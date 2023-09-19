ستساعدك المقالة التالية: 15 نصيحة عملية للحصول على وظيفة بسرعة

عند البحث عن وظيفة جديدة، قد يبدو أن عملية التقديم والمقابلة تطول إلى أجل غير مسمى.

ربما تجاوزت وظيفتك الحالية أو تحتاج إلى الخروج من موقف عمل سيء. في بعض الأحيان تحتاج إلى العثور على الحفلة عاجلاً وليس آجلاً.

يمكن أن يكون تبديل الوظائف عملية طويلة، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للحصول على وظيفة بسرعة. إن معرفة كل النصائح والحيل يمكن أن تساعدك في العثور على وظيفة أحلامك والحصول على وظيفة بسرعة.

لقد قمنا بتجميع قائمة من النصائح التي من شأنها تسريع عملية البحث عن وظيفة. وسوف يأخذك أيضًا خطوة واحدة أقرب إلى الحصول على منصب جديد.

كيفية الحصول على توظيف سريع

إذا كنت تبحث عن وظيفة لفترة من الوقت، فإن عدم العثور على وظيفة جديدة بسرعة يمكن أن يكون محبطًا.

التركيز على الأشياء الصحيحة أثناء عملية البحث عن وظيفة والمقابلة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

ربما تكون قد قمت بالفعل ببعض الأشياء المدرجة في القائمة، وقد يكون بعضها جديدًا. اختر اثنين لإضافتهما إلى عملية البحث وتقديم الطلبات، وستكون في طريقك للحصول على وظيفة بسرعة.

1. التقدم للوظائف التي تناسبك

قد يكون من المغري التقدم لجميع أنواع الوظائف، حتى لو لم تكن مناسبة لها. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتطلع إلى الخروج من بيئة العمل السامة أو إذا كنت عاطلاً عن العمل. ومع ذلك، فإن هذا يمكن أن يؤذيك أكثر مما تدرك.

لا تتقدم لوظائف شبه مرتبطة بما تريد فقط. يمكن أن ينتهي بك الأمر في وضع غير مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب ذلك في تجربة عمل سيئة أو حرف مسار حياتك المهنية. وقد يزيد ذلك أيضًا من صعوبة تحقيق النجاح في مكان عملك الجديد.

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بدلًا من التقدم بطلب للحصول على أي شيء يبدو مرتبطًا به عن بعد، كن محددًا. ستتيح لك معظم لوحات الوظائف البحث باستخدام كلمات رئيسية محددة ومعايير أخرى.

استخدمها لسحب الوظائف التي تناسب مجموعة مهاراتك جيدًا وتتوافق مع أهدافك طويلة المدى فقط.

يمكنك البحث حسب الموقع ومستوى الخبرة وأحيانًا حتى عن طريق الدفع. انظر فقط إلى الوظائف التي تناسب معاييرك وستكون بمثابة رصيد لسيرتك الذاتية.

بمجرد حصولك على قائمة جيدة بالوظائف، قم بإنشاء جدول بيانات حتى تتمكن من تتبع وقت التقديم ومتى تلقيت الرد.

2. صمم خطاب التقديم الخاص بك

عندما تتقدم لوظيفة ما، قد تكون واحدًا من عشرات (إن لم يكن مئات) المرشحين. عادةً ما يقوم مديرو التوظيف بإلقاء نظرة سريعة على كل سيرة ذاتية قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيجريون مقابلة مع الشخص أم لا.

يمكن أن يساعدك تصميم خطاب التقديم الخاص بك بما يتناسب مع المنصب في التفوق على التطبيقات الأخرى. استخدم هذا كفرصة لعرض مدى توافق مؤهلاتك مع متطلبات الوظيفة.

أظهر لمدير التوظيف سبب كونك أفضل مرشح للوظيفة في أول فقرة أو فقرتين.

استخدم الإسهاب من قائمة الوظائف وأظهر كيف أن تجربتك مناسبة تمامًا لهذا المنصب. حاول ألا تجعل خطاب التقديم أكثر من صفحة واحدة وقم بإلقاء الضوء على الأسباب الرئيسية التي تجعلك الشخص المناسب لهذا الافتتاح.

3. كن محددًا في سيرتك الذاتية

بدلًا من تضمين خبرتك العملية بالترتيب الزمني في سيرتك الذاتية، جرب أسلوبًا مختلفًا. كن محددًا في السيرة الذاتية التي تستخدمها لكل وظيفة وتشمل فقط الخبرة ذات الصلة بالمنصب.

عند تنظيم سيرتك الذاتية، ضع الخبرة الأكثر تطابقًا مع الوصف الوظيفي أولاً.

قم بإعداد سيرتك الذاتية بطريقة توضح لمدير التوظيف سبب كونك الشخص المناسب لهذا المنصب للوهلة الأولى.

إذا كنت قلقًا بشأن الفجوات في تاريخ العمل، فقم بتضمين قسم صغير في الأسفل يمثل كل خبرات العمل.

اجعلها قصيرة قدر الإمكان وقم فقط بتضمين اسم الشركة ومنصبك وسنوات العمل.

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4. أضف كلمات رئيسية

نظرًا لأن مديري التوظيف يتلقون مئات السير الذاتية، فإنهم غالبًا ما يلجأون إلى البحث عن الكلمات الرئيسية لمساعدتهم على تضييق نطاق الطلبات.

لذا من الضروري إضافة كلمات رئيسية إلى سيرتك الذاتية وخطاب التقديم.

كيف تعرف الكلمات الرئيسية التي تريد إضافتها؟ انظر إلى الوصف الوظيفي واختر العبارات الرئيسية المستخدمة لوصف المرشح المثالي. استخدمها في سيرتك الذاتية وخطاب التقديم وأضف بعض المرادفات.

ستساعدك هذه التقنية على التميز عن غيرك من المتقدمين للوظائف حيث أنك تُظهر لمدير التوظيف كيف تتوافق مهاراتك مع متطلبات الوظيفة.

5. تضمين الخبرات الأخرى ذات الصلة

يركز معظم الأشخاص فقط على الخبرة العملية عند التقدم للحصول على وظيفة. إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى صناعة جديدة أو كنت عاطلاً عن العمل لفترة من الوقت، فاستخدم خبرات أخرى لتعزيز سيرتك الذاتية.

يمكن أن يشمل ذلك العمل التطوعي أو المشاريع المستقلة التي تعرض مهاراتك وخبراتك. في معظم الأوقات، لا تهتم الشركات إذا كنت تحصل على أموال مقابل القيام بهذا العمل. كل ما يريدون معرفته هو أنه يمكنك إنجاز المهمة.

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إذا كنت عاطلاً عن العمل لفترة من الوقت، فقد يساعدك ذلك أيضًا على حساب فجوة أطول في تاريخ العمل.

عند البحث عن وظيفة، يقوم العديد من الأشخاص بتحديث سيرتهم الذاتية ولكن غالبًا ما ينسون الباقي. سيقوم العديد من أصحاب العمل بإجراء بحث إضافي عبر الإنترنت وإلقاء نظرة على ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتواجدك على الويب.

تأكد من تحديث LinkedIn الخاص بك ومواءمته مع سيرتك الذاتية. إذا كان لديك موقع ويب، فقم بتحديثه بمعلومات حديثة أو سجل العمل.

قم أيضًا بمراجعة Facebook و Twitter حسابات لأي شيء يمكن أن يكون غير مؤجل لمديري التوظيف أو أصحاب العمل المحتملين.

مع وجود الكثير من المعلومات عبر الإنترنت، تأكد من أن البحث السريع عبر الإنترنت يقدم لك أفضل صورة ممكنة.

7. صف المراجع

ستطلب العديد من الوظائف مراجع إلى جانب السيرة الذاتية وخطاب التقديم. لا تترك هذا للحظة الأخيرة لأنك سوف تسعى جاهدة للعثور على الأشخاص الذين يمكنهم أن يشهدوا لك.

بدلًا من ذلك، خذ وقتك وفكر حقًا في من سيكون أفضل شخص لهذا المنصب.

تحدث إلى رؤسائك وزملاء العمل القدامى واسألهم عما إذا كانوا على استعداد للعمل كمرجع لك. تعرف على ما إذا كانوا منفتحين لكتابة توصية لك على LinkedIn أيضًا.

ستؤدي التعليقات الأخيرة من رئيسك السابق إلى تعزيز ملفك الشخصي في أعين مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف.

8. الشبكة، الشبكة، الشبكة

كل شخص تقابله يمثل فرصة لتوسيع شبكتك. ومن الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى الحصول على وظيفة في المستقبل.

عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة بسرعة، فإن معرفة شخص ما في الشركة التي تتقدم إليها يمكن أن يؤدي إلى تسريع طلبك.

يمكن أن تكون الشبكات قوية للغاية، إلا أن الكثير من الناس يخجلون منها ويعتقدون أنها صعبة للغاية. لكن من المحتمل أنك تتواصل بالفعل في حياتك اليومية ولا تدرك أن هذا هو الحال.

إن التواصل يدور حول التواصل مع محترفين آخرين والبقاء على اتصال بدلاً من بيع نفسك.

إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل وترغب في الانتقال إلى وظيفة مختلفة، فقد يكون التواصل للحصول على وظيفة جديدة أكثر صعوبة بعض الشيء. كن حذرًا ممن تخبره أنك تبحث عن فرصة جديدة.

أفضل رهان لك هو التواصل مع زملاء العمل القدامى والرؤساء السابقين ومعرفة ما يفعلونه. اسألهم عما إذا كانوا يعرفون أي فرص تناسب مجموعة مهاراتك وتساعدك على التقدم في حياتك المهنية.

وهذا من شأنه أن يجعل من غير المرجح أن يكتشف صاحب العمل الحالي أنك تبحث عن مراعي أكثر خضرة.

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9. ابحث عن الشركة

قبل التقدم للحصول على وظيفة في شركة أو الذهاب إلى مقابلة، قم بالبحث. اكتشف من هو العميل المستهدف للشركة وما الذي يعتبرونه ميزتهم التنافسية.

قم بمراجعة ليس فقط موقع الشركة على الويب ولكن أيضًا المقالات الإخبارية وشهادات العملاء.

حاول معرفة التحديات التي تواجهها الشركة وكيف سيساعد الدور الذي تتقدم له في إيجاد حل.

استخدم هذه المعرفة في خطاب التقديم الخاص بك وأثناء مقابلتك لإظهار أنك قمت بأبحاثك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعرف أي شخص عمل في الشركة من قبل، فتأكد من الحصول على حساب مباشر. يمكنك معرفة المزيد عن ثقافة الشركة وكيفية معاملة الموظفين من قبل شخص عمل هناك بالفعل.

10. ضع في العمل الساقي

العثور على عمل يتطلب الكثير من العمل. يرسل الكثير من الأشخاص عددًا قليلًا من السير الذاتية ويستسلمون عندما لا يتلقون ردًا في غضون أيام قليلة.

لا تكن الشخص الذي يجلس وينتظر الرد من إحدى الشركات قبل التقدم لوظيفة أخرى.

إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة بسرعة، عليك القيام بالأعمال القانونية.

إن العثور على وظيفة هو لعبة أرقام، فكلما زاد عدد الطلبات التي تملأها، زادت فرصة النجاح. اجعل العثور على وظيفة جديدة بمثابة وظيفتك بدوام كامل وركز جهودك على البحث.

قم بإنشاء جدول بيانات لتتبع الوظائف التي تتقدم بها وما إذا كنت ستتلقى ردًا أم لا. قم بمراجعة ما فعلته بشكل صحيح وما قمت به من خطأ في كل خطوة وقم بتعديله حسب الضرورة.

تعرف على اسم مدير التوظيف لكل منصب، حتى تعرف كيفية توجيه خطاب التقديم الخاص بك. تابع عندما لا تتلقى ردًا بعد بضعة أسابيع.

لا تخف من الذهاب إلى أبعد الحدود في المناصب التي تعتقد أنها ستكون مناسبة تمامًا لمجموعة مهاراتك.

11. اللباس الجزء

إذا كنت ستذهب لإجراء مقابلة، تأكد من ارتداء الملابس المناسبة. ابحث عن قواعد اللباس الخاصة بالشركة وحاول ارتداء ملابس المقابلة التي تناسب الموظفين الآخرين.

إذا لم تتمكن من العثور على أي معلومات عبر الإنترنت، فلا بأس بالاتصال بقسم الموارد البشرية والاستفسار.

عند اختيار الزي، أخطأ في كونك محافظًا وليس العكس.

اترك الجينز الممزق خلفك وحاول تغطية أي وشم أو ثقوب. ينطبق هذا أيضًا عندما تكون في مهنة إبداعية مثل التصميم الجرافيكي.

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إذا كنت تجري مقابلة في إحدى الوكالات، فقد يكون من الجيد أن ترتدي مظهرًا غير رسمي وأكثر إبداعًا. ومع ذلك، بالنسبة لحفلات الشركات، جرب مظهرًا أكثر انفتاحًا.

الانطباعات الأولى مهمة، لذا تأكد من أن مظهرك يهمك وليس ضدك.

12. اطرح الأسئلة

يذهب العديد من الأشخاص إلى مقابلة ويبذلون قصارى جهدهم لإثارة إعجاب مدير التوظيف والحصول على الوظيفة. غالبًا ما ينسون أن المقابلة هي محادثة وليست استجوابًا. أنت تجري مقابلة مع صاحب العمل المحتمل بقدر ما يجري معك مقابلة.

عندما يكون ذلك مناسبًا، تأكد من طرح الكثير من الأسئلة – سواء حول واجبات الوظيفة التي تجري المقابلة معها أو حول الشركة. يوضح هذا أنك منخرط وتريد معرفة المزيد عن الثقافة.

استخدم الإجابات على أسئلتك لتوضيح كيف أن تجربتك تجعلك مناسبًا تمامًا لهذا المنصب. أعط أمثلة واسرد قصصًا لتوضيح سبب كونك المرشح المثالي لهذا المنصب.

استمع إلى القائم بالمقابلة بحثًا عن أي أدلة تشير إلى أن هذا المنصب أو البيئة قد لا تكون مناسبة.

13. تدرب على إجاباتك

أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء المقابلة هو التلعثم في كل مكان أو الصمت.

يمكن أن يساعدك التدرب على الإجابات على الأسئلة الشائعة في تحملك عندما تسبب الفراشات العصبية اضطرابات في معدتك.

هذا لا يعني حفظ إجاباتك أو أن تبدو آليًا. إنه عكس ذلك تمامًا. استخدمها كفرصة لتجميع أفكارك ومعرفة أفضل السبل للإجابة على السؤال.

من الأسهل كثيرًا تقديم إجابة سلسة عندما تعرف بالفعل النقاط التي تريد الوصول إليها.

إذًا، كيف تتدرب على إجاباتك دون حفظها والتدرب عليها؟

ابدأ بـ 10 إلى 15 سؤالًا شائعًا من المحتمل أن يتم طرحها عليك أثناء المقابلة.

فيما يلي قائمة قصيرة تساعدك على المضي قدمًا:

هل تستطيع ان تحدثني عن نفسك؟

كيف سمعت عن المنصب؟

ماذا تعرف عن الشركة؟

ما هي نقاط قوتك؟

ما هي نقاط ضعفك؟

أخبرني عن موقف صعب في العمل وكيف تغلبت عليه.

أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟

لماذا تبحث عن وظيفة جديدة؟

ما الذي يجعلك غير مريح؟

هل تريد المزيد من الأمثلة؟ تحقق من هذه القائمة من 50 سؤالا الأكثر شيوعا في المقابلة من موقع مراجعة الوظائف Glassdoor.

اختر 10 أو 15 سؤالًا وقم بتدوين نقاط تحت كل سؤال لمساعدتك على تذكر ما تريد تغطيته.

تدرب على استخدام النقاط النقطية للإجابة على الأسئلة عدة مرات حتى تشعر بالارتياح. اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة أن يختبرك.

أثناء المقابلة، ستفاجأ بمدى سهولة الإجابة على الأسئلة. ستعلمك كل التدريبات كيفية تجميع الإجابات الشاملة باستخدام نقاطك الذهنية دون أن تبدو متدربًا.

14. لا تسيء إلى أصحاب العمل السابقين أو الحاليين

بغض النظر عن شعورك تجاه أصحاب العمل الحاليين أو السابقين، لا تقل أبدًا أشياء سيئة عنهم أثناء المقابلة.

حتى لو كنت لا تعتقد أن ذلك سيعود إلى صاحب العمل الخاص بك، فإنه يجعلك تبدو سيئًا أمام مدير التوظيف.

إنه يجعل القائم بإجراء المقابلة يتساءل عن سبب استمرارك في الشركة الحالية. هذا لا يعني أنه ليس لديك شكاوى مشروعة بشأن أصحاب العمل الحاليين أو السابقين.

ومع ذلك، فإن مقابلة العمل هي المكان الأخير لتفريغ تعاستك والتحدث عن ما هو الخطأ.

إذا كنت تتحدث بشكل سيء عن الشركة أو زملاء العمل، فسوف يتساءل مدير التوظيف عما ستقوله عن شركتهم عندما تنتقل إلى مكان آخر.

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15. المتابعة

عندما تنتهي المقابلة، فإن عملك لم يكتمل. تأكد من إرسال رسالة شكر بعد الاجتماع لإظهار تقديرك لأخذها في الاعتبار.

كما يسمح لك أيضًا بتأكيد أنك لا تزال مهتمًا وإبراز مدى ملاءمة مهاراتك لهذا المنصب.

احصل على بطاقة عمل أثناء المقابلة حتى تتمكن من إرسال بريد إلكتروني للمتابعة. ستحصل على نقاط إضافية إذا أرسلت رسالة شكر مكتوبة بخط اليد.

يعد الحصول على ملاحظة شخصية عبر البريد أمرًا نادرًا جدًا هذه الأيام ويمكن أن يجعلك متميزًا عن المتقدمين الآخرين.

ملخص

إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة بسرعة، عليك أن تكون على استعداد للقيام بهذا العمل. لا توجد حبة سحرية تضمن حصولك على وظيفة بسرعة، ولكن بعض الإجراءات تحدث فرقًا.

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في حياتك المهنية هو توسيع شبكتك.

عندما يكون لديك شبكة واسعة من المحترفين في مجال عملك، يصبح العثور على وظيفة أخرى أسرع بكثير. فقط تأكد من أنك تعطي أكثر مما تتلقاه وتساعد الآخرين كلما استطعت.

تتبع عمليات البحث عن وظيفة ومتابعة الفرص. ستبقيك هذه الجهود في المقدمة وفي المركز في نظر مدير التوظيف.