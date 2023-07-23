ستساعدك المقالة التالية: 17+ إحصائيات البحث الصوتي الأعلى لعام 2023: الاستخدام والتركيبة السكانية

تكتسب عمليات البحث الصوتي شعبية بين مستخدمي محرك البحث. ونحن لا نتحدث فقط عن أصحاب السماعات الذكية.

لدينا إحصائيات بحث صوتي تُظهر أن مستخدمي الهواتف الذكية وسطح المكتب والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي بدأوا جميعًا في استخدام البحث الصوتي.

ستصبح استعلامات البحث الصوتي سائدة إذا كانت إحصائيات البحث الصوتي هذه تشير إلى أي شيء.

إليك أحدث إحصائيات البحث الصوتي التي تحتاج إلى معرفتها.

إحصائيات البحث الصوتي – اختيارات المحرر

27٪ من سكان العالم يستخدمون البحث الصوتي على الأجهزة المحمولة.

من سكان العالم يستخدمون البحث الصوتي على الأجهزة المحمولة. 72٪ من المستخدمين استخدموا المساعد الرقمي في الأشهر الستة الماضية.

من المستخدمين استخدموا المساعد الرقمي في الأشهر الستة الماضية. يمكن تحميل نتيجة البحث الصوتي 4.6 ثواني .

. 52٪ من مالكي السماعات الأذكياء يريدون تلقي معلومات حول الصفقات والعروض الترويجية.

من مالكي السماعات الأذكياء يريدون تلقي معلومات حول الصفقات والعروض الترويجية. في عام 2019 ، وصلت مبيعات السماعات الذكية 146.9 مليون الوحدات.

إحصائيات البحث الصوتي الرئيسية

ستوضح لك إحصائيات البحث الصوتي هذه عدد الأشخاص الذين يستخدمون البحث الصوتي هذه الأيام. تمكن بعض الأشخاص من دمج عمليات البحث الصوتي في حياتهم اليومية. هذا هو حجمها الآن.

هذا هو السبب وراء أهمية إيلاء اهتمام وثيق لإحصائيات استخدام البحث الصوتي هذه. تريد أن تكون في الطليعة ، لا سيما مع زيادة شعبية مكبرات الصوت الذكية بين المستهلكين.

يستخدم 27٪ من الأشخاص البحث الصوتي على الهاتف المحمول.

جوجل تقارير ذلك 27٪ من سكان العالم يستخدمون البحث الصوتي على الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر إحصائيات البحث الصوتي لـ Voicebot ذلك 58.6٪ من المستهلكين المقيمين في الولايات المتحدة حاولوا استخدام البحث الصوتي. فقط 41.4٪ ذكر أنهم لم يستخدموا البحث الصوتي حتى الآن.

المصدر: Think With Google، Voicebot

الفئة العمرية الأكثر شيوعًا للبحث الصوتي هي 18-34.

الفئة العمرية 18-34 تستخدم البحث الصوتي أكثر من غيرها. 77٪ منهم استخدموا البحث الصوتي على smartphones. 38٪ استخدمه على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة. 37٪ استخدام البحث الصوتي على الأجهزة اللوحية و 34٪ استخدم مكبر صوت ذكي.

بالمقارنة ، فإن الفئة العمرية 35-54 ليست حريصة على استخدام البحث الصوتي. فقط 63٪ استخدمه على smartphonesو 32٪ على سطح المكتب / أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، 32٪ على الأجهزة اللوحية و 19٪ على مكبرات الصوت الذكية.

بل إنه أقل بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى مجموعة 55+. 30٪ استخدام البحث الصوتي smartphonesو 15٪ على أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة الكمبيوتر المكتبية ، 9٪ على الأجهزة اللوحية و 4٪ على مكبرات الصوت الذكية.

المصدر: برايتلوكال

استخدم 72٪ من الأشخاص المساعد الرقمي في الأشهر الستة الماضية.

أظهر مسح أجرته شركة Microsoft ذلك 72٪ من المستجيبين استخدموا مساعدًا رقميًا في الأشهر الستة الماضية. لذلك ، بينما لا يزال من المبكر القول إن تقنية الصوت هي السائدة ، فمن المؤكد أنها تصل إلى هناك.

المصدر: مايكروسوفت

يتعرف Google على 119 لغة للبحث الصوتي.

جوجل تدعم 119 لغة للبحث الصوتي. وفي الولايات المتحدة ، يمكنك حتى استخدام الإملاء الصوتي لاستخدام الرموز التعبيرية.

المصدر: جوجل

يتم تحميل نتائج البحث الصوتي بشكل أسرع من متوسط ​​صفحة نتائج البحث.

يمكن تحميل نتيجة البحث الصوتي 4.6 ثواني. إنه 52٪ أسرع من صفحة نتائج البحث المتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن متوسط ​​نتيجة البحث الصوتي هو فقط 29 كلمة في الطول.

المصدر: Backlinko

الكلمات الرئيسية ليست عاملا كبيرا في نتائج البحث الصوتي.

لا يبدو أن الكلمات الرئيسية عامل كبير في نتائج البحث الصوتي. تظهر إحصائيات البحث الصوتي في Backlinko ذلك 1.71٪ من الكلمات الرئيسية الدقيقة التي ظهرت في علامة العنوان لنتائج البحث الصوتي.

يمكن لـ Google مسح صفحة كاملة واختيار القسم الأكثر صلة. هذا هو السبب في أن الكلمات الرئيسية في عنوان التعريف ليست بنفس الأهمية.

المصدر: Backlinko

إحصائيات البحث الصوتي للشركات

هذه إحصائيات البحث الصوتي لأصحاب الأعمال والمسوقين. يمكن أن توضح لك إحصائيات البحث الصوتي التالية كيف يستخدم أصحاب السماعات الأذكياء مساعديهم الصوتيين. سترى أيضًا كيف يستخدم الشخص العادي البحث الصوتي للعثور على المعلومات.

هل البحث الصوتي جيد للشركات المحلية؟ ما الصناعات التي ستستفيد أكثر من تحسين مواقعها للبحث الصوتي؟

ستجيب إحصائيات البحث الصوتي هذه عن كل هذه الأسئلة.

يريد مستخدمو البحث الصوتي معلومات حول الصفقات والعروض الترويجية من العلامات التجارية.

52٪ من أصحاب السماعات الأذكياء أعربوا عن رغبتهم في تلقي معلومات حول الصفقات والمبيعات والعروض الترويجية من العلامات التجارية.

48٪ قالوا إنهم يريدون تلقي النصائح والمعلومات المخصصة التي ستجعل حياتهم أسهل. 42٪ تريد معلومات عن الأحداث أو الأنشطة القادمة. 39٪ بحاجة إلى خيارات حول كيفية العثور على معلومات العمل. و 38٪ تريد معرفة كيفية الوصول إلى خدمة العملاء أو الدعم.

المصدر: Think With Google

18٪ لم يستخدموا البحث الصوتي من قبل.

56٪ من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم استخدموا البحث الصوتي للبحث عن معلومات حول شركة من خلال smartphones. 28٪ قالوا إنهم فعلوا نفس الشيء على الرغم من أنهم استخدموا كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول. 26٪ استخدموا أجهزتهم اللوحية أثناء 18٪ مكبرات الصوت الذكية المستخدمة.

اعترف 25٪ بعدم استخدام البحث الصوتي لكنهم منفتحون عليه. قال 18٪ فقط إنهم لم يستخدموا البحث الصوتي وليس لديهم خطط للقيام بذلك.

المصدر: Bightlocal

الصناعة الأكثر شيوعًا للبحث الصوتي هي المطاعم / المقاهي.

في 51٪، نشاط المطاعم هو الصناعة التي من المرجح أن يستخدم المستهلكون البحث الصوتي للعثور عليها.

المنافسين الكبار الآخرين تشمل محلات البقالة (41٪)، توصيل طلبات الطعام (35٪)، محلات الملابس (32٪) والفنادق أو المبيت والإفطار (30٪).

المصدر: برايتلوكال

إحصائيات السماعات الذكية

أحد أسباب شعبية البحث الصوتي اليوم هو الشعبية المتزايدة للمتحدثين الأذكياء. ستظهر إحصائيات البحث الصوتي هذه العلاقة بين عمليات البحث الصوتي ومكبرات الصوت الذكية.

أصبحت الأجهزة التي تدعم الصوت في متناول المزيد من المستخدمين. لذا فأنت تريد تحسين صفحاتك لمستخدمي السماعات الأذكياء.

ستساعدك إحصائيات البحث الصوتي التالية على فهم كيفية قيام مالكي الأجهزة الممكّنة بالصوت بإجراء عمليات البحث الصوتي. ستمنحك إحصائيات البحث الصوتي هذه أيضًا فكرة عن مدى ضخامة تقنية البحث الصوتي في غضون عامين.

يتم ترك مكبرات الصوت التي يتم تنشيطها بالصوت في غرفة مشتركة في المنزل.

52٪ من مستخدمي البحث الصوتي يتركون مكبرات الصوت في غرفة مشتركة مثل غرفة العائلة.

25٪ من المستخدمين يضعون مكبرات الصوت الخاصة بهم في غرفة النوم أثناء 22٪ قالوا إنهم وضعوها في المطبخ.

فضلاً عن ذلك، 72٪ من الأشخاص الذين يمتلكون مكبر صوت يتم تنشيطه صوتيًا قالوا إنهم يستخدمون أجهزتهم كثيرًا. حتى أنه أصبح جزءًا من روتينهم اليومي.

المصدر: Think With Google

اعتبارًا من عام 2019 ، تم بيع 146.9 مليون مكبر صوت ذكي.

في عام 2019 ، وصلت مبيعات السماعات الذكية 146.9 مليون الوحدات. إنه 70٪ أكثر من مبيعات 2018.

Amazon كانت Echo هي الشركة الرائدة في مبيعات السماعات الذكية بحصة سوقية تبلغ 26.2٪.

Google في المرتبة الثانية قريبًا تكتسب 25.9٪ يشارك.

المصدر: تك كرانش

مكبرات الصوت الذكية ضرورية لحياتهم بالنسبة لـ 42٪ ممن يمتلكونها.

42٪ قال من مالكي السماعات الذكية الذين شملهم الاستطلاع أن أجهزتهم أصبحت الآن ضرورية لحياتهم. فضلاً عن ذلك، 65٪ من أولئك الذين يمتلكون Amazon لا يمكن لجهاز Echo أو Google Home تخيل العودة إلى الأيام التي لم يكن لديهم فيها.

من الجدير بالذكر ، مع ذلك ، أن هذا فقط 7٪ من السكان يمتلكون مكبر صوت ذكي.

المصدر: Geo Marketing

من المتوقع أن ينمو سوق السماعات الذكية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2024.

من المتوقع أن ينمو سوق السماعات الذكية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2024. تُعزى هذه النظرة المتفائلة إلى الحاجة المتزايدة لراحة المستهلك بالإضافة إلى زيادة الاتصال بالشبكة.

المصدر: Global Market Insights

مصادر إحصاءات البحث الصوتي

افكار اخيرة

يختتم ذلك نظرتنا إلى إحصائيات البحث الصوتي لإبقائك على اطلاع بأحدث اتجاهات البحث الصوتي.

تزداد شعبية أجهزة البحث الصوتي مع وجود ميزات البحث الصوتي في غالبية الهواتف الذكية ؛ أليكسا وسيري هما أكثر المساعدين الصوتيين شهرة على الأجهزة.

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