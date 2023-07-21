ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل VPN لـ Netflix في عام 2023

هل أنت من محبي Netflix؟ هل تقضي وقت فراغك في مشاهدة المحتوى عالي الجودة على Netflix ولا يمكنك التوقف؟ هل تجد حقًا عقلك في سلام وأنت تشاهد Netflix بعد يوم مرهق؟ أليس لديك بعض من أفضل المسلسلات في بلدك ولا تجد موقعًا آخر لمشاهدتها؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فلدينا الكثير لنناقشه اليوم. موضوعنا اليوم هو لمدمني وعشاق Netflix الحقيقيين. الأشخاص الذين يفرغون وقتهم فقط لمواصلة مشاهدة شيء يساعدهم على الهروب من العالم الحقيقي. قد لا يكون من السهل أحيانًا أن تكون من محبي Netflix ومزعجًا جدًا لبعض الأشخاص الذين يعيشون في بلدان لا يُسمح فيها ببعض المحتوى. قد يؤذي مراقبي الشراهة. عالم Netflix ليس له حدود ولا حدود وهذا هو الشيء الفعلي الذي يحبه مستخدموه فيه.

يمكنك الوصول إلى أي عرض أو فيلم أو مسلسل جيد بغض النظر عن البلد الذي تم إنتاجه فيه وبغض النظر عن البلد الذي تتواجد فيه. ولكن هناك بعض القيود ؛ تحترم Netflix قواعد كل دولة ، وبالتالي إذا تم تقييد شيء ما في بلد ما ، فلن تعرضه Netflix لمشاهديها. ولكن بعد ذلك هناك بعض الأشياء التي لا تحتاج إلى تقييد. يرغب الأشخاص من تلك البلدان في الاستمتاع ببعض العروض عالية الجودة ولكن لا يمكنهم ذلك بسبب المكان الذي يعيشون فيه. وهنا يأتي دور VPN.

ما هو VPN

تعني كلمة VPN الشبكة الافتراضية الخاصة. تم تصميم هذا لحماية خصوصيتك واتصالك بالإنترنت والحفاظ عليهما بأمان عبر الإنترنت. سيخفي هويتك عبر الإنترنت عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بك. عملية التوجيه إلى موقع ويب بدون VPN هي أنه عندما تنقر للوصول إلى موقع ويب معين ، فإن مزود خدمة الإنترنت (ISP) الذي تملكه سيتلقى الطلب ثم يوجهك إليه. ولكن عندما يكون هناك VPN متورط ، فإنه سيوجه حركة المرور الخاصة بك إلى خادم VPN أولاً وستغير VPN عنوان IP الخاص بك وتغطي موقعك الفعلي.

باستخدام VPN:

استخدام VPN سهل للغاية. ما عليك سوى تنزيل البرنامج أو التطبيق على جهازك وتسجيل الدخول إليه ببساطة. سيتم تغطية باقي العمل بواسطة البرنامج نفسه. يمكنك توصيل نفسك بخوادم في بلدان مختلفة بنفسك من خلال شبكات VPN متميزة ويمكنك مشاهدة أي شيء تريده متاحًا في تلك البلدان دون أي قيود.

VPN لـ Netflix:

يعني استخدام VPN لـ Netflix أنك تقوم بتغيير عنوان IP الخاص بك للوصول إلى عدد من الأشياء على Netflix غير المسموح بها في بلدك. علاوة على ذلك ، يمكن لشبكة VPN المستخدمة مع Netflix أيضًا إيقاف اختناق النطاق الترددي بسبب مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك. يتمثل الدور الرئيسي لشبكة VPN لـ Netflix في الحفاظ على أمان اتصالك وخصوصيتك. يمكن لمزود آمن أن يحميك من الفيروسات أو المتسللين أو بعض الإعلانات التي قد تزعجك.

أفضل شبكات VPN لـ Netflix في عام 2023

لقد جمعنا لك عددًا يزيد عن 15 عامًا في قائمة حتى تتمكن من اختيار أفضل ما يناسبك. وتشمل هذه:

SurfShark PureVPN NordVPN Express VPN PrivadoVPN CyberGhost VyprVPN AtlasVPN PrivateVPN بروتون VPN الوصول إلى الإنترنت الخاص Windscribe أفيرا فانتوم درع الحماية iTop VPN HideME VPN

1. SurfShark – VPN رقم 1 لـ Netflix:

إنها أيضًا VPN مدروسة جدًا يستخدمها الناس في جميع البلدان. لديها حوالي 100 دولة مغطاة وعدد الخوادم التي تشارك فيها حوالي 3200. لديهم دعم الدردشة الحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، كما يقدمون أسئلة وأجوبة على مواقعهم الإلكترونية للإجابة على بعض أسئلتك الشائعة.

لديهم أيضًا نسخة تجريبية مجانية لمستخدميها ويمكنهم أيضًا استرداد أموالك إذا كنت تعتقد أنها ليست لك بعد استخدامها لبعض الوقت. إنه يحتوي على بروتوكول أنفاق WireGuard وبالتالي لديه بعض السرعة العالية حقًا لتقديمه. كما يسمح بالاتصالات اللانهائية. الخدمة التي توفرها هذه الشبكة الافتراضية الخاصة متوفرة لنظام iOS ، Windowsوالتلفزيون و Android ومجموعة من الأجهزة الأخرى. يحتوي على مضاد للفيروسات وكاشف للخرق وحماية الخصوصية في نظام أساسي واحد. الإصدار التجريبي المجاني مدته 7 أيام وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا تقريبًا.

سعر:

12.95 دولارًا في الشهر

3.99 دولارات أمريكية شهريًا لمدة 12 شهرًا (سنة واحدة)

2.05 دولار شهريًا لمدة 24 شهرًا (سنتان)

PureVPN هو بديل أرخص لجميع شبكات VPN المذكورة أعلاه تقريبًا. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ودعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يوفر ضمان استرداد الأموال لأول 31 يومًا من استخدام التطبيق. يجعلك تثق في VPN أكثر وتثق أثناء إنفاق المال على شيء جديد. إنه متوفر في معظم البلدان ويمكنه أيضًا العمل مع بعض التطبيقات الأخرى غير Netflix.

إنه خيار للأشخاص الذين لا يستطيعون إنفاق المزيد على VPN. علاوة على ذلك ، يمكنه إلغاء حظر كل شيء تقريبًا والسرعة التي يوفرها مناسبة وكافية للعمل معها. كانت بعض المشكلات التي ذكرها مستخدموها هي أن التطبيقات في بعض الأحيان خلل وقد لا تكون مرضية جدًا للمستخدمين. كما كانت هناك بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية. يمكنه إلغاء حظر مكتبات Netflix في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا.

سعر:

10.95 دولار في الشهر

3.24 دولار شهريًا لمدة عام واحد

1.69 دولار شهريًا لمدة عامين

3. NordVPN – أفضل VPN لـ نيتفليكس:

تعد NordVPN واحدة من أفضل الشركات في قائمتنا. إنها واحدة من أكثر شبكات VPN استخدامًا لـ Netflix ولديها أكثر من 5500 خادم موزعة على 59 دولة. يمكنك مشاهدة كل شيء بدقة 4K نظرًا لسرعته الفائقة. يُعرض عليك أيضًا 6 اتصالات إضافية لا تساعدك فقط ولكن أصدقائك أو أفراد عائلتك أيضًا.

يمكنك استخدامه على جميع الأجهزة الرئيسية نظرًا لأنه يحتوي على تطبيقات متوافقة مع جميعها تقريبًا. السعر أيضًا ليس مشكلة كبيرة أيضًا. أفضل شيء في هذه الشبكة الافتراضية الخاصة هو أنها واحدة من الأفضل في مجالها ولا تزال تقدم نسخة تجريبية مجانية لمستخدميها. كما يقدم ضمانًا لاسترداد الأموال إذا لم تكن راضيًا عن نتائجه. إنه أمر رائع لحماية خصوصيتك ولديه سياسة صارمة للغاية لعدم الاحتفاظ بالسجلات يتم تدقيقها مرتين حتى الآن من قبل أطراف ثالثة. تُستخدم شبكة VPN هذه أيضًا في بنما وهي دولة ليس لديها أي قوانين للاحتفاظ بالبيانات.

سعر:

11.99 دولارًا لمدة شهر واحد

4.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة عام واحد

2.99 دولار شهريًا لمدة عامين

4. Express VPN – أفضل VPN لـ نيتفليكس:

يعتبر ExpressVPN من بين الأفضل في هذه القائمة ويعتبره عدد من الأشخاص. يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إنه موجود في جميع البلدان الرئيسية تقريبًا ويمكنه إلغاء حظر كتالوجات Netflix اللانهائية. لديها عدد من الخوادم في حوالي 94 دولة وأكثر سرعة في العمل معها. تشفير OpenVPN ممتاز أيضًا.

الميزات المتميزة موجودة أيضًا في هذا التطبيق ، وبالتالي فهي توفر الأمان والسرعة والخصوصية أثناء البث أو التصفح على Netflix. لديها 5 اتصالات متزامنة لتقديمها وبالتالي فهي أقل مقارنة بالآخرين الذين ناقشناهم أعلاه. لا يدعم إعادة توجيه المنفذ وأسعار هذا التطبيق مرتفعة نسبيًا عن التطبيقات الأخرى في هذا المجال. ولكن نظرًا لما تتمتع به من ميزات عالية الجودة وأدائها ، فإنها تعتبر واحدة من أكثر الشبكات الافتراضية الخاصة اعتبارًا من قبل الناس. كان متوفرا في Windowsو MAC و iOS و Android و Linux.

سعر:

12.95 دولارًا في الشهر

9.99 دولارًا شهريًا لمدة 6 أشهر

6.67 دولارات أمريكية شهريًا لمدة 12 شهرًا (عام واحد)

5.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

6. CyberGhost – نيتفليكس VPN:

تعتبر واحدة من أفضل شبكات VPN التي يتم استخدامها لـ Netflix مع مراعاة واجهة سهلة الاستخدام وأمان وسرعة جيدين. لديها أكثر من 7000 خادم في أكثر من 91 دولة بها حوالي 1230 موقع خادم تم تحسينها بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يجعلها واحدة من أكبر الخدمات المتوفرة.

السرعة أيضًا سريعة بشكل مذهل والأمان الذي توفره مذهل. إنها تحافظ على خصوصيتك وهويتك آمنة أثناء تصفح Netflix وتدفقه. سياسات الخصوصية التي تتمتع بها مثيرة للإعجاب للغاية نظرًا لأن الأمان هو أحد أهم الميزات التي نتوقعها من VPN. ويتمتع بحماية كبيرة عبر الإنترنت. يساعد دعم العملاء من خلال الدردشة الحية ويمكنه حل أي مشكلة تواجهها دون أي تأخير. بخلاف ذلك ، يقدم التطبيق ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا أيضًا. يساعدك هذا على أن تكون واثقًا بشأن استثمارك حيث يمكنك فقط طلب استعادته إذا كنت تعتقد أن التطبيق لا يناسبك.

سعر:

2.18 دولار شهريًا لمدة 3 سنوات

SaferVPN هي شبكة VPN سريعة جدًا وسهلة الاستخدام تستحق الذكر أيضًا. يعتبر خيارًا آمنًا لجميع مستخدميه. إنها واحدة من أكثر شبكات VPN قدرة التي تخدم السوق هذه الأيام. سيساعدك ذلك على إلغاء حظر Netflix وبعض منصات البث الأخرى. الأمان قوي للغاية وسياسة الخصوصية المستخدمة هي سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات مما يجعلك تثق في سلامتها.

لديها أكثر من 700 خادم موزعة في 64 دولة وأكثر. يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. بالنسبة إلى البث ، يعتبر أحد أفضل التطبيقات. يمكنك متابعة الأفلام أو المسلسلات أو البرامج بمجرد خروجها. يمكنك استخدام هذا التطبيق من أجلك Amazon عصا النار كذلك. على الرغم من مقارنة عدد الخوادم والبلدان التي يدعمها ، فقد تقول إنه ليس خيارًا جيدًا ولكنك مخطئ. يحتوي على جميع مكتبات البث الرئيسية في قائمته المدعومة ولن يحدث أي فرق بمجرد البدء في استخدامه.

سعر

10.00 دولارات شهريًا

5.00 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

إذا كنت ترغب في اختيار VPN مجاني لـ Netflix ، فقد يكون هذا الخيار مناسبًا لك. تقدم VPN هذه نسخة مجانية مع ما يقرب من 37 دولة مغطاة ولديها حوالي 750 خادمًا. دعم العملاء إذا تم توفيره من خلال البريد الإلكتروني والتذاكر وحتى الأسئلة الشائعة. بالنسبة للإصدار المدفوع ، لا يزالون يقدمون ضمان استرداد الأموال إذا كانت VPN لا تناسبك.

يتم دعم هذا أيضًا بواسطة بروتوكول أنفاق WireGuard وبالتالي يوفر سرعة فائقة أيضًا. على الرغم من أنه يحتوي على نسخة مدفوعة ، إلا أنه لا يزال أحد أرخص شبكات VPN التي يمكن للمستخدمين استخدامها. يمكنه منح حق الوصول إلى Netflix US و Netflix Japan و Netflix Canada وغيرها الكثير. الاتصال سريع جدًا ومستقر ويدعم جميع الأجهزة المستخدمة بشكل رئيسي مثل iOS و Android و Mac و Windows، وما إلى ذلك ، يحتوي على مانع تعقب جيد مدرج في خدمته ويحظر البرامج الضارة ، والمتتبع ، والإعلانات.

سعر:

10.99 دولارات شهريًا

3.29 دولار شهريًا لمدة عام واحد

1.64 دولار شهريًا لمدة عامين

9. PrivateVPN:

PrivateVPN هو تطبيق آمن وسريع يعتبر أحد أفضل شبكات VPN المتدفقة لـ Netflix. يقدم نسخة تجريبية مجانية وضمان استرداد النقود أيضًا. إنه يعمل بشكل ممتاز ضد الكتل الجغرافية وهو واحد من الأفضل بالنسبة لبث 4K نظرًا لسرعته العالية. على الرغم من أنه لا يدعم WireGuard ، إلا أن السرعة جيدة نسبيًا من شبكات VPN الأخرى لـ Netflix الموجودة هناك.

أنها توفر حوالي 10 اتصالات متزامنة معًا يمكن أن تغطي أسرة بأكملها. لديها أكثر من 200 خادم في أكثر من 63 دولة. قد يبدو هذا أقل مقارنةً بشبكات VPN المذكورة أعلاه ، لكن الشبكة عالية الجودة ، أي HQN التي تقدمها ، تتأكد من أن السرعة عالية بما يكفي لمشاهدة Netflix بدقة 4k. هذا الجهاز متوافق أيضًا مع عدد من الأجهزة بما في ذلك Android TV ، Amazon عصا النار ، و Kodi أيضًا. سيتعين عليك تثبيت التطبيق على الجهاز الذي تريد استخدامه فيه ويمكنك تأمين اتصالات أسرتك بأكملها أيضًا.

سعر:

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر



6.00 دولارات شهريًا لمدة 3 أشهر



2.00 دولار شهريًا لمدة 36 شهرًا

10. Proton VPN:

Proton VPN هو أيضًا إصدار VPN مجاني لـ Netflix يوفر لك أمانًا ممتازًا. لديها ما يقرب من 1700 خادم في أكثر من 64 دولة. يتم تقديم الدعم عبر البريد الإلكتروني والخيارات ليست بهذا الحجم. خلاف ذلك ، فإن الدعم القائم على المعرفة موجود دائمًا. كما أنها توفر ضمانًا لاسترداد الأموال للمستخدمين الذين يختارون الإصدار المدفوع من التطبيق.

كما أنها مدعومة ببروتوكول نفق WireGuard وبالتالي تكون السرعة عالية جدًا أيضًا. لن يؤثر هذا على أمان وخصوصية مستخدميه أبدًا أثناء التصفح والبث عبر Netflix. كما أنه يوفر حوالي 10 اتصالات متزامنة ومتوافق مع جميع الأجهزة الرئيسية التي يمكن استخدامها لمشاهدة Netflix. يعد أمان شبكة VPN هذه أحد مزاياها نظرًا لأنها آمنة للغاية. يوفر ميزات مثل الحماية من التسرب والتشفير على مستوى البنوك ومفتاح إيقاف التشغيل الصلب.

سعر:

9.99 يورو شهريًا

5.99 يورو شهريًا لمدة عام واحد

4.99 يورو شهريًا لمدة عامين

11. الوصول إلى الإنترنت الخاص:

Private Internet Access عبارة عن شبكة افتراضية خاصة (VPN) لم تكن تستحق الذكر قبل بضع سنوات ولكنها قامت الآن بإجراء بعض التغييرات الرائعة حقًا على التطبيق. إنه موثوق للغاية الآن ويمكنه إلغاء حظر مكتبة Netflix الأمريكية جيدًا. تشير بعض المراجعات إلى أن المكتبة الأمريكية هي المكتبة الوحيدة التي تعمل مع شبكة VPN هذه. ولكن بالنسبة لمعظم المستخدمين ، يكفي الوصول إلى هذه المكتبة. إنه مدعوم أيضًا بواسطة WireGuard وبالتالي فإن السرعة جيدة.

قد لا يتم اعتباره جيدًا مثل شبكات VPN الأخرى مع WireGuard ولكنه كافٍ لاستخدام معظم الأشخاص. بالنظر إلى السعر ، فإن VPN تستحق ذلك. يوفر 5 اتصالات متزامنة ويتم توفير دعم العملاء أيضًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إنه متوافق مع جميع الأجهزة الرئيسية تقريبًا بما في ذلك Android و iOS و Amazon عصا النار Apple التلفزيون ، Chromecast ، إلخ. إنه مليء بالميزات الجيدة ولن يخيب ظنك إذا كنت تدفع الكثير مقابل كل هذه الميزات. إنه يوفر أمانًا جيدًا ولديه مفتاح إيقاف التشغيل أيضًا.

سعر:

11.99 دولارًا شهريًا

7.50 دولارات شهريًا لمدة 6 أشهر

2.19 دولار شهريًا لمدة عامين

12. Windscribe:

إنها VPN مقرها كندا وتم إطلاقها في عام 2015. كما أنها تحافظ على أمان أجهزتك عن طريق حظر البرامج الضارة للإعلانات والمحتوى غير المرغوب فيه والمواقع الإلكترونية المحفوفة بالمخاطر. لديها تطبيقات متاحة لـ Windowsو Linux و macOS و iOS و Windows الهواتف المحمولة. كما أنها تعمل مع ملفات Amazon Fire TV وغيرها من الأجهزة المماثلة. كما يقدم خدمة VPN مجانية لمستخدميه.

يمكنه أيضًا توفير عنوان IP ثابت لبعض النقود الإضافية شهريًا. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على عنوان IP واحد تقدمه لك VPN كلما اتصلت به. هذا يوفر عليك من الحصول على القائمة السوداء من بعض المواقع المفضلة لديك بما في ذلك Netflix. كما أن لديها مفتاح إيقاف ، وحماية من التسرب ، وفتح الأنفاق. هذا الجهاز مدعوم أيضًا بواسطة WireGuard وبالتالي يتمتع بسرعة جيدة للعمل معه. كما أن لديها سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات والتي تم ذكرها أيضًا أعلاه وهذا يعني أنها لا تجمع أي معلومات تتعلق بنشاطك أو هويتك.

سعر:

9.00 دولارات شهريًا

4.00 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

13. أفيرا فانتوم:

Avira Phantom هي شبكة افتراضية خاصة (VPN) صنعت لي واحدة من أفضل شركات مكافحة الفيروسات الموجودة لدي ، وبالتالي فإن الأمان الذي توفره هذه المنصة لا يزال قائماً. لديها سرعة جيدة ، ومفتاح القفل والتشفير من الدرجة العسكرية. كما أن لديها إصدارًا مجانيًا وبالتالي يمكنك استخدامه مجانًا إذا كنت جديدًا ولا تعرف من أين تبدأ.

يحتوي على دعم بروتوكول نفق WireGuard الذي يؤدي إلى سرعة جيدة ولكنه متاح فقط لنظام Android. بخلاف بروتوكولات نفق OpenVPN TCP NS IP sec هذه ، فهي وراء سرعتها الجيدة في الأجهزة الأخرى المتوافقة معها. يواجه بعض المستخدمين بعض المشكلات أثناء تصفح Netflix وتدفقها وهي مختلفة وبالتالي فهي ليست خيارًا كبيرًا لبعض المستخدمين. الأمان المقدم جيد ، كما أن تشغيل وإيقاف التشغيل الآلي لـ VPN تقدمه الشبكة الافتراضية الخاصة نفسها.

سعر:

10 دولارات شهريًا

78 دولارًا في السنة

6.50 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

14. هوت سبوت شيلد:

تعتبر Hotspot Shield VPN رائعة في مجالها. إنه يعمل بشكل جيد مع Netflix وبعض مواقع البث الأخرى أيضًا. لديها أكثر من 1800 خادم في حوالي 80 دولة. يقدم إصدارًا مجانيًا ويمكنه الوصول إلى Netflix مع بعض مواقع البث الأخرى. المنصة لديها سرعة البرق أيضا. يوفر أمانًا جيدًا أيضًا وواجهة سهلة الاستخدام.

عندما تبحث عن شبكات VPN للعمل معها ، قد يكون من الصعب بعض الشيء الاختيار نظرًا لأن معظمها يقدم نفس الميزات ولكن بعد ذلك عندما تكتسب بعض الخبرة ، ستبدأ في ملاحظة أن هناك بعض شبكات VPN التي لديها ميزات إضافية لتقديمها وهذه الميزات تجعلها أكثر خصوصية. الذي نناقشه الآن يعتبر أيضًا أحد شبكات VPN الخاصة التي لديها ميزات إضافية لتقديمها. لديها دعم عملاء جيد ، وأسعار موثوقة على خططها المدفوعة ودعم عملاء جيد. يدعم ماك ، Windowsو Android و iOs و Chrome وما إلى ذلك.

سعر:

يحتوي على نسخة مجانية وتشمل الإصدارات المدفوعة ما يلي:

12.99 دولارًا شهريًا

7.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

15. iTop VPN:

تم إطلاق iTop VPN في عام 2016. كما أن لديها سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وبالتالي فإن هويتك آمنة مع هذه أيضًا. الأسعار ميسورة التكلفة للمستخدمين ، كما أن اختيار الخادم وتوزيعه مناسب تمامًا. إنه قابل للتخصيص أيضًا ، وبالتالي فإن الواجهة مثيرة للاهتمام للغاية للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة التخصيص.

السرعة سريعة نسبيًا والأمان يحتوي على ميزات محسّنة مثل مفتاح القفل وحماية DNS وحماية المتصفح وحماية الجهاز وتشفير 256 بت وما إلى ذلك. إنه يعمل جيدًا مع Netflix ولكنه لا يدعم بعض المواقع الرئيسية التي يتوقع الناس دعمها. أنظمة التشغيل التي يدعمها هي iOS و Android و Windows. يوفر 5 اتصالات متزامنة والتي يمكن اعتبارها أيضًا أقل قليلاً مقارنة بشبكات VPN الأخرى في القائمة ولكنها أيضًا كافية للعديد من المستخدمين. يقدم هذا أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 15 يومًا.

سعر:

11.99 دولارًا شهريًا

6.99 دولارات شهريًا لمدة 6 أشهر

2.31 دولار شهريًا لمدة عام واحد

16. HideME VPN:

هذا هو أيضا واحد مهم في هذه القائمة.

لديها العديد من الميزات المتقدمة التي يقدرها مستخدموها.

يوفر حوالي 10 اتصالات متزامنة يمكن أن تغطي أسرة بأكملها.

علاوة على ذلك ، يتم توزيع الخادم بشكل جيد للغاية بين جميع البلدان التي يدعمها.

لديها حوالي 1400 خادم موزعة في 56 موقعًا مختلفًا في 35 دولة مختلفة.

يمكنه أيضًا دعم المدفوعات المجهولة التي تتم من خلالها. يمكن أن يوفر أمانًا وخصوصية جيدين عند تصفح Netflix وتدفقه. كما أن سرعة شبكة VPN هذه عالية جدًا ويمكن مقارنتها ببدائلها الأخرى. الخصوصية التي توفرها شبكة VPN هذه شاملة للغاية. تخبر سياسة خصوصية الشركة كل ما تحتاج لمعرفته حول المعلومات التي تجمعها الشركة وكيف تجمعها. تحاول الشركة أخذ أقل قدر من المعلومات التي تحتاجها. على الأرجح مجرد عناوين البريد الإلكتروني لمستخدميها.

سعر:

خطة مجانية متاحة. تشمل الخطط الأخرى المدفوعة ما يلي:

9.95 دولار في الشهر

6.65 دولار شهريًا لمدة 6 أشهر

2.49 دولار شهريًا لمدة 24 شهرًا (سنتان)

خاتمة

لاختتام مناقشتنا ، يمكننا القول أن الشبكات الافتراضية الخاصة المذكورة أعلاه مخصصة لجميع الأشخاص المهتمين بها. إنهم أفضل 15 شخصًا يمكن أن نجدهم ، لذا فإن اختيار الشخص الذي يناسبك هو اختيارك الآن.

يمكنك اختيار أرخص منها أو تلك التي تضمن استرداد الأموال إذا كنت جديدًا على هذا ولا تعرف أيها تختار. وإذا كنت مستخدمًا قديمًا وترغب في التبديل إلى شبكة افتراضية خاصة أخرى ، فستوجهك التفاصيل المقدمة خلال عملية اتخاذ القرار.