ستساعدك المقالة التالية: 15 حقائق واتجاهات مهمة

عندما تبدأ، عدد قليل جدًا من الشركات تقفز على الفور إلى إنشاء موقع التجارة الإلكترونية الخاص بها من الصفر. حتى الشركات الراسخة تتجنب هذه المهمة لأنه قد يكون من الصعب إدارة متجر كامل عبر الإنترنت بنفسك. بدلاً من ذلك، تتجه معظم الشركات عبر الإنترنت إلى منصات مثل Shopify التي تجعل العملية برمتها أسهل.

بدأت Shopify كمنصة تم إنشاؤها بسبب الإحباط. كان المؤسسان، توبياس وسكوت، غير راضين عن نقص معدات التزلج على الجليد المتاحة عبر الإنترنت. الآن Shopify هو اسم مألوف يستضيف الآلاف من العلامات التجارية العالمية عبر الإنترنت. تأسست Shopify في عام 2006، وهي الآن مرادفة تقريبًا للتجارة الإلكترونية.

إحصائيات وحقائق Shopify مثيرة للاهتمام

أكثر من 1.7 مليون تاجر استخدم شوبيفاي.

استخدم شوبيفاي. 62% للجميع متاجر Shopify Plus هي حسابات أمريكية .

للجميع . Shopify لديه أكثر من 3200 تطبيق متاحة على منصتها.

متاحة على منصتها. 81% للجميع Shopify حركة المرور متنقلة .

للجميع Shopify . بالكاد 90% للجميع Shopify حركة المرور عضوية .

للجميع Shopify . Shopify يحمل 32% من منصة التجارة الإلكترونية حصة السوق في الولايات المتحدة .

من منصة التجارة الإلكترونية . Shopify الشركات لديها حققت 319 مليار دولار في المجموع.

نظرة عامة على أهم إحصائيات Shopify

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نجاح Shopify الرائع، فقم بإلقاء نظرة أعمق على هذه الإحصائيات والحقائق الخمسة عشر المذهلة.

1. لدى Shopify أكثر من 1.7 مليون تاجر.

بالنظر إلى مدى سهولة إنشاء متجر Shopify عبر الإنترنت، فليس من المستغرب أن يختار العديد من التجار استخدام المنصة. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم صادمًا جدًا. أكثر من 1.7 مليون تاجر حول العالم يختارون Shopify كمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. بينما تحب المنصات Amazon تفتخر Shopify بعدد أكبر بكثير من المستخدمين، ولا تزال تتمتع بقدرة تنافسية عالية.

(مصدر: Unite.shopify.com)

2. يوجد ما لا يقل عن 800000 متجر نشط على Shopify.

التجار الذين يستخدمون Shopify يمكن أن يكون لديهم حسابات متعددة وما يصل إلى متجرين لكل حساب، مما يجعل من الصعب قياس العدد الدقيق للمتاجر الفريدة التي تدعمها Shopify. كما أن التجار الجدد ينضمون إلى المنصة يوميا، وبعض التجار القدامى يهجرون متاجرهم، فيختلف العدد باستمرار. مع أخذ هذا في الاعتبار، تشير التقديرات إلى أن Shopify يدير ما لا يقل عن 800000 متجر فريد.

(مصدر: Shopifyandyou.com)

3. ما يقرب من 29% من مواقع الويب التي تستخدم التجارة الإلكترونية تستخدم Shopify، بما في ذلك Pepsi وTesla Motors وRedbull.

Shopify هو خيار النظام الأساسي الأمثل لـ 29% من مواقع الويب التي تعتمد على تكنولوجيا التجارة الإلكترونية. في حين أن معظم الأشخاص يربطون Shopify بالتجار الصغار أو الشركات الناشئة، إلا أنه أيضًا موطن لعدد لا يحصى من الأسماء المنزلية. بعض من أكبر العلامات التجارية على Shopify تشمل Pepsi، وGymshark، وTesla Motors، وRedbull، على سبيل المثال لا الحصر.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

4. من بين أكثر من 3200 تطبيق متاح على Shopify، يعد تطبيق SEO image Optimizer وSales Pop وPrivy الأكثر شيوعًا.

يدور برنامج Shopify حول تسهيل تواصل التجار مع عملائهم المحتملين. ولتحقيق هذه الغاية، فهو يقدم أكثر من 3200 تطبيق، جميعها مصممة لتبسيط أعباء عمل البائعين والسماح لهم بالتركيز على جوهر أعمالهم.

من بين هذه التطبيقات البالغ عددها 3200 تطبيق، تتضمن بعض الخيارات الأكثر شيوعًا محسن الصور SEO، وSales Pop، وPrivy.

(مصدر: Shopify.com)

5. أصبح التصفح عبر الهاتف المحمول أكثر شعبية من أي وقت مضى، حيث تأتي 81% من حركة المرور على Shopify من الأجهزة المحمولة.

تتولى حركة مرور الهاتف المحمول زمام الأمور ببطء وهي مسؤولة عن حوالي نصف إجمالي حركة المرور على الإنترنت على نطاق عالمي. على Shopify، يسود الهاتف المحمول بشكل أكبر. أكثر من 81% من إجمالي حركة المرور على Spotify تأتي من الأجهزة المحمولة. تتزايد طلبات الهاتف المحمول أيضًا، حيث تشكل 71% من جميع طلبات Shopify.

(مصدر: Shopifyandyou.com)

6. تبلغ نسبة تحويلات الإحالة عبر البريد الإلكتروني 4.29% على Shopify.

من بين جميع قنوات التسويق الرقمي التي يستخدمها تجار Shopify، يعد البريد الإلكتروني هو الأقوى أداءً. يتميز بمعدلات تحويل إحالة تبلغ 4.29٪. ويأتي خلف البريد الإلكتروني مباشرة البحث، بمعدلات تحويل تبلغ 3.04%، والتسويق المباشر، بنسبة 2.93%، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنسبة 1.81%.

(مصدر: Shopify.com)

7. يوجد 1,132,470 متجر Shopify مباشر في الولايات المتحدة، مما يجعلها واحدة من أشهر متاجر التجزئة عبر الإنترنت بعد Amazon و موقع ئي باي.

Amazon و eBay هما تجار التجزئة المفضلين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، لكن Shopify لا يتخلف كثيرًا عن الركب. تحتوي المنصة على 1,132,470 متجرًا مباشرًا في الولايات المتحدة، مع المزيد من المتاجر الجاهزة كل يوم. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر معجب بـ Shopify، مع 65,167 متجرًا مباشرًا، وتأتي أستراليا في المركز الثالث، مع 45,403 متجرًا.

(مصدر: ستاتيستا.كوم)

8. ما يقرب من 90% من حركة المرور على Shopify هي عضوية.

Shopify مخصص لتقديم المنتجات ذات الصلة و المحتوى ذي الصلة لمستخدميها. مع بذل الكثير من الجهد في التسويق العضوي، فليس من المستغرب أن يكون ما يقرب من 90٪ من إجمالي زيارات Shopify عضوية. تتضمن بعض الكلمات الرئيسية الأكثر استخدامًا على النظام الأساسي “Shopify” و”تسجيل الدخول إلى Shopify” و”مولد اسم العمل”.

(مصدر: موقع مماثل.com)

9. يتم التخلي عن ما بين 2% و5% فقط من متاجر Shopify.

يتجلى نجاح تجار Shopify في سلوكياتهم. تم التخلي عن ما بين 2% إلى 5% فقط من متاجر Shopify، مما يعني أن معظم التجار يختارون البقاء والاستفادة من كل ما يقدمه Shopify.

(مصدر: Shopify.com)

10. تمتلك Shopify 32% من حصة سوق منصة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

Shopify هي منصة التجارة الإلكترونية المفضلة في الولايات المتحدة، حيث تستخدمها أكثر من 32% من الشركات لتشغيل متاجرها عبر الإنترنت. يأتي WooCommerce في المرتبة الثانية مباشرةً، حيث يستخدمه ما لا يقل عن 22% من الشركات، وتحتل متاجر Wix المركز الثالث، حيث يستخدمه 14% من المتاجر الأمريكية عبر الإنترنت.

(مصدر: أوبرلو.كوم)

11. 31% من العلامات التجارية لـ Shopify تخطط لتأسيس/توسيع تواجدها المادي.

على الرغم من أن صناعة التجارة الإلكترونية قد استحوذت على زمام الأمور في السنوات القليلة الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23٪، إلا أن الشركات ليست مستعدة للانتقال بشكل كامل إلى بيئات الإنترنت البحتة. 31% من العلامات التجارية لـ Shopify ترغب في تأسيس أو توسيع تواجدها المادي. ويخطط 32% منهم لتقديم تجارب تسوق منبثقة وشخصية خلال العام المقبل.

(مصدر: Shopify.com)

12. حققت الشركات التي تعمل على Shopify 319 مليار دولار حتى الآن.

مع وجود أكثر من 1.7 مليون تاجر على Shopify، من المتوقع تحقيق إجمالي أرباح بالمليارات. ومع ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن بضعة مليارات. حتى الآن، حققت الشركات التي تعمل على Shopify أرباحًا مذهلة بلغت 319 مليار دولار! في عام 2019 وحده، حقق تجار Shopify زيادة بنسبة 50% في مبيعاتهم عبر الإنترنت. شهد سوق التجارة الإلكترونية العالمي زيادة بنسبة 21٪ فقط.

(مصدر: Shopify.com)

13. في المتوسط، يشتري المستهلكون من نفس متجر Shopify 3.8 مرة.

يميل عملاء Shopify دائمًا إلى العودة للحصول على المزيد. أكثر من 50% من جميع متاجر Shopify لديها عمليات شراء متكررة، بينما يشتري المستهلكون الأفراد من نفس متجر Shopify 3.8 مرات في المتوسط.

(مصدر: Shopify.com)

14. تعد قطاعات البيع بالتجزئة والأزياء والملابس والكمبيوتر من أهم 3 صناعات في Shopify Plus.

تختار الشركات عبر الفئات والمنافذ شوبيفاي بلس باعتبارها منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديهم، ولكن بعض الشركات تتخذ هذا الاختيار في كثير من الأحيان أكثر من غيرها. تشمل الصناعات الثلاثة الأولى تجارة التجزئة، حيث تنتمي 17% من الشركات إلى هذه الصناعة، والأزياء والملابس بنسبة 11% من الشركات، والكمبيوتر بنسبة 6%.

(مصدر: Enlyft.com)

15. 62% من جميع متاجر Shopify Plus هي حسابات أمريكية.

Shopify هي واحدة من منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت حسابات Shopify Plus الخاصة بها أكثر شعبية من أي وقت مضى. أكبر عدد من مستخدمي Shopify Plus موجودون في الولايات المتحدة، حيث يمثلون 62% من جميع حسابات Shopify Plus، والمملكة المتحدة بنسبة 10% من جميع الحسابات، وكندا، بنسبة 9%.

(مصدر: Enlyft.com)

خاتمة

باعتبارها واحدة من أكبر الأسماء في صناعة التجارة الإلكترونية، تقوم Shopify بتسجيل أرقام قياسية جديدة كل يوم. يحظى هذا البرنامج بشعبية كبيرة بين ملايين التجار وملايين المتسوقين، وهو أحد أفضل الحلول للشركات التي تسعى إلى التوسع في بيئات الإنترنت.