القمعية أو السياسات الحكومية ، ولم يعد التنصت وسرقة الملكية الفكرية بسبب الخوف ، باختصار ، يجب أن تجلب لك شبكة VPN الخاصة بـ iPhone راحة البال.