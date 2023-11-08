ستساعدك المقالة التالية: 15 من أفضل المواد المطبوعة لتتبع العادات

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إن تغيير أو إنشاء عادة جديدة أمر أسهل من الفعل. يمكن للناس قضاء سنوات في محاولة تغيير السلوكيات مثل استهلاكهم للطعام وممارسة التمارين الرياضية. من خلال تتبع العادات، يمكن للأشخاص إنشاء سجلات مكتوبة لأنشطتهم للمساعدة في تذكيرهم بتغيير عاداتهم وتعزيز تلك التغييرات. يمكن لأي شخص البدء في تتبع عاداته من خلال اختياره من مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للطباعة لتتبع العادات غير المكلفة.

ما هو متتبع العادة القابل للطباعة ولماذا تريد استخدامه؟

ما هو متتبع العادات القابل للطباعة، ولماذا قد يرغب أي شخص في استخدامه؟ أداة تعقب العادات هي أداة تساعد الأشخاص على مراقبة عاداتهم اليومية. غالبًا ما يكون متتبع العادات القابل للطباعة على شكل نوع من المخططات، ويأتي كملف رقمي، عادةً ما يكون ملف PDF، يمكن طباعته في المنزل وملؤه لتتبع العادات.

يمكن أن تساعد أجهزة تتبع العادات القابلة للطباعة المستخدمين في الحصول على مزيد من النوم، أو تحسين استهلاكهم للمياه، أو تحسين أي عدد من العادات الإيجابية أو السلبية. تعد أدوات تتبع العادات القابلة للطباعة من العناصر الشائعة على مواقع مثل Etsy لأن أدوات تتبع العادات تعمل، ويمكنها أن تحدث فرقًا كبيرًا في تغيير السلوكيات.

فوائد تتبع عاداتك

كيف يمكن لقوالب تعقب العادات القابلة للطباعة أن تساعدك على الالتزام بالعادات الصحية؟ إن استخدام أداة تعقب العادات القابلة للطباعة يمكن أن يفعل المعجزات لمساعدة أي شخص عمليًا في رحلته لتطوير العادات التي تفيد حياته. وقبل أن تدرك ذلك، ستصبح تلك العادات الجيدة طبيعة ثانية. تشمل فوائد تتبع عاداتك ما يلي:

جديلة البصرية – يعد إكمال متتبع العادات القابل للطباعة بمثابة تذكير مرئي لاختيار عادة وسلوك معين.

– يعد إكمال متتبع العادات القابل للطباعة بمثابة تذكير مرئي لاختيار عادة وسلوك معين. تحفيز – عندما يتمكن الناس من رؤية تقدمهم نحو تغيير عادة ما، يمكن أن يحفزهم ذلك على الاستمرار.

– عندما يتمكن الناس من رؤية تقدمهم نحو تغيير عادة ما، يمكن أن يحفزهم ذلك على الاستمرار. أ المساءلة – يساعد السجل المرئي الذي يوفره متتبع العادات القابل للطباعة في مساءلة الأشخاص عن سلوكياتهم.

– يساعد السجل المرئي الذي يوفره متتبع العادات القابل للطباعة في مساءلة الأشخاص عن سلوكياتهم. إشباع – تسجيل نجاحك في تكوين عادة صحية يوفر شعوراً بالرضا الفوري.

– تسجيل نجاحك في تكوين عادة صحية يوفر شعوراً بالرضا الفوري. نجاح – باستخدام أداة تتبع العادات القابلة للطباعة، يمكن للأشخاص تحقيق أهدافهم والتخلص من العادات السيئة بنجاح.

أنواع مختلفة من متتبعي العادات

تتوفر أجهزة تتبع العادات القابلة للطباعة في مجموعة متنوعة من الأنواع والأشكال. تتضمن بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لقوالب تتبع العادات أدوات تتبع العادات الصغيرة، وقوالب تعقب العادات اليومية أو الشهرية أو السنوية، ومتتبعات عادات ماندالا، وقوالب تعقب العادات الدائرية، والمطبوعات المطبوعة للمجلات النقطية. تأتي أجهزة تتبع العادات أيضًا بتنسيقات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص أداة تعقب العادات الخاصة بهم عند شراء أداة تعقب العادات القابلة للطباعة.

15 من أفضل المطبوعات المتوفرة لتتبع العادات

هناك الكثير من العادات التي يصعب تغييرها دون بعض المساعدة. تساعد أدوات تتبع العادات القابلة للطباعة في الاعتدال في السلوك الخالي من التوتر. تتوفر هذه القوالب غير المكلفة في مجموعة متنوعة من التصميمات، وهي تمثل الهدية المثالية، فضلاً عن أنها الأداة المثالية للاستخدام الشخصي.

1. متتبع العادة القابل للطباعة

هذا يساعد متتبع العادات القابل للطباعة الأشخاص على خلق عادات أفضل، سواء للتخلص من العادات السيئة أو إضافة عادات جديدة. من خلال تسجيل روتينهم اليومي، يمكن للمستخدمين تحقيق النجاح في تحقيق أهدافهم.

2. تعقب العادة البسيطة على شكل ختم

يمكن وضع أجهزة تتبع العادات الصغيرة داخل مخطط أو مجلة أو في أي مكان يريد الشخص الرجوع إليه بسرعة. هؤلاء تأتي أجهزة التتبع الصغيرة كختم ذاتي الحبر لتطبيق بسيط في الحياة اليومية.

3. تعقب عادة الدائرة القابلة للطباعة

لا يجب أن يكون متتبع العادة رسمًا بيانيًا أو مخططًا قياسيًا. دائرة تعقب العادة مثل هذا يضيف لمسة إبداعية لأولئك الذين يأملون في تتبع العادات، وتحويل التنسيق المعياري وجعل عملية بناء العادات أكثر متعة.

4. متتبع العادة اليومية قابل للطباعة

يساعد متتبع العادات اليومية المستخدمين على تسجيل عاداتهم اليومية والبقاء متحمسين في جهودهم نحو الأكل الصحي والحياة النشطة وتحسين النوم والمزيد. باستخدام أداة تعقب العادات اليومية مثل هذا، من المؤكد أن أي شخص سيحرز تقدمًا نحو تحقيق أهدافه.

5. متتبع العادة الأسبوعية

تعقب العادة القابلة للطباعة مثل هذا مساعدة المستخدمين على مراقبة وتعديل عاداتهم الأسبوعية. يمكن لأي شخص أن يختار عادة واحدة فقط أو العديد من السلوكيات لتسجيلها عند تتبع العادات.

6. متتبع العادة الشهرية

يجد بعض الأفراد أنه من الأسهل تتبع عاداتهم لمدة شهر كامل بدلاً من تتبعها يوميًا أو أسبوعيًا. تعقب العادة الشهرية مثل هذا المثال يضم كافة التفاصيل اللازمة لمراقبة العادات الشهرية.

7. تعقب العادة السنوية

تساعد أدوات تتبع العادات السنوية الأشخاص على التخطيط لتعديل سلوكهم على المدى الطويل. سواء كان الهدف هو إعداد وجبة صحية كل يوم لمدة عام أو تجنب الوجبات السريعة لمدة عام، فإن قالب تعقب العادات لمدة عام مثل هذه قابلة للطباعة هذا بالضبط ما أمر به الطبيب.

8. ملف PDF غير مؤرخ لتتبع عادة ماندالا

يمكن أن يكون متتبع عادات ماندالا القابل للطباعة وسيلة محفزة بشكل لا يصدق لإحراز التقدم وتغيير العادات. فبدلاً من تدوين الأنشطة أو تحديد المربعات أو ملء الدوائر، يقوم المستخدمون بتلوين أجزاء من التصميم المعقد للإشارة إلى إنجازاتهم اليومية. متاح للتحميل بصيغة PDF، هذا يمكن فتح المستند القابل للطباعة باستخدام Adobe Reader أو Google Drive أو مجموعة متنوعة من البرامج الأخرى.

9. حزمة القرطاسية الإنتاجية القابلة للطباعة

هل تريد مجموعة متنوعة من أدوات تتبع العادات لمساعدتك في الحفاظ على المسار الصحيح؟ سجل روتينك الجديد مع هذه الحزمة من أجهزة تتبع العادات القابلة للطباعة وغيرها من الأدوات المكتبية الإنتاجية، المصممة مع وضع البالغين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الاعتبار. مع وجود العديد من الخيارات للمساعدة في تتبع الأنشطة اليومية، فمن المؤكد أن أي شخص سيبدأ سلسلة انتصارات جديدة.

10. متتبع العادة المركزة قابل للطباعة

هل تبحث عن قوالب قابلة للطباعة لتتبع العادات تساعدك على التركيز على ثلاثة سلوكيات أو أقل فقط؟ هذا يفعل متتبع العادات القابل للطباعة ذلك تمامًا لأنه يساعد المستخدمين على تخطيط وتتبع عاداتهم الثلاثة الأولى على مدار 60 يومًا. ليس لديك ثلاث عادات للتغيير؟ يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب للعمل على عادة واحدة.

11. متتبع العادة القابل للتخصيص والقابل للطباعة

هذا يساعد قالب تعقب العادة الملون القابل للطباعة المستخدمين على تتبع أنشطتهم ومراقبة السلوكيات لفترات 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا. المخطط قابل للتخصيص، مما يسهل تخصيص الأهداف الصحيحة والخطة المثالية لتحقيقها.

12. مطبوعات مجلة رصاصة

تقدم مطبوعات Bullet Journal مجموعة متنوعة من الطرق الممتعة والتحفيزية للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك. هؤلاء توفر القوالب الممتعة القابلة للطباعة طرقًا إبداعية لإكمال تدوين النقاط الفعالة.

13. أدوات تتبع العادات الصحية القابلة للطباعة

هل تبحث عن طريقة مثمرة لتتبع العادات الصحية والتأثير عليها؟ هذه المجموعة تعد أدوات تتبع ومخططات العادات القابلة للطباعة طريقة رائعة لإضافة التنوع إلى تعديل سلوكك.

14. أجهزة تتبع الأنشطة القابلة للطباعة للعناية الذاتية

للحصول على مجموعة من أدوات تتبع العادات القابلة للطباعة والتي تعزز الرعاية الذاتية، قم بإلقاء نظرة عليها هذا مجموعة بأسعار معقولة من قوالب المخطط. ما عليك سوى طباعة المستندات واستخدامها لتعزيز نمط حياة صحي.

15. قوالب تعقب العادة لمدة 7 أيام

سواء كنت تأمل في تحسين عاداتك الغذائية أو عادات نومك، هذا يمكن تخصيص متتبع العادات البسيط القابل للطباعة بمجرد ملء الفراغات. وبعد ذلك، لن يتطلب الأمر أي جهد لتسجيل الأنشطة الأسبوعية عن طريق ملء الدوائر الفارغة.

أيّ تعقب العادة القابلة للطباعة هو الأفضل لأي عادة؟

مع وجود العديد من أنماط قوالب تعقب العادات القابلة للطباعة، كيف يمكنك معرفة ما هو الأفضل لغرضك؟ تم تصميم بعض الطابعات القابلة للطباعة لتتبع العادات خصيصًا لنوع معين من العادات، مثل الرعاية الذاتية أو النوم أو خيارات الطعام الصحي، بينما يكون البعض الآخر منفتحًا لإضافة أي سلوكيات أو أنشطة. لا ينبغي عليك فقط أن تفكر في أنواع العادات التي تخطط لتتبعها، ولكن أيضًا عدد العادات والمدة الزمنية التي تخطط لتتبعها.

نصائح لاستخدام متتبع عاداتك بنجاح

هل تريد استخدام أداة تعقب العادات القابلة للطباعة بنجاح؟ في حين أن التعليمات الأساسية تشرح نفسها بنفسها إلى حد ما، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها تحسين فرصك في تغيير عاداتك. ستساعدك النصائح التالية في الحصول على أفضل النتائج من قوالب تتبع عاداتك: