ستساعدك المقالة التالية: 16 من أفضل أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي في عام 2023

يعد ضيق الوقت أحد أكبر التحديات التي يواجهها معظم المدونين ومنشئي المحتوى ورجال الأعمال. يدخل: أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي لإنقاذ اليوم.

عندما تقوم بالتدوين حول وظيفة يومية أو مسؤوليات عائلية أو حياة مزدحمة ، فقد يكون من الصعب حقًا إيجاد الوقت لإنشاء كل المحتوى الذي تحتاجه. لا يقتصر الأمر على كتابة منشورات المدونة فحسب – فأنت بحاجة أيضًا إلى تحسين مُحسّنات محرّكات البحث وتسويق مدونتك على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء صور لمشاركاتك ومنشورات الضيف وغير ذلك.

قد تتخيل فكرة تعيين مساعد افتراضي – ولكن هذا حل مكلف عندما لا تجلب مدونتك الكثير من المال بعد.

ذلك ما يمكن أن تفعله؟ أحد الحلول الرائعة هو اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي. سيوفرون لك الكثير من الوقت – ولن يكلفوا ما يقرب من تكلفة توظيف شخص ما للمساعدة.

أفضل 16 أداة لتدوين الذكاء الاصطناعي: كيف تنمو مدونتك بشكل أسرع

RightBlogger يشب اكتب سونيك نسخ الدردشة أي كلمة كاتب منظمة العفو الدولية حبر رايتر أداة الكلمات الرئيسية (RyRob) GrowthBar SurferSEO العبث محسن الصور HitPaw NightCafe DALL-E

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

ما هي أدوات المدونات AI؟

أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي هي أنواع مختلفة من البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يمكنك استخدام هذه الأدوات لكتابة المحتوى وصياغة منشورات الوسائط الاجتماعية وإنشاء الصور وتحسين مقالاتك لمحركات البحث والتوصل إلى نسخة تسويقية والبحث عن الكلمات الرئيسية وغير ذلك الكثير.

يدعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جميع أنواع البرامج. قد تكون بالفعل تستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي – مثل Grammarly للمساعدة في التحرير والتدقيق اللغوي أو Google Analytics لتحليل حركة مرور مدونتك.

خلال عام 2023 على وجه الخصوص ، أصبحت أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا وشعبية ، وقادرة على توليد نص يبدو بشريًا من خلال قوة معالجة اللغة الطبيعية. هناك مجموعة كبيرة من البرامج المتاحة وسنعرض بعضًا من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في هذه المقالة.

مع زيادة شعبية الذكاء الاصطناعي ، هناك أدوات جديدة تطرح في السوق طوال الوقت. فيما يلي 16 من المفضلات الخاصة بي للمدونين ، في فئات مختلفة.

اختياراتي: أفضل أدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي للمدونين

تتيح لك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي معالجة مجموعة من مهام التدوين. سنبدأ القائمة ببعض الميزات الشاملة الرائعة التي يمكنك استخدامها لجميع أنواع إنشاء المحتوى – والمزيد.

1.

RightBlogger

أداتي المفضلة على الإطلاق هي RightBlogger الخاصة بي.

إنها في الواقع مجموعة كاملة من الأدوات ، مع الكثير من الميزات لمساعدة المدونين ، وكلها مدعومة بنفس الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يقف وراء ChatGPT.

بعض الميزات التي لا تريد أن تفوتها بالتأكيد هي:

كاتب المقال : انشر موضوعًا أو كلمة رئيسية ، وحدد ما إذا كنت تريد صورًا وروابط ، وأنشئ مقالة كاملة دفعة واحدة.

: انشر موضوعًا أو كلمة رئيسية ، وحدد ما إذا كنت تريد صورًا وروابط ، وأنشئ مقالة كاملة دفعة واحدة. اقتراح ذكي : أدخل عنوان URL لأي مدونة (اسم المجال) وسيأتي RightBlogger بقائمة كاملة من الأفكار لك والتي ستكون مناسبة جدًا لتلك المدونة: طريقة سهلة لاختراق كتلة الكاتب.

: أدخل عنوان URL لأي مدونة (اسم المجال) وسيأتي RightBlogger بقائمة كاملة من الأفكار لك والتي ستكون مناسبة جدًا لتلك المدونة: طريقة سهلة لاختراق كتلة الكاتب. كاتب Listicle : قوائم الحب؟ يمكنك إنشاؤها في أي وقت من الأوقات باستخدام هذه الأداة: ما عليك سوى إدخال موضوعك أو كلمتك الرئيسية.

: قوائم الحب؟ يمكنك إنشاؤها في أي وقت من الأوقات باستخدام هذه الأداة: ما عليك سوى إدخال موضوعك أو كلمتك الرئيسية. معيد الكتابة : هل تريد إعادة صياغة شيء ما أو تغيير فقرة حولها حتى تتمكن من استخدامها في منشور آخر؟ ستساعدك أداة إعادة الكتابة (التي يمكنك تجربتها مجانًا هنا).

: هل تريد إعادة صياغة شيء ما أو تغيير فقرة حولها حتى تتمكن من استخدامها في منشور آخر؟ ستساعدك أداة إعادة الكتابة (التي يمكنك تجربتها مجانًا هنا). البحث عن الكلمه الرئيسيه : يتيح لك هذا الإصدار المعزز من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي العثور على أفضل الكلمات الرئيسية لإنشاء مشاركاتك.

: يتيح لك هذا الإصدار المعزز من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي العثور على أفضل الكلمات الرئيسية لإنشاء مشاركاتك. أداة العنوان : رسم فراغ على عنوان رئيسي لاستخدامه في منشور مدونتك؟ لا تخافوا. يعمل RightBlogger مع إصدار أكثر قابلية للتخصيص من أداة إنشاء عنوان مدونتي المجانية.

: رسم فراغ على عنوان رئيسي لاستخدامه في منشور مدونتك؟ لا تخافوا. يعمل RightBlogger مع إصدار أكثر قابلية للتخصيص من أداة إنشاء عنوان مدونتي المجانية. دعوة للعمل : احصل على عبارات جذابة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتي يمكنك استخدامها في نسخة المبيعات — فقط أدخل عبارة بسيطة مثل “اشتر الآن” أو “انضم إلينا” وستقوم الأداة بالباقي.

: احصل على عبارات جذابة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتي يمكنك استخدامها في نسخة المبيعات — فقط أدخل عبارة بسيطة مثل “اشتر الآن” أو “انضم إلينا” وستقوم الأداة بالباقي. YouTube مخطط الفيديو : إنشاء مخطط نصي تفصيلي لملف YouTube فيديو من موضوع أو عنوان.

: إنشاء مخطط نصي تفصيلي لملف YouTube فيديو من موضوع أو عنوان. Facebook أداة النشر: إنشاء Facebook نشر بناءً على وصف موجز (مع خيار تضمين الرموز التعبيرية إذا كنت تريد).

… وهذا فقط لتبدأ. بالإضافة إلى الكثير من أدوات كتابة المحتوى ، يقدم RightBlogger أيضًا أفكارًا للتغريدات ، Instagram التسميات التوضيحية وأدوات كتابة الإعلانات وأدوات تحسين محركات البحث والمزيد. إذا كنت تبحث عن أداة واحدة رائعة يمكنها التعامل مع كل ما يمكنك تخيله إلى حد كبير ، فإن RightBlogger هو الأداة المناسبة لك.

سعر

تكلفة RightBlogger من 29.99 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا). يمنحك هذا وصولاً غير محدود: يمكنك استخدام كل أداة على حدة ، بما في ذلك الأدوات الجديدة التي تمت إضافتها أثناء عضويتك ، وإنشاء المحتوى الذي تريده.

2. يشب

جاسبر (يُطلق عليه أحيانًا Jasper AI أو يشار إليه باسمه القديم ، جارفيس) هو أحد أفضل أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي الموجودة هناك. إنه يستحق البحث عن مجموعة كبيرة من الميزات وإنتاج محتوى عالي الجودة.

يمكنك أن تتوقع أن تكون مقالات المدونة التي ينتجها جاسبر على قدم المساواة مع تلك التي أنشأها الكتاب البشريون. يستخدم خوارزميات متقدمة تتيح لك تحليل جمهورك ، وموضوعات البحث والكلمات الرئيسية ذات الصلة بمدونتك ، والتوصل إلى عناوين جذابة ومخططات تفصيلية للمحتوى الخاص بك.

يحتوي Jasper على مجموعة من قوالب كتابة الإعلانات المضمنة ، مما يتيح لك القيام بجميع أنواع الأشياء مثل إنشاء نسخة تسويقية ، وكتابة الاستنتاجات ، وصياغة السير على وسائل التواصل الاجتماعي ، وإنشاء Amazon أوصاف المنتج ، وأكثر من ذلك بكثير. تستند كل هذه الأمور إلى أفضل الممارسات الصناعية والأمثلة المثبتة ، لذلك يمكنك أن تثق في أنك تحصل على محتوى خالٍ من الانتحال والذي سيعمل على زيادة التحويلات.

هناك أيضًا ملحق Jasper Chrome (يُسمى Jasper Everywhere) يمكنك استخدامه لدمج Jasper بشكل كامل في سير عمل الكتابة لديك.

سعر

تكاليف جاسبر من 39 دولارًا شهريًا ، يتم دفعها سنويًا. يمنحك هذا عددًا غير محدود من الكلمات ، وأكثر من 50 نموذجًا ، ومقعد مستخدم واحد.

3.

Writesonic

باستخدام Writesonic ، يمكنك بسهولة إنشاء منشورات مدونة وأوصاف منتجات ومحتوى وسائط اجتماعية ببضع نقرات فقط.

تضمن الخوارزمية التي يستخدمها Writesonic أن المحتوى الخاص بك محسّن لتحسين محركات البحث ويتدفق بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر WriteSonic مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص لإنشاء أشياء مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ، ونسخة إعلانية لـ Facebook وإعلانات Google ، وميزات إلى مزايا ، وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، والمزيد. تحتوي أداة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدقق سرقة أدبية أيضًا ، لتمنحك راحة البال.

سعر

تبلغ تكاليف WriteSonic من $ 12.67 / شهريًا ، وتُدفع سنويًا. يمنحك هذا مستخدمًا واحدًا وما يصل إلى 100000 كلمة و 100+ قالب ومنشئ روبوتات الدردشة ودعم الأولوية.

4.

Copy.ai

يجعل CopyAI من السهل إنشاء محتوى تسويق المحتوى مثل منشورات المدونة ومنشورات الوسائط الاجتماعية ، بالإضافة إلى أوصاف المنتج ونسخة المبيعات لمواقع التجارة الإلكترونية.

باستخدام CopyAI ، يمكنك إنشاء محتوى AI بأكثر من 25 لغة. على عكس العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ، يمكنك أيضًا استخدام CopyAI مجانًا (لإنشاء ما يصل إلى 2000 كلمة شهريًا ، باللغة الإنجليزية فقط).

عند إنشاء محتوى مدونة ، يمنحك منشئ المحتوى AI خيارات متعددة: يمكنك نسخ خيار أو حفظه أو إزالته أو مطالبة CopyAI بمزيد من المحتوى مثله.

سعر

تكلفة Copy.ai تبدأ من 36 دولارًا شهريًا ، ويتم إصدار فواتير بها سنويًا. يمنحك هذا عددًا غير محدود من الكلمات ، و 5 مقاعد للمستخدمين ، وأكثر من 90 أداة لكتابة النصوص ، ودعم البريد الإلكتروني ذي الأولوية. هناك أيضًا خطة مجانية دائمة تتيح لك إنشاء ما يصل إلى 2000 كلمة شهريًا.

5.

ChatGPT (بواسطة OpenAI)

تعد ChatGPT إحدى أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي التي من المؤكد أنك سمعت عنها.

إنها أداة سهلة الاستخدام بخطة مجانية غير محدودة ، طورتها شركة OpenAI.

(تستخدم معظم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم واجهة برمجة تطبيقات OpenAI لوظائفها الخلفية ، مع توفر طرازي GPT-3 و GPT-4 لمطوري التطبيقات.)

يعمل ChatGPT بطريقة محادثة ، حيث تكتب سؤالًا أو موجهًا ، ويحاول ChatGPT إعطائك كل ما تطلبه. بصفتك مدونًا ، يمكنك أن تطلب من ChatGPT إنشاء أفكار المحتوى أو العناوين أو الخطوط العريضة أو منشورات الوسائط الاجتماعية أو المقالات الكاملة أو غيرها من الموارد المفيدة مثل التقويم التحريري أو قائمة المدونات المختلفة التي يمكنك نشرها كضيف.

عندما تبدأ للتو في كتابة المدونة ، فإن ChatGPT هي أداة رائعة للذكاء الاصطناعي يمكنك تجربتها. يمكنك اللعب بها بقدر ما تريد مجانًا. لا يحتوي على أي قوالب أو أدوات مضمنة ، لذلك إذا كنت تريد شيئًا أكثر ملاءمة لاحتياجاتك كمدون ، فإنني أوصي باستخدام RightBlogger بدلاً من ذلك.

سعر

ChatGPT مجاني للاستخدام غير المحدود ، ولكن يمكنك الدفع مقابل اشتراك ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا. يمنحك هذا الوصول حتى في أوقات الذروة ، والاستجابات الأسرع من ChatGPT ، وأولوية الوصول إلى الميزات الجديدة.

6.

Anyword

تهدف Anyword إلى مؤلفي الإعلانات ، مما يعني أنها أداة رائعة يمكنك الرجوع إليها بمجرد بيع المنتجات أو تنفيذ التسويق بالعمولة على مدونتك.

بالإضافة إلى إنشاء محتوى أصلي لمنشورات المدونة ، يمكنك استخدام Anyword لإنشاء صفحات مقصودة ، Facebook الإعلانات وقوائم المنتجات وحتى المحتوى القصير مثل سطور موضوع البريد الإلكتروني.

Anyword هو أكثر تركيزًا على تحسين محركات البحث (SEO) من العديد من أدوات المدونات AI الأخرى ، مع خيار إدخال الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث في معالج المدونة عند إنشاء المحتوى. كما أنه يصنف الأفكار المحتملة لعناوين المدونة ويسجلها ، مما يساعدك على اختيار الفكرة التي من المرجح أن تعمل بشكل جيد.

سعر

تكلفة Anyword تبدأ من 24 دولارًا شهريًا ، ويتم دفعها سنويًا. يمنحك هذا 20،000 رصيدًا للكلمة ، وأكثر من 100 من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 200 من أدوات كتابة الإعلانات ، ومعالج نشر المدونة ، ومقاعد متعددة للمستخدمين.

7. كاتب الذكاء الاصطناعي (موقعهم هنا)

يتيح لك AI Writer إنشاء منشورات لمدونتك بناءً على عنوان فقط. إنه يركز بشكل أساسي على منشورات المدونة – إنتاج منشور كامل مرة واحدة من العنوان الرئيسي الخاص بك. هذا سريع وسهل إذا كنت ترغب في إنشاء الكثير من المحتوى الطويل ، ولكن هذا يعني أنك لا تحصل على فرصة لضبط نتائجك بدقة. (تمنحك العديد من أدوات المدونات AI الأخرى الفرصة للموافقة على مخطط تفصيلي قبل التقدم إلى المنشور الكامل.) ومع ذلك ، هناك محرر تحسين محركات البحث (SEO) مضمن حتى تتمكن من تحرير منشورك لـ SEO.

تعني ميزة “النشر إلى WordPress” الخاصة بـ AI Writer أنه من السريع الحصول على المحتوى الخاص بك مباشرة على مدونة WordPress الخاصة بك.

إحدى الميزات المفيدة هي خيار “إظهار نصوص المصدر” لكل فقرة ، مما يجعل من السهل التحقق مرة أخرى من الحقائق والأرقام في المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، كما يمكنك أن ترى بالضبط من أين حصل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على تلك الحقائق.

سعر

تتكلف AI Writer من $ 24.16 / شهر (تدفع سنويًا). يتيح لك هذا إنشاء ما يصل إلى 40 مقالة ، مع مستخدم واحد. يمكنك الوصول إلى محرر تحسين محركات البحث وإعادة صياغة النص واكتشاف الموضوع (الفرعي) والمزيد.

8. الحبر

إن INK تستحق المحاولة ، حيث تتيح لك أداة التدوين AI هذه إنشاء محتوى مكتوب وأعمال فنية. يحتوي على أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة ، بحيث يمكنك استخدامها لتحسين المحتوى الموجود لديك – أو يمكنك الحصول على INK للقيام بالكتابة نيابة عنك. عندما تقوم بإنشاء محتوى ، يمكنك إدخال كلمتك الرئيسية الأساسية وسيطالبك INK بالقيام بأشياء محددة لتحسين تلك الكلمة الأساسية.

هناك واجهة محادثة (على غرار ChatGPT) ، تمنحك الكثير من الخيارات لأنواع المحتوى التي يمكنك إنشاؤها. ومع ذلك ، لا يحتوي INK على أطر عمل مضمنة لأشياء مثل التسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى القصير: إنه يركز بشكل أساسي على منشورات المدونة ومحتوى المبيعات. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء عناصر مرئية من موجه نص.

سعر

تبلغ تكلفة INK 39 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) مما يمنحك كتابة غير محدودة لمنظمة العفو الدولية ، ومقالات SEO غير محدودة ، وصور AI غير محدودة أيضًا ، إلى جانب أكثر من 130 نموذجًا للذكاء الاصطناعي.

9.

Rytr

إذا كانت ميزانيتك محدودة إلى حد ما ، فإن Rytr يعد جزءًا جيدًا من برنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنك اختياره.

يمنحك الكثير من الخيارات لإنشاء منشورات المدونة ، مما يتيح لك إنشاء أفكار منشورات المدونة بسهولة قبل التقدم إلى مخطط تفصيلي ثم توسيع النص إلى فقرات وأقسام.

حتى الخطة المجانية (حتى 10000 حرف شهريًا) تتضمن مدققًا مدمجًا للانتحال.

هناك الكثير من الخيارات المختلفة المتاحة – والتي قد تكون مربكة بعض الشيء ، لكن لديك الكثير من الخيارات. يمكنك اختيار مدى الإبداع مقابل الواقعية وعدد الاختلافات لإنشاء المحتوى الخاص بك أيضًا.

سعر

تبلغ تكاليف Rytr من 7.50 دولارات شهريًا (يتم الدفع سنويًا) ، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى إنشاء 100000 حرف شهريًا والوصول إلى أكثر من 40 حالة استخدام. يمكنك أيضًا إنشاء ما يصل إلى 20 صورة شهريًا.

أفضل أدوات التدوين AI التي تركز على تحسين محركات البحث (SEO)

إذا كنت تريد أن ترى نموًا جادًا في حركة مرور مدونتك ، فأنت بحاجة إلى استثمار الوقت والموارد في تحسين محرك البحث (SEO). يدور برنامج Good SEO حول التأكد من أنك تنشئ محتوى مصممًا جيدًا لكل من القراء ومحركات البحث مثل Google. الخبر السار هو أن هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة.

10. أداة الكلمات الرئيسية (RyRob)

أداة الكلمات الرئيسية الخاصة بي مجانية تمامًا وهي طريقة رائعة للبدء في البحث عن الكلمات الرئيسية. ما عليك سوى إدخال كلمة رئيسية أولية (كلمة رئيسية أولية) وتمنحك الأداة مجموعة كاملة من الكلمات الرئيسية التي يجب مراعاتها.

يتم سرد كل كلمة رئيسية مع حجم كلماتها الرئيسية (عمليات البحث الشهرية ، في البلد الذي تختاره) وصعوبة ذلك. من الناحية المثالية ، تريد اختيار كلمات رئيسية بحجم يتراوح بين 1000 و 10000 وصعوبة منخفضة – على الرغم من أنه بمجرد إنشاء مدونتك بشكل أكبر ، يمكنك معالجة الكلمات الرئيسية ذات الصعوبة المتوسطة أو العالية.

سعر

أداة الكلمات الرئيسية الخاصة بي مجانية ، للاستخدام غير المحدود.

11.

GrowthBar

GrowthBar هي أداة لإنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث لمواقع الويب والمدونات التي تركز على تحسين محرك البحث.

ستحتاج إلى تقديم عنوان URL لموقع الويب الخاص بك ، والكلمات الرئيسية التي تريد مراقبتها ، وعناوين URL لمواقع ويب منافسيك عند التسجيل.

يتضمن GrowthBar العديد من الأدوات المتعلقة بتحسين محركات البحث ، مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبع الرتب و “مفتش الموقع” لتحليل منافسيك. يتم دمج محرر الكتابة AI مع محرر تحسين محركات البحث لمساعدتك على إضافة كلمات رئيسية بسهولة إلى مقالتك أثناء التحرير.

سعر

تبلغ تكلفة GrowthBar 29 دولارًا شهريًا ، والتي تشمل 25 مخططًا أو تدقيقًا لمحتوى الذكاء الاصطناعي شهريًا ، و 500 جيل من فقرة الذكاء الاصطناعي ، ودردشة منظمة العفو الدولية غير المحدودة ، والأوصاف التعريفية ، وأفكار المدونات ، والمزيد.

12. سيرفر SEO

باستخدام منشئ المخطط التفصيلي المتضمن في Surfer SEO ، يمكنك بسهولة وبسرعة هيكلة المحتوى الخاص بك. يولد الذكاء الاصطناعي عناوين فرعية لك ويتأكد من أن المخطط التفصيلي فريد من نوعه. يوجد أيضًا مدقق انتحال مضمّن: مفيد إذا كنت تقوم بتحرير محتوى كتبه شخص آخر.

لا يكتب Surfer SEO محتوى لك ، على الرغم من أنه يمكنك ربطه بـ Jasper إذا كنت تستخدم هذه الأداة أيضًا. يتكامل Surfer SEO مع كل من محرّر مستندات Google و WordPress ، مما يسهل عليك كتابة منشورات مدونتك ونشرها. يوفر لك مقياسًا في الوقت الفعلي لتحسين مقالتك وقابليتها للقراءة أثناء الكتابة ، وتظهر كدرجة عددية من 100.

سعر

تبلغ تكلفة SurferSEO من 49 دولارًا شهريًا ، مما يتيح لك الوصول إلى تحسين 120 مقالة سنويًا ومراجعة 240 صفحة سنويًا. يمكنك تحسين وتتبع موقعين على الويب ودعوة عضو واحد بالفريق أيضًا.

13. فريز

Frase هي أداة أخرى لتدوين AI تساعد في إنشاء محتوى صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين: يمكنك استخدامه لإنشاء منشورات جديدة أو تحسين المنشورات التي كتبتها بالفعل.

مثل SurferSEO ، ينشئ Frase مخطط محتوى بناءً على مقالات مماثلة. يمكنك بعد ذلك إما أن تقوم Frase بكتابة كل قسم أو كتابته بنفسك ، أو حتى استخدام كاتب AI للمقالة بأكملها. يعد Frase خيارًا مناسبًا للميزانية أكثر من بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ، لذلك قد يكون خيارًا جيدًا عندما تبدأ للتو.

سعر

تبلغ تكلفة Frase من 12.66 دولارًا شهريًا ، مما يتيح لك كتابة 4 مقالات وتحسينها وإنشاء 4000 كلمة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل أدوات المدونات AI لإنشاء الصور

لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على إنشاء نص فقط. أصبحت البرامج التي يمكنها إنشاء الصور أكثر تقدمًا من أي وقت مضى – مما يجعل من السهل الحصول على رسومات رائعة وصور واقعية للصور والمزيد لمدونتك وحسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

14.

HitPaw صور محسن

HitPaw Photo Enhancer هي أداة ذكية للذكاء الاصطناعي تتيح لك زيادة حدة الصور وتكبيرها دون فقدان الجودة وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تلتقط صورًا خاصة بك لاستخدامها في مدونتك أو حساباتك الاجتماعية ، فإن تشغيلها من خلال المحسِّن يمكن أن يساعدك في الحصول على نتائج بجودة احترافية.

يحتوي HitPaw Photo Enhancer أيضًا على أدوات لتنقيح الصور (مثل إزالة الشوائب والتجاعيد) ، وإزالة الضوضاء ، وإعادة تلوين الصور القديمة بالأبيض والأسود ، والصور الملونة الصحيحة ، وغير ذلك الكثير.

سعر

HitPaw Photo Enhancer هي أداة قابلة للتنزيل تكلف 6.66 دولارًا في الشهر (تدفع سنويًا) أو 99.99 دولارًا لترخيص مدى الحياة. يمكنك استخدامه فقط على جهاز كمبيوتر واحد.

15.

NightCafe

يتيح لك NightCafe إنشاء صور من مجرد رسالة نصية قصيرة ، من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

ستنتج صورًا واقعية عالية الجودة بشكل مثير للإعجاب ، باستخدام خوارزميات متقدمة.

يمكنك إنشاء أنواع مختلفة من الصور مثل المناظر الطبيعية أو صور الشخصيات أو الفن التجريدي ، ويمكنك الاستمرار في تحسين النتائج حتى يكون لديك شيء يمكن أن يتم إنتاجه بسهولة بواسطة فنان رقمي ذي خبرة. هناك العديد من الأنماط المختلفة للاختيار من بينها ، مما يساعدك على ابتكار صور مناسبة تمامًا لعلامتك التجارية.

سعر

تبلغ تكلفة NightCafe من 5.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) ، مما يمنحك 100 رصيدًا شهريًا (ما يكفي لإنشاء 1240 صورة). يمكنك أيضًا شراء حزم ائتمان إذا كنت لا تريد اشتراكًا متكررًا.

16.

DALL-E

ابتكر OpenAI ، الأشخاص الذين يقفون وراء ChatGPT ، أداة DALL-E ، وهي أداة ذكاء اصطناعي يمكنها إنشاء جميع أنماط الصور (الصور ، والرسومات ، والرسوم المتحركة ، وما إلى ذلك) بناءً على المطالبات النصية.

إنه مثالي لإنتاج صور للتسويق والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك الصور الواقعية للحيوانات والطعام وغير ذلك الكثير. لإعطائك فكرة عن قدرة DALL-E ، تحقق من بعض الصور المذهلة التي تم إنشاؤها.

سعر

تبيع DALL-E حزم الائتمان بدلاً من الاشتراك الشهري ، وتكلف حاليًا 15 دولارًا مقابل 115 رصيدًا. هذا يكفي لإنشاء 460 صورة.

جرب أفضل أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي (لنفسك) اليوم

بصفتك مدونًا ، قد تشعر أنه لا يوجد وقت كافٍ على الإطلاق. ولكن يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تسريع العديد من مهام التدوين – مثل البحث وتحديد المشاركات ، وكتابة المحتوى ، وصياغة نسخ البريد الإلكتروني ، وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، والمزيد. يمكنك معرفة كيف أستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التدوين الخاصة بي هنا.

قد لا ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي في كل خطوة من خطوات عملية الكتابة عند إنشاء محتوى جديد. لكن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في تسريع سير عملك بشكل كبير ، مما يساعدك في كل شيء من العصف الذهني إلى إعادة صياغة أقسام المنشورات الأخرى.

إذا لم تكن قد حصلت على مدونتك على الإنترنت بعد ، فتحقق من إرشاداتي خطوة بخطوة حول كيفية بدء مدونة – سيستغرق الأمر من 10 إلى 15 دقيقة فقط.