ستساعدك المقالة التالية: 17 نصيحة تسوق Instacart (2023) – اربح المزيد من المال كمتسوق!

إذا كنت تفكر في كسب المال مع Instacart أو تعمل بالفعل كمتسوق Instacart ، فأنت بالفعل على الطريق الصحيح!

Instacart هي واحدة من أكثر خدمات توصيل البقالة شيوعًا.

وفيما يتعلق بالأفكار الصاخبة ، فهي أيضًا مربحة بشكل لا يصدق ؛ يمكن لمتسوقي Instacart المهرة أن يكسبوا بانتظام 15 دولارًا إلى 25 دولارًا في الساعة.

ومع ذلك ، مثل أي تطبيق gig ، من الأهمية بمكان العمل بذكاء وكفاءة للحفاظ على راتبك بالساعة أعلى مستوى ممكن.

لذا ، نغطي اليوم 16+ نصائح وحيل لمتسوق Instacart يمكنك استخدامها لكسب المزيد من المال.

إذا كنت تتساءل عن كيفية أن تكون أفضل متسوق عبر Instacart ، فهذا هو الدليل المناسب لك تمامًا!

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نصائح لمتسوقي Instacart – كيفية زيادة الدخل لكل ساعة

واحدة من أهم حيل المتسوق على Instacart التي يجب وضعها في الاعتبار ليست حيلة حقًا … إنها مجرد حقيقة أنك تصبح أكثر كفاءة مع Instacart كلما قمت بالتسوق.

لذا ، إذا كنت جديدًا على هذا الزحام الجانبي ، فلا تشدد كثيرًا.

كلما أصبحت أكثر دراية بالتطبيق ومتاجر البقالة في بلدتك ، ستزداد دفعاتك بشكل أسرع وستكسب في النهاية المزيد.

ومع ذلك ، هناك مجال للتحسين ، لذا استفد من الاختراقات التالية لمتسوق Instacart التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أكثر ذكاءً وكسب المزيد من المال.

1. اختر الدُفعات بعناية

هذه حقًا واحدة من أبسط خدع المتسوقين عبر Instacart ، ولكنها كذلك حيوية لحماية أجرك بالساعة!

الآن ، لا يوجد إجماع هنا بين المتسوقين حول مجموعات Instacart التي يجب أن تقبلها ، ولكن هناك عاملان يستحقان النظر وهما مسافة الطلب وعدد العناصر الموجودة في الدُفعة. الآن هناك مجموعة رائعة!

يقبل بعض المتسوقين فقط دفعات تحتوي على 30 عنصرًا أو أكثر ، في حين أن البعض الآخر ليس انتقائيًا.

ومع ذلك ، مهما كان أسلوبك ، فليس هناك فائدة من القيادة لمدة 20 دقيقة بعيدًا عن الطريق لإكمال دفعة صغيرة … لن يكون الراتب الأساسي والإكرامية متاحين لجعل الأمر يستحق وقتك.

في النهاية ، هذه مهارة تتعلمها بمرور الوقت ، لذا سأبدأ بقبول معظم الدفعات حتى تكتشف أيها لا يستحق وقتك.

2. ابحث عن ذروة الأجور

اختراق بسيط آخر لمتسوق Instacart هو ابحث عن مكافآت ذروة الأجور عندما تكون في العمل.

وفقًا لـ Instacart ، “في بعض الأحيان ، قد يُعرض على المتسوقين أجرًا إضافيًا خلال الساعات التي تكون فيها الحاجة إلى المتسوقين عالية”.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك رؤية مكافآت ذروة الأجور قبل اختيار الطلب ، لذا فهي طريقة سهلة للحصول على دفعة أو اثنتين ذات رواتب أعلى.

كما ترى في هذا المثال ، هناك دفعة ذروة بقيمة 3 دولارات في الطلب ، مما يجعل الدُفعة أكثر إغراءً بشكل عام.

3. احتفظ بالإيصال!

عندما يتلقى العميل طلب Instacart الخاص به ، فإنهم يحصلون على إيصال عبر البريد الإلكتروني بكل شيء دفعوا مقابله. بهذا المعنى ، ليس عليك الاحتفاظ بإيصالاتك.

ومع ذلك ، فمن الممارسات الجيدة الاحتفاظ بإيصالات المتسوق لمدة أسبوع على الأقل أو نحو ذلك حتى يدفع لك Instacart.

أنت تعرف متى يمكن أن يكون هناك عميل مجنون يصر على عدم حصوله على عنصر معين ، أو أن هناك سؤالًا حول أحد الطلبات ، لذا من الأفضل أن يكون آمنًا من آسف على هذا الجانب!

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأننا على وشك اكتشاف ذلك ، فإن الاحتفاظ بإيصالات التسوق الخاصة بك يمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على بعض الأموال المجانية.

4. استخدم تطبيقات إيصالات المكافآت

تتمثل إحدى خدع المتسوق المخادعة في Instacart في مسح إيصالات المتسوق باستخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات المكافآت.

كما ترى ، هناك العديد من التطبيقات التي تدفع لك نقدًا من PayPal أو بطاقات هدايا مجانية في مقابل شراء المنتجات من العلامات التجارية الشريكة وتحميل الإيصالات كدليل على الشراء.

ومع ذلك ، فإن إيصالات Instacart مؤهلة لهذه التطبيقات ، وبما أنك لا تدفع مقابل العناصر ، فهي مجانية بالكامل.

على أي حال ، تتضمن بعض تطبيقات مسح الإيصالات المفيدة التي يمكنك تجربتها:

لن تجعلك هذه التطبيقات غنيًا ، ولكن إذا كنت تتمسك بإيصالات Instacart ، فقد تحصل أيضًا على بعض الهدايا المجانية.

فقط لاحظ أن Ibotta يتطلب الاختيار المسبق لعروض استرداد النقود ثم تحميل الإيصال لكسب.

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5. تواصل دائمًا مع عميلك

نصيحة أخرى مفيدة يجب على متسوقي Instacart أخذها في الاعتبار هي البقاء دائمًا على اتصال مع العميل.

هذا يوفر خدمة أفضل بشكل عام ، ويجعل حياتك أسهل ، وفي النهاية يزيد من فرص حصولك على بقشيش لطيف.

إليك بعض الأوقات الجيدة للتواصل مع العميل:

يبدأ الطلب. أرسل رسالة ترحيب بسيطة من Instacart مثل “مرحبًا ، أنا متسوق Instacart الخاص بك وسأبدأ رحلة التسوق. يرجى إعلامي إذا كان هناك أي شيء تحتاجه أو إذا كان لديك أي أسئلة “صفقة من نوع ما. بدائل. عادة ، يجب عليك استخدام الفطرة السليمة للعثور على بدائل ، أو ترك العميل ملاحظات حول تفضيلاته (المزيد حول هذا بعد قليل). ومع ذلك ، إذا فقدت تمامًا ، فمن الجيد إرسال رسالة إلى العميل للتوضيح. التأخير. إذا كان هناك شيء ما يعيق التسليم ، أرسل رسالة نصية سريعة لإبلاغ العميل.

يرسل بعض المتسوقين رسائل مثل هذه أيضًا ، ولكن يرجع إليك مقدار الجهد الذي تريد بذله فيه. ومع ذلك يستحق الاختبار!

وإليك سر متسوق Instacart سيساعد في تبسيط الحياة: استخدام الصوت في الرسائل النصية للتواصل!

أعني ، من لديه وقت للرسائل النصية عندما تتجول في متجر ، وتجمع مواد البقالة؟

تعرف على كيفية استخدام الصوت في الرسائل النصية على هاتفك الذكي وإرسال الرسائل إلى العميل بهذه الطريقة لتكون أكثر كفاءة.

6. كن سريعًا مع البدائل

القلق بشأن استبدال المنتجات هو المكان الذي يمكن أن يضر فيه العديد من المتسوقين المبتدئين بأرباحهم في الساعة.

خلاصة القول هي أنه بالنسبة لمعظم المنتجات ، يجب أن تكون قادرًا على إيجاد بديل بسيط ومقبول بسرعة كبيرة …فقط استخدم الفطرة السليمة!

تذكر أيضًا مراجعة الملاحظات في تطبيق Instacart نظرًا لأن العديد من العملاء يتركون المواصفات الخاصة بالمنتجات البديلة.

ولكن مرة أخرى ، الأمر كله يتعلق باستخدام عقلك … غالبًا ما تكون اقتراحات الاستبدال الموصى بها من Instacart خيارات عربات التي تجرها الدواب وخيارات سيئة على أي حال ، لذلك فقط اتبع حدسك واتخذ القرار الصحيح!

7. إحضار كيس طعام معزول

تتمثل إحدى طرق تحسين جودة الخدمة في إحضار كيس طعام معزول للحفاظ على المنتجات الساخنة والباردة في درجة الحرارة المناسبة.

يعد هذا أكثر أهمية إذا كنت تقوم بالتوصيل في مكان به حرارة شديدة أو درجات حرارة متجمدة.

لا يريد أي زبون آيس كريم ذائب أو دخول بارد ، لذا فإن الاستثمار في كيس طعام رخيص معزول يعد خطوة ذكية. شيء رخيص مثل هذا أو يمكنك شراء واحد يشبه المبرد أيضًا للاحتفاظ به في الجزء الخلفي من صندوق السيارة.

يمكنك أيضًا العثور على أكياس تجميد رخيصة في أماكن مثل Walmart أو Costco!

8. استخدام العربات الأخرى مثل Instacart

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، فإن أحد أفضل الاختراقات في Instacart هو ببساطة الاشتراك في وظائف أخرى مثل Instacart للحصول على أكبر عدد ممكن من عمليات التسليم في الساعة.

هذا مهم جدًا في الواقع إذا كان Instacart بطيئًا ولا تحصل على دفعات كافية. والكثير من العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة الذين أعرفهم تطبيق متعدد مع العديد من العربات مثل:

DoorDash : خدمة توصيل الطعام الرائدة في أمريكا الشمالية ، لذا فهي تحظى بشعبية كبيرة.

: خدمة توصيل الطعام الرائدة في أمريكا الشمالية ، لذا فهي تحظى بشعبية كبيرة. شيبت : خدمة توصيل البقالة الرائدة الأخرى المشابهة لـ Instacart.

: خدمة توصيل البقالة الرائدة الأخرى المشابهة لـ Instacart. Grubhub : هذه الحفلة لتوصيل الطعام تحظى بشعبية أيضًا في أمريكا الشمالية.

: هذه الحفلة لتوصيل الطعام تحظى بشعبية أيضًا في أمريكا الشمالية. أوبر إيتس : أحد أكثر تطبيقات توصيل الطعام شيوعًا على مستوى العالم.

: أحد أكثر تطبيقات توصيل الطعام شيوعًا على مستوى العالم. Amazon ثني : يتيح لك جني الأموال عن طريق توصيل الطرود إلى Amazon عملاء.

: يتيح لك جني الأموال عن طريق توصيل الطرود إلى Amazon عملاء. ParaWorks: خدمة توصيل أحدث يمكنها دفع حوالي 25 دولارًا في الساعة.

كما ترى ، هناك الكثير من الخيارات. ولكن من المهم أن تظل مشغولاً في اقتصاد الوظائف المؤقتة إذا كنت ترغب في كسب أكبر قدر ممكن ، لذا جرب بعض وظائف التوصيل!

9. جرب نصائح سرعة Instacart Shopper هذه

حسنًا ، إذا كنت تبحث عن بعض نصائح المتسوقين المحترفين للعمل بكفاءة أكبر ، فإن نصائح السرعة هذه هي ما تحتاجه:

أوامر ديلي . بالنسبة لطلبات الأطعمة الجاهزة أو أي شيء يتضمن الانتظار ، حاول تقديم طلبك أو على الأقل احصل على تذكرة انتظار واستمر في التسوق بدلاً من الانتظار.

. بالنسبة لطلبات الأطعمة الجاهزة أو أي شيء يتضمن الانتظار ، حاول تقديم طلبك أو على الأقل احصل على تذكرة انتظار واستمر في التسوق بدلاً من الانتظار. بارك بالقرب من كارت كورال . هذه خدعة بسيطة ولكنها ستختصر 30 ثانية أو دقيقة من كل دفعة.

. هذه خدعة بسيطة ولكنها ستختصر 30 ثانية أو دقيقة من كل دفعة. حقيبة تنتج أثناء الانتظار . لقد رأيت بعض المحترفين يوصون بنصيحة متسوق Instacart هذه ، وعلى الرغم من أنها متطرفة قليلاً في رأيي ، إلا أنها توفر المزيد من الوقت. تكمن الفكرة في عدم وضع منتجاتك في أكياس عند استلامها ، ولكن بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على مجموعة من أكياس المنتجات والبدء في التعبئة أثناء انتظار تسجيل المغادرة.

. لقد رأيت بعض المحترفين يوصون بنصيحة متسوق Instacart هذه ، وعلى الرغم من أنها متطرفة قليلاً في رأيي ، إلا أنها توفر المزيد من الوقت. تكمن الفكرة في عدم وضع منتجاتك في أكياس عند استلامها ، ولكن بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على مجموعة من أكياس المنتجات والبدء في التعبئة أثناء انتظار تسجيل المغادرة. وضع علامة على العناصر كما تم العثور عليها . يتيح لك تطبيق Instacart التحقق من المنتجات من قائمة التسوق الخاصة بك عند إضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بك. بالنسبة للمبتدئين ، من المرجح أن يوفر هذا الوقت لأنك لن تضطر إلى التحقق مرة أخرى من أنك استولت على كل شيء.

. يتيح لك تطبيق Instacart التحقق من المنتجات من قائمة التسوق الخاصة بك عند إضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بك. بالنسبة للمبتدئين ، من المرجح أن يوفر هذا الوقت لأنك لن تضطر إلى التحقق مرة أخرى من أنك استولت على كل شيء. أحضر سلة صغيرة / عربة يد. يحضر بعض المتسوقين عبر Instacart سلة خاصة بهم أو عربة يد للتسوق معهم لأنه من الأسهل المناورة حول المتاجر ويتيح لك التحرك بشكل أسرع.

قد تبدو هذه الاختراقات للمتسوقين عبر Instacart غير منطقية ، ولكن كل شيء يضيف إلى زيادة راتبك بالساعة!

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10. شراء عربة بقالة قابلة للطي

تتمثل إحدى طرق اختراق المتسوقين الشهيرة الأخرى في Instacart في شراء عربة بقالة قابلة للطي يمكنك إحضارها معك مقابل دفعات كبيرة.

بالنسبة للدفعات الكبيرة ، فإن آخر شيء تريد القيام به هو القيام بعشرات الرحلات لتوصيل أكياس البقالة عند باب عميلك.

باستخدام عربة البقالة القابلة للطي ، يمكنك تحميل جميع أكياس البقالة في العربة ثم القيام برحلة واحدة إلى عميلك ، مما قد يوفر دقائق من كل دفعة.

قد لا يبدو هذا كثيرًا ، ولكن مهلاً ، إنه يتراكم على مدار مئات الدُفعات.

يمكنك العثور على عربات البقالة على Amazon لحوالي 75 دولارًا إلى 100 دولار. هذه مصاريف مقدمة ، لكن نصيحة المتسوق Instacart هذه تدفع بالتأكيد عن نفسها بمرور الوقت.

11. تأكد من شحن هاتفك!

واحدة من أسهل الطرق لإفساد يوم ناجح من الازدحام الجانبي هي أن تنفد بطارية هاتفك.

اعتد على شحن هاتفك في الليلة التي تسبق يوم مزدحم في Instacart.

بالإضافة إلى ذلك ، ضع كابلًا إضافيًا في سيارتك وفكر في شراء بنك طاقة ، فقط في حالة!

12. تحدث إلى Store Associates

إذا كان التحدث إلى أحد موظفي المتجر للعثور على منتج أو بديل معين يوفر لك الوقت ، فتحدث معهم دائمًا.

يمكن أن يوفر لك طرح سؤال دقائق ثمينة من البحث عن المنتجات بنفسك ، لذلك لا تخجل!

نصيحتي الوحيدة هنا هي القيام بذلك فقط عند الضرورة القصوى لأنه لا يزال من الممكن أن يستغرق الموظف وقتًا للإجابة عليك وتعقب ما تبحث عنه.

13. تسليم بابتسامة

تعد خدمة العملاء عالية الجودة موضوعًا متكررًا هنا ، ولكن لسبب وجيه: يمكن للإرشادات السخية أن تحول تمامًا مقدار الأموال التي تجنيها من Instacart.

يعد الاتصال المتكرر ، والتواجد في الوقت المحدد ، واختيار البدائل الذكية جزءًا من هذا.

ومع ذلك ، لا تتخلص من كل عملك الشاق في العلاقات العامة من خلال الظهور بعبوس ، فتبدو وكأن توصيل البقالة هو آخر شيء تريد القيام به.

ابتسم وكن مؤدبًا ولا تخف من سؤال العميل عن المكان الذي يرغب في ترك البقالة فيه أو إذا كان بحاجة إلى المساعدة في أي شيء (خاصة إذا كانت قديمة وكنت تقوم بتوصيل أشياء ثقيلة ، مثل 24 عبوة من الماء أو البوب).

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14. استخدم تطبيق تتبع الأميال

غالبًا ما يتم التغاضي عن خدعة المتسوقين عبر Instacart استخدام تطبيق تتبع الأميال لتسجيل الأميال التي تقودها عند الخروج عند التسليم.

البلى بالإضافة إلى تكاليف الوقود هي نفقات تحتاج إلى مراقبتها. بعد كل شيء ، تريد الحصول على صورة دقيقة لتكاليف أرباحك بالساعة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك خصم الأميال التي قطعتها الأعمال من إقرارك الضريبي ، وهي عادة جيدة للدخول فيها.

إذا كنت تبحث عن تطبيق تتبع الأميال سهل الاستخدام ، فتحقق من ذلك الأبدية.

يتيح لك Everlance تتبع الأميال وتسجيل دخلك وجعل موسم الضرائب أسهل ، لذلك أعتقد أنه لا يحتاج إلى تفكير لأي عامل اقتصادي جاد.

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15. جرب أوامر الدفعة المزدوجة

هل تعلم أن Instacart يمكنه إرسال طلبات لإكمال شحنتين في وقت واحد؟

تُعرف هذه باسم الدُفعات المزدوجة ، وهي كما تبدو: تقوم بتجميع طلبي البقالة وإجراء عمليتين منفصلتين للتسليم.

يمكنك التأهل لأوامر الدُفعات المزدوجة بعد إكمال 60 عملية تسليم ، وعندما يتم ذلك بشكل صحيح ، تساعد الدُفعات المزدوجة في زيادة دخلك بالساعة.

هذا لأنه من الأفضل التسوق في متجر واحد لعميلين بدلاً من القيادة إلى متجر ثان للطلب الثاني.

ومع ذلك ، فإن الدُفعات المزدوجة تمثل تحديًا أكبر نظرًا لأنك تحتاج بوضوح إلى ضمان إبقاء الطلبات منفصلة.

نصيحتي هنا هي الاستفادة حقًا من تطبيق Instacart هنا وتمييز العناصر على أنها تم العثور عليها عند إضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بك.

أيضًا ، ابتكر نظامًا لتقسيم المنتجات لكل عميل في عربة التسوق وفي سيارتك … لا تقم فقط برمي الأشياء في عربة التسوق أو صندوق السيارة!

أقترح إما امتلاك صندوقين مختلفين أو تطوير نظام مؤسستك مسبقًا لجعل الحياة أسهل.

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16. اذهب إلى الميل الإضافي

نصيحة أخيرة لمتسوق Instacart هي محاولة الذهاب إلى أبعد من ذلك.

سأعطيك مثالاً هنا من خيط وجدته على Quora من Rena Margulies ، متسوق Instacart بدوام جزئي يعمل في هذه الحفلة الجانبية منذ عام 2016:

في نصيحتها ، تقترح Rena الحصول على هدايا مجانية للعملاء ، وأخذ عينات مجانية ، والتقاط المجلات ، وحتى شراء ملاحظات شكر صغيرة لتذكير العملاء بأنك ممتن لأعمالهم ولتقييمك بـ 5 نجوم.

بالنسبة للبعض ، قد يبدو هذا وكأنه تجاوز القمة ، ولكن مهلا ، الأمر يستحق اختبار هذا في السوق الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت تحصل على المزيد من التقييمات الخمس نجوم ونصائح أفضل!

17. انتظر بالقرب من المناطق المزدحمة

عندما تبدأ العمل في Instacart ، يمكنك تقنيًا أن تكون على الأريكة في المنزل ، وتستمتع ببرنامج تلفزيوني لطيف وحقيبة من الفشار.

ومع ذلك ، هل تريد الانطلاق في العمل عندما تتلقى طلب دفعة يعجبك وتذهب إلى المدينة؟

إذا كنت جادًا بشأن Instacart ، فإن نصيحتي هي الانتظار بالقرب من المناطق المزدحمة في مدينتك حيث توجد العديد من متاجر البقالة الشهيرة. حتى لو انتهى بك الأمر بالانتظار في سيارتك لبضع دقائق ، فإن حقيقة أنك قريب بالفعل من المتاجر المزدحمة تُحدث فرقًا كبيرًا.

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أسئلة مكررة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية أن تكون أفضل متسوق عبر Instacart ، فلا تقلق!

بصرف النظر عن نصائح Instacart الخاصة بنا ، فإننا نتعامل أيضًا مع بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول جني الأموال من هذا الزحام الجانبي.

كيف تحصل على دفعات أكثر على Instacart؟

إذا كنت معتادًا على فتح تطبيق Instacart لبدء التسليم وكنت محبطًا من الوقت الذي يستغرقه الحصول على دفعات ، فأنت لست وحدك.

هذا سؤال وقلق شائع للمتسوقين الجدد.

إليك أول شيء يجب معرفته: يتمتع متسوقو Instacart بتصنيف يعتمد على التقييمات / التعليقات الواردة من العملاء.

يحصل متسوقو Instacart الحاصلون على تصنيف أعلى على أولوية الوصول إلى الدُفعات ، مما يعني أنه يمكنهم المطالبة بها قبل أن تراها منبثقة على شاشتك.

الحل البسيط لذلك هو طرح الطلبات المبكرة ، والعمل بجد قدر المستطاع للحصول على تقييمات جيدة ، ومعرفة أن الأمر يصبح أسهل قليلاً بمرور الوقت.

بمعنى آخر ، فإن أفضل طريقة للحصول على المزيد من مجموعات Instacart هي تحسين تصنيف المتسوق بمرور الوقت.

يعتقد بعض المتسوقين أيضًا أن معدل القبول على الدُفعات يؤثر على ذلك ، لكنني لن أتخلص من أرباحك بالساعة لمجرد مطاردة أعلى معدل قبول ممكن.

الوجبات الجاهزة حقًا هي العمل للحصول على أكبر عدد ممكن من المراجعات الإيجابية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تجربة التسليم في مناطق مختلفة في مدينتك لمعرفة ما إذا كان انخفاض / ارتفاع الطلب في مناطق معينة يحدث فرقًا.

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ما هي أفضل ساعات العمل على Instacart؟

إذا كنت تقوم بالتوصيل لشركات مثل DoorDash أو Uber Eats ، فإن العمل خلال أوقات الذروة أمر بالغ الأهمية لضمان حصولك على طلبات كافية.

بالنسبة إلى Instacart ، فإن هذا الأمر أقل أهمية ، خاصة إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة بها العديد من متاجر البقالة التي تعمل دائمًا.

على سبيل المثال ، خذ مؤشر ترابط Reddit حيث يشرح متسوق Instacart بدوام كامل كيف يبدو جدوله الزمني:

إذا كنت تتساءل عن أفضل وقت للقيام بـ Instacart ، فإن اقتراحي هو العمل لفترات مزدحمة إن أمكن والتجربة تدريجيًا مع ساعات مختلفة.

عطلات نهاية الأسبوع هي أوقات الذروة بالطبع ، ويمكنك أيضًا تجربة الصباح للحصول على الدُفعات أو الأمسيات المبكرة عندما يعود الناس إلى منازلهم من العمل.

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متى يقوم Instacart بالدفع؟

يدفع لك Instacart أسبوعيًا من خلال الإيداع المباشر باستخدام Stripe.

يتم إرسال الدفعات يوم الأربعاء عن الأسبوع السابق للتسليم الذي أكملته (من الاثنين إلى الأحد في منتصف الليل).

لذلك ، يستغرق الأمر حوالي 10 أيام لتسليم Instacart الأول الخاص بك في الأسبوع (يوم الاثنين) للوصول إلى حسابك المصرفي (يوم الأربعاء التالي).

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هل يحصل متسوقو Instacart على نصائح؟

كما ذكرنا ، يمكن للعملاء إكرامية المتسوقين عبر Instacart. من الجدير بالذكر أيضًا أنك تحتفظ بنسبة 100٪ من جميع إكرامياتك ؛ لا توجد أي رسوم خفية أو اتفاقيات مشاركة الإيرادات هنا.

هل يقوم المتسوقون عبر Instacart بتقييم العملاء؟

لا يقوم متسوقو Instacart بتقييم العملاء أو أي جانب من جوانب تجربة التوصيل الخاصة بهم. ومع ذلك ، إذا كنت تقرأ هذا كعميل Instacart ، فتذكر هذا: الناس لديهم ذكريات جيدة!

إذا كنت في مدينة أصغر وتطلب بانتظام من نفس المتجر ، فستحصل في النهاية على نفس المتسوق عبر Instacart.

لذا ، إذا كانت الخدمة عالية الجودة ، فإن اقتراحي هو الإكرامية!

كيف يدفع متسوقو Instacart مقابل البقالة؟

إذا لم تكن قد بدأت العمل في Instacart بعد ، فهذا سؤال شائع آخر يظهر.

إليك كيف يعمل كل شيء!

يستخدم متسوقو Instacart بطاقة خصم Instacart للدفع مقابل مشتريات البقالة. هذا يعني أنك لن تضطر أبدًا إلى إنفاق أموالك الخاصة لشراء سلع البقالة ثم انتظار السداد.

تحتوي هذه البطاقة على أموال مصرح بها مسبقًا وهي تخضع للمراقبة ، لذا لا يتم استخدامها إلا عندما تقوم بالتوصيل بالفعل!

كيف تغش Instacart؟

لا توجد أي طريقة لخداع Instacart لكسب أموال إضافية أو الحصول على طعام مجاني.

ومع ذلك ، يمكنك استخدام نصائح وحيل مختلفة لمتسوق Instacart لتحسين سرعة التسليم ، وإكمال المزيد من الدُفعات في الساعة ، وتحقيق المزيد من المال في النهاية.

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افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمتنا الخاصة بالنصائح والحيل الخاصة بـ Instacart في تحقيق أكبر قدر ممكن من المال من خلال هذا الزحام الجانبي لتسليم البقالة!

مرة أخرى ، الشيء الرئيسي الذي أريد أن أكرره هنا هو أن الممارسة والوقت يقطعان شوطًا طويلاً في زيادة أرباحك.

كلما تعلمت استخدام التطبيق بكفاءة أكبر والتسوق بشكل أسرع ، يمكن أن تتحسن أرباحك بشكل مطرد.

هل ستحل Instacart محل عملك اليومي؟

بالتأكيد ليس لغالبية الناس. ومع ذلك ، أعتقد أنه مع بعض الممارسات وبعض الاختراقات الرائعة للتسوق عبر Instacart ، يمكنك تحويل وظيفة اقتصاد الوظائف المؤقتة هذه إلى مصدر جيد للدخل الإضافي.

حظا سعيدا في رحلة التسوق القادمة!

بامكانك ايضا قم بالتسجيل لتصبح متسوق Instacart هنا إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل! 🙂 يمكنك أيضًا المحاولة كسب المال مع DoorDash لتجربة صخب جانب التسليم آخر!

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