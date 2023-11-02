ستساعدك المقالة التالية: 15 شيئًا أتمنى لو كنت أعرفها قبل أن أبدأ التدوين

أنا أعرف من يكون.

تحصل على فكرة إنشاء مدونة و.

اختر اسم مدونة، واشتر نطاقًا، واحصل على مضيف ويب، ثم قم بتثبيت WordPress، وستكون على وشك الانتهاء، أليس كذلك؟

ثم فجأة يحصل ذلك كثيراً أكثر تعقيدا.

لقد كنت هناك وتعلمت بعض دروس قاسية على طول الطريق وارتكبت نصيبي من أخطاء التدوين.

وهذا ليس بالأمر السيئ.

Note: لم تبدأ مدونتك بعد؟ لا مشكلة! تحقق من البرنامج التعليمي الكامل الخاص بي حول كيفية بدء مدونة لمعرفة كيفية القيام بذلك.

فيما يلي بعض دروس التدوين التي تعلمتها خلال رحلتي، وكيف تعلمتها يمكنك الاستفادة منهم:

15. عليك أن تكون جادًا

لقد كنت دائمًا شخصًا جادًا إلى حد ما، حسنًا، في بعض الأحيان.

لكن في البداية، لم آخذ الأمور على محمل الجد بما فيه الكفاية (على الأقل ليس فيما يتعلق بمدونتي).

لقد كنت منشغلًا جدًا بأشياء أخرى وكان لدي وجهة نظر مفتقرة إلى حد ما تجاه المدونة التي كانت لدي في ذلك الوقت.

ثم تغير كل شيء.

دفعت نفسي للتفكير حقًا فيما أريده، ثم وضعت خطة لخمس سنوات وكتبتها على قصاصة من الورق.

لقد ضمت كل ما أردته في حياتي، على المستويين المهني والشخصي.

انتهى الأمر بقصاصة الورق تلك تشكيل مصيري و لا يزال يفعل اليوم.

14. عليك أن تكون شغوفاً

في الماضي قمت بإطلاق مدونات مختلفة لكنها فشلت.

لماذا؟

لم أكن عاطفيا.

بالتأكيد، بدأ كل شيء بشكل جيد وجيد، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الأمور في الانهيار.

لهذا السبب من المهم جدًا اختيار المجال الذي لديك حقيقي شغف من اجل.

العاطفة هي القوة الدافعة وراء كل ما أفعله.

ولهذا السبب أقضي وقتًا أطول في مساعدة الأشخاص (مجانًا) أكثر مما أقضيه في التدوين.

أحب ما أفعله، وعندما تفعل أشياء جيدة، تحدث لك أشياء جيدة.

13. أنت بحاجة إلى خطة (مدروسة جيداً).

لدى اعتراف لاؤديه.

عندما أطلقت برنامج Blogging Wizard في عام 2012، استعجلت في إطلاقه.

كان المحتوى سيئًا وكانت خطتي غير مستقرة.

إذا كان بإمكاني إطلاق مدونتي من جديد، سأضع خطة أفضل.

ابدأ بمحتوى أفضل واستغرق وقتًا أطول قليلاً فيه.

على الرغم من أنه من السهل جدًا أن تسلك الاتجاه الآخر وتهتم بكل التفاصيل الصغيرة، لدرجة أنها تصيبك بالشلل.

يجب أن يكون هناك توازن.

12. توقع وضع بعض المال في مدونتك

عندما بدأت، كنت أعلم أنه ستكون هناك بعض التكاليف.

على سبيل المثال:

مع مرور الوقت، ارتفعت تكاليفي إلى أعلى المستويات، ولفترة من الوقت كنت أنفق أكثر مما أجني.

ومع ذلك، لقد قمت ببعض المشتريات الرائعة التي جعلت حياتي أسهل بكثير.

بالتأكيد، أنا أنفق المزيد من المال ولكن هذا المال هو استثمار في مستقبل مدونتي وعملي.

والكثير من الأدوات التي اشتريتها ساعدني في أن أكون أكثر إنتاجية.

أنا أخوض معركة يومية ضد الزمن، وهذا يناسبني.

11. ابدأ في جني المال من البداية

إن كسب المال لم يكن أبدًا هدفًا أساسيًا بالنسبة لي.

أنا بخير، لكني لم أدفع الأمر أبدًا إلى الحد الذي أحتاج إليه.

هناك طريقتان رئيسيتان تسمحان للمدونين بجني الأموال الكبيرة:

خدمات التذاكر العالية (مثل الاستشارات)

منتجات عالية التكلفة (على سبيل المثال، دورات تدريبية متعمقة)

هناك سبب وجيه لعدم قيامي بذلك حتى الآن.

لم تكن الصعوبة في الحصول على الأفكار (لقد حصلت عليها بكميات كبيرة، وربما منتجات بقيمة 10 سنوات)، إنها فقط، وجود الوقت.

في ديسمبر 2012 عندما أطلقت برنامج Blogging Wizard، كنت أعمل 7 أيام في الأسبوع.

غادرت للعمل في الصباح.

وعندما أعود إلى المنزل في المساء، غالباً ما أجد نفسي أعمل.

كان تركيزي منقسمًا بين العديد من المشاريع المختلفة (وحقيقة أنني كنت أدير وكالة تسويق في ذلك الوقت).

تنمية الأعمال التجارية (بسرعة)لقد علمني تطوير العمليات وإدارة العملاء وإدارة الموظفين الكثير.

وعلى الرغم من اقترابي بشكل خطير من حرق نفسي خلال تلك الفترة، إلا أنني لن أغير تلك التجربة لأي شيء.

هناك أيضًا حقيقة أنني لا أريد التسرع في منتجي الأول، وقبل كل شيء أريده أن يكون كذلك.

Note: هل تحتاج إلى مساعدة في تحقيق الدخل من مدونتك؟ راجع مقالتي حول أفضل الطرق لتحقيق الدخل من مدونتك.

10. أنشئ قائمتك قبل إطلاق مدونتك

جون مورو بنى مدونته لأكثر من 13.000 مشترك، وكان ذلك قبل أن يكتب مشاركة واحدة!

تضمنت الإستراتيجية تجميع “الرشوة” التي عرضها على الصفحة الرئيسية لمدونته عندما يقوم الأشخاص بالتسجيل.

ثم المساهمة بنشاط في مدونات السلطة وتوجيه حركة المرور إلى تلك الصفحة المقصودة.

لقد كنت في عجلة من أمري لإطلاق مدونتي لدرجة أنني بدأت للتو البث المباشر، ومضى بعض الوقت قبل أن أجمع “رشوة” للمشتركين في قناتي.

لو كان باستطاعتي أن أفعل هذا مرة أخرى، ماذا سأفعل؟

قم بتجميع جزء حصري من المحتوى الذي سيحبه جمهوري المستهدف

قم بإعداد صفحة مقصودة باستخدام LeadPages أو Thrive Architect (حسب ميزانيتي)

ابدأ الكتابة لمدونات السلطة وأذكر صفحتي المقصودة (عادةً في السيرة الذاتية للمؤلف)

9. لا تهمل قائمة بريدك الإلكتروني

أحد أكبر الأشياء التي أشعر بالأسف عليها هو الانتظار لفترة طويلة لتجميع شيء حصري للمشتركين في قناتي.

لقد وجدت أن بعضًا من أفضل المحتويات التي قرأتها لا يتم نشرها على إحدى المدونات.

إنها أشياء حصرية من نوع “وراء الكواليس” تحصل عليها عند الاشتراك.

لذا، لقد فاتني الكثير من الفرص لتنمية قائمتي.

وأنا أعلم أن بعض الأشخاص ينظرون إلى هذا الأمر من منظور مختلف، ولكن عليك أن تفعل الكثير حتى تجعل شخصًا ما يسلم عنوان بريده الإلكتروني الآن.

ولهذا السبب أفكر دائمًا في أشياء جديدة يمكنني القيام بها للمشتركين في قناتي – وأنا ممتن للمشتركين في قناتي على ثقتهم بي فيما يتعلق بعناوين بريدهم الإلكتروني.

وانا اريد ان سداد تلك الثقة.

ولهذا السبب قمت مؤخرًا ببناء مركز موارد VIP الجديد الخاص بي.

عندما يشترك شخص ما في قائمتي الآن، فإنه لا يحصل فقط على “رشوة” واحدة ذكرتها في مكان ما، يحصلون على كل شيء.

8. كتابة المزيد ليست الحل دائمًا

كنت أعتقد أن كتابة المزيد من المحتوى هو الحل.

لكنها ليست كذلك.

بالتأكيد، أنا الحصول على المزيد من حركة المرور (في المتوسط) عندما أنشر المزيد من المحتوى، فهذا يعني أيضًا انخفاض الجودة على مستوى ما يستطيع يعاني.

ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أقضيه عادةً في الترويج للمحتوى (وهذا أمر مهم).

يمكن لجمهورك أن يستهلك الكثير فقط، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على مدى طول المحتوى الخاص بك.

يعني هذا عادةً نشرًا أقل عندما تنشر محتوى أكثر تفصيلاً وتنشر في كثير من الأحيان محتوى أقل تفصيلاً.

هو – هي يكون عمل متوازن.

جمهورك فريد من نوعه، فقد يكون لديك شخص تعتبره منافسًا، ولكن قد لا يكون لديه نفس جمهورك تمامًا.

اختبار للعثور على ما يعمل.

إذا كنت في شك، اسأل جمهورك.

تجميع الاستطلاع معًا باستخدام أداة مثل إشارة جماعية سهل (ومجاني).

ولكن، فكر دائمًا في مقدار الوقت المتاح لديك.

7. لا يمكنك فعل الكثير

هل سبق لك أن فعلت هذا؟

لقد تحملت الكثير لدرجة أنه لا يمكنك فعل المزيد؟

أنا مذنب بهذا وقد كان أ درس صعب ليتعلم.

في الواقع، مازلت أعمل على ذلك.

لكن، سأصل إلى هناك، وسوف تفعلين ذلك أيضًا.

6. لم يتم بناء روما في يوم واحد ولا حتى مدونة ناجحة

هناك أشخاص في مكانتك يجلسون في الأعلى.

لماذا هم هناك؟

لقد عملوا من أجل ذلك؛ عدد لا يحصى من الليالي المتأخرة، ونشرت عددًا لا يحصى من منشورات المدونات و خطة قوية حول كيفية وصولهم إلى القمة.

يمكن أن يحدث إحساس بين عشية وضحاها، لكن لا تعتمد عليه – فهو أمر نادر الحدوث.

لكن، لا تدع ذلك يردعك.

عندما تضع الوقت والتفاني والعاطفة والجهد الخام – يمكنك تحقيق ذلك.

هناك اختصارات يمكنك اتباعها والكتابة للمدونات الموثوقة في مجال تخصصك هي طريق رائع للوصول إلى القمة.

5. يمكن للكمال أن يصيبك بالشلل، لكن ليس من الضروري أن يحدث ذلك

هل سبق لك أراد أن يخلق شيئا مثاليا جدا أن ينتهي بك الأمر بالتعثر على نفسك، محاولًا إنهاء الأمر؟

أملك.

حقيقة أنني في الواقع منشد الكمال هي على الأرجح السبب.

بمرور الوقت، تعلمت أن أتوقف عن التأثير السلبي للكمالية على حياتي.

إنه تحدي، ولكن في الوقت المناسب يمكن إنجازه.

نحن يستطيع نفعل أي شيء نضع عقولنا عليه.

4. إتقان إنتاجيتك (و7 نصائح لمساعدتك)

ما زلت قادرًا على فقدان التركيز، ولو في بعض الأحيان.

لكنني الآن أكثر إنتاجية مما كنت عليه قبل عام واحد فقط.

قبل كل شيء، هناك بعض النصائح التي ظلت عالقة في ذهني وكان لها تأثير كبير على إنتاجيتي.

وهنا بعض التي عملت بالنسبة لي:

قيمة وقتك – وقتك ليس ثمينًا فحسب، بل إنه ذو قيمة أيضًا. ضع قيمة نقدية لوقتك وقد تجد أن مدى إنتاجيتك يتغير بين عشية وضحاها.

– وقتك ليس ثمينًا فحسب، بل إنه ذو قيمة أيضًا. ضع قيمة نقدية لوقتك وقد تجد أن مدى إنتاجيتك يتغير بين عشية وضحاها. أنت بحاجة إلى وقت للتفكير – أنت بحاجة إلى وقت للتخطيط والتفكير في الأمور، حتى لو كان ذلك لمدة 30 دقيقة فقط كل يوم، فهذا سيساعدك على الحفاظ على تركيزك.

– أنت بحاجة إلى وقت للتخطيط والتفكير في الأمور، حتى لو كان ذلك لمدة 30 دقيقة فقط كل يوم، فهذا سيساعدك على الحفاظ على تركيزك. تحديد أولويات المهام الخاصة بك – اسأل نفسك إذا كان ما تفعله هو حقًا أهم شيء عليك القيام به.

– اسأل نفسك إذا كان ما تفعله هو حقًا أهم شيء عليك القيام به. قطع التأثيرات السلبية – هذه مجرد إلهاءات وتؤثر سلبًا على عقليتك.

– هذه مجرد إلهاءات وتؤثر سلبًا على عقليتك. القضاء على كافة الانحرافات – إذا وجدت نفسك مشتتًا بسبب شيء ما، على سبيل المثال، إذا وجدت أنك تزعجك باستمرار المكالمات الهاتفية، فقد تحتاج أحيانًا إلى إيقاف تشغيل هاتفك فقط. قد يكون هذا أمرًا لا يمكنك فعله إذا كان لديك أشخاص يحتاجون إلى اهتمامك لحل المشكلات، فاستخدم أفضل حكم لديك.

– إذا وجدت نفسك مشتتًا بسبب شيء ما، على سبيل المثال، إذا وجدت أنك تزعجك باستمرار المكالمات الهاتفية، فقد تحتاج أحيانًا إلى إيقاف تشغيل هاتفك فقط. قد يكون هذا أمرًا لا يمكنك فعله إذا كان لديك أشخاص يحتاجون إلى اهتمامك لحل المشكلات، فاستخدم أفضل حكم لديك. أكل ضفدع في اليوم – إذا كان هناك شيء كنت تتجنبه، قم بإنهائه وإنهاءه في وقت مبكر من اليوم.

– إذا كان هناك شيء كنت تتجنبه، قم بإنهائه وإنهاءه في وقت مبكر من اليوم. استخدم الأدوات لإدارة مهامك بشكل أكثر فعالية – يمكن لأسانا وتريللو العمل بشكل جيد للغاية.

3. في بعض الأحيان تحتاج إلى الحصول على المساعدة وهذا أسهل مما تعتقد

أنا من النوع الذي يعمل في مجال الأعمال اليدوية.

لا يعني ذلك أنني جيد بالفعل في الأعمال اليدوية (لست كذلك) ولكني أحب أن أفعل الأشياء لنفسي تكون مكتفية ذاتيا تماما.

أحب التحدي.

في بعض الأحيان، هذا غير ممكن.

هناك أوقات تحتاج فيها إلى إشراك شخص آخر في ما تفعله.

قد يكون الأمر مجرد الحصول على مساعدة في كتابة المحتوى أو جانب التحرير، وربما دعوة المساهمين الضيوف للكتابة في مدونتك.

أو قد تحتاج إلى مساعدة في الجانب الفني للأشياء أو المساعدة في إنشاء شعار.

لا نستطيع فعل كل شيء، على الأقل ليس بالمستوى الذي قد نريده (وهذا ليس بسبب قلة المحاولة).

وهذا يعني دفع الناس لمساعدتنا.

يمكن أن يوفر الوقت والتوتر وقد نكون أكثر سعادة بالنتيجة النهائية.

والحقيقة هي أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار ميزانيتنا – إذا لم يكن المال موجودا، فهو ليس موجودا.

هناك الكثير من مواقع العمل الحر حيث يمكنك العثور على شخص لمساعدتك.

على سبيل المثال؛

كن حذرًا وقم بفحص أي شخص تعمل معه – إذا كنت تعرف شخصًا شخصيًا يقدم خدمات مماثلة، فاسأله.

من المهم أن تجد الأشخاص الذين تثق بهم، لمساعدتك.

2. لا يتوقف العمل عندما تضغط على “نشر” وستكون سعيدًا لأنه لم يتوقف

أنا أعرف كيف يشعر.

لقضاء ساعات وأيام وحتى أسابيع في جزء من المحتوى، وفي النهاية تضغط على نشر.

لكن، لا أحد يقرأ ذلك من أي وقت مضى.

الجزء الرائع من المحتوى يجمع الغبار في الزاوية، ولا يرى ضوء النهار أبدًا.

إنه ليس شعورًا لطيفًا.

لهذا السبب تحتاج إلى ذلك تجاوز مجرد نشر المحتوى الخاص بك.

تحتاج إلى تخصيص الوقت والجهد للترويج للمحتوى الخاص بك يمين طريق.

من المؤكد أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً، لكنه يستحق ذلك في النهاية.

وهنا شيء آخر بالنسبة لك.

يمكن أن تلعب كيفية تخطيط المحتوى الخاص بك دورًا كبيرًا في مدى نجاحه.

هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

؟ من هو جمهورك المستهدف كيف يمكنك مواءمة المحتوى الخاص بك مع احتياجاتهم؟

ما هي مشاركات المدونة التي تعمل بشكل جيد بالفعل بالنسبة لك؟

ما هي منشورات المدونة التي تعمل بشكل جيد للمدونين الآخرين في مجال تخصصك؟

ما الذي يبحث عنه الأشخاص في Google؟

ما الذي يشاركه الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي؟

هل هناك مؤثرون في مجال تخصصي يمكن أن يساعدوني في المضي قدمًا في هذا المنشور؟

هل يمكن تحسين عناويني؟

1. التعلم لا يتوقف أبدًا ولا ينبغي أبدًا

التعلم مهم.

فهو يساعدنا على النمو والتطور إلى ما نريد أن نصبح.

يسعدني أن أقول إنني أتعلم شيئًا كل يوم وأخصص دائمًا بعض الوقت لقراءة منشور مدونة جديد أو كتاب (حسنًا، جزء من كتاب).

يساعدني على ذلك الحفاظ على تدفق الأفكار، وأحصل على ضجة حقيقية من اكتشاف شيء ما – أحب ذلك فيما يتعلق بالتدوين.

تتغير الأمور بسرعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات المواضيع مثل تحسين محركات البحث، قبل أن تعرف ما الذي ينجح وما لا ينجح.

ودائمًا ما يتم طرح أدوات جديدة في السوق، ويتم اكتشاف تكتيكات جديدة – يمكننا دائمًا القيام بشيء أفضل.

لذا تابع جرعتك اليومية من غذاء الدماغ وشاهد النتائج بنفسك.

سوف تكون سعيدا لأنك فعلت.

أكثر لك

ارتكاب الأخطاء ليس نهاية العالم.

ولكن، حتى لو واصلنا ارتكاب الأخطاء (هل نحن جميعاً بشر على حق؟)، فإننا نصبح على بعد خطأ واحد أقرب إلى تحقيق أهدافنا.

إنها تجربة التعلم التي تهم.

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