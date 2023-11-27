ستساعدك المقالة التالية: 18 أمثلة على ماركات مستحضرات التجميل التي يتم تسويقها عبر مؤثري الأظافر

ليس من المستغرب أن يزدهر التسويق المؤثر لعلامات التجميل في الوقت الحالي.

لقد كان هذا صحيحًا منذ فجر حملات منشئي المحتوى.

سريعًا إلى الآن: 74% من الجيل Z (و66% من جيل الألفية!) يجرون عمليات شراء بناءً على ما يرونه ينشره أصحاب النفوذ في مجال التجميل. وفي الوقت نفسه، يتزايد إنفاق المستهلكين على منتجات التجميل.

صناعة مستحضرات التجميل وحدها تسير على الطريق الصحيح تنمو بمقدار 20+ مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

يعد الازدهار المستمر لمؤثرات التجميل على كل من TikTok وIG جزءًا لا يتجزأ من هذا النمو. بينما يتدفق المستهلكون على وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن العلامات التجارية والمتسوقين يتوقع مقتطفات من المؤثرين.

من الدليل الاجتماعي إلى تحسين محركات البحث الاجتماعي، تكون المخاطر كبيرة والمنافسة شرسة. لهذا السبب تحتاج العلامات التجارية لمنتجات التجميل إلى حجم كبير ومستمر من المحتوى المؤثر. لقد قمنا بتجميع هذه القائمة من الأمثلة التسويقية المؤثرة للعلامات التجارية لمستحضرات التجميل لإلهامك لتوسيع نطاق حملات منشئي المحتوى الخاصة بك.

1. لامع

يقف Glossier طويل القامة مثل أ شركة بقيمة 1.8+ مليار دولار واسماً مألوفاً في مجال الجمال.

ومع ذلك، فإن نمو العلامة التجارية لم يحدث بين عشية وضحاها (أو عن طريق الصدفة). كان Glossier في الطابق الأرضي Instagram تم تقليص التسويق المؤثر والإعلانات الاجتماعية المستهدفة في عام 2014.

ولكن وفقًا لما تقوله المديرة التنفيذية إميلي فايس، فإن “النساء العاديات” اللاتي يروجن لعلامتهن التجارية بإخلاص هو ما يجعل Glossier مميزة وناجحة للغاية.

لقد كان العمل مع الأشخاص المؤثرين أيضًا في صميم العلامة التجارية لشركة Glossier وإستراتيجيتها الاجتماعية. سواء كانت أوليفيا رودريجو أو فنانة مكياج مستقلة لديها 2000 متابع، يسعد Glossier أن تخاطب عملائها أمام الملايين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بين ممثلي العلامة التجارية (السفراء) لشركة Glossier وبرنامج الإحالة القوي الخاص بهم، لا تخجل الشركة من تشجيع العملاء على مشاركة أحدث مشترياتهم والترويج لها.

مصدر: أكثر لمعانًا

2. مورفي

بصفتها “المكياج للمبدعين” التي نصبت نفسها بنفسها، فليس من المستغرب أن تكون Morphe واحدة من أكبر العلامات التجارية لمنتجات التجميل التي تعمل مع أصحاب النفوذ الصغير.

مع أكثر من 3 ملايين صورة على #MorphBabe Instagram الهاشتاج وحده، تمتلك الشركة خلاصة لا تنتهي أبدًا من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون للترويج وإعادة الاستخدام.

غالبًا ما يبدو محتوى منشئي Morphe المذهل وكأنه مزيج بين عرض المنتج ومشروع فني. تعد الإرشادات والاختراقات والبرامج التعليمية السريعة التي تضم منشئي المحتوى بمثابة حجر الزاوية في الإستراتيجية الاجتماعية للعلامة التجارية.

مع أكثر من مليار تفاعل عبر قنواتهم الاجتماعية، تمثل خلاصة Morphe عقارات قيمة لأصحاب النفوذ الصغار الذين يتطلعون إلى كسب التعرض. المنصة 10+ مليون Instagram يثبت المتابعون أن استراتيجية المحتوى التي تعتمد بشكل أساسي على عملائك يمكن أن تؤتي ثمارها.

3. نيكس

إذا كنت ترغب في جعل المزيد من الأشخاص يتحدثون عن علامتك التجارية، فلا تهمل قوة “المجانية”.

حقيقة ممتعة: تمكنت NYX من ذلك زيادة مشاركتهم الاجتماعية بنسبة 97% من خلال تقديم منتجات واسعة النطاق وهدايا مجانية. تمت هذه الحملة بين عامي 2016 و2017 – وبالتقدم سريعًا إلى يومنا هذا، تمثل NYX واحدة من أكبر العلامات التجارية للمكياج على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من كونها علامة تجارية عمرها أكثر من 20 عامًا، إلا أن الحضور الاجتماعي للشركة لا يبدو شيئًا سوى المدرسة القديمة.

في الواقع، شهدت الشركة مؤخرًا مشاركة هائلة منشئي المحتوى على TikTok من خلال حملتها #ButterGlossPop. أسفرت مسابقة الهدايا المجانية عن 10 مليارات مشاهدة على TikTok و2 مليون مقطع فيديو أنشأه المستخدمون وفقًا لـ لامع.

مصدر: @the_king_herself

NYX هي علامة تجارية أخرى لا تتطلب عددًا محددًا من المتابعين لتظهر في خلاصتها أيضًا. 800000؟ 3000؟ لا مشكلة!

4. كولور بوب

اعتمدت شركة ColourPop تاريخيًا على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن منتجاتها ذات الأسعار المعقولة.

وغني عن القول أن القيام بذلك قد أتى بثماره! وَرَاءَ Instagramوالتعاون المتكرر مع YouTube قدم المؤثرون العلامة التجارية إلى موجات جديدة من المتابعين والمعجبين.

من خلال دمج مستحضرات تجميل ColourPop في دروس الماكياج الخاصة بهم، ساعد هؤلاء المؤثرون العلامة التجارية على جبهتين:

شجع المتابعين على شراء منتجات العلامة التجارية

إثارة الاهتمام بين زملائه من فناني الماكياج لمتابعة تعاونهم مع العلامة التجارية

ستلاحظ أن العملاء من جميع الأشكال والأحجام يزينون وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ColourPop. مثل معظم ماركات التجميل التي تعمل مع أصحاب النفوذ الجزئي، تعتمد ColourPop بشكل كبير على إعادة استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر منصاتهم الاجتماعية.

5. الأصول

يعد منح علامتك التجارية إحساسًا بالأصالة أحد أكبر إيجابيات التسويق المؤثر.

وإذا كنت حريصة على الوصول إلى جمهور شاب واعي اجتماعيًا، فيجب عليك التأكيد على الأصالة في جميع أنحاء علامتك التجارية الخاصة بالجمال.

مع التركيز على منتجات التجميل الطبيعية والخالية من القسوة، تواصل Origins الشراكة مع الشخصيات المؤثرة التي تساعدهم على نقل مهمة شركتهم. توفر علامات التصنيف ذات العلامات التجارية، بما في ذلك #DiscoverOrigins و#GreenThePlanet و#EarthMonth، مكانًا لأصحاب النفوذ للإعلان عن مستحضرات التجميل التي تركز على البيئة من Origin.

في الماضي، بذلت شركة Origins جهودًا كبيرة في حملاتها الإعلانية للمؤثرين في مجال التجميل (بما في ذلك الالتزام بزراعة شجرة لكل دخول إلى موقعها). إطلاق #MyPerfectWorld). يعد هذا مثالًا مثاليًا لكيفية عمل العلامات التجارية لمنتجات التجميل مع أصحاب النفوذ الجزئي بطريقة تتحدث عن القيم الأساسية لجمهورها.

6. فرانك بودي

يعد المؤثرون طريقة مجربة لإثارة ضجة حول منتجاتك الحالية.

ولكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على المنتجات التي لم تطلقها بعد.

اشتهرت شركة Frank Body الآن بمقشر القهوة المميز الخاص بها، وقد استفادت من المؤثرين كجزء من استراتيجية الإطلاق الخاصة بها في عام 2017 (تلميح: حتى قبل نشر المنتج على موقعها الإلكتروني).

أرسلت العلامة التجارية هدايا مجانية وعينات إلى أصحاب النفوذ الصغير في مجال التجميل بطلب بسيط: إذا أعجبك المنتج، شاركه على Instagram. وكانت النتيجة النهائية للحملة تم بيع 2.2 مليون منتج (وربح 20 مليون دولار) في غضون أشهر من الإطلاق.

ليس سيئا، أليس كذلك؟

لا تزال العلامة التجارية تضم المبدعين Instagram و TikTok (مع الفرك المذكور أعلاه كوسيلة شائعة لحث الناس على التحدث). وفي الوقت نفسه، فإن شعبية الحملة الأولية لفرك القهوة التي أطلقتها شركة Frank Body تزيد من قيمة المؤثرين في إطلاق المنتجات.

7. صقل الجمال

كسب التغطية من أمثال بريق و مجلة فوجRefy هي علامة تجارية تركز على المؤثرين وقد أسسها بالفعل نجم وسائل التواصل الاجتماعي جيس هانت.

سجل Refy الكثير من الحب على TikTok في عام 2022 بعد أن تم الصراخ عليه فيديو GRWM لبيلا حديد التي فازت بأكثر من 700000 “إعجاب”. لقد لاقت رسالة العلامة التجارية المتمثلة في احتضان ذواتهم الحقيقية من خلال المنتجات التي تعزز الجمال الطبيعي صدى لدى العملاء.

ليس عليك أن تبحث بجد لتجد عملاء Refy يهتمون بالمنتجات المتوفرة Instagram وتيك توك أيضًا. تقوم العلامة التجارية بانتظام بالترويج للبرامج التعليمية ومقاطع الفيديو الإرشادية عبر كلتا القناتين.

8. ايف سان لوران

نحن نرى المزيد والمزيد من العلامات التجارية القديمة تعمل مع منشئي المحتوى ونحن هنا تمامًا من أجل ذلك.

وقد اتبعت YSL مؤخرًا نهجًا فريدًا للتسويق المؤثر لعلامات التجميل من خلال التفرع إلى مجال غير تقليدي – البث الصوتي.

على سبيل المثال، عقدت العلامة التجارية شراكة مع YouTuber ومضيف البودكاست Work Title مارجوت لي كجزء من العرض الترويجي الأخير. صرخت لي بالعلامة التجارية عبر البودكاست الخاص بها، YouTube القناة والتواصل الاجتماعي. فيما يلي لقطة من ألبومها الأخير Reel الذي يعرض Nu Bare Look Tint وLash Clash Mascara.

من المؤكد أن العلامات التجارية التي تحمل اسم YSL لا يتعين عليها العمل مع المبدعين الصغار، ولكن القيام بذلك يعد أمرًا أساسيًا للبقاء على صلة بظهور التسوق الاجتماعي.

9. مكياج الحليب

تأسست MILK Makeup على أساس المجتمع والتعبير عن الذات، وهي تعرض بانتظام محتوى ينشئه المستخدمون من أصحاب النفوذ الصغار الذين يعرضون إبداع عملائهم.

لكن MILK تخطو خطوة أبعد من خلال الاستماع بنشاط إلى جمهورها وكذلك تخصيص صيحات عملائها.

على سبيل المثال، تشير العلامة التجارية إلى استخدام ضمائر منشئيها عند الإشارة إليهم في جزء من المحتوى.

في حين أن هذا قد يبدو بمثابة لفتة صغيرة على السطح، إلا أنه يسلط الضوء على العلاقة الشخصية والاحترام الذي يكنه MILK لجمهوره. وينتج عن هذا الاحترام الولاء والثقة.

وبالمثل، فإن هذا يعود إلى العلامة التجارية حملة #BlurTheLines والتي سعت إلى إبراز كيف كانت منتجات التجميل الخاصة بـ MILK بمثابة لعبة عادلة للعملاء بغض النظر عن الجنس.

10. شانيل

على الرغم من شهرة الاسم (هيا، إنها شانيل) وكونها علامة تجارية عمرها أكثر من قرن من الزمان، فإن تجربة الاستراتيجيات الصاعدة أمر لا بد منه. هذا صحيح بشكل خاص في مساحة الجمال التنافسية هذه.

مثل العديد من ماركات التجميل القديمة، تقوم شانيل بدمج الشخصيات المؤثرة في إستراتيجيتها التسويقية إلى جانب حملاتها “المصقولة”.

على سبيل المثال، المؤثر جيسيكا كليمنتس لقد دخلت في شراكة مع شانيل لسنوات من خلالها YouTube قناة و Instagram. من خلال العمل مع العلامة التجارية على المدى الطويل، تسلط الشراكة المستمرة بين كليمنتس وشانيل الضوء على كيف يمكن لبناء العلاقات مع الأشخاص المؤثرين أن يؤتي ثماره بمرور الوقت.

لا تخجل كليمنتس من مدى حبها لمنتجات Coco الخاصة بها. ومع ذلك، ليس هناك من ينكر أن أي شيء من شانيل يأتي بسعر باهظ قد لا يفكر فيه العديد من متابعي كليمنتس عادة دون توصيتها. وهذا يسلط الضوء على كيف يمكن لعلامات التجميل التي تعمل مع الأشخاص المؤثرين الاستفادة من جماهير جديدة تمامًا.

11. كايلي لمستحضرات التجميل

لا يمكننا الحديث عن ماركات التجميل دون الحديث عن إمبراطورية مستحضرات التجميل التي تمتلكها كايلي جينر.

نظرًا لأن كونها مؤثرة هو جزء من حمضها النووي عمليًا، فليس من المستغرب أن تكون كايلي نفسها في المقدمة والمركز في جميع أنحاء العلامات التجارية والإعلانات الخاصة بالشركة. إنها علامتها التجارية، لكي نكون منصفين!

بينما يمكننا مناقشة سبب نجاح Kylie Cosmetics، فإن العلامة التجارية نفسها هي دراسة حالة لكيفية قيام المؤثرين ببناء شركة من الصفر. علاوة على ذلك، فإن العلامة التجارية لا تتعلق فقط بـ Kylie أو المبدعين الكبار (ألق نظرة خاطفة على هذا المنشور الأخير كدليل).

12. ال ماكاج

تعتمد IL Makiage على المبدعين لعرض منتجاتهم على أرض الواقع، ولا سيما برامجهم التعليمية الصغيرة. من “عملية شد الوجه الفورية” إلى “العيون في خمس دقائق”، تقوم العلامة التجارية بعمل رائع في تسليط الضوء على النتائج الحقيقية في غضون ثوانٍ فقط.

اشتهرت IL Makiage بكريم الأساس المطابق للون البشرة والخالي من العيوب (“Woke Up Like This”، وقد وجدت مكانتها على TikTok من خلال الشراكة مع الشخصيات المؤثرة بجميع أنواع ألوان البشرة. ومن خلال اتباع نهج “اعرض، لا تخبر”، مكنوا المبدعين من إثبات قوة منتجاتهم.

لا يزال المؤثرون في مجال التجميل غير قادرين على التوقف عن الإعجاب بالمنتج. يسلط هذا الضوء مرة أخرى على كيف يمكن لحملات المؤثرين قصيرة المدى أن تولد كلامًا شفهيًا طويل المدى.

13. سماحة العضوية للعناية بالبشرة

من أفضل من الأشخاص الحقيقيين للترويج للعناية بالبشرة “الحقيقية” بناءً على مكونات طبيعية بالكامل؟

تتراوح شراكات Eminence المؤثرة بين المعجبين العاديين ومحترفي العناية بالبشرة – وجميعهم حريصون على عرض منتجات Eminence العضوية والصديقة للبيئة. تحرص العلامة التجارية على طرح أسئلة على جمهورها لاختيار أدمغة عملائها وتعزيز المشاركة.

من خلال إعادة نشر المحتوى من حسابات تضم أقل من 1000 متابع، تثبت Eminence أن المحتوى المتميز من مؤثري التجميل لا يتطلب العمل مع المشاهير.

14. سول دي جانيرو

تحب شركة Sol de Janeiro تسليط الضوء على منتجاتها “في البرية” من خلال إعدادات ملونة. وبالمثل، فهم سعداء بوضع شركائهم المؤثرين في طليعة عروضهم الترويجية. المؤثر ومضيف البودكاست دانييل كارولان قامت بالترويج للعلامة التجارية عليها Instagram يتم عرض القصص في موجز الشركة أيضًا.

نصيحة احترافية: لا تهمل الشراكات مع الأشخاص المؤثرين الذين يعرفون منتجاتك ويحبونها بالفعل!

تذكر أن الشراكات العضوية مع العملاء الحاليين تجعل عملية العمل مع المؤثرين أكثر سلاسة.

15. حلقات الجمال

تذكرنا العلامة التجارية الإبداعية والملونة والمؤثرة في وجهك (حرفيًا!) لشركة Loops Beauty بالعديد من أكبر العلامات التجارية لـ DTC اليوم.

ولكن الأمر الأكثر بروزًا هو حقيقة أن Loops تبذل قصارى جهدها للدخول في شراكة مع المبدعين الذين يعكسون جمهورهم وقيمهم. على سبيل المثال، دخلت العلامة التجارية مؤخرًا في شراكة مع العديد من الفنانين الذين يُعرفون بأنهم أنثى كجزء من اليوم العالمي للمرأة.

لا تتحدث هذه الشمولية إلى جمهور العلامة التجارية فحسب، بل تتحدث أيضًا عن كيفية تصنيع منتجات الشركة لجميع أنواع البشرة.

16. كلوران الولايات المتحدة الأمريكية

Klorane هي علامة تجارية أخرى للتجميل تتعاون مع شخصيات مؤثرة من جميع مناحي الحياة. من عارضي الأزياء وفناني الماكياج إلى المبدعين العاديين، تسعى العلامة التجارية جاهدة إلى عرض الأشخاص الذين يحبون منتجاتهم بغض النظر عن مستوى المهارة.

أوه، ونحن نحب الأقفال الفاخرة!

كمكافأة إضافية، يتمحور الكثير من محتوى المؤثرين في Klorane حول حل المشكلات – وهذا يشمل تخفيف الشعر ومحاربة التجعد والتخلص من الشحوم. إحدى أكبر فوائد التسويق عبر مؤثري التجميل هي القدرة على عرض نتائج وتطبيقات منتجاتك في العالم الحقيقي للأشخاص الذين لم يروك من قبل.

17. كوساس

ربما نحن متحيزون ولكننا نحب العلامات التجارية لمنتجات التجميل التي تقدم هدايا للمؤثرين بالمنتجات مقابل الحصول على مراجعة صادقة.

تقوم Kosas بعمل رائع في السماح لمنتجاتها بالتحدث عن نفسها بمساعدة شركائها المؤثرين. تبذل العلامة التجارية جهودًا كبيرة للعثور على المنتج المناسب Instagram المؤثرين لإرسال المنتجات إليهم. أقنعة الوجه، وأمصال الشعر، والشامبو الجاف، وكريمات الأساس – سمها ما شئت!

ليس من المستغرب أن تكون تعليقات عملائهم رائعة دائمًا. لا تؤدي الإهداء إلى كسب Kosas الكثير من المحتوى الرائع الذي ينشئه المستخدمون فحسب، بل تكسب أيضًا التعليقات الإيجابية لإعادة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنه فوز مربح للجانبين.

18. سكين جيم

من خلال التركيز على الرعاية الذاتية، تسعى Skin Gym جاهدة إلى تقديم تجربة السبا إلى المنزل لعملائها.

يقوم المؤثرون في العلامة التجارية ببث دروس مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام لإظهار كل شيء بدءًا من البكرات وحتى أقنعة LED وكرات الثلج للوجه.

نظرًا لأن بعض عروض Skin Gym قد تكون غير مألوفة حتى لعشاق التجميل المتمرسين، لذا فإن محتوى العميل أمر بالغ الأهمية. بدلاً من ترك العملاء المحتملين في حيرة من أمرهم أو يتساءلون عن معنى المنتج، يمكنهم رؤيته عمليًا مع الحصول على نتائج فعلية.

ترجمة؟ يعد المؤثرون رائعين في الوصول إلى المستهلكين سواء كانوا يتصفحون فقط أو على استعداد للشراء. معهم إنضم لبرنامجيسلط Skin Gym الضوء على كيف يمكن للعلامات التجارية للعناية بالبشرة التي تبحث عن مؤثرين توسيع نطاق وصولها بشكل أكبر ونشر الكلمة.

كيفية بناء مؤثر الجمال الخاص بك مع مئات من المبدعين

مع استمرار ازدهار التسويق المؤثر للعلامات التجارية لمنتجات التجميل، يعد بناء شبكة من المبدعين أمرًا ضروريًا للعلامات التجارية التي ترغب في الحفاظ على قدرتها التنافسية والتميز عن الآخرين.

وذلك لأن الحضور الأكبر للمؤثرين يفيد العلامات التجارية لمنتجات التجميل في جميع المجالات.

محتوى أصيل يمكنك إدراجه في القائمة البيضاء كإعلانات. المزيد من الظهور في البحث الاجتماعي. دليل اجتماعي واقعي.

مرة أخرى، تعد العلامات التجارية لمنتجات التجميل أفضل المرشحين لتبني إستراتيجية المؤثرين الدائمين والتي تستمد المحتوى من المبدعين على المدى الطويل. إذا كانت علامتك التجارية جاهزة لتكثيف حملاتك الخاصة وكسب محتوى أصيل من مئات الأشخاص المؤثرين، فيمكن أن يساعدك Statusphere.

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بدءًا من أنواع البشرة وحتى مستحضرات التجميل المفضلة، تستفيد العلامات التجارية لمنتجات التجميل من برامجنا من خلال الحصول على دقة فائقة في استهداف المؤثرين.

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نُشرت هذه المقالة لأول مرة في سبتمبر 2019. وتم تحديثها آخر مرة في 20 فبراير 2023.