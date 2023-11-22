ستساعدك المقالة التالية: 16 نوعًا من الفواتير التي يحتاجها كل فريق عمل وفريق مبيعات [+ Editable Templates]

يمكن للمدفوعات المتأخرة أن تدفع الشركات إلى حافة الهاوية وإلى الإفلاس. في الواقع، تنفق الشركات الصغيرة والمتوسطة النموذجية في المملكة المتحدة مبالغ مذهلة 1.5 ساعة كل يوم مطاردة خمس فواتير غير مدفوعة.

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على تدفق نقدي صحي في تتبع الفواتير وضمان الدفع في الوقت المناسب. لكن معرفة نوع الفاتورة الصحيح لاستخدامها في مواقف العمل المختلفة والتوقيت والاحتياجات أمر بالغ الأهمية في عملية إعداد الفواتير. فهي تمكنك من تسريع عملية إعداد الفواتير وزيادة الكفاءة، مما يوفر الوقت الثمين.

في هذا المنشور، سنستكشف الأنواع الأساسية للفواتير التي يحتاجها كل عمل. لقد قمنا أيضًا بتضمين قوالب قابلة للتخصيص لكل نوع فاتورة، حتى تتمكن من تعديلها بسرعة لتناسب احتياجات عملك المحددة.

فيما يلي مجموعة مختارة قصيرة من 8 قوالب اتفاقيات إيجار بسيطة سهلة التحرير يمكنك تحريرها ومشاركتها وتنزيلها باستخدام Wix. عرض المزيد من القوالب أدناه:

جدول المحتويات

أهمية استخدام أنواع مختلفة من الفواتير

فيما يلي بعض فوائد استخدام أنواع مختلفة من الفواتير التي تناسب احتياجات عملك وليس فقط الفواتير العامة:

زيادة الشفافية والدقة

يخدم كل نوع من أنواع الفواتير غرضًا مميزًا ويوفر معلومات محددة تتعلق بالمعاملة، مثل التفاصيل المفصلة أو الخصومات أو الضرائب أو الرسوم الإضافية. تعمل هذه الشفافية على بناء الثقة مع عملائك وتقليل احتمالية حدوث نزاعات أو سوء فهم.

تتبع الدفع

تعمل الفاتورة الرسمية كسجل موثق يتضمن تفاصيل المنتجات أو الخدمات التي قدمتها والمبلغ المقابل المستحق على عميلك. وهذا يجعل الفواتير أسهل طريقة لتتبع المدفوعات، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء مراجعات الميزانية السنوية وإجراءات تقديم الضرائب.

يساعد العملاء على التكيف مع دورات الفوترة وشروط الدفع المختلفة

سيساعدك استخدام نوع الفاتورة الصحيح على توصيل توقعات الفواتير الخاصة بك وتمكين عملائك من الالتزام بجداول دفع محددة. على سبيل المثال، إذا كنت شركة تعتمد على الاشتراك وتقدم فواتير متكررة، فيمكن لعملائك أن يفهموا أنه سيتم محاسبتهم تلقائيًا عندما يحين موعد اشتراكهم.

الحفاظ على السجلات

يسمح كل نوع فاتورة بحفظ السجلات المالية وتحليلها بشكل أفضل. فهو يوفر بيانات محددة يمكن أن تكون مفيدة للمحاسبة أو تتبع النفقات أو تحليل سلوك العملاء.

من خلال الاحتفاظ بسجل منظم جيدًا للفواتير، يمكنك إدارة حساباتك بشكل فعال واسترداد المعلومات الأساسية بسهولة عند الحاجة.

بناء علاقات مع العملاء ودفع نمو المبيعات

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16 نوعًا من نماذج الفواتير التي ستحتاج إليها

لدى Wix مجموعة واسعة من قوالب الفواتير الاحترافية والقابلة للتخصيص بسهولة. اعتمادًا على احتياجات عملك، ستحتاج إلى أي من هذه الأنواع الستة عشر من الفواتير لجعل عملية إعداد الفواتير فعالة.

لكن أولاً، استمع إلى ما تقوله سامانثا، وهي صاحبة شركة صغيرة، حول الإبداع مع Wix.

فيسمي سهل الاستخدام! أنا مبتدئ وبعد ساعتين فقط، قمت بالفعل بإعداد شرائح ذات مظهر احترافي لاجتماع مجلس إدارة شركتنا في ثلاثة أيام.

“كنت أبحث عن قوالب نمط المخطط الانسيابي مع علامات تجارية أخرى في المرحلة التجريبية ولم أتمكن من العثور على أي شيء – لقد جربت Wix ووجدت على الفور ما لا يقل عن 100 خيار مختلف لقوالب المخطط الانسيابي.”

سامانثا | صاحب مشروع صغير

الفاتورة الأولية

سواء كنت تبيع منتجات دوليًا أو تقدم خدمة بتكاليف مرنة، فإن قالب الفاتورة الأولية هذا يمنح العملاء فهمًا واضحًا لما يدفعون مقابله.

فهو يوضح جميع العناصر الأساسية، مثل تفاصيل المرسل والمستلم ووصف السلع أو الخدمات والكميات والأسعار والمبالغ الإجمالية. يمكنك تخصيص هذا القالب بسهولة مع أصول علامتك التجارية. لا تنس استخدام معالج العلامة التجارية لإضافة أصول علامتك التجارية تلقائيًا، مثل الشعار والألوان، إلى فاتورتك. يمكنك إنشاء شعار احترافي يترك انطباعًا قويًا باستخدام أداة إنشاء الشعارات الخاصة بـ Wix.

الفاتورة المتأخرة

يتضمن القالب أقسامًا مخصصة لجميع التفاصيل المهمة: التاريخ وفترة التأخير والرسوم المتأخرة المتراكمة. لقد تم تصميمه لتقديم هذه التفاصيل بتنسيق سهل الفهم، مما يضمن أن عملائك على دراية تامة بالتزاماتهم.

باستخدام هذا القالب، يمكنك تحقيق التوازن بين الحزم والأدب، وهو أمر أساسي عند التعامل مع الدفعات المتأخرة. تم تصميم هذا القالب بخبرة من أجل التواصل الواضح والاحترافية، وهو يساعد الشركات في إدارة الدفعات المتأخرة بطريقة مهذبة وفعالة.

الفاتورة الموحدة

قم بتحسين عملية إعداد الفواتير الخاصة بك باستخدام قالب الفاتورة الموحد هذا، المصمم خصيصًا لتجميع فواتير متعددة في مستند واحد شامل. مثالي للشركات التي تقدم خدمات متعددة أو تشحن طلبات متعددة لعميل واحد، ويضمن هذا القالب اتباع نهج مبسط ومنظم لإعداد الفواتير.

فهو يسرد المعاملات الفردية بشكل واضح، ويعرض تفاصيل محددة مثل التواريخ والأوصاف والكميات والتكاليف لكل خدمة أو منتج مقدم. فهو يحسب الإجماليات الفرعية لكل معاملة ويقدم الإجمالي الكلي في النهاية، مما يوفر نظرة عامة مباشرة على جميع الأنشطة التجارية خلال فترة محددة.

يمكنك استخدام دعوة أعضاء الفريق للعمل على فواتيرك معًا أو مشاركة الفواتير للمراجعة. تعمل ميزات Wix التعاونية على جعل هذا الأمر سلسًا للغاية، مما يوفر الوقت ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

فاتورة التجنيب

تأكد من التدفق النقدي المتسق واتفاقيات العمل الآمنة باستخدام قالب فاتورة التجنيب هذا. تم تصميم هذا القالب خصيصًا للشركات التي تعمل بموجب اتفاقيات التجنيب. يسمح لك بإصدار فاتورة لعملائك بطريقة احترافية.

فهو يوضح التفاصيل المهمة مثل معلومات العميل وتفاصيل الخدمة وشروط الدفع ومبلغ التوكيل المستحق. يمكنك أيضًا العثور على مساحات لأي رسوم أولية أو خدمات محددة مقدمة، بالإضافة إلى قسم لخصم هذه التكاليف من إجمالي المبلغ المدفوع.

هل تريد تحديث رسوم الخدمة والتفاصيل الأخرى عبر فواتير متعددة؟ استخدم أداة Wix الميدانية الديناميكية لتحديث مستندك بسهولة وسيرى عملاؤك التغييرات في الوقت الفعلي!

الفاتورة المؤقتة

إذا كنت تتعامل مع مشاريع طويلة ومعقدة تمتد لعدة أسابيع أو أشهر، فستجد أن هذه الفاتورة المؤقتة ذات قيمة.

باستخدام هذا النوع من الفواتير، يمكنك الحفاظ على تدفق نقدي سليم عن طريق إصدار فواتير لعملائك بشكل دوري بدلاً من الانتظار حتى انتهاء المشروع.

وهي تتضمن تفاصيل العمل المحدد أو أجزاء المشروع المكتملة خلال فترة فاتورة معينة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتفاصيل الرسوم المقابلة. وهذا يوفر الشفافية، ويساعد العملاء على فهم ما يدفعون مقابله بالضبط. استخدم أداة تحليلات Wix لتتبع العملاء الذين شاهدوا فاتورتك أو تفاعلوا معها.

فاتورة الجدول الزمني

تعمل فاتورة الجدول الزمني هذه كفاتورة وسجل عمل. إنه أمر رائع للمحترفين أو الشركات أو المستشارين الذين يتقاضون رسومًا من عملائهم بناءً على مقدار الوقت الذي عملوا فيه في مشروع أو مهمة. باستخدام هذا القالب، يمكنك تسجيل ساعات العمل بدقة، مع تحديد التواريخ وساعات العمل والمهام المكتملة والسعر بالساعة لكل خدمة بوضوح.

الفاتورة النهائية

تم تصميم هذه الفاتورة النهائية بشكل مثالي للشركات التي تحتاج إلى تزويد عملائها بملخص للتكاليف التراكمية في نهاية المشروع.

ويتضمن مساحات لوصف تفصيلي لجميع الخدمات المقدمة أو المنتجات المقدمة، بالإضافة إلى تكاليفها الفردية ويلخص جميع الرسوم في الإجمالي الكلي. ويمثل النموذج أيضًا أي دفعات أو إيداعات سابقة تم إجراؤها خلال فترة المشروع، مما يعرض بوضوح الرصيد المتبقي المستحق.

يمكنك تنزيل فاتورتك ومشاركتها بتنسيقات PDF وJPG وPNG وPPTX والمزيد أو الحصول على رابط قابل للمشاركة لتسليم الفاتورة لعملائك.

فاتورة مختلطة

تم تصميم قالب الفاتورة المختلط هذا للشركات التي تحتاج إلى دمج الرسوم والائتمانات المختلفة في مستند واحد شامل. يوفر القالب المرونة لحساب بيع البضائع أو الخدمات وأي إشعارات إرجاع أو ائتمان.

يمكنك العثور على أقسام واضحة لتفصيل الرسوم والمدفوعات وأي أرصدة أو خصومات. وهذا يسمح بالشفافية في عرض كل من المستحق وما تم دفعه أو إضافته، مما يوفر نظرة شاملة للمعاملة.

فاتورة تجارية

إذا كان عملك مشتركًا في أنشطة الاستيراد والتصدير، فستجد قالب الفاتورة هذا مفيدًا. يعمل القالب على تبسيط عملية التوثيق، مما يضمن امتثالك للوائح التجارة الدولية أثناء تقديم تفاصيل معاملتك بشكل احترافي ودقيق.

ويتضمن أقسامًا مخصصة لجميع المعلومات الضرورية، مثل تفاصيل المرسل والمستلم ووصف البضائع والكميات والأسعار وتفاصيل الشحن. كما أنها توفر مساحة لأية رسوم إضافية مثل الشحن أو التأمين أو الضرائب، مما يوفر رؤية شاملة للقيمة الإجمالية للمعاملة.

الفاتورة المتكررة

قم بأتمتة دورة الفوترة الخاصة بك وتأكد من الدفع في الوقت المناسب باستخدام قالب الفاتورة المتكررة هذا. تم تصميم هذا القالب للشركات التي لديها اتفاقيات خدمة مستمرة أو نماذج قائمة على الاشتراك، مما يجعل من السهل إصدار فاتورة لعملائك على فترات زمنية منتظمة.

يتضمن القالب أقسامًا لجميع التفاصيل الضرورية، بما في ذلك معلومات العميل ومدة الفاتورة والوصف التفصيلي للخدمات والدفع المستحق. فهو يسمح بتحديث التواريخ والمبالغ بسهولة، مما يجعله أداة عملية لإعداد فواتير متسقة ومنتظمة. يمكنك جعل فاتورتك تتألق عن طريق إضافة أيقونات متحركة أو ثلاثية الأبعاد.

الفاتورة الجماعية

تم تصميم هذا القالب خصيصًا للشركات التي تقدم خدمات أو بضائع متعددة لعميل واحد خلال فترة معينة، ويتيح لك دمج جميع الفواتير في مستند واحد شامل.

ويقدم تفصيلاً واضحاً لكل معاملة، بما في ذلك التواريخ والأوصاف والكميات والأسعار والمبالغ الإجمالية لكل فاتورة صادرة خلال الفترة. يقدم الإجمالي الكلي المعروض في النهاية ملخصًا واضحًا لجميع المعاملات، مما يسهل عملية التتبع والدفع لعملائك.

فاتورة الائتمان

استخدم قالب الفاتورة لإدارة التخفيضات في المبالغ المستحقة على العملاء والإبلاغ عنها، سواء بسبب البضائع المرتجعة أو الأخطاء في الفواتير السابقة أو الخصومات الترويجية.

يتضمن القالب جميع الحقول الأساسية، مثل معلومات العميل، والإشارة إلى الفاتورة الأصلية، وأوصاف سبب الائتمان والمبلغ الإجمالي المضاف. فهو يوفر طريقة واضحة ومنظمة لتقديم هذه التفاصيل، مما يضمن حصول عملائك على فهم كامل لرصيدهم المحدث.

فاتورة الخصم

تم تصميم هذا القالب خصيصًا للحالات التي تتطلب دفع رسوم إضافية بعد إصدار الفاتورة الأصلية، ويوفر وسيلة واضحة ومهنية لتوصيل هذه التعديلات إلى عملائك.

يتضمن قالب فاتورة الخصم مساحات مخصصة لجميع التفاصيل المهمة، مثل معلومات العميل ومرجع الفاتورة الأصلية ووصف الرسوم الإضافية والإجمالي المعدل. فهو يوفر طريقة مباشرة لتوضيح الأسباب الكامنة وراء الرسوم الإضافية، مما يضمن الشفافية الكاملة والحفاظ على الثقة مع عملائك.

فاتورة كشف الحساب

ابق على اطلاع على دورة الفوترة الخاصة بك باستخدام قالب فاتورة كشف الحساب هذا. تم تصميم هذا القالب للشركات التي تحتاج إلى تزويد العملاء بملخص لنشاط حساباتهم خلال فترة محددة، ويساعد في الحفاظ على اتصالات مالية واضحة وتعزيز رضا العملاء.

يتضمن القالب أقسامًا واضحة لمعلومات العميل ومدة الفاتورة وتفاصيل الفاتورة الفردية وتواريخ الدفع والأرصدة المستحقة. لقد تم تصميمه لتقديم نظرة عامة موجزة عن جميع المعاملات والمدفوعات والائتمانات والمستحقات المستحقة، مما يسهل على عملائك تتبع نشاط حساباتهم وتسوية المدفوعات في الوقت المحدد. في Wix، من السهل استيراد البيانات من برامج جداول البيانات مثل Microsoft Excel أو Google Sheets إما عن طريق تضمين الجدول أو توصيل جدول بمصدر بيانات مباشر.

فاتورة التجزئة

تم تصميم هذا القالب خصيصًا لبيئة البيع بالتجزئة سريعة الخطى، مما يسهل تقديم فواتير واضحة ومفصلة لعملائك عند كل عملية شراء.

يتضمن القالب مساحات مخصصة لمعلومات العملاء والأصناف الفردية المشتراة والكميات وأسعار الوحدات والمبلغ الإجمالي المستحق. فهو يحسب الضرائب والخصومات تلقائيًا، مما يوفر تفصيلاً شفافًا لجميع الرسوم ويضمن تجربة دفع سلسة لعملائك. يمكنك دمج العلامة التجارية لشركتك أو ضبط نظام الألوان أو تعديل التخطيط ليتناسب مع هوية متجر البيع بالتجزئة الخاص بك.

فاتورة أمر الشراء

تم تصميم هذا القالب للشركات والموردين من جميع الأحجام، مما يسهل تحديد السلع أو الخدمات المحددة التي يشتريها العميل، مما يضمن الوضوح والدقة في كل معاملة.

ويتضمن مساحات لجميع التفاصيل الضرورية، مثل معلومات الاتصال بالمورد وقائمة الأصناف المطلوبة والكميات وأسعار الوحدات ومواعيد التسليم والمبلغ الإجمالي المستحق. يضمن هذا التنسيق الواضح والمفصل أن تكون أنت وعملاؤك على نفس الصفحة فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الطلب.

الأنواع الرئيسية لتنسيقات الفاتورة

فيما يلي نوعان رئيسيان من تنسيقات الفواتير:

الفاتورة الرقمية

الفواتير الرقمية، والمعروفة أيضًا باسم الفواتير الإلكترونية أو الفواتير الإلكترونية، هي طرق حديثة وغير ورقية لتوثيق المعاملات التجارية بين المشترين والبائعين. على عكس الفواتير المادية، التي تتم طباعتها على الورق، يتم إنشاء الفواتير الرقمية وإرسالها واستلامها وإدارتها باستخدام الوسائل الإلكترونية.

غالبًا ما يتم إنشاء الفواتير الرقمية بتنسيق رقمي موحد، مثل PDF أو XML ويمكن إرسالها إلكترونيًا. أنها تحتوي على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمعاملة، تمامًا مثل الفواتير الورقية التقليدية.

Wix هي أفضل أداة لإنشاء وإرسال الفواتير الرقمية. بصرف النظر عن إمكانية تنزيل فاتورتك بتنسيقات PDF وJPG وPNG وPPTX، يمكنك أيضًا إنشاء رابط مباشر يمكن مشاركته رقميًا مع عملائك.

الطباعة التقليدية

الفاتورة المطبوعة التقليدية هي مستند ورقي يعمل بمثابة طلب رسمي للدفع بين البائع والمشتري. على عكس الفواتير الرقمية، التي يتم إنشاؤها ومعالجتها إلكترونيًا، تتم طباعة الفواتير التقليدية على الورق وإرسالها عبر البريد أو تسليمها شخصيًا. على الرغم من أن الفواتير الإلكترونية بدأت تتولى السيطرة ببطء، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تعتمد على الفواتير المطبوعة التقليدية.

يتيح Wix للمستخدمين حفظ التصميمات بتنسيقات قابلة للطباعة (إما بتنسيق PDF وJPG وPNG وPPTX)، مما يجعل من السهل توزيع المستندات مثل الفواتير والعقود والإيصالات.

5 أفضل ممارسات الفاتورة

فيما يلي بعض الإرشادات لتحسين الكفاءة العامة لفواتيرك

تأكد من أن الفاتورة تحتوي على معلومات دقيقة

تأكد من صياغة فواتيرك بعناية وبمعلومات دقيقة وواضحة. من الضروري تضمين التفاصيل الأساسية مثل اسم شركتك وعنوانك ومعلومات الاتصال، بالإضافة إلى اسم المشتري وعنوانه. قم أيضًا بتعيين رقم فاتورة فريد والإشارة إلى تاريخ الفاتورة لسهولة الرجوع إليها.

التسليم في الوقت المناسب

قد يؤدي تأخير إصدار الفواتير إلى تأخير الدفع. تأكد من إنشاء دورة فواتير واضحة وإبلاغ عملائك بهذه الدورة. قم بأتمتة عملية إعداد الفواتير الخاصة بك لتبسيط عملية إنشاء الفواتير وتسليمها.

اذكر شروط الدفع الواضحة

عند إصدار الفاتورة، حدد بوضوح شروط الدفع. قم بتضمين تاريخ الاستحقاق بشكل واضح، بالإضافة إلى طرق الدفع المقبولة (مثل التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان أو منصات الدفع عبر الإنترنت). إذا كان ذلك ممكنًا، قم بتقديم خصومات على الدفع المبكر أو غرامات السداد المتأخر. إن توصيل توقعاتك فيما يتعلق بالجداول الزمنية للدفع والعواقب يشجع على الدفع الفوري.

استخدم برنامجًا للفواتير لتحسين الدقة

ال أغلبية الأعمال الصغيرة وGfK أجرت دراسة استقصائية كشفت أن إنشاء الفواتير يدويًا يمكن أن يؤدي إلى عدم الدقة وخسارة الأرباح.

تعد الفواتير عبر الإنترنت واحدة من أكثر الابتكارات المفيدة لمنع التناقضات والخسائر في الفواتير. لا تنتظر حتى ترتكب خطأً لا يمكن إصلاحه. ابحث عن حل يساعدك على إدارة وقتك ومشاريعك وفواتيرك على نفس النظام الأساسي – مثل Wix.

إرسال متابعة الفواتير للحفاظ على التدفق النقدي

من المهم وجود نظام متابعة للفواتير المتأخرة. في كثير من الأحيان يهتم المديرون بمهام أخرى ويهملون متابعة فواتير المستهلكين المقدمة. ومع ذلك، مع اقتراب موعد استحقاق الفاتورة، من الضروري المتابعة لضمان الدفع في الوقت المناسب. باستخدام تحليلات Wix وميزات التتبع، يمكنك متابعة فواتيرك لمعرفة ما إذا كان العميل قد شاهدها أم لا.

يمكنك أيضًا إنشاء فواتير المتابعة الخاصة بك وإرسالها بسهولة على Wix.

اقرأ هذه المقالة لتتعرف على كيفية إنشاء فواتير احترافية على Wix.

الأسئلة الشائعة حول الفاتورة

س: ما هي الفاتورة ثلاثية الاتجاهات؟

الفاتورة ثلاثية الاتجاهات، أو المطابقة الثلاثية، هي عملية تقارن بين ثلاثة مستندات رئيسية أثناء عملية الحسابات الدائنة لضمان الدقة ومنع الأخطاء.

المستندات الثلاثة التي تتضمنها الفاتورة ثلاثية الاتجاهات عادةً هي أمر الشراء (PO) وإيصال البضائع (GR) والفاتورة. وذلك للتأكد من أن طلب العميل يتطابق مع تسليم المورد، والذي بدوره يطابق مذكرة استلام البضائع (GRN).

س: ما هي فئة الفاتورة؟

فئة الفاتورة هي نظام تصنيف أو تجميع يستخدم لتصنيف الفواتير بناءً على معايير أو خصائص محددة. فهو يسمح بتنظيم وإدارة الفواتير بشكل أكثر كفاءة، مما يوفر رؤية وتحليل أفضل للبيانات المالية.

يمكن فرز الفاتورة وفقًا للنفقات مثل اللوازم المكتبية والخدمات المهنية والإيجار والمرافق. يمكن تجميع هذه النفقات معًا كفواتير نفقات الأعمال.

س: ما هي فاتورة الشراء؟

فاتورة الشراء هي مستند يصدره البائع أو المورد للمشتري، ويقدم تفاصيل البضائع أو الخدمات المشتراة. تحتوي فواتير الشراء غالبًا على معلومات المورد ومعلومات المشتري ورقم الفاتورة والتاريخ وشروط الدفع.

تعمل فواتير الشراء كمستندات قانونية تدعم المعاملات المالية وتساعد على ضمان الامتثال للوائح الحكومية المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتدقيق وإعداد الميزانية. إن معادل العميل لفاتورة الشراء هو أمر شراء.

س: ما هي فاتورة نوع الدفع؟

توفر فاتورة نوع الدفع، والتي يشار إليها أيضًا بالفاتورة الأولية، تفاصيل حول المعاملة للمشترين. تحتوي هذه الوثيقة على معلومات حول البضائع أو الخدمات التي يتم شراؤها، بما في ذلك نوعها وكميتها وسعر الوحدة والتكلفة الإجمالية.

على عكس الفاتورة العادية التي تطلب الدفع من المشتري، فإن الفاتورة الأولية لا تطلب الدفع؛ بل يحدد شروط وأحكام البيع. ويمكن استخدامه لتقريب النفقات أو الحصول على الموافقة على الشراء قبل إنشاء فاتورة كاملة.

ما هي الفاتورة الأساسية؟

الفاتورة الأساسية أو الأساسية هي مستند مبسط يحتوي على معلومات حيوية تتعلق بمعاملة تجارية بين البائع والمشتري، بما في ذلك التفاصيل الأساسية لمعالجة الدفع. تمكن الفاتورة الأساسية المشتري من فهم المبلغ المستحق وتكون بمثابة طلب دفع من البائع.

نظرًا لتمثيلها المباشر للمعاملة، يعمل هذا النوع من الفواتير على تبسيط معالجة الدفع وحفظ السجلات.

كم عدد الفواتير الموجودة؟

هناك أنواع عديدة من الفواتير ويمكن أن يختلف العدد حسب الصناعة واحتياجات العمل. ومع ذلك، تستخدم معظم الشركات حوالي 10-15 نوعًا من الفواتير، بما في ذلك الفواتير الأولية والفواتير التجارية وفاتورة الائتمان وفاتورة الخصم والفواتير المرحلية والفواتير المتكررة.

إنشاء وإرسال وإدارة الفواتير المصممة بشكل حدسي مع Wix

إن الاستفادة من نوع الفاتورة المناسب لشركتك يمكن أن يعزز الكفاءة ويحسن إدارة التدفق النقدي ويساهم في نهاية المطاف في نجاح عملك.

توفر Wix حلاً شاملاً لإنشاء فواتير احترافية وجذابة لمختلف احتياجات العمل. تعمل الميزات والوظائف الفريدة لبرنامجنا على تبسيط عملية إعداد الفواتير وتعزيز الاتصال والمساهمة في سير عمل مالي أكثر كفاءة لشركتك. لا تصدق كلامي فحسب، بل اذهب إلى Wix وجرّب أداة إنشاء الفواتير لدينا اليوم!