ستساعدك المقالة التالية: 17 أفضل منافذ دروبشيبينغ

المشاركة تعنى الاهتمام!

يعد Dropshipping طريقة رائعة لبدء متجر عبر الإنترنت من المنزل دون الحاجة إلى إنتاج منتج بنفسك. يمكنك كسب الكثير من المال من الدروبشيبينغ. نذهب إلى مزيد من التفاصيل حول ذلك هنا. ويمكن أن يكون إنشاء متجر دروبشيبينغ أمرًا سهلاً للغاية إذا كنت تستخدم أداة إنشاء مواقع دروبشيبينغ هذه.

ولكن إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد ما يجب أن يبيعه متجر دروبشيبينغ الخاص بك، فراجع قائمتنا. لدينا 17 مجالًا رائعًا لدروبشيبينغ يمكن أن تساعدك في جني الكثير من المال!

1. مستلزمات الحيوانات الأليفة

يحب الناس حيواناتهم الأليفة، لذلك ليس من المستغرب أن تكون مستلزمات الحيوانات الأليفة تجارة مزدهرة. إنها مزدهرة جدًا، في الواقع، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصناعة 202.6 دولارًا مليار بحلول عام 2025. لذا فمن الطبيعي أن ترغب في المشاركة في هذا الأمر.

2. ملحقات الهاتف

تعد ملحقات الهاتف مكانًا رائعًا لمتجر دروبشيبينغ. هناك عدد من قصص نجاح المتاجر التي تبيع ملحقات الهاتف مثل هذا و هذا.

3. شاي الماتشا ومسحوقه

شاي ومسحوق ماتشا هو أ صناعة متنامية وهناك الكثير من عمليات البحث عنه عبر الإنترنت. حقق الناس نجاحًا كبيرًا في دروبشيبينغ شاي الماتشا.

4. المجوهرات

تعد المجوهرات مكانًا رائعًا لشركات الشحن لسببين. أولاً، المجوهرات تحظى بشعبية كبيرة. واثنين (والأهم من ذلك) يمكنك تحقيق الخير ربح منه. فهي رخيصة الثمن، مما يمنحك هامش ربح مرتفع.

5. النظارات الشمسية

مع قصص النجاح مثل هذامن الطبيعي أن ترغب في تجربة الدروبشيبينغ من خلال متجر النظارات الشمسية عبر الإنترنت.

6. الملابس الداخلية النسائية

العشير لديهم للضرب خارج فئات دروبشيبينغ الأخرى لمعظم الطلبات. قد يكون إنشاء متجر دروبشيبينغ كاملًا حول الملابس الداخلية وغيرها من الأشياء الحميمة أمرًا ناجحًا جدًا بالنسبة لك أيضًا.

7، مكياج خالٍ من القسوة

كما ذكرت في منشور أفكار مدونتي الخاصة بالجمال، فإن صناعة الماكياج الخالية من القسوة هي صناعة متنامية. هناك الكثير من محبي الحيوانات الذين هم على استعداد لإنفاق الكثير من المال على مكياجهم إذا كان خاليًا من القسوة.

8. المجوهرات البسيطة

المجوهرات البسيطة هي مصطلح يجري بحثت المزيد والمزيد، لذا فإن إنشاء متجر عبر الإنترنت للمجوهرات البسيطة يعد فكرة رائعة.

9. دبابيس المينا

دبابيس المينا هي مصطلح آخر موجود بحثت كثيرا نوعا ما. استفد من هذه الصناعة أثناء نموها.

10. الأجهزة اللاسلكية

عدد الأجهزة اللاسلكية التي تم شراؤها مرتفع حقًا. ومن المتوقع أن تكون الصناعة كذلك تزايد بمعدل 45% خلال الخمس سنوات القادمة. الآن هو الوقت المناسب لبدء متجر على الإنترنت مخصص للأجهزة اللاسلكية!

11. المواد الفنية

مع توقع سوق الحرف اليدوية العالمية ينموفمن المنطقي أن يكون هناك طلب كبير على المواد الفنية. لذلك يمكنك الاستفادة من ذلك من خلال تطوير متجرك عبر الإنترنت حول المواد الفنية.

12. الساعات الذكية

الساعات الذكية هي أ مزدهر الصناعة، لذلك سيكون من الطبيعي بالنسبة لك أن ترغب في المشاركة في الحدث. يمكنك إنشاء متجر لبيع الساعات الذكية مع الملحقات التي تتناسب مع الساعات الذكية.

13. الحقائب والمحافظ النسائية

تظهر اتجاهات جوجل أن الاهتمام بهذا التخصص هو تزايد. إنها أيضًا مكانة تحظى بشعبية على مدار العام. لذلك يمكن أن يكون هذا مصدر دخل جيد لك على مدار العام. ويمكن أن تستمر أرباحك في النمو كل شهر مع نمو الفائدة.

14. أنظمة أمن المنازل الذكية

مثل الحقائب والمحافظ النسائية، فإن هذا التخصص آخذ في النمو. يظل الطلب على أنظمة أمان المنزل الذكي ثابتًا طوال العام أيضًا. لذا فإن الدخول في هذا المجال قد يكون مفيدًا.

15. أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام

نظرًا لأن الناس أصبحوا أكثر وعيًا بالبيئة، فليس من المستغرب أن يكون Google عمليات البحث زادت أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام. لذلك يعد هذا سوقًا رائعًا يمكنك الدخول إليه من خلال متجرك عبر الإنترنت.

16. المصابيح

وهناك عدد من المصابيح ارتفاع بشعبية كبيرة، لذا فإن وجود متجر مصابيح عبر الإنترنت يمكن أن يكون مربحًا للغاية.

17. ملابس رياضية بأسعار معقولة

تعمل التكنولوجيا على تسهيل ممارسة التمارين الرياضية في المنزل على الأشخاص. لذلك فمن المنطقي أن يكون الناس كذلك يبحث للملابس الرياضية بأسعار معقولة. لذا فإن امتلاك متجر مخصص للملابس الرياضية بأسعار معقولة يمكن أن يكون استراتيجية ناجحة بالنسبة لك!

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