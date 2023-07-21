ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل VPN لجهاز iPhone 2023: وفقًا لخبراء الأمن

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VPN تعني شبكة افتراضية خاصة وتمنح مستخدميها خدمة لجعل اتصال الشبكة الخاص بهم آمنًا عند استخدامهم للشبكات العامة ، ويستخدم VPN في الغالب من قبل أشخاص غير متأكدين مما إذا كانت الشبكة التي يستخدمونها آمنة أو آمنة للاستخدام.

تعمل شبكات VPN من خلال تشفير بياناتك لإخفاء وجودك على الإنترنت ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الآخرين سرقة بياناتك عبر الشبكة

يتم التشفير في الوقت الفعلي مما يعني أن VPN تقوم بتشفير بياناتك بشكل مباشر.

كيف يعمل VPN:

تبدأ VPN بإخفاء عنوان IP الخاص بجهازك ، فهي تخفي العنوان عن طريق تحويل الاتصال إلى خادم منفصل تديره شركة VPN التي توفر لك هذه الخدمة. هذا يعني أنه عند استخدام VPN لاستخدام الإنترنت ، تصبح شركة VPN مصدر بياناتك من خلال توفير اتصال آمن بخادم بعيد خاص بها. يؤدي هذا أيضًا إلى إخفاء استخدام الإنترنت من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، حتى أن مزود الخدمة لا يمكنه معرفة نوع البيانات التي تشاركها عبر الإنترنت.

تقوم VPN بشكل أساسي بتحويل بياناتك إلى عمليات تشفير لا معنى لها ، لذلك حتى لو قام شخص ما بوضع يده على بياناتك ، فإن البيانات ستكون هراء بالنسبة لهم ولن يكونوا قادرين على إخبار أي شيء عنها.

عادةً ما يقوم مزودو الإنترنت بإعداد مسار لجهازك من خلال عنوان IP الخاص بك ويقومون بتتبع بياناتك من خلاله ، والسبب في قيامهم بذلك هو أن اتصال الشبكة الخاص بك قد تم إعداده من خلال خوادمهم التي نستخدمها للوصول إلى الإنترنت.

يشارك بعض مزودي الإنترنت بيانات مستخدمهم مع المعلنين لمساعدتهم على استهداف الجمهور الذي يرغبون فيه ، أو يشاركون البيانات مع الحكومة أو حتى إذا لم يفعلوا ذلك ، فهناك دائمًا فرصة لمزود الخدمة الخاص بك للتعرض للهجوم من قبل مجرمي الإنترنت ، وبمجرد نجاحهم في هجومهم ، وهو أمر ليس بهذه الصعوبة بالنسبة لهم ، يمكنهم سرقة جميع بيانات مستخدمهم.

يعد اختراق بياناتك مشكلة خاصة عند استخدام شبكات wifi العامة ، ومن يدري ما إذا كنت مستهدفًا أم لا وما إذا كنت من يعرف ما يسرق منك.

تشفير عنوان IP الخاص بك.

توثيق ذو عاملين.

مفتاح القتل الخ.

أنواع شبكات VPN:

1. شبكات VPN SSL:

لا تمتلك جميع الشركات خيار منح موظفيها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للعمل من المنزل ، مما يعني أنه يتعين على الموظفين اللجوء إلى هذا النوع من VPN لتأمين اتصالهم وتقليل فرصة اختراق البيانات التي يتم تحقيقها من خلال شبكة تستخدم متصفحًا قادرًا على HTML 5 ، وتدعم جميع المتصفحات تقريبًا HTML 5. يتم منح البيانات بشكل أساسي إمكانية الوصول إليها من خلال معرف وكلمة مرور.

2. موقع إلى موقع VPN:

موقع إلى موقع ، كما يوحي الاسم ، يتكون هذا النوع من VPN من شبكة خاصة تُستخدم لإخفاء البيانات الخاصة ثم تتيح لمستخدمي هذه المصادر الوصول إلى بيانات بعضهم البعض.

عادةً ما يتم استخدام جانب إلى جانب من قبل الشركات التي لديها العديد من الفروع الموجودة في مواقع مختلفة وكل فرع متصل ببعضه البعض من خلال شبكة واسعة النطاق وقبل بدء تشغيل شبكة واسعة النطاق ، يستخدمون شبكات المنطقة المحلية لتوصيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع بعضهم البعض.

تعد شبكات VPN من موقع إلى موقع معقدة من حيث الإعداد ويتم استخدامها عادةً من قبل الشركات الكبيرة التي تتطلب الكثير من الشبكات ، كما أنها ليست مرنة.

3. عميل إلى خادم VPN:

يخدم VPN الغرض من تأمين بياناتك من خلال اتصال بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وخادم الشركة. مما يعني أنه يمكن للموظفين الوصول إلى شبكات الشركة أثناء جلوسهم في المنزل. هذا يجعل المستخدم يتصل بالإنترنت باستخدام خادم الإنترنت الخاص بشركته.

هذا هو نوع VPN الأكثر استخدامًا ، ويتم اللجوء إليه عند استخدام شبكة عامة من نوع ما.

أفضل شبكات VPN لأجهزة iPhone:

فيما يلي قائمة بـ:

Surfshark Pure VPN Nord VPN Express VPN PrivadoVPN CyberGhost VPN زينمات IPVanish VPN Vyper VPN Atlas VPN Ultra VPN بروتون VPN شبكة VPN قوية درع الحماية الوصول إلى الإنترنت الخاص Norton Secure VPN

1.

Surfshark – VPN رقم 1 لأجهزة iPhone:

لقد حافظت على ميزة سخية للأجهزة المتصلة غير المحدودة منذ البداية ، والشيء الفريد في خدمتهم هو أن خوادمهم تتكون من ذاكرة الوصول العشوائي فقط مما يعني ذاكرة الوصول العشوائي وغير قادرة على حفظ أي معلومات أو بيانات داخل نفسها ، مما يجعلها أكثر أمانًا لأنها تتخلص من البيانات أثناء التنقل. يستخدم العديد من مستخدمي iPhone Surfshark لعدد من الأسباب بما في ذلك واجهة المستخدم سهلة الاستخدام.

2.

Pure VPN:

يوفر لك Pure VPN خيارًا رائعًا إذا كنت تحتاج إلى الأمان والسرعة في نفس الوقت لجهاز iPhone الخاص بك. تتمتع بسمعة طيبة في الحفاظ على أمان مستخدميها أثناء استخدام خوادمها عالية السرعة لتوصيلهم بالإنترنت. لديهم أيضًا عددًا كبيرًا من الخوادم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، ولديهم أكثر من 7500 خادمًا في أكثر من 78 دولة بينما تغطي المناطق الرئيسية.

3.

Nord VPN – أفضل VPN لأجهزة iPhone:

يدعم Nord VPN الكثير من البلدان ويزعمون أنهم يبلغون من العمر أكثر من 60 عامًا ، يعد Nord VPN أحد أكثر الأسماء شهرة لكل من Android و Iphone ويقال أيضًا أنه أفضل خدمة VPN لأجهزة iPhone.

وهو متوافق مع طرازات iPhone التي تعمل بنظام iOS 11 أو أحدث. تتضمن شبكة VPN الخاصة بـ iphone أيضًا مصادقة متعددة العوامل والتي تتجاوز المصادقة الثنائية الشهيرة وتؤمن بياناتك بطريقة فعالة. يمكنك دائمًا الاعتماد على Nord VPN في إجراءات السلامة الخاصة بجهاز iPhone الخاص بك. كما أنه يوفر أسرع سرعة متوفرة في VPN حيث أنه يحتوي على خوادم في أكثر من 60 دولة.

4.

Express VPN – أفضل VPN لأجهزة iPhone:

تشتهر Express VPN بجودة خدمتها ، وقد وصلت VPN السريع إلى عدد كبير من المستخدمين ولا تزال أعدادها تتزايد ، وتوفر لك VPN خيار الاتصال بما يصل إلى 5 أجهزة عند استخدامك لشبكة VPN هذه ، وهناك ميزة أخرى لاستخدام VPN هذه وهي أنك لست مضطرًا إلى الاتصال يدويًا بالخادم الأقرب إليك ، يمكنك استخدام زر النقرة الواحدة حتى تقوم VPN تلقائيًا بالبحث عن الخادم المحسن لك وتتصل به في غضون ثوانٍ.

5.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

6.

CyberGhost VPN – iPhone VPN:

تعتبر Cyberghost أفضل خدمة VPN حتى الآن ، والسبب في ذلك بسيط ، فهي تتمتع باتصال سريع بخادمها ، علاوة على ذلك ، لديها أكثر من 7000 خادم مختلف في جميع أنحاء العالم مما يساعد مستخدميها على الوصول إلى VPN الخاص بهم من أي جزء من العالم يدعم الإنترنت.

تعتبر هذه الشبكة الافتراضية الخاصة أيضًا أفضل VPN للبث ، والسبب في ذلك هو أن هذه الخدمة توفر اتصالاً سريعًا بالإنترنت من خلال خوادمها المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، ومن المزايا الأخرى لشبكة VPN هذه أنها تعمل على تحسين أفضل اتصال مناسب من خلال أقرب خادم.

7.

Zenmate – أفضل VPN مجاني:

تشتهر خدمة Zenmate VPN بأسعارها المعقولة علاوة على ذلك ، وهناك ميزة أخرى لاستخدام zenmate وهي أنه يمكنك توصيل العديد من الأجهزة بها كما تريد ، ولا يوجد حد لها ، وقد اقترب zenmate من العديد من المناطق حيث يمتلك أكثر من 4300 خادم موزعة في جميع أنحاء العالم ، تتكون هذه الخوادم من أكثر من 80 دولة وهو إنجاز كبير.

8.

IPVanish VPN – VPN رخيصة للآيفون:

IP vanish هي خدمة VPN سريعة وآمنة للغاية توفر لمستخدميها خصوصية قوية على الإنترنت وتوفر للمستخدمين حماية بيانات بسيطة وفعالة في نفس الوقت. سبب كبير آخر لاستخدام هذه الخدمة هو أنها لا تحد من عدد الأجهزة التي يمكنها استخدام خدمتهم في وقت واحد. لذلك إذا قمت بشرائه مرة واحدة ، يمكنك استخدامه على العديد من الأجهزة مرة واحدة أيضًا.

كما أنه يوفر لمستخدميه ميزة Kill Switch التي تعمل أساسًا كمفتاح قتل وتوفر المزيد من الأمان والأمان.

9.

Vyper VPN:

تقدم Vyper VPN خدمتها منذ فترة طويلة وهي VPN تركز بشكل أكبر على الجانب الأمني ​​لشبكة VPN وتستخدم أكثر التقنيات تقدمًا لميزة الأمان الخاصة بها ، علاوة على ذلك تحافظ شبكة VPN هذه على خصوصية المستخدم وتحترمها.

قام Vyper VPN بتحسين الخوادم في 78 دولة مختلفة مما يعني أنه يمكن أن يوفر اتصالاً جيدًا بكل منطقة قد يأتي منها مستخدمهم. يوفر Vyper VPN أيضًا دعمًا متعدد الأنظمة الأساسية ويمكنك أيضًا توصيل أجهزة مختلفة في وقت واحد.

10.

Atlas VPN:

تركز Atlas VPN بشكل أكبر على الهواتف المحمولة وهذا هو سبب تصميم أطلس ليكون أكثر سهولة وسهل الاستخدام عندما يتعلق الأمر بأجهزة iOS. يأتي Atlas أيضًا بسعر معقول ولكن إذا لم يكن لديك ميزانية لإنفاقها على خدمات VPN ، فيمكنك الاستفادة من نسختهم المجانية التي تأتي أيضًا مع العديد من الميزات المجانية. يمكنك أيضًا استخدام VPN مع أجهزة غير محدودة لأنها لم تضع حدًا لعدد الأجهزة المتصلة.

11.

Ultra VPN -:

تُستخدم Ultra VPN عادةً لأغراض الألعاب ، والسبب هو أنها تعتبر واحدة من أكثر الشبكات الافتراضية الخاصة استقرارًا. إنها شبكة VPN آمنة للغاية توفر لك الوصول إلى جميع الأنظمة الأساسية التي قد تفكر في زيارتها من حين لآخر.

تعد Ultra VPN أكثر شبكات VPN ودية للاعبين نظرًا لسبب قدرتها على الاحتفاظ باتصال إنترنت ثابت حتى عند توصيل أجهزة متعددة بها وتحمله أثناء البث أيضًا.

تتمثل إحدى مزايا استخدام VPN هذه في أنك لست مضطرًا للجلوس أثناء التخزين المؤقت أثناء رغبتك في مشاهدة المحتوى ، كما أنه يوفر واجهة سهلة الوصول لمستخدمي iPhone.

12. Proton VPN:

تشتهر Proton VPN بعروضها التي تأتي مع الإصدار المجاني من هذا التطبيق. علاوة على ذلك ، توفر لك هذه الشبكة الافتراضية الخاصة تدابير الأمان القياسية التي قد يستخدمها أي شخص VPN من أجلها ، وتوفر لك الأمان والخصوصية وهي المتطلبات الأساسية لشبكة VPN جيدة الآن.

يستخدم Proton VPN مسرعه للحفاظ على سرعة اتصال الشبكة. يمكن أن يؤدي استخدام هذه الميزة إلى زيادة سرعة الشبكة حتى 400٪ ، أو على الأقل هذا ما يدعونه.

13. VPN قوي:

تعتبر شبكة VPN القوية واحدة من أفضل شبكات VPN الخاصة بـ iPhone التي توفر سرعة اتصال عالية المستوى ، وتتميز بميزة السماح لك بالاتصال بما يصل إلى 12 جهازًا في وقت واحد ، وهذا هو السبب في أنها تعتبر أحد أفضل الخيارات إذا كنت ترغب في استخدام العديد من الأجهزة أثناء الاتصال بالشبكات.

يُقال أيضًا أن الأسعار التي يقدمونها معقولة بسبب تنافسهم مع الخدمات الأخرى.

14. هوت سبوت شيلد:

يتم استخدام Hotspot shield بشكل أكبر من قبل الأشخاص الذين يمتلكون الكثير من البيانات المهمة التي لا يرغبون في أن يطلع عليها الآخرون ، ويستخدمها هؤلاء الأشخاص لأن Hotspot shield يوفر ميزات أمان عبر الإنترنت من الدرجة العسكرية كما أنه يدعم خدمات أخرى مثل الألعاب والتدفق وما إلى ذلك.

يأتي Hotspot shield بخطط أسعار مختلفة لعملاء مختلفين ، ولكن هناك أيضًا إصدار مجاني يوفر لك العديد من ميزات الإصدار المدفوع.

15. الوصول إلى الإنترنت الخاص:

يعد الوصول إلى الإنترنت الخاص مزودًا رائعًا لخدمة VPN يشتهر بموثوقيته وسرعة شبكته السريعة. يستخدمون أيضًا أحدث التقنيات لتمويه مشاركتك في الإنترنت وإخفائها عند الوصول إلى الإنترنت من الجهاز المتصل بخوادمهم.

16. Norton Secure VPN:

Norton هي شركة كلاسيكية تقدم أيضًا خدمات الحماية من الفيروسات الشهيرة ، والآن أنشأت نفس الشركة خدمة VPN الخاصة بها ، مما يجعلها موثوقة في الاستخدام. يتمتع Norton بسمعة طيبة ، لذا فقد منحوا مستخدميه أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 60 يومًا وهو ضعف الوقت الذي يمنحه منافسو Norton لمستخدميهم.

خاتمة:

لقد ناقشنا بالتفصيل شبكات VPN ، وما هي الخدمة التي تقدمها وما هي أفضل الشركات التي تقدم الخدمات التي يمكنك استخدامها على iPhone ، لقد قمنا بعملنا من خلال إعطائك التفاصيل حول هذه الخدمات والآن حان دورك لاختيار أفضل شركة مناسبة لك. نتمنى لك حظا سعيدا