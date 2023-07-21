ستساعدك المقالة التالية: 15+ من أفضل برامج التسويق بالعمولة لشبكة VPN لعام 2023

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هل أنت من يبحث عن أفضل البرامج التابعة لـ VPN للترويج لخدمات VPN والحصول على عمولات متكررة كل شهر؟ لقد قفزت إلى النظام الأساسي الصحيح من خلال البحث عن برامج تابعة لشبكة VPN ذات رواتب عالية لتوليد دخل سلبي. هناك الكثير من البرامج التابعة لـ VPN التي يمكنك الانضمام إليها والإعلان عن خدماتك وكسب أموال جيدة. يدفعون لشركائهم معدلات عمولة عالية جدًا. ومع المبيعات المتكررة ، تستمر العمولات في الزيادة.

ومن ثم ، فإن التسويق التابع لـ VPN يولد أرباحًا أعلى لشركائك. هناك العديد من البرامج التابعة الأفضل ، واختيار أفضلها أمر محير. لقد حصلنا على الخبرة وقمنا بالعديد من هذه البرامج التابعة ثم قمنا بصياغة هذا الدليل لاختيار أفضل برنامج. بمساعدة هذه المقالة الخاصة بالبرنامج التابع لـ VPN ، يمكنك التمييز بين المواصفات والميزات والعمولات الخاصة بالبرامج الفرعية الرئيسية المختلفة ومقارنتها. وفي النهاية ، يمكنك اختيار برنامج تابع لـ VPN يلبي جميع احتياجاتك.

ما هو برنامج VPN؟

VPN تعني “شبكة خاصة افتراضية” ، والتي تمنحك وصولاً محميًا وآمنًا إلى اتصال إنترنت مفتوح. تحميك شبكة VPN بشكل أساسي من سرقة المعلومات / البيانات الخاصة بك وتحافظ على سرية هويتك على الإنترنت. عند الاتصال بخادم VPN آمن ، تمر حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت عبر مسار تحويل مشفر لا يمكن لأحد رؤيته ، بما في ذلك المتسللين واللصوص والحكومات ومزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

المستهلكون استخدام شبكات VPN للحفاظ على خصوصية أنشطتهم عبر الإنترنت وأمانها لضمان خلو تجربة الإنترنت لديهم من السرقة أو التدخل الخارجي.

تستخدم الشركات أيضًا شبكات VPN لربط العمال / الموظفين الذين يعيشون بعيدًا. يستخدمون جميعًا نفس الشبكة المحلية في المقر ولكن مع فوائد فردية أقل من VPN الشخصية.

مزايا وإيجابيات VPN:

إذا كانت الخصوصية والأمان مهمين للغاية بالنسبة لك ، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها. يعمل تطبيق VPN في خلفية جهازك ، لذا لن يقف في طريقك بغض النظر عما تفعله عبر الإنترنت: التصفح والدردشة والألعاب والتنزيل. ويمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن خصوصيتك محمية دائمًا.

يغير الموقع:

يمكنك تغيير وإخفاء عنوان IP الخاص بك باستخدام VPN ، والرقم الفريد الذي يحدد هويتك ، وموقعك الحالي في العالم بأسره. يجعل عنوان IP الجديد هذا يبدو أنك في الموقع الذي تختاره عند الاتصال بشبكة VPN ، على سبيل المثال ، في المملكة المتحدة أو كندا أو اليابان أو الصين أو إلى حد كبير أي بلد إذا كانت خدمة VPN هذه بها خوادم موجودة هناك.

يحمي الخصوصية:

يتيح تغيير رقم IP الخاص بك باستخدام VPN حماية هويتك الأصلية من مواقع الويب والتطبيقات والخدمات التي تريد تتبعها. تساعد شبكات VPN الجيدة أيضًا على منع مزود خدمة الإنترنت والمشغل الخلوي وأي شخص آخر قد يستمع من مراقبة نشاطك ، وذلك بفضل طبقة قوية من التشفير.

يزيد من الأمن:

يحميك استخدام VPN من الاختراقات الأمنية بعدة طرق ، بما في ذلك تتبع الحزم وشبكات WiFi المارقة والعديد من هجمات الرجل في الوسط. يستخدم المسافرون والعاملين عن بُعد وجميع أنواع الأشخاص VPN عندما يكونون على شبكة غير موثوق بها ، مثل شبكة Wi-Fi عامة مجانية.

أفضل برامج التسويق بالعمولة VPN لعام 2023:

فيما يلي قائمة الأجور المرتفعة أفضل برامج التسويق بالعمولة VPN في 2023

Surfshark إنضم لبرنامج PureVPN إنضم لبرنامج NordVPN إنضم لبرنامج ExpressVPN إنضم لبرنامج PrivadoVPN إنضم لبرنامج أفاست إنضم لبرنامج أسرع VPN إنضم لبرنامج NortonVPN إنضم لبرنامج الوصول إلى الإنترنت الخاص إنضم لبرنامج أمن الباندا إنضم لبرنامج F- تأمين إنضم لبرنامج TunnelBear VPN إنضم لبرنامج تقنيات AVG إنضم لبرنامج TorGuard إنضم لبرنامج فيرتشيلد إنضم لبرنامج تايجر دايركت إنضم لبرنامج تصفح سهل إنضم لبرنامج

كما هو الحال دائمًا ، وفرنا لك الساعات التي لا تعد ولا تحصى التي تستغرقها للبحث عن أفضل برامج أو شبكات تابعة لـ VPN للترويج لها. يوجد هنا في هذه المنصة أفضل 15 برنامجًا من أفضل برامج التسويق بالعمولة VPN لتعزيز الأمان والحرية على الإنترنت ، والتي تمنح عمولات سخية ورائعة.

في هذه المقالة ، شاركنا أفضل 20 برنامجًا / شبكة لشركاء VPN للمدونين والمدونين والمروجين التابعين للانضمام في 2021 و 2022.

1. Surfshark – # 1 VPN لبرنامج الشراكة:

Surfshark يجب أن يكون أفضل برنامج تابع لـ VPN وهناك أسباب متعددة لذلك. إنه يتألف إلى حد كبير من جميع الميزات التي تبحث عنها في برنامج شركاء VPN مثالي. أفضل جزء في Surfshark هو أنه يقدم عمولة بنسبة 40٪ على كل عملية بيع جديدة وهو بالتأكيد شيء لا يصدق! يمنحك هذا أكبر فرصة للاستفادة منها إذا كنت تبحث عن دخل سلبي جيد!

عند الحديث عن مدة ملفات تعريف الارتباط التابعة ، تستمر ملفات تعريف الارتباط لمدة 30 يومًا وهي ميزة إضافية فائقة مرة أخرى. الحد الأدنى للدفع الذي يأتي به Surfshark هو 100 دولار ، مما يجعله أحد أفضل البرامج التابعة حتى الآن ، وهناك العديد من المنصات التابعة التي ستجد Surshark عليها بما في ذلك Tunes و Impact Radius و Avant وغيرها الكثير.

بشكل عام ، تتمتع جميع دول العالم تقريبًا بوصول سهل إلى Surfshark ، وهذا هو السبب بالضبط ، فهو يأتي بـ 17 لغة ويمكن تشغيله بسهولة على جميع الأجهزة.

مع Surfshark ، بالإضافة إلى كل هذا ، يتم تزويدك أيضًا بمدير حسابك الشخصي المتواجد دائمًا لأي من استفساراتك ويمكنك الحصول على جميع نصائح المبيعات والتكامل التي تحتاجها لنجاح عملك.

اللجان 40٪ حصة الإيرادات على المبيعات الجديدة

40٪ حصة الإيرادات على المبيعات الجديدة مدة ملف تعريف الارتباط التابع تستمر ملفات تعريف الارتباط لمدة 30 يومًا

تستمر ملفات تعريف الارتباط لمدة 30 يومًا الحد الأدنى للدفع $100 دولار

يقدم برنامج PureVPN Affiliate خدمات برامج شبكة افتراضية خاصة (VPN) مخصصة لنظام التشغيل Mac ، Windowsوأجهزة Android و iOS. أنها توفر لعملائها الخصوصية الكاملة على الإنترنت. تشمل ميزاته حماية قوية للبيانات ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، وعمليات تسجيل دخول 5 مرة واحدة ، ودعم الدردشة الحية ، وضمان استرداد الأموال لمدة 7 أيام ، والمزيد. تعمل في هونغ كونغ ، وهي منطقة تحترم الخصوصية مع أكثر من 750 خادمًا وأكثر من 141 دولة.

يمكن للمسوقين بالعمولة الوصول إلى لوحة معلومات الشركاء الموسعة ، حيث يمكنهم فعل كل شيء من اختيار الرسومات وصفحات الويب واللافتات إلى تتبع المبيعات. سيبقيك برنامج PureVPN Affiliate Program على اطلاع دائم بالمبيعات والحملات بتحديثات منتظمة.

يقدمون طرقًا متعددة للسحب حتى تتمكن من تحديد الطريقة التي تناسب احتياجاتك. يكافئ برنامج الشراكة PureVPN شركائه بأرباح كبيرة وهيكل عمولات. كما أنهم يديرون السحوبات الكبرى للحصول على جوائز مثل أجهزة iPhone الجديدة لتقديمهم لعملهم الشاق.

عمولة: 50٪

50٪ EPC: 4.82 دولار

4.82 دولار مدة ملفات تعريف الارتباط: 90 يومًا

3.

NordVPN – أفضل VPN لبرنامج الشراكة:

يعد برنامج NordVPN حلاً مناسبًا للجيب يجعل الوصول إلى الإنترنت مجهولاً ومجهولاً. تتواجد خدمة توفير حلول VPN هذه منذ عام 2012 وهي تخدم الآن وتدعم 12 مليون عميل في جميع أنحاء العالم. في الواقع ، أصبحت NordVPN علامة تجارية منزلية في مجال التكنولوجيا ودوائر توفير الخصوصية عبر الإنترنت.

يقدمون لمستخدميهم حوالي 10 دولارات شهريًا لتثبيت NordVPN على مواقعهم Windowsوأجهزة Mac و Linux و iOS و Android ، بالإضافة إلى ما يصل إلى 6 أجهزة في وقت واحد. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا مزامنة جهاز التوجيه الخاص بك لاستخدام Nord VPN ، مما يوفر طبقة قوية من الحماية بين بياناتك الخاصة وأعين المتطفلين.

يحتوي البرنامج على EPC مثير للإعجاب إلى جانب درجة أرباح عالية للشبكة على تقاطع العمولة / الربح. بصفتك أحد شركاء Nord VPN ، تحصل على حصة أرباح بنسبة 40٪ لكل عملية بيع تقوم بإحالتها ، ويتوفر أيضًا ملف تعريف ارتباط لمدة 30 يومًا.

عمولة: 40٪

40٪ EPC: 190.27 دولار

190.27 دولار مدة ملفات تعريف الارتباط: 30 يوما

4.

ExpressVPN – أفضل VPN لبرنامج الشراكة:

تقدم ExpressVPN حلول VPN قائمة على البرامج لـ Windows، ماك، Appleوأجهزة Android و Linux ، ولكنها أيضًا تتقدم بخطوة واحدة مع امتدادات التصفح الخاصة بها. ولكن ما يميزهم عن باقي المجال المعين هو أنهم يروجون أيضًا لأجهزة توجيه VPN التي تم تكوينها مسبقًا للاستخدام مع خدمات برامجهم.

تعد الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) القائمة على الأجهزة الطريقة الأكثر فاعلية للتغلب على العدد المتزايد من الحجب الجغرافي. من حيث كيفية عمل خدمتهم ، تحصل على 160 خادمًا في 94 دولة حول العالم ، لكل منها نطاق ترددي غير محدود.

هذه الشبكة التابعة لشبكة VPN داخلية ، لذا فأنت بحاجة إلى تقديم طلب مباشر ، ولكنك ستتلقى بشكل عام ردًا من الفريق التابع لك في غضون 2-3 أيام. لكن الأمر يستحق الجهد الإضافي ، حيث يمكنك كسب ما يصل إلى 36 دولارًا لكل عملية بيع. تتم المدفوعات شهريًا عبر PayPal بحد أدنى للسحب يبلغ 100 دولار ، ولكن يتم أيضًا تقديم التحويل المصرفي إذا ربحت أكثر من 1000 دولار شهريًا في الأرباح أو العمولات.

عمولة: ما يصل إلى 36 دولارًا لكل عملية بيع

ما يصل إلى 36 دولارًا لكل عملية بيع EPC: TBC

TBC مدة ملفات تعريف الارتباط:90 يومًا

5.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

يعد برنامج Avast Affiliate مجموعة برامج مكافحة فيروسات Freemium شائعة جدًا وقوية بشكل معقول لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المنازل. يأتي كل نظام / كمبيوتر جديد يتم بيعه اليوم تقريبًا مزودًا بإحدى حزمتي مكافحة الفيروسات التي تبدأ بالحرف “أ”. لهذا السبب ، لدى Avast حوالي 435 مليون مستخدم حول العالم. تقدم Avast شبكتها الافتراضية الخاصة كخدمة فريدة بسعر 80 دولارًا في السنة.

في هذا البرنامج ، لا يوجد خيار شهري متاح. مقابل هذا السعر ، يمكن لما يصل إلى 5 أجهزة استخدام شبكة VPN آمنة وغير محدودة مع خوادمها في 34 موقعًا مختلفًا حول العالم لمدة عام كامل. كما أنهم يقدمون نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام من “SecureLine” ، والتي تستحق وضعها في موقع الويب الخاص بالمحتوى التابع. الترويج لعرض شبكة VPN هذا يعني دفع 35٪ لكل عملية شراء يمكنك إجراؤها. في حالة خطة الأسعار السنوية لـ Avast VPN ، يحصل كل من يقوم بالتسجيل على عمولة قدرها 7 دولارات في محفظته.

عمولة: 35٪

35٪ EPC: 11.36 دولارًا أمريكيًا

11.36 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

قد لا تكون FastestVPN خدمة VPN مألوفة لك على الفور ، لكنها تركت بصماتها في السوق. هذا البرنامج جديد تمامًا ، ولهذا السبب يرغبون في بيع خدمات VPN مقابل 0.83 سنتًا / شهرًا فقط ، ولكن يتعين على المستخدمين دفع 5 سنوات مسبقًا / مقدمًا للحصول على هذا الخصم. بالإضافة إلى ذلك ، فأنت تدفع 10 دولارات شهريًا للحصول على حزمة برامج / شبكة افتراضية خاصة منتظمة ، وهذا هو المعيار في هذه الأيام.

ومع ذلك ، تقدم هذه الشركة أكثر بكثير من معظم حلول VPN. على سبيل المثال ، إنه متوافق مع Windows، ماك، Appleوأجهزة Android. يمكنه أيضًا توصيل 10 أجهزة في وقت واحد بخوادمه البالغ عددها 150 خادمًا في 35 دولة دون تسجيل أنشطة ، وحظر الإعلانات المدمج ، ووظائف مكافحة البرامج الضارة.

بشكل عام ، يبدو أنهم يقدمون قيمة كبيرة مقابل المال. يتضمن هذا البرنامج تقديم عمولات سخية ضخمة لمجموعة منتجاتهم ، ويحصل المروجون على حصة 60 ٪ من كل عملية بيع متفاوض عليها ، إلى جانب ملف تعريف ارتباط لمدة 90 يومًا وصفحة مقصودة خاصة لحركة المرور.

عمولة: 60٪

60٪ EPC: 17.47 دولارًا أمريكيًا

17.47 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:90 يومًا

8.

NortonVPN – برنامج الشراكة:

NortonVPN هي شركة برمجيات لأمن الكمبيوتر في المدرسة القديمة ، وقد أصدرت أول منتج مضاد فيروسات يحمل علامة Symantec لأجهزة الكمبيوتر بنظام DOS في وقت مبكر من عام 1989. برنامج Norton VPN Affiliate متوافق مع Windowsوأجهزة Mac و Android و iOS وهي جزء من حزمة Norton 360.

بسعر 39.99 دولارًا سنويًا ، تحصل على حزمة أمان كاملة لـ 5 أجهزة وخوادم خاصة بالبرامج / الشبكة الافتراضية الخاصة في 28 دولة ، بحيث يمكنك استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بك أو smartphones على شبكات WiFi العامة دون القلق بشأن خصوصيتك على الإنترنت.

يقدم NortonVPN ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 60 يومًا. إنه أقوى برنامج ، فترة. حوالي 4444 شركة تابعة تحصل على 20٪ حصة إيرادات من جميع المبيعات ، والشبكة التابعة لديها EPC رائع. مدة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالبرنامج التابع لـ NortonVPN هي 60 يومًا.

عمولة: 20٪

20٪ EPC: 240.20 دولارًا أمريكيًا

240.20 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

9. الوصول إلى الإنترنت الخاص – البرنامج التابع:

برنامج الشراكة الخاص للوصول إلى الإنترنت من السهل حقًا إعداده وبدء تشغيله ، كما أنه سهل الاستخدام حتى للمبتدئين عديمي الخبرة. يحصل المروجون على إمكانية الوصول إلى الخوادم في 29 دولة مختلفة ، مع إضافة خوادم ومواقع جديدة في جميع الأوقات. يحافظون على تحديث برنامج VPN بانتظام ، لذلك قد لا تضطر أبدًا إلى الاتصال بفريق دعم العملاء.

إنها توفر اتصالات لـ 10 أجهزة ، وحماية من البرامج الضارة ، وحظر الإعلانات ، وعدم وجود سجل لحركة المرور. وهذا يكلفك “معيار الصناعة” مبلغ 10 دولارات شهريًا. يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لاحتياجات الخصوصية الحالية على الإنترنت لكل شريك. في هذا البرنامج التابع لشبكة VPN ، يمكنك كسب عمولة 33٪ على المبيعات الجديدة والتجديدات المستمرة للعملاء.

لذلك يمكن أن يساوي كل عميل 3 دولارات شهريًا لك ، لكن 500 عميل عائد سيترجمون إلى دخل سلبي شهري قدره 1500 دولار. يتم تقديم المسوقين بالعمولة بعمولات متكررة غالبًا ما تكون مجزية أكثر بكثير من العروض الفريدة “ذات الأجور المرتفعة”.

عمولة: 33٪

33٪ EPC: TBC

TBC مدة ملفات تعريف الارتباط:TBC

10.

Panda Security – برنامج التسويق بالعمولة:

برنامج Panda Security Affiliate Program هو أحد حلول تكنولوجيا المعلومات الإسبانية وشركة أمن تكنولوجيا المعلومات التي تأسست منذ عام 1998. وهذا يعني أن لديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة في حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات المنزلية والتجارية من الفيروسات أو التهديدات الخارجية وعبر الإنترنت.

لدى Panda Security الآن عروض VPN الخاصة بها ، لكنها تدمجها أيضًا مع منتج “Panda Dome Premium”. لذلك يمكن لعملائك الحصول على VPN كخدمة فريدة مقابل 10.99 دولارًا شهريًا أو 77.35 دولارًا إذا دفعوا التكلفة مقدمًا لمدة عام.

ويعني هيكل الربح الخاص به أيضًا أن منتج الشبكة الخاصة الافتراضية هذا هو الأفضل بيعًا. يدفع برنامج Panda Affiliate عمولة تصل إلى 35٪ على كل فاتورة سنوية تقوم بها. لكنها رسوم ثابتة للخدمات الشهرية. سيكسبك بيع حزمة VPN عمولة ثابتة قدرها 8 دولارات ، بينما ستدفع لك خطط مكافحة الفيروسات الشهرية عمولة قدرها 5 دولارات فقط. مدة ملفات تعريف ارتباط Panda Security Affiliate Program هي 30 يومًا.

عمولة: حتى 35٪

حتى 35٪ EPC: 11.87 دولارًا

11.87 دولارًا مدة ملفات تعريف الارتباط:30 يوما

11.

F-Secure – برنامج الانتساب:

بدأ برنامج F-Secure Affiliate كشركة تدريب على أمن الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر في عام 1988 ولكنه أصبح مطور برامج مكافحة فيروسات بعد عامين فقط ، في عام 1990. إنه أحد أفضل منتجات مكافحة الفيروسات الموجودة هناك. يستخدم برنامج F-Secure على نطاق واسع نظرًا لصغر حجمه واستدلاله الذكي.

إنه متاح للجميع Windowsوأجهزة Mac و iOS و Android وهي أرخص قليلاً من الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى. مع بعض الخدمات ، يمكنك توصيل 5 إلى 10 أجهزة في نفس الوقت. ومع ذلك ، إذا كنت تحتاج فقط إلى استخدام جهازين أو ثلاثة أجهزة ، فقم بالتسجيل في خدمة FreeDome VPN. يكلف 34.99 دولارًا سنويًا ويغطي 3 أجهزة ، لذلك يحصل مروجوك على جميع الميزات المعتادة باستثناء السعر المخفض.

يوفر هذا البرنامج 15٪ على منتجات مكافحة الفيروسات مثل “F-Secure Total” ولكنه يعطي 25٪ على حلول VPN الخاصة به. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة الترخيص السنوي لـ “F-Secure Total” 89.99 دولارًا ، لذلك تحصل على دفعة قدرها 13 دولارًا. لكن الرخصة السنوية لـ “FreeDome” تكلف 39.99 دولارًا ، لذلك تحصل على دفعة قدرها 9 دولارات.

عمولة: حتى 25٪

حتى 25٪ EPC: 14.24 دولارًا أمريكيًا

14.24 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

12.

TunnelBear VPN – برنامج الشراكة:

يبدو أن برنامج TunnelBear VPN Affiliate هو مزود خدمة VPN يوفر حماية قوية في هذا البرنامج. يمكنك الوصول إلى خوادمهم بنطاق ترددي غير محدود في حوالي 20 دولة مختلفة وجعل الاتصال بشبكة VPN الخاصة بك أمرًا سهلاً قدر الإمكان. تمكنك ميزة GhostBear في TunnelBear من تجاوز الأقفال وعناصر التحكم التي تفرضها بعض البلدان.

من حيث السعر ، يقدمون حزمة “مجانية” مع 500 ميغا بايت من تصفح البيانات وخدمات VPN غير المحدودة (5 أجهزة) ، والتي تكلف 4.99 دولارات فقط شهريًا. بصفتك شريكًا في TunnelBear VPN ، ستتلقى عمولة بنسبة 50٪ عن كل عميل جديد يقوم بالتسجيل معك. مدة ملفات تعريف ارتباط برنامج TunnelBear Affiliate هي 45 يومًا.

عمولة: 50٪

50٪ EPC: 11.92 دولارًا أمريكيًا

11.92 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:45 يوما

13.

AVG Technologies – برنامج الشراكة:

يعتمد حوالي 200 مليون من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم على AVG (Antivirus Guard) لحماية بياناتهم وأنظمتهم. كانت من بين الشركات الأولى على الإطلاق التي قدمت نموذج فريميوم لبرامج مكافحة الفيروسات في ذلك الوقت. على الرغم من أن معظم الأشخاص يربطون AVG بمنتجاتهم الجديدة لأمن تكنولوجيا المعلومات ، إلا أنهم يقدمون أيضًا منتج VPN للجميع Windowsوأجهزة Mac و iOS و Android.

توفر AVG Technologies وظائف نموذجية ، بما في ذلك الخوادم في 50 موقعًا مختلفًا ، ودعم 5 أجهزة في وقت واحد ، وأكثر من ذلك. لكنها توفر أيضًا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا يكون أكثر جاذبية للمستخدمين المحتملين من عبارة “اشترني الآن ، وآمل أن تستمتع بي”.

اتخذ برنامج AVG Technologies Affiliate Program خطوة ذكية تتمثل في الحفاظ على هيكل عمولته بسيطًا قدر الإمكان. لذلك ، يحصل المسوقون بالعمولة على عمولة بنسبة 25٪ على كل شيء يبيعونه ، بغض النظر عن ماهيته. هذا هو نوع الشفافية الذي نرغب في رؤيته في الشبكات / البرامج ، وتراه الشركات التابعة بنفس الطريقة نظرًا لوجود عدد أقل من “التقديرات أو التخمين”. ويمكنك أيضًا الحصول على ملف تعريف ارتباط ضخم وسخي لمدة 60 يومًا للعمل معه ، حتى يتمكن زوار موقعك من تجربة الإصدار التجريبي المجاني.

عمولة: 25٪

25٪ EPC: 14.32 دولارًا أمريكيًا

14.32 دولارًا أمريكيًا مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

14.

TorGuard – البرنامج التابع:

يعد TorGuard Affiliate Program علامة تجارية موثوقة في صناعة VPN تقدم خدمات سهلة الاستخدام لحماية هوية عملائها عبر الإنترنت. يقدمون لعملائهم خدمات VPN مجهولة غير محدودة بدون سجلات وسرعات عالية ونظام دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تشمل الميزات المتاحة تشفير VPN قويًا وخادم DNS آمنًا وعناوين IP مخصصة وأكثر من 80 خيارًا للدفع وغير ذلك الكثير. يمكن للمروجين مشاركة روابط الإحالة الخاصة بهم مع أصدقائهم وعملائهم وزوارهم على مواقعهم ومدوناتهم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يستخدم برنامج TorGuard برنامج إدارة الشركات التابعة الداخلي الخاص به.

يوفر برنامج TorGuard التابع للشركاء التابعين ضمانات تسويقية وأدوات تتبع ومدفوعات سريعة بحد أدنى 50 دولارًا عبر PayPal أو Bitcoin. تتلقى الشركات التابعة أيضًا دعمًا على مستوى عالمي على مدار الساعة. صنعت شبكة VPN هذه اسمًا موثوقًا به من خلال توفير عمولات متكررة مدى الحياة ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. توفر TorGuard معدلات ربح متكررة مدى الحياة لكل تسجيل تحيله لتزويد شركائها بمصدر ثابت للدخل السلبي طالما استمر العميل في استخدام خدماتهم.

عمولة: 30٪ مدى الحياة متكرر

30٪ مدى الحياة متكرر EPC: TBC

TBC مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

15. برنامج VirtualShield – برنامج الشراكة:

VirtualShield هي أبسط خدمة VPN في العالم. يقدمون خدمات لحماية وتأمين خصوصيتك وبياناتك عبر الإنترنت لأنهم يعتقدون أن لديك الحق في التمتع بالخصوصية. هل تعلم أن مزودي خدمة الإنترنت لديك يمكنهم تتبعك وبيع بيانات المتصفح الخاص بك؟ تحميك خدمات VPN الخاصة بهم من التتبع عن طريق توجيه الإنترنت الخاص بك عبر خوادمهم المشفرة في جميع أنحاء العالم.

برنامج VirtualShield هو أيضًا برنامج مربح للشركات التابعة. لقد طوروا شراكة مع Referson لإدارة البرامج التابعة لهم وتقديم تصميمات الشركات التابعة وأدوات إعداد التقارير ودفع العمولات. لديهم عدد مخصص من المديرين لتقديم المساعدة في أي من مخاوفك أو أسئلتك.

تعتبر VirtualShield أيضًا واحدة من أفضل خدمات VPN المتوفرة وتقدم عمولات عالية. يمكن للمسوقين بالعمولة الحصول على ما يصل إلى 72 دولارًا لكل إحالة على خدمات VPN سهلة الاستخدام من VirtualShield.

عمولة: 13-72 دولارًا

13-72 دولارًا EPC: 13 دولارًا

13 دولارًا مدة ملفات تعريف الارتباط:60 يوما

16. تايجر دايركت – برنامج الانتساب:

ستكون العلامة التجارية Tiger Direct معروفة لأي شخص قام ببناء أو ترقية أو إصلاح جهاز كمبيوتر. الجميع هناك واحد من مزودي الإنترنت الرائدين لأجهزة وبرامج الكمبيوتر في الولايات المتحدة. يستخدم معظم الأشخاص برامج VPNs ، ولكن يمكنك استخدام مسار الأجهزة بدلاً من ذلك.

يعمل برنامج Tiger Direct VPN بشكل رائع ولكنه يضيف حملًا إضافيًا ويبطئ جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا توجد هذه المشكلة في الشبكة الافتراضية الخاصة للأجهزة لأن المعالج الخاص بك يقوم بكل العمل ، مما يجعل اتصالك يعمل بشكل أسرع. لكن السرعة تكتسب بسعر ، حيث تكلفك شبكات VPN للأجهزة مئات الدولارات وليست مناسبة للمبتدئين. يحصل شركاء Tiger Direct على عمولة بنسبة 2٪ على جميع عمليات الشراء ، ويبلغ عمر ملفات تعريف الارتباط لهذا البرنامج التابع 30 يومًا.

عمولة: 3٪

3٪ EPC: 12.16 دولارًا

12.16 دولارًا مدة ملفات تعريف الارتباط:30 يوما

17.

SurfEasy – برنامج الانتساب:

SurfEasy هي شبكة VPN فائقة السرعة بدون تسجيل لأي جهاز. إنها توفر حلولًا سهلة الاستخدام لتأمين وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت وتوفير الأمان على أي جهاز ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية ، smartphones، وأجهزة الكمبيوتر. بهذه الطريقة ، يمكن لعملائك الوصول إلى شبكات WiFi العامة دون الخوف من الاختراق باستخدام تقنية التشفير على مستوى البنوك. إنهم يخفون هويات وعناوين IP لعملائهم من مواقع الويب التي يتصفحونها.

إنهم يوفرون لشركائهم معدل عمولة سخي للغاية بنسبة 50 ٪ على خططهم. يستخدم SurfEasy تطبيق ShareASale لإدارة الشبكات / البرامج التابعة له. يتمتع المسوقون عمومًا بإمكانية الوصول إلى أدوات رائعة لمساعدتك في إعداد حملاتك وتشغيلها ، بما في ذلك اللافتات والروابط النصية وتتبع المبيعات وتنبيهات العروض الخاصة الخاصة بهم.

عندما تروج لـ SurfEasy ، ستحصل على شبكة VPN فائقة السرعة بدون تسجيل ، وتكنولوجيا تشفير على مستوى البنوك ، والكثير من أدوات التسويق. يتلقى المسوقون بالعمولة ثروة من المواد التسويقية وأدوات التتبع ، بالإضافة إلى إشعارات العروض الخاصة لمساعدتهم في تحويل العملاء المحتملين والحصول على عمولات أعلى.

عمولة: 50٪

50٪ EPC: 3 دولارات

3 دولارات مدة ملفات تعريف الارتباط:90 يومًا

افكار اخيرة:

أعلم أن بعض الزائرين الذين يقرؤون هذا قد يتساءلون عن سبب رغبتك في استخدام شبكة افتراضية خاصة مدفوعة / مدفوعة عندما تتوفر العديد من خدمات VPN المجانية عبر الإنترنت. دعني أجيب على أسئلتك: هل ستستخدم نظام أمان مجاني لحماية منزلك أو عائلتك أم ستختار نظامًا مراقبًا جيدًا يكلفك المال؟ بالضبط ، يمكنك تخمين الإجابة.

الحقيقة التي لا شك فيها هي أن 77٪ من تطبيقات VPN أفضل وصف لها بأنها غير آمنة للغاية. إذا قيل ذلك لفترة وجيزة ، لا يوجد شيء مثل حل VPN جيد ومجاني – فجميعها تحتوي على عيوب ، وعادة ما تكون خطيرة. إذن كذلك متروك لكم.وتنتهي مجموعتنا من أفضل البرامج / الشبكات التابعة لشبكات VPN التي يمكن أن نجدها ونجربها من أجلك.

لم يتم تضمين بعض خدمات VPN لأن مقاييس الشركات التابعة لها تعد بمثابة تفريغ. يمكنهم التباهي بما يريدون بشأن “معدلات العمولة الكبيرة” الخاصة بهم ، لكنهم لن يظهروا إذا كان لديهم EPC بقيمة 1.08 دولار. ومع ذلك ، فإن البرامج التابعة التي وجدناها قوية وتوفر لك العديد من الفرص المربحة للغاية. والشيء الجيد الآخر هو أن هناك الآلاف من الكلمات الرئيسية المنافسة أقل في انتظار شخص مثلك لنشر محتوى عنها.