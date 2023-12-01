ستساعدك المقالة التالية: 15 إحصائيات Flippa أساسية يجب أن يعرفها الجميع في عام 2023

فليبا هو سوق عالمي متميز ومنصة احترافية يجتمع فيها محترفو الأعمال وقادة الصناعة لتداول الأصول العقارية الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات ونماذج الأعمال عبر الإنترنت.

تجمع هذه المنصة مجتمعًا كبيرًا عبر الإنترنت من المستثمرين ذوي التفكير المماثل والمتمرسين في مجال التكنولوجيا وأصحاب الأعمال ومطوري خدمات نموذج SaaS. Flippa هي أيضًا منصة نظير إلى نظير (P2P) حيث يمكن لأصحاب مواقع الويب والشركات تبادل أحدث المعلومات المتعلقة بأفضل الاتجاهات الصناعية، بالإضافة إلى بيع شركاتهم ومواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم وغيرها من الخدمات المماثلة.

يجعل Flippa شراء أو بيع موقع ويب أو عمل أو تطبيق أو خدمة أمرًا مباشرًا وسلسًا قدر الإمكان. لاستخدام المنصة، يُطلب من المستخدمين دفع رسوم معينة، بما في ذلك رسوم الوصول إلى القائمة القياسية (29 دولارًا). تفرض Flippa أيضًا رسوم نجاح مقابل إكمال المعاملات التجارية الناجحة.

يشمل تسعير رسوم النجاح ما يلي:

10% رسوم نجاح للشركات المباعة بمبلغ يصل إلى 50 ألف دولار؛

رسوم نجاح بنسبة 7.5% للشركات المباعة في نطاق يتراوح بين 50,001 إلى 100 ألف دولار أمريكي؛ و

رسوم نجاح بنسبة 5% للشركات التي تباع بأكثر من 100 ألف دولار.

(مصدر: Flippa.com)

إحصائيات Flippa الأكثر إثارة للاهتمام

يستضيف Flippa أكثر من 41 مليون دولار في قوائم الأعمال كل شهر. تستقبل منصة Flippa 1.3 مليون زائر عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب شهريًا. وحتى الآن أكثر من تم بيع 300 ألف من الأصول الرقمية العالمية عبر المنصة. المنصة لديها 3 مليون مستخدم من جميع انحاء العالم. مبيعات الموقع ماكياج 50% من إيرادات المنصة. حول 30% من الصفقات الناجحة هي مبيعات اسم المجال. كان موقع Planetrx.com هو أغلى موقع تم بيعه على المنصة (1.2 مليون دولار). كان StockPhoto.com هو النطاق بأعلى سعر يصل إلى 250 ألف دولار على فليبا.

إحصائيات Flippa العامة التي يجب مراقبتها

دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصائيات العامة المتعلقة بـ Flippa للحصول على فهم أفضل لمدى فائدة هذه المنصة عبر الإنترنت لمختلف المستثمرين والمالكين والمطورين والمزيد.

1. تربح قوائم Flippa للشركات المعروضة للبيع أكثر من 41 مليون دولار شهريًا.

تجمع منصة Flippa أكثر من نصف مليون بائع ومشتري أعمال في جميع أنحاء العالم، وتحقق ربحًا شهريًا يزيد عن 41 مليون دولار من خلال إدراج الشركات للبيع. وتتراوح الأسعار من 5 آلاف دولار إلى 5 ملايين دولار.

(مصدر: LinkedIn.com)

2. وفقًا لأحدث إحصائيات حركة المرور والمشاركة من Flippa، بلغ متوسط ​​إجمالي الزيارات للمنصة 1.3 مليون زيارة في الأشهر الثلاثة الماضية.

تشير أحدث الأبحاث إلى أن أكثر من مليون زائر، بما في ذلك مستخدمي الإنترنت على سطح المكتب والهاتف المحمول، قاموا بزيارة منصة Fippa شهريًا. وأظهرت الإحصائيات التالية:

1.4 مليون في يناير

1.3 مليون في فبراير

1.3 مليون في مارس

(مصدر: موقع مماثل.com)

3. مع وجود 3 ملايين مستخدم حول العالم، ساعدت منصة Flippa في بيع أكثر من 300 ألف من الأصول الرقمية حول العالم.

منذ تأسيسها في عام 2009، جمعت منصة Flippa أكثر من 3 ملايين مستخدم وساعدت في بيع أكثر من 300 ألف من الأصول الرقمية، بما في ذلك حسابات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول وشركات SaaS والمدونات وشركات التجارة الإلكترونية والمزيد.

(مصدر: Flippa.com)

4. تأسس سوق Flippa عبر الإنترنت في عام 2009، وهو يضم أكثر من 3 ملايين عضو من جميع أنحاء العالم.

وفقًا لأحدث الإحصائيات، يضم سوق Flippa للأعمال التجارية عبر الإنترنت حوالي 3 ملايين مستخدم حول العالم.

(مصدر: Flippa.com)

5. تتمتع مواقع الويب التجارية المتخصصة بأعلى فرصة للبيع بسعر جيد على Flippa.

تشير أحدث الدراسات إلى أن مواقع الويب المتخصصة لديها أكبر فرصة للوصول إلى سعر بيع مرتفع على Flippa. يهتم مستثمرو Flippa في المقام الأول بالمنافذ والمنافذ الفرعية التالية ذات أعلى معدلات البيع:

المنتجعات وأماكن الإقامة لقضاء العطلات؛

منتجعات وأماكن الإقامة للعطلات والصيد والتخييم؛

الطبخ والوصفات.

حيوانات أليفة؛

المنزل والحديقة. و

الصحة والجمال.

(مصدر: Flippa.com)

6. تشكل مبيعات موقع الويب 50% من إيرادات Flippa.

تحصل Flippa على نصف إيراداتها من بيع مواقع الويب. يأتي ثاني أعلى مصدر للدخل (30%) من بيع أسماء النطاقات.

(مصدر: Wikipedia.com)

7. كان موقع Planetrx.com هو موقع البيع الذي وصل إلى أعلى سعر على المنصة حتى الآن. تم بيع الموقع بمبلغ 1.2 مليون دولار.

حاليًا، يعد Planetrx.com أغلى عملية شراء تجارية على المنصة، حيث يصل سعره إلى 1.2 مليون دولار. وفقًا للإحصائيات، فإن الموقعين الآخرين اللذين جلبا أعلى الأسعار على Flippa يشملان:

Bonusbonusbonus.com (750 ألف دولار)

Makecashtakeingsurveys.biz (395 ألف دولار)

(مصدر: dnpric.es)

8. تم بيعه بسعر الشراء الآن بمبلغ 250 ألف دولار، وهو اسم النطاق StockPhoto.com الذي حقق أعلى سعر على Flippa.

يعد StockPhoto.com مثالًا رائعًا لبيع اسم النطاق الناجح على Flippa. باعتباره أغلى اسم نطاق يتم بيعه على المنصة، وصل سعر StockPhoto.com إلى 250 ألف دولار.

(مصدر: Wikipedia.com)

9. يتيح سوق Flippa عبر الإنترنت للمشترين إمكانية الوصول إلى مجموعة من المنافذ الفرعية التي يزداد الطلب عليها.

تشمل المجالات الفرعية التي تجمع معظم المشترين في سوق Flippa عبر الإنترنت ما يلي:

حيوانات أليفة؛

طفل؛

فقدان الوزن؛

الألعاب؛

لياقة بدنية؛ و

تصميم الموقع.

ومع ذلك، على الرغم من الطلب المرتفع بشكل لا يصدق على هذه المجالات الفرعية، إلا أن هناك عددًا محدودًا من مواقع الويب في العرض الحالي. هذا هو السبب الأكبر وراء جمع هذه المنافذ الفرعية للعديد من المشترين من جميع أنحاء العالم. وبما أن العرض منخفض، فمن المتوقع أن تجلب هذه المنافذ الفرعية سعرًا مرتفعًا.

(مصدر: Flippa.com)

10. باعتبارها السوق الرائدة عبر الإنترنت لشراء وبيع مواقع الويب والمجالات التجارية، توفر Flippa إمكانية الوصول إلى المجالات الأكثر شهرة ذات أعلى قيمة مبيعات متوسطة.

تعد السيارات والأناقة والتصميم من بين المجالات التي تحقق أعلى قيمة متوسطة للمبيعات. تشمل المجالات الفرعية ذات أعلى قيمة مبيعات متوسطة الوشم والشعر وتساقط الشعر والشعارات. هذه هي الفئات الأكثر شيوعًا التي تجمع المشترين الأعلى أجرًا.

(مصدر: Flippa.com)

11. تشمل المصطلحات الأكثر بحثًا لمواقع المبتدئين على Flippa الصحة والألعاب والفيديو والسفر.

يجذب Flippa الكثير من مشتري Starter Store الذين يبحثون عن أشياء مختلفة. يبحث معظم المشترين في المنصة عن مواقع الويب التي تتوافق مع اهتماماتهم وشغفهم، على أمل العثور على أفضل الطرق لتحقيق مكاسب كبيرة مع الاستمتاع ببعض المرح.

(مصدر: Flippa.com)

12. يوفر Flippa إمكانية الوصول إلى مجموعة من فئات المبيعات المختلفة، حيث تحقق مواقع الخدمة أفضل سعر بيع.

وفقًا لأحدث الإحصائيات، تتمتع مواقع الخدمات بأعلى إمكانية لتحقيق إيرادات جيدة. إلى جانب المجالات المتخصصة، تتمتع مواقع الأعمال هذه بأعلى معدل بيع في سوق Flippa عبر الإنترنت.

تقوم المنصة بتصنيف المواقع الأكثر مبيعًا حسب نوع الموقع. وبصرف النظر عن مواقع الخدمات، فإن أنواع مواقع الويب الشائعة الأخرى ذات أفضل سعر بيع تشمل مواقع التجارة الإلكترونية.

(مصدر: Flippa.com)

13. تتيح منصة Flippa للأعضاء الاستفادة من مجموعة متنوعة من طرق تحقيق الدخل.

من بين جميع طرق تحقيق الدخل المتوفرة على منصة Flippa، تعد Dropship وClickbank وAdSense وeCommerce هي الأكثر مشاهدة.

(مصدر: Flippa.com)

14. عقد سوق Flippa عبر الإنترنت شراكة مع Semrush لضمان أعلى مستوى من الظهور والعرض عبر الإنترنت لقوائمه.

منذ يونيو 2020، تستخدم Flippa Semrush API لمساعدة أعضائها على اتخاذ قرارات شراء أفضل وأكثر استنارة وتحقيق المزيد من الإيرادات.

باعتبارها واحدة من أفضل أدوات إدارة الظهور عبر الإنترنت في السوق، سمروش توفر رؤى حركة المرور عالية الجودة التي تسمح لـ Flippa بجذب المزيد من الزيارات إلى قوائمها الشاملة وكسب أكثر من 16 ألف دولار من الإيرادات على تقارير الأعمال المشتراة (1,662).

بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الشراكة بين Flippa وSemrush عن النتائج التالية:

استخدم 510 مشترين رؤى Semrush لشراء تقرير أدى إلى تقديم عرض تجاري على تلك القائمة المحددة؛

اعتمد 869 مشتريًا على تقارير Semrush لاتخاذ قرار استثماري مستنير وتقديم عرض على قائمة أخرى على المنصة؛ و

أدت 668 قائمة إلى شراء تقرير واحد على الأقل.

(مصدر: سيمروش.كوم)

15. يتم بيع 57% من جميع مواقع البدء المعروضة على Flippa في مفاوضات ما بعد المزاد.

لديك فرص مضاعفة لبيع موقع Starter Site من خلال عروض الأسعار مقارنةً بخيار Buy It Now.

(مصدر: Flippa.com)

خاتمة

نأمل مخلصين أن تساعدك هذه الإحصائيات على اتخاذ قرارات أفضل عند الاستثمار في العقارات الرقمية، أو أن تصبح رائد أعمال في مجال الاستحواذ، أو شراء عمل تجاري عبر الإنترنت.

سواء كنت تبحث عن موقع ويب تجاري متطور بالفعل أو نطاق متوقف أو غير مطور أو متميز لتطوير خط عملك الخاص، فإن Flippa عبارة عن منصة يمكنك من خلالها اكتشاف كل فئة أعمال يمكن تخيلها.

من ناحية أخرى، يمكنك أيضًا بيع عملك على المنصة من خلال الاستفادة من مدى وصول Flippa الهائل عبر الإنترنت والتواصل مع المشترين المحتملين. تجعل المنصة عملية التفاوض والمعاملات بأكملها واضحة ومباشرة قدر الإمكان.