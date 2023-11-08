ستساعدك المقالة التالية: 17 نوعًا من هجمات الأمن السيبراني

تستمر تهديدات الأمن السيبراني في النمو والتطور مما يشكل تهديدات لعمل الشركات بل ويهدد بقاءها. وفقا لمحللي الأمن السيبراني. تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية وسوف تزداد بنسبة 15 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025 – وهذا ارتفاع من 3 تريليون دولار في عام 2015.

كما أن الشركات الصغيرة ليست محصنة ضد هجمات المحتالين والفيروسات التي تهدد سجلات الموظفين والعملاء، ومعلومات الحساب المصرفي، والوصول إلى الشؤون المالية للشركة، وتعطيل العمليات. قد يتسبب ذلك في الإضرار بسمعة عملك وتقويض ثقة عملائك بك مما يؤدي إلى خسارة في الإيرادات.

ما هي الهجمات السيبرانية؟

ببساطة، الهجمات السيبرانية هي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى البيانات الحساسة أو سرقتها أو تغييرها أو تعطيلها أو تدميرها من أنظمة الكمبيوتر أو شبكات الكمبيوتر أو الأجهزة الشخصية. غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت مجموعة متنوعة من الأساليب لشن الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وبرامج الفدية ورفض الخدمة وأساليب الهجوم الأخرى. يمكن أن تكون هذه الهجمات على الوكالات الحكومية والشركات وحتى الشركات الصغيرة.

يمكن أن يكون الدافع وراء الهجمات السيبرانية هو تحقيق مكاسب مالية من خلال سرقة الأموال أو سرقة البيانات أو تعطيل الأعمال. ويمكن أن تحدث أيضًا في شكل موظفين حاليين أو سابقين ساخطين، أو نشاط قرصنة، أو عدم ممارسة تدابير الأمن السيبراني في مكان العمل.

ما الذي يستهدفه مجرمو الإنترنت؟

عندما يستهدفونك، يمكن لمجرمي الإنترنت البحث عن نقاط الضعف في عملياتك وشبكاتك لاستهداف عدد لا يحصى من الأهداف، وقد تشمل هذه ما يلي:

البيانات المالية للأعمال: سيستهدف مجرمو الإنترنت بياناتك المالية مثل البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم ويستخدمون البيانات المسروقة لارتكاب المزيد من الجرائم. يمكنهم استخدام بياناتك لتحويل الأموال وارتكاب عمليات الاحتيال والمزيد.

سيستهدف مجرمو الإنترنت بياناتك المالية مثل البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم ويستخدمون البيانات المسروقة لارتكاب المزيد من الجرائم. يمكنهم استخدام بياناتك لتحويل الأموال وارتكاب عمليات الاحتيال والمزيد. البيانات المالية للعملاء: قد يستخدم مجرمو الإنترنت البيانات المالية للعميل المسروقة للوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم لإجراء عمليات شراء احتيالية. يمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول على بطاقات ائتمان أو قروض بأسماء عملائك أو تقديم إقرارات ضريبية احتيالية للحصول على استرداد ضريبة الدخل.

قد يستخدم مجرمو الإنترنت البيانات المالية للعميل المسروقة للوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم لإجراء عمليات شراء احتيالية. يمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول على بطاقات ائتمان أو قروض بأسماء عملائك أو تقديم إقرارات ضريبية احتيالية للحصول على استرداد ضريبة الدخل. السيطرة على شبكتك: سيختار المتسللون في بعض الأحيان التحكم في شبكتك من خلال هجمات برامج الفدية لإبعادك عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، مما يجعل الوصول إلى البيانات والحسابات غير ممكن تمامًا ما لم تدفع فدية.

سيختار المتسللون في بعض الأحيان التحكم في شبكتك من خلال هجمات برامج الفدية لإبعادك عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، مما يجعل الوصول إلى البيانات والحسابات غير ممكن تمامًا ما لم تدفع فدية. سرقة معلومات سرية: يمكن للمتسللين أيضًا مهاجمة أنظمتك لسرقة معلومات سرية أو حتى أسرار تجارية يمكنهم فيما بعد الحصول على فدية أو بيعها لمنافسيك.

يمكن للمتسللين أيضًا مهاجمة أنظمتك لسرقة معلومات سرية أو حتى أسرار تجارية يمكنهم فيما بعد الحصول على فدية أو بيعها لمنافسيك. قوائم العملاء: يمكن للمتسللين سرقة قوائم العملاء والتي يمكنهم استخدامها لاحقًا للحصول على معلومات إضافية من خلال الهندسة الاجتماعية.

قصص رعب ذات كود خبيث

منذ أن بدأت الشركات في التحول الرقمي، أدت الهجمات السيبرانية إلى تدمير الشركات وتسببت في تعطيلها بأبعاد كارثية. تشمل الأمثلة البارزة عندما تسبب مايكل كالسي أو MafiaBoy في عام 2000 في تعويضات بقيمة مليار دولار من خلال إطلاق العنان لهجوم DDoS على عدد من المواقع التجارية البارزة بما في ذلك Amazonو سي إن إن و إيباي و ياهو!

حدث هجوم آخر في مايو 2021 عندما وقع خط أنابيب Colonial Pipeline ضحية لهجوم برنامج فدية أصاب بعض الأنظمة الرقمية لخط الأنابيب، مما أدى إلى إغلاقه لعدة أيام. أثر الإغلاق على المستهلكين وشركات الطيران على طول الساحل الشرقي، واعتبر تهديدًا للأمن القومي، حيث ينقل خط الأنابيب النفط من المصافي إلى الأسواق الصناعية. حتى أن هذه الأزمة دفعت الرئيس جو بايدن إلى إعلان حالة الطوارئ.

17 نوعا من الهجمات الأمنية

أصبحت الهجمات السيبرانية شائعة بشكل متزايد، ويمكن شن بعض الهجمات الأكثر تقدمًا دون تدخل بشري مع ظهور ديدان برامج الفدية المستندة إلى الشبكة. من الضروري حماية عملك عبر الإنترنت من التهديدات السيبرانية. فيما يلي الأنواع الرئيسية لهجمات الأمن السيبراني التي تحتاجها لحماية عملك منها.

1. هجمات التصيد

يحدث التصيد الاحتيالي عندما يرسل مجرمو الإنترنت رسائل بريد إلكتروني زائفة جماعية أو إعلانات تزعم أنها من شركات حسنة السمعة من أجل حثك على الكشف عن معلوماتك الشخصية، والتي تتضمن كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. يتضمن الاختلاف الآخر رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي يتم إرسالها إلى شخص واحد أو مجموعة أو مؤسسة معينة فقط في محاولة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول لغرض مستهدف. يمكن أن يحدث هجوم التصيد الاحتيالي عندما يزعم المحتال أنه من البنك أو المورد الذي تتعامل معه.

2. البرامج الضارة

البرامج الضارة هي برامج مصممة للتسبب في هجمات البرامج الضارة التي يتم وضعها على جهاز كمبيوتر أو شبكة. ويمكن أن تشمل برامج التجسس وبرامج الفدية وأحصنة طروادة المصممة لتنفيذ استخراج البيانات أو فك تشفير الملفات أو البحث عن كلمات المرور ومعلومات الحساب.

4. هجمات MITM

هجوم MITM أو هجوم رجل في الوسط (MITM) هو شكل من أشكال الهجوم السيبراني حيث يقوم المهاجمون باعتراض الرسائل ونقلها سرًا بين طرفين يعتقدان أنهما يتواصلان مباشرة مع بعضهما البعض. الهجوم هو نوع من التنصت حيث يعترض المهاجم المحادثة بأكملها ثم يتحكم فيها.

5. انتحال DNS

يحدث انتحال خدمة اسم المجال (DNS) عندما يقوم المتسللون بتسميم الإدخالات على خادم DNS لإعادة توجيه المستخدم المستهدف إلى موقع ويب ضار تحت سيطرة المهاجم حيث يمكنهم بعد ذلك استخدامه لسرقة البيانات، والإصابة بالبرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، ومنع التحديثات.

6. الجذور الخفية

الجذور الخفية عبارة عن حزمة برامج ضارة مصممة لمنح وصول غير مصرح به إلى جهاز كمبيوتر أو برامج أخرى. قد يكون من الصعب اكتشاف الجذور الخفية ويمكن أن تخفي وجودها داخل النظام المصاب. يمكن للمتسللين استخدام البرامج الضارة rootkit للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد والتلاعب بها وسرقة البيانات.

7. البرمجة النصية للمواقع المتقاطعة XSS

البرمجة النصية عبر المواقع (XSS) هي هجوم يقوم فيه المهاجم بإدخال نصوص برمجية ضارة قابلة للتنفيذ في كود تطبيق أو موقع ويب موثوق به. غالبًا ما يبدأ المهاجمون هجوم XSS عن طريق إرسال رابط ضار إلى المستخدم وحث المستخدم على النقر فوقه.

8. هجمات حقن SQL

يحدث حقن لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) عندما يستخدم المهاجمون تعليمات برمجية SQL ضارة لمعالجة قاعدة بيانات الواجهة الخلفية للوصول إلى المعلومات التي لم يكن من المفترض عرضها. قد تتضمن هذه المعلومات بيانات حساسة للشركة أو قوائم المستخدمين أو تفاصيل العملاء الخاصة.

9. هجمات كلمة المرور

يشير هجوم كلمة المرور إلى أي شكل من أشكال الطريقة المستخدمة للمصادقة بشكل ضار في الحسابات المحمية بكلمة مرور. عادةً ما يتم تسهيل هذه الهجمات من خلال استخدام البرامج التي تعمل على تسريع اختراق كلمات المرور أو تخمينها ويمكن أن تتضمن عمليات مثل هجمات القاموس أو هجمات القوة الغاشمة أو محاولات كلمة المرور غير الصالحة.

10. هجمات DOS و DDOS

تحدث هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) أو هجمات رفض الخدمة (DOS) عندما يقوم المهاجمون بإغراق الخادم بحركة مرور عبر الإنترنت في محاولة لإبطاء النظام أو تعطله ومنع المستخدمين من الوصول إلى الخدمات والمواقع عبر الإنترنت. يعد اختبار ping of Death أحد أشكال هجوم رفض الخدمة (DoS) الذي يحدث عندما يتعطل المهاجم أو يزعزع استقرار أو يجمد أجهزة الكمبيوتر أو الخدمات من خلال استهدافها بحزم بيانات كبيرة الحجم. هناك اختلاف آخر وهو طوفان TCP SYN، يحدث هجوم DDoS عندما يقوم المهاجم بإغراق النظام بطلبات SYN إلى الخادم لإغراقه بالاتصالات المفتوحة.

11. هجمات التنصت السلبي

هجمات التنصت السلبي هي أحد أشكال هجوم MITM حيث يستمع المهاجم بشكل سلبي إلى اتصالات الشبكة للوصول إلى المعلومات الخاصة، مثل أرقام تعريف العقدة أو تحديثات التوجيه أو البيانات الحساسة للتطبيق.

12. الهندسة الاجتماعية

الهندسة الاجتماعية عبارة عن مخطط يستخدم فيه المحتالون التلاعب النفسي لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة مثل هوية المستخدم أو معلومات بطاقة الائتمان أو معلومات تسجيل الدخول. عادةً، قد يتظاهرون بأنهم رئيسك في العمل، أو المورد الخاص بك، أو دعم العملاء، أو شخص ما من فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا، أو شركة التوصيل الخاصة بك لإقناعك بالكشف عن معلومات حساسة.

13. اختطاف الجلسة

يحدث اختطاف الجلسة عندما يتحكم أحد المتسللين في جلسة تصفح المستخدم للوصول إلى معلوماته الشخصية وكلمات المرور الخاصة به عن طريق استهداف أجهزة الكمبيوتر أو الحسابات عبر الإنترنت.

14. استغلال يوم الصفر

إن استغلال يوم الصفر عبارة عن برنامج ضار قد يصعب اكتشافه والدفاع ضده لأنه يستغل نقاط الضعف غير المعروفة وغير المحمية في الأنظمة أو أجهزة الكمبيوتر.

15. هجوم عيد الميلاد

هجوم عيد الميلاد هو نوع من الهجوم التشفيري على أنظمة الكمبيوتر والشبكات، والذي يستغل الرياضيات وراء مشكلة عيد الميلاد في نظرية الاحتمالات. يمكن استخدام هجمات أعياد الميلاد في إساءة استخدام الاتصالات بين طرفين أو أكثر.

16. هجمات إنترنت الأشياء

تحدث هجمات إنترنت الأشياء (IoT) عندما يستغل المهاجمون الأخطاء أو نقاط الضعف غير المصححة أو مشكلات التصميم الحرجة أو حتى عمليات الرقابة على نظام التشغيل للحصول على وصول غير مصرح به إلى الشبكة.

17. تفسير URL

يحدث محدد موقع الموارد (URL) عندما يقوم مجرمو الإنترنت بإنشاء مواقع ويب مزيفة لجذب الضحايا والحصول على معلومات حساسة. غالبًا ما تبدو هذه المواقع المزيفة مشابهة للمواقع الحقيقية، وهي وسيلة شائعة لاستهداف الضحايا.

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