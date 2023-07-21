ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل VPN للكمبيوتر الشخصي 2023: وفقًا لخبراء الأمن

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أفضل VPN للكمبيوتر الشخصي:

هل تبحث عن مزيد من الأمان أثناء العمل على الإنترنت؟ هل تبحث عن طرق للوصول إلى مواقع الويب غير المتوفرة في منطقتك؟ هل تعمل بمعلومات حساسة وتحتاج إلى مزيد من الخصوصية والأمان؟ هل أنت محتار بشأن ما يجب القيام به؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يناسبك. نظرًا لكونك مستخدمًا للكمبيوتر ، فقد تواجه عددًا من الصعوبات أثناء العمل على الإنترنت وتصفحه. لا يهم ، سواء كنت تستخدمه شخصيًا أو للعمل المكتبي. بعض الأشياء حساسة ولكنها مهمة ، والتي لا يمكنك القيام بها ببساطة باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قد تحتاج إلى مزيد من الخصوصية والأمان لهم.

وأحيانًا ، قد يعرضك استخدام شبكة Wi-Fi العامة للخطر. للحفاظ على نفسك في مأمن من ذلك ، ستحتاج إلى برنامج أو تطبيق على جهازك. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على البقاء آمنًا على الرغم من تعرضك للخطر. لقد سمع كل مستخدم للكمبيوتر عن VPN ؛ حتى لو لم يكن لديك ، فنحن هنا من أجلك.

الموضوع الذي سنناقشه اليوم سوف يجيب على كل ما يدور في ذهنك الآن. لا يهم إذا كنت على دراية بهذا الموضوع أم لا ؛ سنكون هنا من أجلك من خلال هذه المقالة لمساعدتك بكل طريقة ممكنة. أول شيء نريد أن نبدأ به هو ما هو في الواقع VPN.

VPN- ما هو؟

مصطلح “الشبكة الافتراضية الخاصة” ، المعروف أيضًا باسم VPN ، هو تطبيق أو برنامج يساعد جهازك أو أجهزتك على إخفاء هويتك والحفاظ على اتصالاتك آمنة وسليمة. لا تدع بشكل أساسي مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يأخذ الاتجاهات للوصول إلى موقع ويب معين. بل إنه يوجه حركة المرور هذه إلى خادم مزود VPN بحيث يمكنك إخفاء نشاطك وكذلك هويتك.

يمكن استخدامها لتجاوز العديد من القيود الجغرافية والجدران النارية وإخفاء عنوان IP الخاص بجهازك. يمكنه إجراء اتصال آمن بشبكة أخرى على الإنترنت. صُممت شبكات VPN في الأصل لتوصيل شبكات الأعمال ببساطة بطريقة آمنة أو للسماح لمستخدميها بالاتصال بشبكات الأعمال من المنزل بأمان وسهولة.

استخدامات VPN:

يمكنك تجاوز القيود الجغرافية الموضوعة على مواقع الويب أو على دفق الصوت أو مقاطع الفيديو.

يمكنك مشاهدة المحتوى غير المتاح في بلدك على مواقع الويب المتدفقة مثل Netflix.

يمكنك حماية نفسك من نقاط اتصال Wi-Fi غير الموثوق بها ، بما في ذلك شبكة Wi-Fi العامة.

يمكنك أن تكون خاصًا وتخفي هويتك عبر الإنترنت عن طريق إخفاء الموقع الذي تتصل منه بالإنترنت.

يمكنك حماية نفسك من قطع الأشجار أثناء استخدام التورنت.

هناك عدد من الأشخاص الذين يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة ، سواء كانت مدفوعة أو مجانية ، ولعدد من الأسباب المختلفة. يتم استخدامها في الغالب لعرض المحتوى من البلدان الأخرى ولديك اتصال آمن وخاص للبقاء في مأمن من شبكة Wi-Fi العامة الخطرة.

15+ أفضل VPN للكمبيوتر الشخصي في عام 2023:

هنا قائمة أفضل شبكات VPN للكمبيوتر الشخصي ل 2023:

Surfshark PureVPN NordVPN ExpressVPN PrivadoVPN IPVanish Avast SecureLine VPN الوصول إلى الإنترنت الخاص Windscribe VPN PrivateVPN بروتون VPN درع الحماية AdGuard VPN Urban VPN TunnelBear سايفون

1.

SurfShark – VPN رقم 1 للكمبيوتر الشخصي:

SurfShark هو آخر مهم وشائع في هذه القائمة. يعتبر من الأفضل ، خاصة عندما نتحدث عنه Windows أو أجهزة الكمبيوتر. تقييمات المستخدمين رائعة ولن تسمح لك بعدم الوثوق بهم. يقدم بعض الميزات المتقدمة مثل تدوير عناوين IP و No Border’s Mode. يعتبر السعر الإجمالي في متناول المستخدمين أيضًا.

تطبيقات VPN هذه سهلة الاستخدام للغاية. لديها أكثر من 3000 خادم موزعة في 65 دولة مختلفة تسمح لك بمشاهدة محتوى كل هذه البلدان. يمكنه حظر الإعلانات والبرامج الضارة ومواقع التصيد الاحتيالي دون تفكير ثانٍ وبالتالي يساعدك في أن تكون أكثر أمانًا. السرعة أيضًا فائقة السرعة بسبب WireGuard و OpenVPN.

كانت بعض السحوبات الخلفية التي واجهناها هي أن الأمر يستغرق وقتًا عندما يتعين عليه إعادة الاتصال بعد تغيير الشبكة. علاوة على ذلك ، فإن الخطة الشهرية باهظة الثمن إلى حد ما مقارنة بالخطط الأخرى المتاحة.

سعر:

12.95 دولارًا في الشهر

3.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

2.05 دولار شهريًا لمدة عامين

2.

PureVPN:

PureVPN هو منتج آخر وجدناه جدير بالذكر في هذه القائمة. يمكنه إلغاء حظر Netlifx ، Amazon Prime Video و Disney Plus وما إلى ذلك. كما أن لديها سياسة الخصوصية بعدم الاحتفاظ بالسجلات والتي تتيح لها الاهتمام بالخصوصية وإخفاء هويتك. يسمح بـ 10 اتصالات متزامنة ، كما أن الأسعار منخفضة جدًا لخطة 5 سنوات.

تمتلك شبكة VPN هذه تقريبًا جميع الأسس التقنية التي تحتاجها VPN. تتضمن هذه القواعد WireGuard و OpenVPN وحماية التسرب و IKEv2 ودعم التورنت والنفق المقسم. جعلت هذه القواعد منه شبكة افتراضية خاصة مليئة بالميزات تقدم كل شيء تقريبًا لمستخدميها. ومع ذلك ، لا يعتبر دعم العملاء الخاص بهم رائعًا ويحتاج إلى بعض العمل. علاوة على ذلك ، فإنه يُظهر بعض مشكلات مفتاح القفل قيد التشغيل Windows.

تحتوي سياسة الخصوصية على وصف طويل لكيفية الحفاظ على سلامتك وتخبرنا عن المعلومات التي لا تكلف الشبكة الافتراضية الخاصة عناء أخذها ، ثم تخبرنا عن بعض المعلومات التي يحتاج البرنامج إلى أخذها والاحتفاظ بها.

سعر:

0.99 دولار في الأسبوع

10.95 دولار في الشهر

3.32 دولار شهريًا لمدة عام واحد

2.04 دولار شهريًا لمدة عامين

3.

NordVPN – أفضل VPN للكمبيوتر الشخصي:

تعد NordVPN واحدة من أشهر شبكات VPN في جميع أنحاء العالم. السرعة التي توفرها هذه الشبكة الافتراضية الخاصة ممتازة. يمكن أن يسمح لك أيضًا بفعل أي شيء يتوقع أن تفعله VPN. سوف يساعدك Windows فعل أي شيء ، بما في ذلك بث الإنترنت أو التورنت. هذا واحد متاح حتى في بنما ، وهي دولة ليس لديها سياسة الاحتفاظ بالبيانات. العمل بهذه الجودة العالية وتقديم مثل هذه الميزات لم يمنع شبكة VPN هذه من تقديم خطة مجانية لمستخدميها.

تمتلك VPN 5500 خادم في حوالي 59 دولة ، وبالتالي يمكنك الوصول إلى أي محتوى تقريبًا من خلال هذا الخادم. بقدر ما يتعلق الأمر بالخطط المدفوعة ، فإنها تقدم ضمانًا لاسترداد الأموال لمستخدميها حتى لا يترددوا قبل الاستثمار في البرنامج. تتيح السرعة التي يقدمها للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4k.

سعر:

11.99 دولارًا شهريًا

4.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة عام واحد

2.99 دولار شهريًا لمدة عامين

4.

ExpressVPN – أفضل VPN للكمبيوتر الشخصي:

يعتبر ExpressVPN مؤسسًا شاملاً في عالم الإنترنت. يمكن أن يكون متاحًا في معظم الأجهزة ، ولكن Windows أو نسخة الكمبيوتر (التي نتحدث عنها) تعتبر واحدة من أفضل وأقوى مجموعات VPN هذه. تمتلك VPN عددًا كبيرًا من الخوادم في أكثر من 94 دولة الآن. كما يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعد تقييمات شبكة VPN هذه رائعة أيضًا ، والتي تخبرنا عن مدى موثوقية هذه المنصة وتقديرها من قبل مستخدميها.

يوفر ExpressVPN حوالي 5 اتصالات متزامنة حتى تتمكن 5 أجهزة من العمل على نفس VPN في نفس الوقت. هذا الرقم أقل بقليل من العديد من البدائل ، لكن ميزاته الجيدة الأخرى لم تجعل هذا يمثل مشكلة كبيرة. السرعة التي توفرها شبكة VPN هذه سريعة جدًا ومناسبة أيضًا. يعتبر أغلى قليلاً من الآخرين الذين يقومون بنفس المهام ، ولكن نظرًا لجودة العمل ، لا يزال الكثير من الأشخاص معجبين به وسوف يفكرون فيه على كل الآخرين الموجودين في هذا المجال.

سعر:

12.95 دولارًا في الشهر

9.99 دولارًا شهريًا لمدة 6 أشهر

6.67 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

5.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

لقد ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

6.

IPVanish – أفضل VPN مجاني:

IPVanish هي شبكة افتراضية خاصة أخرى تستحق الذكر في هذه القائمة. الميزات التي توفرها شبكة VPN هذه رائعة حقًا ، ويستخدمها الناس منذ وقت طويل أيضًا. يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال عدد من الطرق ، بما في ذلك البريد الإلكتروني والهاتف وحتى الدردشة الحية. يمكن أن يوفر حوالي 10 اتصالات متزامنة ، وبالتالي يمكن تغطية الأسرة بأكملها بسهولة من خلال خطة واحدة.

علاوة على ذلك ، فإن سرعة التنزيل سريعة جدًا ، وقد تركت ميزة الانقسام النفقي انطباعًا رائعًا على المستخدمين أيضًا. بخلاف ذلك ، فإنه يسمح بأنشطة التورنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا. بعض العوائق التي شوهدت في شبكة VPN هذه هي أنها مقرها في الولايات المتحدة ولا تعمل مع Netflix ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى VPN معها ، فستحتاج إلى الوصول إلى VPN آخر لهذا الغرض فقط. كما أن لديها تاريخًا صغيرًا في مشاركة سجلات العميل مع السلطات.

سعر:

10.99 دولارات شهريًا

3.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد.

7.

Avast SecureLine VPN:

Avast SecureLine هو خط آخر مضاف إلى هذه القائمة. في الأساس ، يقدم Avast SecureLine بعض الميزات القوية حقًا ، ولكن بعض ميزاته ليست محدثة ، مما قد يسبب مشاكل لمستخدميه. سرعة هذا النظام الأساسي كبيرة ، خاصة تلك المستخدمة للتنزيل. يتم توزيع الخوادم بطريقة جيدة بحيث تكون الاتصالات التي تتم من خلالها سهلة ، ولا تتأخر السرعة أيضًا.

علاوة على ذلك ، فإن سياسات الخصوصية شفافة ، ويمكن للجميع الوصول إليها. تتمثل بعض عيوب هذا النظام الأساسي في أنه لا يحتوي على أي ميزات خصوصية إضافية ، كما أن عدد مواقع الخوادم أقل بكثير مقارنةً بشبكات VPN الأخرى التي تمت مناقشتها أعلاه. تحتوي المنصة على أكثر من 500 خادم للعمل بها وتوفر حوالي 10 اتصالات متزامنة لتغطية عدد من الأجهزة. كما أنه لا يمنع الإعلانات.

سعر:

3.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

3.67 دولار شهريًا لمدة عامين

3.50 دولار شهريًا لمدة 3 سنوات

8. الوصول إلى الإنترنت الخاص:

Private Internet Access عبارة عن شبكة افتراضية خاصة (VPN) تحسنت كثيرًا هذه السنوات ، ومن الجدير بالذكر في جميع قوائم أفضل VPN تقريبًا. يدعمه WireGuard ، وبالتالي فإن السرعة التي يقدمها هذا البرنامج جيدة أيضًا. تعد ميزات الأمان أيضًا رائعة للغاية ، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنها حسنت ميزاتها إلى هذا المستوى. خدمة العملاء متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقدم دعمًا مباشرًا للدردشة أيضًا.

قد لا تتطابق سرعة شبكة VPN هذه مع بدائلها الأخرى ذات التصنيف العالي ، لكنها تعمل بسهولة ولا تسبب أي مشاكل في أداء التطبيق. يوفر هذا الجهاز أيضًا 5 اتصالات متزامنة ويمكن أن يغطي مجموعة صغيرة من الأجهزة. لديها سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أن التطبيق لا يجمع معلوماتك أو أي معلومات تتجاوزها. واجهة VPN هذه رائعة أيضًا وسهلة الاستخدام والفهم. يمكنك دفق شبكات WiFi العامة المشفرة بشكل آمن وسهل من خلال شبكة VPN هذه أيضًا.

سعر:

11.99 دولارًا شهريًا

7.50 دولارات شهريًا لمدة 6 أشهر

2.19 دولار شهريًا لمدة عامين

9.

Windscribe VPN:

Windscribe VPN هي شبكة افتراضية خاصة أخرى مثيرة للاهتمام نادرًا ما يتم رؤيتها ولكن لديها الكثير لتقدمه لمستخدميها. يحتوي هذا الجهاز على تقنية تشفير متعددة القفزات مما يعني أن حركة مرور المستخدم على الإنترنت يتم تشفيرها مرتين تقريبًا أثناء تصفح الإنترنت. إنه يعمل بشكل جيد مع Windows ويقدم أيضًا إصدارًا مجانيًا للمستخدمين في العديد من البلدان ، ولكن Netflix متاح فقط على الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

انها تعمل بسرعة حقا Windows بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى ، وهو أحد أسباب ذكر هذه الشبكة الافتراضية الخاصة في هذه القائمة. لديها عرض لتوفير عنوان IP ثابت لمستخدميها ولكن مقابل نقود إضافية شهريًا. يعني عنوان IP الثابت أنه سيمنحك عنوان IP واحدًا في كل مرة تتصل فيها بشبكة VPN هذه. إنه مدعوم أيضًا بواسطة WireGuard ، وبالتالي فإن السرعة جيدة وقابلة للتطبيق.

سعر:

9.00 دولارات شهريًا

4.00 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

10.

PrivateVPN:

يعد PrivateVPN بديلاً جيدًا لشبكة VPN التي تستخدمها. يحتوي على أفضل الخيارات والميزات التي قد تحتاجها لعملك. إنه رخيص وآمن وسريع. يعتبر جيدًا لاستخدام Netflix على Windows نظرًا لأنه يمكنه إلغاء حظر حوالي 14 مكتبة من مكتبات Netflix. قد لا يكون هذا هو الأسرع من بين جميع شبكات VPN الموجودة ، ولكن يمكنه القيام بعمله مما يؤدي إلى رضا المستخدم الكامل.

إنه سريع البث على بعض مواقع الويب ، واستخدام ملفات التورنت ، والبقاء آمنًا أثناء استخدام شبكات Wi-Fi المحفوفة بالمخاطر. لديها دعم عملاء رائع وخصوصية لتقدمه لعملائها. يصبح رخيصًا جدًا إذا كنت تستخدم خطة الثلاث سنوات الخاصة بهم. وهي مدعومة بسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ولذا فأنت في مأمن من البرنامج نفسه أيضًا. لا تستخدم أو تجمع أي معلومات إضافية من مستخدميها. لم يكن لديها أي تسريبات في عنوان IP على الإطلاق.

سعر:

11.00 دولارًا في الشهر

6.00 دولارات شهريًا لمدة 3 أشهر

2.00 دولار شهريًا لمدة 3 سنوات

11. بروتون VPN:

تمتلك Proton VPN أكثر من 1700 خادم موزعة في 63 دولة مختلفة. لديه دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. تعتبر سرعة شبكة VPN هذه أعلى من المتوسط ​​، مع عدد من الميزات الأخرى التي يجب استكشافها. يمكنه إلغاء حظر Netflix و Disney Plus و BBC iPlayer و Amazon برايم فيديو.

نظرًا لكونك متعدد الجوانب في هذا العمل ، فإن ProtonVPN هي فكرة جيدة يجب مراعاتها ، خاصة عندما تكون لديك ميزانية جيدة ولا تريد ما يقدمه لك الآخرون. تستمر شبكة VPN هذه في تحسين عيوبها ، ولهذا السبب تم ذكرها من بين أفضل شبكات VPN الأخرى الموجودة. يحتوي على ميزة “ملفات التعريف” التي تتيح للمستخدمين تحديد اتصال أجهزتهم بخادم معين في هذا الموقع. كما أنه يوفر مفتاح القفل للحماية المناسبة. لكنها تعتبر أغلى قليلاً من غيرها.

سعر:

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

5.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

4.99 دولارات شهريًا لمدة عامين

12. هوت سبوت شيلد:

هوت سبوت شيلد هو برنامج VPN متوافق مع Windows التي لديها ما يقرب من 1800 خادم موزعة في 110 دولة وأكثر وتعتبر واحدة من أكبر الشبكات الموجودة هناك. يسمح بـ 5 اتصالات كحد أقصى وضمان 45 يومًا لاسترداد الأموال. دعم العملاء موجود على مدار الساعة أيضًا. بفضل سرعته الجيدة وميزاته المتقدمة الأخرى ، اختارت هذه المنصة تقديم خطة مجانية لمستخدميها أيضًا. واجهة المستخدم سهلة للغاية ومفهومة.

تعتبر واحدة من شبكات VPN الممتازة التي تقدم أداءً رائعًا مقابل المال الذي يطلبونه. الأسعار المقدمة في خططها المدفوعة هي أيضًا موثوقة تمامًا. تحظى هذه المنصة بثقة متابعيها ، والتي أصبحت مفتاح نجاحها. يقدم Windows 10 Kill Switch الذي يعمل بشكل ممتاز. تعتبر السرعة جيدة جدًا ، ولكن إذا قارناها بشبكات VPN أخرى متطورة من WireGuard ، فقد تتأخر قليلاً.

سعر:

يحتوي على نسخة مجانية ، والإصدارات المدفوعة تشمل:

12.99 دولارًا شهريًا

7.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

13.

AdGuard VPN:

تم إطلاق AdGuard VPN من قبل شركة لديها خبرة طويلة الأمد في منع الإعلانات. وهكذا عرفت الشركة ما كان من المفترض أن تفعله. لديها أكثر من 52 خادمًا في عدد من البلدان. وهو يدعم الانقسام النفقي ومفتاح القفل التلقائي. النظام الأساسي سهل التثبيت على جهاز الكمبيوتر. وببساطة التثبيت ، فهو سهل الاستخدام والفهم أيضًا.

كما أنه يدعم تشغيل Netflix Windows، والتورنت مسموح به أيضًا. بعض العيوب التي اعتقدنا أنها ستتحسن هي أنها لا تدعم الدردشة الحية لأغراض دعم العملاء ، ولا تقدم نسخة تجريبية مجانية لمستخدميها ، ولديها جدل سابق ، ولا تدعم التشفير كخيار دفع. ولكن عموما. إنه سهل الاستخدام للمبتدئين وقوي جدًا.

سعر:

11.99 دولارًا شهريًا

3.99 دولارات شهريًا لمدة عام واحد

2.99 دولار شهريًا لمدة عامين

14.

Urban VPN:

Urban VPN هي نوع من الوافدين الجدد على عالم الشبكات الافتراضية الخاصة. إنها VPN مجانية بدون خطط مدفوعة. كل ما يقدمه هذا التطبيق مجاني. تم إطلاقه في عام 2018 ويقع مقره في الولايات المتحدة. تدعي الشركة أن لديها نطاق ترددي غير محدود وسرعة جيدة. الاتصالات ، وفقًا للشركة ، مجهولة المصدر وآمنة. إنه يعمل بشكل جيد مع Netflix المحلي ويصعب اكتشافه عن طريق مواقع الويب المتدفقة.

كما أنه يوفر اتصالات متزامنة وسياسة عدم وجود سجلات. لكن المستخدمين راجعوا أنهم يأخذون معلومات عملائها ومستخدميها ويمكنهم حتى بيعها. علاوة على ذلك ، من غير الواضح للمستخدمين ما إذا كانت الشبكة الافتراضية الخاصة تتصل بشكل صحيح أم لا. لكن السرعة الإجمالية لهذا التطبيق تسير بشكل جيد. المنصة سهلة الاستخدام للغاية وسهلة الاستخدام.

سعر:

15.

TunnelBear:

يحتوي هذا VPN على أكثر من 3000 خادم موزعة في حوالي 4 دول مختلفة. قد لا يكون هذا هو الخيار الأول للمستخدمين ، لكن الكثير من الناس ليس لديهم علاقة كبيرة بشبكات VPN ويسعدون باستخدامها. لديهم خطة مجانية لمستخدميها ليبدأوا منها.

تشبه هذه الخطة المجانية إصدارًا تجريبيًا نظرًا لأنها لا تقدم بيانات كافية تعمل لأكثر من يوم واحد. ميزة الأمان الخاصة به موثوقة أيضًا ، ولم يذكر المستخدمون أي مشكلات تتعلق بها حتى الآن. ولكنه يحتوي على إلغاء حظر معطل لـ Netflix في بعض الأحيان ، كما أن تجربة التورنت للمستخدمين ليست جيدة أيضًا. السرعة كافية أيضًا للعمل ولكنها ليست جيدة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى الموجودة هناك. يتم توضيح شروط الخدمة من خلال النظام الأساسي أيضًا. يتميز بموضوع ممتع وسهل الإعداد.

سعر:

3.33 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة 3 سنوات (يمكن دفع 120 دولارًا أمريكيًا مرة واحدة)

5.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

16. سايفون:

Psiphon هو أداة مجانية تعمل على إزالة الرقابة ، أي ؛ يمكنه إلغاء حظر المحتوى في البلدان التي لا يُسمح فيها بذلك. لكن بخلاف ذلك ، لا يمكن أن تعمل بشكل جيد مع السرعة ولديها سياسة تسجيل. يقدم نسخة مجانية لمعرفة ما إذا كنت متوافقًا مع التطبيق أم لا. لديها تطبيق مجاني ل Windows، ولا يتطلب أي بريد إلكتروني لاستخدامه. الشفافية هي أيضا رائعة بسبب أداة مفتوحة المصدر.

إنها أداة وكيل فعالة ، خاصة بالنسبة للصين. ومن عيوبه أن شبكة الخادم صغيرة ، والسرعة منخفضة ، ولا تعمل مع Netflix أو التورنت. وبقدر ما يتعلق الأمر بالأمان ، فإنه لا يحتوي على مفتاح إيقاف تلقائي أو حماية من تسرب DNS.

سعر:

يبدأ من 2.99 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع

خاتمة:

في النهاية ، نريد أن نقول إن اختيار VPN جيد لجهاز الكمبيوتر الخاص بك قد يكون صعبًا وخيارًا مهمًا ، ولكن إجراء بحث صغير ، كما فعلنا في هذه المقالة ، يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار بسهولة. حاولنا أن نلعب دورنا بأفضل ما نستطيع ونود أن نراك تتخذ قرارًا من خلاله. ابق آمنًا ، ونتمنى لك التوفيق!