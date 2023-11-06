ستساعدك المقالة التالية: 19 أفكار تسويقية لعيد القديس باتريك

“مع اقتراب عيد القديس باتريك سريعًا، تتوفر لشركتك فرصة للاستفادة من بعض عمليات التسويق الخاصة بالعطلات الاحتفالية. يمكن أن يوفر الخوض في الأفكار التسويقية لعيد القديس باتريك طرقًا فريدة لجذب انتباه جمهورك. سواء أكان ذلك ترويجًا لحقائق عيد القديس باتي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإعلان عن عروض خاصة، أو استضافة حدث في البار أو المطعم الخاص بك، فهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تسويق أعمالك في يوم القديس باتريك أو بالقرب منه.

أفكار تسويقية لعيد القديس باتريك

يعد يوم القديس باتريك أكثر من مجرد احتفال بالثقافة الأيرلندية ورموزها المميزة. بالنسبة للشركات، فهو يمثل فرصة ممتازة للتواصل مع العملاء بطرق إبداعية واحتفالية. الاستفادة من هذه العطلة يمكن أن تساعد الشركات على تكوين ذكريات دائمة مع عملائها وحتى زيادة المبيعات.

التسويق عبر البريد الإلكتروني لعيد القديس باتريك

اطرح على المشتركين لديك أسئلة تافهة عن يوم القديس باتي

هناك الكثير من التاريخ والتقاليد المحيطة بيوم القديس باتريك. لذا أرسل بعض الأسئلة أو التحديات إلى قائمة بريدك الإلكتروني لتشجيعهم على التعامل معك.

مشاركة المعلومات

شارك تقاليد أو وصفات عيد القديس باتريك أو غيرها من الحكايات المفيدة أو المثيرة للاهتمام. يحب العملاء تقديم نصائح قيمة يمكنهم استخدامها. وإذا كان بإمكانك دمج منتجاتك أو خدماتك في المعلومات بطريقة ما، فهذا أفضل.

دمج اللون الأخضر في رسالتك

وبطبيعة الحال، اللون الأخضر هو جزء كبير من عيد القديس باتي. ولكن حتى لو لم يكن لديك أي منتجات خضراء، يمكنك على الأقل استخدام كلمة أخضر بطريقة ما. على سبيل المثال، إذا كنت مستشارًا للتسويق، فأخبر العملاء أنه يمكنك مساعدتهم في كسب المزيد من “الخضراء” من خلال إحدى خدماتك الجديدة. أو إذا كنت مدربًا صحيًا، فقدم لعملائك طريقة لجعل الآخرين يشعرون بالحسد.

في لافتات المتجر ويعرض لعيد القديس باتي

اقترح أفكارًا فريدة لهدايا عيد القديس باتريك

استخدم لافتاتك للإشارة إلى بعض المنتجات أو الخدمات الفريدة التي تقدمها والتي يمكن أن تقدم هدايا رائعة لعيد القديس باتريك. اربطها بالعطلة أو التقاليد الأيرلندية بطريقة ما لتوضيح سبب شراء العملاء لها.

أعلن عن عروض العطلات أو الأحداث الخاصة بك

إذا كنت تستضيف حدثًا خاصًا أو عملية بيع بمناسبة عيد القديس باتي، فقم بوضع لافتات تسبق الحدث تشرح متى يتم ذلك، وما هي التكلفة وما ينطوي عليه كل ذلك.

تذكير العملاء بأن يكونوا آمنين

إذا كانت عروض عيد القديس باتريك الخاصة بك تتضمن الكحول بأي شكل من الأشكال، فاستخدم اللافتات الخاصة بك لتذكير الأشخاص بعدم الشرب والقيادة. قم بتضمين أرقام لشركات سيارات الأجرة المحلية، أو حتى قم بتضمين رمز خصم لمستخدمي Uber أو Lyft.

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعيد القديس باتريك

أضف بعض اللون الأخضر إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك

التقط صورة لفريقك وهو يرتدي اللون الأخضر. أضف نبات النفل. أو قم بتغيير ملفك الشخصي وصور الغلاف الخاصة بيوم القديس باتي. يمكنك أيضًا تغيير اسمك إلى تلاعب احتفالي بالكلمات التي لا تزال تستخدم اسم عملك الفعلي بالكامل أو جزءًا منه.

ابدأ تحدي الهاشتاج تحت عنوان

اطلب من العملاء مشاركة قصصهم أو تقاليدهم أو أي محتوى آخر حول عيد القديس باتريك معك من خلال علامة تصنيف مخصصة على Twitter أو Instagram.

أنشئ موضوعًا لعيد القديس باتريك Pinterest سبورة

قم بتثبيت صور للوصفات والرسوم المتحركة وأفكار الحفلات التي تحمل طابع العطلة والمزيد قبل يوم القديس باتي وفيه.

أحداث خاصة حول عيد القديس باتريك

قم بتطوير قائمة مخصصة لعملائك في عيد القديس باتريك

على سبيل المثال، أضف ألوان الطعام الخضراء إلى بعض الأطعمة أو حتى أضف بعض العناصر الأيرلندية التقليدية إلى أطباقك. وبدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة تغيير أسماء بعض عناصر القائمة المعتادة لجعلها أكثر احتفالية بالعطلة.

قم بإعداد Photobooth

يمكن للعملاء التقاط صورهم في أجواء عيد القديس باتريك، مثل نهاية قوس قزح أو في حقل من البرسيم ذو الأربع أوراق. يمكنك أيضًا جعل أحد الموظفين يرتدي ملابس الجني حتى يتمكن الأشخاص من التقاط الصور معه. ثم اطلب من العملاء الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك للحصول على صورهم عبر البريد الإلكتروني.

ورش عمل يوم القديس باتي

وبروح العطلة، يمكن للشركات تقديم ورش عمل مصممة خصيصًا لعيد القديس باتريك. سواء كان الأمر يتعلق بصياغة ديكور نبات النفل، أو الغوص عميقًا في الفولكلور الأيرلندي، أو تقديم الوصفات الأيرلندية التقليدية، أو تعليم خطوات الرقص، أو سرد حكايات الجني الآسرة، يمكن أن تكون هذه الجلسات التفاعلية ممتعة ومثرية للحاضرين.

إطلاق المنتجات تحت عنوان

يمكن أن يؤدي إطلاق المنتجات لفترة محدودة إلى إثارة ضجة كبيرة، خاصة عندما يكون موضوعها حول مناسبات شعبية مثل عيد القديس باتريك. فكر في تقديم منتجات تتوافق مع الاحتفالات، مثل المشروبات الخضراء الفريدة أو الملابس أو حتى المجوهرات. غالبًا ما يؤدي التوفر المحدود إلى غرس شعور بالحصرية والإلحاح، مما يدفع العملاء إلى إجراء عمليات شراء سريعة.

أنشِئ أجواء احتفالية مع الموسيقى

اطلب من الموسيقيين الأيرلنديين التقليديين أو حتى الراقصين زيارة مساحتك الخاصة في يوم القديس باتريك لإشراك الجميع في روح العطلة.

يمكن للنهج التعاوني أن يضفي أصالة على الاحتفال بيوم القديس باتريك. من خلال التعاون مع العلامات التجارية الأيرلندية أو الشركات المحلية التي تقدم منتجات أو خدمات تتمحور حول أيرلندا، يمكن للشركات المشاركة في إنشاء صفقات أو باقات حصرية أو حتى المشاركة في استضافة أحداث ذات طابع خاص. غالبًا ما تثير مثل هذه التعاونات اهتمام العملاء، وتقدم لهم عروض قيمة فريدة من نوعها.

البحث عن الكنز الجني

يمكن أن تضيف استضافة لعبة Leprechaun’s Treasure Hunt لمسة من الإثارة إلى تجربة التسوق. سواء اخترت إعداده في المتجر أو عرضه عبر الإنترنت، فإن الفكرة تكمن في جعل العملاء يبحثون عن “الذهب الجني” المخفي.

بمجرد العثور على هذه الكنوز، يمكن استبدالها بخصومات حصرية أو عناصر تكميلية أو حتى نقاط ولاء. ولا تعمل مثل هذه التجارب التفاعلية على تعزيز المزاج الاحتفالي فحسب، بل تعزز أيضًا علاقة أكثر جاذبية بين العلامة التجارية والعميل.

أفكار المبيعات والخصومات والعروض الخاصة لعيد القديس باتريك

تقديم شهادات الهدايا

يمكن للأشخاص شرائها من عملك مسبقًا. أطلق على شهادات الهدايا هذه اسم “وعاء من الذهب” أو أي شيء آخر احتفالي، وتأكد من أنها تبدو مناسبة أيضًا.

تخفيضات ساعة الحظ

تمثل “ساعات الحظ” فرصة ذهبية لتعزيز المبيعات وزيادة حركة المرور. مستوحاة من “الساعة السعيدة” الشهيرة، يمكن أن تغير “ساعات الحظ” قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى خلق ضجة كبيرة. من خلال تنفيذ هذه الفكرة، يمكن للشركات أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

التسعير الديناميكي: تقديم خصومات متدرجة، حيث تزيد أو تقل نسبة التوفير مع تقدم الساعة.

تقديم خصومات متدرجة، حيث تزيد أو تقل نسبة التوفير مع تقدم الساعة. هدايا إضافية: تقديم منتج أو خدمة تكميلية للمشتريات التي تتم خلال ساعات الحظ.

تقديم منتج أو خدمة تكميلية للمشتريات التي تتم خلال ساعات الحظ. نقاط الولاء: مضاعفة نقاط الولاء أو المكافآت خلال الإطار الزمني المحدد.

مضاعفة نقاط الولاء أو المكافآت خلال الإطار الزمني المحدد. وصول حصري: تقديم منتجات أو خدمات جديدة متاحة للشراء فقط خلال ساعات الحظ.

تقديم منتجات أو خدمات جديدة متاحة للشراء فقط خلال ساعات الحظ. عروض كومبو: تجميع المنتجات أو الخدمات معًا بسعر مخفض.

استضافة بيع ليوم واحد

قدم للعملاء خصمًا على جميع العناصر الخضراء أو التي تحمل طابع عيد القديس باتي. أو يمكنك تقديم تخفيضات للأشخاص الذين يرتدون ملابس احتفالية خضراء أو غيرها.

استضافة مسابقة

قم بإشراك عملائك من خلال مسابقة ذات طابع خاص حول عيد القديس باتريك. تشجيع المشاركة من خلال تقديم جوائز مغرية تتناسب مع روح العيد. خذ بعين الاعتبار الأفكار التالية:

الجوائز تحت عنوان: قدم جوائز تناسب مزاج عيد القديس باتي. يمكن أن تشمل الأمثلة ما يلي: سلة هدايا “وعاء من الذهب” مليئة بالحلويات أو الأشياء الجيدة. سوار “تميمة الحظ” أو مجوهرات أخرى.

قدم جوائز تناسب مزاج عيد القديس باتي. يمكن أن تشمل الأمثلة ما يلي: مسابقات الصور: اطلب من العملاء إرسال أفضل ملابسهم أو ديكوراتهم الخاصة بيوم القديس باتريك.

اطلب من العملاء إرسال أفضل ملابسهم أو ديكوراتهم الخاصة بيوم القديس باتريك. تحديات التوافه: اختبر معرفة عميلك بتاريخ وتقاليد عيد القديس باتريك.

اختبر معرفة عميلك بتاريخ وتقاليد عيد القديس باتريك. تقديمات الوصفة: شجع العملاء على مشاركة الأطباق الأيرلندية المفضلة لديهم.

شجع العملاء على مشاركة الأطباق الأيرلندية المفضلة لديهم. تقديمات القصة: قم بدعوة حكايات من احتفالات عيد القديس باتريك التي لا تنسى.

الإعلان عن الأفكار التسويقية لعيد القديس باتريك

الفئةSt. أفكار تسويقية لعيد القديس باتريك التسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإشراك المشتركين في التوافه الخاصة بيوم القديس باتي، وشارك التقاليد والوصفات، وادمج الرسائل ذات الطابع الأخضر. اللافتات والعروض داخل المتجر اعرض هدايا عيد القديس باتريك الفريدة، وأعلن عن العروض الخاصة والمناسبات الخاصة بالعطلات، وقدم تذكيرات تتعلق بالسلامة مثل “لا تشرب وتقود السيارة”. تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية قم بتحسين الملفات الشخصية باستخدام العناصر الخضراء، وابدأ تحدي الهاشتاج تحت عنوان معين، وقم بتنظيم يوم القديس باتريك Pinterest سبورة. أحداث خاصة قم بتقديم قائمة مخصصة، وإنشاء كشك تصوير خاص، وإجراء ورش عمل بمناسبة عيد القديس باتي، وإطلاق منتجات ذات طابع خاص، وتقديم موسيقى احتفالية، والتعاون مع العلامات التجارية الأيرلندية، وتنظيم عملية البحث عن كنز Leprechaun. مبيعات، خصومات، عروض خاصة قم بالترويج لشهادات هدايا “وعاء الذهب”، وتقديم خصومات على ساعات الحظ، والحصول على تخفيضات لمدة يوم واحد على العناصر الخضراء، واستضافة مسابقات ذات طابع خاص.

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