ستساعدك المقالة التالية: 18 من أفضل التطبيقات مثل Mistplay لأجهزة iPhone و Android

من بين جميع تطبيقات مكافآت الألعاب ، تعد Mistplay بالتأكيد واحدة من أكثر تطبيقات الألعاب شعبية.

يتيح لك تطبيق Android هذا ممارسة الألعاب مقابل المال ، بحيث يمكنك استكشاف تطبيقات جوال جديدة وكسب بطاقات هدايا مجانية في شكل مكافآت في هذه العملية.

لكن، Mistplay هو مجرد واحد من العديد من تطبيقات مكافأة الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر Mistplay لنظام iOS. ولدى النظام الأساسي متطلبات سحب نقدي أعلى مقابل PayPal cash من بعض التطبيقات المماثلة.

لذا ، إذا كنت ترغب في تجربة بعض التطبيقات الأخرى مثل Mistplay ، فأنت محظوظ. لقد اختبرت العشرات من تطبيقات مكافآت الألعاب على مر السنين ، ولا يوجد نقص في الخيارات.

في الواقع ، هناك الكثير من بدائل Mistplay التي يمكنك استخدامها لكسب مكافآت أثناء اللعب ، حتى تتمكن أخيرًا من تحويل هوايتك إلى صخب جانبي جديد!

أفضل التطبيقات مثل Mistplay

إذا كنت ترغب في تجربة بعض من أفضل التطبيقات مثل Mistplay ، فأنت في المكان الصحيح!

لقد اختبرت تطبيقات الألعاب هذه لسنوات. وخلال هذا الوقت ، وجدت بعضًا من أفضل الألعاب لكسب أموال إضافية والتي تحتوي أيضًا على أفضل اختيار للعبة.

والعديد من بدائل Mistplay التالية تعمل مع iOS أو تقدم مكافآت وأساليب ربح مختلفة عن Mistplay ، مما يتيح لك المزيد من الخيارات لكسب أموال إضافية!

1. اللعب بمكافأة

اللعب بمكافأة هو أحد أشهر التطبيقات مثل Mistplay. في الواقع ، إنه أفضل بديل لك إذا كنت ترغب في ربح بطاقات هدايا للعب مجموعة متنوعة من الألعاب المختلفة.

مثل Mistplay ، يتيح لك Rewarded Play الحصول على بطاقات هدايا مجانية وجوائز أخرى لتنزيل ولعب ألعاب محمولة جديدة.

قائمة الألعاب متنوعة للغاية ، وهذه إحدى ميزات اللعب المكافئ. يمكنك تنزيل فئات مثل الألغاز والبطاقات والاستراتيجية وألعاب الطاولة.

لقد اختبرت ميزة Rewaded Play لفترة من الوقت ، ووجدت أنها أقرب بديل لـ Mistplay ولديها أيضًا اختيار أفضل للعبة في بعض الأحيان.

لا تقدم Rewarded Play نقدًا من PayPal كمكافأة تمامًا مثل Mistplay. ومع ذلك ، لديك العديد من خيارات بطاقات الهدايا المجانية المختلفة مثل:

Amazon

افضل شراء

موقع ئي باي

ميسي

هدف

وول مارت

تحتاج 5 دولارات للصرف، وهي نسبة منخفضة جدًا بالنسبة لعالم تطبيقات الألعاب والمكافآت. وإذا نفدت ألعاب Mistplay للعب ، فإن Rewarded Play تطبيق مشابه جدًا يمكنك استخدامه لمواصلة كسب الأرباح.

جرب اللعب بمكافأة أو اقرأ مراجعة Rewarded Play أو منشور Mistplay vs Rewarded Play للحصول على جميع التفاصيل!

2. Swagbucks

Swagbucks هو واحد من أشهر مواقع الحصول على أموال على الإنترنت ، وهو في الواقع واحد من أولى الأنشطة التي أقوم بها على مستوى الكلية.

Swagbucks هو أيضًا أكثر تنوعًا من معظم التطبيقات مثل Mistplay ويتيح لك كسب SB ، نظام النقاط في النظام الأساسي ، بطرق مثل:

الاستطلاعات هي الطريقة الرئيسية لكسب النقاط ، لكن عروض التسوق يمكن أن تكون مربحة جدًا أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يشبه Swagbucks تطبيقات مثل Fetch Rewards ويتيح لك تحميل إيصالات التسوق لكسب المزيد من النقاط.

اختيار اللعبة ليس جيدًا مثل Mistplay ، ولكن إذا كنت تتسوق لأسرتك وتريد المزيد من خيارات الربح ، فإن Swagbucks تستحق ذلك. وهي واحدة من أفضل بدائل Mistplay iOS حيث يمكنك لعب ألعاب التوافه المدفوعة على أجهزة iPhone.

تتضمن خيارات المكافآت العشرات من بطاقات الهدايا وأموال PayPal المجانية. مثل Mistplay ، تتوفر العديد من بطاقات الهدايا بسعر 1 دولار أيضًا ، لذا يمكنك صرف النقود في يوم واحد!

إذا كنت ترغب في زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى ، فاقرأ منشورنا حول أفضل الاختراقات Swagbucks لكسب المزيد من المال.

بامكانك ايضا قم بالتسجيل في Swagbucks إذا كنت مستعدًا لبدء الكسب!

3. الزرافة النقدية

إذا كنت تريد مدفوعات سريعة ، إذن الزرافة النقدية هو أحد تطبيقاتي المفضلة على الإطلاق مثل Mistplay.

يدفع لك هذا التطبيق الذي يعمل بنظام Android فقط نقدًا من PayPal وبطاقات الهدايا لتنزيل الألعاب الجديدة ولعبها. إنها في الأساس نسخة من Mistplay ، لكنها تتمتع بتنوع ألعاب ممتاز عبر مجموعة متنوعة من الأنواع.

ومع ذلك ، فإن ميزة Cash Giraffe vs Mistplay هي أنه يمكنك صرف النقود من Cash Giraffe بدءًا من 0.20 دولارًا فقط.

عندما اختبرت التطبيق ، وجدت أنه سهل الاستخدام وأن الألعاب كانت مناسبة. وحقيقة أنه يمكنك الحصول على أموال PayPal بعد وقت قصير من اللعب تعد ميزة إضافية.

جرب الزرافة النقدية أو قراءة مراجعتي النقدية الزرافة لمزيد من المعلومات!

4. Blitz Win Cash

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات مثل Mistplay for iPhone ، فإن أحد الأشياء المفضلة لدي هو Blitz Win Cash.

يتيح لك تطبيق الألعاب هذا التنافس في البطولات في مجموعة متنوعة من الألعاب ، بما في ذلك Bingo و Solitaire و Match 3 و Pool. وهي واحدة من أكثر التطبيقات ربحًا حيث يمكن للبطولات أن تدفع للفائزين ما بين 50 إلى 75 دولارًا أو أكثر.

مرة أخرى ، هذا البديل Mistplay لنظام التشغيل iOS ليس على Android ، لذلك فهو ليس للجميع.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى دفع رسوم دخول صغيرة للمنافسة في البطولات. لذا ، إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مجانية دون الدفع أو المنافسة ، فهذا ليس التطبيق المناسب لك.

ولكن إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا عبر الهاتف عالي الأجر به مجموعة متنوعة من الألعاب للاختيار من بينها ، Blitz Win Cash يستحق المحاولة.

5. المال بشكل جيد

تطبيق شائع آخر مثل Mistplay يمكنك تجربته هو حسنا المال، وهو تطبيق مكافآت للألعاب لنظام Android.

مع أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل ، يعد Money Well أحد أكبر بدائل Mistplay المتوفرة. يتيح لك لعب مجموعة متنوعة من الألعاب الجديدة في مقابل التذاكر التي يمكنك استبدالها نقدًا وبطاقات الهدايا من PayPal.

لدى Mistplay مجموعة متنوعة من الألعاب أفضل من Money Well في رأيي. لكني أحب Money Well نظرًا لأنه يحتوي على مكافآت PayPal تبدأ من 0.50 دولار فقط ، وهو أقل بكثير من متطلبات Mistplay البالغة 10 دولارات.

تنوع بطاقات الهدايا هو أيضًا واسع جدًا. وتتم إضافة ألعاب جديدة أثناء تنزيل المزيد من الألعاب وتشغيلها.

بشكل عام ، يشبه Money Well تطبيق Mistplay وتطبيقات الأموال الفورية الأخرى مثل JustPlay. إذا كنت من محبي ألعاب Android ، فمن المؤكد أن الأمر يستحق المراجعة.

جرب Money Well أو اقرأ تقييم Money Well الخاص بي لمزيد من التفاصيل.

6. كشكيك

كشقك هو موقع شائع آخر مثل Mistplay والذي يتيح لك أيضًا جني الأموال من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا إكمال عروض التسوق المدفوعة مع Kashkick لكسب المال أو تنزيل ألعاب الهاتف المحمول الجديدة لكسب النقاط.

بشكل عام ، يعد Kashkick تطبيقًا أكثر تنوعًا من Mistplay ، على الرغم من أن الاستطلاعات هي الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام هذا التطبيق.

ومع ذلك ، فإن Kashkick لديها مجموعة مختارة جيدة من الألعاب ، بما في ذلك ألعاب الجوال الشهيرة مثل:

الملياردير

سيد العملة

حصاد الأرض

عرش الملوك

ملوك أفالون

مدينة المافيا

سكرابل جو

يجب عليك إكمال مستويات أو معالم معينة في الألعاب لكسبها ، لكن الكثير من العروض تدفع من 5 إلى 10 دولارات + عند الانتهاء.

تحتاج إلى كسب 10 دولارات لسحب الأموال ، ويدفع لك Kashkick نقدًا من PayPal وهو أمر غير شائع بالنسبة لمنافسي Mistplay.

فقط لاحظ أن Kashkick ليس لديه تطبيق حتى الآن ، لذلك عليك استخدام إصدار سطح المكتب. على الرغم من أن تطبيق الجوال قيد الإعداد!

اقرأ تقييم Kashkick الخاص بي للحصول على جميع التفاصيل أو جرب Kashkick اليوم!

7. أبستاتيون

إذا كنت لا تزال تبحث عن تطبيقات مثل Mistplay ، فيمكنك تجربتها ، أبستاتيون هو خيار شائع آخر يستحق المحاولة.

مثل Mistplay ، يتيح لك AppStation تنزيل ألعاب مختلفة وتشغيلها لكسب العملات المعدنية. يمكنك بعد ذلك استبدال العملات المعدنية لمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية أو أموال PayPal.

تتضمن بعض ألعاب AppStation التي يمكنك لعبها:

الطيور الغاضبة 2.

مدينة التنين.

سحق الحلوى.

سيد العملة.

ستار تريك الجدول الزمني.

WildScapes.

كلمات مع صديق

أنت بحاجة إلى كسب 5 دولارات من العملات المعدنية لسحب الأموال ، ودفع AppStation أقل من Mistplay في تجربتي. تنخفض أرباح AppStation أيضًا بسرعة أكبر من ألعاب Mistplay ، لذلك بالكاد تدفع الألعاب أي شيء بعد تشغيلها لبضع ساعات.

بشكل عام ، هذا يعني أن Mistplay أفضل من AppStation. ومع ذلك ، إذا نفدت ألعاب Mistplay ، فيمكنك تجربة AppStation.

جرب AppSation أو اقرأ مراجعتي في AppStation لمزيد من التفاصيل.

8. PlaytestCloud

من بين جميع التطبيقات مثل Mistplay ، يتمتع PlaytestCloud بالتأكيد بأعلى نسبة ربح ممكنة.

تدفع لك منصة اختبار المستخدم هذه في الواقع لاختبار ألعاب وتطبيقات محمولة جديدة ولتقديم ملاحظاتك.

هذا مشابه لمواقع الويب مثل UserTesting التي تدفع لك مقابل اختبار مواقع الويب قيد التطوير.

يدفع لك PlaytestCloud حوالي 10 دولارات لكل اختبار تكمله ، وتستغرق الاختبارات حوالي 10 إلى 20 دقيقة فقط لإكمالها.

يتمثل الجانب السلبي الرئيسي لعربات اختبار المستخدم في أنك لا تحصل على اختبارات في كثير من الأحيان ، لذلك لا يمكنك اختبار الألعاب فقط طالما أنك تريد جني مئات الدولارات.

ومع ذلك ، مقابل 10 دولارات من حين لآخر من الأموال المجانية ، يعد PlaytestCloud أحد أفضل البدائل لـ Mistplay هناك.

9. إسقاط

يسقط هو أحد تطبيقات المكافآت المفضلة لدينا ، والطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام هذا التطبيق هي التسوق من العلامات التجارية المفضلة لديك.

هذا لأن Drop يشبه إلى حد ما راكوتين ويدفع لك نقاط مقابل التسوق لدى التجار الشركاء. يمكنك بعد ذلك استبدال نقاط Drop بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية.

ومع ذلك ، يحتوي Drop على قسم ألعاب جديد يتيح لك تنزيل ألعاب محمولة جديدة وتشغيلها لكسبها ، تمامًا مثل Mistplay.

تتشابه العديد من ألعاب Drop مع ألعاب Mistplay ، لذا يمكنك تجربة الكثير من ألعاب الإستراتيجية والحركة والمغامرة.

تتطلب ألعاب Drop عادةً الوصول إلى مستوى معين داخل اللعبة لكسب النقاط ، ولكن الكثير من الألعاب تدفع ما قيمته 10 إلى 20 دولارًا من النقاط أيضًا.

وإذا قمت بالتسجيل باستخدام رمز دعوة Drop ، فيمكنك الحصول على ما يصل إلى 15 دولارًا من النقاط المجانية أيضًا لتحلية الصفقة! بشكل عام ، يعد Drop أحد أفضل التطبيقات مثل Mistplay إذا كنت ترغب في ممارسة الألعاب وكذلك التسوق من خلال هاتفك الذكي لكسب المكافآت.

Note أنك بحاجة إلى توصيل بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بك بحساب Drop الخاص بك لكسب نقاط من عروض التسوق.

اقرأ مراجعة تطبيق Drop للحصول على مزيد من المعلومات.

10. جمع

إذا كنت تلعب مجموعة متنوعة من ألعاب الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي ، جميح هو أحد أفضل البدائل لـ Mistplay هناك.

مع Gamehag ، ستربح Soul Gems للعب ألعاب الكمبيوتر المختلفة وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإكمال المهام.

أفضل جزء في Gamehag هو أن العديد من ألعاب الكمبيوتر الشخصي جيدة جدًا بالفعل ، بما في ذلك ألعاب War Thunder و World of Warships و Raid Shadow Legends.

يتم أيضًا تحسين اختيار ألعاب الهاتف المحمول ، كما أن خيارات المكافآت أكثر إبداعًا من Mistplay.

على سبيل المثال ، يتيح لك Gamehag استرداد Soul Gems للحصول على بطاقات هدايا مجانية وأكواد Steam وحتى جوائز مثل الأشكال داخل اللعبة لـ CS: GO و Valorant والألعاب الشائعة الأخرى.

بشكل عام ، Gamehag هو أفضل تطبيق مثل Mistplay إذا كنت لاعبًا جادًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تنزيل Gamehag لنظامي iOS و Android ، بينما Mistplay ليس على iOS. الجانب السلبي الوحيد هو عدم وجود مكافآت PayPal ، ولكن نأمل أن يتم إضافة هذا في مرحلة ما.

اقرأ مراجعتنا عن Gamehag لمزيد من المعلومات أو قم بالتسجيل في Gamehag!

11. تولونا

تولونا هو تطبيق ألعاب مشهور يدفع لك نقودًا من PayPal ، لذلك كان عليه إعداد هذه القائمة من أفضل التطبيقات مثل Mistplay.

يمكنك أيضًا استخدام إصدار الويب من Toluna ، وهناك عدة طرق لكسب المال منها:

الرد على الاستطلاعات

الرد على استطلاعات الرأي القصيرة

يلعب ألعابا

مسابقات الفوز

إحالة الأصدقاء

الجانب السلبي الرئيسي لـ Toluna مقابل Mistplay هو أن Toluna لديها عدد قليل من الألعاب التي يمكنك لعبها.

ولكن ، إذا كنت ترغب في ممارسة الألعاب والإجابة على الاستطلاعات لكسب نقود إضافية في وقت فراغك ، فهذا خيار قابل للتطبيق.

تتطلب معظم مكافآت Toluna 30 ألف نقطة لصرفها ، والتي تبلغ قيمتها 10 دولارات. تشمل المكافآت بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal على عكس Mistplay.

مثل Mistplay ، يتوفر Toluna في عشرات البلدان ، مما يجعله موقعًا شائعًا جدًا في جميع أنحاء العالم.

اقرأ مراجعة Toluna الخاصة بنا للحصول على جميع التفاصيل أو اشترك في Toluna اليوم!

12. App Flame

App Flame هو تطبيق شائع آخر مثل Mistplay يتيح لك لعب مجموعة متنوعة من ألعاب الهاتف المحمول لكسب جوائز.

تطبيق beermoney هذا هو في الأساس نسخة كربونية من Mistplay أيضًا ؛ ما عليك سوى تنزيل App Flame ثم تنزيل التطبيقات مقابل المال التي تجدها ممتعة.

تعرض الألعاب عدد النقاط التي تكسبها في الدقيقة للعب ، لذا فإن نظام المكافآت يختلف قليلاً عن نظام Mistplay القائم على الإنجاز.

يمكنك صرف أموال PayPal جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية لشركات مثل Amazonوستاربكس وبست باي.

يعد Mistplay بالتأكيد أفضل من App Flame لأنه يوفر المزيد من الألعاب ويدفع أكثر قليلاً.

ومع ذلك ، إذا نفدت ألعاب Mistplay أو كنت ترغب في تجربة بعض البدائل القابلة للتطبيق ، فإن App Flame لا تزال لعبة Android موثوقة تدفع أموالًا حقيقية.

13. مكافآت فلاش

Flash Rewards هو تطبيق Android آخر مثل Mistplay حيث تلعب الألعاب لكسب المكافآت. لا يوجد شيء جديد هنا ، وهذا حقًا استنساخ Mistplay آخر مثالي للاعبين على Android.

تتضمن بعض الألعاب الموجودة على Flash Rewards التي يمكنك لعبها حاليًا:

بنغو بليتز

لعبة بينجو كلاش

سيد العملة

سحق الحلوى

صراع القبائل

الحصاد الكبير

مونشيز رايز

مستوى الحظ

مملكة القراصنة

مخاطرة

Zynga بوكر

يحتوي برنامج Flash Rewards أيضًا على قسم عرض مدفوع مشابه لـ Drop ، لذا فإن هذا التطبيق أكثر تنوعًا قليلاً من Mistplay.

بعض هذه العروض تدفع حتى 50 دولارًا أو أكثر ، على الرغم من أنه يتعين عليك إنفاق أموال حقيقية لإكمالها.

يمكنك صرف النقود بمجرد كسب 5000 نقطة والتي تبلغ قيمتها 5 دولارات. تشمل المكافآت بطاقات الهدايا المجانية والتأشيرات المدفوعة مسبقًا وأموال PayPal.

14. كوين بوب

Coin Pop هو بديل آخر مشهور لـ Mistplay وهو متاح لنظام Android. مثل Mistplay ، يمكنك تنزيل Coin Pop ثم تنزيل ألعاب محمولة مختلفة تلعبها لكسب النقاط.

هناك مجموعة متنوعة لائقة من أنواع الألعاب ، بما في ذلك ألعاب الألغاز المالية والاستراتيجية وألعاب الكلمات والألعاب متعددة اللاعبين والبطاقات وألعاب الطاولة.

الآن ، يتمتع Coin Pop بإمكانية ربح أقل من Mistplay ، لذلك أعتقد أنه تطبيق نسخ احتياطي مفيد ولكنه ليس بديلاً مباشرًا.

ومع ذلك ، هناك الكثير من مكافآت بطاقات الهدايا ، ويمكنك أيضًا صرف النقود من خلال PayPal.

بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب العديد من بطاقات هدايا Coin Pop فقط 0.50 دولارًا أمريكيًا إلى 2.50 دولارًا أمريكيًا للصرف ، لذا فإن هذا التطبيق يشبه Mistplay من حيث متطلبات صرف النقود.

15. أبنانا

AppNana هو تطبيق آخر مثل Mistplay لنظامي التشغيل iOS و Android ، لذا فهو متاح على أنواع أكثر من الأجهزة خارج البوابة.

كما هو الحال مع Mistplay ، يجب عليك تنزيل ألعاب AppNana الدعائية ولعبها لكسب النقاط والجوائز.

يعد اختيار اللعبة أسوأ من Mistplay ، ولكن AppNana يحتوي أيضًا على قسم صغير لمكافآت الفيديو حيث يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو لكسب بعض المبالغ الصغيرة من الدخل السلبي.

تكمن المشكلة الرئيسية في AppNana في أنه يتطلب صرف النقود ، لذلك يعد هذا ربحًا أبطأ من Mistplay.

تشمل المكافآت بطاقات الهدايا وعمليات الشراء داخل التطبيق وألعاب الجوال المدفوعة. هذا التنوع رائع ، لكن بشكل عام ، سأستنفد ألعاب Mistplay أولاً قبل تجربة AppNana.

16. سكيلز

يعد Skillz أحد التطبيقات الأكثر إثارة للاهتمام مثل Mistplay لأنه في الواقع عبارة عن منصة لتطوير الألعاب والترويج لها في حد ذاتها.

باختصار ، تتيح Skillz للمطورين استضافة ألعاب نقدية شرعية على منصتها التي يمكن للاعبين لعبها لكسب المال.

عادةً ما تتضمن ألعاب Skillz ألعاب الورق أو ألعاب الرهان أو الألعاب القائمة على المهارات حيث يتنافس اللاعبون ضد بعضهم البعض بأموال حقيقية.

أنا شخصياً لا أحب نموذج أعمال Skillz لأنني لا أحب أن عليك أن تدفع مقابل كل هذه الألعاب وأن تخاطر بخسارة أموالك.

ولكن ، إذا كنت ترغب في تجربة ألعاب أكثر تنافسية من Mistplay ، فإن Skillz تستحق التفكير.

17. نقاطي

نقاطي هي منصة مكافآت أخرى متعددة الاستخدامات تتيح لك جني الأموال من خلال:

التسوق عبر الإنترنت

ممارسة ألعاب الهاتف المحمول

الرد على الاستطلاعات

مشاهدة الإعلانات

تعد الاستطلاعات والتسوق من الطرق الرئيسية للربح ، لذلك هذا ليس التطبيق الأكثر تشابهًا مثل Mistplay هناك.

ومع ذلك ، فإن الشيء الجميل هو أن MyPoints تقدم 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة Visa مسبقة الدفع للمستخدمين الجدد عند التسجيل وإنفاق ما لا يقل عن 20 دولارًا على عرض تسوق مؤهل.

لذلك ، إذا كانت لديك رحلة تسوق قادمة وترغب أيضًا في ممارسة الألعاب مقابل المال ، فإن MyPoints تستحق الاختبار.

احصل على 10 دولارات من MyPoints اليوم!

18. InboxDollars

آخر بديل لـ Mistplay يمكنك تجربته هو InboxDollars.

يتيح لك موقع gpt هذا كسب المال عن طريق الإجابة على الاستطلاعات ومشاهدة الإعلانات واستكمال استطلاعات الرأي وممارسة الألعاب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الاستطلاعات هي بالتأكيد الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام InboxDollars. ولكنه يحتوي على قسم للألعاب به بعض ألعاب الآركيد الكلاسيكية التي تدفع لك مبالغ نقدية صغيرة.

أنا شخصياً ، قمت باختبار InboxDollars أثناء عمل ملف YouTube فيديو على مواقع استطلاع مختلفة ، ولم يعمل جيدًا بالنسبة لي.

لقد فضلت بالتأكيد استخدام Mistplay وتطبيقات مكافآت الألعاب المماثلة ، ووجدت أن InboxDollars كان من الصعب للغاية صرفها.

لكن في الواقع أعجبه عدد من المستخدمين ويستخدمونه كنشاطهم الرئيسي على الإنترنت. ومنذ أن اختبرت ذلك ، خفضت الحد الأدنى لمتطلبات النقد إلى 10 دولارات فقط ، وهو أكثر منطقية.

في النهاية ، إذا كنت تريد مجموعة متنوعة من خيارات الربح ، فإن InboxDollars يستحق الاختبار. ولديه مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات للمستخدمين الجدد.

قراءة إضافية – أفضل المواقع مثل InboxDollars.

لماذا يختار الناس بدائل Mistplay

Mistplay هو أحد أكثر تطبيقات Android شيوعًا والذي يدفع ويوجد حاليًا أكثر من 10 ملايين تنزيل على Google Play Store.

هناك عدة أسباب تجعل الناس يحبون Mistplay كثيرًا. السبب الرئيسي هو أن لديك مجموعة متنوعة من المكافآت ، بما في ذلك بطاقات الهدايا المجانية ورموز Steam و رصيد Google Play.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك Mistplay صرف العديد من المكافآت بحوالي 0.50 دولار إلى 1 دولار. هذا الطلب المنخفض للنقد بالإضافة إلى قائمة الألعاب المتنوعة يجعل من السهل معرفة سبب كون Mistplay شركة رائدة في هذا المجال.

ومع ذلك ، لا تزال التطبيقات الأخرى مثل Mistplay طرقًا قابلة للتطبيق لكسب المال من لعب ألعاب الفيديو.

وتقدم العديد من هذه التطبيقات أيضًا أموالًا مجانية من PayPal أو بها ميزات أخرى تفتقر إليها Mistplay حاليًا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد قليل من بدائل Mistplay iOS التي يمكنك استخدامها لأنها غير متوفرة لأجهزة iPhone.

نصائح لاستخدام تطبيقات مثل Mistplay لكسب المكافآت

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل التطبيقات مثل Mistplay ، أريد تغطية بعض النصائح لاستخدام تطبيقات مكافأة الألعاب هذه.

حقًا، النصيحة الرئيسية التي أملكها هي تحديد بعض أهداف وتوقعات الدخل الواقعية.

تُعد تطبيقات الألعاب مثل Mistplay صخبًا جانبيًا سلبيًا ممتعًا ومثاليًا إذا كنت تستمتع بالفعل بألعاب الهاتف المحمول. ولكن إذا كنت ترغب في جني أموال جادة ، فلن تدفع أي من هذه التطبيقات ما يكفي.

حقًا ، تطبيقات gig مثل تقديم DoorDash أو Instacart تدفع أكثر مما يمكن لـ Mistplay أو أي تطبيق آخر إدارته. لقطة من أرباح سائق DoorDash.

وبالمثل ، هناك طرق أخرى لكسب المال عبر الإنترنت مثل جني الأموال YouTube أو كسب المال من خلال مدونة لها سقف أعلى لكسب الأرباح.

قصة قصيرة طويلة: استخدم تطبيقات مثل Mistplay للحصول على صخب جانبي ممتع ولكن لا تتوقع أن تحل محل وظيفتك اليومية!

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الدخل السلبي لكسب مكافآت مجانية.

أسئلة مكررة

هل هناك تطبيق أفضل من Mistplay

Mistplay هو تطبيق مكافآت ألعاب الجوال الرائد. لكن، جميح أفضل من Mistplay إذا كنت تريد ممارسة ألعاب الكمبيوتر. تطبيقات مثل Drop and كشقك لديك أيضًا المزيد من خيارات الكسب. اللعب بمكافأة هو أفضل بديل لـ Mistplay إذا كنت تركز على ألعاب Android.

هل توجد تطبيقات مثل Mistplay لأجهزة iPhone؟

هناك العديد من تطبيقات iOS مثل Mistplay التي تعمل مع أجهزة iPhone ، بما في ذلك:

ومع ذلك ، فإن معظم تطبيقات مكافآت الألعاب غير متاحة لنظام التشغيل iOS نظرًا لأن Apple لا يسمح متجر التطبيقات للتطبيقات بتسجيل استخدام التطبيقات الأخرى بنفس الطريقة التي يستخدمها Google Play Store يسمح.

من المحتمل أن يكون Gamehag و Blitz Win Cash من أفضل تطبيقات الألعاب لنظام التشغيل iOS نظرًا لأن لديهما عروض الألعاب الأعلى ربحًا.

افكار اخيرة

مع هذه القائمة التي تضم أفضل التطبيقات مثل Mistplay ، أنت الآن جاهز لتحويل هوايتك في الألعاب إلى مصدر دخل جديد!

فقط تذكر: هذا صخب جانبي ممتع مثالي إذا كنت تلعب بالفعل ألعابًا على هاتفك.

إذا كنت ترغب في زيادة دخلك بشكل كبير ، فلن تحقق أي من هذه التطبيقات أكثر من 5 دولارات إلى 50 دولارًا في الشهر ، لذا ضع ذلك في اعتبارك!

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو يغطي بعضًا من أفضل الطرق لممارسة الألعاب مقابل المال. نأمل أن تنجح إحدى هذه الأفكار حتى تحصل على وظيفة هاتفية مرحة ومرتفعة الأجر يمكنك القيام بها في أوقات فراغك.

لعب سعيد!

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع: