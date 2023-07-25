ستساعدك المقالة التالية: 15 طريقة شرعية للحصول على ألعاب Steam مجانية (دليل 2023!)

ألعاب الفيديو ، أو النشاط الجميل الذي يسمح لنا بالهروب من العالم الحقيقي وأن نصبح أيًا كان أو أي شخص نريد أن نكون.

ليس هناك من ينكر أن لعب ألعاب الفيديو أمر ممتع للغاية. صديد ، من الممكن حتى كسب المال من لعب ألعاب الفيديو إذا قمت بالبث Twitch، بدء YouTube القناة ، أو كن مبدعًا بعض الشيء.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون هواية ألعاب الفيديو باهظة الثمن أيضًا.

إذا كنت مراهقًا ، فهناك احتمالات ، فقد تواجه صعوبة في الحصول على لعبة الفيديو الجديدة الأكثر إشراقًا في السوق ما لم يساعد والديك في دفع ثمنها. أعرف هذا النضال لأنني كنت هناك أيضًا.

لحسن الحظ ، إذا كنت من محبي الألعاب الجادين ، فأنت محظوظ. من الممكن بالفعل خفض تكاليف ألعاب الفيديو باستخدام منصة تسمى Steam.

Steam ، منصة ألعاب قابلة للتنزيل ، تتيح للاعبين في جميع أنحاء العالم تصفح وتسوق الألعاب في سوق مركزي. يتيح لك Steam أيضًا ممارسة الألعاب مجانًا وتوفير المال ، إذا كنت مبدعًا بعض الشيء.

في هذه المقالة ، أناقش كيف يمكنك كسب ألعاب Steam المجانية وتوفير المال عند التسوق في لعبة الفيديو التالية.

أفضل الطرق للحصول على ألعاب Steam المجانية

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على ألعاب Steam مجانًا وخفض الإنفاق على ألعاب الفيديو ، فأنت محظوظ!

فيما يلي 12 طريقة شرعية يمكنك من خلالها كسب ألعاب وأكواد Steam المجانية على أمل توفير المال في المرة التالية التي تشتري فيها لعبة ، أو حتى تحصل على ألعاب Steam مجانًا!

1. Mistplay

خطأ هو “برنامج ولاء للاعبين” وهو أحد أكثر التطبيقات شيوعًا التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب.

تتلقى مكافآت على شكل بطاقات هدايا بمجرد أن تكسب نقاط Mistplay كافية. أحد خيارات بطاقات الهدايا المتاحة على Mistplay هو Steam.

من خلال ممارسة ألعاب الهاتف ، وهو ما تقوم به على الأرجح بالفعل ، يمكنك كسب مكافآت تعود مباشرة إلى تجربة اللعب الخاصة بك. إنها الطريقة المثالية لتوفير المال على ألعاب الفيديو مع الاستمرار في لعب ألعاب الفيديو!

تستغرق المكافآت بعض الوقت لتجمع من أجل كسب بطاقات هدايا لرموز Steam ، ولكن بالنظر إلى أنك تلعب بالفعل ، فإن الأمر يستحق ذلك.

تحميل Mistplay وابدأ في العمل على بعض ألعاب Steam المجانية! يمكنك أيضًا قراءة مراجعة تطبيق Mistplay لجميع التفاصيل.

2. Swagbucks

هناك طريقة شائعة أخرى للحصول على ألعاب Steam مجانًا وهي ربح المكافآت باستخدامها Swagbucks، وهو تطبيق وموقع ويب شهير للمكافآت.

مع Swagbucks ، تكسب نقاطًا لإكمال المهام مثل الاستطلاعات المدفوعة وتنزيل التطبيقات والتسوق عبر الإنترنت وحتى لعب التوافه. يمكنك بعد ذلك استبدال هذه النقاط ببطاقات هدايا متنوعة ، بما في ذلك بطاقات Steam.

يعجبني أن Swagbucks لديها الكثير من الطرق للربح. ولقد صرفت شخصيًا من الموقع عشرات المرات على مر السنين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأعضاء الجدد الحصول على مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات لتسهيل الصفقة. وعلى الرغم من عدم توفر بطاقات هدايا Steam المجانية دائمًا ، يمكنك صرف النقود عبر PayPal مقابل 5 دولارات فقط ثم شراء بطاقة هدايا Steam باستخدام هذه الأموال.

ابدأ في الكسب مع Swagbucks!

3. الحصول على مواقع مدفوعة الأجر

مثل Swagbucks ، هناك خيار آخر للحصول على ألعاب Steam المجانية وهو استخدام مواقع الويب ذات الدفع النقدي ومواقع المهام الصغيرة لكسب بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal.

الفكرة هنا بسيطة جدًا: الإجابة على الاستطلاعات ، ولعب الألعاب ، وتنزيل تطبيقات جديدة لكسب نقاط يمكنك استبدالها بالمكافآت.

تتضمن بعض مواقع gpt الشائعة التي أستخدمها وأقترح المحاولة:

المسوحات ذات العلامات التجارية – موقع استطلاع رائد مع مكافآت PayPal النقدية تبدأ من 5 دولارات فقط!

– موقع استطلاع رائد مع مكافآت PayPal النقدية تبدأ من 5 دولارات فقط! مسح Junkie – أجب على الاستطلاعات وصرف النقود من خلال PayPal بمجرد وصولك إلى 5 دولارات ، ثم قم بشراء ألعاب Steam!

– أجب على الاستطلاعات وصرف النقود من خلال PayPal بمجرد وصولك إلى 5 دولارات ، ثم قم بشراء ألعاب Steam! بؤرة الرأي – موقع استقصائي شهير آخر حيث يمكنك كسب نقود PayPal مجانية.

– موقع استقصائي شهير آخر حيث يمكنك كسب نقود PayPal مجانية. بحوث كوز الصنوبر – اربح 3 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة البحث المتميزة هذه!

– اربح 3 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة البحث المتميزة هذه! إحضار المكافآت – اربح بطاقات هدايا مجانية للتسوق في العلامات التجارية الدعائية وتحميل الإيصالات (كانت رموز Steam متاحة في وقت ما).

قام توم أيضًا بعمل مقطع فيديو على بعض التطبيقات ذات الأجور المرتفعة ومواقع الاستطلاعات التي يمكنك التحقق منها إذا كنت تحب فكرة الصخب عبر الإنترنت هذه.

مرة أخرى ، لن تدفع هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية مقابل قائمة أمنياتك في لعبة Steam بالكامل ، ولكن يمكنها مساعدتك في كسب بعض الهدايا المجانية من حين لآخر وتوفير المال على هوايتك في لعبة الفيديو!

4. Reddit FreeGamesOnSteam

إذا كنت ترغب في الحصول على ألعاب مجانية على Steam ، فهذه بالتأكيد واحدة من أفضل المنتديات الفرعية التي يمكنك الانضمام إليها على الإطلاق.

r / FreeGamesOnSteam هو مكان رائع للاعبين للتحقق من الجديد على Steam وكيف يمكنك الحصول على ألعاب مجانية على Steam (كما يوحي الاسم).

ينشر الأشخاص باستمرار على صفحة المجتمع هذه باستخدام المفاتيح وألعاب Steam المجانية والأكواد وطرق أخرى للوصول إلى ألعاب Steam إما مجانًا تمامًا أو على الأقل بخصم كبير.

الصفحة عبارة عن لوحة رسائل بشكل أساسي يتم تحديثها عند تشغيل الألعاب المدفوعة في نسخة تجريبية مجانية ، ولكن هناك أيضًا الكثير من مفاتيح Steam المجانية التي يمكن العثور عليها.

هناك روبوتات على الصفحة بالإضافة إلى مشاركة الأخبار حول كيفية الوصول إلى ألعاب معينة ، لذا ترقب تعليقات الأشخاص.

ستتمكن عادةً من معرفة ما إذا كان هناك شيء ما لا يزال متاحًا أم لا أو ما إذا كان هناك شيء أفضل من أن يكون صحيحًا.

نصيحة محترف: يمكنك أيضًا التحقق من r / FreeSteamGames ، وهو إصدار أصغر من هذا الجزء الفرعي ، لمزيد من الرموز والألعاب المجانية!

5. بوف الألعاب

إذا كنت تحب الدخل السلبي ، فإن إحدى الطرق الممتازة للحصول على ألعاب Steam مجانًا هي كسب المكافآت برتقالي.

Buff هو برنامج ولاء للألعاب يدفع لك مقابل لعب ألعاب الكمبيوتر والهاتف المحمول المفضلة لديك. كل ما عليك فعله هو تنزيل عميل Buff ، وإطلاق ألعابك ، وستكسب تدريجيًا نقاطًا يمكن استبدالها بمكافآت..

ما يعجبني في Buff هو أنه يتيح لك الربح من خلال لعب الكثير من الألعاب الشعبية ، بما في ذلك:

تتوفر بطاقات هدايا Steam المجانية أحيانًا بسعر يبدأ من 10 دولارات. ويمكنك أيضًا استرداد الجوائز الأخرى المتعلقة بألعاب الفيديو مثل الجلود داخل اللعبة وبضائع الألعاب ولوحات المفاتيح وسماعات الرأس.

جرب Buff اليوم أو اقرأ مراجعتي Buff للحصول على كل التفاصيل!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال على الطيار الآلي.

6. جمعه

هناك طريقة أخرى للحصول على ألعاب Steam المجانية وهي استخدام Gamehag ، وهي منصة مكافآت لأجهزة سطح المكتب والجوّال للاعبين. وعلى عكس تطبيقات مثل Mistplay ، التي تعمل على الأجهزة المحمولة فقط ، يتيح لك Gamehad لعب ألعاب الكمبيوتر المتميزة لكسب Soul Gems.

بمجرد أن تربح ما يكفي من جواهر الروح ، يمكنك استبدالها ببطاقات هدايا مجانية وألعاب فيديو مجانية (مثل Call of Duty أو The Witcher) وتأشيرات مسبقة الدفع وجلود لألعاب مختلفة ورموز Steam Wallet..

لدى Gamehag طرق أخرى لكسب جواهر الروح ، بما في ذلك كتابة المقالات والإجابة على الاستطلاعات وتجربة ألعاب محمولة جديدة.

ومع ذلك ، فإن ما يميز هذه المنصة عن الكثير من المواقع الأخرى هو أنه يمكنك لعب ألعاب متميزة لكسب مكافآت … لذلك من الممتع حقًا أن تكتسب مكافآتك!

إذا كنت تريد معرفة المزيد ، تحقق من مراجعة Gamehag للحصول على جميع التفاصيل.

7. InboxDollars

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على ألعاب Steam مجانًا ، فإن أحد مواقع الويب التي يمكنك اختبارها هو InboxDollars.

مثل مواقع gpt الأخرى ، يدفع لك InboxDollars مقابل إكمال المهام مثل الاستطلاعات المدفوعة والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب مقابل المال. ويمكنك صرف أرباحك من PayPal نقدًا ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا.

لا تتوفر بطاقات هدايا Steam دائمًا ، ولكن كما ذكرنا ، يمكنك استرداد أرباحك مقابل نقود PayPal ثم شرائها بنفسك.

بالإضافة إلى ذلك ، يبدأ InboxDollars الأعضاء الجدد بمبلغ 5 دولارات ، وهي مكافأة تسجيل تنافسية للغاية. ويمكنك صرف النقود بمجرد أن تكسب أول 15 دولارًا لك على المنصة.

في النهاية ، لن تجعلك مواقع مثل InboxDollars ثريًا. لكنها طريقة رائعة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ والوصول إلى عملية شراء Steam التالية بشكل أسرع قليلاً.

ابدأ مع InboxDollars!

8. الموز

على غرار Misplay ، يتيح لك Bananatic كسب المكافآت (أو الموز في هذه الحالة) لممارسة ألعاب الفيديو واختبار الألعاب الجديدة.

الأمر الرائع في Bananatic هو أنه يمكنك تخصيص تفضيلاتك لاختيار أنواع الألعاب المفضلة لديك لاختبارها. بهذه الطريقة ، لن تكون الألعاب مثيرة بالنسبة لك فحسب ، بل تجني لك المال أيضًا.

تبلغ قيمة كل موزة 0.002 دولارًا ، مما يعني أنك ستحتاج إلى 2500 موزة لاسترداد ما قيمته 5 دولارات من أكواد Steam المجانية. بالإضافة إلى ذلك ، تقريبًا كل الألعاب على Bananatic تكسبك 100 موزة لتجربتها.

يمكنك أيضًا ربح الموز لكتابة مراجعات الألعاب أو الوصول إلى مستويات معينة في الألعاب المدعومة (والتي تتضمن العديد من العناوين المجانية والمتميزة).

بعد اختبار حوالي 25 لعبة من اختيارك ، ستتمكن من استرداد رمز Steam المجاني الأول. هذا يكفي بالفعل لشراء لعبة أصغر حجمًا على Steam دون إنفاق أموال حقيقية.

مثل Mistplay ، يستغرق Bananatic بعض الوقت لكسب المال.

ومع ذلك ، من الواضح أن المستخدمين يحصلون على ألعاب ومفاتيح Steam مجانية باستخدام هذا النظام الأساسي إذا قمت بالتسجيل في علامة تبويب المكافآت الأخيرة:

إذا كنت تحب فكرة تجربة ألعاب جديدة ، فقم بالتأكيد بإلقاء نظرة على Bananatic!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال من مواقع الاختبار.

9. Reddit Steam لعبة مبادلة

مجتمع Reddit الرائع الآخر للحصول على ألعاب Steam المجانية هو r / SteamGameSwap.

في حين أن هذه ليست بالضبط طريقة لإلغاء تأمين ألعاب Steam مجانًا ، إلا أنها طريقة ممتازة لخفض نفقات ألعاب الفيديو الخاصة بك.

الشيء الرائع في هذه الصفحة هو أنه يمكنك تبادل الألعاب التي لا تريدها بعد الآن للألعاب التي قد يمتلكها شخص آخر والعكس صحيح!

إذا لم يكن لديك أي ألعاب لتتداولها ، ولكنك لا تزال ترغب في شراء لعبة بسعر رخيص حقًا ، فيمكنك عادةً الدفع للأشخاص باستخدام Paypal أو Cashapp أو Venmo مقابل لعبتهم.

فقط تأكد من قراءة قواعد هذه الصفحة وإرشادات السلامة قبل البدء!

من السهل جدًا خداع الغرباء على الإنترنت عندما يتعلق الأمر بتداول العناصر مقابل المال.

ترقب المنشورات المتعلقة بالاحتيال وكن واضحًا جدًا بشأن القواعد واللوائح. خلاف ذلك ، فأنت تضيع وقتك في محاولة العثور على صفقات Steam جيدة.

طالما أنك آمن ، فإن r / SteamGameSwap هو مورد رائع خاصة للاعبين الذين لديهم ألعاب قديمة غير مرغوب فيها.

10. AppNana

AppNana هو تطبيق جوال يتيح لك ربح مكافآت عن طريق تنزيل التطبيقات الدعائية واستخدامها.

من نواح كثيرة ، يشبه AppNana تطبيقات مثل Mistplay.

التطبيقات المتاحة للاختبار هي في الغالب ألعاب أيضًا ، مما يجعل التجربة أكثر إثارة من مجرد تنزيل تطبيقات عشوائية.

عند تجربة أحد التطبيقات ، تتلقى Nanas. هذه هي النقاط التي تستخدمها لاسترداد بطاقات الهدايا المختلفة أو حتى للحصول على تطبيقات مدفوعة مجانًا!

يبدو أن معظم التطبيقات تكسبك حوالي 2000 ناناس لكل منها. تكلف بطاقات هدايا Steam Code 280،000 Nanas مقابل 20 دولارًا و 480،000 Nanas مقابل 40 دولارًا.

هل سيستغرق هذا بعض الوقت لكسب تلك المكافآت؟ نعم ، على الأرجح. ومع ذلك ، إذا كنت يائسًا للحصول على لعبة مجانية على Steam ، فيمكنك استخدام AppNana للحصول على بعض رموز Steam Wallet المجانية.

ما زلت أوصي بتجربته ومعرفة ما إذا كان AppNana يستحق ذلك بنفسك.

أسوأ سيناريو ، يمكنك استبدال هذه النقاط مبكرًا بشيء آخر مثل Amazon بطاقة هدايا أو جواهر Clash of Clans مجانية أو شيء من هذا القبيل ، وكلها تكلف أقل بكثير من Nanas.

إذا كنت تحب هذه الفكرة ، فيمكنك أيضًا تجربة تطبيقات أخرى لكسب المال مثل JustPlay و Money Well ، لكسب المزيد من مكافآت الألعاب.

قراءة إضافية – أفضل ألعاب iOS التي تدفع لك.

11. Reddit Steam Giveaways

آخر مجتمع Reddit في القائمة يمكنك استخدامه للحصول على ألعاب مجانًا على Steam هو r / SteamGiveaways.

تقدم هذه الصفحة مجموعة كبيرة من مفاتيح ألعاب Steam من خلال الهدايا المجانية ، لذلك إذا كنت محظوظًا ، يمكنك تسجيل بعض الألعاب المجانية والتوفير هنا فقط عن طريق إدخال الهدايا.

الصفحة نشطة للغاية حيث يتطلع العديد من الأشخاص إلى الحصول على هذه المفاتيح أولاً. لذا ، إذا كنت في حاجة إلى لعبة مفضلة لك ، فتأكد من أنك في الصفحة مبكرًا!

إذا لم تكن مبكرًا بما يكفي لتقديم الهدايا ، فهناك فرصة ضئيلة جدًا لربح أي ألعاب مجانية على Steam.

مرة أخرى ، اقرأ القواعد واللوائح لتجنب التعرض للحظر أو الخداع أو أي عقوبات أخرى قد تنشأ.

Reddit أداة قوية ، لذا استخدمها بحكمة.

الوصول إلى r / SteamGiveaways محدود للغاية وهناك الكثير من المتلقين أكثر من المانحين. ضع ذلك في الاعتبار عندما تبحث عن خيارات واقعية للحصول على ألعاب مجانية.

قراءة إضافية – كيف تكسب المال على Reddit.

12. راكوتين

راكوتين هي عبارة عن نظام أساسي للمكافآت عبر الإنترنت وامتداد متصفح يوفر المال ، وهو أحد الطرق المفضلة لكسب المال مقابل التسوق.

عندما تتسوق عبر الإنترنت لدى بائع تجزئة تابع لـ Rakuten ، فإنك تتلقى استردادًا نقديًا. هذه المنصة تشبه إلى حد كبير غيرها ملحقات التسوق مثل العسل.

يدفع Rakuten رصيدك النقدي كل ثلاثة أشهر طالما أن لديك أكثر من 5.00 دولارات في حسابك.

Rakuten مجاني للاستخدام ، وهذه واحدة من أبسط الطرق لتوفير المال عند التسوق عبر الإنترنت.

هل لدى Rakuten نظام مكافآت يدفع مقابل ألعاب Steam المجانية؟ لا ، ولكن يمكنك بسهولة استخدام استرداد النقود الذي تتلقاه منهم واستخدامه لشراء ألعاب جديدة.

يدفع Rakuten من خلال PayPal ، لذلك من السهل تغيير وإيداع مدخراتك في Steam Wallet.

فقط تأكد من تثبيت ملحق متصفح Rakuten للتأكد من أنك تعرف متى تكون مؤهلاً لكسب النقود في رحلة التسوق التالية عبر الإنترنت!

قراءة إضافية – مراجعة Rakuten – كيف ربحت أكثر من 400 دولار في المكافآت.

13. بطاقة هدية الجدة

هل لديك بطاقات هدايا قليلة الفائدة أو لا تفيدك؟ إذا قمت بذلك ، يجب عليك إنشاء حساب على Gift Card Granny.

تتيح لك هذه المنصة تداول بطاقات الهدايا غير المرغوب فيها مقابل بطاقات الهدايا للمتاجر التي تعجبك بالفعل.

هذا مشابه جدًا لـ r / SteamGameSwap. ومع ذلك ، بدلاً من تبديل الألعاب غير المرغوب فيها للألعاب المرغوبة ، فمن المحتمل أن تقوم بتبديل بطاقات الهدايا غير المرغوب فيها بأكواد Steam Wallet!

تتيح لك Gift Card Granny أيضًا شراء بطاقات الهدايا بسعر مخفض ، وهذه المنصة طريقة رائعة لتوفير المزيد من الأموال على النفقات خارج هواية الألعاب.

إنه خيار رائع لأولئك منكم الذين لديهم بطاقة هدايا عشوائية مختبئة في محفظتك والتي يمكن استخدامها لغرض أكبر بكثير.

من كان يظن أن لديك لعبة Steam مجانية موجودة في محفظتك ولم تكن تعرفها حتى؟!

ملاحظة فقط: يتغير توفر بطاقة الهدايا طوال الوقت بناءً على الإمداد ، لذلك لا تكون رموز Steam المجانية للألعاب دائمًا على الطاولة.

14. Raise.com

على غرار Gift Card Granny ، تعد Raise.com شركة أخرى للتجارة الإلكترونية للبائعين الخارجيين لشراء وبيع بطاقات الهدايا بأسعار مخفضة.

إن الشيء العظيم في Raise.com هو أنه يمكنك غالبًا شراء بطاقة هدايا Steam بقيمة 25 دولارًا وستكلفك أقل بكثير من 25 دولارًا! لذلك ، فهذه طريقة فورية لتوفير المال على مشتريات Steam.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما تنضم إلى Raise ، يكون لديك خيارات لبيع بطاقات الهدايا غير المرغوب فيها وشراء البطاقات التي تحتاجها. قد تكون بطاقة هدايا Steam بقيمة 25 دولارًا رخيصة مثل 15 دولارًا.

النقطة المهمة هي أنه يجب عليك التحقق مما إذا كان لديك أي بطاقات هدايا غير مرغوب فيها الآن حتى تتمكن من شراء لعبة Steam التالية مجانًا تمامًا.

15. Gamekit

إذا كنت تريد طريقة ممتعة أخرى للحصول على ألعاب مجانية على Steam ، فأنت بحاجة إلى تجربة Gamekit.

مثل Gamehag ، تتيح لك Gamekit كسب نقاط للعب مجموعة متنوعة من ألعاب الكمبيوتر الشائعة وإكمال المهام داخل اللعبة.

يمكنك أيضًا كسب نقاط لإكمال مهام مثل:

ما هو رائع في Gamekit هو أنه ، بصرف النظر عن أموال PayPal المجانية ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا ، يمكنك استبدال نقاطك بمفاتيح وألعاب Steam مجانًا.

تتيح لك Gamekit استبدال نقاطك بلعبة Steam مجانية عشوائية تصل قيمتها إلى 60 دولارًا ، لذا يمكنك الحصول على بعض الألقاب المتميزة باستخدام موقع المكافآت هذا.

يمكنك أيضًا استبدال النقاط بمفاتيح Steam ، بما في ذلك المفاتيح المميزة ، لذلك هناك الكثير من الفرص للفوز ببعض الألعاب الشهيرة إذا كنت محظوظًا بعض الشيء.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الدخل السلبي.

ما هي أكواد ستيم؟

تعمل أكواد Steam مثل رمز التفعيل لشراء الألعاب أو رصيد المحفظة أو البرامج أو أي معاملات أخرى معتمدة من Steam. بعبارة أخرى ، فإن رموز Steam تشبه بشكل أساسي بطاقات الهدايا الخاصة بسوق Steam.

يمكنك إدخال هذه الرموز في Steam Wallet واستخدامها بأي شكل تريده! يمكن العثور على الرموز على بطاقات الهدايا في المتاجر المتاحة مثل GameStop و Best Buy و Walgreens.

ومع ذلك ، هناك أيضًا طرق للحصول على أكواد Steam المجانية من خلال طرق عبر الإنترنت مثل تطبيقات الألعاب وتطبيقات استرداد النقود والمزيد والتي سنناقشها في القسم التالي.

كيف تسترد رموز Steam؟

إذا كنت تستخدم إحدى الطرق المذكورة أعلاه لكسب رموز Steam المجانية ، فمن المحتمل أن يكون من المفيد معرفة كيفية استردادها بالفعل!

استرداد أكواد Steam أمر بسيط للغاية. إليك كيفية القيام بذلك تمامًا من البداية:

انتقل إلى https://store.steampowered.com/. قم بتنزيل Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إنشاء حساب. افتح Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في الزاوية العلوية اليمنى ، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة فوق اسم حسابك. حدد “عرض محفظتي”. انقر فوق “استرداد بطاقة هدايا Steam أو رمز المحفظة”. أدخل رمز Steam واضغط على متابعة. تم استرداد رمز Steam الخاص بك!

هذا كل شيء! إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فما عليك سوى اتباع القائمة التي تبدأ من رقم 5.

ما هي محفظة Steam الخاصة بك؟

تتمثل الميزة الرئيسية لـ Steam للاعبين في أنه يتيح شراء مكتبة الألعاب الخاصة بهم وتنزيلها والوصول إليها في مكان مركزي واحد. ومع ذلك ، لشراء ألعاب الفيديو فعليًا على Steam ، يجب عليك استخدام محفظة Steam الخاصة بك.

Steam Wallet الخاص بك هو قسم في ملفك الشخصي حيث يمكنك تحميل الأموال في حساب Steam الخاص بك.

يمكنك استخدام الأموال في Steam Wallet لشراء ألعاب الفيديو أو برامج / أجهزة Steam أو عمليات الشراء داخل اللعبة أو أي عناصر أخرى تدعم معاملات Steam.

ضع في اعتبارك أن هذه الأموال ليست مثل النقود.

لا يمكنك إرسال أموال من Steam Wallet إلى أصدقاء آخرين ما لم تشارك رمز Steam الذي تتلقاه من تنشيط بطاقة الهدايا أو استخدام طرق أخرى عبر الإنترنت.

الآن بعد أن فهمت أساسيات Steam Wallet ، دعنا ندخل إلى Steam Codes وكيف يمكنك العثور على رموز Steam حتى تتمكن من الحصول على ألعاب Steam مجانًا.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف عبر الإنترنت التي تدفع يوميًا.

أسئلة مكررة

هل يمكنك حقًا الحصول على ألعاب Steam مجانًا؟

تتيح لك جميع الطرق المذكورة أعلاه الحصول على ألعاب على Steam مجانًا ، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الإستراتيجية بأكملها قد تستغرق بعض الوقت.

لا تدفع العديد من هذه الطرق الكثير في الساعة ، لذا لا يمكنك فتح العشرات من ألعاب Steam المجانية في غضون أيام.

حقًا ، هذه الطرق هي طرق لكسب هدايا مجانية صغيرة على الجانب ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتوفير ما يكفي من رموز Steam لاسترداد لعبة بالفعل.

لذلك ، نصيحتي هي اختيار بعض مواقع المكافآت أو الاستراتيجيات التي تفضلها وتجربتها. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على لعبة Steam باهظة الثمن مجانًا ، ولكن إذا كنت لا تمانع في الطحن ، فستكون المكافآت تستحق العناء!

إذا كنت ترغب في لعب ألعاب الفيديو لكسب مكافآت ، فإن أفضل رهاناتك هي بالتأكيد Gamehag و Mistplay و Gamekit!

قراءة إضافية – أفضل مواقع وتطبيقات Beermoney.

هل تعمل مولدات أكواد Steam Wallet؟

قد تجد أن هناك المئات من مولدات أكواد Steam Wallet عبر الإنترنت إذا بحثت بعمق كافٍ في الفتحة المظلمة لطرق الحصول على الألعاب على Steam مجانًا.

كن حذرا! هذه المولدات ليست آمنة للاستخدام وتتطلع دائمًا إلى خداعك!

معظمها عبارة عن شكل من أشكال البرامج الضارة الموجودة لوضع الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لسرقة نوع من المعلومات الخاصة دون إعطائك أي شيء في المقابل.

أوصي بشدة بالابتعاد عن هذه المولدات! يأتي هذا من شخص أصيب بفيروس من خلال تجربة هذا عندما كان أصغر.

هذا صحيح ، لقد وقعت في الفخ … الدرس المستفاد.

كيف يمكنني الحصول على ألعاب مدفوعة على Steam مجانًا؟

أفضل طريقة للحصول على ألعاب Steam المدفوعة مجانًا هي استخدام تطبيقات المكافأة لكسب رموز Steam المجانية. من هناك ، يمكنك استرداد الرموز نقدًا لحساب Steam وشراء الألعاب التي تهتم بها.

تطبيقات مثل JustPlay ومواقع الاستطلاعات المختلفة ، مثل مسح Junkie و Swagbucks، هي من أسرع الطرق للحصول على أكواد Steam المجانية.

قراءة إضافية – أفضل الطرق للحصول على 20 دولارًا على الفور.

افكار اخيرة

نأمل أن تكون هذه الأفكار قد أعطتك القليل من الإلهام لمساعدتك في العثور على بعض ألعاب Steam المجانية وتوفير المال على عاداتك في اللعب.

تتطلب بعض الطرق عملاً أكثر قليلاً من غيرها ، بينما تتطلب أخرى الصبر لتجميع المكافآت.

في كلتا الحالتين ، ليس من السهل دائمًا العثور على الرموز. بعد كل شيء ، يجب على Steam كسب المال بطريقة ما بشكل صحيح؟

إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على أي أكواد مجانًا لشراء ألعاب Steam جديدة ، ففكر في لعب مجموعة ضخمة من الألعاب المجانية على Steam.

لقد أمضيت ساعات في ممارسة ألعاب مجانية على Steam مثل Team Fortress و Dota ، وهي ألعاب كبيرة متعددة اللاعبين وألعاب عالمية المستوى. بالإضافة إلى ذلك ، من الممتع التنقل بين الألعاب المجانية من حين لآخر ومعرفة ما هو جديد!

أوصي أيضًا بالاطلاع على https://www.reddit.com/r/GameDeals/ لمزيد من خيارات الألعاب المجانية أو للعثور على خصومات هائلة. يمكنك حتى تصفية اختيارات الصفقات بناءً على اهتماماتك ومتجرك المفضل.

اسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت أي طرق أخرى لكسب ألعاب Steam المجانية وأحب أن أسمع أفكارك حول تلك المذكورة أعلاه.

زملائي اللاعبين حظا سعيدا!

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب المال؟ الدفع: